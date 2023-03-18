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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Довери Даниэле
Удинезе
3:1
Второй тайм: 79'
Милан
0'
1:0
9' Гол
Перейра Роберто
27' Желтая карточка
Перес Неуэн
45' Undefined phrase: football_event_
Ибрагимович Златан
45' Красная карточка
Андреа Соттил
1:1
45' Пенальти
Ибрагимович Златан
2:1
45' Гол
Гомеш Бету
61' Желтая карточка
Калюлю Пьер
69' Желтая карточка
Уолас Соуза
3:1
70' Гол
Эхизибуэ Кингсли
3:1. Гол Кингслея Эхизибуе (виде...
2:1. Гол Бету (видео). Чемпионат...
1:1. Гол Златана Ибрагимовича с ...
Дальний удар Леау (видео). Чемпи...
1:0. Гол Роберто Перейра (видео)...

Ход матча

9'
Перейра Роберто
(Самарджич Лазар)
1:0
27'
Перес Неуэн
 
45'
 
Ибрагимович Златан
45'
Андреа Соттил
 
45'
1:1
Ибрагимович Златан
45'
Гомеш Бету
(Саксесс Исаак)
2:1
61'
 
Калюлю Пьер
64'
 
Крунич Раде
Беннасер Исмаэль
64'
 
Ребич Анте
Салемакерс Алексис
69'
Уолас Соуза
 
70'
Эхизибуэ Кингсли
(Удоги Дестини)
3:1
73'
Ловрич Санди
Самарджич Лазар
 
73'
Товен Флорьян
Саксесс Исаак
 
76'
 
Де Кетеларе Шарль
Диас Браим
76'
 
Ориги Дивок
Ибрагимович Златан
76'
 
Калабрия Давиде
Томори Фикайо

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 127
Удинезе 3.9% (5)
X 24.4% (31)
Милан 71.7% (91)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Милан
4.10
3.75
6.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
29
Бийол
Яка
18
Перес
Неуэн
19
Эхизибуэ
Кингсли
24
Самарджич
Лазар
11
Уолас
Соуза
37
Перейра
Роберто
13
Удоги
Дестини
7
Саксесс
Исаак
9
Гомеш
Бету
16
Меньян
Майк
20
Калюлю
Пьер
28
Тиав
Малик
23
Томори
Фикайо
56
Салемакерс
Алексис
5
Балло-Туре
Фоде
4
Беннасер
Исмаэль
8
Тонали
Сандро
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
11
Ибрагимович
Златан
Удинезе
3-5-2
Милан
3-4-2-1

История личных встреч

Удинезе
Милан

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
53.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
38.5%
11 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед

33 матча

30.3%
27.3%
42.4%
10 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

27.3%
42.4%
30.3%
9 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
11 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

СA
4:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:0
К
1:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
4:4
СA
3:2
К
0:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
5:1
СA
4:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

17
23

Голов в среднем за матч

1.13
1.28

Среднее время на гол

79
70

Всего голов

36
15

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

53
38

Голов в среднем за матч

1.61
1.15

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

56
78

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 9 0.33
Перейра Роберто 4 0.15
Самарджич Лазар 4 0.15
Ловрич Санди 3 0.11
Удоги Дестини 3 0.11
Бийол Яка 3 0.11
Делофеу Херард 2 0.07
Бекао Родриго 2 0.07
Эхизибуэ Кингсли 2 0.07
Несторовски Илья 1 0.04
Арслан Толгай-Али 1 0.04
Масина Адам 1 0.04
Перес Неуэн 1 0.04
Саксесс Исаак 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 8 0.3
Жиру Оливье 8 (1) 0.3
Диас Браим 4 0.15
Мессиас Жуниор 4 0.15
Эрнандес Тео 3 (1) 0.11
Ребич Анте 3 0.11
Тонали Сандро 2 0.07
Ориги Дивок 2 0.07
Калабрия Давиде 1 0.04
Беннасер Исмаэль 1 0.04
Томори Фикайо 1 0.04
Балло-Туре Фоде 1 0.04
Калюлю Пьер 1 0.04
Побега Томмазо 1 0.04
Ибрагимович Златан 1 (1) 0.04
Салемакерс Алексис 0 0
Татарушану Чиприан 0 0
Крунич Раде 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 9 0
Перес Неуэн 5 1
Бийол Яка 6 0
Уолас Соуза 5 0
Эхизибуэ Кингсли 5 0
Перейра Роберто 4 0
Ловрич Санди 4 0
Удоги Дестини 4 0
Саксесс Исаак 3 0
Эбосс Энцо 3 0
Андреа Соттил 1 1
Нюйтинк Брэм 2 0
Несторовски Илья 2 0
Делофеу Херард 2 0
Макенго Жан-Виктор 2 0
Эбоселе Фести 2 0
Гомеш Бету 2 0
Арслан Толгай-Али 1 0
Масина Адам 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиру Оливье 6 1
Леау Рафаэл 6 1
Тонали Сандро 6 0
Крунич Раде 5 0
Беннасер Исмаэль 5 0
Эрнандес Тео 5 0
Кьяер Симон 4 0
Ребич Анте 4 0
Калабрия Давиде 4 0
Калюлю Пьер 4 0
Томори Фикайо 3 0
Тиав Малик 3 0
Диас Браим 2 0
Габбия Маттео 2 0
Мессиас Жуниор 2 0
Де Кетеларе Шарль 2 0
Побега Томмазо 2 0
Стефано Пиоли 2 0
Ориги Дивок 1 0
Адли Ясин 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Лазетич Марко 1 0

