Тур: 25. Стадион: Stadion Dyskobolii. Зрители: 1854 Главный судья: Pawel Malec
2:0
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаБартковски Якуб
1:0
26' ГолШмыт Каетан
69' Желтая карточкаЛуиш Мигел
2:0
81' ГолСавич Стефан
90' Желтая карточкаАбу-Ханна Джоэл
90' Желтая карточкаДестан Энис
90'+5
Ход матча
16'
26'
1:0
69'
81'
2:0
90'
90'
16
Луиш
Мигел
99
Зреляк
Адам
24
Шмыт
Каетан
12
Куцяк
Душан
23
Малоча
Марио
11
Dominik
Pila
99
Дурмуш
Илкай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Зреляк АдамНападающий
-
24 Шмыт КаетанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Dominik PilaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Marcin Kaczmarek
История личных встреч
Варта Познань
Лехия Гданьск
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.67
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
135
90
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|6
|0.24
|Журавски Мачей
|4
|0.16
|Гжесик Ян
|4
|0.16
|Щепаньски Милош
|3
|0.12
|Луиш Мигел
|2
|0.08
|Ставропулос Димитрис
|2
|0.08
|Шмыт Каетан
|1
|0.04
|Шимонович Давид
|1
|0.04
|Савич Стефан V
|1
|0.04
|Иванов Роберт
|1
|0.04
|Коррин Милан
|1
|0.04
|Дестан Энис
|1
|0.04
|Копчински Михал
|1 (1)
|0.04
|Konrad Matuszewski
|0
|0
|Мяйнпя Нило
|0
|0
|Купчак Матеуш
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|9 (2)
|0.36
|Пайшау Флавиу
|7 (3)
|0.28
|Гаёс Мацей
|3
|0.12
|Налепа Михал
|2
|0.08
|Дурмуш Илкай
|1
|0.04
|Кубицки Ярослав
|1
|0.04
|Малоча Марио
|1
|0.04
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Конрадо
|0
|0
|Кристерс Тоберс
|0
|0
|Калузиньски Якуб
|0
|0
|Bassekou Diabate
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ставропулос Димитрис
|6
|0
|Дестан Энис
|5
|0
|Мяйнпя Нило
|3
|1
|Зреляк Адам
|4
|0
|Гжесик Ян
|4
|0
|Плеснерович Виктор
|4
|0
|Шмыт Каетан
|4
|0
|Шимонович Давид
|3
|0
|Копчински Михал
|2
|0
|Купчак Матеуш
|2
|0
|Щепаньски Милош
|2
|0
|Иванов Роберт
|2
|0
|Коррин Милан
|2
|0
|Луиш Мигел
|2
|0
|Konrad Matuszewski
|2
|0
|Журавски Мачей
|1
|0
|Лис Адриан
|1
|0
|Кьельб Якуб
|1
|0
|Косцельны Камиль
|1
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|7
|0
|Штек Давид
|5
|0
|Де Кампс Юри
|4
|0
|Гаёс Мацей
|4
|0
|Кубицки Ярослав
|4
|0
|Куцяк Душан
|3
|0
|Зволински Лукаш
|3
|0
|Конрадо
|3
|0
|Кристерс Тоберс
|3
|0
|Bassekou Diabate
|3
|0
|Малоча Марио
|1
|1
|Клеменс Кристиан
|2
|0
|Фризенбихлер Кевин
|2
|0
|Дурмуш Илкай
|2
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|2
|0
|Кастегрен Хенрик
|2
|0
|Kacper Sezonienko
|2
|0
|Терраццино Марко
|1
|0
|Бухалик Михал
|1
|0
|Петшак Рафаль
|1
|0
|Dominik Pila
|1
|0
Результаты матчей
Варта Познань
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Лехия Гданьск
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
7
7
Варта Познань
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Лехия Гданьск
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
6
11
Волевые поражения
13
10
Варта Познань
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
16% (4)
56% (14)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Лехия Гданьск
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
8
13
Волевые поражения
20
17
Голы по времени матча
Забито
15
14
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
0
0%
2
14%
1-15
4
27%
2
14%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
4
27%
3
21%
61-75
3
20%
4
29%
76-90
Пропущено
14
25
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
14%
3
12%
1-15
2
14%
4
16%
16-30
2
14%
6
24%
31-45
3
21%
2
8%
46-60
3
21%
3
12%
61-75
2
14%
7
28%
76-90
Забито
14
14
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
4
29%
1
7%
31-45
1
7%
3
21%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
4
29%
6
43%
76-90
Пропущено
10
14
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
10%
2
14%
1-15
3
30%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
4
40%
4
29%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
1
10%
1
7%
76-90
Забито
29
28
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 10
9 Не забивали 8
2
7%
2
7%
1-15
5
17%
3
11%
16-30
6
21%
2
7%
31-45
3
10%
5
18%
46-60
6
21%
6
21%
61-75
7
24%
10
36%
76-90
Пропущено
24
39
10 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 17
3
13%
5
13%
1-15
5
21%
7
18%
16-30
2
8%
9
23%
31-45
7
29%
29%
6
15%
46-60
4
17%
4
10%
61-75
3
