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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Антверпен
0:1
Конец матча
Шарлеруа
0'
0:1
15' Гол
Баджи Юссуф
36' Желтая карточка
Коффи Херве
53' Желтая карточка
Марк Дамьен
55' Желтая карточка
Jackson Tchatchoua
60' Вторая желтая карточка
Марк Дамьен
90'+6
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
33
Zeno
Van
Den
Bosch
51
Пачо
Вильям
34
Батай
Йелле
27
Mandela
Keita
48
Arthur
Vermeeren
11
Муйя
Арбнор
24
Эккеленкамп
Юрген
10
Баликвиша
Мишель-Анже
7
Керк
Джирано
16
Коффи
Херве
21
Андреу
Стелиос
25
Марк
Дамьен
3
Кнежевич
Стефан
38
Jackson
Tchatchoua
7
Мбенза
Исаак
26
Илаймахаритра
Марко
6
Зоргане
Адем
99
Хоссеинзаде
Амирхоссеин
9
Байо
Вакун
10
Баджи
Юссуф
Антверпен
4-2-3-1
Шарлеруа
3-4-1-2

История личных встреч

Антверпен
Шарлеруа

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 10 побед

16 матчей

31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
12.5%
62.5%
4 победы 2 ничьи 10 побед

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
3:0
ТМК
0:2
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ТМС
0:4
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДАТЗПВЛЕПО
3:2
ПДА
1:2
ПДА
0:1
ПДА
1:1
ПДА
1:3
ТМК
0:3
2ЙК
1:0

Голы

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.71
0.67

Среднее время на гол

52
135

Всего голов

7
18

Голов в среднем за матч

0.78
1.8

Среднее время на гол

115
50

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.19
1.38

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

75
65

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 16 (6) 0.53
Фрай Микаэль 7 (2) 0.23
Эккеленкамп Юрген 5 0.17
Баликвиша Мишель-Анже 5 0.17
Керк Джирано 4 0.13
Алдервейрельд Тоби 2 0.07
Муйя Арбнор 2 0.07
Де Лат Ричи 1 0.03
Стенгс Келвин 1 0.03
Геркенс Питер 1 0.03
Наингголан Раджа 1 0.03
Миёши Коджи 1 0.03
Винс Сэмюэл 1 0.03
Скотт Кристофер 1 0.03
Нсимба Брюни 1 0.03
Валенсия Энтони 1 0.03
Батай Йелле 0 0
Юсуф Альхассан 0 0
Пачо Вильям 0 0
Mandela Keita 0 0
Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейманс Дан 5 (1) 0.17
Зоргане Адем 4 0.14
Баджи Юссуф 4 0.14
Мориока Риота 3 0.1
Илаймахаритра Марко 3 (2) 0.1
Мбенза Исаак 2 0.07
Нкуба Кен 2 0.07
Хоссеинзаде Амирхоссеин 2 0.07
Зарури Анасс 2 0.07
Nadir Benbouali 2 0.07
Марк Дамьен 1 0.03
Кайембе Йорис 1 0.03
Голизаде Али 1 0.03
Байо Вакун 1 0.03
Jackson Tchatchoua 1 0.03
Багер Йонас 1 0.03
Бессиль Лоик 1 0.03
Ван Клеемпут Жюль 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лат Ричи 10 0
Стенгс Келвин 5 1
Янссен Винсент 6 0
Алдервейрельд Тоби 5 0
Эккеленкамп Юрген 4 0
Юсуф Альхассан 3 0
Пачо Вильям 3 0
Наингголан Раджа 2 0
Геркенс Питер 2 0
Алмейда Динис 2 0
Батай Йелле 2 0
Муйя Арбнор 2 0
Арун Фарис 1 0
Миёши Коджи 1 0
Бутез Жан 1 0
Винс Сэмюэл 1 0
Скотт Кристофер 1 0
Arthur Vermeeren 1 0
Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 9 0
Нкуба Кен 9 0
Кайембе Йорис 5 0
Зоргане Адем 3 1
Багер Йонас 4 0
Марк Дамьен 2 1
Коффи Херве 3 0
Хейманс Дан 3 0
Nadir Benbouali 3 0
Mehdi Boukamir 1 1
Мориока Риота 2 0
Кнежевич Стефан 2 0
Хоссеинзаде Амирхоссеин 2 0
Андреу Стелиос 2 0
Jackson Tchatchoua 2 0
Мбенза Исаак 1 0
Ван Клеемпут Жюль 1 0
Байо Вакун 1 0
Баджи Юссуф 1 0
Дескотт Антони 1 0
Nikola Stulic 1 0

