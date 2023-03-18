Аль-Наср Эр-Рияд

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LiveResult.Ru

Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный порталприветствует всех, кто неравнодушен к чемпионату Саудовской Аравии. В рамках поединка 21-го тура первенства сыграют между собой «» и «». Встреча состоится в, на стадионе «».Для вас текстовую трансляцию поединка проведет. Добро пожаловать на игру!