13%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Варта Познань - Краковия 0:0 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Корона Кельце 5:1
Варта Познань - Олимпия Эльблонг 1:4 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Варта Познань - ККС 1925 Калиш 1:0 Варта Познань - Юниа Сважендз 3:2 Варта Познань - Ракув 1:1 Варта Познань - Дукаджини 1:0 Варта Познань - Сабах Баку 1:1 Сьрода - Варта Познань 3:4 Варта Познань - Сталь Мелец 1:1 Пяст - Варта Познань 0:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 2:3 Варта Познань - Гурник Забже 0:0 Сандецья - Варта Познань 2:1 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Легия - Варта Познань 1:0
Лехия Гданьск
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Лехия Гданьск - Медзь 4:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0
Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 0:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Лехия Гданьск - Градец Кралове 0:3 Лехия Гданьск - Црвена Звезда 1:3 Лехия Гданьск - Петролул Плоешти 0:2 Лехия Гданьск - Картузия 5:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 2:1 Лехия Гданьск - Пяст 1:3 Лехия Гданьск - Легия 2:2 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 1:0 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 0:3 Радуния Стезика - Лехия Гданьск 1:4 Лехия Гданьск - Ракув 0:3 Краковия - Лехия Гданьск 0:1
Результаты матчей
Варта Познань
Лехия Гданьск
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:2
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
Точный счет
0:2
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
0:3
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 36%
2
8 раз 32%
1
6 раз 24%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
9 раз 36%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Варта Познань
Лехия Гданьск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
75
49
39
112
111
112
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
94
66
211
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
169
1015
520
223
322
124
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|19
|4
|2
|51 - 16
|61
|2.
|25
|15
|7
|3
|39 - 26
|52
|3.
|24
|11
|7
|6
|32 - 22
|40
|4.
|25
|11
|7
|7
|37 - 35
|40
|5.
|24
|10
|7
|7
|30 - 26
|37
|6.
|25
|10
|7
|8
|30 - 23
|37
|7.
|25
|9
|7
|9
|28 - 24
|34
|8.
|25
|9
|5
|11
|34 - 34
|32
|9.
|25
|9
|5
|11
|26 - 29
|32
|10.
|1:0
|25
|8
|6
|11
|27 - 27
|30
|11.
|25
|8
|6
|11
|27 - 31
|30
|12.
|25
|8
|6
|11
|24 - 36
|30
|13.
|25
|7
|9
|9
|25 - 34
|30
|14.
|25
|6
|11
|8
|35 - 34
|29
|15.
|25
|7
|7
|11
|32 - 38
|28
|16.
|25
|7
|6
|12
|27 - 37
|27
|17.
|25
|7
|4
|14
|25 - 42
|25
|18.
|0:1
|25
|4
|7
|14
|25 - 40
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|1
|0
|34 - 7
|37
|2.
|12
|8
|4
|0
|23 - 12
|28
|3.
|12
|7
|2
|3
|17 - 9
|23
|4.
|12
|6
|3
|3
|15 - 7
|21
|5.
|13
|6
|2
|5
|24 - 19
|20
|6.
|12
|6
|1
|5
|16 - 12
|19
|7.
|12
|5
|4
|3
|17 - 16
|19
|8.
|12
|5
|3
|4
|17 - 15
|18
|9.
|13
|4
|6
|3
|16 - 18
|18
|10.
|12
|5
|2
|5
|13 - 13
|17
|11.
|12
|4
|4
|4
|13 - 11
|16
|12.
|12
|4
|3
|5
|12 - 16
|15
|13.
|13
|3
|6
|4
|15 - 14
|15
|14.
|13
|4
|2
|7
|13 - 17
|14
|15.
|0:1
|13
|3
|5
|5
|14 - 18
|14
|16.
|13
|3
|4
|6
|16 - 21
|13
|17.
|1:0
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|18.
|13
|2
|4
|7
|9 - 18
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|17 - 9
|24
|2.
|13
|7
|3
|3
|16 - 14
|24
|3.
|12
|7
|1
|4
|15 - 9
|22
|4.
|12
|5
|6
|1
|16 - 10
|21
|5.
|13
|6
|3
|4
|20 - 19
|21
|6.
|12
|6
|2
|4
|15 - 18
|20
|7.
|12
|5
|4
|3
|13 - 11
|19
|8.
|12
|5
|3
|4
|13 - 12
|18
|9.
|1:0
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|10.
|12
|4
|3
|5
|16 - 17
|15
|11.
|13
|4
|2
|7
|14 - 20
|14
|12.
|13
|3
|4
|6
|13 - 17
|13
|13.
|12
|3
|3
|6
|9 - 16
|12
|14.
|13
|3
|1
|9
|13 - 26
|10
|15.
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|16.
|12
|0
|9
|3
|11 - 15
|9
|17.
|13
|2
|3
|8
|17 - 25
|9
|18.
|0:1
|12
|1
|2
|9
|11 - 22
|5
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Имас Хесус
|10 (3)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|10 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|9 (4)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|9 (3)
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|10
|Ягеллония
|Нене III
|1 8