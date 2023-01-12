Стадион: Международный стадион имени Короля Фахда.
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|1 (1)
|1
Real Betis/Barcelona
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Начо Фернандес
|1
|0
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
Real Betis/Barcelona
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Real Betis/Barcelona
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Real Betis/Barcelona
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Реал Мадрид - Валенсия 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 2:1 Касереньо - Реал Мадрид 0:1 Вальядолид - Реал Мадрид 0:2
Реал Мадрид - Кадис 2:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 3:2 Реал Мадрид - Селтик 5:1 Реал Мадрид - Жирона 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 3:2 Реал Мадрид - Севилья 3:1 Эльче - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3
Результаты матчей
Реал Мадрид
Real Betis/Barcelona
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Real Betis/Barcelona
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Барселона
|Левандовски Роберт
|1
|Бетис
|Фекир Набиль
|1
|Бетис
|Морон Лоренцо
|1
|Валенсия
|Лино Сэмуел
|1
|Барселона
|Фати Ансу
|1
|Бетис
|Гуардадо Андрес
|1 1
|Валенсия
|Кавани Эдинсон
|1
|Бетис
|Энрике Луис
|1
|Барселона
|Роберто Серхи
|1
|Реал Мадрид
|Начо Фернандес
|1
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Real Betis/Barcelona
Исход игры
Реал Мадрид
59.1% (13)
Ничья
22.7% (5)
Real Betis/Barcelona
18.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
68.18% (15)
Меньше
31.82% (7)
Обе команды забьют
Да
81.82% (18)
Нет
18.18% (4)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
40.9% (9)
1:1 Ничья
18.2% (4)
1:2 Real Betis/Barcelona
13.6% (3)
2:0 Реал Мадрид
9.1% (2)
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