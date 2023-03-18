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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Пари НН
 
Позже
Торпедо Москва
Прогнозы 66
Пари НН 81.8% (54)
X 12.1% (8)
Торпедо Москва 6.1% (4)
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Пари НН
Ничья
Торпедо Москва
2.01
4.40
4.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Пари НН
Торпедо Москва

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

9 матчей

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПД
3:0
ПД
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.6
1

Среднее время на гол

150
90

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.44
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

62
90

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 8 (1) 0.42
Калинский Николай 4 (4) 0.21
Милсон 2 0.11
Юлдошев Иброгимхалил 2 0.11
Стоцкий Дмитрий 1 0.05
Кротов Вячеслав 1 0.05
Рыбчинский Дмитрий 1 0.05
Михайлов Ярослав 1 0.05
Гоцук Кирилл 1 0.05
Александров Виктор 1 0.05
Майга Мамаду 1 0.05
Шильцов Константин 0 0
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лебеденко Игорь 2 0.11
Смольников Игорь 1 0.05
Караев Давид 1 0.05
Стефанович Илья 1 0.05
Шапич Стефан 1 0.05
Померко Алексей 1 (1) 0.05
Самсонов Артём Владимирович 0 0
Юзепчук Роман 0 0
Эркинов Хожимат 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майга Мамаду 8 1
Сулейманов Тимур 4 1
Юлдошев Иброгимхалил 5 0
Агапов Илья 4 0
Корнюшин Даниил 4 0
Милсон 4 0
Стоцкий Дмитрий 3 0
Кротов Вячеслав 3 0
Шарипов Альберт 3 0
Масоэро Лукас Габриэль 3 0
Александров Виктор 3 0
Гоцук Кирилл 1 1
Пенчиков Даниил 1 1
Каккоев Никита 1 1
Калинский Николай 2 0
Рыбчинский Дмитрий 2 0
Янсане Момо 2 0
Михайлов Ярослав 2 0
Набиуллин Эльмир 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Кобесов Давид 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самсонов Артём Владимирович 6 0
Нетфуллин Равиль 3 1
Кутепов Илья 3 1
Роганович Боян 4 0
Савич Игор 4 0
Эркинов Хожимат 4 0
Шапич Стефан 2 1
Лебеденко Игорь 3 0
Енин Иван 3 0
Ле Таллек Дамьен 2 0
Померко Алексей 2 0
Смольников Игорь 2 0
Бабурин Егор 2 0
Рейхмен Богдан 2 0
Темников Иван 1 0
Караев Давид 1 0
Кожемякин Олег 1 0
Прошкин Егор 1 0
Турищев Максим 1 0
Каймаков Михаил 1 0

Результаты матчей

Пари НН
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
0% (0)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Торпедо Москва
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

8
5
Пари НН
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Торпедо Москва
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

12
19

Волевые поражения

6
1
Пари НН
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Торпедо Москва
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

15
19

Волевые поражения

14
6

Голы по времени матча

Забито

14
5
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
0
0%
1
20%
1-15
2
14%
2
40%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
6
43%
1
20%
61-75
3
21%
1
20%
76-90

Пропущено

20
16
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
15%
0
0%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
3
15%
7
44%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
6
30%
5
31%
61-75
2
10%
3
19%
76-90

Забито

9
2
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
12 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
50%
16-30
1
11%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
56%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

14
19
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
1
7%
1
5%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
5
26%
31-45
4
29%
5
26%
46-60
1
7%
4
21%
61-75
6
43%
4
21%
76-90

Забито

23
7
5 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 14
0
0%
1
14%
1-15
3
13%
3
43%
16-30
2
9%
1
14%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
11
48%
1
14%
61-75
5
22%
1
14%
76-90

Пропущено

34
35
14 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 17
4
12%
1
3%
1-15
5
15%
0
0%
16-30
5
15%
12
34%
31-45
5
15%
6
17%
46-60
7
21%
9
26%
61-75
8
24%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Зенит - Пари НН 3:0 Звезда Санкт-Петербург - Пари НН 0:2
Родина Москва - Пари НН 0:1 Оренбург - Пари НН 2:1 Шинник - Пари НН 1:1 Волга Ульяновск - Пари НН 1:0 Локомотив Пловдив - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:1 Пари НН - Навбахор 0:1 Локомотив Москва - Пари НН 3:1 Химки - Пари НН 1:1 Пари НН - Ахмат 3:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:1 Крылья Советов - Пари НН 2:1 Пари НН - Краснодар 0:2 Пари НН - Краснодар 1:0 Пари НН - Зенит 0:3 Торпедо Москва - Пари НН 0:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Торпедо Москва - Урал 0:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 3:4
Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Алания - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Урал 1:2 Торпедо Москва - Сочи 1:1 Торпедо Москва - Зенит 0:2 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 1:0 Ахмат - Торпедо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Локомотив Москва 0:1 Торпедо Москва - Пари НН 0:0 Факел - Торпедо Москва 2:2

