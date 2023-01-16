Тур: 1.
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История личных встреч
Локомотив Москва
Бунёдкор
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Локомотив Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 2:2
Локомотив Москва - ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 1:3 Локомотив Москва - Химки 1:0 Торпедо Москва - Локомотив Москва 0:1 Сочи - Локомотив Москва 4:0 Локомотив Москва - Урал 2:4 Химки - Локомотив Москва 0:5 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:2 Факел - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 3:0
Бунёдкор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бунёдкор - Пахтакор 0:2 Коканд - Бунёдкор 0:1 Бунёдкор - Сурхан Термез 2:1 Бунёдкор - Сурхон 2:1
Насаф - Бунёдкор 1:1 Бунёдкор - АГМК 0:1 Металлург Бекабад - Бунёдкор 1:2 Бунёдкор - Навбахор 2:1 Олимпик II - Бунёдкор 1:1 Бунёдкор - Нефтчи Фергана 1:2 Динамо Самарканд - Бунёдкор 1:2 Локомотив Ташкент - Бунёдкор 0:0 Бунёдкор - Кызылкум 1:2 Согдиана - Бунёдкор 2:0 Минск - Бунёдкор 2:0 Пахтакор - Бунёдкор 2:3 Бунёдкор - Коканд 1:1 Сурхан Термез - Бунёдкор 1:0 Бунёдкор - Насаф 1:4 АГМК - Бунёдкор 0:0
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Бунёдкор
Исход игры
Локомотив Москва
75% (6)
Ничья
25% (2)
Бунёдкор
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (5)
Меньше
37.5% (3)
Обе команды забьют
Да
75% (6)
Нет
25% (2)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
50% (4)
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