Результаты матчей

Удинезе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Милан
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

13
6
Удинезе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
79% (11)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Милан
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
7

Волевые поражения

10
23
Удинезе
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (6)
65% (17)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Милан
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
38% (10)
46% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

14
12

Волевые поражения

23
29

Голы по времени матча

Забито

20
15
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
4
20%
4
27%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
4
20%
4
27%
61-75
4
20%
5
33%
76-90

Пропущено

13
16
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
5
38%
2
13%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
2
15%
4
25%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
1
8%
3
19%
76-90

Забито

15
26
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 13
1
7%
3
12%
1-15
0
0%
6
23%
16-30
4
27%
3
12%
31-45
1
7%
5
19%
46-60
2
13%
4
15%
61-75
7
47%
5
19%
76-90

Пропущено

16
19
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
19%
1
5%
1-15
2
13%
6
32%
16-30
4
25%
1
5%
31-45
3
19%
3
16%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
2
13%
5
26%
76-90

Забито

35
41
15 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
5
14%
7
17%
1-15
5
14%
6
15%
16-30
5
14%
4
10%
31-45
3
9%
6
15%
46-60
6
17%
8
20%
61-75
11
31%
10
24%
76-90

Пропущено

29
35
17 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 20
8
28%
3
9%
1-15
3
10%
9
26%
16-30
6
21%
5
14%
31-45
5
17%
5
14%
46-60
4
14%
5
14%
61-75
3
10%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Эмполи - Удинезе 0:1 Аталанта - Удинезе 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Интер Милан - Удинезе 3:1
Удинезе - Сассуоло 2:2 Торино - Удинезе 1:0 Удинезе - Верона 1:1 Сампдория - Удинезе 0:1 Удинезе - Болонья 1:2 Ювентус - Удинезе 1:0 Удинезе - Эмполи 1:1 Кремонезе - Удинезе 1:3 Удинезе - Лечче 2:0 Удинезе - Атлетик Б 0:1 Удинезе - Вест Хэм 1:3 Наполи - Удинезе 3:2 Специя - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Кремонезе - Удинезе 0:0 Удинезе - Торино 1:2
Милан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0
Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0 Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Милан 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Лацио - Милан 4:0 Милан - Интер Милан 0:3 Лечче - Милан 2:2 Милан - Торино 0:1 Милан - Рома 2:2 Салернитана - Милан 1:2 ПСВ - Милан 3:0 Ливерпуль - Милан 4:1 Арсенал - Милан 2:1 Милан - Фиорентина 2:1 Кремонезе - Милан 0:0

