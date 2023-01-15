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ЦСКА Москва
2:2
Конец матча
Симба
0'
1:0
4' Гол
Чалов Фёдор
2:0
28' Гол
Медина Хесус
2:1
52' Гол
Киомбо Хабиб
2:2
76' Гол
Киомбо Хабиб
90'

Ход матча

4'
Чалов Фёдор
1:0
28'
Медина Хесус
2:0
52'
2:1
Киомбо Хабиб
76'
2:2
Киомбо Хабиб
Прогнозы 32
ЦСКА Москва 93.8% (30)
X 3.1% (1)
Симба 3.1% (1)
Все прогнозы
ЦСКА Москва
Симба

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Урал - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 0:1
Локомотив Москва - ЦСКА Москва 0:1 Оренбург - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 0:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 2:2 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Урал 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1
Симба
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Симба - Аль-Дафра 0:1 Симба - AS Arta 0:1 Al-Hilal Omdurman - Симба 1:0 Симба - Асанте Котоко 4:2
Симба - Расинг Киншаса 3:2 Симба - Дофен Нуар 0:1 Симба - AC Kuya Sport 0:0 Лубумбаши Спорт - Симба 1:0 Симба - Дон Боско Лубумбаши 0:2 Симба - Шинкунку 0:1 Санга Баленде - Симба 1:1 Этуаль Киву - Симба 0:0 Вита Клуб - Симба 5:0 Симба - Маньема Юнион 0:0 Блессинг - Симба 0:1 Ренессанс - Симба 1:2 Симба - Мотема Пембе 0:2 Санга Баленде - Симба 0:2 Симба - Вита Клуб 2:3 Симба - Мотема Пембе 1:0
  • После матча
  • Московский ЦСКА упустил победу в товарищеском матче над танзанийской "Симбой", ведя 2:0 к перерыву. Текстовую трансляцию этого матча провёл Кирилл Иванцов, спасибо всем за внимание, встретимся ещё на LiveResult.Ru!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Конец матча.
  • 90'
    Говорят, перебои с картинкой были связаны с отключением электричества на стадионе.
  • Дополнительное время
    90'
    Идёт уже добавленное время, но сколько конкретно минут компенсировано, неизвестно.
  • Фол, нарушение
    90'
    Против Матвея Кисляка мелко нарушены правила в середине поля.
  • 90'
    Карраскаль покинул пределы поля и в игру сегодня уже не вернётся.
  • 89'
    Роша хорошо действовал на правом фланге обороны, без фола поставив своему сопернику надёжный шлагбаум.
  • Травма, повреждение
    88'
    Разбит у Карраскаля нос, поэтому появилась медицинская бригада на газоне.
  • Желтая карточка
    87'
    Карраскаля ударили по лицу в центре поля, когда останавливали его проход, и жёлтую карточку получил нарушитель из состава "Симбы".
  • 85'
    Ух какой кручёный удар сейчас был нанесён по воротам ЦСКА с линии штрафной: повезло "армейцам", что Бокко завертел мяч за перекладину.
  • 84'
    Карраскаль разбавил игровое преимущество "Симбы" проходом по зоне правого инсайда и своим заблокированным полуударом-полупрострелом.
  • Офсайд
    84'
    Офсайд у футболиста "Симбы". Никого не интересует, почему игра сконцентрировалась в штрафной площади ЦСКА?
  • 83'
    А сейчас заметна несогласованность между вратарём и защитниками "армейцев", в результате чего Шайхутдинов снова отправляет мяч в аут.
  • 82'
    Под прессингом Шайхутдинов вынужден выбивать мяч за боковую линию. Не всё ладно у команды ЦСКА на поле.
  • 81'
    В последние полгода Заболотный потерял место в основном составе, так что ему надо серьёзно доказывать свою состоятельность.
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    • Опасный момент
      80'
      Как не забил сейчас Заболотный?! Ну должен же был забивать Антон, однако умудрился, обыграв защитника, попасть во вратаря, хотя никто ведь не мешал. 
