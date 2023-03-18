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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Довери Даниэле
Удинезе
 
Позже
Милан
Прогнозы 95
Удинезе 4.2% (4)
X 22.1% (21)
Милан 73.7% (70)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Удинезе
Ничья
Милан
3.80
3.64
3.45
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
29
Бийол
Яка
18
Перес
Неуэн
19
Эхизибуэ
Кингсли
37
Перейра
Роберто
11
Уолас
Соуза
4
Ловрич
Санди
13
Удоги
Дестини
7
Саксесс
Исаак
9
Гомеш
Бету
16
Меньян
Майк
20
Калюлю
Пьер
28
Тиав
Малик
23
Томори
Фикайо
56
Салемакерс
Алексис
19
Эрнандес
Тео
4
Беннасер
Исмаэль
8
Тонали
Сандро
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
11
Ибрагимович
Златан
Удинезе
3-5-2
Милан
3-4-2-1

История личных встреч

Удинезе
Милан

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
53.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
38.5%
11 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед

33 матча

30.3%
27.3%
42.4%
10 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

27.3%
42.4%
30.3%
9 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
11 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

СA
4:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:0
К
1:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
4:4
СA
3:2
К
0:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
5:1
СA
4:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

17
23

Голов в среднем за матч

1.13
1.28

Среднее время на гол

79
70

Всего голов

36
15

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

53
38

Голов в среднем за матч

1.61
1.15

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

56
78

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 8 0.31
Самарджич Лазар 4 0.15
Перейра Роберто 3 0.12
Ловрич Санди 3 0.12
Удоги Дестини 3 0.12
Бийол Яка 3 0.12
Делофеу Херард 2 0.08
Бекао Родриго 2 0.08
Несторовски Илья 1 0.04
Арслан Толгай-Али 1 0.04
Масина Адам 1 0.04
Эхизибуэ Кингсли 1 0.04
Перес Неуэн 1 0.04
Саксесс Исаак 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 8 0.31
Жиру Оливье 8 (1) 0.31
Диас Браим 4 0.15
Мессиас Жуниор 4 0.15
Эрнандес Тео 3 (1) 0.12
Ребич Анте 3 0.12
Тонали Сандро 2 0.08
Ориги Дивок 2 0.08
Калабрия Давиде 1 0.04
Беннасер Исмаэль 1 0.04
Томори Фикайо 1 0.04
Балло-Туре Фоде 1 0.04
Калюлю Пьер 1 0.04
Побега Томмазо 1 0.04
Салемакерс Алексис 0 0
Татарушану Чиприан 0 0
Крунич Раде 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 9 0
Бийол Яка 6 0
Перес Неуэн 4 1
Эхизибуэ Кингсли 5 0
Уолас Соуза 4 0
Перейра Роберто 4 0
Ловрич Санди 4 0
Удоги Дестини 4 0
Саксесс Исаак 3 0
Эбосс Энцо 3 0
Нюйтинк Брэм 2 0
Несторовски Илья 2 0
Делофеу Херард 2 0
Макенго Жан-Виктор 2 0
Эбоселе Фести 2 0
Гомеш Бету 2 0
Андреа Соттил 1 0
Арслан Толгай-Али 1 0
Масина Адам 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиру Оливье 6 1
Леау Рафаэл 6 1
Тонали Сандро 6 0
Крунич Раде 5 0
Беннасер Исмаэль 5 0
Эрнандес Тео 5 0
Кьяер Симон 4 0
Ребич Анте 4 0
Калабрия Давиде 4 0
Томори Фикайо 3 0
Калюлю Пьер 3 0
Тиав Малик 3 0
Диас Браим 2 0
Габбия Маттео 2 0
Мессиас Жуниор 2 0
Де Кетеларе Шарль 2 0
Побега Томмазо 2 0
Стефано Пиоли 2 0
Ориги Дивок 1 0
Адли Ясин 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Лазетич Марко 1 0

Результаты матчей

Удинезе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Милан
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

13
6
Удинезе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
79% (11)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Милан
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
7

Волевые поражения

10
23
Удинезе
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (6)
65% (17)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Милан
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
38% (10)
46% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