Результаты матчей

Удинезе
Милан

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:2
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
2
7 раз 27%
0
6 раз 23%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
2
11 раз 42%
1
7 раз 27%
0
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
5
7
1.5
10
3
2
10
2.5
3
10
1
11
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
4
5
9
1.5
5
8
1
13
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
22
4
10
16
1.5
15
11
3
23
2.5
4
22
1
25
3.5
2
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 26 22 2 2 60 - 16 68
2.
Интер Милан
 Заявка 26 16 2 8 47 - 30 50
3.
Лацио
 Заявка 26 14 7 5 41 - 19 49
4.
Милан
 1:3 Заявка 27 14 6 7 44 - 36 48
5.
Рома
 Заявка 26 14 5 7 35 - 25 47
6.
Аталанта
 Заявка 27 13 6 8 44 - 31 45
7.
Ювентус
 Заявка 26 16 5 5 44 - 22 38
8.
Удинезе
 3:1 Заявка 27 9 11 7 37 - 31 38
9.
Торино
 Заявка 26 10 7 9 29 - 29 37
10.
Болонья
 Заявка 27 10 7 10 33 - 36 37
11.
Сассуоло
 Заявка 27 10 6 11 35 - 40 36
12.
Фиорентина
 Заявка 26 9 7 10 31 - 31 34
13.
Монца
 Заявка 27 9 7 11 32 - 37 34
14.
Эмполи
 Заявка 27 6 10 11 24 - 36 28
15.
Лечче
 Заявка 26 6 9 11 24 - 31 27
16.
Салернитана
 Заявка 27 6 9 12 31 - 47 27
17.
Специя
 Заявка 27 5 9 13 23 - 43 24
18.
Верона
 Заявка 26 4 7 15 21 - 38 19
19.
Кремонезе
 Заявка 27 1 10 16 22 - 49 13
20.
Сампдория
 Заявка 26 2 6 18 13 - 43 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 13 11 1 1 33 - 9 34
2.
Интер Милан
 Заявка 13 11 0 2 27 - 6 33
3.
Милан
 1:3 Заявка 13 9 2 2 28 - 17 29
4.
Рома
 Заявка 13 8 1 4 17 - 9 25
5.
Лацио
 Заявка 13 7 3 3 22 - 12 24
6.
Болонья
 Заявка 14 6 5 3 17 - 10 23
7.
Аталанта
 Заявка 13 6 3 4 24 - 16 21
8.
Сассуоло
 Заявка 13 6 2 5 17 - 15 20
9.
Торино
 Заявка 12 5 4 3 11 - 8 19
10.
Фиорентина
 Заявка 13 5 4 4 18 - 19 19
11.
Удинезе
 3:1 Заявка 13 4 7 2 22 - 15 19
12.
Монца
 Заявка 14 5 4 5 19 - 16 19
13.
Ювентус
 Заявка 14 10 3 1 33 - 12 18
14.
Эмполи
 Заявка 13 4 4 5 12 - 15 16
15.
Салернитана
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
16.
Специя
 Заявка 14 3 7 4 15 - 20 16
17.
Верона
 Заявка 14 4 2 8 15 - 22 14
18.
Лечче
 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
19.
Кремонезе
 Заявка 13 1 3 9 7 - 22 6
20.
Сампдория
 Заявка 13 0 4 9 3 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 13 11 1 1 27 - 7 34
2.
Лацио
 Заявка 13 7 4 2 19 - 7 25
3.
Аталанта
 Заявка 14 7 3 4 20 - 15 24
4.
Рома
 Заявка 13 6 4 3 18 - 16 22
5.
Ювентус
 Заявка 12 6 2 4 11 - 10 20
6.
Удинезе
 3:1 Заявка 14 5 4 5 15 - 16 19
7.
Милан
 1:3 Заявка 14 5 4 5 16 - 19 19
8.
Торино
 Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
9.
Интер Милан
 Заявка 13 5 2 6 20 - 24 17
10.
Сассуоло
 Заявка 14 4 4 6 18 - 25 16
11.
Фиорентина
 Заявка 13 4 3 6 13 - 12 15
12.
Лечче
 Заявка 13 4 3 6 11 - 14 15
13.
Монца
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
14.
Болонья
 Заявка 13 4 2 7 16 - 26 14
15.
Эмполи
 Заявка 14 2 6 6 12 - 21 12
16.
Салернитана
 Заявка 13 2 5 6 12 - 27 11
17.
Специя
 Заявка 13 2 2 9 8 - 23 8
18.
Сампдория
 Заявка 13 2 2 9 10 - 25 8
19.
Кремонезе
 Заявка 14 0 7 7 15 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 12 0 5 7 6 - 16 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 19 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 12 (4)
Специя Нзола М'Бала 12 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 11 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 11
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Специя Николау Димитрис 1 8
Фиорентина Амрабат Софьян 9
Удинезе Бекао Родриго 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 78'
    Леау получил мяч на левом фланге и успел выполнить навес в центр штрафной, но на мяче первым оказался защитник "Удинезе", который вынес сферу за пределы поля. 
  • Замена
    77'
    Калабрия вместо Томори появился на поле. Ориги также на газон вышел вместо Браима Диаса.
  • Замена
    76'
    Де Кетеларе вместо Ибрагимовича на поле появился в этом матче. Там еще две замены готовятся у миланского коллектива.
  • Опасный момент
    75'
