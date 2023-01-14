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Испания: Суперкубок
2022-2023

Стадион: .
Реал Мадрид
 
Позже
Барселона
Прогнозы 67
Реал Мадрид 56.7% (38)
X 13.4% (9)
Барселона 29.9% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Барселона
2.86
3.80
2.50
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История личных встреч

Реал Мадрид
Барселона

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
12 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 0 побед

29 матчей

24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

48.3%
51.7%
0 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

37.9%
62.1%
0 побед 11 ничьих 20 побед

50 матчей

36%
20%
44%
18 побед 10 ничьих 22 победы

Первый тайм

24%
52%
24%
12 побед 26 ничьих 12 побед

Второй тайм

24%
36%
40%
12 побед 18 ничьих 20 побед

История матчей

ЛЛ
3:1
ТМК
0:1
ЛЛ
0:4
С
2:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
П
0:1
КК
0:3
КК
1:1
П
5:1
П
2:2
П
0:3
С
2:0
С
1:3
МКЧ
2:3
П
2:3
П
1:1
П
1:2
П
0:4
П
2:1
П
3:1
КК
1:2
П
3:4
П
2:1
П
2:1
КК
1:3
КК
1:1
П
2:2
СИ
2:1
СИ
3:2
П
1:2
КК
2:2
КК
1:2
П
1:3
С
3:2
С
2:2
ЛЧ
1:1
ЛЧ
0:2
КК
0:1
П
1:1
П
5:0
П
0:2
П
1:0
П
2:6
П
2:0
ПД
4:1
ПД
0:1

Голы

Всего голов

35
38

Голов в среднем за матч

1.4
1.52

Среднее время на гол

64
59

Всего голов

41
51

Голов в среднем за матч

1.64
2.04

Среднее время на гол

54
44

Всего голов

76
89

Голов в среднем за матч

1.52
1.78

Тотал матчей

2.5
49
Больше 98%
Меньше 2%
1
44
Больше 88%
Меньше 12%
6
34
Больше 68%
Меньше 32%
16
22
Больше 44%
Меньше 56%
28
10
Больше 20%
Меньше 80%
40
3
Больше 6%
Меньше 94%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
49

Среднее время на гол

59
50

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 1 (1) 1
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 1 1
Фати Ансу 1 1

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Начо Фернандес 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роберто Серхи 1 0
Рафинья Диас 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0
Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Реал Мадрид - Валенсия 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 2:1 Касереньо - Реал Мадрид 0:1 Вальядолид - Реал Мадрид 0:2
Реал Мадрид - Кадис 2:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 3:2 Реал Мадрид - Селтик 5:1 Реал Мадрид - Жирона 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 3:2 Реал Мадрид - Севилья 3:1 Эльче - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3

Результаты матчей

Реал Мадрид
Барселона

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/2 финала
5 Реал Мадрид
4 Валенсия
4 Бетис
6 Барселона
Финал
0 Реал Мадрид
0 Барселона

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 1
Бетис Фекир Набиль 1
Бетис Морон Лоренцо 1
Валенсия Лино Сэмуел 1
Барселона Фати Ансу 1
Весь список

Топ нарушителей
Бетис Гуардадо Андрес 1 1
Валенсия Кавани Эдинсон 1
Бетис Энрике Луис 1
Барселона Роберто Серхи 1
Реал Мадрид Начо Фернандес 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 января 2023, осталось 1 день 2 часа 55 минут.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 67
    Реал Мадрид 56.7% (38)
    X 13.4% (9)
    Барселона 29.9% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Барселона
    2.86
    3.80
    2.50
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Барселона

    Исход игры
    Реал Мадрид
    55.9% (38)
    Ничья
    13.2% (9)
    Барселона
    30.9% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.05% (47)
    Меньше
    22.95% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    78.69% (48)
    Нет
    21.31% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    30.9% (21)
    1:2 Барселона
    22.1% (15)
    2:0 Реал Мадрид
    10.3% (7)
    2:2 Ничья
    7.4% (5)
    1:1 Ничья
    5.9% (4)
    3:0 Реал Мадрид
    2.9% (2)
    0:1 Барселона
    2.9% (2)
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    Барселона
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