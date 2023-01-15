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Испания: Суперкубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Де Бургос Рикардо
Реал Мадрид
0:0
Первый тайм: 31'
Барселона
0'
Бензема бьет головой рядом со шт...
Удар Левандовского в штангу (вид...
Левандовский пробил головой выше...

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 318
Реал Мадрид 52.2% (166)
X 14.5% (46)
Барселона 33.3% (106)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Барселона
4.50
3.50
2.35
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1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
22
Рюдигер
Антонио
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
8
Кроос
Тони
12
Камавинга
Эдуардо
15
Вальверде
Федерико
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
4
Араухо
Рональд
23
Кунде
Жюль
15
Кристенсен
Андреас
28
Бальде
Алехандро
5
Бускетс
Серхио
21
Де
Йонг
Френки
7
Дембеле
Усман
8
Педри
30
Гави
9
Левандовски
Роберт
Реал Мадрид
4-3-3
Барселона
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Мадрид
Барселона

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
12 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 0 побед

29 матчей

24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

48.3%
51.7%
0 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

37.9%
62.1%
0 побед 11 ничьих 20 побед

50 матчей

36%
20%
44%
18 побед 10 ничьих 22 победы

Первый тайм

24%
52%
24%
12 побед 26 ничьих 12 побед

Второй тайм

24%
36%
40%
12 побед 18 ничьих 20 побед

История матчей

ЛЛ
3:1
ТМК
0:1
ЛЛ
0:4
С
2:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
П
0:1
КК
0:3
КК
1:1
П
5:1
П
2:2
П
0:3
С
2:0
С
1:3
МКЧ
2:3
П
2:3
П
1:1
П
1:2
П
0:4
П
2:1
П
3:1
КК
1:2
П
3:4
П
2:1
П
2:1
КК
1:3
КК
1:1
П
2:2
СИ
2:1
СИ
3:2
П
1:2
КК
2:2
КК
1:2
П
1:3
С
3:2
С
2:2
ЛЧ
1:1
ЛЧ
0:2
КК
0:1
П
1:1
П
5:0
П
0:2
П
1:0
П
2:6
П
2:0
ПД
4:1
ПД
0:1

Голы

Всего голов

35
38

Голов в среднем за матч

1.4
1.52

Среднее время на гол

64
59

Всего голов

41
51

Голов в среднем за матч

1.64
2.04

Среднее время на гол

54
44

Всего голов

76
89

Голов в среднем за матч

1.52
1.78

Тотал матчей

2.5
49
Больше 98%
Меньше 2%
1
44
Больше 88%
Меньше 12%
6
34
Больше 68%
Меньше 32%
16
22
Больше 44%
Меньше 56%
28
10
Больше 20%
Меньше 80%
40
3
Больше 6%
Меньше 94%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
49

Среднее время на гол

59
50

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 1 (1) 0.5
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 1 0.5
Фати Ансу 1 0.5

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Начо Фернандес 1 0
Менди Ферлан 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роберто Серхи 1 0
Рафинья Диас 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0
Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Реал Мадрид - Валенсия 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 2:1 Касереньо - Реал Мадрид 0:1 Вальядолид - Реал Мадрид 0:2
Реал Мадрид - Кадис 2:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 3:2 Реал Мадрид - Селтик 5:1 Реал Мадрид - Жирона 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 3:2 Реал Мадрид - Севилья 3:1 Эльче - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3
Барселона
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Бетис - Барселона 2:2 Атлетико М - Барселона 0:1 Интерсити - Барселона 3:4 Барселона - Эспаньол 1:1
Осасуна - Барселона 1:2 Барселона - Альмерия 2:0 Виктория Пльзень - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 0:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Атлетик Б 4:0 Барселона - Вильярреал 3:0 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Барселона - Интер Милан 3:3 Барселона - Сельта 1:0 Интер Милан - Барселона 1:0 Мальорка - Барселона 0:1 Барселона - Эльче 3:0 Бавария - Барселона 2:0 Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1

Результаты матчей

Реал Мадрид
Барселона

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/2 финала
5 Реал Мадрид
4 Валенсия
4 Бетис
6 Барселона
Финал
0 Реал Мадрид
0 Барселона

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 1
Бетис Фекир Набиль 1
Бетис Морон Лоренцо 1
Валенсия Лино Сэмуел 1
Барселона Фати Ансу 1
Весь список