Результаты матчей

Пари НН
Торпедо Москва

Точный счет

0:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
0
6 раз 60%
1
4 раза 40%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
3
4 раза 21%
2
2 раза 11%
0
12 раз 63%
1
5 раз 26%
2
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Пари НН
Торпедо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
6
5
4
1.5
3
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
3
6
1
9
1.5
2
7
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
7
12
6
13
1.5
2
17
4
15
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 19 15 3 1 53 - 9 48
2.
Спартак Москва
 0:1 Заявка 20 12 4 4 45 - 23 40
3.
Ростов
 Заявка 19 11 5 3 35 - 27 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 19 9 5 5 34 - 20 32
5.
Динамо Москва
 Заявка 19 9 5 5 35 - 24 32
6.
Оренбург
 1:0 Заявка 20 10 1 9 39 - 40 31
7.
Ахмат
 Заявка 19 9 2 8 30 - 29 29
8.
Краснодар
 Заявка 19 8 5 6 36 - 32 29
9.
Сочи
 Заявка 19 8 4 7 29 - 36 28
10.
Урал
 Заявка 19 7 4 8 24 - 30 25
11.
Крылья Советов
 Заявка 19 5 5 9 20 - 30 20
12.
Пари НН
 Заявка 19 5 4 10 23 - 34 19
13.
Локомотив Москва
 Заявка 19 5 4 10 24 - 35 19
14.
Факел
 Заявка 19 1 11 7 24 - 37 14
15.
Химки
 Заявка 19 3 4 12 19 - 40 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 19 1 4 14 9 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 9 0 1 37 - 6 27
2.
Оренбург
 1:0 Заявка 10 8 1 1 27 - 11 25
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4.
Ростов
 Заявка 11 7 2 2 20 - 15 23
5.
Спартак Москва
 0:1 Заявка 9 7 1 1 25 - 9 22
6.
Сочи
 Заявка 10 6 3 1 20 - 12 21
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 6 2 1 24 - 8 20
8.
Краснодар
 Заявка 10 5 2 3 20 - 15 17
9.
Ахмат
 Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
10.
Урал
 Заявка 10 4 1 5 12 - 16 13
11.
Факел
 Заявка 9 1 7 1 14 - 15 10
12.
Крылья Советов
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
13.
Химки
 Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
14.
Пари НН
 Заявка 9 2 2 5 14 - 20 8
15.
Локомотив Москва
 Заявка 9 1 3 5 14 - 17 6
16.
Торпедо Москва
 Заявка 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 6 3 0 16 - 3 21
2.
Спартак Москва
 0:1 Заявка 11 5 3 3 20 - 14 18
3.
Ахмат
 Заявка 9 5 0 4 18 - 17 15
4.
Ростов
 Заявка 8 4 3 1 15 - 12 15
5.
Локомотив Москва
 Заявка 10 4 1 5 10 - 18 13
6.
Краснодар
 Заявка 9 3 3 3 16 - 17 12
7.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
9.
Пари НН
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
10.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
11.
Динамо Москва
 Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
12.
Сочи
 Заявка 9 2 1 6 9 - 24 7
13.
Оренбург
 1:0 Заявка 10 2 0 8 12 - 29 6
14.
Химки
 Заявка 10 1 1 8 11 - 29 4
15.
Факел
 Заявка 10 0 4 6 10 - 22 4
16.
Торпедо Москва
 Заявка 9 0 3 6 5 - 16 3
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Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
Зенит Малком Филипе 16 (5)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 11 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Ахмат Швец Антон 8
Оренбург Сиваков Михаил 1 6
Сочи Мелкадзе Георгий 7
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Пари НН - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 марта 2023, осталось 1 день 4 часа 2 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 66
    Пари НН 81.8% (54)
    X 12.1% (8)
    Торпедо Москва 6.1% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Пари НН
    Ничья
    Торпедо Москва
    2.01
    4.40
    4.50
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    Где смотреть матч Пари НН - Торпедо Москва онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Пари НН - Торпедо Москва

    Исход игры
    Пари НН
    81.8% (54)
    Ничья
    12.1% (8)
    Торпедо Москва
    6.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.68% (25)
    Меньше
    60.32% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    49.21% (31)
    Нет
    50.79% (32)
    Популярный счёт
    1:0 Пари НН
    34.8% (23)
    2:1 Пари НН
    25.8% (17)
    1:1 Ничья
    10.6% (7)
    2:0 Пари НН
    9.1% (6)
    3:1 Пари НН
    4.5% (3)
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