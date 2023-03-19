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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 25. Стадион: . Зрители: 1854 Главный судья: Pawel Malec
Варта Познань
2:0
Конец матча
Лехия Гданьск
0'
16' Желтая карточка
Бартковски Якуб
1:0
26' Гол
Шмыт Каетан
69' Желтая карточка
Луиш Мигел
2:0
81' Гол
Савич Стефан
90' Желтая карточка
Абу-Ханна Джоэл
90' Желтая карточка
Дестан Энис
90'+5
1
Лис
Адриан
54
Ставропулос
Димитрис
44
Шимонович
Давид
4
Иванов
Роберт
14
Косцельны
Камиль
16
Луиш
Мигел
8
Мяйнпя
Нило
22
Konrad
Matuszewski
30
Щепаньски
Милош
99
Зреляк
Адам
24
Шмыт
Каетан
12
Куцяк
Душан
5
Бартковски
Якуб
23
Малоча
Марио
97
Абу-Ханна
Джоэл
2
Петшак
Рафаль
6
Кубицки
Ярослав
11
Dominik
Pila
10
Bassekou
Diabate
33
Терраццино
Марко
99
Дурмуш
Илкай
9
Зволински
Лукаш
Варта Познань
3-4-3
Лехия Гданьск
4-1-4-1

История личных встреч

Варта Познань
Лехия Гданьск

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

Э
0:0
Э
2:0
Э
0:2
Э
1:1
Э
0:1
ВД
1:2

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.67
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

135
90

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 6 0.24
Журавски Мачей 4 0.16
Гжесик Ян 4 0.16
Щепаньски Милош 3 0.12
Луиш Мигел 2 0.08
Ставропулос Димитрис 2 0.08
Шмыт Каетан 1 0.04
Шимонович Давид 1 0.04
Савич Стефан V 1 0.04
Иванов Роберт 1 0.04
Коррин Милан 1 0.04
Дестан Энис 1 0.04
Копчински Михал 1 (1) 0.04
Konrad Matuszewski 0 0
Мяйнпя Нило 0 0
Купчак Матеуш 0 0
Кьельб Якуб 0 0
Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зволински Лукаш 9 (2) 0.36
Пайшау Флавиу 7 (3) 0.28
Гаёс Мацей 3 0.12
Налепа Михал 2 0.08
Дурмуш Илкай 1 0.04
Кубицки Ярослав 1 0.04
Малоча Марио 1 0.04
Петшак Рафаль 0 0
Конрадо 0 0
Кристерс Тоберс 0 0
Калузиньски Якуб 0 0
Bassekou Diabate 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ставропулос Димитрис 6 0
Дестан Энис 5 0
Мяйнпя Нило 3 1
Зреляк Адам 4 0
Гжесик Ян 4 0
Плеснерович Виктор 4 0
Шмыт Каетан 4 0
Шимонович Давид 3 0
Копчински Михал 2 0
Купчак Матеуш 2 0
Щепаньски Милош 2 0
Иванов Роберт 2 0
Коррин Милан 2 0
Луиш Мигел 2 0
Konrad Matuszewski 2 0
Журавски Мачей 1 0
Лис Адриан 1 0
Кьельб Якуб 1 0
Косцельны Камиль 1 0
Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 7 0
Штек Давид 5 0
Де Кампс Юри 4 0
Гаёс Мацей 4 0
Кубицки Ярослав 4 0
Куцяк Душан 3 0
Зволински Лукаш 3 0
Конрадо 3 0
Кристерс Тоберс 3 0
Bassekou Diabate 3 0
Малоча Марио 1 1
Клеменс Кристиан 2 0
Фризенбихлер Кевин 2 0
Дурмуш Илкай 2 0
Абу-Ханна Джоэл 2 0
Кастегрен Хенрик 2 0
Kacper Sezonienko 2 0
Терраццино Марко 1 0
Бухалик Михал 1 0
Петшак Рафаль 1 0
Dominik Pila 1 0

Результаты матчей

Варта Познань
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Лехия Гданьск
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

7
7
Варта Познань
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Лехия Гданьск
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

6
11

Волевые поражения

13
10
Варта Познань
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
16% (4)
56% (14)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Лехия Гданьск
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

8
13

Волевые поражения

20
17

Голы по времени матча

Забито

15
14
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
0
0%
2
14%
1-15
4
27%
2
14%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
4
27%
3
21%
61-75
3
20%
4
29%
76-90

Пропущено

14
25
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
14%
3
12%
1-15
2
14%
4
16%
16-30
2
14%
6
24%
31-45
3
21%
2
8%
46-60
3
21%
3
12%
61-75
2
14%
7
28%
76-90

Забито

14
14
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
4
29%
1
7%
31-45
1
7%
3
21%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
4
29%
6
43%
76-90

Пропущено

10
14
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
10%
2
14%
1-15
3
30%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
4
40%
4
29%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
1
10%
1
7%
76-90

Забито

29
28
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 10
9 Не забивали 8
2
7%
2
7%
1-15
5
17%
3
11%
16-30
6
21%
2
7%
31-45
3
10%
5
18%
46-60
6
21%
6
21%
61-75
7
24%
10
36%
76-90

