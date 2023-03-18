Да, все больше отдаляется от победы в этом матче "Милан". Команда уступает в счете, и сегодня вообще может остаться без забитых мячей.

Леау получил мяч неподалеку от штрафной соперника. Нанес он выстрел по рамке противника, но угодил в ногу защитнику тем временем.

Ловрич на поле вышел вместо Самарджича, а Товен сменил Саксесса в составе "Удинезе". Двойную замену у "зебр" мы увидели с вами.

ПЕРЕЙРА! Красивая комбинация от "зебр" сейчас прошла. Подача с левого края на линию штрафной, откуда 37-й номер "Удинезе" слету пробивает рядом с левой стойкой.

Де Кетеларе вместо Ибрагимовича на поле появился в этом матче. Там еще две замены готовятся у миланского коллектива.

Калабрия вместо Томори появился на поле. Ориги также на газон вышел вместо Браима Диаса.

Леау получил мяч на левом фланге и успел выполнить навес в центр штрафной, но на мяче первым оказался защитник "Удинезе", который вынес сферу за пределы поля.

Калюлю в жесткий подкат сейчас пошел, сбив на газон Удоги. По итогам эпизода получил карточку желтого цвета игрок миланской команды.

И зачем так долго готовились? Самарджич в итоге выполнял передачу на дальнюю штангу, но мяч улетел далеко за пределы газона! Совсем не повезло.

У "Милана" ничего особо впереди не получается. Команда контролирует мяч в районе центрального круга, но на чужой половине поля не чувствует себя, как рыба в воде.

Ребич и Крунич на поле вышли. Салемакерс и Беннасер отправились за пределы поля. Двойная замена в составе "Милана" произошла.

Громогласное "Милан, Милан", проносится сейчас по стадиону. Стало быть, солидная поддержка имеет место быть сегодня у "россонери" не этом стадионе. А что там с заменой Златана? Не кажется ли вам, что заигрался Ибрагимович на поле уже.

Еще и еще показывают нам пенальти в исполнении Златана. Причем его первую попытку, а затем и вторую. Видимо, надеется Ибра забить сегодня и с игры.

Желтая карточка для игрока "Удинезе". Уолас сбил оппонента на газон, прервав атаку оппонента. В итоге и 11-й номер "фриульцев" не примет участие в поединке следующего тура против "Болоньи".

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЭХИЗИБУЭ! 3:1! После комбинации в одно касание пошла передача из центра на правый фланг, откуда Эхизибуэ переправляет мяч в сетку ворот соперника! Даже проверяли у него офсайд судьи комнаты "ВАР", но ничего криминального не увидели.

Не вижу я замен в перерыве. Стало быть, ротаций действительно не было в матче. В прежнем сочетании игроков на футбольный газон вернулись оппоненты.

Нагнетает обстановку у ворот соперника миланский коллектив. Сейчас действительно непросто "зебрам" приходится. "Россонери" мечтают о том, чтобы снова сравнять счет в поединке.

Теряет миланский коллектив сейчас мяч за боковую линию. Не торопятся вводить снаряд в игру "зебры". Сейчас время капает в пользу коллектива из Удине.

Значительно спокойнее стартует второй тайм сейчас. "Милан" все же идет вперед и за счет активных действий Салемакерса зарабатывает угловой удар.

МОМЕНТ! Могли забивать гости! Тиав после подачи со штрафного головой пробивал в левый от себя угол, однако угодил он прямо в руки голкиперу!

Самарджич врывался в штрафную площадку соперника. Мяч с правого края простреливал он в сторону Бету, но не сумел пробить по воротам соперника игрок хозяев.

Недавно стало известно о том, что "Милан" и "Наполи" сыграют между собой в четвертьфинале Лиги чемпионов. Будет знатная заруба в дуэли этих команд, о чем уже активно пишет итальянская пресса.

Бийо сейчас активно придерживал за футболку Балло-Туре. Нельзя исключать тот факт, что судье в наушник расскажут о возможном фоле в этой ситуации и втором пенальти.

