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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Пайретто Лука
Салернитана
2:2
Конец матча
Болонья
0'
1:0
7' Гол
Пирола Лоренцо
1:1
11' Гол
Фергюсон Льюис
2:1
64' Гол
Диа Булайе
2:2
73' Гол
Ликояннис Хараламбос
76' Желтая карточка
Орсолини Риккардо
90'+4
2:2. Гол Харалампоса Ликоянниса ...
2:1. Гол Булайе Диа (видео). Чем...

Ход матча

7'
Пирола Лоренцо
(Кандрева Антонио)
1:0
11'
1:1
Фергюсон Льюис
(Кирьякопулос Георгиос)
21'
 
Ликояннис Хараламбос
Камбьясо Андреа
56'
Пёнтек Кшиштоф
Кастанос Григорис
 
56'
Де Вильена Тонни
Бохинен Эмиль
 
64'
Диа Булайе
(Данилюк Флавиус)
2:1
65'
 
Орсолини Риккардо
Эбишер Мишель
65'
 
Арнаутович Марко
Барроу Муса
68'
Самбья Саломон
Маццокки Паскуале
 
73'
2:2
Ликояннис Хараламбос
(Кирьякопулос Георгиос)
76'
 
Орсолини Риккардо
81'
 
Сансоне Никола
Арнаутович Марко
81'
 
Сориано Роберто
Кирьякопулос Георгиос
87'
Фасио Федерико
Дьомбер Норберт
 
87'
Ботхейм Эрик
Кандрева Антонио
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Салернитана 14.5% (18)
X 41.9% (52)
Болонья 43.5% (54)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Очоа
Гильермо
5
Данилюк
Флавиус
23
Дьомбер
Норберт
98
Пирола
Лоренцо
30
Маццокки
Паскуале
3
Брадарич
Домагой
18
Кулибали
Лассана
8
Бохинен
Эмиль
87
Кандрева
Антонио
20
Кастанос
Григорис
29
Диа
Булайе
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
5
Сумаоро
Адама
26
Лукуми
Джон
50
Камбьясо
Андреа
19
Фергюсон
Льюис
30
Схаутен
Йерди
20
Эбишер
Мишель
6
Моро
Никола
77
Кирьякопулос
Георгиос
99
Барроу
Муса
Салернитана
3-4-2-1
Болонья
4-2-3-1

История личных встреч

Салернитана
Болонья

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
СA
3:2

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 10 0.37
Кандрева Антонио 3 0.11
Пёнтек Кшиштоф 3 (1) 0.11
Де Вильена Тонни 3 0.11
Маццокки Паскуале 2 0.07
Кулибали Лассана 2 0.07
Бонаццоли Федерико 2 0.07
Ботхейм Эрик 1 0.04
Фасио Федерико 1 0.04
Кастанос Григорис 1 0.04
Николусси Кавилья Ханс 1 0.04
Пирола Лоренцо 1 0.04
Брадарич Домагой 0 0
Данилюк Флавиус 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 8 (3) 0.3
Орсолини Риккардо 6 (1) 0.22
Пош Штефан 4 0.15
Фергюсон Льюис 4 0.15
Сориано Роберто 2 0.07
Барроу Муса 2 0.07
Ликояннис Хараламбос 2 0.07
Домингес Николас 1 0.04
Зиркзее Джошуа 1 0.04
Сансоне Никола 1 0.04
Эбишер Мишель 1 0.04
Моро Никола 0 0
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Касиус Денсо 0 0
Камбьясо Андреа 0 0
Медель Гари 0 0
Виньято Эмануэль 0 0
Лукуми Джон 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Лассана 8 0
Данилюк Флавиус 6 0
Бронн Дилан 3 1
Де Вильена Тонни 4 0
Пёнтек Кшиштоф 4 0
Брадарич Домагой 4 0
Фасио Федерико 2 1
Кандрева Антонио 2 1
Сепе Луиджи 3 0
Давиде Никола 3 0
Самбья Саломон 3 0
Дьомбер Норберт 3 0
Кастанос Григорис 3 0
Диа Булайе 3 0
Пирола Лоренцо 3 0
Радованович Иван 1 1
Маццокки Паскуале 2 0
Маджоре Джулио 2 0
Чрнигой Домен 1 0
Бонаццоли Федерико 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Валенсия Диего 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Домингес Николас 7 0
Лукуми Джон 6 0
Сумаоро Адама 4 1
Орсолини Риккардо 4 1
Арнаутович Марко 5 0
Медель Гари 5 0
Фергюсон Льюис 4 0
Мотта Тьяго 3 0
Скорупски Лукаш 3 0
Ликояннис Хараламбос 3 0
Эбишер Мишель 3 0
Схаутен Йерди 3 0
Сансоне Никола 2 0
Барроу Муса 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Хоакин Соса 2 0
Де Сильвестри Лоренцо 1 0
Сориано Роберто 1 0
Бонифаци Кевин 1 0
Моро Никола 1 0
Виньято Эмануэль 1 0
Пош Штефан 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Касиус Денсо 1 0
Синиша Михайлович 1 0

