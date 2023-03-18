Тур: 27. Стадион: Ю Повер Стадиум. Главный судья: Гиуа Антонио
0'
25' Желтая карточкаПессина Маттео
43' Желтая карточкаСерникола Леонардо
45' Желтая карточкаИццо Армандо
0:1
61' ГолЧофани Даниэль
68' Желтая карточкаДессерс Сириль
1:1
69' ГолАугусто Карлос
71' Желтая карточкаПикель Шарль
71' Желтая карточкаБьянкетти Маттео
73' Желтая карточкаКастаньетти Микеле
90' Желтая карточкаАнтов Валентин
90'+6
Бонусы букмекеров
Ход матча
25'
45'
61'
68'
69'
1:1
71'
71'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 2
-
8 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
55
Иццо
Армандо
74
Цаджу
Франк
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Иццо АрмандоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Цаджу ФранкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
История личных встреч
Монца
Кремонезе
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
14 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.67
1.38
Среднее время на гол
54
65
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.25
0.83
Среднее время на гол
72
108
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.43
1.14
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
63
78
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аугусто Карлос
|5
|0.19
|Чиурриа Патрик
|4
|0.15
|Капрари Джанлука
|4 (1)
|0.15
|Пессина Маттео
|3 (2)
|0.11
|Сенси Стефано
|3
|0.11
|Мота Дани
|3
|0.11
|Петанья Андреа
|2 (1)
|0.07
|Колпани Андреа
|2
|0.07
|Мари Пабло
|1
|0.04
|Донати Джулио
|1
|0.04
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0.04
|Иццо Армандо
|1
|0.04
|Раноккья Филиппо
|1
|0.04
|Барберис Андреа
|0
|0
|Мачин Хосе
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дессерс Сириль
|5
|0.19
|Окереке Давид
|5 (1)
|0.19
|Чофани Даниэль
|5 (2)
|0.19
|Валери Эмануэле
|2
|0.07
|Цаджу Франк
|2
|0.07
|Серникола Леонардо
|1
|0.04
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.04
|Пикель Шарль
|1
|0.04
|Мейте Суалихо
|0
|0
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Лочошвили Лука
|0
|0
|Карнесекки Марко
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биринделли Самуэле
|6
|0
|Иццо Армандо
|5
|0
|Сенси Стефано
|5
|0
|Марлон
|5
|0
|Пессина Маттео
|5
|0
|Ровелла Николо
|3
|1
|Кальдирола Лука
|4
|0
|Капрари Джанлука
|4
|0
|Мачин Хосе
|4
|0
|Донати Джулио
|2
|1
|Мари Пабло
|3
|0
|Палладино Раффаэле
|2
|0
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Аугусто Карлос
|2
|0
|Валоти Матиа
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Молина Сальваторе
|1
|0
|Мота Дани
|1
|0
|Антов Валентин
|1
|0
|Колпани Андреа
|1
|0
|Раноккья Филиппо
|1
|0
|Бондо Варрен
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пикель Шарль
|8
|0
|Серникола Леонардо
|7
|0
|Васкес Хоан
|6
|0
|Мейте Суалихо
|5
|0
|Окереке Давид
|4
|0
|Бьянкетти Маттео
|3
|0
|Феррари Алекс
|3
|0
|Дессерс Сириль
|3
|0
|Лочошвили Лука
|3
|0
|Айву Эмануэль
|3
|0
|Кирикеш Влад
|2
|0
|Кастаньетти Микеле
|2
|0
|Буонаюто Кристиан
|2
|0
|Гильоне Паоло
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Валери Эмануэле
|2
|0
|Афена-Гьян Феликс
|2
|0
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Бенасси Марко
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0
|Цаджу Франк
|1
|0
|Карнесекки Марко
|1
|0
|Massimiliano Alvini
|1
|0
Результаты матчей
Монца
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Кремонезе
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
9
16
Монца
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Кремонезе
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
16
21
Волевые поражения
12
2
Монца
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
33% (9)
19% (5)
Кремонезе
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
44% (12)
15% (4)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
17
21
Волевые поражения
21
18
Голы по времени матча
Забито
19
16
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
1
5%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
2
11%
4
25%
46-60
6
32%
4
25%
61-75
4
21%
4
25%
76-90
Пропущено
16
26
7 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
3
19%
3
12%
1-15
1
6%
6
23%
16-30
3
19%
6
23%
31-45
4
25%
1
4%
46-60
3
19%
4
15%
61-75
2
13%
6
23%
76-90
Забито
13
7
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
19 Не забивали 22
2
15%
1
14%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
1
8%
3
43%
76-90
Пропущено
21
22
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
5%
2
9%
1-15
3
14%
6
27%
16-30
4
19%
1
5%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
7
33%
4
18%
61-75
3
14%
6
27%
76-90
Забито
32
23
14 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 6
6 Не забивали 12
3
9%
3
13%
1-15
5
16%
3
13%
16-30
6
19%
0
0%
31-45
4
13%
5
22%
46-60
9
28%
5
22%
61-75
5
16%
7
30%
76-90
Пропущено
37
48
15 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 23
4
11%
5
10%
1-15
4
11%
12
25%
16-30
7
19%
7
15%
31-45
7
19%
4
8%
46-60
10
27%
8
17%
61-75
5
14%
12
25%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Верона - Монца 1:1 Монца - Эмполи 2:1 Салернитана - Монца 3:0 Монца - Милан 0:1
Болонья - Монца 0:1 Монца - Сампдория 2:2 Ювентус - Монца 0:2 Монца - Сассуоло 1:1 Ювентус - Монца 2:1 Кремонезе - Монца 2:3 Монца - Интер Милан 2:2 Фиорентина - Монца 1:1 Монца - Торино 1:4 Монца - Арконатезе 2:1 Лион - Монца 1:2 Лугано - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Лацио - Монца 1:0 Монца - Верона 2:0 Монца - Болонья 1:2