    • 78'
      Чуть больше 10 минут остаётся до окончания матча, и в это время маятник ещё может качнуться в любую сторону.
    • 77'
      Вот так улетучилось преимущество "армейцев" в счёте после перерыва. Может, Медине стоило забивать в начале игры свой пенальти, как скажете?
    • 2 гола - дубль!
      76'
      ГОЛ. 2:2. Хабиб Киомбо оформляет дубль.
      Провалилась оборона ЦСКА по центру, и Киомбо разобрался с Шайхутдиновым, послав мяч в сетку.
    • 75'
      Теперь же настал активный отрезок "Симбы", которая владеет мячом и не собирает его отдавать.
    • 74'
      Дальний удар следует по воротам "армейцев" со штрафного, и Шайхутдинов ловит мяч намертво.
    • Желтая карточка
      73'
      Роша да Силва получил жёлтую карточку за срыв атаки соперника метрах в 25-30 от своих ворот.
    • 72'
      "Армейцы" сейчас играют преимущественно в атаке, и они вполне могли уже забить свой третий мяч в матче.
    • Угловой
      71'
      Молодой игрок ЦСКА Кирилл Глебов активно действовал в чужой штрафной и заработал угловой удар.
    • 70'
      Плотный удар исполнили сейчас "армейцы" с линии штрафной в правый угол, и мяч чётко зафиксировал в своих руках Манула.
    • 69'
      Второй сбор у ЦСКА будет в Турции, но это дело недалёкого будущего, а пока "армейцы" играют в Абу-Даби, и счёт сохраняется 2:1 в пользу российской команды.
    • Опасный момент
      68'
      И опять "красно-синие" не забивают! Глебов с лёта из зоны правого инсайда запустил мяч мимо дальнего угла.
    • Опасный момент
      67'
      Возвращаемся в футбольную реальность! И сразу момент у "армейцев", но выручает "Симбу" вратарь в ближнем углу.
    • 65'
      Будем считать, что это первый блин комом, - то есть первый товарищеский матч ЦСКА, а дальше таких "сюрпризов" с видеотрансляциями не будет.
    • 63'
      Ну что ж, картинка из ОАЭ всё никак не возвращается, и тут ничего не поделаешь, остаётся только ждать и надеяться.
    • Замена
      59'
      А у "Симбы" автор гола Киомбо заменил в перерыве Нтибазонкизу.
    • Замена
      57'
      Ну а пока возникла вынужденная пауза, расскажем о заменах в составе ЦСКА. На второй тайм в составе "красно-синих" вышли Шайхутдинов, Виллиан Роша, Лукин, Щенников, Кучаев, Кисляк, Мухин, Арбузов, Глебов, Заболотный и Носков. Это стопроцентная смена состава.
    • 55'
      Возникли некоторые технические сложности - все вопросы к организаторам видеотрансляции.
    • Фол, нарушение
      53'
      Против Арбузова сфолили футболисты "Симбы", и сейчас ЦСКА исполнит штрафной с левого полуфланга. 
    • Опасный момент
      51'
      Дальний удар расчехлил Антон Заболотный, и вратарь "Симбы" в рамках сейва перемахнул мяч за перекладину.
    • 50'
      Вот вам подход к воротам - и пропущенный "армейцами" гол.
    • Описание гола
      49'
      ГОЛ. 2:1. Хабиб Киомбо.
      Недавно вышедший на замену Кимобо сократил отставание "Симбы" в счёте, поразив цель низом из зоны левого инсайда рикошетом от дальней штанги. 
    • 48'
      Мяч держится у "Симбы" на старте второй половины встречи, но серьёзных подходов африканской команды к воротам "армейцев" не наблюдается.
    • 47'
      Масса замен произошла у ЦСКА в перерыве. Постепенно будем разбираться, кто вступил в игру, а кто её покинул.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв. ЦСКА ведёт 2:0. С учётом того, что матч контрольный, вполне возможно, что перерыв продлится менее 15 минут.