    ПЕРЕЙРА! Красивая комбинация от "зебр" сейчас прошла. Подача с левого края на линию штрафной, откуда 37-й номер "Удинезе" слету пробивает рядом с левой стойкой.
  • Замена
    74'
    Ловрич на поле вышел вместо Самарджича, а Товен сменил Саксесса в составе "Удинезе". Двойную замену у "зебр" мы увидели с вами. 
  • 72'
    Леау получил мяч неподалеку от штрафной соперника. Нанес он выстрел по рамке противника, но угодил в ногу защитнику тем временем. 
  • 71'
    Да, все больше отдаляется от победы в этом матче "Милан". Команда уступает в счете, и сегодня вообще может остаться без забитых мячей.
  • Описание гола
    70'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЭХИЗИБУЭ! 3:1!
    После комбинации в одно касание пошла передача из центра на правый фланг, откуда Эхизибуэ переправляет мяч в сетку ворот соперника! Даже проверяли у него офсайд судьи комнаты "ВАР", но ничего криминального не увидели.
  • Желтая карточка
    68'
    Желтая карточка для игрока "Удинезе". Уолас сбил оппонента на газон, прервав атаку оппонента. В итоге и 11-й номер "фриульцев" не примет участие в поединке следующего тура против "Болоньи".
  • 67'
    Еще и еще показывают нам пенальти в исполнении Златана. Причем его первую попытку, а затем и вторую. Видимо, надеется Ибра забить сегодня и с игры.
  • 66'
    Громогласное "Милан, Милан", проносится сейчас по стадиону. Стало быть, солидная поддержка имеет место быть сегодня у "россонери" не этом стадионе. А что там с заменой Златана? Не кажется ли вам, что заигрался Ибрагимович на поле уже.
  • Замена
    64'
    Ребич и Крунич на поле вышли. Салемакерс и Беннасер отправились за пределы поля. Двойная замена в составе "Милана" произошла.
  • 63'
    У "Милана" ничего особо впереди не получается. Команда контролирует мяч в районе центрального круга, но на чужой половине поля не чувствует себя, как рыба в воде. 
  • 62'
    И зачем так долго готовились? Самарджич в итоге выполнял передачу на дальнюю штангу, но мяч улетел далеко за пределы газона! Совсем не повезло.
  • Желтая карточка
    61'
    Калюлю в жесткий подкат сейчас пошел, сбив на газон Удоги. По итогам эпизода получил карточку желтого цвета игрок миланской команды. 
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    • 60'
      Леау пасовал мяч на Златана, но Сильвестри его опередил. Он кулаком сыграл в сторону от рамки, после чего сфера была выбита за пределы поля уже защитниками "зебр",
    • Фол, нарушение
      58'
      Получает Салемакерс сейчас удар по ногам от соперника. В руках рефери за срыв атаки так и не появилась карточка желтого цвета, хотя очень напрашивалась.
    • 57'
      Бийо сейчас активно придерживал за футболку Балло-Туре. Нельзя исключать тот факт, что судье в наушник расскажут о возможном фоле в этой ситуации и втором пенальти.
    • 56'
      Недавно стало известно о том, что "Милан" и "Наполи" сыграют между собой в четвертьфинале Лиги чемпионов. Будет знатная заруба в дуэли этих команд, о чем уже активно пишет итальянская пресса.
    • 54'
      Самарджич врывался в штрафную площадку соперника. Мяч с правого края простреливал он в сторону Бету, но не сумел пробить по воротам соперника игрок хозяев.
    • Опасный момент
      53'
      МОМЕНТ! Могли забивать гости! Тиав после подачи со штрафного головой пробивал в левый от себя угол, однако угодил он прямо в руки голкиперу!
    • Угловой
      52'
      Значительно спокойнее стартует второй тайм сейчас. "Милан" все же идет вперед и за счет активных действий Салемакерса зарабатывает угловой удар.
    • 51'
      Теряет миланский коллектив сейчас мяч за боковую линию. Не торопятся вводить снаряд в игру "зебры". Сейчас время капает в пользу коллектива из Удине. 
    • 50'
      Нагнетает обстановку у ворот соперника миланский коллектив. Сейчас действительно непросто "зебрам" приходится. "Россонери" мечтают о том, чтобы снова сравнять счет в поединке. 
    • 48'
      Не вижу я замен в перерыве. Стало быть, ротаций действительно не было в матче. В прежнем сочетании игроков на футбольный газон вернулись оппоненты. 
    • 47'
