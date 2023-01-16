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Тур: 1.
Локомотив Москва
 
Позже
Бунёдкор
Прогнозы 9
Локомотив Москва 77.8% (7)
X 22.2% (2)
Бунёдкор 0% (0)
Все прогнозы

История личных встреч

Локомотив Москва
Бунёдкор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Локомотив Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 2:2
Локомотив Москва - ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 1:3 Локомотив Москва - Химки 1:0 Торпедо Москва - Локомотив Москва 0:1 Сочи - Локомотив Москва 4:0 Локомотив Москва - Урал 2:4 Химки - Локомотив Москва 0:5 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:2 Факел - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 3:0
Бунёдкор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бунёдкор - Пахтакор 0:2 Коканд - Бунёдкор 0:1 Бунёдкор - Сурхан Термез 2:1 Бунёдкор - Сурхон 2:1
Насаф - Бунёдкор 1:1 Бунёдкор - АГМК 0:1 Металлург Бекабад - Бунёдкор 1:2 Бунёдкор - Навбахор 2:1 Олимпик II - Бунёдкор 1:1 Бунёдкор - Нефтчи Фергана 1:2 Динамо Самарканд - Бунёдкор 1:2 Локомотив Ташкент - Бунёдкор 0:0 Бунёдкор - Кызылкум 1:2 Согдиана - Бунёдкор 2:0 Минск - Бунёдкор 2:0 Пахтакор - Бунёдкор 2:3 Бунёдкор - Коканд 1:1 Сурхан Термез - Бунёдкор 1:0 Бунёдкор - Насаф 1:4 АГМК - Бунёдкор 0:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Бунёдкор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 января 2023, осталось 1 день 23 часа 29 минут.



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  • 5 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 9
    Локомотив Москва 77.8% (7)
    X 22.2% (2)
    Бунёдкор 0% (0)
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    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Бунёдкор

    Исход игры
    Локомотив Москва
    75% (6)
    Ничья
    25% (2)
    Бунёдкор
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (5)
    Меньше
    37.5% (3)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (6)
    Нет
    25% (2)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    50% (4)
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    Локомотив Москва
    Бунёдкор
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