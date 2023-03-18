Тур: 27. Стадион: Дачия-Арена. Главный судья: Довери Даниэле
Прогноз на матч от Liveresult
29
Бийол
Яка
18
Перес
Неуэн
11
Уолас
Соуза
16
Меньян
Майк
20
Калюлю
Пьер
28
Тиав
Малик
19
Эрнандес
Тео
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
-
18 Перес НеуэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соттил Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
-
28 Тиав МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Удинезе
Милан
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
53.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
38.5%
11 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед
33 матча
30.3%
27.3%
42.4%
10 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
27.3%
42.4%
30.3%
9 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
11 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
23
Голов в среднем за матч
1.13
1.28
Среднее время на гол
79
70
Всего голов
36
15
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
53
38
Голов в среднем за матч
1.61
1.15
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
56
78
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|8
|0.31
|Самарджич Лазар
|4
|0.15
|Перейра Роберто
|3
|0.12
|Ловрич Санди
|3
|0.12
|Удоги Дестини
|3
|0.12
|Бийол Яка
|3
|0.12
|Делофеу Херард
|2
|0.08
|Бекао Родриго
|2
|0.08
|Несторовски Илья
|1
|0.04
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.04
|Масина Адам
|1
|0.04
|Эхизибуэ Кингсли
|1
|0.04
|Перес Неуэн
|1
|0.04
|Саксесс Исаак
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|8
|0.31
|Жиру Оливье
|8 (1)
|0.31
|Диас Браим
|4
|0.15
|Мессиас Жуниор
|4
|0.15
|Эрнандес Тео
|3 (1)
|0.12
|Ребич Анте
|3
|0.12
|Тонали Сандро
|2
|0.08
|Ориги Дивок
|2
|0.08
|Калабрия Давиде
|1
|0.04
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.04
|Томори Фикайо
|1
|0.04
|Балло-Туре Фоде
|1
|0.04
|Калюлю Пьер
|1
|0.04
|Побега Томмазо
|1
|0.04
|Салемакерс Алексис
|0
|0
|Татарушану Чиприан
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
|Де Кетеларе Шарль
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бекао Родриго
|9
|0
|Бийол Яка
|6
|0
|Перес Неуэн
|4
|1
|Эхизибуэ Кингсли
|5
|0
|Уолас Соуза
|4
|0
|Перейра Роберто
|4
|0
|Ловрич Санди
|4
|0
|Удоги Дестини
|4
|0
|Саксесс Исаак
|3
|0
|Эбосс Энцо
|3
|0
|Нюйтинк Брэм
|2
|0
|Несторовски Илья
|2
|0
|Делофеу Херард
|2
|0
|Макенго Жан-Виктор
|2
|0
|Эбоселе Фести
|2
|0
|Гомеш Бету
|2
|0
|Андреа Соттил
|1
|0
|Арслан Толгай-Али
|1
|0
|Масина Адам
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиру Оливье
|6
|1
|Леау Рафаэл
|6
|1
|Тонали Сандро
|6
|0
|Крунич Раде
|5
|0
|Беннасер Исмаэль
|5
|0
|Эрнандес Тео
|5
|0
|Кьяер Симон
|4
|0
|Ребич Анте
|4
|0
|Калабрия Давиде
|4
|0
|Томори Фикайо
|3
|0
|Калюлю Пьер
|3
|0
|Тиав Малик
|3
|0
|Диас Браим
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Мессиас Жуниор
|2
|0
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0
|Побега Томмазо
|2
|0
|Стефано Пиоли
|2
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
Результаты матчей
Удинезе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Милан
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
13
6
Удинезе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
79% (11)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Милан
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
7
Волевые поражения
10
23
Удинезе
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (6)
65% (17)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Милан
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
38% (10)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
14
12
Волевые поражения
23
29
Голы по времени матча
Забито
20
15
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
4
20%
4
27%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
4
20%
4
27%
61-75
4
20%
5
33%
76-90
Пропущено
13
16
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
5
38%
2
13%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
2
15%
4
25%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
1
8%
3
19%
76-90
Забито
15
26
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 13
1
7%
3
12%
1-15
0
0%
6
23%
16-30
4
27%
3
12%
31-45
1
7%
5
19%
46-60
2
13%
4
15%
61-75
7
47%
5
19%
76-90
Пропущено
16
19
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
19%
1
5%
1-15
2
13%
6
32%
16-30
4
25%
1
5%
31-45
3
19%
3
16%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
2
13%
5
26%
76-90
Забито
35
41
15 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
5
14%
7
17%
1-15
5
14%
6
15%
16-30
5
14%
4
10%
31-45
3
9%
6
15%
46-60
6
17%
8
20%
61-75
11
31%
10
24%
76-90
Пропущено
29
35
17 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 20
8
28%
3
9%
1-15
3
10%
9
26%
16-30
6
21%
5
14%
31-45
5
17%
5
14%
46-60
4
14%
5
14%
61-75
3
10%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Эмполи - Удинезе 0:1 Аталанта - Удинезе 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Интер Милан - Удинезе 3:1
Удинезе - Сассуоло 2:2 Торино - Удинезе 1:0 Удинезе - Верона 1:1 Сампдория - Удинезе 0:1 Удинезе - Болонья 1:2 Ювентус - Удинезе 1:0 Удинезе - Эмполи 1:1 Кремонезе - Удинезе 1:3 Удинезе - Лечче 2:0 Удинезе - Атлетик Б 0:1 Удинезе - Вест Хэм 1:3 Наполи - Удинезе 3:2 Специя - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Кремонезе - Удинезе 0:0 Удинезе - Торино 1:2
