Тур: 21.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Аль-Наср Эр-Рияд
Абха
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
8 матчей
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
2.75
2.25
Среднее время на гол
32
40
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.75
1.63
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
Среднее время на гол
51
55
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Талиска Андерсон
|13 (1)
|0.65
|Роналду Криштиану
|8 (3)
|0.4
|Гариб Абдуррахман
|4
|0.2
|Густаво Диас
|4
|0.2
|Абубакар Венсан
|4
|0.2
|Яхья Айман
|3
|0.15
|Аль-Наджи Сами
|2
|0.1
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.05
|Маду Абдулла
|1
|0.05
|Маран Мохаммад
|1
|0.05
|Аль-Фатил Мохаммед II
|1
|0.05
|Конан Гислен
|0
|0
|Аль-Амри Абдулела
|0
|0
|Оспина Давид
|0
|0
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|0
|0
|Аль-Хассан Али
|0
|0
Абха
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бгуир Саад
|5
|0.25
|Аль-Джамаан Салех
|4
|0.2
|Абдулфаттах Адам
|3
|0.15
|Альсади Наваф
|3
|0.15
|Аль-Зоари Абдулла
|2
|0.1
|Кайседо Фелипе
|2
|0.1
|Натик Саад
|1
|0.05
|Аль-Судани Закария
|1
|0.05
|Амро Сари
|1
|0.05
|Альселули Саад
|1
|0.05
|Матич Урош
|0
|0
|Аттуши Амин
|0
|0
|Аль-Конайдери Мохаммед
|0
|0
Карточки
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густаво Диас
|4
|0
|Аль-Амри Абдулела
|4
|0
|Талиска Андерсон
|2
|1
|Аль-Хассан Али
|3
|0
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|1
|1
|Альваро Гонсалес Соберон
|2
|0
|Маду Абдулла
|2
|0
|Конан Гислен
|2
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Мартинес Гонсало
|1
|0
|Абубакар Венсан
|1
|0
|Алавжами Али
|1
|0
|Аль-Наджи Сами
|1
|0
|Яхья Айман
|1
|0
|Маран Мохаммад
|1
|0
|Аль-Акиди Наваф
|1
|0
Абха
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Натик Саад
|4
|0
|Аль-Джамаан Салех
|4
|0
|Аль-Зоари Абдулла
|3
|0
|Аль-Судани Закария
|3
|0
|Амро Сари
|3
|0
|Абдулфаттах Адам
|3
|0
|Аль-Хамсал Саид
|2
|0
|Бин Джумайя Фахад
|2
|0
|Кайседо Фелипе
|1
|0
|Матич Урош
|1
|0
|Шарахили Рияд
|1
|0
|Аттуши Амин
|1
|0
|Алгид Хассан
|1
|0
|Мезьяни Тайеб
|1
|0
|Аль-Конайдери Мохаммед
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Абха
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
2
4
Аль-Наср Эр-Рияд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Абха
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
0% (0)
70% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
2
12
Волевые поражения
21
11
Аль-Наср Эр-Рияд
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
Абха
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
15% (3)
55% (11)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
6
14
Волевые поражения
23
15
Голы по времени матча
Забито
21
12
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
1
5%
1
8%
1-15
4
19%
2
17%
16-30
3
14%
2
17%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
1
5%
4
33%
61-75
8
38%
1
8%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
6
16
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
17%
1
6%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
2
33%
6
38%
76-90
Забито
21
12
12 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
2
10%
1
8%
1-15
5
24%
1
8%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
3
14%
3
25%
46-60
3
14%
3
25%
61-75
3
14%
4
33%
76-90
Пропущено
5
18
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
1
20%
3
17%
1-15
1
20%
4
22%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
20%
3
17%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
40%
4
22%
76-90
Забито
42
24
20 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
3
7%
2
8%
1-15
9
21%
3
13%
16-30
8
19%
2
8%
31-45
6
14%
5
21%
46-60
4
10%
7
29%
29%
61-75
11
26%
5
21%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
11
34
4 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 17
2
18%
4
12%
1-15
2
18%
6
18%
16-30
0
0%
6
18%
31-45
2
18%
5
15%
46-60
1
9%
3
9%
61-75
4
36%
10
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Батин 3:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:4 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 2:0 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Файха 4:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Адаль 4:1 Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Аль-Батин - Аль-Наср Эр-Рияд 0:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак 2:1
Абха
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 3:1 Абха - Аль-Фатех 2:2 Аль-Файха - Абха 2:0 Абха - Аль-Вахда Мекка 1:2
