Московский ЦСКА упустил победу в товарищеском матче над танзанийской "Симбой", ведя 2:0 к перерыву. Текстовую трансляцию этого матча провёл Кирилл Иванцов, спасибо всем за внимание, встретимся ещё на LiveResult.Ru!

Роша хорошо действовал на правом фланге обороны, без фола поставив своему сопернику надёжный шлагбаум.

Карраскаль покинул пределы поля и в игру сегодня уже не вернётся.

Идёт уже добавленное время, но сколько конкретно минут компенсировано, неизвестно.

Говорят, перебои с картинкой были связаны с отключением электричества на стадионе.

В последние полгода Заболотный потерял место в основном составе, так что ему надо серьёзно доказывать свою состоятельность.

Под прессингом Шайхутдинов вынужден выбивать мяч за боковую линию. Не всё ладно у команды ЦСКА на поле.

А сейчас заметна несогласованность между вратарём и защитниками "армейцев", в результате чего Шайхутдинов снова отправляет мяч в аут.

Офсайд у футболиста "Симбы". Никого не интересует, почему игра сконцентрировалась в штрафной площади ЦСКА?

Ух какой кручёный удар сейчас был нанесён по воротам ЦСКА с линии штрафной: повезло "армейцам", что Бокко завертел мяч за перекладину.

Карраскаля ударили по лицу в центре поля, когда останавливали его проход, и жёлтую карточку получил нарушитель из состава "Симбы".

Плотный удар исполнили сейчас "армейцы" с линии штрафной в правый угол, и мяч чётко зафиксировал в своих руках Манула.

"Армейцы" сейчас играют преимущественно в атаке, и они вполне могли уже забить свой третий мяч в матче.

Роша да Силва получил жёлтую карточку за срыв атаки соперника метрах в 25-30 от своих ворот.

Дальний удар следует по воротам "армейцев" со штрафного, и Шайхутдинов ловит мяч намертво.

Теперь же настал активный отрезок "Симбы", которая владеет мячом и не собирает его отдавать.

ГОЛ. 2:2. Хабиб Киомбо оформляет дубль. Провалилась оборона ЦСКА по центру, и Киомбо разобрался с Шайхутдиновым, послав мяч в сетку.

Вот так улетучилось преимущество "армейцев" в счёте после перерыва. Может, Медине стоило забивать в начале игры свой пенальти, как скажете?

Чуть больше 10 минут остаётся до окончания матча, и в это время маятник ещё может качнуться в любую сторону.

Как не забил сейчас Заболотный?! Ну должен же был забивать Антон, однако умудрился, обыграв защитника, попасть во вратаря, хотя никто ведь не мешал.

Масса замен произошла у ЦСКА в перерыве. Постепенно будем разбираться, кто вступил в игру, а кто её покинул.

Мяч держится у "Симбы" на старте второй половины встречи, но серьёзных подходов африканской команды к воротам "армейцев" не наблюдается.

ГОЛ. 2:1. Хабиб Киомбо. Недавно вышедший на замену Кимобо сократил отставание "Симбы" в счёте, поразив цель низом из зоны левого инсайда рикошетом от дальней штанги.

Вот вам подход к воротам - и пропущенный "армейцами" гол.

Дальний удар расчехлил Антон Заболотный, и вратарь "Симбы" в рамках сейва перемахнул мяч за перекладину.

Против Арбузова сфолили футболисты "Симбы", и сейчас ЦСКА исполнит штрафной с левого полуфланга.

Ну а пока возникла вынужденная пауза, расскажем о заменах в составе ЦСКА. На второй тайм в составе "красно-синих" вышли Шайхутдинов, Виллиан Роша, Лукин, Щенников, Кучаев, Кисляк, Мухин, Арбузов, Глебов, Заболотный и Носков. Это стопроцентная смена состава.

А у "Симбы" автор гола Киомбо заменил в перерыве Нтибазонкизу.

Ну что ж, картинка из ОАЭ всё никак не возвращается, и тут ничего не поделаешь, остаётся только ждать и надеяться.

Будем считать, что это первый блин комом, - то есть первый товарищеский матч ЦСКА, а дальше таких "сюрпризов" с видеотрансляциями не будет.

Возвращаемся в футбольную реальность! И сразу момент у "армейцев", но выручает "Симбу" вратарь в ближнем углу.

И опять "красно-синие" не забивают! Глебов с лёта из зоны правого инсайда запустил мяч мимо дальнего угла.

Второй сбор у ЦСКА будет в Турции, но это дело недалёкого будущего, а пока "армейцы" играют в Абу-Даби, и счёт сохраняется 2:1 в пользу российской команды.

Первый тайм

— Свисток на перерыв. ЦСКА ведёт 2:0. С учётом того, что матч контрольный, вполне возможно, что перерыв продлится менее 15 минут.

44' Поле, на котором играют команды, тренировочное, трибун не видно, рядом ещё другие поля и стоят автобусы - в общем, типичный антураж товарищеского матча на сборах.

44' Перехват совершили "армейцы" в середине поля и развили свою атаку, завершившуюся офсайдом.

42' Приближается к концу первый тайм, и ЦСКА уверенно ведёт в счёте, хоть и есть у него в анамнезе нереализованный пенальти.

41' Первый удар в створ ворот от "Симбы", дистанция была приличной, и Боков уверенно забрал этот мяч.