Результаты матчей

Антверпен
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Шарлеруа
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

1
8
Антверпен
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Шарлеруа
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

8
11

Волевые поражения

18
14
Антверпен
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
57% (17)
20% (6)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Шарлеруа
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)

Сухие победы

10
8

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

16
13

Волевые поражения

19
22

Голы по времени матча

Забито

31
17
19 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
7
23%
3
18%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
10
32%
1
6%
31-45
2
6%
1
6%
46-60
4
13%
6
35%
61-75
6
19%
6
35%
76-90

Пропущено

12
21
9 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
3
25%
4
19%
1-15
2
17%
3
14%
16-30
4
33%
4
19%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
1
8%
4
19%
61-75
1
8%
3
14%
76-90

Забито

19
20
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
4
21%
1
5%
1-15
3
16%
3
15%
16-30
2
11%
6
30%
31-45
3
16%
4
20%
46-60
2
11%
3
15%
61-75
5
26%
3
15%
76-90

Пропущено

16
16
11 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
25%
2
13%
1-15
1
6%
5
31%
16-30
6
38%
2
13%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
2
13%
4
25%
76-90

Забито

50
37
28 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 14
8 Не забивали 5
11
22%
4
11%
1-15
5
10%
3
8%
16-30
12
24%
7
19%
31-45
5
10%
5
14%
46-60
6
12%
9
24%
61-75
11
22%
9
24%
76-90

Пропущено

28
37
20 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 18
7
25%
6
16%
1-15
3
11%
8
22%
16-30
10
36%
6
16%
31-45
2
7%
5
14%
46-60
3
11%
5
14%
61-75
3
11%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Серен Юнайтед - Антверпен 0:2 Антверпен - Мехелен 5:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1
Антверпен - Эйпен 2:0 Генк - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Андерлехт - Антверпен 0:0 Антверпен - Стандард 4:1 Остенде - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:0 Генк - Антверпен 0:3 Антверпен - Гент 2:0 Вестерло - Антверпен 3:3 Антверпен - Стандард 4:0 Брюгге - Антверпен 2:2 Васланд-Беверен - Антверпен 2:2 Антверпен - Андерлехт 0:0 Шарлеруа - Антверпен 1:0
Шарлеруа
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шарлеруа - Тес Спорт 2:0 Льеж ФК - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:1 Шарлеруа - Дессель 1:2
Кортрейк - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Сент-Трейден 1:0 Тинен - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Хейст 1:3 Остенде - Шарлеруа 0:0 Хогстратен - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Серен Юнайтед 3:0 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Ла Лувьер 2:1 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Франкс-Борен - Шарлеруа 3:1 Брюгге - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Синт-Элуа-Винкел 2:1 Гент - Шарлеруа 0:0 Шарлеруа - Серкль Брюгге 2:1 ЮРСЛ Визе - Шарлеруа 1:0

