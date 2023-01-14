Стадион: Международный стадион имени Короля Фахда.
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История личных встреч
Реал Мадрид
Барселона
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
12 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 0 побед
29 матчей
24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы
Первый тайм
48.3%
51.7%
0 побед 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
37.9%
62.1%
0 побед 11 ничьих 20 побед
50 матчей
36%
20%
44%
18 побед 10 ничьих 22 победы
Первый тайм
24%
52%
24%
12 побед 26 ничьих 12 побед
Второй тайм
24%
36%
40%
12 побед 18 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
38
Голов в среднем за матч
1.4
1.52
Среднее время на гол
64
59
Всего голов
41
51
Голов в среднем за матч
1.64
2.04
Среднее время на гол
54
44
Всего голов
76
89
Голов в среднем за матч
1.52
1.78
Тотал матчей
2.5
49
Больше 98%
Меньше 2%
1
44
Больше 88%
Меньше 12%
6
34
Больше 68%
Меньше 32%
16
22
Больше 44%
Меньше 56%
28
10
Больше 20%
Меньше 80%
40
3
Больше 6%
Меньше 94%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
Среднее время на гол
59
50
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|1 (1)
|1
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|1
|1
|Фати Ансу
|1
|1
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Начо Фернандес
|1
|0
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роберто Серхи
|1
|0
|Рафинья Диас
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
0
Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Реал Мадрид - Валенсия 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 2:1 Касереньо - Реал Мадрид 0:1 Вальядолид - Реал Мадрид 0:2
Реал Мадрид - Кадис 2:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 3:2 Реал Мадрид - Селтик 5:1 Реал Мадрид - Жирона 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 3:2 Реал Мадрид - Севилья 3:1 Эльче - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3
Результаты матчей
Реал Мадрид
Барселона
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Барселона
|Левандовски Роберт
|1
|Бетис
|Фекир Набиль
|1
|Бетис
|Морон Лоренцо
|1
|Валенсия
|Лино Сэмуел
|1
|Барселона
|Фати Ансу
|1
|Бетис
|Гуардадо Андрес
|1 1
|Валенсия
|Кавани Эдинсон
|1
|Бетис
|Энрике Луис
|1
|Барселона
|Роберто Серхи
|1
|Реал Мадрид
|Начо Фернандес
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Барселона
Исход игры
Реал Мадрид
55.9% (38)
Ничья
13.2% (9)
Барселона
30.9% (21)
Тотал 2.5
Больше
77.05% (47)
Меньше
22.95% (14)
Обе команды забьют
Да
78.69% (48)
Нет
21.31% (13)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
30.9% (21)
1:2 Барселона
22.1% (15)
2:0 Реал Мадрид
10.3% (7)
2:2 Ничья
7.4% (5)
1:1 Ничья
5.9% (4)
3:0 Реал Мадрид
2.9% (2)
0:1 Барселона
2.9% (2)
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