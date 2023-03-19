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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Винтертур
1:0
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
2' Красная карточка
Фон Моос Юлиан
33' Желтая карточка
Арнольд Ремо
45' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
1:0
53' Гол
Noe Holenstein
70' Желтая карточка
Шмидт Исаак
71' Желтая карточка
Абедини Эрис
90'+5

Ход матча

2'
 
Фон Моос Юлиан
29'
Гельми Рой
Granit Lekaj
 
33'
Арнольд Ремо
 
45'
 
Гёртлер Лукас
46'
Абедини Эрис
Арнольд Ремо
 
46'
Noe Holenstein
Диаби Сулейман
 
53'
Noe Holenstein
1:0
54'
 
Жеббель Виллем
Аколо Чадрак
54'
 
Даяку Леон
Латте Лат Эммануэль
70'
 
Шмидт Исаак
71'
Абедини Эрис
 
76'
 
Randy Schneider
Шмидт Исаак
76'
 
Noha Ndombasi
Карлен Грегори
83'
Крьезиу Хекуран
Ардаис Хоакин
 
90'
Манзамби Нефтали
Буэсс Роман
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 8
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 398 Количество передач 355
  • 52 Владение мячом, % 48
30
Кустер
Маркус
15
Michael
Goncalves
25
Шмид
Янник
23
Granit
Lekaj
3
Шеттин
Тобиас
44
Родригес
Франсиско
III
16
Арнольд
Ремо
10
Ди
Джусто
Маттео
9
Буэсс
Роман
18
Диаби
Сулейман
11
Ардаис
Хоакин
1
Ати-Зиги
Лоуренс
20
Фалльци
Альберт
4
Стеригу
Леонидас
5
Matej
Maglica
33
Шмидт
Исаак
8
Кинтилья
Хорди
16
Гёртлер
Лукас
23
Карлен
Грегори
10
Аколо
Чадрак
11
Фон
Моос
Юлиан
22
Латте
Лат
Эммануэль
Винтертур
4-2-3-1
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2

История личных встреч

Винтертур
Санкт-Галлен

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

15 матчей

26.7%
13.3%
60%
4 победы 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:0
С
2:0
ТМК
5:5
К
2:0
ТМК
4:1
ТМК
0:3
ТМК
2:3
ЧЛ
1:1
ЧЛ
0:1
ТМС
2:4
ТМС
0:4
ЧЛ
3:2
ТМС
3:0
ЧЛ
0:2
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.25
1.86

Среднее время на гол

72
48

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

2.57
1.75

Среднее время на гол

35
51

Всего голов

28
27

Голов в среднем за матч

1.87
1.8

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

48
50

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Samir Ramizi 5 (1) 0.2
Буэсс Роман 4 (2) 0.16
Ди Джусто Маттео 4 0.16
Ардаис Хоакин 2 0.08
Родригес Франсиско III 2 0.08
Зайлер Штефан 1 0.04
Камбери Флориан 1 0.04
Буркарт Нишан 1 0.04
Samuel Ballet 1 0.04
Noe Holenstein 1 0.04
Adrian Gantenbein 0 0
Манзамби Нефтали 0 0
Thibault Corbaz 0 0
Диаби Сулейман 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гийемено Джереми 8 (3) 0.32
Гёртлер Лукас 7 (1) 0.28
Латте Лат Эммануэль 7 0.28
Аколо Чадрак 5 0.2
Фон Моос Юлиан 3 0.12
Стильхарт Базиль 3 0.12
Карлен Грегори 3 0.12
Шуберт Фабиан 3 0.12
Шмидт Исаак 2 0.08
Гиндо Дауда 1 0.04
Christian Witzig 1 0.04
Жеббель Виллем 1 0.04
Matej Maglica 1 (1) 0.04
Кинтилья Хорди 0 0
Даяку Леон 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Patrick Sutter 0 0
Кемптер Михаэль 0 0
Гвидотти Стефано 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samir Ramizi 10 1
Диаби Сулейман 5 0
Granit Lekaj 5 0
Арнольд Ремо 5 0
Michael Goncalves 5 0
Thibault Corbaz 4 0
Гельми Рой 4 0
Буэсс Роман 3 0
Шмид Янник 3 0
Абедини Эрис 3 0
Зайлер Штефан 3 0
Samuel Ballet 3 0
Adrian Gantenbein 3 0
Камбери Флориан 2 0
Родригес Франсиско III 2 0
Шеттин Тобиас 2 0
Фаюлу Тимоти 2 0
Буркарт Нишан 2 0
Манзамби Нефтали 1 0
Лтайеф Сайфалла 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 7 1
Шмидт Исаак 5 2
Matej Maglica 6 0
Кинтилья Хорди 5 0
Фалльци Альберт 5 0
Стильхарт Базиль 3 1
Ати-Зиги Лоуренс 1 2
Гийемено Джереми 4 0
Латте Лат Эммануэль 4 0
Christian Witzig 4 0
Гиндо Дауда 3 0
Фон Моос Юлиан 1 1
Азеведо Рикардо 2 0
Аколо Чадрак 1 0
Шуберт Фабиан 1 0
Гвидотти Стефано 1 0
Жеббель Виллем 1 0
Даяку Леон 1 0
Стеригу Леонидас 1 0
Patrick Sutter 1 0

Результаты матчей

Винтертур
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Санкт-Галлен
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

7
12
Винтертур
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Санкт-Галлен
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

