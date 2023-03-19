Тур: 28. Стадион: Эмирейтс. Главный судья: Эттуэлл Стюарт
4:1
Второй тайм: 78'
0'
1:0
28' ГолМартинелли Габриэл
2:0
43' ГолСака Букайо
3:0
55' ГолДжака Гранит
59' Желтая карточкаТомкинс Джеймс
3:1
63' ГолШлупп Джеффри
4:1
74' ГолСака Букайо
Ход матча
28'
43'
2:0
55'
3:0
59'
63'
3:1
74'
4:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
-
1.68 ТБ(2,5) гола
4
Уайт
Бен
16
Холдинг
Роб
34
Джака
Гранит
28
Дукуре
Шейк
11
Заха
Уилфрид
22
Эдуар
Одсонн
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Тёрнер МэттВратарь
- Защитник
-
15 Кивёр ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ЖоржиньоПолузащитник
-
21 Виейра ФабиуПолузащитник
- Нападающий
-
24 Нелсон РайсНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Заха УилфридПолузащитник
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
- Запасные игроки
-
63 Гудман ОуэнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Ричардс КрисЗащитник
- Полузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Маккарти Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Арсенал
Кристал Пэлас
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 8 побед
19 матчей
52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.1%
15.8%
42.1%
8 побед 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.89
1.7
Среднее время на гол
47
52
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.4
1.11
Среднее время на гол
64
81
Всего голов
31
27
Голов в среднем за матч
1.63
1.42
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
55
63
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинелли Габриэл
|13
|0.46
|Сака Букайо
|11 (2)
|0.39
|Эдегор Мартин
|10
|0.36
|Жезус Габриэл
|5
|0.18
|Джака Гранит
|4
|0.14
|Нкетиа Эдди
|4
|0.14
|Нелсон Райс
|3
|0.11
|Парти Томас
|3
|0.11
|Габриэль дос Сантос
|3
|0.11
|Салиба Вильям
|2
|0.07
|Троссар Леандро
|1
|0.04
|Уайт Бен
|1
|0.04
|Зинченко Александр
|1
|0.04
|Виейра Фабиу
|1
|0.04
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
|Смит-Роу Эмил
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заха Уилфрид
|6
|0.21
|Эзе Эберечи
|4
|0.14
|Эдуар Одсонн
|3
|0.11
|Олисе Майкл
|2
|0.07
|Шлупп Джеффри
|2
|0.07
|Айю Джордан
|1
|0.04
|Томкинс Джеймс
|1
|0.04
|Андерсен Йоаким
|1
|0.04
|Матета Жан-Филипп
|1
|0.04
|Дукуре Шейк
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сака Букайо
|5
|0
|Эдегор Мартин
|4
|0
|Жезус Габриэл
|4
|0
|Уайт Бен
|4
|0
|Габриэль дос Сантос
|4
|0
|Салиба Вильям
|4
|0
|Джака Гранит
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Зинченко Александр
|2
|0
|Парти Томас
|2
|0
|Томиясу Такэхиро
|2
|0
|Нкетиа Эдди
|2
|0
|Артета Микель
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дукуре Шейк
|10
|1
|Гехи Марк
|7
|0
|Андерсен Йоаким
|6
|0
|Митчелл Тайрик
|4
|1
|Шлупп Джеффри
|5
|0
|Уорд Джоэл
|4
|0
|Заха Уилфрид
|4
|0
|Хьюз Уилл
|4
|0
|Томкинс Джеймс
|2
|1
|Виейра Патрик
|3
|0
|Клайн Натаниэль
|3
|0
|Айю Джордан
|3
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|Эзе Эберечи
|2
|0
|Олисе Майкл
|2
|0
|Миливоевич Лука
|1
|0
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|0
|Ахамада Науиру
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Кристал Пэлас
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
1
Волевые поражения
2
5
Арсенал
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Кристал Пэлас
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
9
5
Волевые победы
4
11
Волевые поражения
24
11
Арсенал
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Кристал Пэлас
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
56% (15)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
9
6
Волевые победы
15
12
Волевые поражения
26
16
Голы по времени матча
Забито
35
9
11 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 20
2
6%
0
0%
1-15
4
11%
3
33%
16-30
5
14%
3
33%
31-45
9
26%
0
0%
46-60
8
23%
1
11%
61-75
7
20%
2
22%
76-90
Пропущено
15
16
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
7%
4
25%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
2
13%
46-60
4
27%
6
38%
61-75
1
7%
3
19%
76-90
Забито
25
13
14 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
4
16%
2
15%
1-15
6
24%
1
8%
16-30
4
16%
1
8%
31-45
6
24%
3
23%
46-60
4
16%
3
23%
61-75
1
4%
3
23%
76-90
Пропущено
12
17
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
2
17%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
17%
4
24%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
4
33%
4
24%
61-75
3
25%
4
24%
76-90
Забито
60
22
25 В 1-м тайме 10
35 Во 2-м тайме 12
17 Забивали первыми 7
2 Не забивали 11
6
10%
2
9%
1-15
10
17%
4
18%
16-30
9
15%
4
18%
31-45
15
25%
3
14%
46-60
12
20%
4
18%
61-75
8
13%
5
23%
76-90
Пропущено
27
33
10 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 20
3
11%
6
18%
1-15
3
11%
2
6%
16-30
4
15%
4
12%
31-45
5
19%
4
12%
46-60
8
30%
30%
10
30%
61-75
4
15%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Арсенал - Борнмут 3:2
Арсенал - Эвертон 4:0 Лестер - Арсенал 0:1 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Арсенал - Брентфорд 1:1 Эвертон - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:2 Оксфорд Юнайтед - Арсенал 0:3 Арсенал - Ньюкасл 0:0 Брайтон - Арсенал 2:4 Арсенал - Вест Хэм 3:1 Арсенал - Ювентус 0:2 Арсенал - Милан 2:1 Арсенал - Лион 3:0
