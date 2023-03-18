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  4. Премьер-лига 2022-2023

Саудовская Аравия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 21.
Аль-Наср Эр-Рияд
 
Позже
Абха
Прогнозы 102
Аль-Наср Эр-Рияд 98% (100)
X 2% (2)
Абха 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Абха
9.80
6.50
9.40
Все Коэффициенты

История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Абха

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

8 матчей

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

К
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

2.75
2.25

Среднее время на гол

32
40

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.75
1.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4

Среднее время на гол

51
55

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Талиска Андерсон 13 (1) 0.65
Роналду Криштиану 8 (3) 0.4
Гариб Абдуррахман 4 0.2
Густаво Диас 4 0.2
Абубакар Венсан 4 0.2
Яхья Айман 3 0.15
Аль-Наджи Сами 2 0.1
Аль-Ганам Султан 1 0.05
Маду Абдулла 1 0.05
Маран Мохаммад 1 0.05
Аль-Фатил Мохаммед II 1 0.05
Конан Гислен 0 0
Аль-Амри Абдулела 0 0
Оспина Давид 0 0
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 0 0
Аль-Хассан Али 0 0
Абха
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бгуир Саад 5 0.25
Аль-Джамаан Салех 4 0.2
Абдулфаттах Адам 3 0.15
Альсади Наваф 3 0.15
Аль-Зоари Абдулла 2 0.1
Кайседо Фелипе 2 0.1
Натик Саад 1 0.05
Аль-Судани Закария 1 0.05
Амро Сари 1 0.05
Альселули Саад 1 0.05
Матич Урош 0 0
Аттуши Амин 0 0
Аль-Конайдери Мохаммед 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густаво Диас 4 0
Аль-Амри Абдулела 4 0
Талиска Андерсон 2 1
Аль-Хассан Али 3 0
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 1 1
Альваро Гонсалес Соберон 2 0
Маду Абдулла 2 0
Конан Гислен 2 0
Аль-Хайбари Абдулла 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Мартинес Гонсало 1 0
Абубакар Венсан 1 0
Алавжами Али 1 0
Аль-Наджи Сами 1 0
Яхья Айман 1 0
Маран Мохаммад 1 0
Аль-Акиди Наваф 1 0
Абха
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Натик Саад 4 0
Аль-Джамаан Салех 4 0
Аль-Зоари Абдулла 3 0
Аль-Судани Закария 3 0
Амро Сари 3 0
Абдулфаттах Адам 3 0
Аль-Хамсал Саид 2 0
Бин Джумайя Фахад 2 0
Кайседо Фелипе 1 0
Матич Урош 1 0
Шарахили Рияд 1 0
Аттуши Амин 1 0
Алгид Хассан 1 0
Мезьяни Тайеб 1 0
Аль-Конайдери Мохаммед 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Абха
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

2
4
Аль-Наср Эр-Рияд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Абха
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
0% (0)
70% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

2
12

Волевые поражения

21
11
Аль-Наср Эр-Рияд
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
Абха
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
15% (3)
55% (11)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

6
14

Волевые поражения

23
15

Голы по времени матча

Забито

21
12
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
1
5%
1
8%
1-15
4
19%
2
17%
16-30
3
14%
2
17%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
1
5%
4
33%
61-75
8
38%
1
8%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

6
16
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
17%
1
6%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
2
33%
6
38%
76-90

Забито

21
12
12 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
2
10%
1
8%
1-15
5
24%
1
8%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
3
14%
3
25%
46-60
3
14%
3
25%
61-75
3
14%
4
33%
76-90

Пропущено

5
18
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
1
20%
3
17%
1-15
1
20%
4
22%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
20%
3
17%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
40%
4
22%
76-90

Забито

42
24
20 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
3
7%
2
8%
1-15
9
21%
3
13%
16-30
8
19%
2
8%
31-45
6
14%
5
21%
46-60
4
10%
7
29%
29%
61-75
11
26%
5
21%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

11
34
4 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 17
2
18%
4
12%
1-15
2
18%
6
18%
16-30
0
0%
6
18%
31-45
2
18%
5
15%
46-60
1
9%
3
9%
61-75
4
36%
10
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Батин 3:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:4 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 2:0 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Файха 4:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Адаль 4:1 Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Аль-Батин - Аль-Наср Эр-Рияд 0:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак 2:1
Абха
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 3:1 Абха - Аль-Фатех 2:2 Аль-Файха - Абха 2:0 Абха - Аль-Вахда Мекка 1:2
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Абха 2:0 Аль-Раед Бурайда - Абха 3:1 Абха - Аль-Халидж 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Абха 2:1 Абха - Дамак 2:1 Аль-Иттифак - Абха 2:1 Абха - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Аль-Адаль - Абха 0:2 Абха - Аль-Таи 2:1 Аль-Батин - Абха 1:3 Аль-Таавун Бурайда - Абха 1:3 Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Фатех - Абха 3:0 Абха - Аль-Файха 1:1 Аль-Вахда Мекка - Абха 1:0 Абха - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:4

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Абха

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Точный счет

0:3
2 раза 20%
0:4
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:3
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
4
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:0
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
0:4
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
5 раз 25%
2:0
3 раза 15%
1:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
5 раз 25%
4
5 раз 25%
0
4 раза 20%
1
3 раза 15%
3
3 раза 15%
0
6 раз 30%
1
6 раз 30%
2
6 раз 30%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Абха