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Абха 2:0 Аль-Раед Бурайда - Абха 3:1 Абха - Аль-Халидж 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Абха 2:1 Абха - Дамак 2:1 Аль-Иттифак - Абха 2:1 Абха - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Аль-Адаль - Абха 0:2 Абха - Аль-Таи 2:1 Аль-Батин - Абха 1:3 Аль-Таавун Бурайда - Абха 1:3 Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Фатех - Абха 3:0 Абха - Аль-Файха 1:1 Аль-Вахда Мекка - Абха 1:0 Абха - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:4
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Абха
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Точный счет
0:3
2 раза 20%
0:4
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:3
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
4
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:0
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
0:4
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
5 раз 25%
2:0
3 раза 15%
1:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
5 раз 25%
4
5 раз 25%
0
4 раза 20%
1
3 раза 15%
3
3 раза 15%
0
6 раз 30%
1
6 раз 30%
2
6 раз 30%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Абха
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
73
55
37
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
64
64
37
55
28
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
146
137
812
812
218
515
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|14
|5
|1
|35 - 6
|47
|2.
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|42 - 11
|46
|3.
|20
|13
|4
|3
|41 - 18
|43
|4.
|18
|10
|6
|2
|34 - 17
|36
|5.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|29 - 26
|35
|6.
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|34 - 25
|32
|7.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|26 - 25
|28
|8.
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|29 - 32
|26
|9.
|20
|7
|3
|10
|25 - 31
|24
|10.
|20
|6
|6
|8
|25 - 31
|24
|11.
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|24 - 34
|23
|12.
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|18 - 23
|23
|13.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|18 - 29
|22
|14.
|20
|5
|2
|13
|15 - 31
|17
|15.
|21
|4
|5
|12
|17 - 39
|17
|16.
|Заявка
|21
|2
|3
|16
|14 - 48
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|21 - 6
|26
|2.
|11
|8
|2
|1
|24 - 6
|26
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 2
|23
|4.
|9
|5
|2
|2
|17 - 9
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 14
|17
|6.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|8.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|16 - 12
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|10.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 17
|14
|11.
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|12.
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|14.
|10
|3
|2
|5
|9 - 16
|11
|15.
|10
|3
|1
|6
|13 - 19
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|17 - 4
|24
|2.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 12
|23
|3.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 5
|20
|4.
|9
|5
|4
|0
|17 - 8
|19
|5.
|9
|5
|2
|2
|17 - 12
|17
|6.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|18 - 14
|16
|7.
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|9.
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 20
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|11 - 17
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 11
|9
|13.
|11
|1
|3
|7
|8 - 23
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 15
|5
|15.
|9
|1
|0
|8
|2 - 17
|3
|16.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|5 - 25
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Дивизион 1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|13
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Карлос XI
|12 (2)
|Хамдалла Абдерразак
|12
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игало Одион
|11 (1)
|Аль-Фатех
|Аль-Бураикан Фирас
|10 (3)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Куэльяр Густаво
|7
|Аль-Батин
|Альхурайджи Мохаммед
|7
|Аль-Адаль
|Fahad Al Harbi
|2 3
|Аль-Таи
|Фай Коллинс
|6
|Хамед Тарек
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Абха
Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
98.1% (102)
Ничья
1.9% (2)
Абха
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.45% (47)
Меньше
51.55% (50)
Обе команды забьют
Да
31.96% (31)
Нет
68.04% (66)
Популярный счёт
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
39.4% (41)
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
15.4% (16)
3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
14.4% (15)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
11.5% (12)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
6.7% (7)
1:1 Ничья
1.9% (2)
5:0 Аль-Наср Эр-Рияд
1.9% (2)
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