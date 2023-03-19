Тур: 30. Стадион: Босуил.
0'
0:1
15' ГолБаджи Юссуф
36' Желтая карточкаКоффи Херве
53' Желтая карточкаМарк Дамьен
55' Желтая карточкаJackson Tchatchoua
60' Вторая желтая карточкаМарк Дамьен
90'+6
Ход матча
15'
0:1
36'
53'
60'
51
Пачо
Вильям
34
Батай
Йелле
11
Муйя
Арбнор
16
Коффи
Херве
25
Марк
Дамьен
10
Баджи
Юссуф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
51 Пачо ВильямЗащитник
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Муйя АрбнорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
-
22 Авила ГастонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
-
25 Марк ДамьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Нападающий
-
15 Josue Doke
-
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
История личных встреч
Антверпен
Шарлеруа
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 10 побед
16 матчей
31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
12.5%
62.5%
4 победы 2 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
1.71
0.67
Среднее время на гол
52
135
Всего голов
7
18
Голов в среднем за матч
0.78
1.8
Среднее время на гол
115
50
Всего голов
19
22
Голов в среднем за матч
1.19
1.38
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
75
65
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|16 (6)
|0.53
|Фрай Микаэль
|7 (2)
|0.23
|Эккеленкамп Юрген
|5
|0.17
|Баликвиша Мишель-Анже
|5
|0.17
|Керк Джирано
|4
|0.13
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0.07
|Муйя Арбнор
|2
|0.07
|Де Лат Ричи
|1
|0.03
|Стенгс Келвин
|1
|0.03
|Геркенс Питер
|1
|0.03
|Наингголан Раджа
|1
|0.03
|Миёши Коджи
|1
|0.03
|Винс Сэмюэл
|1
|0.03
|Скотт Кристофер
|1
|0.03
|Нсимба Брюни
|1
|0.03
|Валенсия Энтони
|1
|0.03
|Батай Йелле
|0
|0
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Пачо Вильям
|0
|0
|Mandela Keita
|0
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейманс Дан
|5 (1)
|0.17
|Зоргане Адем
|4
|0.14
|Баджи Юссуф
|4
|0.14
|Мориока Риота
|3
|0.1
|Илаймахаритра Марко
|3 (2)
|0.1
|Мбенза Исаак
|2
|0.07
|Нкуба Кен
|2
|0.07
|Хоссеинзаде Амирхоссеин
|2
|0.07
|Зарури Анасс
|2
|0.07
|Nadir Benbouali
|2
|0.07
|Марк Дамьен
|1
|0.03
|Кайембе Йорис
|1
|0.03
|Голизаде Али
|1
|0.03
|Байо Вакун
|1
|0.03
|Jackson Tchatchoua
|1
|0.03
|Багер Йонас
|1
|0.03
|Бессиль Лоик
|1
|0.03
|Ван Клеемпут Жюль
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лат Ричи
|10
|0
|Стенгс Келвин
|5
|1
|Янссен Винсент
|6
|0
|Алдервейрельд Тоби
|5
|0
|Эккеленкамп Юрген
|4
|0
|Юсуф Альхассан
|3
|0
|Пачо Вильям
|3
|0
|Наингголан Раджа
|2
|0
|Геркенс Питер
|2
|0
|Алмейда Динис
|2
|0
|Батай Йелле
|2
|0
|Муйя Арбнор
|2
|0
|Арун Фарис
|1
|0
|Миёши Коджи
|1
|0
|Бутез Жан
|1
|0
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|Скотт Кристофер
|1
|0
|Arthur Vermeeren
|1
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|9
|0
|Нкуба Кен
|9
|0
|Кайембе Йорис
|5
|0
|Зоргане Адем
|3
|1
|Багер Йонас
|4
|0
|Марк Дамьен
|2
|1
|Коффи Херве
|3
|0
|Хейманс Дан
|3
|0
|Nadir Benbouali
|3
|0
|Mehdi Boukamir
|1
|1
|Мориока Риота
|2
|0
|Кнежевич Стефан
|2
|0
|Хоссеинзаде Амирхоссеин
|2
|0
|Андреу Стелиос
|2
|0
|Jackson Tchatchoua
|2
|0
|Мбенза Исаак
|1
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|0
|Байо Вакун
|1
|0
|Баджи Юссуф
|1
|0
|Дескотт Антони
|1
|0
|Nikola Stulic
|1
|0
Результаты матчей
Антверпен
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Шарлеруа
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
1
8
Антверпен
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Шарлеруа
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
8
11
Волевые поражения
18
14
Антверпен
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
57% (17)
20% (6)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Шарлеруа
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)
Сухие победы
10
8
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
16
13
Волевые поражения
19
22
Голы по времени матча
Забито
31
17
19 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
7
23%
3
18%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
10
32%
1
6%
31-45
2
6%
1
6%
46-60
4
13%
6
35%
61-75
6
19%
6
35%
76-90
Пропущено
12
21
9 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
3
25%
4
19%
1-15
2
17%
3
14%
16-30
4
33%
4
19%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
1
8%
4
19%
61-75
1
8%
3
14%
76-90
Забито
19
20
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
4
21%
1
5%
1-15
3
16%
3
15%
16-30
2
11%
6
30%
31-45
3
16%
4
20%
46-60
2
11%
3
15%
61-75
5
26%
3
15%
76-90
Пропущено
16
16
11 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
