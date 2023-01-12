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  4. Суперкубок 2022-2023

Испания: Суперкубок
2022-2023

Стадион: .
Реал Мадрид
 
Позже
Real Betis/Barcelona
Прогнозы 19
Реал Мадрид 63.2% (12)
X 21.1% (4)
Real Betis/Barcelona 15.8% (3)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 1 (1) 1
Real Betis/Barcelona
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Начо Фернандес 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0
Real Betis/Barcelona
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Real Betis/Barcelona
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Real Betis/Barcelona
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Реал Мадрид - Валенсия 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 2:1 Касереньо - Реал Мадрид 0:1 Вальядолид - Реал Мадрид 0:2
Реал Мадрид - Кадис 2:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 3:2 Реал Мадрид - Селтик 5:1 Реал Мадрид - Жирона 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 3:2 Реал Мадрид - Севилья 3:1 Эльче - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3

Результаты матчей

Реал Мадрид
Real Betis/Barcelona

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Real Betis/Barcelona

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/2 финала
4 Бетис
6 Барселона
5 Реал Мадрид
4 Валенсия
Финал
0 Реал Мадрид
0 Барселона

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 1
Бетис Фекир Набиль 1
Бетис Морон Лоренцо 1
Валенсия Лино Сэмуел 1
Барселона Фати Ансу 1
Весь список

Топ нарушителей
Бетис Гуардадо Андрес 1 1
Валенсия Кавани Эдинсон 1
Бетис Энрике Луис 1
Барселона Роберто Серхи 1
Реал Мадрид Начо Фернандес 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Real Betis/Barcelona от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 января 2023, осталось 2 дня 10 часов 1 минуту.



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    • Прогнозы 19
    Реал Мадрид 63.2% (12)
    X 21.1% (4)
    Real Betis/Barcelona 15.8% (3)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Real Betis/Barcelona онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Real Betis/Barcelona

    Исход игры
    Реал Мадрид
    59.1% (13)
    Ничья
    22.7% (5)
    Real Betis/Barcelona
    18.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.18% (15)
    Меньше
    31.82% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (18)
    Нет
    18.18% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    40.9% (9)
    1:1 Ничья
    18.2% (4)
    1:2 Real Betis/Barcelona
    13.6% (3)
    2:0 Реал Мадрид
    9.1% (2)
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    Реал Мадрид
    Real Betis/Barcelona
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