Тур: 25. Стадион: Schuetzenwiese Stadion.
1:0
Конец матча
0'
2' Красная карточкаФон Моос Юлиан
33' Желтая карточкаАрнольд Ремо
45' Желтая карточкаГёртлер Лукас
1:0
53' ГолNoe Holenstein
70' Желтая карточкаШмидт Исаак
71' Желтая карточкаАбедини Эрис
90'+5
Ход матча
33'
45'
53'
1:0
70'
71'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
7 Угловые 8
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
398 Количество передач 355
-
52 Владение мячом, % 48
25
Шмид
Янник
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
-
23 Granit LekajЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Абаз АрминВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Абедини ЭрисПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аколо ЧадракПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Даяку ЛеонНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
История личных встреч
Винтертур
Санкт-Галлен
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
15 матчей
26.7%
13.3%
60%
4 победы 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1.25
1.86
Среднее время на гол
72
48
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
2.57
1.75
Среднее время на гол
35
51
Всего голов
28
27
Голов в среднем за матч
1.87
1.8
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
48
50
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Samir Ramizi
|5 (1)
|0.2
|Буэсс Роман
|4 (2)
|0.16
|Ди Джусто Маттео
|4
|0.16
|Ардаис Хоакин
|2
|0.08
|Родригес Франсиско III
|2
|0.08
|Зайлер Штефан
|1
|0.04
|Камбери Флориан
|1
|0.04
|Буркарт Нишан
|1
|0.04
|Samuel Ballet
|1
|0.04
|Noe Holenstein
|1
|0.04
|Adrian Gantenbein
|0
|0
|Манзамби Нефтали
|0
|0
|Thibault Corbaz
|0
|0
|Диаби Сулейман
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гийемено Джереми
|8 (3)
|0.32
|Гёртлер Лукас
|7 (1)
|0.28
|Латте Лат Эммануэль
|7
|0.28
|Аколо Чадрак
|5
|0.2
|Фон Моос Юлиан
|3
|0.12
|Стильхарт Базиль
|3
|0.12
|Карлен Грегори
|3
|0.12
|Шуберт Фабиан
|3
|0.12
|Шмидт Исаак
|2
|0.08
|Гиндо Дауда
|1
|0.04
|Christian Witzig
|1
|0.04
|Жеббель Виллем
|1
|0.04
|Matej Maglica
|1 (1)
|0.04
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Даяку Леон
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Patrick Sutter
|0
|0
|Кемптер Михаэль
|0
|0
|Гвидотти Стефано
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samir Ramizi
|10
|1
|Диаби Сулейман
|5
|0
|Granit Lekaj
|5
|0
|Арнольд Ремо
|5
|0
|Michael Goncalves
|5
|0
|Thibault Corbaz
|4
|0
|Гельми Рой
|4
|0
|Буэсс Роман
|3
|0
|Шмид Янник
|3
|0
|Абедини Эрис
|3
|0
|Зайлер Штефан
|3
|0
|Samuel Ballet
|3
|0
|Adrian Gantenbein
|3
|0
|Камбери Флориан
|2
|0
|Родригес Франсиско III
|2
|0
|Шеттин Тобиас
|2
|0
|Фаюлу Тимоти
|2
|0
|Буркарт Нишан
|2
|0
|Манзамби Нефтали
|1
|0
|Лтайеф Сайфалла
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|7
|1
|Шмидт Исаак
|5
|2
|Matej Maglica
|6
|0
|Кинтилья Хорди
|5
|0
|Фалльци Альберт
|5
|0
|Стильхарт Базиль
|3
|1
|Ати-Зиги Лоуренс
|1
|2
|Гийемено Джереми
|4
|0
|Латте Лат Эммануэль
|4
|0
|Christian Witzig
|4
|0
|Гиндо Дауда
|3
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|1
|Азеведо Рикардо
|2
|0
|Аколо Чадрак
|1
|0
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|Жеббель Виллем
|1
|0
|Даяку Леон
|1
|0
|Стеригу Леонидас
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
Результаты матчей
Винтертур
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Санкт-Галлен
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
7
12
Винтертур
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Санкт-Галлен
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
19
2
Волевые поражения
6
20
Винтертур
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
48% (12)
36% (9)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Санкт-Галлен
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
48% (12)
40% (10)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
19
6
Волевые поражения
13
32
Голы по времени матча
Забито
12
26
7 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
3
25%
5
19%
1-15
3
25%
3
12%
16-30
1
8%
8
31%
31-45
3
25%
6
23%
46-60
2
17%
2
8%
61-75
0
0%
2
8%
76-90
Пропущено
21
23
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
1
5%
