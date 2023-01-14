Тур: 3. Стадион: Элланд Роуд.
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История личных встреч
Лидс
Кардифф Сити
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед
17 матчей
17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
11.8%
41.2%
47%
2 победы 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.88
1.22
Среднее время на гол
102
73
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
1.67
2.13
Среднее время на гол
54
42
Всего голов
22
28
Голов в среднем за матч
1.29
1.65
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
69
54
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Родриго
|1
|1
|Перкинс Сонни
|1
|1
|Гринвуд Сэм
|0
|0
|Фирпо Жуниор
|0
|0
Кардифф Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оджо Шейи
|1
|1
|Филоджин-Байдейс Джейден
|1
|1
|Риномохота Эндрю
|0
|0
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вебер Максимилиан
|1
|0
|Стрёйк Паскаль
|1
|0
|Гринвуд Сэм
|1
|0
|Ньонто Вильфред
|1
|0
Кардифф Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баган Джоэл
|1
|1
|Винтл Райан
|1
|0
|Сэнг Томас
|1
|0
Результаты матчей
Лидс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кардифф Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Лидс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кардифф Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Астон Вилла - Лидс 2:1 Кардифф Сити - Лидс 2:2 Лидс - Вест Хэм 2:2 Ньюкасл - Лидс 0:0
Лидс - Манчестер Сити 1:3 Лидс - Монако 2:4 Лидс - Реал Сосьедад 2:1 Эльче - Лидс 1:2 Тоттенхэм - Лидс 4:3 Вулверхэмптон - Лидс 1:0 Лидс - Борнмут 4:3 Ливерпуль - Лидс 1:2 Лидс - Фулхэм 2:3 Лестер - Лидс 2:0 Лидс - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Брентфорд - Лидс 5:2 Лидс - Эвертон 1:1 Брайтон - Лидс 1:0
Кардифф Сити
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Кардифф Сити - Уиган 1:1 Кардифф Сити - Лидс 2:2 Блэкберн - Кардифф Сити 1:0 Ковентри - Кардифф Сити 0:0
Кардифф Сити - КПР 0:0 Кардифф Сити - Блэкпул 1:1 Сток Сити - Кардифф Сити 2:2 Кардифф Сити - Астон Вилла 3:1 Кардифф Сити - Шеффилд Юнайтед 0:1 Кардифф Сити - Халл Сити 2:3 Сандерленд - Кардифф Сити 0:1 Кардифф Сити - Уотфорд 1:2 Кардифф Сити - Ротерхэм 1:0 Суонси - Кардифф Сити 2:0 КПР - Кардифф Сити 3:0 Кардифф Сити - Ковентри 0:1 Уиган - Кардифф Сити 1:3 Кардифф Сити - Блэкберн 1:0 Кардифф Сити - Бёрнли 1:1 Хаддерсфилд Таун - Кардифф Сити 1:0
Результаты матчей
Лидс
Кардифф Сити
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Лидс
Кардифф Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Рексем
|Палл Мулин
|6
|Честерфилд
|Armando Dobra
|4
|Стивенэйдж
|Норрис Люк
|3 (1)
|Бёртон
|Ошиладжа Адедеджи
|3 (1)
|Аккрингтон
|Уолли Шон
|3
|Харрогейт
|Мэтток Джо
|1 1
|Форест Грин
|Dominic Bernard
|1 1
|Кардифф Сити
|Баган Джоэл
|1 1
|Шрусбери Таун
|Шипли Джордан
|2
|Уимблдон
|Isaac Ogundere
|2
Прогнозы на матч Лидс - Кардифф Сити
Исход игры
Лидс
89.2% (33)
Ничья
10.8% (4)
Кардифф Сити
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.22% (17)
Меньше
52.78% (19)
Обе команды забьют
Да
58.33% (21)
Нет
41.67% (15)
Популярный счёт
2:1 Лидс
45.9% (17)
2:0 Лидс
21.6% (8)
1:0 Лидс
18.9% (7)
1:1 Ничья
10.8% (4)
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