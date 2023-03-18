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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Крылья Советов
 
Позже
Ахмат
Прогнозы 68
Крылья Советов 58.8% (40)
X 32.4% (22)
Ахмат 8.8% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Крылья Советов
Ничья
Ахмат
3.40
3.62
3.50
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История личных встреч

Крылья Советов
Ахмат

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

26 матчей

30.8%
19.2%
50%
8 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

11.5%
57.7%
30.8%
3 победы 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
0:0
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
4:3
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.42
0.86

Среднее время на гол

63
105

Всего голов

17
23

Голов в среднем за матч

1.21
1.92

Среднее время на гол

74
46

Всего голов

34
35

Голов в среднем за матч

1.31
1.35

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

68
66

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 5 0.26
Пиняев Сергей 4 0.21
Ежов Роман 3 0.16
Шитов Владислав 2 0.11
Коваленко Александр 1 0.05
Бейл Гленн 1 (1) 0.05
Якуба Денис 1 0.05
Рахманович Амер 1 0.05
Евгеньев Роман 1 0.05
Костанца Фернандо 1 0.05
Чиркович Александар 1 0.05
Горшков Юрий 0 0
Хубулов Владимир 0 0
Соколов Артём 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 7 0.37
Тимофеев Артём 5 0.26
Бериша Бернард 4 (2) 0.21
Харин Евгений 3 0.16
Швец Антон 2 0.11
Трошечкин Александр 2 0.11
Садулаев Лечи 2 0.11
Ильин Владимир 2 0.11
Олейников Иван 1 0.05
Журавлёв Юрий 1 0.05
Агаларов Гамид 1 0.05
Богосавац Мирослав 0 0
Тодорович Дарко 0 0
Камилов Владислав 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Солдатенков Александр 4 0
Ежов Роман 4 0
Бейл Гленн 2 1
Евгеньев Роман 3 0
Глушенков Максим 3 0
Зотов Георгий 2 0
Рахманович Амер 2 0
Коваленко Александр 1 0
Гапонов Илья 1 0
Барач Матео 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0
Ломаев Иван 1 0
Витюгов Максим 1 0
Горшков Юрий 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Чиркович Александар 1 0
Пиняев Сергей 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 8 0
Садулаев Лечи 4 1
Бериша Бернард 5 0
Конате Мохамед II 2 1
Тимофеев Артём 3 0
Трошечкин Александр 3 0
Быстров Марат 3 0
Агаларов Гамид 3 0
Семёнов Андрей 2 0
Нижич Зоран 2 0
Камилов Владислав 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Карапузов Владислав 2 0
Опарин Михаил 0 1
Шелия Гиорги 1 0
Олейников Иван 1 0
Фольмер Кирилл 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Ахмат
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

3
6
Крылья Советов
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Ахмат
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

17
8

Волевые поражения

10
9
Крылья Советов
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Ахмат
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

18
14

Волевые поражения

13
15

Голы по времени матча

Забито

7
18
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 10
0
0%
4
22%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
1
14%
4
22%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
43%
2
11%
61-75
2
29%
4
22%
76-90

Пропущено

9
17
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
4
24%
16-30
2
22%
3
18%
31-45
1
11%
4
24%
46-60
2
22%
4
24%
61-75
1
11%
2
12%
76-90

Забито

14
12
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
2
14%
3
25%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
2
14%
5
42%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
2
14%
1
8%
76-90

Пропущено

20
12
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
4
20%
1
8%
1-15
3
15%
3
25%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
5
25%
4
33%
61-75
4
20%
3
25%
76-90

Забито

21
30
7 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 12
7 Не забивали 2
2
10%
7
23%
1-15
2
10%
3
10%
16-30
3
14%
9
30%
31-45
4
19%
3
10%
46-60
6
29%
3
10%
61-75
4
19%
5
17%
76-90

Пропущено

29
29
15 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 17
5
17%
1
3%
1-15
5
17%
7
24%
16-30
5
17%
4
14%
31-45
2
7%
4
14%
46-60
7
24%
8
28%
61-75
5
17%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1
Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Нефтчи Фергана 2:3 Крылья Советов - Аксу 0:0 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Крылья Советов - Шинник 1:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3 Раднички Ниш - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Сумгаит 1:0 Крылья Советов - Факел 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 2:1 Крылья Советов - Ростов 1:3 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Пари НН 2:1 Урал - Крылья Советов 2:1
Ахмат
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ахмат - Краснодар 0:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Уфа - Ахмат 1:2
Волгарь - Ахмат 0:2 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Рубин - Ахмат 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Ахмат - Химки 1:0 Ахмат - Чайка 2:2 Ахмат - Войводина 1:1 Ахмат - Партизан 1:3 Ростов - Ахмат 3:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Пари НН - Ахмат 3:2 Зенит - Ахмат 1:2 Ахмат - Ростов 1:2 Ахмат - Торпедо Москва 1:0 Оренбург - Ахмат 4:2 Краснодар - Ахмат 2:3