Топ нарушителей
Бетис Гуардадо Андрес 1 1
Валенсия Кавани Эдинсон 1
Бетис Энрике Луис 1
Барселона Роберто Серхи 1
Реал Мадрид Начо Фернандес 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 32'
    Винисиус Жуниор протащил мяч на левый фланг атаки, откуда пытался на дриблинге сместиться в штрафную площадку, но на его пути было два защитника, которые чисто сыграли в отборе.
  • 31'
    "Мадрид, Мадрид!" - слышится с трибун. Похоже, что больше сегодня в Саудовской Аравии болеют именно за "Реал". Но пока что "королевский клуб" продолжает больше обороняться, нежели атаковать.
  • 30'
    Отмечаем, что пока что практически незаметен на поле Дембеле, которого постоянно опережает Менди за счёт выбора хороших позиций.
  • Офсайд
    29'
    Атака "Барселоны" сейчас также закончилась свистком арбитра, который зафиксировал положение "вне игры". Гави на этот раз поторопился с рывком в свободную зону.
  • Фол, нарушение
    28'
    Первый фол со стороны "Барселоны" только сейчас был зафиксирован в центральной зоне - Бускетс подтолкнул в спину Камавингу.
  • Офсайд
    27'
    В ответной атаке "Реала" заброс по центральной оси прошёл в штрафную площадку от Модрича на Бензема, но француз был в очевидном офсайде, так что ничего опасного.
  • 26'
    Снова барселонцы принялись пасоваться поперёк поля, не проявляя особой агрессии в атаке. Болельщики на трибунах, чтобы себя как-то развлечь, запустили волну.
  • Угловой
    25'
    Первый угловой в матче на правом фланге заработали "сине-гранатовые". Подача от де Йонга последовала в центр штрафной площади, но борьбу в воздухе там удалось выиграть мадридцам.
  • 24'
    Длиннющий заброс на левый фланг атаки каталонцев, казалось, был слишком сильным, но Гави в падении удалось каким-то чудом сохранить мяч в пределах поля.
  • 23'
    Бальде впечатляет своей скоростью и выносливостью, но вот техники и поставленного удара этому парню пока что явно не хватает. Будем надеяться, что с годами он будет в этом плане прогрессировать.
  • Опасный момент
    22'
    Де Йонг по центральной оси прошёл к чужой штрафной площади, но его удар пришёлся в защитника. Мяч срикошетил на левый край, откуда в касание пробивал с ходу набежавший Бальде, но крайне неточно получилось.
  • 21'
    А теперь уже свою позиционную атаку провёл "Реал", но до удара по воротам она всё-таки не дошла, а мяч был просто упущен за лицевую линию на правом фланге.
  • Опасный момент
    20'
    ОПАСНО! А вот и быстрый ответ "бланкос"! По левому флангу была разогнана контратака, откуда Менди вырезал подачу в штрафную площадку на Бензема, но тот головой пробил рядом с левым верхним углом ворот.
  • 19'
    Карло Анчелотти характерными жестами призывает своих футболистов немного успокоиться. Пока что из-за суеты не могут мадридцы выйти с мячом за центральную линию, не говоря уже о чём-то большем.
  • Фол, нарушение
    18'
    5:0 - такова статистика матча по нарушениям правил. Похоже, это пока что единственный статистический показатель, по которому лидирует "королевский клуб" в этом матче.
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    • 17'
      "Реал" садится всем составом всё глубже. Только Бензема остаётся неподалёку от центрального круга, в то время как все остальные его партнёры по команде закрыты на одной трети поля.
    • 16'
      Завелись болельщики на трибунах, которые довольны тем, что на поле начали происходить интересные события. Будет ли какой-то острый ответ от "Реала"?
    • Опасный момент
      15'
      ОПАСНО! Супершанс был у "Барселоны! После скидки Гави Левандовски пробил с 17 метров - Куртуа в броске парировал мяч в штангу, игровой снаряд отскочил на свободного Бальде, но тот в касание пальнул над воротами.
    • 14'
      Букмекеры перед матчем небольшим фаворитом этого финала видели "Барселону". По игре мы пока что действительно видим каталонцев.
    • Опасный момент
      13'
      ОПАСНО! Педри из глубины поля выполнил резкую подачу в центр штрафной площади на Левандовски, который макушкой переправлял мяч в правую "девятку", но мяч пролетел прямо над целью.
    • 12'
      Оборонительные игроки стараются действовать максимально плотно против своих оппонентов, чтобы у тех не было даже лишнего сантиметра свободного пространства.
    • Судья
      11'
      Араухо жёстко пошёл в подкат на Винисиуса Жуниора, который с криком упал, но арбитр показал, что нарушения правил на самом деле не было, так что надо просто вбрасывать аут.
    • 10'
      Менди, Бензема и Винисиус Жуниор пытались разыграть на скорости комбинацию в контратаке, но она всё-таки закончилась потерей мяча.
    • 9'
      Номинальные гости начали включать активный командный прессинг на чужой половине поля, но опытных футболистов "Реала" заставить ошибиться и обрезаться крайне сложно.
    • Опасный момент
      8'
      Штрафной удар в глубине поля заработали каталонцы. Педри забросил мяч на правый край вратарской площади, но там Араухо немного не дотянулся к мячу, чтобы сработать на замыкании.
    • Фол, нарушение
      7'
      Кроос в середине поля грубовато нарушил правила против Бускетса. Судья решил на первый раз ограничиться беседой с нарушителем, не расчехляя свой карман.
    • 6'
      Первый свист недовольства начал слышаться с трибун стадиона в Эр-Рияде. Местная публика ожидает зрелищ, а не катания мяча поперёк поля в средней зоне.
    • 5'
      Хави в соседней технической зоны старается всё-таки внешне излучать спокойствие, но понятно, что он очень переживает, имея шанс выиграть первый трофей во главе "Барселоны".
    • 4'
      Карло Анчелотти уже с суровым видом что-то подсказывает одному из подопечных. Очевидно, что цена этого матча для обоих суперклубов огромна.
    • 3'
      Напомню, что обе команды в полуфиналах провели 120-минутные матчи, пропившись в финал только после серии послематчевых пенальти.
    • 2'
      Взрывного темпа на стартовых секундах не наблюдается. Обе команды в пешем темпе начали эту встречу. Голевой феерии ждать здесь не стоит.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли мадридцы.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Fahd International Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 85 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Мадрид 0:0 Барселона

    Исход игры
    Реал Мадрид
    52.5% (188)
    Ничья
    13.1% (47)
    Барселона
    34.4% (123)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.22% (85)
    Меньше
    24.78% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    86.73% (98)
    Нет
    13.27% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    9.8% (35)
    1:2 Барселона
    7.3% (26)
    1:1 Ничья
    4.5% (16)
    2:2 Ничья
    3.1% (11)
    2:0 Реал Мадрид
    2.2% (8)
    3:2 Реал Мадрид
    1.1% (4)
    1:3 Барселона
    0.6% (2)
    3:0 Реал Мадрид
    0.6% (2)
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    Реал Мадрид
    Барселона
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