14
12

Волевые поражения

23
29

Голы по времени матча

Забито

20
15
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
4
20%
4
27%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
4
20%
4
27%
61-75
4
20%
5
33%
76-90

Пропущено

13
16
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
5
38%
2
13%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
2
15%
4
25%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
1
8%
3
19%
76-90

Забито

15
26
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 13
1
7%
3
12%
1-15
0
0%
6
23%
16-30
4
27%
3
12%
31-45
1
7%
5
19%
46-60
2
13%
4
15%
61-75
7
47%
5
19%
76-90

Пропущено

16
19
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
19%
1
5%
1-15
2
13%
6
32%
16-30
4
25%
1
5%
31-45
3
19%
3
16%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
2
13%
5
26%
76-90

Забито

35
41
15 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
5
14%
7
17%
1-15
5
14%
6
15%
16-30
5
14%
4
10%
31-45
3
9%
6
15%
46-60
6
17%
8
20%
61-75
11
31%
10
24%
76-90

Пропущено

29
35
17 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 20
8
28%
3
9%
1-15
3
10%
9
26%
16-30
6
21%
5
14%
31-45
5
17%
5
14%
46-60
4
14%
5
14%
61-75
3
10%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Эмполи - Удинезе 0:1 Аталанта - Удинезе 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Интер Милан - Удинезе 3:1
Удинезе - Сассуоло 2:2 Торино - Удинезе 1:0 Удинезе - Верона 1:1 Сампдория - Удинезе 0:1 Удинезе - Болонья 1:2 Ювентус - Удинезе 1:0 Удинезе - Эмполи 1:1 Кремонезе - Удинезе 1:3 Удинезе - Лечче 2:0 Удинезе - Атлетик Б 0:1 Удинезе - Вест Хэм 1:3 Наполи - Удинезе 3:2 Специя - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Кремонезе - Удинезе 0:0 Удинезе - Торино 1:2
Милан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0
Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0 Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Милан 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Лацио - Милан 4:0 Милан - Интер Милан 0:3 Лечче - Милан 2:2 Милан - Торино 0:1 Милан - Рома 2:2 Салернитана - Милан 1:2 ПСВ - Милан 3:0 Ливерпуль - Милан 4:1 Арсенал - Милан 2:1 Милан - Фиорентина 2:1 Кремонезе - Милан 0:0

