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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Гиуа Антонио
Монца
1:1
Конец матча
Кремонезе
0'
25' Желтая карточка
Пессина Маттео
43' Желтая карточка
Серникола Леонардо
45' Желтая карточка
Иццо Армандо
0:1
61' Гол
Чофани Даниэль
68' Желтая карточка
Дессерс Сириль
1:1
69' Гол
Аугусто Карлос
71' Желтая карточка
Пикель Шарль
71' Желтая карточка
Бьянкетти Маттео
73' Желтая карточка
Кастаньетти Микеле
90' Желтая карточка
Антов Валентин
90'+6
1:1. Гол Аугусто Карлоса (видео)...
0:1. Гол Даньеля Чофани (видео)....

Ход матча

25'
Пессина Маттео
 
43'
 
Серникола Леонардо
45'
Иццо Армандо
 
46'
 
Чофани Даниэль
Цаджу Франк
46'
 
Кастаньетти Микеле
Серникола Леонардо
61'
0:1
Чофани Даниэль
(Кастаньетти Микеле)
63'
 
Бенасси Марко
Гальдамес Пабло
65'
 
Дессерс Сириль
Окереке Давид
65'
Мота Дани
Капрари Джанлука
 
65'
Раноккья Филиппо
Иццо Армандо
 
65'
Антов Валентин
Мачин Хосе
 
68'
 
Дессерс Сириль
69'
Аугусто Карлос
1:1
71'
 
Пикель Шарль
71'
 
Бьянкетти Маттео
73'
 
Кастаньетти Микеле
77'
Гюткьяр Кристиан
Петанья Андреа
 
77'
Колпани Андреа
Сенси Стефано
 
85'
 
Феррари Алекс
Пикель Шарль
90'
Антов Валентин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Монца 81.5% (101)
X 16.1% (20)
Кремонезе 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
16
Ди
Грегорио
Микеле
55
Иццо
Армандо
3
Мари
Пабло
5
Кальдирола
Лука
84
Чиурриа
Патрик
30
Аугусто
Карлос
7
Мачин
Хосе
32
Пессина
Маттео
12
Сенси
Стефано
17
Капрари
Джанлука
37
Петанья
Андреа
12
Карнесекки
Марко
4
Айву
Эмануэль
15
Бьянкетти
Маттео
5
Васкес
Хоан
17
Серникола
Леонардо
6
Пикель
Шарль
27
Гальдамес
Пабло
28
Мейте
Суалихо
3
Валери
Эмануэле
74
Цаджу
Франк
77
Окереке
Давид
Монца
3-4-2-1
Кремонезе
3-5-2

История личных встреч

Монца
Кремонезе

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

СA
2:3
СB
3:2
СB
1:0
СB
2:1
СB
0:2
ЛП
1:1
ЛП
0:1
КИЛП
2:1
КИЛП
1:2
СCA
2:1
СCA
3:0
СCA
1:2
СCA
2:0
СCA
0:0

Голы

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.67
1.38

Среднее время на гол

54
65

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.25
0.83

Среднее время на гол

72
108

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.43
1.14

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

63
78

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аугусто Карлос 5 0.19
Чиурриа Патрик 4 0.15
Капрари Джанлука 4 (1) 0.15
Пессина Маттео 3 (2) 0.11
Сенси Стефано 3 0.11
Мота Дани 3 0.11
Петанья Андреа 2 (1) 0.07
Колпани Андреа 2 0.07
Мари Пабло 1 0.04
Донати Джулио 1 0.04
Гюткьяр Кристиан 1 0.04
Иццо Армандо 1 0.04
Раноккья Филиппо 1 0.04
Барберис Андреа 0 0
Мачин Хосе 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дессерс Сириль 5 0.19
Окереке Давид 5 (1) 0.19
Чофани Даниэль 5 (2) 0.19
Валери Эмануэле 2 0.07
Цаджу Франк 2 0.07
Серникола Леонардо 1 0.04
Буонаюто Кристиан 1 0.04
Пикель Шарль 1 0.04
Мейте Суалихо 0 0
Кастаньетти Микеле 0 0
Эскаланте Гонсало 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Лочошвили Лука 0 0
Карнесекки Марко 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биринделли Самуэле 6 0
Иццо Армандо 5 0
Сенси Стефано 5 0
Марлон 5 0
Пессина Маттео 5 0
Ровелла Николо 3 1
Кальдирола Лука 4 0
Капрари Джанлука 4 0
Мачин Хосе 4 0
Донати Джулио 2 1
Мари Пабло 3 0
Палладино Раффаэле 2 0
Д'Аллесандро Марко 2 0
Чиурриа Патрик 2 0
Аугусто Карлос 2 0
Валоти Матиа 1 0
Петанья Андреа 1 0
Молина Сальваторе 1 0
Мота Дани 1 0
Антов Валентин 1 0
Колпани Андреа 1 0
Раноккья Филиппо 1 0
Бондо Варрен 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пикель Шарль 8 0
Серникола Леонардо 7 0
Васкес Хоан 6 0
Мейте Суалихо 5 0
Окереке Давид 4 0
Бьянкетти Маттео 3 0
Феррари Алекс 3 0
Дессерс Сириль 3 0
Лочошвили Лука 3 0
Айву Эмануэль 3 0
Кирикеш Влад 2 0
Кастаньетти Микеле 2 0
Буонаюто Кристиан 2 0
Гильоне Паоло 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Валери Эмануэле 2 0
Афена-Гьян Феликс 2 0
Эскаланте Гонсало 0 1
Бенасси Марко 1 0
Хендри Джек 1 0
Аскасибар Сантьяго 1 0
Цаджу Франк 1 0
Карнесекки Марко 1 0
Massimiliano Alvini 1 0

