Тур: 20. Стадион: Нижний Новгород.
Позже
История личных встреч
Пари НН
Торпедо Москва
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
9 матчей
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.6
1
Среднее время на гол
150
90
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.44
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
62
90
Бомбардиры внутри турнира
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Тимур
|8 (1)
|0.42
|Калинский Николай
|4 (4)
|0.21
|Милсон
|2
|0.11
|Юлдошев Иброгимхалил
|2
|0.11
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.05
|Кротов Вячеслав
|1
|0.05
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.05
|Михайлов Ярослав
|1
|0.05
|Гоцук Кирилл
|1
|0.05
|Александров Виктор
|1
|0.05
|Майга Мамаду
|1
|0.05
|Шильцов Константин
|0
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лебеденко Игорь
|2
|0.11
|Смольников Игорь
|1
|0.05
|Караев Давид
|1
|0.05
|Стефанович Илья
|1
|0.05
|Шапич Стефан
|1
|0.05
|Померко Алексей
|1 (1)
|0.05
|Самсонов Артём Владимирович
|0
|0
|Юзепчук Роман
|0
|0
|Эркинов Хожимат
|0
|0
Карточки
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майга Мамаду
|8
|1
|Сулейманов Тимур
|4
|1
|Юлдошев Иброгимхалил
|5
|0
|Агапов Илья
|4
|0
|Корнюшин Даниил
|4
|0
|Милсон
|4
|0
|Стоцкий Дмитрий
|3
|0
|Кротов Вячеслав
|3
|0
|Шарипов Альберт
|3
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|3
|0
|Александров Виктор
|3
|0
|Гоцук Кирилл
|1
|1
|Пенчиков Даниил
|1
|1
|Каккоев Никита
|1
|1
|Калинский Николай
|2
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|2
|0
|Янсане Момо
|2
|0
|Михайлов Ярослав
|2
|0
|Набиуллин Эльмир
|1
|0
|Жигулёв Илья
|1
|0
|Кобесов Давид
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самсонов Артём Владимирович
|6
|0
|Нетфуллин Равиль
|3
|1
|Кутепов Илья
|3
|1
|Роганович Боян
|4
|0
|Савич Игор
|4
|0
|Эркинов Хожимат
|4
|0
|Шапич Стефан
|2
|1
|Лебеденко Игорь
|3
|0
|Енин Иван
|3
|0
|Ле Таллек Дамьен
|2
|0
|Померко Алексей
|2
|0
|Смольников Игорь
|2
|0
|Бабурин Егор
|2
|0
|Рейхмен Богдан
|2
|0
|Темников Иван
|1
|0
|Караев Давид
|1
|0
|Кожемякин Олег
|1
|0
|Прошкин Егор
|1
|0
|Турищев Максим
|1
|0
|Каймаков Михаил
|1
|0
Результаты матчей
Пари НН
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
0% (0)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Торпедо Москва
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
8
5
Пари НН
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Торпедо Москва
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
12
19
Волевые поражения
6
1
Пари НН
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Торпедо Москва
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
15
19
Волевые поражения
14
6
Голы по времени матча
Забито
14
5
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
0
0%
1
20%
1-15
2
14%
2
40%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
6
43%
1
20%
61-75
3
21%
1
20%
76-90
Пропущено
20
16
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
15%
0
0%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
3
15%
7
44%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
6
30%
5
31%
61-75
2
10%
3
19%
76-90
Забито
9
2
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
12 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
50%
16-30
1
11%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
56%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
14
19
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
1
7%
1
5%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
5
26%
31-45
4
29%
5
26%
46-60
1
7%
4
21%
61-75
6
43%
4
21%
76-90
Забито
23
7
5 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 14
0
0%
1
14%
1-15
3
13%
3
43%
16-30
2
9%
1
14%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
11
48%
1
14%
61-75
5
22%
1
14%
76-90
Пропущено
34
35
14 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 17
4
12%
1
3%
1-15
5
15%
0
0%
16-30
5
15%
12
34%
31-45
5
15%
6
17%
46-60
7
21%
9
26%
61-75
8
24%
7
20%
76-90
Результаты последних матчей
Пари НН
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Зенит - Пари НН 3:0 Звезда Санкт-Петербург - Пари НН 0:2
Родина Москва - Пари НН 0:1 Оренбург - Пари НН 2:1 Шинник - Пари НН 1:1 Волга Ульяновск - Пари НН 1:0 Локомотив Пловдив - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:1 Пари НН - Навбахор 0:1 Локомотив Москва - Пари НН 3:1 Химки - Пари НН 1:1 Пари НН - Ахмат 3:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:1 Крылья Советов - Пари НН 2:1 Пари НН - Краснодар 0:2 Пари НН - Краснодар 1:0 Пари НН - Зенит 0:3 Торпедо Москва - Пари НН 0:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Торпедо Москва - Урал 0:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 3:4
Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Алания - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Урал 1:2 Торпедо Москва - Сочи 1:1 Торпедо Москва - Зенит 0:2 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 1:0 Ахмат - Торпедо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Локомотив Москва 0:1 Торпедо Москва - Пари НН 0:0 Факел - Торпедо Москва 2:2
Результаты матчей
Пари НН
Торпедо Москва
Точный счет
0:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
0
6 раз 60%
1
4 раза 40%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
3
4 раза 21%
2
2 раза 11%
0
12 раз 63%
1
5 раз 26%
2
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Пари НН
Торпедо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
46
54
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
36
19
27
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
712
613
217
415
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|53 - 9
|48
|2.
|0:1 Заявка
|20
|12
|4
|4
|45 - 23
|40
|3.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|35 - 27
|38
|4.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|34 - 20
|32
|5.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|35 - 24
|32
|6.
|1:0 Заявка
|20
|10
|1
|9
|39 - 40
|31
|7.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|30 - 29
|29
|8.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|36 - 32
|29
|9.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|29 - 36
|28
|10.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|24 - 30
|25
|11.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|20 - 30
|20
|12.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|23 - 34
|19
|13.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|24 - 35
|19
|14.
|Заявка
|19
|1
|11
|7
|24 - 37
|14
|15.
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|19 - 40
|13
|16.
|Заявка
|19
|1
|4
|14
|9 - 33
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|37 - 6
|27
|2.
|1:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|27 - 11
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 15
|23
|5.
|0:1 Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 9
|22
|6.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 12
|21
|7.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 8
|20
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 15
|17
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|10.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 16
|13
|11.
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|14 - 15
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 20
|8
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|14 - 17
|6
|16.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 3
|21
|2.
|0:1 Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 14
|18
|3.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|18 - 17
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 12
|15
|5.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 18
|13
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 17
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 24
|7
|13.
|1:0 Заявка
|10
|2
|0
|8
|12 - 29
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|11 - 29
|4
|15.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|10 - 22
|4
|16.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 16
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|16 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|16 (5)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|11 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|10 (1)
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Ахмат
|Швец Антон
|8
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 6
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Пари НН - Торпедо Москва
Исход игры
Пари НН
81.8% (54)
Ничья
12.1% (8)
Торпедо Москва
6.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
39.68% (25)
Меньше
60.32% (38)
Обе команды забьют
Да
49.21% (31)
Нет
50.79% (32)
Популярный счёт
1:0 Пари НН
34.8% (23)
2:1 Пари НН
25.8% (17)
1:1 Ничья
10.6% (7)
2:0 Пари НН
9.1% (6)
3:1 Пари НН
4.5% (3)
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