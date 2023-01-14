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  4. Кубок 2022-2023

Англия: Кубок
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Лидс
 
Позже
Кардифф Сити
Прогнозы 37
Лидс 89.2% (33)
X 10.8% (4)
Кардифф Сити 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лидс
Ничья
Кардифф Сити
1.38
5.60
8.30
Все Коэффициенты

История личных встреч

Лидс
Кардифф Сити

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед

17 матчей

17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

11.8%
41.2%
47%
2 победы 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед

История матчей

К
2:2
Ч
2:0
Ч
3:3
Ч
1:4
Ч
3:1
Ч
0:2
Ч
0:2
Ч
0:2
Ч
1:0
Ч
1:2
Ч
3:1
Ч
0:1
Ч
2:1
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
2:1
Ч
0:4

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.88
1.22

Среднее время на гол

102
73

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1.67
2.13

Среднее время на гол

54
42

Всего голов

22
28

Голов в среднем за матч

1.29
1.65

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

69
54

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 1 1
Перкинс Сонни 1 1
Гринвуд Сэм 0 0
Фирпо Жуниор 0 0
Кардифф Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оджо Шейи 1 1
Филоджин-Байдейс Джейден 1 1
Риномохота Эндрю 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вебер Максимилиан 1 0
Стрёйк Паскаль 1 0
Гринвуд Сэм 1 0
Ньонто Вильфред 1 0
Кардифф Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баган Джоэл 1 1
Винтл Райан 1 0
Сэнг Томас 1 0

Результаты матчей

Лидс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кардифф Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Лидс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кардифф Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Астон Вилла - Лидс 2:1 Кардифф Сити - Лидс 2:2 Лидс - Вест Хэм 2:2 Ньюкасл - Лидс 0:0
Лидс - Манчестер Сити 1:3 Лидс - Монако 2:4 Лидс - Реал Сосьедад 2:1 Эльче - Лидс 1:2 Тоттенхэм - Лидс 4:3 Вулверхэмптон - Лидс 1:0 Лидс - Борнмут 4:3 Ливерпуль - Лидс 1:2 Лидс - Фулхэм 2:3 Лестер - Лидс 2:0 Лидс - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Брентфорд - Лидс 5:2 Лидс - Эвертон 1:1 Брайтон - Лидс 1:0
Кардифф Сити
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Кардифф Сити - Уиган 1:1 Кардифф Сити - Лидс 2:2 Блэкберн - Кардифф Сити 1:0 Ковентри - Кардифф Сити 0:0
Кардифф Сити - КПР 0:0 Кардифф Сити - Блэкпул 1:1 Сток Сити - Кардифф Сити 2:2 Кардифф Сити - Астон Вилла 3:1 Кардифф Сити - Шеффилд Юнайтед 0:1 Кардифф Сити - Халл Сити 2:3 Сандерленд - Кардифф Сити 0:1 Кардифф Сити - Уотфорд 1:2 Кардифф Сити - Ротерхэм 1:0 Суонси - Кардифф Сити 2:0 КПР - Кардифф Сити 3:0 Кардифф Сити - Ковентри 0:1 Уиган - Кардифф Сити 1:3 Кардифф Сити - Блэкберн 1:0 Кардифф Сити - Бёрнли 1:1 Хаддерсфилд Таун - Кардифф Сити 1:0

Результаты матчей

Лидс
Кардифф Сити

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Лидс
Кардифф Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Рексем Палл Мулин 6
Честерфилд Armando Dobra 4
Стивенэйдж Норрис Люк 3 (1)
Бёртон Ошиладжа Адедеджи 3 (1)
Аккрингтон Уолли Шон 3
Весь список

Топ нарушителей
Харрогейт Мэтток Джо 1 1
Форест Грин Dominic Bernard 1 1
Кардифф Сити Баган Джоэл 1 1
Шрусбери Таун Шипли Джордан 2
Уимблдон Isaac Ogundere 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Кардифф Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 января 2023, осталось 2 дня 12 часов 51 минуту.



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  • 19 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 37
    Лидс 89.2% (33)
    X 10.8% (4)
    Кардифф Сити 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Кардифф Сити
    1.38
    5.60
    8.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лидс - Кардифф Сити онлайн

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    Прогнозы на матч Лидс - Кардифф Сити

    Исход игры
    Лидс
    89.2% (33)
    Ничья
    10.8% (4)
    Кардифф Сити
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.22% (17)
    Меньше
    52.78% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    58.33% (21)
    Нет
    41.67% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Лидс
    45.9% (17)
    2:0 Лидс
    21.6% (8)
    1:0 Лидс
    18.9% (7)
    1:1 Ничья
    10.8% (4)
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    Лидс
    Кардифф Сити
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