Результаты матчей

Удинезе
Милан

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:2
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
2
7 раз 27%
0
6 раз 23%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
2
11 раз 42%
1
7 раз 27%
0
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
5
7
1.5
10
3
2
10
2.5
3
10
1
11
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
4
5
9
1.5
5
8
1
13
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
22
4
10
16
1.5
15
11
3
23
2.5
4
22
1
25
3.5
2
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 26 22 2 2 60 - 16 68
2.
Интер Милан
 Заявка 26 16 2 8 47 - 30 50
3.
Лацио
 Заявка 26 14 7 5 41 - 19 49
4.
Милан
 Заявка 26 14 6 6 43 - 33 48
5.
Рома
 Заявка 26 14 5 7 35 - 25 47
6.
Аталанта
 Заявка 27 13 6 8 44 - 31 45
7.
Ювентус
 Заявка 26 16 5 5 44 - 22 38
8.
Торино
 Заявка 26 10 7 9 29 - 29 37
9.
Болонья
 Заявка 26 10 6 10 31 - 34 36
10.
Сассуоло
 Заявка 27 10 6 11 35 - 40 36
11.
Удинезе
 Заявка 26 8 11 7 34 - 30 35
12.
Фиорентина
 Заявка 26 9 7 10 31 - 31 34
13.
Монца
 Заявка 26 9 6 11 31 - 36 33
14.
Эмполи
 Заявка 27 6 10 11 24 - 36 28
15.
Лечче
 Заявка 26 6 9 11 24 - 31 27
16.
Салернитана
 Заявка 26 6 8 12 29 - 45 26
17.
Специя
 Заявка 27 5 9 13 23 - 43 24
18.
Верона
 Заявка 26 4 7 15 21 - 38 19
19.
Сампдория
 Заявка 26 2 6 18 13 - 43 12
20.
Кремонезе
 Заявка 26 1 9 16 21 - 48 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 13 11 1 1 33 - 9 34
2.
Интер Милан
 Заявка 13 11 0 2 27 - 6 33
3.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 28 - 17 29
4.
Рома
 Заявка 13 8 1 4 17 - 9 25
5.
Лацио
 Заявка 13 7 3 3 22 - 12 24
6.
Болонья
 Заявка 14 6 5 3 17 - 10 23
7.
Аталанта
 Заявка 13 6 3 4 24 - 16 21
8.
Сассуоло
 Заявка 13 6 2 5 17 - 15 20
9.
Торино
 Заявка 12 5 4 3 11 - 8 19
10.
Фиорентина
 Заявка 13 5 4 4 18 - 19 19
11.
Монца
 Заявка 13 5 3 5 18 - 15 18
12.
Ювентус
 Заявка 14 10 3 1 33 - 12 18
13.
Удинезе
 Заявка 12 3 7 2 19 - 14 16
14.
Эмполи
 Заявка 13 4 4 5 12 - 15 16
15.
Специя
 Заявка 14 3 7 4 15 - 20 16
16.
Салернитана
 Заявка 13 4 3 6 17 - 18 15
17.
Верона
 Заявка 14 4 2 8 15 - 22 14
18.
Лечче
 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
19.
Кремонезе
 Заявка 13 1 3 9 7 - 22 6
20.
Сампдория
 Заявка 13 0 4 9 3 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 13 11 1 1 27 - 7 34
2.
Лацио
 Заявка 13 7 4 2 19 - 7 25
3.
Аталанта
 Заявка 14 7 3 4 20 - 15 24
4.
Рома
 Заявка 13 6 4 3 18 - 16 22
5.
Ювентус
 Заявка 12 6 2 4 11 - 10 20
6.
Милан
 Заявка 13 5 4 4 15 - 16 19
7.
Удинезе
 Заявка 14 5 4 5 15 - 16 19
8.
Торино
 Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
9.
Интер Милан
 Заявка 13 5 2 6 20 - 24 17
10.
Сассуоло
 Заявка 14 4 4 6 18 - 25 16
11.
Фиорентина
 Заявка 13 4 3 6 13 - 12 15
12.
Лечче
 Заявка 13 4 3 6 11 - 14 15
13.
Монца
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
14.
Болонья
 Заявка 12 4 1 7 14 - 24 13
15.
Эмполи
 Заявка 14 2 6 6 12 - 21 12
16.
Салернитана
 Заявка 13 2 5 6 12 - 27 11
17.
Специя
 Заявка 13 2 2 9 8 - 23 8
18.
Сампдория
 Заявка 13 2 2 9 10 - 25 8
19.
Кремонезе
 Заявка 13 0 6 7 14 - 26 6
20.
Верона
 Заявка 12 0 5 7 6 - 16 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 19 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 12 (4)
Специя Нзола М'Бала 12 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 11 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 11
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Специя Николау Димитрис 1 8
Фиорентина Амрабат Софьян 9
Удинезе Бекао Родриго 9
Весь список
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые поклонники спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к итальянскому футболу. В рамках поединка 27-го тура чемпионата Италии сойдутся лицом к лицу игроки «Удинезе» и «Милана». Встреча состоится в Удине, на стадионе «Дачия Арена».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 марта 2023, осталось 10 часов 17 минут.

    Главный судья: Довери Даниэле

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  • 51 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 95
Удинезе 4.2% (4)
X 22.1% (21)
Милан 73.7% (70)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Милан
3.80
3.64
3.45
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Удинезе - Милан онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Удинезе - Милан

Исход игры
Удинезе
3.9% (4)
Ничья
23.5% (24)
Милан
72.5% (74)
Тотал 2.5
Больше
53.68% (51)
Меньше
46.32% (44)
Обе команды забьют
Да
72.63% (69)
Нет
27.37% (26)
Популярный счёт
1:2 Милан
43.1% (44)
0:1 Милан
19.6% (20)
1:1 Ничья
18.6% (19)
2:2 Ничья
2.9% (3)
1:0 Удинезе
2.9% (3)
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