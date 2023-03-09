Тур: 28. Стадион: Фалмер.
Отложен
История личных встреч
Брайтон
Манчестер Юнайтед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
4 победы 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
23.1%
7.7%
69.2%
3 победы 1 ничья 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.67
0.71
Среднее время на гол
54
126
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.86
1.83
Среднее время на гол
48
49
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.77
1.23
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
50
73
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Троссар Леандро
|7
|0.28
|Макаллистер Алексис
|7 (4)
|0.28
|Гросс Паскаль
|6
|0.24
|Марч Соломон
|6
|0.24
|Митома Каору
|6
|0.24
|Фергюсон Эван
|3
|0.12
|Уэлбек Данни
|2
|0.08
|Лаллана Адам
|2
|0.08
|Вельтман Йоел
|1
|0.04
|Кайседо Мойсес
|1
|0.04
|Эступиньян Первис
|0
|0
|Мвепу Энок
|0
|0
|Сармиенто Джереми
|0
|0
|Буонанотте Факундо
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэшфорд Маркус
|14
|0.54
|Фернандеш Бруну
|5 (1)
|0.19
|Санчо Джедон
|4
|0.15
|Марсьяль Антони
|3 (1)
|0.12
|Антони
|3
|0.12
|Каземиро Карлос
|2
|0.08
|Гарначо Алехандро
|2
|0.08
|Фред Сантос
|2
|0.08
|Эриксен Кристиан
|1
|0.04
|Шоу Люк
|1
|0.04
|Роналду Криштиану
|1
|0.04
|Мартинес Лисандро
|1
|0.04
|Далот Диогу
|0
|0
|Вегхорст Ваут
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайседо Мойсес
|8
|0
|Макаллистер Алексис
|6
|0
|Де Зерби Роберто
|4
|0
|Эступиньян Первис
|3
|0
|Гросс Паскаль
|2
|0
|Данк Льюис
|2
|0
|Вельтман Йоел
|2
|0
|Марч Соломон
|2
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Гилмор Билли
|1
|0
|Санчес Роберт
|1
|0
|Лемпти Тарик
|1
|0
|Сармиенто Джереми
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|5
|2
|Мактоминай Скотт
|6
|0
|Мартинес Лисандро
|6
|0
|Фернандеш Бруну
|5
|0
|Шоу Люк
|5
|0
|Фред Сантос
|5
|0
|Далот Диогу
|5
|0
|Антони
|4
|0
|Эриксен Кристиан
|3
|0
|Магуайр Гарри
|3
|0
|Маласиа Тирелл
|3
|0
|Роналду Криштиану
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Гарначо Алехандро
|2
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Манчестер Юнайтед
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
3
7
Брайтон
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Манчестер Юнайтед
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
22
24
Брайтон
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
Манчестер Юнайтед
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
38% (10)
46% (12)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
12
5
Волевые поражения
25
31
Голы по времени матча
Забито
19
16
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
4
21%
2
13%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
16%
3
19%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
6
32%
7
44%
76-90
Пропущено
14
28
9 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
4
29%
5
18%
1-15
2
14%
3
11%
16-30
3
21%
6
21%
31-45
3
21%
4
14%
46-60
1
7%
5
18%
61-75
1
7%
5
18%
76-90
Забито
25
24
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 8
14 Не забивали 16
4
16%
1
4%
1-15
4
16%
5
21%
16-30
3
12%
2
8%
31-45
7
28%
5
21%
46-60
4
16%
7
29%
29%
61-75
3
12%
4
17%
76-90
Пропущено
19
8
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
1
5%
1
13%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
6
32%
1
13%
31-45
2
11%
2
25%
46-60
6
32%
1
13%
61-75
2
11%
2
25%
76-90
Забито
44
40
16 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 15
5 Не забивали 6
8
18%
3
8%
1-15
5
11%
7
18%
16-30
3
7%
4
10%
31-45
10
23%
8
20%
46-60
9
20%
7
18%
61-75
9
20%
11
28%
76-90
Пропущено
33
36
18 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
5
15%
6
17%
1-15
4
12%
4
11%
16-30
9
27%
7
19%
31-45
5
15%
6
17%
46-60
7
21%
6
17%
61-75
3
9%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Брайтон 2:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Сток Сити - Брайтон 0:1
Брайтон - Фулхэм 0:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Мидлсбро - Брайтон 1:5 Эвертон - Брайтон 1:4 Брайтон - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Брайтон 1:3 Чарльтон - Брайтон 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:2 Брайтон - Астон Вилла 1:2 Арсенал - Брайтон 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 2:3 Брайтон - Челси 4:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Юнайтед - Рединг 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:1 Манчестер Юнайтед - Чарльтон 3:0 Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1
Результаты матчей
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
Точный счет
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:3
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:3
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 28%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%
3
4 раза 16%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
2
9 раз 35%
1
8 раз 31%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
112
58
94
49
49
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
112
84
58
48
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
224
1312
1412
817
521
421
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|21
|3
|3
|62 - 25
|66
|2.
|Заявка
|27
|19
|4
|4
|67 - 25
|61
|3.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|41 - 35
|50
|4.
|Заявка
|27
|15
|3
|9
|49 - 37
|48
|5.
|Заявка
|26
|12
|11
|3
|39 - 19
|47
|6.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|47 - 29
|42
|7.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|46 - 31
|42
|8.
|Заявка
|26
|10
|11
|5
|42 - 33
|41
|9.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|38 - 37
|39
|10.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|27 - 26
|37
|11.
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|32 - 39
|35
|12.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|20 - 37
|27
|13.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|21 - 34
|27
|14.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|22 - 49
|26
|15.
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|20 - 38
|25
|16.
|Заявка
|26
|7
|3
|16
|37 - 46
|24
|17.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|24 - 34
|24
|18.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|25 - 51
|24
|19.
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|31 - 42
|23
|20.
|Заявка
|27
|6
|4
|17
|20 - 43
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|43 - 13
|34
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 16
|32
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 9
|30
|4.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 16
|30
|5.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 8
|30
|6.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|27 - 13
|26
|7.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|21 - 9
|26
|8.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 11
|23
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 20
|22
|10.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 8
|21
|11.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 19
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 17
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|14.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|10 - 15
|17
|15.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 18
|17
|16.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 16
|17
|17.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 18
|17
|18.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|19.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 17
|12
|20.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 12
|27
|3.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 10
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 27
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 20
|19
|6.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 21
|18
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 17
|17
|8.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 18
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 20
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 20
|15
|11.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|9 - 22
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 20
|12
|13.
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|21 - 29
|12
|14.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 16
|10
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 22
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 35
|8
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 22
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|13 - 24
|6
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 20
|6
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|4 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|28 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|20 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|16 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|14 (3)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|12 (2)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|9
|Брентфорд
|Тони Айвен
|9
Прогнозы на матч Брайтон - Манчестер Юнайтед
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