Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Emanuele Valeri выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

47' Команда Монца играла лучше в этом тайме.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Чиурриа Патрик из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Рефери не любит споров - именно за это Иццо Армандо сейчас получил желтую

46' Удар от ворот произведет Кремонезе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Капрари Джанлука навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Оооо... вот это был удар! Петанья Андреа должен был забить с этой позиции.

45' Оооо... вот это был удар! Чиурриа Патрик должен был забить с этой позиции.

45' Хорошую попытку сделал Чиурриа Патрик . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Петанья Андреа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Серникола Леонардо получил желтую карточку от судьи

43' Удар от ворот произведет Кремонезе

42' Капрари Джанлука не смог попасть в створ ударом издали

42' Пессина Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Emanuele Valeri ослабляет давление, выбив мяч.

42' Чиурриа Патрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Капрари Джанлука создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Капрари Джанлука из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Удар от ворот произведет Монца

39' Пикель Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Сенси Стефано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Кремонезе

37' Капрари Джанлука из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Петанья Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Капрари Джанлука создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Иццо Армандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Серникола Леонардо из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Карнесекки Марко взял и забрал мяч на выходе

31' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Иццо Армандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Кремонезе совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Монца

27' Серникола Леонардо из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Пессина Маттео получил желтую карточку от судьи

24' Чиурриа Патрик из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Аугусто Карлос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Карнесекки Марко взял и забрал мяч на выходе

22' Emanuele Valeri выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Монца

20' Аугусто Карлос нанес удар головой, но Марко Карнесекки спокойно отбил мяч.

20' Сенси Стефано из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Кальдирола Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Кальдирола Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Гальдамес Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Пикель Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Кремонезе совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Оооо... вот это был удар! Иццо Армандо должен был забить с этой позиции.

15' Хорошую попытку сделал Иццо Армандо . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Петанья Андреа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Чиурриа Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Пессина Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Удар от ворот произведет Кремонезе

9' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Удар от ворот произведет Кремонезе

7' Кальдирола Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Кремонезе

6' Сенси Стефано создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Удар от ворот произведет Кремонезе

5' Чиурриа Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Мачин Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Emanuele Valeri нанес удар, но тот был заблокирован.

3' Emanuele Valeri из команды Кремонезе разыграл угловой с правого угла.

3' Кремонезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Кремонезе начинает с центра поля