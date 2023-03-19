  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Арсенал
4:1
Второй тайм: 78'
Кристал Пэлас
0'
1:0
28' Гол
Мартинелли Габриэл
2:0
43' Гол
Сака Букайо
3:0
55' Гол
Джака Гранит
59' Желтая карточка
Томкинс Джеймс
3:1
63' Гол
Шлупп Джеффри
4:1
74' Гол
Сака Букайо

Ход матча

28'
Мартинелли Габриэл
(Сака Букайо)
1:0
43'
Сака Букайо
(Уайт Бен)
2:0
55'
Джака Гранит
(Троссар Леандро)
3:0
59'
 
Томкинс Джеймс
63'
3:1
Шлупп Джеффри
65'
Тирни Киран
Зинченко Александр
 
65'
Жезус Габриэл
Троссар Леандро
 
65'
 
Айю Джордан
Эдуар Одсонн
65'
 
Хьюз Уилл
Миливоевич Лука
74'
Сака Букайо
(Тирни Киран)
4:1

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 134
Арсенал 98.5% (132)
X 1.5% (2)
Кристал Пэлас 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Кристал Пэлас
1.30
6.20
32.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рамсдейл
Аарон
4
Уайт
Бен
16
Холдинг
Роб
6
Габриэль
дос
Сантос
35
Зинченко
Александр
8
Эдегор
Мартин
5
Парти
Томас
34
Джака
Гранит
7
Сака
Букайо
19
Троссар
Леандро
11
Мартинелли
Габриэл
41
Витворт
Джосеф
2
Уорд
Джоэл
5
Томкинс
Джеймс
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
4
Миливоевич
Лука
28
Дукуре
Шейк
7
Олисе
Майкл
15
Шлупп
Джеффри
11
Заха
Уилфрид
22
Эдуар
Одсонн
Арсенал
4-3-3
Кристал Пэлас
4-2-3-1

История личных встреч

Арсенал
Кристал Пэлас

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 8 побед

19 матчей

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.1%
15.8%
42.1%
8 побед 3 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.89
1.7

Среднее время на гол

47
52

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.4
1.11

Среднее время на гол

64
81

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

1.63
1.42

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

55
63

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинелли Габриэл 13 0.46
Сака Букайо 11 (2) 0.39
Эдегор Мартин 10 0.36
Жезус Габриэл 5 0.18
Джака Гранит 4 0.14
Нкетиа Эдди 4 0.14
Нелсон Райс 3 0.11
Парти Томас 3 0.11
Габриэль дос Сантос 3 0.11
Салиба Вильям 2 0.07
Троссар Леандро 1 0.04
Уайт Бен 1 0.04
Зинченко Александр 1 0.04
Виейра Фабиу 1 0.04
Томиясу Такэхиро 0 0
Смит-Роу Эмил 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заха Уилфрид 6 0.21
Эзе Эберечи 4 0.14
Эдуар Одсонн 3 0.11
Олисе Майкл 2 0.07
Шлупп Джеффри 2 0.07
Айю Джордан 1 0.04
Томкинс Джеймс 1 0.04
Андерсен Йоаким 1 0.04
Матета Жан-Филипп 1 0.04
Дукуре Шейк 0 0
Митчелл Тайрик 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сака Букайо 5 0
Эдегор Мартин 4 0
Жезус Габриэл 4 0
Уайт Бен 4 0
Габриэль дос Сантос 4 0
Салиба Вильям 4 0
Джака Гранит 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Зинченко Александр 2 0
Парти Томас 2 0
Томиясу Такэхиро 2 0
Нкетиа Эдди 2 0
Артета Микель 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Шейк 10 1
Гехи Марк 7 0
Андерсен Йоаким 6 0
Митчелл Тайрик 4 1
Шлупп Джеффри 5 0
Уорд Джоэл 4 0
Заха Уилфрид 4 0
Хьюз Уилл 4 0
Томкинс Джеймс 2 1
Виейра Патрик 3 0
Клайн Натаниэль 3 0
Айю Джордан 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Матета Жан-Филипп 2 0
Эзе Эберечи 2 0
Олисе Майкл 2 0
Миливоевич Лука 1 0
Гуаита Висенте 1 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 0
Ахамада Науиру 1 0

Результаты матчей

Арсенал
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Кристал Пэлас
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
1

Волевые поражения

2
5
Арсенал
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Кристал Пэлас
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

9
5

Волевые победы

4
11

Волевые поражения

24
11
Арсенал
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Кристал Пэлас
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
56% (15)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