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
7
3
1.5
5
5
3
7
2.5
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
4
6
4
1.5
3
7
5
5
2.5
2
8
3
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
14
6
13
7
1.5
8
12
8
12
2.5
2
18
5
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 Заявка 20 14 5 1 35 - 6 47
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 Заявка 20 14 4 2 42 - 11 46
3.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 20 13 4 3 41 - 18 43
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 18 10 6 2 34 - 17 36
5.
Аль-Таавун Бурайда
 Заявка 21 10 5 6 29 - 26 35
6.
Аль-Фатех
 Заявка 20 10 2 8 34 - 25 32
7.
Дамак
 Заявка 21 7 7 7 26 - 25 28
8.
Аль-Таи
 Заявка 21 8 2 11 29 - 32 26
9.
Аль-Раед Бурайда
 20 7 3 10 25 - 31 24
10.
Аль-Файха
 20 6 6 8 25 - 31 24
11.
Абха
 Заявка 20 7 2 11 24 - 34 23
12.
Аль-Иттифак
 Заявка 20 6 5 9 18 - 23 23
13.
Аль-Вахда Мекка
 Заявка 21 5 7 9 18 - 29 22
14.
Аль-Халидж
 20 5 2 13 15 - 31 17
15.
Аль-Адаль
 21 4 5 12 17 - 39 17
16.
Аль-Батин
 Заявка 21 2 3 16 14 - 48 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 Заявка 10 8 2 0 21 - 6 26
2.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 11 8 2 1 24 - 6 26
3.
Аль-Иттихад Джидда
 Заявка 10 7 2 1 18 - 2 23
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 9 5 2 2 17 - 9 17
5.
Аль-Вахда Мекка
 Заявка 11 4 5 2 13 - 14 17
6.
Аль-Фатех
 Заявка 10 5 1 4 16 - 11 16
7.
Дамак
 Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
8.
Аль-Таи
 Заявка 10 5 0 5 16 - 12 15
9.
Аль-Иттифак
 Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
10.
Абха
 Заявка 10 4 2 4 13 - 17 14
11.
Аль-Халидж
 11 4 2 5 13 - 14 14
12.
Аль-Файха
 9 3 3 3 11 - 11 12
13.
Аль-Таавун Бурайда
 Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
14.
Аль-Адаль
 10 3 2 5 9 - 16 11
15.
Аль-Раед Бурайда
 10 3 1 6 13 - 19 10
16.
Аль-Батин
 Заявка 10 2 1 7 9 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 Заявка 10 7 3 0 17 - 4 24
2.
Аль-Таавун Бурайда
 Заявка 11 7 2 2 17 - 12 23
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 Заявка 10 6 2 2 21 - 5 20
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 9 5 4 0 17 - 8 19
5.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 9 5 2 2 17 - 12 17
6.
Аль-Фатех
 Заявка 10 5 1 4 18 - 14 16
7.
Аль-Раед Бурайда
 10 4 2 4 12 - 12 14
8.
Дамак
 Заявка 10 3 3 4 14 - 14 12
9.
Аль-Файха
 11 3 3 5 14 - 20 12
10.
Аль-Таи
 Заявка 11 3 2 6 13 - 20 11
11.
Абха
 Заявка 10 3 0 7 11 - 17 9
12.
Аль-Иттифак
 Заявка 10 2 3 5 6 - 11 9
13.
Аль-Адаль
 11 1 3 7 8 - 23 6
14.
Аль-Вахда Мекка
 Заявка 10 1 2 7 5 - 15 5
15.
Аль-Халидж
 9 1 0 8 2 - 17 3
16.
Аль-Батин
 Заявка 11 0 2 9 5 - 25 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Дивизион 1

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 13
Аль-Шабаб Эр-Рияд Карлос XI 12 (2)
Хамдалла Абдерразак 12
Аль-Хиляль Эр-Рияд Игало Одион 11 (1)
Аль-Фатех Аль-Бураикан Фирас 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Хиляль Эр-Рияд Куэльяр Густаво 7
Аль-Батин Альхурайджи Мохаммед 7
Аль-Адаль Fahad Al Harbi 2 3
Аль-Таи Фай Коллинс 6
Хамед Тарек 1 4
Весь список
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к чемпионату Саудовской Аравии. В рамках поединка 21-го тура первенства сыграют между собой «Аль-Наср» и «Абха». Встреча состоится в Рияде, на стадионе «МРСООЛ Парк».

    Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Наср Эр-Рияд - Абха от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 марта 2023, осталось 8 часов 2 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 102
Аль-Наср Эр-Рияд 98% (100)
X 2% (2)
Абха 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Абха
9.80
6.50
9.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аль-Наср Эр-Рияд - Абха онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Абха

Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
98.1% (102)
Ничья
1.9% (2)
Абха
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.45% (47)
Меньше
51.55% (50)
Обе команды забьют
Да
31.96% (31)
Нет
68.04% (66)
Популярный счёт
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
39.4% (41)
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
15.4% (16)
3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
14.4% (15)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
11.5% (12)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
6.7% (7)
1:1 Ничья
1.9% (2)
5:0 Аль-Наср Эр-Рияд
1.9% (2)
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Аль-Наср Эр-Рияд
Абха
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