40' Саша Зделар получил по ноге перед своей штрафной, то есть "Симба" допустила фол в атаке.

39' На данном отрезке матча "армейцы" больше обороняются. Не смогли они сейчас прикрыть соперника, который с линии штрафной пробил недалеко от правой девятки.

38' Теперь же чересчур высоким получился навес у африканской команды с левого края, после чего корпус сопернику поставил Обляков, и футболист "Симбы" выбил мяч за лицевую.

36' У "Симбы" пошла подача со штрафного с левого фланга, затем случилась скидка на дальнюю штангу, однако 22-й номер не сумел дотянуться до мяча, чтобы проткнуть мяч в цель.

35' Вот сейчас угловой заработал ЦСКА на правом фланге. Посмотрим, извлекут ли подопечные Владимира Федотова пользу из этого стандарта.

35' После розыграша углового последовал заблокированный удар номинальных хозяев, а потом "армейцы" перешли с мячом на свою половину поля и даже отыграли мяч назад Бокову.

34' Мендес отдал пас Чалову на правом фланге в положение "вне игры". Когда есть возможность идти вперёд, "красно-синие" от неё не отказываются.

33' Забив гол в чужие ворота, "армейцы" отошли чуть назад, и это нормально в рамках игровой аритмии.

32' Сфолили сейчас "армейцы" в середине поля, и потребовалось некоторое время пострадавшему игроку, чтобы оправиться и прийти в себя.

31' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! Хесус Медина!

Обляков покатил с левого полуфланга на дальнюю штангу, где Медина с лёгкостью переправил мяч в сетку. Защитники "Симбы" были статистами в этом эпизоде.

30' Чалов развернулся лицом к центру поля и двигался в ту сторону с мячом, пока не был срублен на газон подоспевшим игроком команды-соперника.

29' Дивеев выиграл верх в своей штрафной на подаче корнера и выбил мяч реально далеко, исключив всякую угрозу "армейским" воротам.

29' Право на угловой получили футболисты "Симбы" после дальнего удара и исполнят его с правого края поля.

28' ЦСКА вернулся к практике игры первым номером. Только что у Облякова на левом фланге мяч срезался с ноги и улетел за лицевую линию.

27' В центре поля небольшое нарушение правил - это сфолили танзанийцы, и "армейцы" сейчас разыграют штрафной.

26' Кстати, ЦСКА сегодня играет в своей главной красно-синей форме, а у "Симбы" преимущественно белая расцветка и немного красного цвета.

25' Офсайд зафиксирован на левом фланге у "львов", то есть у "Симбы".

24' Обляков не сумел зацепиться за верховой мяч на левом фланге, но всё неплохо для "армейцев", потому что аут всё равно их.

23' Боков сделал далёкий вынос от своей штрафной в стиле Акинфеева, и теперь с мячом возятся защитники клуба из Танзании.

22' Получив передачу с левой стороны, Хесус Медина прилично так приложился метров с четырнадцати, и это получилось рядом с ближней девяткой.

21' Обляков вешает к вратарской с левого фланга, и страж ворот африканской команды не очень уверенно действует на выходе, а заканчивается всё аутом в пользу "армейцев".

20' Вратарь "Симбы" ловит подачу с правого края, то есть не удалось сейчас ЦСКА организовать опасность у чужих ворот.

19' Что касается погодных условий, то в Абу-Даби малооблачно, что, естественно, неудивительно.

18' "Армейцы" видятся более техничными на фоне игроков "Симбы", что, наверное, можно было прогнозировать.

17' По-прежнему "Симба" контролирует мяч в центре поля, но играет преимущественно поперёк и назад, не создавая впереди обострение.

16' В последние минуты инициатива перешла к команде из Танзании, но "красно-синие" пока не особенно от этого страдают.

15' Капитан "Симбы" под номером 22 неудачно обработал мяч перед чужой штрафной, и пришлось "львам" отыгрывать сферу далеко назад, дабы сохранить её в пределах своего владения.

14' Чалов продрался по левому полуфлангу на ударную позицию и приложился в ближний угол, откуда мяч отбил вратарь африканской команды.

13' "Симба" - многократный чемпион Танзании, и футболисты этой команды носят прозвище "львы".

12' Матч проходит в Абу-Даби, где обосновался ЦСКА на начальной стадии зимних сборов.

10' Обляков с левого фланга направил прострел в центр штрафной площади, но защитник номинальных гостей опередил Чалова и вынес мяч за боковую.

9' Первый раз "Симба" добралась до штрафной "армейцев", но бесславно завершила эту свою атаку, мяч перешёл к московской команде.

8' Упустили "красно-синие" возможность обеспечить себе значимое преимущество в счёте, но это же товарищеский матч, так что волноваться не о чем.

7' Медина не реализовал пенальти с левой ноги, пробив выше створа.

6' Пенальти в ворота "Симбы"! Чалова уронили в чужой штрафной, и ЦСКА получает великолепный шанс удвоить счёт в свою пользу.

5' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Фёдор Чалов!

Гайич покатил вперёд на Чалова, который оказался один на один с вратарём и уверенно поразил цель.

4' Обляков отметился дальним ударом по воротам соперника, и мяч прошёл низом недалеко от правой штанги.

3' Ермакова зажали впереди на левом фланге, и не смог Никита выполнить подачу, но аут "армейцы" всё-таки заработали.

2' Пока трудно говорить о том, как будет развиваться встреча, пока команды только втягиваются в игру.