9
6

Волевые победы

15
12

Волевые поражения

26
16

Голы по времени матча

Забито

35
9
11 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 20
2
6%
0
0%
1-15
4
11%
3
33%
16-30
5
14%
3
33%
31-45
9
26%
0
0%
46-60
8
23%
1
11%
61-75
7
20%
2
22%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
7%
4
25%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
2
13%
46-60
4
27%
6
38%
61-75
1
7%
3
19%
76-90

Забито

25
13
14 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
4
16%
2
15%
1-15
6
24%
1
8%
16-30
4
16%
1
8%
31-45
6
24%
3
23%
46-60
4
16%
3
23%
61-75
1
4%
3
23%
76-90

Пропущено

12
17
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
2
17%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
17%
4
24%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
4
33%
4
24%
61-75
3
25%
4
24%
76-90

Забито

60
22
25 В 1-м тайме 10
35 Во 2-м тайме 12
17 Забивали первыми 7
2 Не забивали 11
6
10%
2
9%
1-15
10
17%
4
18%
16-30
9
15%
4
18%
31-45
15
25%
3
14%
46-60
12
20%
4
18%
61-75
8
13%
5
23%
76-90

Пропущено

27
33
10 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 20
3
11%
6
18%
1-15
3
11%
2
6%
16-30
4
15%
4
12%
31-45
5
19%
4
12%
46-60
8
30%
30%
10
30%
61-75
4
15%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Арсенал - Борнмут 3:2
Арсенал - Эвертон 4:0 Лестер - Арсенал 0:1 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Арсенал - Брентфорд 1:1 Эвертон - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:2 Оксфорд Юнайтед - Арсенал 0:3 Арсенал - Ньюкасл 0:0 Брайтон - Арсенал 2:4 Арсенал - Вест Хэм 3:1 Арсенал - Ювентус 0:2 Арсенал - Милан 2:1 Арсенал - Лион 3:0
Кристал Пэлас
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0
Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3 Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1 Кристал Пэлас - Наполи 1:3 Кристал Пэлас - Трабзонспор 2:2 Кристал Пэлас - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0

Результаты матчей

Арсенал
Кристал Пэлас

Точный счет

3:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
0:3
3 раза 21%
2:4
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%

Точный счет

0:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
0:3
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