Результаты матчей

Крылья Советов
Ахмат

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

2:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:2
5 раз 26%
2:1
4 раза 21%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
4
1 раз 5%
2
7 раз 37%
1
7 раз 37%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
8
2
2
6
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
4
7
1.5
7
2
1
10
2.5
2
7
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
17
2
6
13
1.5
10
9
1
18
2.5
3
16
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 19 15 3 1 53 - 9 48
2.
Спартак Москва
 0:1 Заявка 20 12 4 4 45 - 23 40
3.
Ростов
 Заявка 19 11 5 3 35 - 27 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 19 9 5 5 34 - 20 32
5.
Динамо Москва
 Заявка 19 9 5 5 35 - 24 32
6.
Оренбург
 1:0 Заявка 20 10 1 9 39 - 40 31
7.
Ахмат
 Заявка 19 9 2 8 30 - 29 29
8.
Краснодар
 Заявка 19 8 5 6 36 - 32 29
9.
Сочи
 Заявка 19 8 4 7 29 - 36 28
10.
Урал
 Заявка 19 7 4 8 24 - 30 25
11.
Крылья Советов
 Заявка 19 5 5 9 20 - 30 20
12.
Пари НН
 Заявка 19 5 4 10 23 - 34 19
13.
Локомотив Москва
 Заявка 19 5 4 10 24 - 35 19
14.
Факел
 Заявка 19 1 11 7 24 - 37 14
15.
Химки
 Заявка 19 3 4 12 19 - 40 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 19 1 4 14 9 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 9 0 1 37 - 6 27
2.
Оренбург
 1:0 Заявка 10 8 1 1 27 - 11 25
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4.
Ростов
 Заявка 11 7 2 2 20 - 15 23
5.
Спартак Москва
 0:1 Заявка 9 7 1 1 25 - 9 22
6.
Сочи
 Заявка 10 6 3 1 20 - 12 21
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 6 2 1 24 - 8 20
8.
Краснодар
 Заявка 10 5 2 3 20 - 15 17
9.
Ахмат
 Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
10.
Урал
 Заявка 10 4 1 5 12 - 16 13
11.
Факел
 Заявка 9 1 7 1 14 - 15 10
12.
Крылья Советов
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
13.
Химки
 Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
14.
Пари НН
 Заявка 9 2 2 5 14 - 20 8
15.
Локомотив Москва
 Заявка 9 1 3 5 14 - 17 6
16.
Торпедо Москва
 Заявка 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 6 3 0 16 - 3 21
2.
Спартак Москва
 0:1 Заявка 11 5 3 3 20 - 14 18
3.
Ахмат
 Заявка 9 5 0 4 18 - 17 15
4.
Ростов
 Заявка 8 4 3 1 15 - 12 15
5.
Локомотив Москва
 Заявка 10 4 1 5 10 - 18 13
6.
Краснодар
 Заявка 9 3 3 3 16 - 17 12
7.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
9.
Пари НН
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
10.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
11.
Динамо Москва
 Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
12.
Сочи
 Заявка 9 2 1 6 9 - 24 7
13.
Оренбург
 1:0 Заявка 10 2 0 8 12 - 29 6
14.
Химки
 Заявка 10 1 1 8 11 - 29 4
15.
Факел
 Заявка 10 0 4 6 10 - 22 4
16.
Торпедо Москва
 Заявка 9 0 3 6 5 - 16 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
Зенит Малком Филипе 16 (5)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 11 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Ахмат Швец Антон 8
Оренбург Сиваков Михаил 1 6
Сочи Мелкадзе Георгий 7
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 марта 2023, осталось 1 день 4 часа 2 минуты.



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  • 33 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 68
    Крылья Советов 58.8% (40)
    X 32.4% (22)
    Ахмат 8.8% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Ахмат
    3.40
    3.62
    3.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Крылья Советов - Ахмат онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Крылья Советов - Ахмат

    Исход игры
    Крылья Советов
    58.8% (40)
    Ничья
    32.4% (22)
    Ахмат
    8.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.23% (33)
    Меньше
    46.77% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    75.81% (47)
    Нет
    24.19% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Крылья Советов
    26.5% (18)
    1:1 Ничья
    22.1% (15)
    1:0 Крылья Советов
    14.7% (10)
    2:2 Ничья
    10.3% (7)
    1:2 Ахмат
    5.9% (4)
    2:0 Крылья Советов
    4.4% (3)
    3:1 Крылья Советов
    2.9% (2)
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