25%
2
13%
1-15
1
6%
5
31%
16-30
6
38%
2
13%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
2
13%
4
25%
76-90
Забито
50
37
28 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 14
8 Не забивали 5
11
22%
4
11%
1-15
5
10%
3
8%
16-30
12
24%
7
19%
31-45
5
10%
5
14%
46-60
6
12%
9
24%
61-75
11
22%
9
24%
76-90
Пропущено
28
37
20 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 18
7
25%
6
16%
1-15
3
11%
8
22%
16-30
10
36%
6
16%
31-45
2
7%
5
14%
46-60
3
11%
5
14%
61-75
3
11%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Серен Юнайтед - Антверпен 0:2 Антверпен - Мехелен 5:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1
Антверпен - Эйпен 2:0 Генк - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Андерлехт - Антверпен 0:0 Антверпен - Стандард 4:1 Остенде - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:0 Генк - Антверпен 0:3 Антверпен - Гент 2:0 Вестерло - Антверпен 3:3 Антверпен - Стандард 4:0 Брюгге - Антверпен 2:2 Васланд-Беверен - Антверпен 2:2 Антверпен - Андерлехт 0:0 Шарлеруа - Антверпен 1:0
Шарлеруа
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шарлеруа - Тес Спорт 2:0 Льеж ФК - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:1 Шарлеруа - Дессель 1:2
Кортрейк - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Сент-Трейден 1:0 Тинен - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Хейст 1:3 Остенде - Шарлеруа 0:0 Хогстратен - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Серен Юнайтед 3:0 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Ла Лувьер 2:1 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Франкс-Борен - Шарлеруа 3:1 Брюгге - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Синт-Элуа-Винкел 2:1 Гент - Шарлеруа 0:0 Шарлеруа - Серкль Брюгге 2:1 ЮРСЛ Визе - Шарлеруа 1:0
Результаты матчей
Антверпен
Шарлеруа
Точный счет
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
8 раз 28%
1:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 30%
0
7 раз 23%
1
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
1
11 раз 38%
2
8 раз 28%
0
7 раз 24%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Антверпен
Шарлеруа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
104
105
68
69
212
411
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
78
510
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
227
1713
1118
822
326
426
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|21
|5
|4
|69 - 30
|68
|2.
|29
|19
|5
|5
|59 - 35
|62
|3.
|30
|18
|6
|6
|53 - 25
|60
|4.
|30
|13
|10
|7
|49 - 36
|49
|5.
|29
|14
|6
|9
|53 - 34
|48
|6.
|30
|14
|6
|10
|58 - 49
|48
|7.
|29
|12
|7
|10
|46 - 41
|43
|8.
|1:0
|29
|12
|6
|11
|44 - 36
|42
|9.
|29
|12
|5
|12
|37 - 38
|41
|10.
|30
|10
|11
|9
|41 - 41
|41
|11.
|0:1
|30
|10
|9
|11
|44 - 42
|39
|12.
|30
|10
|9
|11
|30 - 34
|39
|13.
|28
|9
|6
|13
|38 - 52
|33
|14.
|30
|8
|6
|16
|35 - 54
|30
|15.
|29
|7
|6
|16
|39 - 59
|27
|16.
|30
|6
|6
|18
|34 - 63
|24
|17.
|30
|5
|9
|16
|41 - 69
|24
|18.
|30
|5
|4
|21
|26 - 58
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|1
|2
|37 - 12
|37
|2.
|15
|11
|2
|2
|33 - 10
|35
|3.
|14
|10
|2
|2
|27 - 13
|32
|4.
|15
|8
|6
|1
|31 - 15
|30
|5.
|15
|8
|3
|4
|38 - 23
|27
|6.
|14
|8
|3
|3
|23 - 13
|27
|7.
|15
|7
|5
|3
|28 - 23
|26
|8.
|15
|6
|7
|2
|26 - 17
|25
|9.
|14
|7
|3
|4
|27 - 17
|24
|10.
|1:0
|15
|6
|3
|6
|25 - 20
|21
|11.
|0:1
|15
|5
|5
|5
|22 - 20
|20
|12.
|14
|6
|1
|7
|19 - 18
|19
|13.
|15
|5
|4
|6
|15 - 18
|19
|14.
|15
|5
|1
|9
|17 - 26
|16
|15.
|15
|4
|4
|7
|21 - 27
|16
|16.
|15
|4
|4
|7
|14 - 25
|16
|17.
|15
|3
|4
|8
|25 - 41
|13
|18.
|15
|1
|3
|11
|7 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|4
|2
|32 - 18
|31
|2.
|15
|9
|3
|3
|32 - 22
|30
|3.
|15
|7
|4
|4
|20 - 15
|25
|4.
|15
|6
|4
|5
|18 - 20
|22
|5.
|1:0
|14
|6
|3
|5
|19 - 16
|21
|6.
|15
|6
|3
|6
|30 - 21
|21
|7.
|15
|6
|3
|6
|20 - 26
|21
|8.
|15
|5
|5
|5
|15 - 16
|20
|9.
|0:1
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|10.
|15
|5
|4
|6
|18 - 21
|19
|11.
|15
|5
|4
|6
|19 - 24
|19
|12.
|15
|4
|4
|7
|15 - 24
|16
|13.
|15
|4
|2
|9
|21 - 29
|14
|14.
|15
|4
|1
|10
|19 - 35
|13
|15.
|14
|3
|2
|9
|18 - 32
|11
|16.
|15
|2
|5
|8
|16 - 28
|11
|17.
|15
|1
|5
|9
|17 - 37
|8
|18.
|13
|2
|1
|10
|10 - 29
|7
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Гент
|Кейперс Уго
|15 (4)
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|14 (2)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|14
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 9
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|10
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|10
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 8