3
8 раз 30%
1
7 раз 26%
2
5 раз 19%
4
4 раза 15%
0
2 раза 7%
5
1 раз 4%
0
13 раз 48%
1
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
6
10
3
1.5
3
11
8
5
2.5
1
13
3
10
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
6
7
8
6
1.5
3
10
5
9
2.5
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
2
0.5
Больше Меньше
14
13
18
9
1.5
6
21
13
14
2.5
1
26
5
22
3.5
1
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 3:1 Заявка 28 22 3 3 65 - 26 69
2.
Манчестер Сити
 Заявка 27 19 4 4 67 - 25 61
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 26 15 5 6 41 - 35 50
4.
Тоттенхэм
 Заявка 28 15 4 9 52 - 40 49
5.
Ньюкасл
 Заявка 26 12 11 3 39 - 19 47
6.
Ливерпуль
 Заявка 26 12 6 8 47 - 29 42
7.
Брайтон
 Заявка 25 12 6 7 46 - 31 42
8.
Брентфорд
 Заявка 27 10 12 5 43 - 34 42
9.
Фулхэм
 Заявка 27 11 6 10 38 - 37 39
10.
Челси
 Заявка 27 10 8 9 29 - 28 38
11.
Астон Вилла
 Заявка 27 11 5 11 35 - 39 38
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 28 7 6 15 22 - 41 27
13.
Кристал Пэлас
 1:3 Заявка 28 6 9 13 22 - 37 27
14.
Лидс
 Заявка 27 6 8 13 35 - 44 26
15.
Эвертон
 Заявка 28 6 8 14 22 - 40 26
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 27 6 8 13 22 - 49 26
17.
Лестер
 Заявка 27 7 4 16 38 - 47 25
18.
Вест Хэм
 Заявка 26 6 6 14 24 - 34 24
19.
Борнмут
 Заявка 27 6 6 15 25 - 54 24
20.
Саутгемптон
 Заявка 28 6 5 17 23 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 3:1 Заявка 14 11 2 1 37 - 17 35
2.
Манчестер Сити
 Заявка 13 11 1 1 43 - 13 34
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 9 3 1 34 - 9 30
4.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 16 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 9 3 1 24 - 8 30
6.
Брентфорд
 Заявка 14 7 6 1 28 - 14 27
7.
Ньюкасл
 Заявка 13 7 5 1 21 - 9 26
8.
Брайтон
 Заявка 13 7 2 4 22 - 11 23
9.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 2 5 23 - 19 23
10.
Челси
 Заявка 13 6 4 3 16 - 10 22
11.
Фулхэм
 Заявка 14 6 4 4 21 - 20 22
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 5 5 4 18 - 17 20
13.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
14.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 16 17
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 19 17
16.
Лидс
 Заявка 13 4 5 4 18 - 18 17
17.
Кристал Пэлас
 1:3 Заявка 14 4 5 5 12 - 18 17
18.
Борнмут
 Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
19.
Лестер
 Заявка 13 3 3 7 16 - 17 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 14 2 4 8 14 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 3:1 Заявка 14 11 1 2 28 - 9 34
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 3 3 24 - 12 27
3.
Ньюкасл
 Заявка 13 5 6 2 18 - 10 21
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 6 2 5 17 - 27 20
5.
Брайтон
 Заявка 12 5 4 3 24 - 20 19
6.
Тоттенхэм
 Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
7.
Фулхэм
 Заявка 13 5 2 6 17 - 17 17
8.
Челси
 Заявка 14 4 4 6 13 - 18 16
9.
Астон Вилла
 Заявка 13 4 3 6 12 - 20 15
10.
Брентфорд
 Заявка 13 3 6 4 15 - 20 15
11.
Лестер
 Заявка 14 4 1 9 22 - 30 13
12.
Саутгемптон
 Заявка 14 4 1 9 9 - 22 13
13.
Ливерпуль
 Заявка 13 3 3 7 13 - 20 12
14.
Кристал Пэлас
 1:3 Заявка 14 2 4 8 10 - 19 10
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 2 4 8 10 - 22 10
16.
Лидс
 Заявка 14 2 3 9 17 - 26 9
17.
Эвертон
 Заявка 14 1 6 7 10 - 24 9
18.
Борнмут
 Заявка 14 2 2 10 12 - 38 8
19.
Вест Хэм
 Заявка 13 1 3 9 7 - 20 6
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 1 3 9 4 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 28 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 21 (2)
Брентфорд Тони Айвен 16 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 14 (3)
Арсенал Мартинелли Габриэл 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 8
Вулверхэмптон Невеш Рубен 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 78'
    Олис выполнил прямой удар со штрафного стандарта. Мяч полетел с 20-ти метров, но попадает в стенку! Один из игроков падает в нокдаут, а подбор остаётся за "пушкарями".
  • Фол, нарушение
    77'
    Джака нарушает правила против Уилфрида Заха. Игрок толкнул руками своего оппонента. Гости получают право на исполнение опасного штрафного.
  • Описание гола
    75'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 4:1! САКА!
    Сака оформляет дубль! "Арсенал" делает счёт более комфортный благодаря передачи Тирни с левого фланга поля на Букайо, тот в касание с левой ноги отправил мяч в ближний угол ворот!
  • Опасный момент
    74'
    Опасный момент! Гости были близки чтобы забить!! Заха принял передачу на левом фланге штрафной, нанёс удар в дальний угол, но мяч пролетел рядом со штангой!
  • Угловой
    72'
    Сака выполнил подачу с углового стандарта на правом фланге поля. Мяч полетел на ближнюю штангу, где головой сыграл Жезус выиграв борьбу у защитника, но мяч полетел в сторону от ворот.
