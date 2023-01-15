Снова барселонцы принялись пасоваться поперёк поля, не проявляя особой агрессии в атаке. Болельщики на трибунах, чтобы себя как-то развлечь, запустили волну.

В ответной атаке "Реала" заброс по центральной оси прошёл в штрафную площадку от Модрича на Бензема, но француз был в очевидном офсайде, так что ничего опасного.

Первый фол со стороны "Барселоны" только сейчас был зафиксирован в центральной зоне - Бускетс подтолкнул в спину Камавингу.

Атака "Барселоны" сейчас также закончилась свистком арбитра, который зафиксировал положение "вне игры". Гави на этот раз поторопился с рывком в свободную зону.

Отмечаем, что пока что практически незаметен на поле Дембеле, которого постоянно опережает Менди за счёт выбора хороших позиций.

"Мадрид, Мадрид!" - слышится с трибун. Похоже, что больше сегодня в Саудовской Аравии болеют именно за "Реал". Но пока что "королевский клуб" продолжает больше обороняться, нежели атаковать.

Винисиус Жуниор протащил мяч на левый фланг атаки, откуда пытался на дриблинге сместиться в штрафную площадку, но на его пути было два защитника, которые чисто сыграли в отборе.

5:0 - такова статистика матча по нарушениям правил. Похоже, это пока что единственный статистический показатель, по которому лидирует "королевский клуб" в этом матче.

Карло Анчелотти характерными жестами призывает своих футболистов немного успокоиться. Пока что из-за суеты не могут мадридцы выйти с мячом за центральную линию, не говоря уже о чём-то большем.

ОПАСНО! А вот и быстрый ответ "бланкос"! По левому флангу была разогнана контратака, откуда Менди вырезал подачу в штрафную площадку на Бензема, но тот головой пробил рядом с левым верхним углом ворот.

А теперь уже свою позиционную атаку провёл "Реал", но до удара по воротам она всё-таки не дошла, а мяч был просто упущен за лицевую линию на правом фланге.

Де Йонг по центральной оси прошёл к чужой штрафной площади, но его удар пришёлся в защитника. Мяч срикошетил на левый край, откуда в касание пробивал с ходу набежавший Бальде, но крайне неточно получилось.

Бальде впечатляет своей скоростью и выносливостью, но вот техники и поставленного удара этому парню пока что явно не хватает. Будем надеяться, что с годами он будет в этом плане прогрессировать.

Длиннющий заброс на левый фланг атаки каталонцев, казалось, был слишком сильным, но Гави в падении удалось каким-то чудом сохранить мяч в пределах поля.

Первый угловой в матче на правом фланге заработали "сине-гранатовые". Подача от де Йонга последовала в центр штрафной площади, но борьбу в воздухе там удалось выиграть мадридцам.

17' "Реал" садится всем составом всё глубже. Только Бензема остаётся неподалёку от центрального круга, в то время как все остальные его партнёры по команде закрыты на одной трети поля.

16' Завелись болельщики на трибунах, которые довольны тем, что на поле начали происходить интересные события. Будет ли какой-то острый ответ от "Реала"?

15' ОПАСНО! Супершанс был у "Барселоны! После скидки Гави Левандовски пробил с 17 метров - Куртуа в броске парировал мяч в штангу, игровой снаряд отскочил на свободного Бальде, но тот в касание пальнул над воротами.

14' Букмекеры перед матчем небольшим фаворитом этого финала видели "Барселону". По игре мы пока что действительно видим каталонцев.

13' ОПАСНО! Педри из глубины поля выполнил резкую подачу в центр штрафной площади на Левандовски, который макушкой переправлял мяч в правую "девятку", но мяч пролетел прямо над целью.

12' Оборонительные игроки стараются действовать максимально плотно против своих оппонентов, чтобы у тех не было даже лишнего сантиметра свободного пространства.

11' Араухо жёстко пошёл в подкат на Винисиуса Жуниора, который с криком упал, но арбитр показал, что нарушения правил на самом деле не было, так что надо просто вбрасывать аут.

10' Менди, Бензема и Винисиус Жуниор пытались разыграть на скорости комбинацию в контратаке, но она всё-таки закончилась потерей мяча.

9' Номинальные гости начали включать активный командный прессинг на чужой половине поля, но опытных футболистов "Реала" заставить ошибиться и обрезаться крайне сложно.