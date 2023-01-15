  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА Москва
 
Позже
Симба
Прогнозы 22
ЦСКА Москва 90.9% (20)
X 4.5% (1)
Симба 4.5% (1)
Все прогнозы
ЦСКА Москва
Симба

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Урал - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 0:1
Локомотив Москва - ЦСКА Москва 0:1 Оренбург - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 0:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 2:2 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Урал 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1
Симба
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Симба - Аль-Дафра 0:1 Симба - AS Arta 0:1 Al-Hilal Omdurman - Симба 1:0 Симба - Асанте Котоко 4:2
Симба - Расинг Киншаса 3:2 Симба - Дофен Нуар 0:1 Симба - AC Kuya Sport 0:0 Лубумбаши Спорт - Симба 1:0 Симба - Дон Боско Лубумбаши 0:2 Симба - Шинкунку 0:1 Санга Баленде - Симба 1:1 Этуаль Киву - Симба 0:0 Вита Клуб - Симба 5:0 Симба - Маньема Юнион 0:0 Блессинг - Симба 0:1 Ренессанс - Симба 1:2 Симба - Мотема Пембе 0:2 Санга Баленде - Симба 0:2 Симба - Вита Клуб 2:3 Симба - Мотема Пембе 1:0
  • До матча
  • Привет всем любителям российского футбола! Вторая половина зимнего межсезонья - это время товарищеских матчей. В своём первом спарринге 2023 года московский ЦСКА сыграет с клубом "Симба" из Танзании. Текстовый онлайн этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Симба от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 января 2023, осталось 19 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • 14 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 22
ЦСКА Москва 90.9% (20)
X 4.5% (1)
Симба 4.5% (1)
Все прогнозы
Где смотреть матч ЦСКА Москва - Симба онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

PARI



Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Симба

Исход игры
ЦСКА Москва
91.7% (22)
Ничья
4.2% (1)
Симба
4.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (7)
Меньше
66.67% (14)
Обе команды забьют
Да
33.33% (7)
Нет
66.67% (14)
Популярный счёт
2:0 ЦСКА Москва
37.5% (9)
1:0 ЦСКА Москва
16.7% (4)
2:1 ЦСКА Москва
12.5% (3)
3:1 ЦСКА Москва
8.3% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
ЦСКА Москва
Симба
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 