      Сразу же устремились миланцы в атаку. Выполнял прострельный пас с левого края сейчас на Златана Леау. Ибрагимович сумел снабдить снарядом Диаса, но тому пробить не дали защитники. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Удине стартовал! Удачи соперникам, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут матча "Удинезе" впереди - 2:1!
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БЕТУ! 2:1!
      Вот это характер! Успевает гол в раздевалку забить "фриульцам". Саксесс выполнил прострел с левого края, и на ближней штанге продавил соперников Бету, переправив мяч в сетку!
    • Пенальти
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ИБРАГИМОВИЧ! 1:1!
      Во второй раз не позволяет себе вольностей швед. Мощно по центру и под перекладину он направляет мяч, в то время, как вратарь прыгает в правый угол и не спасает!
    • Красная карточка
      45'
      А тут красную Соттил получает за то, что активно спорил с рефери и что-то нелицеприятное ему сказал. 
    • 45'
      Ого! Уже спустя продолжительное время рефери останавливает игру и просит перебить пенальти Златана! Кто-то из игроков "Удинезе" еще до удара вбежал в штрафную! Пенальти перебить!
    • Не забитый пенальти
      45'
      Не забивает Златан, не забивает! Слишком откровенно Ибра показал свои намерения пробить в правый угол. Низом он выстрелил в дальний угол, но потащил Сильвестри!
    • Пенальти!
      44'
      В руку Бийолу мяч попал, кстати говоря, в предыдущем эпизоде, во время борьбы с Леау. Мяч в руку игроку попал сейчас, так что это 11-метровый удар. Да, так и есть! Игра рукой. Бить будет Златан.
    • 43'
      Леао много мячей принимает спиной к воротам. Долго сейчас он сферу обрабатывал, и отдал передачу уже в тот момент, когда Златана два игрока соперника накрыли. 
    • Угловой
      42'
      Угловой не лучшим образом подали миланцы. Навес идет в район вратарской, и головой выбивает мяч из своей штрафной все тот же Бекао.
    • Опасный момент
      40'
      СИЛЬВЕСТРИ! Леау сейчас получил мяч от партнера, после чего пробил в дальний угол. Удается до мяча добраться голкиперу и перевести сферу на угловой. 
    • 39'
      Леау на финтах пытался уйти во фланг, но не обвел Бекао. Игрок "Удинезе", на которого уже претендует несколько ТОП-клубов Италии (в том числе и "Милан"), спасает команду от прохода соперника по бровке, играя в подкате. 
    • 38'
      Тонали пытался передачей из центра бросить в прорыв Салемакерса, который не смог сохранить сферу в игре и упустил мяч за пределы поля.
    • 37'
      Ударов маловато в исполнении "Милана", это правда. Возможно, больше дальних выстрелов нужно делать "россонери", чтобы постараться сравнять счет к перерыву.
    • Опасный момент
      35'
      МОМЕНТИЩЕ! Как танк, пошел в чужую штрафную Златан. В итоге отбили мяч защитники, да прямо на ногу Диасу. Тот рукой подработал себе мяч, после чего пробил по воротам соперника, а голкипер "зебр" выручил. Но в статистику удар не пойдет. Фол в атаке зафиксирован. 
    • 34'
      Как-то вязнет игра в центре поля у миланской команды. Нехотя в прессинге играют "фриульцы", но обосновано это тем, что ведут они в счете.
    • Фол, нарушение
      33'
      Ибрагимович сам на финтах принялся обыгрывать соперников, оттянувшись в глубину поля. Упал на газон Ибрагимович, что привело к свистку.
    • 31'
      Перес снова на фланге играл в отборе на грани фола, но на сей раз в подкате он четко и чисто выбил мяч за лицевую линию.
    • Фол, нарушение
      30'
      Получает снова по ноге сейчас Ибрагимович. Смог он вернуться к игре. Мне кажется, что намеренно избивают соперника футболисты "Удинезе". 
    • Офсайд
      29'
      Начинает прибавлять "Милан". С правого фланга пошла подача на дальнюю штангу - не добирается до снаряда Леау, а вот Томори оказывается в положении "вне игры". 
    • Угловой
      28'
      Шестеро футболистов гостей в штрафной соперника. Следует навесная передача в район линии вратарской от Беннасера, и защитник выбивает мяч на угловой.
    • Желтая карточка
      26'
      Перес получает карточку желтого цвета сейчас за фол на правом фланге. Графика говорит нам о том, что следующую игру своей команды в чемпионате он пропустит. 