Получает Салемакерс сейчас удар по ногам от соперника. В руках рефери за срыв атаки так и не появилась карточка желтого цвета, хотя очень напрашивалась.

Леау пасовал мяч на Златана, но Сильвестри его опередил. Он кулаком сыграл в сторону от рамки, после чего сфера была выбита за пределы поля уже защитниками "зебр",

Сразу же устремились миланцы в атаку. Выполнял прострельный пас с левого края сейчас на Златана Леау. Ибрагимович сумел снабдить снарядом Диаса, но тому пробить не дали защитники.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут матча "Удинезе" впереди - 2:1!

45' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БЕТУ! 2:1!

Вот это характер! Успевает гол в раздевалку забить "фриульцам". Саксесс выполнил прострел с левого края, и на ближней штанге продавил соперников Бету, переправив мяч в сетку!

45' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ИБРАГИМОВИЧ! 1:1!

Во второй раз не позволяет себе вольностей швед. Мощно по центру и под перекладину он направляет мяч, в то время, как вратарь прыгает в правый угол и не спасает!

45' А тут красную Соттил получает за то, что активно спорил с рефери и что-то нелицеприятное ему сказал.

45' Ого! Уже спустя продолжительное время рефери останавливает игру и просит перебить пенальти Златана! Кто-то из игроков "Удинезе" еще до удара вбежал в штрафную! Пенальти перебить!

45' Не забивает Златан, не забивает! Слишком откровенно Ибра показал свои намерения пробить в правый угол. Низом он выстрелил в дальний угол, но потащил Сильвестри!

44' В руку Бийолу мяч попал, кстати говоря, в предыдущем эпизоде, во время борьбы с Леау. Мяч в руку игроку попал сейчас, так что это 11-метровый удар. Да, так и есть! Игра рукой. Бить будет Златан.

43' Леао много мячей принимает спиной к воротам. Долго сейчас он сферу обрабатывал, и отдал передачу уже в тот момент, когда Златана два игрока соперника накрыли.

42' Угловой не лучшим образом подали миланцы. Навес идет в район вратарской, и головой выбивает мяч из своей штрафной все тот же Бекао.

40' СИЛЬВЕСТРИ! Леау сейчас получил мяч от партнера, после чего пробил в дальний угол. Удается до мяча добраться голкиперу и перевести сферу на угловой.

39' Леау на финтах пытался уйти во фланг, но не обвел Бекао. Игрок "Удинезе", на которого уже претендует несколько ТОП-клубов Италии (в том числе и "Милан"), спасает команду от прохода соперника по бровке, играя в подкате.

38' Тонали пытался передачей из центра бросить в прорыв Салемакерса, который не смог сохранить сферу в игре и упустил мяч за пределы поля.

37' Ударов маловато в исполнении "Милана", это правда. Возможно, больше дальних выстрелов нужно делать "россонери", чтобы постараться сравнять счет к перерыву.

35' МОМЕНТИЩЕ! Как танк, пошел в чужую штрафную Златан. В итоге отбили мяч защитники, да прямо на ногу Диасу. Тот рукой подработал себе мяч, после чего пробил по воротам соперника, а голкипер "зебр" выручил. Но в статистику удар не пойдет. Фол в атаке зафиксирован.

34' Как-то вязнет игра в центре поля у миланской команды. Нехотя в прессинге играют "фриульцы", но обосновано это тем, что ведут они в счете.

33' Ибрагимович сам на финтах принялся обыгрывать соперников, оттянувшись в глубину поля. Упал на газон Ибрагимович, что привело к свистку.

31' Перес снова на фланге играл в отборе на грани фола, но на сей раз в подкате он четко и чисто выбил мяч за лицевую линию.

30' Получает снова по ноге сейчас Ибрагимович. Смог он вернуться к игре. Мне кажется, что намеренно избивают соперника футболисты "Удинезе".

29' Начинает прибавлять "Милан". С правого фланга пошла подача на дальнюю штангу - не добирается до снаряда Леау, а вот Томори оказывается в положении "вне игры".

28' Шестеро футболистов гостей в штрафной соперника. Следует навесная передача в район линии вратарской от Беннасера, и защитник выбивает мяч на угловой.