19
2

Волевые поражения

6
20
Винтертур
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
48% (12)
36% (9)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Санкт-Галлен
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
48% (12)
40% (10)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

19
6

Волевые поражения

13
32

Голы по времени матча

Забито

12
26
7 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
3
25%
5
19%
1-15
3
25%
3
12%
16-30
1
8%
8
31%
31-45
3
25%
6
23%
46-60
2
17%
2
8%
61-75
0
0%
2
8%
76-90

Пропущено

21
23
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
1
5%
7
30%
1-15
6
29%
3
13%
16-30
2
10%
2
9%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
6
29%
4
17%
76-90

Забито

10
21
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 9
17 Не забивали 13
0
0%
5
24%
1-15
2
20%
3
14%
16-30
3
30%
4
19%
31-45
3
30%
4
19%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
20%
3
14%
76-90

Пропущено

23
12
14 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
4
17%
1
8%
1-15
5
22%
3
25%
16-30
5
22%
2
17%
31-45
4
17%
3
25%
46-60
2
9%
2
17%
61-75
3
13%
1
8%
76-90

Забито

22
47
12 В 1-м тайме 28
10 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 14
5 Не забивали 4
3
14%
10
21%
1-15
5
23%
6
13%
16-30
4
18%
12
26%
31-45
6
27%
10
21%
46-60
2
9%
4
9%
61-75
2
9%
5
11%
76-90

Пропущено

44
35
23 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 21
5
11%
8
23%
1-15
11
25%
6
17%
16-30
7
16%
4
11%
31-45
7
16%
6
17%
46-60
5
11%
6
17%
61-75
9
20%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Серветт - Винтертур 1:1 Винтертур - Сьон 1:1
Винтертур - Серветт 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Винтертур - Флора Таллин 2:1 Рапперсвиль-Йона - Винтертур 0:2 Винтертур - Дорнбирн 6:0 Винтертур - Линенсе 0:2 Лугано - Винтертур 3:1 Лугано - Винтертур 1:0 Люцерн - Винтертур 1:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Винтертур 3:1 Винтертур - Сьон 1:0 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Цюрих - Винтертур 0:0
Санкт-Галлен
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Базель - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:4
Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Брюль - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Альтах 0:1 Падерборн - Санкт-Галлен 0:1 Вердер - Санкт-Галлен 2:2 Унион Берлин - Санкт-Галлен 4:1 Сьон - Санкт-Галлен 2:7 Арбедо - Санкт-Галлен 0:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Люцерн - Санкт-Галлен 3:3

Результаты матчей

Винтертур
Санкт-Галлен

Точный счет

1:0
5 раз 38%
1:1
4 раза 31%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
12 раз 92%
0
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
5 раз 42%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
3:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:7
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Точный счет

1:1
7 раз 28%
1:0
6 раз 24%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:7
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
19 раз 76%
0
5 раз 20%
3
1 раз 4%
1
8 раз 32%
2
7 раз 28%
0
4 раза 16%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
4
1
11
1.5
6
7
1
11
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
21
4
1
24
1.5
13
12
1
24
2.5
6
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0:0 25 14 10 1 56 - 17 52
2.
Серветт
 24 8 11 5 29 - 30 35
3.
Лугано
 24 9 7 8 37 - 35 34
4.
Санкт-Галлен
 25 9 7 9 46 - 36 34
5.
Люцерн
 25 8 9 8 36 - 35 33
6.
Базель
 0:0 25 7 11 7 33 - 28 32
7.
Грасcхоппер
 25 8 7 10 38 - 41 31
8.
Цюрих
 25 6 10 9 25 - 37 28
9.
Винтертур
 25 6 8 11 22 - 44 26
10.
Сьон
 25 5 8 12 30 - 49 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0:0 13 9 4 0 35 - 7 31
2.
Санкт-Галлен
 12 6 5 1 22 - 11 23
3.
Серветт
 12 5 6 1 16 - 11 21
4.
Грасcхоппер
 12 6 2 4 22 - 19 20
5.
Винтертур
 13 5 4 4 12 - 21 19
6.
Лугано
 12 5 3 4 19 - 17 18
7.
Базель
 0:0 12 4 6 2 20 - 14 18
8.
Цюрих
 13 3 6 4 15 - 19 15
9.
Люцерн
 12 3 5 4 15 - 16 14
10.
Сьон
 13 2 3 8 13 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0:0 12 5 6 1 21 - 10 21
2.
Люцерн
 13 5 4 4 21 - 19 19
3.
Лугано
 12 4 4 4 18 - 18 16
4.
Серветт
 12 3 5 4 13 - 19 14
5.
Базель
 0:0 13 3 5 5 13 - 14 14
6.
Сьон
 12 3 5 4 17 - 21 14
7.
Цюрих
 12 3 4 5 10 - 18 13
8.
Санкт-Галлен
 13 3 2 8 24 - 25 11
9.
Грасcхоппер
 13 2 5 6 16 - 22 11
10.
Винтертур
 12 1 4 7 10 - 23 7
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 13 (4)
Янг Бойз Иттен Седрик 11 (7)
Лугано Целар Жан 11 (3)
Цюрих Тосин Айегун 10 (2)
Люцерн Майер Макс 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 10
Люцерн Симани Денис 1 8
Лугано Валенсуэла Мильтон 1 8
Базель Бургер Ваутер 1 8
Люцерн Дрэгер Мохамед 2 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Гёртлер Лукас получил желтую карточку от судьи
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