Результаты матчей

Монца
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Кремонезе
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

9
16
Монца
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Кремонезе
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

16
21

Волевые поражения

12
2
Монца
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
33% (9)
19% (5)
Кремонезе
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
44% (12)
15% (4)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

17
21

Волевые поражения

21
18

Голы по времени матча

Забито

19
16
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
1
5%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
2
11%
4
25%
46-60
6
32%
4
25%
61-75
4
21%
4
25%
76-90

Пропущено

16
26
7 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
3
19%
3
12%
1-15
1
6%
6
23%
16-30
3
19%
6
23%
31-45
4
25%
1
4%
46-60
3
19%
4
15%
61-75
2
13%
6
23%
76-90

Забито

13
7
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
19 Не забивали 22
2
15%
1
14%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
1
8%
3
43%
76-90

Пропущено

21
22
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
5%
2
9%
1-15
3
14%
6
27%
16-30
4
19%
1
5%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
7
33%
4
18%
61-75
3
14%
6
27%
76-90

Забито

32
23
14 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 6
6 Не забивали 12
3
9%
3
13%
1-15
5
16%
3
13%
16-30
6
19%
0
0%
31-45
4
13%
5
22%
46-60
9
28%
5
22%
61-75
5
16%
7
30%
76-90

Пропущено

37
48
15 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 23
4
11%
5
10%
1-15
4
11%
12
25%
16-30
7
19%
7
15%
31-45
7
19%
4
8%
46-60
10
27%
8
17%
61-75
5
14%
12
25%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Верона - Монца 1:1 Монца - Эмполи 2:1 Салернитана - Монца 3:0 Монца - Милан 0:1
Болонья - Монца 0:1 Монца - Сампдория 2:2 Ювентус - Монца 0:2 Монца - Сассуоло 1:1 Ювентус - Монца 2:1 Кремонезе - Монца 2:3 Монца - Интер Милан 2:2 Фиорентина - Монца 1:1 Монца - Торино 1:4 Монца - Арконатезе 2:1 Лион - Монца 1:2 Лугано - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Лацио - Монца 1:0 Монца - Верона 2:0 Монца - Болонья 1:2
Кремонезе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кремонезе - Фиорентина 0:2 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Рома 2:1 Торино - Кремонезе 2:2
Наполи - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Лечче 0:2 Рома - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Кремонезе 1:1 Наполи - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Монца 2:3 Верона - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Ювентус 0:1 Кремонезе - Удинезе 1:3 Торино - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Desenzano 7:0 Кремонезе - Сальсомаджоре 6:0 Эмполи - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Милан 0:0 Салернитана - Кремонезе 2:2

Результаты матчей

Монца
Кремонезе

Точный счет

1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
2:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
0
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
3 раза 11%
0
12 раз 44%
1
8 раз 30%
2
7 раз 26%