Кремонезе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кремонезе - Фиорентина 0:2 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Рома 2:1 Торино - Кремонезе 2:2
Наполи - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Лечче 0:2 Рома - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Кремонезе 1:1 Наполи - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Монца 2:3 Верона - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Ювентус 0:1 Кремонезе - Удинезе 1:3 Торино - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Desenzano 7:0 Кремонезе - Сальсомаджоре 6:0 Эмполи - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Милан 0:0 Салернитана - Кремонезе 2:2
Результаты матчей
Монца
Кремонезе
Точный счет
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
2:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
0
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
3 раза 11%
0
12 раз 44%
1
8 раз 30%
2
7 раз 26%
Тоталы голов в матче
Монца
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
58
68
211
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
104
310
59
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
1512
918
720
324
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|22
|2
|2
|60 - 16
|68
|2.
|Заявка
|26
|16
|2
|8
|47 - 30
|50
|3.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|41 - 19
|49
|4.
|1:3 Заявка
|27
|14
|6
|7
|44 - 36
|48
|5.
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|35 - 25
|47
|6.
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|44 - 31
|45
|7.
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|44 - 22
|38
|8.
|3:1 Заявка
|27
|9
|11
|7
|37 - 31
|38
|9.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|29 - 29
|37
|10.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|33 - 36
|37
|11.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|35 - 40
|36
|12.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|31 - 31
|34
|13.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 37
|34
|14.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|24 - 36
|28
|15.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|24 - 31
|27
|16.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|31 - 47
|27
|17.
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|23 - 43
|24
|18.
|Заявка
|26
|4
|7
|15
|21 - 38
|19
|19.
|Заявка
|27
|1
|10
|16
|22 - 49
|13
|20.
|Заявка
|26
|2
|6
|18
|13 - 43
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|33 - 9
|34
|2.
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|27 - 6
|33
|3.
|1:3 Заявка
|13
|9
|2
|2
|28 - 17
|29
|4.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|17 - 9
|25
|5.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 12
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 10
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 16
|21
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|9.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|11 - 8
|19
|10.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 19
|19
|11.
|3:1 Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 15
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 16
|19
|13.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 12
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|15 - 20
|16
|17.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 22
|14
|18.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 22
|6
|20.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|3 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|27 - 7
|34
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|19 - 7
|25
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 15
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|18 - 16
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|11 - 10
|20
|6.
|3:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 16
|19
|7.
|1:3 Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 19
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 21
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 25
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 12
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 14
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 26
|14
|15.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 27
|11
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 23
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 25
|8
|19.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|15 - 27
|7
|20.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|6 - 16
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|19 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|12 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|12 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|11 (9)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|11
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 8
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|9
|Удинезе
|Бекао Родриго
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монца 1:1 Кремонезе
Исход игры
Монца
81.5% (101)
Ничья
16.1% (20)
Кремонезе
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
42.74% (50)
Меньше
57.26% (67)
Обе команды забьют
Да
52.99% (62)
Нет
47.01% (55)
Популярный счёт
1:0 Монца
33.9% (42)
2:1 Монца
33.1% (41)
1:1 Ничья
10.5% (13)
2:0 Монца
8.9% (11)
2:2 Ничья
4% (5)
3:1 Монца
1.6% (2)
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