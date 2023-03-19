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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Колорадо Рэпидс
1:2
Конец матча
Миннесота Юнайтед
0'
35' Желтая карточка
Max Alves
1:0
49' Гол
Бассетт Коул
1:1
54' Пенальти
Амарилья Луис
57' Желтая карточка
Сент-Клэр Дейн
59' Желтая карточка
Ариага Кервин
81' Желтая карточка
Присо-Мбонге Ральф
81' Желтая карточка
Уилсон Дэнни
1:2
82' Гол
Miguel Tapias
90'+11
22
Ярброуг
Вильям
31
Anthony
Markanich
5
Махсо
Андреас
6
Абубакар
Лалас
4
Уилсон
Дэнни
20
Ронен
Коннор
8
Max
Alves
28
Николсон
Сэм
23
Бассетт
Коул
77
Япи
Даррен
12
Барриос
Майкл
97
Сент-Клэр
Дейн
27
Тейлор
Ди
Джей
15
Боксолл
Михаэл
4
Miguel
Tapias
92
Лоуренс
Кемар
33
Ариага
Кервин
8
Росалес
Джозеф
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
17
Лод
Робин
31
Дотсон
Хассани
28
Mender
Garcia
Колорадо Рэпидс
4-3-3
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Миннесота Юнайтед

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

15 матчей

46.7%
13.3%
40%
7 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

М
4:3
ОК
2:1
М
3:1
М
1:3
М
2:0
М
3:2
М
3:0
М
2:1
М
2:2
М
1:0
М
1:0
М
0:2
М
3:2
М
1:0
М
2:2

Голы

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

2.43
1

Среднее время на гол

37
90

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.63
1.57

Среднее время на гол

55
57

Всего голов

30
19

Голов в среднем за матч

2
1.27

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

45
71

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бассетт Коул 1 0.25
Барриос Майкл 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Miguel Tapias 1 0.33
Mender Garcia 1 0.33
Хлонгвейн Бонгокуле 1 0.33
Амарилья Луис 1 (1) 0.33
Фрагапане Франко 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрал Кевин 2 0
Уилсон Дэнни 1 0
Прайс Джек 1 0
Акоста Бриан 1 0
Абубакар Лалас 1 0
Присо-Мбонге Ральф 1 0
Max Alves 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ариага Кервин 2 0
Трапп Уилл 1 0
Miguel Tapias 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Миннесота Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Колорадо Рэпидс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Миннесота Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
1
Колорадо Рэпидс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Миннесота Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 4:1
Майами - Колорадо Рэпидс 1:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:2 Zacatecas Mineros - Колорадо Рэпидс 3:5 Селая - Колорадо Рэпидс 0:3 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 4:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ди Си Юнайтед - Колорадо Рэпидс 0:0 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 6:0 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4
Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:3 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед - Остин 2:1 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
Миннесота Юнайтед