7
30%
1-15
6
29%
3
13%
16-30
2
10%
2
9%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
6
29%
4
17%
76-90
Забито
10
21
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 9
17 Не забивали 13
0
0%
5
24%
1-15
2
20%
3
14%
16-30
3
30%
4
19%
31-45
3
30%
4
19%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
20%
3
14%
76-90
Пропущено
23
12
14 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
4
17%
1
8%
1-15
5
22%
3
25%
16-30
5
22%
2
17%
31-45
4
17%
3
25%
46-60
2
9%
2
17%
61-75
3
13%
1
8%
76-90
Забито
22
47
12 В 1-м тайме 28
10 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 14
5 Не забивали 4
3
14%
10
21%
1-15
5
23%
6
13%
16-30
4
18%
12
26%
31-45
6
27%
10
21%
46-60
2
9%
4
9%
61-75
2
9%
5
11%
76-90
Пропущено
44
35
23 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 21
5
11%
8
23%
1-15
11
25%
6
17%
16-30
7
16%
4
11%
31-45
7
16%
6
17%
46-60
5
11%
6
17%
61-75
9
20%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Серветт - Винтертур 1:1 Винтертур - Сьон 1:1
Винтертур - Серветт 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Винтертур - Флора Таллин 2:1 Рапперсвиль-Йона - Винтертур 0:2 Винтертур - Дорнбирн 6:0 Винтертур - Линенсе 0:2 Лугано - Винтертур 3:1 Лугано - Винтертур 1:0 Люцерн - Винтертур 1:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Винтертур 3:1 Винтертур - Сьон 1:0 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Цюрих - Винтертур 0:0
Санкт-Галлен
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Базель - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:4
Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Брюль - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Альтах 0:1 Падерборн - Санкт-Галлен 0:1 Вердер - Санкт-Галлен 2:2 Унион Берлин - Санкт-Галлен 4:1 Сьон - Санкт-Галлен 2:7 Арбедо - Санкт-Галлен 0:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Люцерн - Санкт-Галлен 3:3
Результаты матчей
Винтертур
Санкт-Галлен
Точный счет
1:0
5 раз 38%
1:1
4 раза 31%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
12 раз 92%
0
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
5 раз 42%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
3:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:7
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Точный счет
1:1
7 раз 28%
1:0
6 раз 24%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:7
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
19 раз 76%
0
5 раз 20%
3
1 раз 4%
1
8 раз 32%
2
7 раз 28%
0
4 раза 16%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Винтертур
Санкт-Галлен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
94
111
67
111
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
214
124
1312
124
619
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|25
|14
|10
|1
|56 - 17
|52
|2.
|24
|8
|11
|5
|29 - 30
|35
|3.
|24
|9
|7
|8
|37 - 35
|34
|4.
|25
|9
|7
|9
|46 - 36
|34
|5.
|25
|8
|9
|8
|36 - 35
|33
|6.
|0:0
|25
|7
|11
|7
|33 - 28
|32
|7.
|25
|8
|7
|10
|38 - 41
|31
|8.
|25
|6
|10
|9
|25 - 37
|28
|9.
|25
|6
|8
|11
|22 - 44
|26
|10.
|25
|5
|8
|12
|30 - 49
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|9
|4
|0
|35 - 7
|31
|2.
|12
|6
|5
|1
|22 - 11
|23
|3.
|12
|5
|6
|1
|16 - 11
|21
|4.
|12
|6
|2
|4
|22 - 19
|20
|5.
|13
|5
|4
|4
|12 - 21
|19
|6.
|12
|5
|3
|4
|19 - 17
|18
|7.
|0:0
|12
|4
|6
|2
|20 - 14
|18
|8.
|13
|3
|6
|4
|15 - 19
|15
|9.
|12
|3
|5
|4
|15 - 16
|14
|10.
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|5
|6
|1
|21 - 10
|21
|2.
|13
|5
|4
|4
|21 - 19
|19
|3.
|12
|4
|4
|4
|18 - 18
|16
|4.
|12
|3
|5
|4
|13 - 19
|14
|5.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|13 - 14
|14
|6.
|12
|3
|5
|4
|17 - 21
|14
|7.
|12
|3
|4
|5
|10 - 18
|13
|8.
|13
|3
|2
|8
|24 - 25
|11
|9.
|13
|2
|5
|6
|16 - 22
|11
|10.
|12
|1
|4
|7
|10 - 23
|7
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|13 (4)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|11 (7)
|Лугано
|Целар Жан
|11 (3)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|10 (2)
|Люцерн
|Майер Макс
|9 (3)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 10
|Люцерн
|Симани Денис
|1 8
|Лугано
|Валенсуэла Мильтон
|1 8
|Базель
|Бургер Ваутер
|1 8
|Люцерн
|Дрэгер Мохамед
|2 6