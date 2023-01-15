Позже
- Основной состав
-
45 Боков ДанилаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
- Полузащитник
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10 Обляков ИванПолузащитник
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28 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
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90 Лукин МатвейЗащитник
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92 Носков ЕгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Урал - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 0:1
Локомотив Москва - ЦСКА Москва 0:1 Оренбург - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 0:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 2:2 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Урал 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1
Симба
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Симба - Аль-Дафра 0:1 Симба - AS Arta 0:1 Al-Hilal Omdurman - Симба 1:0 Симба - Асанте Котоко 4:2
Симба - Расинг Киншаса 3:2 Симба - Дофен Нуар 0:1 Симба - AC Kuya Sport 0:0 Лубумбаши Спорт - Симба 1:0 Симба - Дон Боско Лубумбаши 0:2 Симба - Шинкунку 0:1 Санга Баленде - Симба 1:1 Этуаль Киву - Симба 0:0 Вита Клуб - Симба 5:0 Симба - Маньема Юнион 0:0 Блессинг - Симба 0:1 Ренессанс - Симба 1:2 Симба - Мотема Пембе 0:2 Санга Баленде - Симба 0:2 Симба - Вита Клуб 2:3 Симба - Мотема Пембе 1:0
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Симба
Исход игры
ЦСКА Москва
91.7% (22)
Ничья
4.2% (1)
Симба
4.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (7)
Меньше
66.67% (14)
Обе команды забьют
Да
33.33% (7)
Нет
66.67% (14)
Популярный счёт
2:0 ЦСКА Москва
37.5% (9)
1:0 ЦСКА Москва
16.7% (4)
2:1 ЦСКА Москва
12.5% (3)
3:1 ЦСКА Москва
8.3% (2)
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