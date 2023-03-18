Тур: 27. Стадион: Аречи. Главный судья: Пайретто Лука
2:2
Конец матча
0'
1:0
7' ГолПирола Лоренцо
1:1
11' ГолФергюсон Льюис
2:1
64' ГолДиа Булайе
2:2
73' ГолЛикояннис Хараламбос
76' Желтая карточкаОрсолини Риккардо
90'+4
Бонусы букмекеров
Ход матча
7'
11'
64'
2:1
73'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Диа
Булайе
26
Лукуми
Джон
99
Барроу
Муса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Медель ГариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Салернитана
Болонья
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диа Булайе
|10
|0.37
|Кандрева Антонио
|3
|0.11
|Пёнтек Кшиштоф
|3 (1)
|0.11
|Де Вильена Тонни
|3
|0.11
|Маццокки Паскуале
|2
|0.07
|Кулибали Лассана
|2
|0.07
|Бонаццоли Федерико
|2
|0.07
|Ботхейм Эрик
|1
|0.04
|Фасио Федерико
|1
|0.04
|Кастанос Григорис
|1
|0.04
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0.04
|Пирола Лоренцо
|1
|0.04
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Данилюк Флавиус
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|8 (3)
|0.3
|Орсолини Риккардо
|6 (1)
|0.22
|Пош Штефан
|4
|0.15
|Фергюсон Льюис
|4
|0.15
|Сориано Роберто
|2
|0.07
|Барроу Муса
|2
|0.07
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0.07
|Домингес Николас
|1
|0.04
|Зиркзее Джошуа
|1
|0.04
|Сансоне Никола
|1
|0.04
|Эбишер Мишель
|1
|0.04
|Моро Никола
|0
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
|Камбьясо Андреа
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Виньято Эмануэль
|0
|0
|Лукуми Джон
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Лассана
|8
|0
|Данилюк Флавиус
|6
|0
|Бронн Дилан
|3
|1
|Де Вильена Тонни
|4
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|0
|Брадарич Домагой
|4
|0
|Фасио Федерико
|2
|1
|Кандрева Антонио
|2
|1
|Сепе Луиджи
|3
|0
|Давиде Никола
|3
|0
|Самбья Саломон
|3
|0
|Дьомбер Норберт
|3
|0
|Кастанос Григорис
|3
|0
|Диа Булайе
|3
|0
|Пирола Лоренцо
|3
|0
|Радованович Иван
|1
|1
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|Маджоре Джулио
|2
|0
|Чрнигой Домен
|1
|0
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Валенсия Диего
|1
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Домингес Николас
|7
|0
|Лукуми Джон
|6
|0
|Сумаоро Адама
|4
|1
|Орсолини Риккардо
|4
|1
|Арнаутович Марко
|5
|0
|Медель Гари
|5
|0
|Фергюсон Льюис
|4
|0
|Мотта Тьяго
|3
|0
|Скорупски Лукаш
|3
|0
|Ликояннис Хараламбос
|3
|0
|Эбишер Мишель
|3
|0
|Схаутен Йерди
|3
|0
|Сансоне Никола
|2
|0
|Барроу Муса
|2
|0
|Камбьясо Андреа
|2
|0
|Хоакин Соса
|2
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|Сориано Роберто
|1
|0
|Бонифаци Кевин
|1
|0
|Моро Никола
|1
|0
|Виньято Эмануэль
|1
|0
|Пош Штефан
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Касиус Денсо
|1
|0
|Синиша Михайлович
|1
|0
Результаты матчей
Салернитана
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Болонья
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
8
10
Салернитана
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Болонья
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
21
4
Волевые поражения
9
15
Салернитана
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (11)
30% (8)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
Болонья
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
44% (12)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
22
8
Волевые поражения
17
25
Голы по времени матча
Забито
18
18
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
3
17%
3
17%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
4
22%
5
28%
46-60
4
22%
4
22%
61-75
3
17%
2
11%
76-90
Пропущено
21
24
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
4
19%
3
13%
1-15
1
5%
5
21%
16-30
6
29%
4
17%
31-45
5
24%
6
25%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
3
14%
2
8%
76-90
Забито
12
16
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
2
17%
2
13%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
3
25%
3
19%
46-60
2
17%
3
19%
61-75
2
17%
3
19%
76-90
Пропущено
27
11
15 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
4
15%
0
0%
1-15
4
15%
2
18%
16-30
7
26%
1
9%
31-45
5
19%
5
45%
46-60
1
4%
2
18%
61-75
6
22%
1
9%
76-90
Забито
30
34
12 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 14
11 Не забивали 8
5
17%
5
15%
1-15
4
13%
4
12%
16-30
3
10%
5
15%
31-45
7
23%
8
24%
46-60
6
20%
7
21%
61-75
5
17%
5
15%
76-90
Пропущено
48
35
26 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 22
8
17%
3
9%
1-15
5
10%
7
20%
16-30
13
27%
5
14%
31-45
10
21%
11
31%
46-60
3
6%
6
17%
61-75
9
19%
3
9%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Милан - Салернитана 1:1 Сампдория - Салернитана 0:0 Салернитана - Монца 3:0 Салернитана - Лацио 0:2
Верона - Салернитана 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Лечче - Салернитана 1:2 Салернитана - Наполи 0:2 Аталанта - Салернитана 8:2 Салернитана - Торино 1:1 Салернитана - Милан 1:2 Аланьяспор - Салернитана 3:1 Фенербахче - Салернитана 3:0 Монца - Салернитана 3:0 Фиорентина - Салернитана 2:1 Салернитана - Кремонезе 2:2 Лацио - Салернитана 1:3 Салернитана - Специя 1:0 Интер Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Верона 2:1
Болонья
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Болонья - Лацио 0:0 Торино - Болонья 1:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Сампдория - Болонья 1:2
