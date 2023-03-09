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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Брайтон
 
Отложен
Манчестер Юнайтед
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Брайтон
Манчестер Юнайтед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
4 победы 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

23.1%
7.7%
69.2%
3 победы 1 ничья 9 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
КЛ
0:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.67
0.71

Среднее время на гол

54
126

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.86
1.83

Среднее время на гол

48
49

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.77
1.23

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

50
73

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Троссар Леандро 7 0.28
Макаллистер Алексис 7 (4) 0.28
Гросс Паскаль 6 0.24
Марч Соломон 6 0.24
Митома Каору 6 0.24
Фергюсон Эван 3 0.12
Уэлбек Данни 2 0.08
Лаллана Адам 2 0.08
Вельтман Йоел 1 0.04
Кайседо Мойсес 1 0.04
Эступиньян Первис 0 0
Мвепу Энок 0 0
Сармиенто Джереми 0 0
Буонанотте Факундо 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 14 0.54
Фернандеш Бруну 5 (1) 0.19
Санчо Джедон 4 0.15
Марсьяль Антони 3 (1) 0.12
Антони 3 0.12
Каземиро Карлос 2 0.08
Гарначо Алехандро 2 0.08
Фред Сантос 2 0.08
Эриксен Кристиан 1 0.04
Шоу Люк 1 0.04
Роналду Криштиану 1 0.04
Мартинес Лисандро 1 0.04
Далот Диогу 0 0
Вегхорст Ваут 0 0
Эланга Энтони 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 8 0
Макаллистер Алексис 6 0
Де Зерби Роберто 4 0
Эступиньян Первис 3 0
Гросс Паскаль 2 0
Данк Льюис 2 0
Вельтман Йоел 2 0
Марч Соломон 2 0
Уэбстер Адам 1 0
Троссар Леандро 1 0
Гилмор Билли 1 0
Санчес Роберт 1 0
Лемпти Тарик 1 0
Сармиенто Джереми 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 5 2
Мактоминай Скотт 6 0
Мартинес Лисандро 6 0
Фернандеш Бруну 5 0
Шоу Люк 5 0
Фред Сантос 5 0
Далот Диогу 5 0
Антони 4 0
Эриксен Кристиан 3 0
Магуайр Гарри 3 0
Маласиа Тирелл 3 0
Роналду Криштиану 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Гарначо Алехандро 2 0
Забитцер Марсель 1 0
Варан Рафаэль 1 0

Результаты матчей

Брайтон
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Манчестер Юнайтед
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

3
7
Брайтон
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Манчестер Юнайтед
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

22
24
Брайтон
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
Манчестер Юнайтед
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
38% (10)
46% (12)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

25
31

Голы по времени матча

Забито

19
16
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
4
21%
2
13%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
16%
3
19%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
6
32%
7
44%
76-90

Пропущено

14
28
9 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
4
29%
5
18%
1-15
2
14%
3
11%
16-30
3
21%
6
21%
31-45
3
21%
4
14%
46-60
1
7%
5
18%
61-75
1
7%
5
18%
76-90

Забито

25
24
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 8
14 Не забивали 16
4
16%
1
4%
1-15
4
16%
5
21%
16-30
3
12%
2
8%
31-45
7
28%
5
21%
46-60
4
16%
7
29%
29%
61-75
3
12%
4
17%
76-90

Пропущено

19
8
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
1
5%
1
13%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
6
32%
1
13%
31-45
2
11%
2
25%
46-60
6
32%
1
13%
61-75
2
11%
2
25%
76-90

Забито

44
40
16 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 15
5 Не забивали 6
8
18%
3
8%
1-15
5
11%
7
18%
16-30
3
7%
4
10%
31-45
10
23%
8
20%
46-60
9
20%
7
18%
61-75
9
20%
11
28%
76-90

Пропущено

33
36
18 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
5
15%
6
17%
1-15
4
12%
4
11%
16-30
9
27%
7
19%
31-45
5
15%
6
17%
46-60
7
21%
6
17%
61-75
3
9%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Брайтон 2:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Сток Сити - Брайтон 0:1
Брайтон - Фулхэм 0:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Мидлсбро - Брайтон 1:5 Эвертон - Брайтон 1:4 Брайтон - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Брайтон 1:3 Чарльтон - Брайтон 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:2 Брайтон - Астон Вилла 1:2 Арсенал - Брайтон 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 2:3 Брайтон - Челси 4:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Юнайтед - Рединг 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:1 Манчестер Юнайтед - Чарльтон 3:0 Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1

