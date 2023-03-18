Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Матч возобновится спорным мячом

42' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Болонья пробьет пенальти!

41' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

41' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Фергюсон Льюис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Удар от ворот произведет Салернитана

38' Моро Никола оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Моро Никола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Кандрева Антонио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Удар от ворот произведет Салернитана

34' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

28' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Дьомбер Норберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Болонья

25' Удар от ворот произведет Салернитана

25' Эбишер Мишель не смог попасть в створ ударом издали

23' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Оооо... вот это был удар! Моро Никола должен был забить с этой позиции.

22' Кирьякопулос Георгиос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Матч возобновлен

20' Камбьясо Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Салернитана

14' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Удар от ворот произведет Болонья

13' Кастанос Григорис не смог попасть в створ ударом издали

13' Брадарич Домагой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Хорошую попытку сделал Маццокки Паскуале . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Диа Булайе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Матч возобновлен

2' Ох, нехорошо это выглядит. Брадарич Домагой получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Болонья начинает с центра поля