Болонья - Монца 0:1 Фиорентина - Болонья 1:2 Болонья - Специя 2:0 Болонья - Кремонезе 1:1 Лацио - Болонья 1:0 Удинезе - Болонья 1:2 Болонья - Аталанта 1:2 Рома - Болонья 1:0 Верона - Болонья 0:1 Мальорка - Болонья 1:2 Болонья - Капфенберг 9:0 Болонья - Сассуоло 3:0 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Торино 2:1 Монца - Болонья 1:2 Болонья - Лечче 2:0
Результаты матчей
Салернитана
Болонья
Точный счет
2:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
8:2
1 раз 8%
1:2
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
7 раз 54%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
Точный счет
2:2
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
8:2
1 раз 4%
1:2
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 37%
1
7 раз 26%
2
7 раз 26%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
2
11 раз 41%
1
8 раз 30%
0
7 раз 26%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Салернитана
Болонья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
68
59
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
94
49
76
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1710
Больше Меньше
207
1017
1215
324
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|22
|2
|2
|60 - 16
|68
|2.
|Заявка
|26
|16
|2
|8
|47 - 30
|50
|3.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|41 - 19
|49
|4.
|1:3 Заявка
|27
|14
|6
|7
|44 - 36
|48
|5.
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|35 - 25
|47
|6.
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|44 - 31
|45
|7.
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|44 - 22
|38
|8.
|3:1 Заявка
|27
|9
|11
|7
|37 - 31
|38
|9.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|29 - 29
|37
|10.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|33 - 36
|37
|11.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|35 - 40
|36
|12.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|31 - 31
|34
|13.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 37
|34
|14.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|24 - 36
|28
|15.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|24 - 31
|27
|16.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|31 - 47
|27
|17.
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|23 - 43
|24
|18.
|Заявка
|26
|4
|7
|15
|21 - 38
|19
|19.
|Заявка
|27
|1
|10
|16
|22 - 49
|13
|20.
|Заявка
|26
|2
|6
|18
|13 - 43
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|33 - 9
|34
|2.
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|27 - 6
|33
|3.
|1:3 Заявка
|13
|9
|2
|2
|28 - 17
|29
|4.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|17 - 9
|25
|5.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 12
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 10
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 16
|21
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|9.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|11 - 8
|19
|10.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 19
|19
|11.
|3:1 Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 15
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 16
|19
|13.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 12
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|15 - 20
|16
|17.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 22
|14
|18.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 22
|6
|20.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|3 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|27 - 7
|34
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|19 - 7
|25
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 15
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|18 - 16
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|11 - 10
|20
|6.
|3:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 16
|19
|7.
|1:3 Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 19
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 21
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 25
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 12
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 14
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 26
|14
|15.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 27
|11
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 23
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 25
|8
|19.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|15 - 27
|7
|20.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|6 - 16
|5
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|Наполи
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|19 (4)
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|14 (3)
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|Специя
|Нзола М'Бала
|12 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|11 (9)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|11
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 8
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|9
|Удинезе
|Бекао Родриго
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Салернитана 2:2 Болонья
Исход игры
Салернитана
14.5% (18)
Ничья
41.9% (52)
Болонья
43.5% (54)
Тотал 2.5
Больше
29.66% (35)
Меньше
70.34% (83)
Обе команды забьют
Да
69.49% (82)
Нет
30.51% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.7% (48)
0:1 Болонья
21% (26)
1:2 Болонья
20.2% (25)
1:0 Салернитана
7.3% (9)
2:1 Салернитана
5.6% (7)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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