Результаты матчей

Брайтон
Манчестер Юнайтед

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%

Точный счет

2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:3
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:3
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 28%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%
3
4 раза 16%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
2
9 раз 35%
1
8 раз 31%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
5
8
1.5
9
4
4
9
2.5
4
9
3
10
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
2
8
4
1.5
5
8
4
8
2.5
1
12
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
22
4
13
12
1.5
14
12
8
17
2.5
5
21
4
21
3.5
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 27 21 3 3 62 - 25 66
2.
Манчестер Сити
 Заявка 27 19 4 4 67 - 25 61
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 26 15 5 6 41 - 35 50
4.
Тоттенхэм
 Заявка 27 15 3 9 49 - 37 48
5.
Ньюкасл
 Заявка 26 12 11 3 39 - 19 47
6.
Ливерпуль
 Заявка 26 12 6 8 47 - 29 42
7.
Брайтон
 Заявка 25 12 6 7 46 - 31 42
8.
Брентфорд
 Заявка 26 10 11 5 42 - 33 41
9.
Фулхэм
 Заявка 27 11 6 10 38 - 37 39
10.
Челси
 Заявка 26 10 7 9 27 - 26 37
11.
Астон Вилла
 Заявка 26 10 5 11 32 - 39 35
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 27 7 6 14 20 - 37 27
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 27 6 9 12 21 - 34 27
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 27 6 8 13 22 - 49 26
15.
Эвертон
 Заявка 27 6 7 14 20 - 38 25
16.
Лестер
 Заявка 26 7 3 16 37 - 46 24
17.
Вест Хэм
 Заявка 26 6 6 14 24 - 34 24
18.
Борнмут
 Заявка 26 6 6 14 25 - 51 24
19.
Лидс
 Заявка 26 5 8 13 31 - 42 23
20.
Саутгемптон
 Заявка 27 6 4 17 20 - 43 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 13 11 1 1 43 - 13 34
2.
Арсенал
 Заявка 13 10 2 1 34 - 16 32
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 9 3 1 34 - 9 30
4.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 16 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 9 3 1 24 - 8 30
6.
Брентфорд
 Заявка 13 7 5 1 27 - 13 26
7.
Ньюкасл
 Заявка 13 7 5 1 21 - 9 26
8.
Брайтон
 Заявка 13 7 2 4 22 - 11 23
9.
Фулхэм
 Заявка 14 6 4 4 21 - 20 22
10.
Челси
 Заявка 12 6 3 3 14 - 8 21
11.
Астон Вилла
 Заявка 13 6 2 5 20 - 19 20
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 5 5 4 18 - 17 20
13.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 5 2 6 10 - 15 17
15.
Лидс
 Заявка 13 4 5 4 18 - 18 17
16.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 16 17
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 5 5 12 - 18 17
18.
Борнмут
 Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
19.
Лестер
 Заявка 13 3 3 7 16 - 17 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 13 2 3 8 11 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 11 1 2 28 - 9 34
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 3 3 24 - 12 27
3.
Ньюкасл
 Заявка 13 5 6 2 18 - 10 21
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 6 2 5 17 - 27 20
5.
Брайтон
 Заявка 12 5 4 3 24 - 20 19
6.
Тоттенхэм
 Заявка 13 5 3 5 20 - 21 18
7.
Фулхэм
 Заявка 13 5 2 6 17 - 17 17
8.
Челси
 Заявка 14 4 4 6 13 - 18 16
9.
Астон Вилла
 Заявка 13 4 3 6 12 - 20 15
10.
Брентфорд
 Заявка 13 3 6 4 15 - 20 15
11.
Саутгемптон
 Заявка 14 4 1 9 9 - 22 13
12.
Ливерпуль
 Заявка 13 3 3 7 13 - 20 12
13.
Лестер
 Заявка 13 4 0 9 21 - 29 12
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 2 4 7 9 - 16 10
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 2 4 8 10 - 22 10
16.
Борнмут
 Заявка 13 2 2 9 12 - 35 8
17.
Эвертон
 Заявка 13 1 5 7 8 - 22 8
18.
Лидс
 Заявка 13 1 3 9 13 - 24 6
19.
Вест Хэм
 Заявка 13 1 3 9 7 - 20 6
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 1 3 9 4 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 28 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 20 (2)
Брентфорд Тони Айвен 16 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 14 (3)
Арсенал Мартинелли Габриэл 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 9
Брентфорд Тони Айвен 9
Весь список
  • До матча
  • Опасный момент
    Матч перенесён.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 марта 2023, осталось 1 день 4 часа 32 минуты.



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