    • 44'
      Поле, на котором играют команды, тренировочное, трибун не видно, рядом ещё другие поля и стоят автобусы - в общем, типичный антураж товарищеского матча на сборах.
    • Офсайд
      44'
      Перехват совершили "армейцы" в середине поля и развили свою атаку, завершившуюся офсайдом.
    • 42'
      Приближается к концу первый тайм, и ЦСКА уверенно ведёт в счёте, хоть и есть у него в анамнезе нереализованный пенальти.
    • 41'
      Первый удар в створ ворот от "Симбы", дистанция была приличной, и Боков уверенно забрал этот мяч.
    • Фол, нарушение
      40'
      Саша Зделар получил по ноге перед своей штрафной, то есть "Симба" допустила фол в атаке.
    • Опасный момент
      39'
      На данном отрезке матча "армейцы" больше обороняются. Не смогли они сейчас прикрыть соперника, который с линии штрафной пробил недалеко от правой девятки.
    • 38'
      Теперь же чересчур высоким получился навес у африканской команды с левого края, после чего корпус сопернику поставил Обляков, и футболист "Симбы" выбил мяч за лицевую.
    • 36'
      У "Симбы" пошла подача со штрафного с левого фланга, затем случилась скидка на дальнюю штангу, однако 22-й номер не сумел дотянуться до мяча, чтобы проткнуть мяч в цель. 
    • 35'
      Вот сейчас угловой заработал ЦСКА на правом фланге. Посмотрим, извлекут ли подопечные Владимира Федотова пользу из этого стандарта.
    • 35'
      После розыграша углового последовал заблокированный удар номинальных хозяев, а потом "армейцы" перешли с мячом на свою половину поля и даже отыграли мяч назад Бокову. 
    • Офсайд
      34'
      Мендес отдал пас Чалову на правом фланге в положение "вне игры". Когда есть возможность идти вперёд, "красно-синие" от неё не отказываются.
    • 33'
      Забив гол в чужие ворота, "армейцы" отошли чуть назад, и это нормально в рамках игровой аритмии.
    • Фол, нарушение
      32'
      Сфолили сейчас "армейцы" в середине поля, и потребовалось некоторое время пострадавшему игроку, чтобы оправиться и прийти в себя.
    • Описание гола
      31'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! Хесус Медина!
      Обляков покатил с левого полуфланга на дальнюю штангу, где Медина с лёгкостью переправил мяч в сетку. Защитники "Симбы" были статистами в этом эпизоде.
    • Фол, нарушение
      30'
      Чалов развернулся лицом к центру поля и двигался в ту сторону с мячом, пока не был срублен на газон подоспевшим игроком команды-соперника.
    • 29'
      Дивеев выиграл верх в своей штрафной на подаче корнера и выбил мяч реально далеко, исключив всякую угрозу "армейским" воротам.
    • Угловой
      29'
      Право на угловой получили футболисты "Симбы" после дальнего удара и исполнят его с правого края поля.
    • 28'
      ЦСКА вернулся к практике игры первым номером. Только что у Облякова на левом фланге мяч срезался с ноги и улетел за лицевую линию. 
    • Фол, нарушение
      27'
      В центре поля небольшое нарушение правил - это сфолили танзанийцы, и "армейцы" сейчас разыграют штрафной.
    • 26'
      Кстати, ЦСКА сегодня играет в своей главной красно-синей форме, а у "Симбы" преимущественно белая расцветка и немного красного цвета.
    • Офсайд
      25'
      Офсайд зафиксирован на левом фланге у "львов", то есть у "Симбы".
    • 24'
      Обляков не сумел зацепиться за верховой мяч на левом фланге, но всё неплохо для "армейцев", потому что аут всё равно их.
    • 23'
      Боков сделал далёкий вынос от своей штрафной в стиле Акинфеева, и теперь с мячом возятся защитники клуба из Танзании.