  • Фол, нарушение
    71'
    Олис отпустил от себя мяч и был вынужден нарушить правила против Тирни, который уже получил полный контроль в центре поля.
  • 69'
    Посмотрим как скажутся в игре сделанные замены у обеих команд.  Отмечу, что по две замены произошло в эти минуты матча. Ждём продолжение результативного футбола!
  • Замена
    68'
    Замена в составе команды "Кристал Пэлас". Лука Миливоевич уходит с поля и его заменит Уилл Хьюз.
  • Замена
    67'
    Замена в составе команды "Кристал Пэлас". Одсонн Эдуар уходит с поля и его заменит Джордан Айю.
  • Замена
    66'
    Замена в составе команды "Арсенал". Леандро Троссар уходит с поля и его заменит Габриэль Жезус.
  • Замена
    65'
    Замена в составе команды "Арсенал".  Александр Зинченко уходит с поля и его заменит Киран Тирни.
  • Описание гола
    64'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3:1! Джефри Шлупп!
    Гости распечатывают ворота своего соперника после подачи с углового стандарта. Олис выполнил подачу в центральную зону штрафной, где Шлупп замкнул передачу, отправив мяч в сетку ворот!
  • 62'
    Успокоилась игра в нашем матче. "Арсенал" уже не форсирует события, предпочитая надёжную игру в центральной части поля.
  • Желтая карточка
    61'
    Первая жёлтая карточка в игре. Томкинс сыграл грубо против Троссара, не дав пройти к штрафной площади. игрок руками и ногами задержал своего оппонента, получив за это жёлтую карточку.
  • 59'
    "Кристал Пэлас" совершает подходы к чужим воротам, но не может найти момент для удара, соперник качественно обороняется, предотвращая угрозу у своих ворот.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      58'
      Джака нарушает правила в центральной части поля. Миливоевич сумел сохранить контроль над мячом, но его планы с развитием атаки были остановлены, ударом по ногам.
    • Описание гола
      56'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3:0! ДЖАКА!
      Троссар выполнил проникающую передачу в штрафную площадь, где Джака как по маслу проник к воротам соперника, Гранит в касание переправил мяч в ближний угол ворот!
    • 55'
      Заха выполнил удар по воротам, ворвавшись по левому флангу поля в штрафную, игрок находился под острым углом, Рамсдейл отбил мяч на угловой стандарт!
    • 53'
      Гости на какое-то время взяли мяч под свой контроль, но пока не совершают конструктивных действий, предпочитая надёжный перепас, выжидая ошибок соперника.
    • Фол, нарушение
      52'
      В центральной части поля случился фол в исполнении Миливоевича. Игрок проиграл в единоборстве, вынужденно нарушив правила против Джака.
    • Фол, нарушение
      50'
      Бен Уайт уронил на газон своего оппонента в момент борьбы за нейтральный мяч. Пострадал - Заха. Арбитр зафиксировал штрафной удар.
    • 49'
      Много прострелов от команды хозяев с разных флангов поля. Достаточно активно игроки обостряли ситуацию у ворот, но до завершающего удара дело не дошло.
    • 47'
      В перерыве не было сделано замен. Команды продолжают играть в прежних составах, что и в первом тайме. Второй отрезок матча начался так, как будто игроки не уходили на перерыв. Постоянный контроль обеспечивает "Арсенал".
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался! Посмотрим получится ли гостям ответить на два пропущенных мяча в первом тайме.
    • Первый тайм
    • Свисток
      Звучит свисток об окончании первого тайма. "Арсенал" - "Кристал Пэлас" 2:0. Перерыв!
    • Опасный момент
      45'
      Парти выполнил дальний удар по воротам из-за пределов штрафной, мяч полетел в ближний угол, но совсем немного не попал по воротам!
    • Угловой
      45'
      Троссар выполнил подачу с углового стандарта на левом фланге поля. Мяч полетел на ближнюю штангу, защитник без сопротивления выбил мяч от своих ворот.
    • Дополнительное время
      45'
      К основному времени первого тайма добавлено три минуты.
    • Описание гола
      43'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! CАКА!
      Максимальное давление на ворота соперника даёт о себе знать. "Арсенал" показал прекрасное взаимопонимание, Сака на правом фланге поля приял мяч и отправил его в дальний угол ворот!
    • Опасный момент
      42'
      Эдегор из выгодной позиции пытался забить мяч в ворота, игрок удачно сыграл на подборе мяча, сместившись в центр улучшил позицию, но удар получился мимо цели!
    • 40'
      Эдегор выполнил подачу со штрафного стандарта, мяч полетел на голову Парти, игрок нанёс удар головой, но мяч полетел выше ворот.
    • Угловой
      39'
      Сака выполнил подачу с углового стандарта на левом фланге поля. Мяч отправился в центральную часть штрафной, Марк Гэи разрядил обстановку, выбив мяч головой.
    • 37'
      Сака в чужой штрафной накрутил несколько игроков и нанёс удар по воротам, ухудшив себе позицию, в итоге мяч полетел сильно неточно. 