Тоталы голов в матче

Монца
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
5
8
6
8
1.5
2
11
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
4
3
10
1.5
5
9
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
15
12
9
18
1.5
7
20
3
24
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 26 22 2 2 60 - 16 68
2.
Интер Милан
 Заявка 26 16 2 8 47 - 30 50
3.
Лацио
 Заявка 26 14 7 5 41 - 19 49
4.
Милан
 1:3 Заявка 27 14 6 7 44 - 36 48
5.
Рома
 Заявка 26 14 5 7 35 - 25 47
6.
Аталанта
 Заявка 27 13 6 8 44 - 31 45
7.
Ювентус
 Заявка 26 16 5 5 44 - 22 38
8.
Удинезе
 3:1 Заявка 27 9 11 7 37 - 31 38
9.
Торино
 Заявка 26 10 7 9 29 - 29 37
10.
Болонья
 Заявка 27 10 7 10 33 - 36 37
11.
Сассуоло
 Заявка 27 10 6 11 35 - 40 36
12.
Фиорентина
 Заявка 26 9 7 10 31 - 31 34
13.
Монца
 Заявка 27 9 7 11 32 - 37 34
14.
Эмполи
 Заявка 27 6 10 11 24 - 36 28
15.
Лечче
 Заявка 26 6 9 11 24 - 31 27
16.
Салернитана
 Заявка 27 6 9 12 31 - 47 27
17.
Специя
 Заявка 27 5 9 13 23 - 43 24
18.
Верона
 Заявка 26 4 7 15 21 - 38 19
19.
Кремонезе
 Заявка 27 1 10 16 22 - 49 13
20.
Сампдория
 Заявка 26 2 6 18 13 - 43 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 13 11 1 1 33 - 9 34
2.
Интер Милан
 Заявка 13 11 0 2 27 - 6 33
3.
Милан
 1:3 Заявка 13 9 2 2 28 - 17 29
4.
Рома
 Заявка 13 8 1 4 17 - 9 25
5.
Лацио
 Заявка 13 7 3 3 22 - 12 24
6.
Болонья
 Заявка 14 6 5 3 17 - 10 23
7.
Аталанта
 Заявка 13 6 3 4 24 - 16 21
8.
Сассуоло
 Заявка 13 6 2 5 17 - 15 20
9.
Торино
 Заявка 12 5 4 3 11 - 8 19
10.
Фиорентина
 Заявка 13 5 4 4 18 - 19 19
11.
Удинезе
 3:1 Заявка 13 4 7 2 22 - 15 19
12.
Монца
 Заявка 14 5 4 5 19 - 16 19
13.
Ювентус
 Заявка 14 10 3 1 33 - 12 18
14.
Эмполи
 Заявка 13 4 4 5 12 - 15 16
15.
Салернитана
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
16.
Специя
 Заявка 14 3 7 4 15 - 20 16
17.
Верона
 Заявка 14 4 2 8 15 - 22 14
18.
Лечче
 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
19.
Кремонезе
 Заявка 13 1 3 9 7 - 22 6
20.
Сампдория
 Заявка 13 0 4 9 3 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 13 11 1 1 27 - 7 34
2.
Лацио
 Заявка 13 7 4 2 19 - 7 25
3.
Аталанта
 Заявка 14 7 3 4 20 - 15 24
4.
Рома
 Заявка 13 6 4 3 18 - 16 22
5.
Ювентус
 Заявка 12 6 2 4 11 - 10 20
6.
Удинезе
 3:1 Заявка 14 5 4 5 15 - 16 19
7.
Милан
 1:3 Заявка 14 5 4 5 16 - 19 19
8.
Торино
 Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
9.
Интер Милан
 Заявка 13 5 2 6 20 - 24 17
10.
Сассуоло
 Заявка 14 4 4 6 18 - 25 16
11.
Фиорентина
 Заявка 13 4 3 6 13 - 12 15
12.
Лечче
 Заявка 13 4 3 6 11 - 14 15
13.
Монца
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
14.
Болонья
 Заявка 13 4 2 7 16 - 26 14
15.
Эмполи
 Заявка 14 2 6 6 12 - 21 12
16.
Салернитана
 Заявка 13 2 5 6 12 - 27 11
17.
Специя
 Заявка 13 2 2 9 8 - 23 8
18.
Сампдория
 Заявка 13 2 2 9 10 - 25 8
19.
Кремонезе
 Заявка 14 0 7 7 15 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 12 0 5 7 6 - 16 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 19 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 12 (4)
Специя Нзола М'Бала 12 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 11 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 11
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Специя Николау Димитрис 1 8
Фиорентина Амрабат Софьян 9
Удинезе Бекао Родриго 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Монца 81.5% (101)
    X 16.1% (20)
    Кремонезе 2.4% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Монца 1:1 Кремонезе онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монца 1:1 Кремонезе

    Исход игры
    Монца
    81.5% (101)
    Ничья
    16.1% (20)
    Кремонезе
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.74% (50)
    Меньше
    57.26% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    52.99% (62)
    Нет
    47.01% (55)
    Популярный счёт
    1:0 Монца
    33.9% (42)
    2:1 Монца
    33.1% (41)
    1:1 Ничья
    10.5% (13)
    2:0 Монца
    8.9% (11)
    2:2 Ничья
    4% (5)
    3:1 Монца
    1.6% (2)
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