Результаты матчей

Антверпен
Шарлеруа

Точный счет

2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
8 раз 28%
1:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 30%
0
7 раз 23%
1
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
1
11 раз 38%
2
8 раз 28%
0
7 раз 24%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Антверпен
Шарлеруа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
4
10
5
1.5
6
8
6
9
2.5
2
12
4
11
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
7
8
1.5
5
10
2
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
22
7
17
13
1.5
11
18
8
22
2.5
3
26
4
26
3.5
1
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 30 21 5 4 69 - 30 68
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 29 19 5 5 59 - 35 62
3.
Антверпен
 30 18 6 6 53 - 25 60
4.
Брюгге
 30 13 10 7 49 - 36 49
5.
Гент
 29 14 6 9 53 - 34 48
6.
Вестерло
 30 14 6 10 58 - 49 48
7.
Стандард
 29 12 7 10 46 - 41 43
8.
Андерлехт
 1:0 29 12 6 11 44 - 36 42
9.
Шарлеруа
 29 12 5 12 37 - 38 41
10.
Серкль Брюгге
 30 10 11 9 41 - 41 41
11.
АХ Лёвен
 0:1 30 10 9 11 44 - 42 39
12.
Сент-Трейден
 30 10 9 11 30 - 34 39
13.
Мехелен
 28 9 6 13 38 - 52 33
14.
Кортрейк
 30 8 6 16 35 - 54 30
15.
Эйпен
 29 7 6 16 39 - 59 27
16.
Остенде
 30 6 6 18 34 - 63 24
17.
Зульте-Варегем
 30 5 9 16 41 - 69 24
18.
Серен Юнайтед
 30 5 4 21 26 - 58 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 15 12 1 2 37 - 12 37
2.
Антверпен
 15 11 2 2 33 - 10 35
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 14 10 2 2 27 - 13 32
4.
Брюгге
 15 8 6 1 31 - 15 30
5.
Вестерло
 15 8 3 4 38 - 23 27
6.
Гент
 14 8 3 3 23 - 13 27
7.
Мехелен
 15 7 5 3 28 - 23 26
8.
Серкль Брюгге
 15 6 7 2 26 - 17 25
9.
Стандард
 14 7 3 4 27 - 17 24
10.
Андерлехт
 1:0 15 6 3 6 25 - 20 21
11.
АХ Лёвен
 0:1 15 5 5 5 22 - 20 20
12.
Шарлеруа
 14 6 1 7 19 - 18 19
13.
Сент-Трейден
 15 5 4 6 15 - 18 19
14.
Остенде
 15 5 1 9 17 - 26 16
15.
Эйпен
 15 4 4 7 21 - 27 16
16.
Кортрейк
 15 4 4 7 14 - 25 16
17.
Зульте-Варегем
 15 3 4 8 25 - 41 13
18.
Серен Юнайтед
 15 1 3 11 7 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 15 9 4 2 32 - 18 31
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 15 9 3 3 32 - 22 30
3.
Антверпен
 15 7 4 4 20 - 15 25
4.
Шарлеруа
 15 6 4 5 18 - 20 22
5.
Андерлехт
 1:0 14 6 3 5 19 - 16 21
6.
Гент
 15 6 3 6 30 - 21 21
7.
Вестерло
 15 6 3 6 20 - 26 21
8.
Сент-Трейден
 15 5 5 5 15 - 16 20
9.
АХ Лёвен
 0:1 15 5 4 6 22 - 22 19
10.
Брюгге
 15 5 4 6 18 - 21 19
11.
Стандард
 15 5 4 6 19 - 24 19
12.
Серкль Брюгге
 15 4 4 7 15 - 24 16
13.
Кортрейк
 15 4 2 9 21 - 29 14
14.
Серен Юнайтед
 15 4 1 10 19 - 35 13
15.
Эйпен
 14 3 2 9 18 - 32 11
16.
Зульте-Варегем
 15 2 5 8 16 - 28 11
17.
Остенде
 15 1 5 9 17 - 37 8
18.
Мехелен
 13 2 1 10 10 - 29 7
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Гент Кейперс Уго 15 (4)
Сент-Трейден Бруно Джанни 14 (2)
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 14
Весь список

Топ нарушителей
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Эйпен Петерс Стеф 1 9
Антверпен Де Лат Ричи 10
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 10
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 8
Весь список
  • Желтая карточка
    55'
    Jackson Tchatchoua получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    53'
    Марк Дамьен получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    36'
    Коффи Херве получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Adem Zorgane сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Баджи Юссуф бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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