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Колорадо Рэпидс
Миннесота Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 4 4 0 0 11 - 4 12
2.
Атланта Юнайтед
 4 3 1 0 11 - 3 10
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 3 0 1 5 - 4 9
4.
Цинциннати
 4 2 2 0 6 - 4 8
5.
Лос-Анджелес
 3 2 1 0 7 - 2 7
6.
Миннесота Юнайтед
 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Сиэтл Саундерс
 4 2 1 1 6 - 1 7
8.
Нэшвилл
 4 2 1 1 4 - 1 7
9.
Даллас
 4 2 1 1 6 - 4 7
10.
Нью-Йорк Сити
 4 2 1 1 5 - 5 7
11.
Филадельфия Юнион
 4 2 0 2 7 - 6 6
12.
Интер Майами
 4 2 0 2 4 - 3 6
13.
Остин
 4 2 0 2 5 - 6 6
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 4 2 0 2 4 - 6 6
15.
Торонто
 4 1 2 1 6 - 5 5
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 1 2 1 3 - 3 5
17.
Орландо Сити
 4 1 2 1 3 - 3 5
18.
Ди Си Юнайтед
 4 1 1 2 6 - 8 4
19.
Коламбус Кру
 4 1 1 2 5 - 7 4
20.
Реал Солт-Лейк
 3 1 0 2 3 - 5 3
21.
Хьюстон Динамо
 3 1 0 2 3 - 5 3
22.
Клёб де Фут Монреаль
 4 1 0 3 3 - 7 3
23.
Портленд Тимберс
 4 1 0 3 5 - 10 3
24.
Шарлотт
 4 1 0 3 3 - 8 3
25.
Чикаго Файр
 3 0 2 1 4 - 5 2
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 0 2 1 2 - 4 2
27.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 2 2 1 - 3 2
28.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 2 2 4 - 6 2
29.
Колорадо Рэпидс
 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Атланта Юнайтед
 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Сент-Луис Сити
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Лос-Анджелес
 2 2 0 0 7 - 2 6
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 2 0 0 4 - 0 6
6.
Нэшвилл
 2 2 0 0 4 - 0 6
7.
Филадельфия Юнион
 2 2 0 0 5 - 1 6
8.
Интер Майами
 2 2 0 0 4 - 0 6
9.
Цинциннати
 2 2 0 0 3 - 1 6
10.
Нью-Йорк Сити
 2 2 0 0 4 - 2 6
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 2 0 0 3 - 1 6
12.
Даллас
 3 2 0 1 5 - 3 6
13.
Торонто
 2 1 1 0 3 - 1 4
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 1 1 0 2 - 1 4
15.
Ди Си Юнайтед
 2 1 1 0 4 - 3 4
16.
Орландо Сити
 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Коламбус Кру
 1 1 0 0 2 - 0 3
18.
Хьюстон Динамо
 1 1 0 0 2 - 0 3
19.
Клёб де Фут Монреаль
 1 1 0 0 3 - 2 3
20.
Остин
 2 1 0 1 3 - 3 3
21.
Портленд Тимберс
 2 1 0 1 2 - 2 3
22.
Чикаго Файр
 2 0 2 0 4 - 4 2
23.
Миннесота Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
26.
Ванкувер Уайткэпс
 2 0 1 1 2 - 3 1
27.
Колорадо Рэпидс
 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
Реал Солт-Лейк
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Шарлотт
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Миннесота Юнайтед
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Атланта Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Шарлотт
 2 1 0 1 3 - 4 3
5.
Остин
 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Реал Солт-Лейк
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 1 0 1 1 - 4 3
8.
Цинциннати
 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Лос-Анджелес
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Даллас
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Орландо Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Нэшвилл
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Торонто
 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Ванкувер Уайткэпс
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Нью-Йорк Сити
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Спортинг Канзас-Сити
 3 0 1 2 1 - 3 1
19.
Коламбус Кру
 3 0 1 2 3 - 7 1
20.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Чикаго Файр
 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
Интер Майами
 2 0 0 2 0 - 3 0
23.
Филадельфия Юнион
 2 0 0 2 2 - 5 0
24.
Ди Си Юнайтед
 2 0 0 2 2 - 5 0
25.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 1 - 5 0
26.
Хьюстон Динамо
 2 0 0 2 1 - 5 0
27.
Портленд Тимберс
 2 0 0 2 3 - 8 0
28.
Колорадо Рэпидс
 2 0 0 2 0 - 5 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 4 (4)
Атланта Юнайтед Caleb Wiley 3 (2)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 3 (1)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 3
Даллас Феррейра Хесус 3
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Топ нарушителей
Филадельфия Юнион Бедойя Алехандро 3
Нью-Йорк Сити Пеллегрини Матиас 3
Портленд Тимберс Макгро Зак 3
Чикаго Файр Камара Кей 1 1
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 1
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      35'
      Макс Алвес получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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