    • Опасный момент
      22'
      Получив передачу с левой стороны, Хесус Медина прилично так приложился метров с четырнадцати, и это получилось рядом с ближней девяткой.
    • 21'
      Обляков вешает к вратарской с левого фланга, и страж ворот африканской команды не очень уверенно действует на выходе, а заканчивается всё аутом в пользу "армейцев".
    • 20'
      Вратарь "Симбы" ловит подачу с правого края, то есть не удалось сейчас ЦСКА организовать опасность у чужих ворот.
    • 19'
      Что касается погодных условий, то в Абу-Даби малооблачно, что, естественно, неудивительно.
    • 18'
      "Армейцы" видятся более техничными на фоне игроков "Симбы", что, наверное, можно было прогнозировать.
    • 17'
      По-прежнему "Симба" контролирует мяч в центре поля, но играет преимущественно поперёк и назад, не создавая впереди обострение.
    • 16'
      В последние минуты инициатива перешла к команде из Танзании, но "красно-синие" пока не особенно от этого страдают.
    • 15'
      Капитан "Симбы" под номером 22 неудачно обработал мяч перед чужой штрафной, и пришлось "львам" отыгрывать сферу далеко назад, дабы сохранить её в пределах своего владения.
    • Опасный момент
      14'
      Чалов продрался по левому полуфлангу на ударную позицию и приложился в ближний угол, откуда мяч отбил вратарь африканской команды.
    • 13'
      "Симба" - многократный чемпион Танзании, и футболисты этой команды носят прозвище "львы".
    • 12'
      Матч проходит в Абу-Даби, где обосновался ЦСКА на начальной стадии зимних сборов.
    • 10'
      Обляков с левого фланга направил прострел в центр штрафной площади, но защитник номинальных гостей опередил Чалова и вынес мяч за боковую.
    • 9'
      Первый раз "Симба" добралась до штрафной "армейцев", но бесславно завершила эту свою атаку, мяч перешёл к московской команде.
    • 8'
      Упустили "красно-синие" возможность обеспечить себе значимое преимущество в счёте, но это же товарищеский матч, так что волноваться не о чем.
    • Не забитый пенальти
      7'
      Медина не реализовал пенальти с левой ноги, пробив выше створа. 
    • Пенальти!
      6'
      Пенальти в ворота "Симбы"! Чалова уронили в чужой штрафной, и ЦСКА получает великолепный шанс удвоить счёт в свою пользу.
    • Описание гола
      5'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Фёдор Чалов!
      Гайич покатил вперёд на Чалова, который оказался один на один с вратарём и уверенно поразил цель.
    • 4'
      Обляков отметился дальним ударом по воротам соперника, и мяч прошёл низом недалеко от правой штанги.
    • 3'
      Ермакова зажали впереди на левом фланге, и не смог Никита выполнить подачу, но аут "армейцы" всё-таки заработали.
    • 2'
      Пока трудно говорить о том, как будет развиваться встреча, пока команды только втягиваются в игру.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал.
    • До матча
    • Начало матча немного задерживается.
    • Привет всем любителям российского футбола! Вторая половина зимнего межсезонья - это время товарищеских матчей. В своём первом спарринге 2023 года московский ЦСКА сыграет с клубом "Симба" из Танзании. Текстовый онлайн этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    Прогнозы 32
    ЦСКА Москва 93.8% (30)
    X 3.1% (1)
    Симба 3.1% (1)
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    Где смотреть матч ЦСКА Москва 2:2 Симба онлайн

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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва 2:2 Симба

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    93.8% (30)
    Ничья
    3.1% (1)
    Симба
    3.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.38% (12)
    Меньше
    58.62% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    37.93% (11)
    Нет
    62.07% (18)
    Популярный счёт
    2:0 ЦСКА Москва
    37.5% (12)
    2:1 ЦСКА Москва
    18.8% (6)
    1:0 ЦСКА Москва
    12.5% (4)
    3:1 ЦСКА Москва
    6.3% (2)
    3:0 ЦСКА Москва
    6.3% (2)
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