26' Перес получает карточку желтого цвета сейчас за фол на правом фланге. Графика говорит нам о том, что следующую игру своей команды в чемпионате он пропустит.

25' Включается сейчас гостевая трибуна, которая гонит вперед миланский коллектив. К слову, "красно-черные" сегодня смотрятся очень блекло в атаке.

24' Стоит отметить тот факт, что Леау уже 2 месяца не забивал голов в ворота соперника. Если честно, этот показатель игрока не самый впечатляющий, учитывая возросший на него ценник.

22' Леау получил мяч на левом фланге сейчас, вошел в штрафную и пробил по воротам на исполнение. Правда, выстрел был не самым сильным, да и сферу в руках у кипера оказалась.

21' Старательно Самарджич сейчас отрабатывает в обороне. Опережает он совместно с партнером Балло-Туре. Мяч выбивается за пределы поля. На угловой.

20' Прыгают и беснуются футболисты на поле. Причем играет сейчас впереди удачно только "Удинезе", а вот "Милану" приходится действовать исключительно в оборонительных порядках.

18' Леау играет головой в своей штрафной после подачи с левого края. Мяч остается у игроков "Удинезе", которые ни на секунду не останавливаются в борьбе за мяч.

17' Эхизибуэ простреливал мяч с правого края сейчас, но попал он в ногу защитнику, после чего рефери назначил новый угловой в нашем поединке.

16' Златан не устоял на ногах сейчас. Получает он удар по ногам и держится за колено. Но может подняться швед. "Удинезе" же после удара Уоласа и нового рикошета зарабатывает четвертый угловой в матче.

15' НИЧЕГО СЕБЕ! Вот это зарядил сейчас Златан! Очень мощно он приложился метров с 30-ти, и сфера на метра полтора выше перекладины пролетела. При этом скорость полета мяча была действительно солидной.

14' Так, а тут Уолас роняет Беннасера на газон. Штрафной удар на половине поля "Удинезе" фиксирует судейская бригада. Штрафной удар готовятся подать футболисты "Милана". Златан у мяча. Наверное, он и будет бить.

12' Перейра продолжает угрожать воротам соперника. Увидел он, как чуть выдвинулся из ворот Меньян. Попытался он перебросить в рамке вратаря, но, вместе с тем, перекинул он и рамку оппонента.

11' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ПЕРЕЙРА!

Вот это старт игры для "Удинезе"! Неудачная передача сейчас прошла на Томори. Мобильный Самарджич получает передачу на правом фланге, после чего выполнил прострельный пас на Перейру. Тот как-то неуклюже покатил мяч в дальний левый нижний угол, но сумел поймать на противоходе вратаря "Милана". Меньян даже не успел дернуться в сторону и лишь немного присел. Мяч же, меж тем, оказался в сетке.

10' Подача с правого края последовала на Саксесса. Тот ногой подправлял мяч в створ, но направил мяч чуть левее мишени. "Удинезе" не перестает давить на ворота соперника сейчас. Мне кажется, что гол не за горами такими темпами.

9' Снова "Удинезе" в атаке себя проявляет. Самарджич пробивал по рамке соперника, но в ногу Томори он попадает. Мяч снова уходит за лицевую линию, на угловой.

7' А сейчас после прострела с левого края от Уоласа зарабатывают хозяева угловой удар на левом фланге. Идет навесная передача в центр штрафной - мяч забирает в перчатки голкипер.

6' Хороший прессинг на первых минутах матча миланская команда выдает. "Удинезе" с огромным трудом сейчас отбивается, но все же мяч у оппонента отбирает.

5' Сегодня вывел свою команду на поле Златан Ибрагимович. 41 гол шведу, а он и не думает заканчивать с футболом. Пусть играет, а мы будем наслаждаться.

4' Первый в матче угловой подали хозяева встречи, но сделали это крайне неточно. Мяч полетел в руки голкипера после навеса с правого края.

2' Футболисты "Удинезе" в этом матче вышли на газон в серых цветах, а игроки "Милана" предстали на футбольном газоне в красно-черном обмундировании.