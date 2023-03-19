Тур: 1. Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк.
1:2
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаMax Alves
1:0
49' ГолБассетт Коул
1:1
54' ПенальтиАмарилья Луис
57' Желтая карточкаСент-Клэр Дейн
59' Желтая карточкаАриага Кервин
81' Желтая карточкаПрисо-Мбонге Ральф
81' Желтая карточкаУилсон Дэнни
1:2
82' ГолMiguel Tapias
90'+11
Ход матча
35'
49'
1:0
54'
1:1
57'
59'
61'
81'
82'
20
Ронен
Коннор
28
Николсон
Сэм
23
Бассетт
Коул
77
Япи
Даррен
17
Лод
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Николсон СэмПолузащитник
-
23 Бассетт КоулНападающий
-
77 Япи ДарренНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
-
21 Акоста БрианПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Рубио ДиегоНападающий
-
91 Кабрал КевинНападающий
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Дик ЭрикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Миннесота Юнайтед
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
15 матчей
46.7%
13.3%
40%
7 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
2.43
1
Среднее время на гол
37
90
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.63
1.57
Среднее время на гол
55
57
Всего голов
30
19
Голов в среднем за матч
2
1.27
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
45
71
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бассетт Коул
|1
|0.25
|Барриос Майкл
|0
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Miguel Tapias
|1
|0.33
|Mender Garcia
|1
|0.33
|Хлонгвейн Бонгокуле
|1
|0.33
|Амарилья Луис
|1 (1)
|0.33
|Фрагапане Франко
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрал Кевин
|2
|0
|Уилсон Дэнни
|1
|0
|Прайс Джек
|1
|0
|Акоста Бриан
|1
|0
|Абубакар Лалас
|1
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0
|Max Alves
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ариага Кервин
|2
|0
|Трапп Уилл
|1
|0
|Miguel Tapias
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Миннесота Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Колорадо Рэпидс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Миннесота Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
0
1
Колорадо Рэпидс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Миннесота Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 4:1
Майами - Колорадо Рэпидс 1:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:2 Zacatecas Mineros - Колорадо Рэпидс 3:5 Селая - Колорадо Рэпидс 0:3 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 4:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ди Си Юнайтед - Колорадо Рэпидс 0:0 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 6:0 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4
Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:3 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед - Остин 2:1 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
Миннесота Юнайтед
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Колорадо Рэпидс
Миннесота Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|4 (4)
|Атланта Юнайтед
|Caleb Wiley
|3 (2)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|3 (1)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|3
|Даллас
|Феррейра Хесус
|3
|Филадельфия Юнион
|Бедойя Алехандро
|3
|Нью-Йорк Сити
|Пеллегрини Матиас
|3
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|3
|Чикаго Файр
|Камара Кей
|1 1
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 1