Милан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0
Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0 Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Милан 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Лацио - Милан 4:0 Милан - Интер Милан 0:3 Лечче - Милан 2:2 Милан - Торино 0:1 Милан - Рома 2:2 Салернитана - Милан 1:2 ПСВ - Милан 3:0 Ливерпуль - Милан 4:1 Арсенал - Милан 2:1 Милан - Фиорентина 2:1 Кремонезе - Милан 0:0
Результаты матчей
Удинезе
Милан
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:2
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
2
7 раз 27%
0
6 раз 23%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
2
11 раз 42%
1
7 раз 27%
0
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Удинезе
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
57
103
210
310
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
94
59
58
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
224
1016
1511
323
422
125
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|22
|2
|2
|60 - 16
|68
|2.
|Заявка
|26
|16
|2
|8
|47 - 30
|50
|3.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|41 - 19
|49
|4.
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|43 - 33
|48
|5.
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|35 - 25
|47
|6.
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|44 - 31
|45
|7.
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|44 - 22
|38
|8.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|29 - 29
|37
|9.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|31 - 34
|36
|10.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|35 - 40
|36
|11.
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|34 - 30
|35
|12.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|31 - 31
|34
|13.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|31 - 36
|33
|14.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|24 - 36
|28
|15.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|24 - 31
|27
|16.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|29 - 45
|26
|17.
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|23 - 43
|24
|18.
|Заявка
|26
|4
|7
|15
|21 - 38
|19
|19.
|Заявка
|26
|2
|6
|18
|13 - 43
|12
|20.
|Заявка
|26
|1
|9
|16
|21 - 48
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|33 - 9
|34
|2.
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|27 - 6
|33
|3.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|28 - 17
|29
|4.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|17 - 9
|25
|5.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 12
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 10
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 16
|21
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|9.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|11 - 8
|19
|10.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 19
|19
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 15
|18
|12.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 12
|18
|13.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|19 - 14
|16
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|15.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|15 - 20
|16
|16.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 18
|15
|17.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 22
|14
|18.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 22
|6
|20.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|3 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|27 - 7
|34
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|19 - 7
|25
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 15
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|18 - 16
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|11 - 10
|20
|6.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 16
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 16
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 21
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 25
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 12
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 14
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|14.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 24
|13
|15.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 27
|11
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 23
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 25
|8
|19.
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|14 - 26
|6
|20.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|6 - 16
|5
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|Наполи
|Осимхен Виктор
|19 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|12 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|12 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|11 (9)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|11
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 8
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|9
|Удинезе
|Бекао Родриго
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Удинезе - Милан
Исход игры
Удинезе
3.9% (4)
Ничья
23.5% (24)
Милан
72.5% (74)
Тотал 2.5
Больше
53.68% (51)
Меньше
46.32% (44)
Обе команды забьют
Да
72.63% (69)
Нет
27.37% (26)
Популярный счёт
1:2 Милан
43.1% (44)
0:1 Милан
19.6% (20)
1:1 Ничья
18.6% (19)
2:2 Ничья
2.9% (3)
1:0 Удинезе
2.9% (3)
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