Кристал Пэлас
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0
Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3 Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1 Кристал Пэлас - Наполи 1:3 Кристал Пэлас - Трабзонспор 2:2 Кристал Пэлас - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0
Результаты матчей
Арсенал
Кристал Пэлас
Точный счет
3:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 38%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
0:3
3 раза 21%
2:4
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
Точный счет
0:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
0:3
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
3
8 раз 30%
1
7 раз 26%
2
5 раз 19%
4
4 раза 15%
0
2 раза 7%
5
1 раз 4%
0
13 раз 48%
1
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Арсенал
Кристал Пэлас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
86
103
311
85
113
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
67
86
310
59
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
252
Больше Меньше
1413
189
621
1314
126
522
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|28
|22
|3
|3
|65 - 26
|69
|2.
|Заявка
|27
|19
|4
|4
|67 - 25
|61
|3.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|41 - 35
|50
|4.
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|52 - 40
|49
|5.
|Заявка
|26
|12
|11
|3
|39 - 19
|47
|6.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|47 - 29
|42
|7.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|46 - 31
|42
|8.
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|43 - 34
|42
|9.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|38 - 37
|39
|10.
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|29 - 28
|38
|11.
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|35 - 39
|38
|12.
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|22 - 41
|27
|13.
|1:3 Заявка
|28
|6
|9
|13
|22 - 37
|27
|14.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|35 - 44
|26
|15.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|22 - 40
|26
|16.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|22 - 49
|26
|17.
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|38 - 47
|25
|18.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|24 - 34
|24
|19.
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|25 - 54
|24
|20.
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|23 - 46
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|14
|11
|2
|1
|37 - 17
|35
|2.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|43 - 13
|34
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 9
|30
|4.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 16
|30
|5.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 8
|30
|6.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 14
|27
|7.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|21 - 9
|26
|8.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 11
|23
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 19
|23
|10.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 10
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 20
|22
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 17
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|14.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 16
|17
|15.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 19
|17
|16.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 18
|17
|17.
|1:3 Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 18
|17
|18.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|19.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 17
|12
|20.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 12
|27
|3.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 10
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 27
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 20
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 24
|19
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 17
|17
|8.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 18
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 20
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 20
|15
|11.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|22 - 30
|13
|12.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|9 - 22
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 20
|12
|14.
|1:3 Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 19
|10
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 22
|10
|16.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|17 - 26
|9
|17.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|10 - 24
|9
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 38
|8
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 20
|6
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|4 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|28 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|21 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|16 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|14 (3)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|13 (2)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 8
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|9