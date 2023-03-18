Тур: 20. Стадион: Солидарность Арена.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Крылья Советов
Ахмат
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
26 матчей
30.8%
19.2%
50%
8 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
11.5%
57.7%
30.8%
3 победы 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.42
0.86
Среднее время на гол
63
105
Всего голов
17
23
Голов в среднем за матч
1.21
1.92
Среднее время на гол
74
46
Всего голов
34
35
Голов в среднем за матч
1.31
1.35
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
68
66
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|5
|0.26
|Пиняев Сергей
|4
|0.21
|Ежов Роман
|3
|0.16
|Шитов Владислав
|2
|0.11
|Коваленко Александр
|1
|0.05
|Бейл Гленн
|1 (1)
|0.05
|Якуба Денис
|1
|0.05
|Рахманович Амер
|1
|0.05
|Евгеньев Роман
|1
|0.05
|Костанца Фернандо
|1
|0.05
|Чиркович Александар
|1
|0.05
|Горшков Юрий
|0
|0
|Хубулов Владимир
|0
|0
|Соколов Артём
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|7
|0.37
|Тимофеев Артём
|5
|0.26
|Бериша Бернард
|4 (2)
|0.21
|Харин Евгений
|3
|0.16
|Швец Антон
|2
|0.11
|Трошечкин Александр
|2
|0.11
|Садулаев Лечи
|2
|0.11
|Ильин Владимир
|2
|0.11
|Олейников Иван
|1
|0.05
|Журавлёв Юрий
|1
|0.05
|Агаларов Гамид
|1
|0.05
|Богосавац Мирослав
|0
|0
|Тодорович Дарко
|0
|0
|Камилов Владислав
|0
|0
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Солдатенков Александр
|4
|0
|Ежов Роман
|4
|0
|Бейл Гленн
|2
|1
|Евгеньев Роман
|3
|0
|Глушенков Максим
|3
|0
|Зотов Георгий
|2
|0
|Рахманович Амер
|2
|0
|Коваленко Александр
|1
|0
|Гапонов Илья
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0
|Ломаев Иван
|1
|0
|Витюгов Максим
|1
|0
|Горшков Юрий
|1
|0
|Хубулов Владимир
|1
|0
|Чиркович Александар
|1
|0
|Пиняев Сергей
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Швец Антон
|8
|0
|Садулаев Лечи
|4
|1
|Бериша Бернард
|5
|0
|Конате Мохамед II
|2
|1
|Тимофеев Артём
|3
|0
|Трошечкин Александр
|3
|0
|Быстров Марат
|3
|0
|Агаларов Гамид
|3
|0
|Семёнов Андрей
|2
|0
|Нижич Зоран
|2
|0
|Камилов Владислав
|2
|0
|Тодорович Дарко
|2
|0
|Карапузов Владислав
|2
|0
|Опарин Михаил
|0
|1
|Шелия Гиорги
|1
|0
|Олейников Иван
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
Результаты матчей
Крылья Советов
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Ахмат
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
6
Волевые поражения
3
6
Крылья Советов
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Ахмат
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
17
8
Волевые поражения
10
9
Крылья Советов
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Ахмат
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
18
14
Волевые поражения
13
15
Голы по времени матча
Забито
7
18
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 10
0
0%
4
22%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
1
14%
4
22%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
43%
2
11%
61-75
2
29%
4
22%
76-90
Пропущено
9
17
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
4
24%
16-30
2
22%
3
18%
31-45
1
11%
4
24%
46-60
2
22%
4
24%
61-75
1
11%
2
12%
76-90
Забито
14
12
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
2
14%
3
25%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
2
14%
5
42%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
2
14%
1
8%
76-90
Пропущено
20
12
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
4
20%
1
8%
1-15
3
15%
3
25%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
5
25%
4
33%
61-75
4
20%
3
25%
76-90
Забито
21
30
7 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 12
7 Не забивали 2
2
10%
7
23%
1-15
2
10%
3
10%
16-30
3
14%
9
30%
31-45
4
19%
3
10%
46-60
6
29%
3
10%
61-75
4
19%
5
17%
76-90
Пропущено
29
29
15 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 17
5
17%
1
3%
1-15
5
17%
7
24%
16-30
5
17%
4
14%
31-45
2
7%
4
14%
46-60
7
24%
8
28%
61-75
5
17%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1
Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Нефтчи Фергана 2:3 Крылья Советов - Аксу 0:0 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Крылья Советов - Шинник 1:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3 Раднички Ниш - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Сумгаит 1:0 Крылья Советов - Факел 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 2:1 Крылья Советов - Ростов 1:3 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Пари НН 2:1 Урал - Крылья Советов 2:1
Ахмат
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ахмат - Краснодар 0:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Уфа - Ахмат 1:2
Волгарь - Ахмат 0:2 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Рубин - Ахмат 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Ахмат - Химки 1:0 Ахмат - Чайка 2:2 Ахмат - Войводина 1:1 Ахмат - Партизан 1:3 Ростов - Ахмат 3:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Пари НН - Ахмат 3:2 Зенит - Ахмат 1:2 Ахмат - Ростов 1:2 Ахмат - Торпедо Москва 1:0 Оренбург - Ахмат 4:2 Краснодар - Ахмат 2:3
Результаты матчей
Крылья Советов
Ахмат
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
2:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:2
5 раз 26%
2:1
4 раза 21%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
4
1 раз 5%
2
7 раз 37%
1
7 раз 37%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Крылья Советов
Ахмат
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
82
26
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
47
72
110
27
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
172
613
109
118
316
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|53 - 9
|48
|2.
|0:1 Заявка
|20
|12
|4
|4
|45 - 23
|40
|3.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|35 - 27
|38
|4.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|34 - 20
|32
|5.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|35 - 24
|32
|6.
|1:0 Заявка
|20
|10
|1
|9
|39 - 40
|31
|7.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|30 - 29
|29
|8.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|36 - 32
|29
|9.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|29 - 36
|28
|10.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|24 - 30
|25
|11.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|20 - 30
|20
|12.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|23 - 34
|19
|13.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|24 - 35
|19
|14.
|Заявка
|19
|1
|11
|7
|24 - 37
|14
|15.
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|19 - 40
|13
|16.
|Заявка
|19
|1
|4
|14
|9 - 33
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|37 - 6
|27
|2.
|1:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|27 - 11
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 15
|23
|5.
|0:1 Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 9
|22
|6.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 12
|21
|7.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 8
|20
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 15
|17
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|10.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 16
|13
|11.
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|14 - 15
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 20
|8
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|14 - 17
|6
|16.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 3
|21
|2.
|0:1 Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 14
|18
|3.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|18 - 17
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 12
|15
|5.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 18
|13
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 17
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 24
|7
|13.
|1:0 Заявка
|10
|2
|0
|8
|12 - 29
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|11 - 29
|4
|15.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|10 - 22
|4
|16.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 16
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|16 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|16 (5)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|11 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|10 (1)
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Ахмат
|Швец Антон
|8
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 6
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Крылья Советов - Ахмат
Исход игры
Крылья Советов
58.8% (40)
Ничья
32.4% (22)
Ахмат
8.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
53.23% (33)
Меньше
46.77% (29)
Обе команды забьют
Да
75.81% (47)
Нет
24.19% (15)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
26.5% (18)
1:1 Ничья
22.1% (15)
1:0 Крылья Советов
14.7% (10)
2:2 Ничья
10.3% (7)
1:2 Ахмат
5.9% (4)
2:0 Крылья Советов
4.4% (3)
3:1 Крылья Советов
2.9% (2)
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