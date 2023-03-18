Тур: 27. Стадион: Дачия-Арена. Главный судья: Довери Даниэле
0'
1:0
9' ГолПерейра Роберто
27' Желтая карточкаПерес Неуэн
45' Undefined phrase: football_event_Ибрагимович Златан
45' Красная карточкаАндреа Соттил
1:1
45' ПенальтиИбрагимович Златан
2:1
45' ГолГомеш Бету
61' Желтая карточкаКалюлю Пьер
69' Желтая карточкаУолас Соуза
3:1
70' ГолЭхизибуэ Кингсли
Бонусы букмекеров
Ход матча
9'
27'
45'
45'
45'
2:1
61'
69'
70'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 5
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.17 Победа "Милана"
-
29
Бийол
Яка
18
Перес
Неуэн
11
Уолас
Соуза
16
Меньян
Майк
20
Калюлю
Пьер
28
Тиав
Малик
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
-
18 Перес НеуэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соттил Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
-
28 Тиав МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
40 Вранкс АстерПолузащитник
-
12 Ребич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ориги ДивокНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Удинезе
Милан
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
53.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
38.5%
11 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед
33 матча
30.3%
27.3%
42.4%
10 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
27.3%
42.4%
30.3%
9 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
11 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
23
Голов в среднем за матч
1.13
1.28
Среднее время на гол
79
70
Всего голов
36
15
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
53
38
Голов в среднем за матч
1.61
1.15
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
56
78
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|9
|0.33
|Перейра Роберто
|4
|0.15
|Самарджич Лазар
|4
|0.15
|Ловрич Санди
|3
|0.11
|Удоги Дестини
|3
|0.11
|Бийол Яка
|3
|0.11
|Делофеу Херард
|2
|0.07
|Бекао Родриго
|2
|0.07
|Эхизибуэ Кингсли
|2
|0.07
|Несторовски Илья
|1
|0.04
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.04
|Масина Адам
|1
|0.04
|Перес Неуэн
|1
|0.04
|Саксесс Исаак
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|8
|0.3
|Жиру Оливье
|8 (1)
|0.3
|Диас Браим
|4
|0.15
|Мессиас Жуниор
|4
|0.15
|Эрнандес Тео
|3 (1)
|0.11
|Ребич Анте
|3
|0.11
|Тонали Сандро
|2
|0.07
|Ориги Дивок
|2
|0.07
|Калабрия Давиде
|1
|0.04
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.04
|Томори Фикайо
|1
|0.04
|Балло-Туре Фоде
|1
|0.04
|Калюлю Пьер
|1
|0.04
|Побега Томмазо
|1
|0.04
|Ибрагимович Златан
|1 (1)
|0.04
|Салемакерс Алексис
|0
|0
|Татарушану Чиприан
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
|Де Кетеларе Шарль
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бекао Родриго
|9
|0
|Перес Неуэн
|5
|1
|Бийол Яка
|6
|0
|Уолас Соуза
|5
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|5
|0
|Перейра Роберто
|4
|0
|Ловрич Санди
|4
|0
|Удоги Дестини
|4
|0
|Саксесс Исаак
|3
|0
|Эбосс Энцо
|3
|0
|Андреа Соттил
|1
|1
|Нюйтинк Брэм
|2
|0
|Несторовски Илья
|2
|0
|Делофеу Херард
|2
|0
|Макенго Жан-Виктор
|2
|0
|Эбоселе Фести
|2
|0
|Гомеш Бету
|2
|0
|Арслан Толгай-Али
|1
|0
|Масина Адам
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиру Оливье
|6
|1
|Леау Рафаэл
|6
|1
|Тонали Сандро
|6
|0
|Крунич Раде
|5
|0
|Беннасер Исмаэль
|5
|0
|Эрнандес Тео
|5
|0
|Кьяер Симон
|4
|0
|Ребич Анте
|4
|0
|Калабрия Давиде
|4
|0
|Калюлю Пьер
|4
|0
|Томори Фикайо
|3
|0
|Тиав Малик
|3
|0
|Диас Браим
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Мессиас Жуниор
|2
|0
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0
|Побега Томмазо
|2
|0
|Стефано Пиоли
|2
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
Результаты матчей
Удинезе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Милан
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
13
6
Удинезе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
79% (11)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Милан
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
7
Волевые поражения
10
23
Удинезе
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (6)
65% (17)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Милан
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
38% (10)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
14
12
Волевые поражения
23
29
Голы по времени матча
Забито
20
15
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
4
20%
4
27%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
4
20%
4
27%
61-75
4
20%
5
33%
76-90
Пропущено
13
16
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
5
38%
2
13%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
2
15%
4
25%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
1
8%
3
19%
76-90
Забито
15
26
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 13
1
7%
3
12%
1-15
0
0%
6
23%
16-30
4
27%
3
12%
31-45
1
7%
5
19%
46-60
2
13%
4
15%
61-75
7
47%
5
19%
76-90
Пропущено
16
19
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
19%
1
5%
1-15
2
13%
6
32%
16-30
4
25%
1
5%
31-45
3
19%
3
16%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
2
13%
5
26%
76-90
Забито
35
41
15 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
5
14%
7
17%
1-15
5
14%
6
15%
16-30
5
14%
4
10%
31-45
3
9%
6
15%
46-60
6
17%
8
20%
61-75
11
31%
10
24%
76-90
Пропущено
29
35
17 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 20