    • 25'
      Включается сейчас гостевая трибуна, которая гонит вперед миланский коллектив. К слову, "красно-черные" сегодня смотрятся очень блекло в атаке. 
    • 24'
      Стоит отметить тот факт, что Леау уже 2 месяца не забивал голов в ворота соперника. Если честно, этот показатель игрока не самый впечатляющий, учитывая возросший на него ценник.
    • 22'
      Леау получил мяч на левом фланге сейчас, вошел в штрафную и пробил по воротам на исполнение. Правда, выстрел был не самым сильным, да и сферу в руках у кипера оказалась. 
    • Угловой
      21'
      Старательно Самарджич сейчас отрабатывает в обороне. Опережает он совместно с партнером Балло-Туре. Мяч выбивается за пределы поля. На угловой. 
    • 20'
      Прыгают и беснуются футболисты на поле. Причем играет сейчас впереди удачно только "Удинезе", а вот "Милану" приходится действовать исключительно в оборонительных порядках.
    • 18'
      Леау играет головой в своей штрафной после подачи с левого края. Мяч остается у игроков "Удинезе", которые ни на секунду не останавливаются в борьбе за мяч.
    • Угловой
      17'
      Эхизибуэ простреливал мяч с правого края сейчас, но попал он в ногу защитнику, после чего рефери назначил новый угловой в нашем поединке. 
    • Угловой
      16'
      Златан не устоял на ногах сейчас. Получает он удар по ногам и держится за колено. Но может подняться швед. "Удинезе" же после удара Уоласа и нового рикошета зарабатывает четвертый угловой в матче. 
    • Опасный момент
      15'
      НИЧЕГО СЕБЕ! Вот это зарядил сейчас Златан! Очень мощно он приложился метров с 30-ти, и сфера на метра полтора выше перекладины пролетела. При этом скорость полета мяча была действительно солидной. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Так, а тут Уолас роняет Беннасера на газон. Штрафной удар на половине поля "Удинезе" фиксирует судейская бригада. Штрафной удар готовятся подать футболисты "Милана". Златан у мяча. Наверное, он и будет бить.
    • 12'
      Перейра продолжает угрожать воротам соперника. Увидел он, как чуть выдвинулся из ворот Меньян. Попытался он перебросить в рамке вратаря, но, вместе с тем, перекинул он и рамку оппонента. 
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ПЕРЕЙРА!
      Вот это старт игры для "Удинезе"! Неудачная передача сейчас прошла на Томори. Мобильный Самарджич получает передачу на правом фланге, после чего выполнил прострельный пас на Перейру. Тот как-то неуклюже покатил мяч в дальний левый нижний угол, но сумел поймать на противоходе вратаря "Милана". Меньян даже не успел дернуться в сторону и лишь немного присел. Мяч же, меж тем, оказался в сетке. 
    • 10'
      Подача с правого края последовала на Саксесса. Тот ногой подправлял мяч в створ, но направил мяч чуть левее мишени. "Удинезе" не перестает давить на ворота соперника сейчас. Мне кажется, что гол не за горами такими темпами. 
    • Угловой
      9'
      Снова "Удинезе" в атаке себя проявляет. Самарджич пробивал по рамке соперника, но в ногу Томори он попадает. Мяч снова уходит за лицевую линию, на угловой.
    • Угловой
      7'
      А сейчас после прострела с левого края от Уоласа зарабатывают хозяева угловой удар на левом фланге. Идет навесная передача в центр штрафной - мяч забирает в перчатки голкипер.
    • 6'
      Хороший прессинг на первых минутах матча миланская команда выдает. "Удинезе" с огромным трудом сейчас отбивается, но все же мяч у оппонента отбирает.
    • 5'
      Сегодня вывел свою команду на поле Златан Ибрагимович. 41 гол шведу, а он и не думает заканчивать с футболом. Пусть играет, а мы будем наслаждаться. 
    • Угловой
      4'
      Первый в матче угловой подали хозяева встречи, но сделали это крайне неточно. Мяч полетел в руки голкипера после навеса с правого края. 
    • 2'
      Футболисты "Удинезе" в этом матче вышли на газон в серых цветах, а игроки "Милана" предстали на футбольном газоне в красно-черном обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Со свистком рефери стартовала встреча чемпионата Италии! Удачи командам, поехали!