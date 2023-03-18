Тур: 1. Стадион: Lumen Field.
0:0
Перерыв
0'
35' Желтая карточкаJoao Paulo I
43' Желтая карточкаЛонг Аарон
43' Желтая карточкаТоло Нуху
45' Желтая карточкаРуснак Альберт
Ход матча
35'
43'
43'
45'
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
33
Лонг
Аарон
22
Опоку
Квадво
10
Вела
Карлос
99
Буанга
Денис
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Роу КелинЗащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Нападающий
-
73 Obed Vargas
-
-
99 Dylan Teves
-
23 Leo Chu
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Опоку КвадвоНападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Дуэньяс ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
27 Nathan Ordaz
-
-
Главный тренер: Steven Cherundolo
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
15 матчей
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
2.14
1.13
Среднее время на гол
42
80
Всего голов
29
16
Голов в среднем за матч
1.93
1.07
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
46
84
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|3
|0.75
|Эбер Араужо
|2
|0.5
|Ролдан Кристиан
|1
|0.25
|Рольдан Александер
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|2 (1)
|0.67
|Вела Карлос
|1 (1)
|0.33
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.33
|Тильман Тимоти
|1
|0.33
|Опоку Квадво
|1
|0.33
|Бюк Стипе
|1
|0.33
|Сифуэнтес Хосе
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Paulo I
|2
|0
|Толо Нуху
|2
|0
|Руснак Альберт
|1
|0
|Гомес Еймар
|1
|0
|Leo Chu
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчес Илье
|1
|0
|Холлингсхед Райан
|1
|0
|Лонг Аарон
|1
|0
|Тильман Тимоти
|1
|0
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Сиэтл Саундерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
7
Сиэтл Саундерс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
7
Голы по времени матча
Забито
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:1
Сиэтл Саундерс - Аль-Ахли Каир 0:1 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Сиэтл Саундерс - Вольфсбергер 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Остин 3:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1
Лос-Анджелес
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лос-Анджелес - Алахуэленсе 1:2 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Алахуэленсе - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2
Лос-Анджелес - Сан-Диего Лойал 3:1 Торонто - Лос-Анджелес 1:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес 2:1 Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:3 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 0:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 3:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Лос-Анджелес 4:1
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес
Точный счет
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 1
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|12.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|13.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|14.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|15.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|16.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|17.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|18.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|19.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|20.
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|21.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|22.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|23.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|25.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|26.
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|27.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|28.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|29.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|2.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|17.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|18.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|20.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|29.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|21.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|22.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|27.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|28.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|29.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|3
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|2 (2)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|2 (1)
|Остин
|Галлахер Джон
|2 (1)
|Атланта Юнайтед
|Caleb Wiley
|2 (1)
|Чикаго Файр
|Камара Кей
|1 1
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 1
|Филадельфия Юнион
|Бедойя Алехандро
|2
|Шарлотт
|Бёрн Натан
|2
|Интер Майами
|Йедлин Деандре
|2