8
28%
3
9%
1-15
3
10%
9
26%
16-30
6
21%
5
14%
31-45
5
17%
5
14%
46-60
4
14%
5
14%
61-75
3
10%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Эмполи - Удинезе 0:1 Аталанта - Удинезе 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Интер Милан - Удинезе 3:1
Удинезе - Сассуоло 2:2 Торино - Удинезе 1:0 Удинезе - Верона 1:1 Сампдория - Удинезе 0:1 Удинезе - Болонья 1:2 Ювентус - Удинезе 1:0 Удинезе - Эмполи 1:1 Кремонезе - Удинезе 1:3 Удинезе - Лечче 2:0 Удинезе - Атлетик Б 0:1 Удинезе - Вест Хэм 1:3 Наполи - Удинезе 3:2 Специя - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Кремонезе - Удинезе 0:0 Удинезе - Торино 1:2
Милан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0
Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0 Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Милан 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Лацио - Милан 4:0 Милан - Интер Милан 0:3 Лечче - Милан 2:2 Милан - Торино 0:1 Милан - Рома 2:2 Салернитана - Милан 1:2 ПСВ - Милан 3:0 Ливерпуль - Милан 4:1 Арсенал - Милан 2:1 Милан - Фиорентина 2:1 Кремонезе - Милан 0:0
Результаты матчей
Удинезе
Милан
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:2
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
2
7 раз 27%
0
6 раз 23%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
2
11 раз 42%
1
7 раз 27%
0
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Удинезе
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
57
103
210
310
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
94
59
58
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
224
1016
1511
323
422
125
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|22
|2
|2
|60 - 16
|68
|2.
|Заявка
|26
|16
|2
|8
|47 - 30
|50
|3.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|41 - 19
|49
|4.
|1:3 Заявка
|27
|14
|6
|7
|44 - 36
|48
|5.
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|35 - 25
|47
|6.
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|44 - 31
|45
|7.
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|44 - 22
|38
|8.
|3:1 Заявка
|27
|9
|11
|7
|37 - 31
|38
|9.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|29 - 29
|37
|10.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|33 - 36
|37
|11.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|35 - 40
|36
|12.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|31 - 31
|34
|13.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 37
|34
|14.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|24 - 36
|28
|15.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|24 - 31
|27
|16.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|31 - 47
|27
|17.
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|23 - 43
|24
|18.
|Заявка
|26
|4
|7
|15
|21 - 38
|19
|19.
|Заявка
|27
|1
|10
|16
|22 - 49
|13
|20.
|Заявка
|26
|2
|6
|18
|13 - 43
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|33 - 9
|34
|2.
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|27 - 6
|33
|3.
|1:3 Заявка
|13
|9
|2
|2
|28 - 17
|29
|4.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|17 - 9
|25
|5.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 12
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 10
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 16
|21
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|9.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|11 - 8
|19
|10.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 19
|19
|11.
|3:1 Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 15
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 16
|19
|13.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 12
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|15 - 20
|16
|17.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 22
|14
|18.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 22
|6
|20.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|3 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|27 - 7
|34
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|19 - 7
|25
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 15
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|18 - 16
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|11 - 10
|20
|6.
|3:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 16
|19
|7.
|1:3 Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 19
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 21
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 25
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 12
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 14
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 26
|14
|15.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 27
|11
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 23
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 25
|8
|19.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|15 - 27
|7
|20.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|6 - 16
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|19 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|12 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|12 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|11 (9)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|11
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 8
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|9
|Удинезе
|Бекао Родриго
|9