Результаты матчей

Салернитана
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Болонья
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

8
10
Салернитана
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Болонья
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

21
4

Волевые поражения

9
15
Салернитана
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (11)
30% (8)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
Болонья
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
44% (12)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

22
8

Волевые поражения

17
25

Голы по времени матча

Забито

18
18
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
3
17%
3
17%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
4
22%
5
28%
46-60
4
22%
4
22%
61-75
3
17%
2
11%
76-90

Пропущено

21
24
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
4
19%
3
13%
1-15
1
5%
5
21%
16-30
6
29%
4
17%
31-45
5
24%
6
25%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
3
14%
2
8%
76-90

Забито

12
16
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
2
17%
2
13%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
3
25%
3
19%
46-60
2
17%
3
19%
61-75
2
17%
3
19%
76-90

Пропущено

27
11
15 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
4
15%
0
0%
1-15
4
15%
2
18%
16-30
7
26%
1
9%
31-45
5
19%
5
45%
46-60
1
4%
2
18%
61-75
6
22%
1
9%
76-90

Забито

30
34
12 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 14
11 Не забивали 8
5
17%
5
15%
1-15
4
13%
4
12%
16-30
3
10%
5
15%
31-45
7
23%
8
24%
46-60
6
20%
7
21%
61-75
5
17%
5
15%
76-90

Пропущено

48
35
26 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 22
8
17%
3
9%
1-15
5
10%
7
20%
16-30
13
27%
5
14%
31-45
10
21%
11
31%
46-60
3
6%
6
17%
61-75
9
19%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Милан - Салернитана 1:1 Сампдория - Салернитана 0:0 Салернитана - Монца 3:0 Салернитана - Лацио 0:2
Верона - Салернитана 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Лечче - Салернитана 1:2 Салернитана - Наполи 0:2 Аталанта - Салернитана 8:2 Салернитана - Торино 1:1 Салернитана - Милан 1:2 Аланьяспор - Салернитана 3:1 Фенербахче - Салернитана 3:0 Монца - Салернитана 3:0 Фиорентина - Салернитана 2:1 Салернитана - Кремонезе 2:2 Лацио - Салернитана 1:3 Салернитана - Специя 1:0 Интер Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Верона 2:1
Болонья
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Болонья - Лацио 0:0 Торино - Болонья 1:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Сампдория - Болонья 1:2
Болонья - Монца 0:1 Фиорентина - Болонья 1:2 Болонья - Специя 2:0 Болонья - Кремонезе 1:1 Лацио - Болонья 1:0 Удинезе - Болонья 1:2 Болонья - Аталанта 1:2 Рома - Болонья 1:0 Верона - Болонья 0:1 Мальорка - Болонья 1:2 Болонья - Капфенберг 9:0 Болонья - Сассуоло 3:0 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Торино 2:1 Монца - Болонья 1:2 Болонья - Лечче 2:0

Результаты матчей

Салернитана
Болонья

Точный счет

2:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
8:2
1 раз 8%
1:2
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
7 раз 54%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%

