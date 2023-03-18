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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Сиэтл Саундерс
0:0
Перерыв
Лос-Анджелес
0'
35' Желтая карточка
Joao Paulo I
43' Желтая карточка
Лонг Аарон
43' Желтая карточка
Толо Нуху
45' Желтая карточка
Руснак Альберт

Ход матча

35'
Joao Paulo I
 
43'
 
Лонг Аарон
43'
Толо Нуху
 
45'
Руснак Альберт
 
Лучшие коэффициенты
Сиэтл Саундерс
Ничья
Лос-Анджелес
3.15
3.68
3.55
Все Коэффициенты
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Jackson
Ragen
5
Толо
Нуху
11
Руснак
Альберт
6
Joao
Paulo
I
7
Ролдан
Кристиан
10
Лодейро
Николас
13
Моррис
Джордан
9
Руидиас
Рауль
77
Маккарти
Джон
3
Мурильо
Хесус
30
Паленсия
Серги
33
Лонг
Аарон
12
Паласиос
Диего
23
Акоста
Келлин
6
Санчес
Илье
11
Тильман
Тимоти
22
Опоку
Квадво
10
Вела
Карлос
99
Буанга
Денис
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Лос-Анджелес
4-3-3

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

15 матчей

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

М
2:1
М
1:1
М
3:0
М
2:0
М
1:1
М
3:1
М
3:1
М
3:0
М
3:1
ЧМ
1:4
М
1:3
М
1:1
М
4:1
М
1:0
М
0:1

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

2.14
1.13

Среднее время на гол

42
80

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

1.93
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

46
84

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 3 0.75
Эбер Араужо 2 0.5
Ролдан Кристиан 1 0.25
Рольдан Александер 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 2 (1) 0.67
Вела Карлос 1 (1) 0.33
Кьеллини Джорджо 1 0.33
Тильман Тимоти 1 0.33
Опоку Квадво 1 0.33
Бюк Стипе 1 0.33
Сифуэнтес Хосе 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Paulo I 2 0
Толо Нуху 2 0
Руснак Альберт 1 0
Гомес Еймар 1 0
Leo Chu 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Илье 1 0
Холлингсхед Райан 1 0
Лонг Аарон 1 0
Тильман Тимоти 1 0

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Сиэтл Саундерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
7
Сиэтл Саундерс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
7

Голы по времени матча

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:1
Сиэтл Саундерс - Аль-Ахли Каир 0:1 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Сиэтл Саундерс - Вольфсбергер 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Остин 3:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1
Лос-Анджелес
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лос-Анджелес - Алахуэленсе 1:2 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Алахуэленсе - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2
Лос-Анджелес - Сан-Диего Лойал 3:1 Торонто - Лос-Анджелес 1:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес 2:1 Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:3 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 0:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 3:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Лос-Анджелес 4:1

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
Лос-Анджелес
 0:0 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Атланта Юнайтед
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Нэшвилл
 3 2 1 0 4 - 0 7
5.
Цинциннати
 3 2 1 0 3 - 1 7
6.
Сиэтл Саундерс
 0:0 4 2 1 1 6 - 1 7
7.
Интер Майами
 3 2 0 1 4 - 1 6
8.
Филадельфия Юнион
 3 2 0 1 5 - 3 6
9.
Остин
 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3 2 0 1 4 - 3 6
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 2 0 1 4 - 4 6
12.
Орландо Сити
 3 1 2 0 2 - 1 5
13.
Миннесота Юнайтед
 2 1 1 0 2 - 1 4
14.
Даллас
 3 1 1 1 4 - 3 4
15.
Коламбус Кру
 3 1 1 1 4 - 5 4
16.
Нью-Йорк Сити
 3 1 1 1 2 - 3 4
17.
Ди Си Юнайтед
 3 1 1 1 4 - 5 4
18.
Портленд Тимберс
 3 1 0 2 4 - 5 3
19.
Реал Солт-Лейк
 3 1 0 2 3 - 5 3
20.
Спортинг Канзас-Сити
 3 0 2 1 0 - 1 2
21.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 0 2 1 1 - 2 2
22.
Торонто
 3 0 2 1 4 - 5 2
23.
Чикаго Файр
 2 0 1 1 1 - 2 1
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 0 1 1 1 - 3 1
25.
Ванкувер Уайткэпс
 3 0 1 2 3 - 5 1
26.
Колорадо Рэпидс
 3 0 1 2 0 - 5 1
27.
Хьюстон Динамо
 2 0 0 2 1 - 5 0
28.
Клёб де Фут Монреаль
 3 0 0 3 0 - 5 0
29.
Шарлотт
 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 0:0 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Лос-Анджелес
 0:0 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Нэшвилл
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Интер Майами
 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Филадельфия Юнион
 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Цинциннати
 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 2 0 0 3 - 1 6
8.
Атланта Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Орландо Сити
 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Ди Си Юнайтед
 2 1 1 0 4 - 3 4
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 1 0 0 3 - 0 3
12.
Коламбус Кру
 1 1 0 0 2 - 0 3
13.
Сент-Луис Сити
 1 1 0 0 3 - 1 3
14.
Нью-Йорк Сити
 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Даллас
 2 1 0 1 3 - 2 3
16.
Остин
 2 1 0 1 3 - 3 3
17.
Портленд Тимберс
 2 1 0 1 2 - 2 3
18.
Миннесота Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Торонто
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Чикаго Файр
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Колорадо Рэпидс
 1 0 1 0 0 - 0 1
24.
Ванкувер Уайткэпс
 2 0 1 1 2 - 3 1
25.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Клёб де Фут Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Реал Солт-Лейк
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Шарлотт
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Атланта Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Остин
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Миннесота Юнайтед
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Реал Солт-Лейк
 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 1 0 1 1 - 4 3
7.
Нэшвилл
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Цинциннати
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Орландо Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Лос-Анджелес
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Даллас
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Торонто
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Спортинг Канзас-Сити
 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Нью-Йорк Сити
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Коламбус Кру
 2 0 1 1 2 - 5 1
18.
Портленд Тимберс
 1 0 0 1 2 - 3 0
19.
Чикаго Файр
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1 0 0 1 1 - 2 0
21.
Ванкувер Уайткэпс
 1 0 0 1 1 - 2 0
22.
Интер Майами
 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Сиэтл Саундерс
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Филадельфия Юнион
 1 0 0 1 0 - 2 0
25.
Ди Си Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 2 0
26.
Шарлотт
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Хьюстон Динамо
 2 0 0 2 1 - 5 0
28.
Колорадо Рэпидс
 2 0 0 2 0 - 5 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 3
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 2 (2)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 2 (1)
Остин Галлахер Джон 2 (1)
Атланта Юнайтед Caleb Wiley 2 (1)
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Топ нарушителей
Чикаго Файр Камара Кей 1 1
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 1
Филадельфия Юнион Бедойя Алехандро 2
Шарлотт Бёрн Натан 2
Интер Майами Йедлин Деандре 2
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Руснак Альберт получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Толо Нуху получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Лонг Аарон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Жоао Пауло получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сиэтл Саундерс
Ничья
Лос-Анджелес
3.15
3.68
3.55
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Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес
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