Пропущено

24
39
10 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 17
3
13%
5
13%
1-15
5
21%
7
18%
16-30
2
8%
9
23%
31-45
7
29%
29%
6
15%
46-60
4
17%
4
10%
61-75
3
13%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Варта Познань - Краковия 0:0 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Корона Кельце 5:1
Варта Познань - Олимпия Эльблонг 1:4 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Варта Познань - ККС 1925 Калиш 1:0 Варта Познань - Юниа Сважендз 3:2 Варта Познань - Ракув 1:1 Варта Познань - Дукаджини 1:0 Варта Познань - Сабах Баку 1:1 Сьрода - Варта Познань 3:4 Варта Познань - Сталь Мелец 1:1 Пяст - Варта Познань 0:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 2:3 Варта Познань - Гурник Забже 0:0 Сандецья - Варта Познань 2:1 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Легия - Варта Познань 1:0
Лехия Гданьск
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Лехия Гданьск - Медзь 4:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0
Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 0:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Лехия Гданьск - Градец Кралове 0:3 Лехия Гданьск - Црвена Звезда 1:3 Лехия Гданьск - Петролул Плоешти 0:2 Лехия Гданьск - Картузия 5:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 2:1 Лехия Гданьск - Пяст 1:3 Лехия Гданьск - Легия 2:2 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 1:0 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 0:3 Радуния Стезика - Лехия Гданьск 1:4 Лехия Гданьск - Ракув 0:3 Краковия - Лехия Гданьск 0:1

Результаты матчей

Варта Познань
Лехия Гданьск

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:2
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%

Точный счет

0:2
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
0:3
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 36%
2
8 раз 32%
1
6 раз 24%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
9 раз 36%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Варта Познань
Лехия Гданьск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
5
4
9
1.5
3
9
1
12
2.5
1
11
1
12
3.5
1
11
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
4
6
6
1.5
2
11
1
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
9
0.5
Больше Меньше
16
9
10
15
1.5
5
20
2
23
2.5
3
22
1
24
3.5
1
24
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 25 19 4 2 51 - 16 61
2.
Легия
 25 15 7 3 39 - 26 52
3.
Лех
 24 11 7 6 32 - 22 40
4.
Погонь Щецин
 25 11 7 7 37 - 35 40
5.
Видзев Лодзь
 24 10 7 7 30 - 26 37
6.
Варта Познань
 25 10 7 8 30 - 23 37
7.
Краковия
 25 9 7 9 28 - 24 34
8.
Висла Плоцк
 25 9 5 11 34 - 34 32
9.
Радомьяк Радом
 25 9 5 11 26 - 29 32
10.
Пяст
 1:0 25 8 6 11 27 - 27 30
11.
Сталь Мелец
 25 8 6 11 27 - 31 30
12.
Заглембе Любин
 25 8 6 11 24 - 36 30
13.
Шлёнск
 25 7 9 9 25 - 34 30
14.
Ягеллония
 25 6 11 8 35 - 34 29
15.
Гурник Забже
 25 7 7 11 32 - 38 28
16.
Корона Кельце
 25 7 6 12 27 - 37 27
17.
Лехия Гданьск
 25 7 4 14 25 - 42 25
18.
Медзь
 0:1 25 4 7 14 25 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 12 1 0 34 - 7 37
2.
Легия
 12 8 4 0 23 - 12 28
3.
Висла Плоцк
 12 7 2 3 17 - 9 23
4.
Краковия
 12 6 3 3 15 - 7 21
5.
Ягеллония
 13 6 2 5 24 - 19 20
6.
Лех
 12 6 1 5 16 - 12 19
7.
Погонь Щецин
 12 5 4 3 17 - 16 19
8.
Видзев Лодзь
 12 5 3 4 17 - 15 18
9.
Шлёнск
 13 4 6 3 16 - 18 18
10.
Корона Кельце
 12 5 2 5 13 - 13 17
11.
Сталь Мелец
 12 4 4 4 13 - 11 16
12.
Лехия Гданьск
 12 4 3 5 12 - 16 15
13.
Варта Познань
 13 3 6 4 15 - 14 15
14.
Радомьяк Радом
 13 4 2 7 13 - 17 14
15.
Медзь
 0:1 13 3 5 5 14 - 18 14
16.
Гурник Забже
 13 3 4 6 16 - 21 13
17.
Пяст
 1:0 12 3 3 6 13 - 14 12
18.
Заглембе Любин
 13 2 4 7 9 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 12 7 3 2 17 - 9 24
2.
Легия
 13 7 3 3 16 - 14 24
3.
Варта Познань
 12 7 1 4 15 - 9 22
4.
Лех
 12 5 6 1 16 - 10 21
5.
Погонь Щецин
 13 6 3 4 20 - 19 21
6.
Заглембе Любин
 12 6 2 4 15 - 18 20
7.
Видзев Лодзь
 12 5 4 3 13 - 11 19
8.
Радомьяк Радом
 12 5 3 4 13 - 12 18
9.
Пяст
 1:0 13 5 3 5 14 - 13 18
10.
Гурник Забже
 12 4 3 5 16 - 17 15
11.
Сталь Мелец
 13 4 2 7 14 - 20 14
12.
Краковия
 13 3 4 6 13 - 17 13
13.
Шлёнск
 12 3 3 6 9 - 16 12
14.
Лехия Гданьск
 13 3 1 9 13 - 26 10
15.
Корона Кельце
 13 2 4 7 14 - 24 10
16.
Ягеллония
 12 0 9 3 11 - 15 9
17.
Висла Плоцк
 13 2 3 8 17 - 25 9
18.
Медзь
 0:1 12 1 2 9 11 - 22 5
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Имас Хесус 10 (3)
Ягеллония Гуаль Марк 10 (3)
Лех Исхак Микаэль 10 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 9 (4)
Погонь Щецин Гросицки Камил 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 9
Шлёнск Вердаска Диогу 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Радомьяк Радом Машаду Луиш 10
Ягеллония Нене III 1 8
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Зреляк Адам сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Шмыт Каетан бьет в цель!
    • Желтая карточка
      16'
      Бартковски Якуб получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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