    • Фол, нарушение
      36'
      Заха нарушил правила против Бен Уайта. Игрок выставил руку в момент борьбы и попал своему оппоненту по лицу. Главный судья назначил штрафной удар на правом фланге поля.
    • 34'
      Джака уже вернулся на поле и создал неплохой момент у ворот соперника. Гранит нанёс удар с линии штрафной, но мяч заблокировал защитник.
    • Фол, нарушение
      33'
      Габриэл нарушает правила против Эдуара на левом фланге поля. Главный судья фиксирует фол за удар по ногам соперника.
    • Травма, повреждение
      31'
      Джака получил повреждение в момент борьбы за нейтральный мяч. Игроку оказывают медицинскую помощь. Образовалась пауза в матче.
    • Угловой
      30'
      "Арсенал" заработал угловой стандарт на левом фланге поля. Троссар выполнил подачу в центральную зону, защитник выбил мяч головой, разрядив обстановку.
    • Описание гола
      28'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Мартинелли!
      "Арсенал" организовал позиционную атаку, вынудив ошибиться своего соперника в обороне. Сака получил передачу на правом фланге, затем адресовал мяч в центральную зону штрафной площади, Мартинели отправляет мяч в сетку ворот!
    • 26'
      Более остро играет команда "Кристен Пэлас" на контратаках, чем "Арсенал". Хозяева в позиционном наступлении пока ничего не может создать у ворот соперника.
    • Фол, нарушение
      25'
      Троссар зацепил Олисе за футболку, тем самым сорвав атаку соперника. Главный судья фиксирует фол, воздерживаясь от показания карточки.
    • Фол, нарушение
      23'
      Игра продолжилась. С игроком команды гостей всё в порядке он уже вернулся на поле. Тем временем Эдуар опасно сыграл в момент борьбы за нейтральный мяч.
    • Травма, повреждение
      22'
      Митчелл лежит на газоне ему требуется медицинская помощь. Главный судья остановил встречу, вызвав на поле медицинских работников. Пауза в игре.
    • Опасный момент
      20'
      Эдегор получил мяч на линии штрафной, игрок нанёс плотный удар по воротам, голкипер в красивом прыжке выпрыгнул в левый угол, совершая сейв! Мяч рикошетит на Сака, который был в офсайде!
    • Офсайд
      19'
      Эдуар создал острый момент у ворот соперника, после контратаки своей команды, однако момент был упущен, игрок оказался в положении "вне игры".
    • Судья
      17'
      Сака по правому флангу ворвался в чужую штрафную, но в штрафной упал после лёгкого контакта с защитником, арбитр развёл руки, дав понять, что игру можно продолжить.
    • 16'
      Пока самый острый момент был у команды "Кристал Пэлас", но мяч попал в штангу. Ждём ответных действий от "Арсенала". 
    • Угловой
      15'
      Гости заработали право на подачу корнера с левого фланга поля. Мяч отправился на ближнюю штангу, затем был выбит защитником без больших сопротивлений.
    • Опасный момент
      13'
      Опасный момент!! Олис получил передачу по левому флангу, игроки на ложном замахе убрал защитника, выполнил удар в ближний угол, голкипер не смог отразить удар, но мяч попал в штангу, а затем рикошетом в спину Рамсдейла, только после этого за лицевую линию ворот!
    • 12'
      После контратаки "пушкарей" мяч полетел после мягкого заброса в штрафную площадь, где Троссар ввёл борьбу, но уступил защитнику.
    • 10'
      Много передач перед штрафной площади создаёт команда хозяев, но найти точный адресат в штрафную не получается.
    • 9'
      "Арсенал" пытается войти в чужую штрафную площадь по разным флангам, но пока безрезультатно. гости достаточно плотно играют с соперником, не давая создать конструктив у своих ворот.
    • Фол, нарушение
      7'
      Уорд ударил по ногам Троссарда. Главный судья зафиксировал фол в центральной части поля. Игрок не успевал к мячу и вынужденно уронил своего оппонента.
    • 6'
      Предсказуемо "Арсенал" контролирует мяч на чужой половине поля, в ожидании перспективных атак. Пока соперник всё грамотно перекрывает, не давая шанса создавать свободное пространство.
    • Офсайд
      5'
      Сака оказался в положении "вне игры" на правом фланге поля. Игрок поспешил с забеганием по флангу и не смог продолжить атаку для своей команды. Линейный арбитр поднял флажок
    • 3'
      Матч проходит на стадионе "Эмирейтс", где сегодня потрясающая погода для игры в футбол. В Лондоне сегодня отличная атмосфера. Болельщики обеспечивают максимальную поддержку своей команде!
    • 2'
      Хозяева сегодня играют в домашней форме бело - красного цвета, гостям достался комплект чёрной формы. Поле затянуло дымом от фанатской трибуны, надеемся это  не помешает командам показать хороший футбол.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! У обеих команд есть определённые цели на этот сезон. "Арсенал" борется за чемпионство, а "Крисал Пэлас" пытается избежать вылета. Матч должен получится впечатляющим. Гости ввели мяч с центра поля. Поехали!