Точный счет

2:2
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
8:2
1 раз 4%
1:2
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 37%
1
7 раз 26%
2
7 раз 26%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
2
11 раз 41%
1
8 раз 30%
0
7 раз 26%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
6
8
1.5
5
9
2
12
2.5
1
13
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
9
4
4
9
1.5
7
6
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
10
0.5
Больше Меньше
20
7
10
17
1.5
12
15
3
24
2.5
1
26
1
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 26 22 2 2 60 - 16 68
2.
Интер Милан
 Заявка 26 16 2 8 47 - 30 50
3.
Лацио
 Заявка 26 14 7 5 41 - 19 49
4.
Милан
 1:3 Заявка 27 14 6 7 44 - 36 48
5.
Рома
 Заявка 26 14 5 7 35 - 25 47
6.
Аталанта
 Заявка 27 13 6 8 44 - 31 45
7.
Ювентус
 Заявка 26 16 5 5 44 - 22 38
8.
Удинезе
 3:1 Заявка 27 9 11 7 37 - 31 38
9.
Торино
 Заявка 26 10 7 9 29 - 29 37
10.
Болонья
 Заявка 27 10 7 10 33 - 36 37
11.
Сассуоло
 Заявка 27 10 6 11 35 - 40 36
12.
Фиорентина
 Заявка 26 9 7 10 31 - 31 34
13.
Монца
 Заявка 27 9 7 11 32 - 37 34
14.
Эмполи
 Заявка 27 6 10 11 24 - 36 28
15.
Лечче
 Заявка 26 6 9 11 24 - 31 27
16.
Салернитана
 Заявка 27 6 9 12 31 - 47 27
17.
Специя
 Заявка 27 5 9 13 23 - 43 24
18.
Верона
 Заявка 26 4 7 15 21 - 38 19
19.
Кремонезе
 Заявка 27 1 10 16 22 - 49 13
20.
Сампдория
 Заявка 26 2 6 18 13 - 43 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 13 11 1 1 33 - 9 34
2.
Интер Милан
 Заявка 13 11 0 2 27 - 6 33
3.
Милан
 1:3 Заявка 13 9 2 2 28 - 17 29
4.
Рома
 Заявка 13 8 1 4 17 - 9 25
5.
Лацио
 Заявка 13 7 3 3 22 - 12 24
6.
Болонья
 Заявка 14 6 5 3 17 - 10 23
7.
Аталанта
 Заявка 13 6 3 4 24 - 16 21
8.
Сассуоло
 Заявка 13 6 2 5 17 - 15 20
9.
Торино
 Заявка 12 5 4 3 11 - 8 19
10.
Фиорентина
 Заявка 13 5 4 4 18 - 19 19
11.
Удинезе
 3:1 Заявка 13 4 7 2 22 - 15 19
12.
Монца
 Заявка 14 5 4 5 19 - 16 19
13.
Ювентус
 Заявка 14 10 3 1 33 - 12 18
14.
Эмполи
 Заявка 13 4 4 5 12 - 15 16
15.
Салернитана
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
16.
Специя
 Заявка 14 3 7 4 15 - 20 16
17.
Верона
 Заявка 14 4 2 8 15 - 22 14
18.
Лечче
 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
19.
Кремонезе
 Заявка 13 1 3 9 7 - 22 6
20.
Сампдория
 Заявка 13 0 4 9 3 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 13 11 1 1 27 - 7 34
2.
Лацио
 Заявка 13 7 4 2 19 - 7 25
3.
Аталанта
 Заявка 14 7 3 4 20 - 15 24
4.
Рома
 Заявка 13 6 4 3 18 - 16 22
5.
Ювентус
 Заявка 12 6 2 4 11 - 10 20
6.
Удинезе
 3:1 Заявка 14 5 4 5 15 - 16 19
7.
Милан
 1:3 Заявка 14 5 4 5 16 - 19 19
8.
Торино
 Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
9.
Интер Милан
 Заявка 13 5 2 6 20 - 24 17
10.
Сассуоло
 Заявка 14 4 4 6 18 - 25 16
11.
Фиорентина
 Заявка 13 4 3 6 13 - 12 15
12.
Лечче
 Заявка 13 4 3 6 11 - 14 15
13.
Монца
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
14.
Болонья
 Заявка 13 4 2 7 16 - 26 14
15.
Эмполи
 Заявка 14 2 6 6 12 - 21 12
16.
Салернитана
 Заявка 13 2 5 6 12 - 27 11
17.
Специя
 Заявка 13 2 2 9 8 - 23 8
18.
Сампдория
 Заявка 13 2 2 9 10 - 25 8
19.
Кремонезе
 Заявка 14 0 7 7 15 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 12 0 5 7 6 - 16 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 19 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 12 (4)
Специя Нзола М'Бала 12 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 11 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 11
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Специя Николау Димитрис 1 8
Фиорентина Амрабат Софьян 9
Удинезе Бекао Родриго 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 124
    Салернитана 14.5% (18)
    X 41.9% (52)
    Болонья 43.5% (54)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Салернитана 2:2 Болонья

    Исход игры
    Салернитана
    14.5% (18)
    Ничья
    41.9% (52)
    Болонья
    43.5% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.66% (35)
    Меньше
    70.34% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    69.49% (82)
    Нет
    30.51% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.7% (48)
    0:1 Болонья
    21% (26)
    1:2 Болонья
    20.2% (25)
    1:0 Салернитана
    7.3% (9)
    2:1 Салернитана
    5.6% (7)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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