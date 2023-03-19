Посмотрим как скажутся в игре сделанные замены у обеих команд. Отмечу, что по две замены произошло в эти минуты матча. Ждём продолжение результативного футбола!

Олис отпустил от себя мяч и был вынужден нарушить правила против Тирни, который уже получил полный контроль в центре поля.

Сака выполнил подачу с углового стандарта на правом фланге поля. Мяч полетел на ближнюю штангу, где головой сыграл Жезус выиграв борьбу у защитника, но мяч полетел в сторону от ворот.

Опасный момент! Гости были близки чтобы забить!! Заха принял передачу на левом фланге штрафной, нанёс удар в дальний угол, но мяч пролетел рядом со штангой!

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 4:1! САКА! Сака оформляет дубль! "Арсенал" делает счёт более комфортный благодаря передачи Тирни с левого фланга поля на Букайо, тот в касание с левой ноги отправил мяч в ближний угол ворот!

Джака нарушает правила против Уилфрида Заха. Игрок толкнул руками своего оппонента. Гости получают право на исполнение опасного штрафного.

Олис выполнил прямой удар со штрафного стандарта. Мяч полетел с 20-ти метров, но попадает в стенку! Один из игроков падает в нокдаут, а подбор остаётся за "пушкарями".

"Кристал Пэлас" совершает подходы к чужим воротам, но не может найти момент для удара, соперник качественно обороняется, предотвращая угрозу у своих ворот.

Первая жёлтая карточка в игре. Томкинс сыграл грубо против Троссара, не дав пройти к штрафной площади. игрок руками и ногами задержал своего оппонента, получив за это жёлтую карточку.

Успокоилась игра в нашем матче. "Арсенал" уже не форсирует события, предпочитая надёжную игру в центральной части поля.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3:1! Джефри Шлупп! Гости распечатывают ворота своего соперника после подачи с углового стандарта. Олис выполнил подачу в центральную зону штрафной, где Шлупп замкнул передачу, отправив мяч в сетку ворот!

Замена в составе команды "Арсенал". Александр Зинченко уходит с поля и его заменит Киран Тирни.

Замена в составе команды "Арсенал". Леандро Троссар уходит с поля и его заменит Габриэль Жезус.

Замена в составе команды "Кристал Пэлас". Одсонн Эдуар уходит с поля и его заменит Джордан Айю.

Замена в составе команды "Кристал Пэлас". Лука Миливоевич уходит с поля и его заменит Уилл Хьюз.

Второй тайм начался! Посмотрим получится ли гостям ответить на два пропущенных мяча в первом тайме.

В перерыве не было сделано замен. Команды продолжают играть в прежних составах, что и в первом тайме. Второй отрезок матча начался так, как будто игроки не уходили на перерыв. Постоянный контроль обеспечивает "Арсенал".

Много прострелов от команды хозяев с разных флангов поля. Достаточно активно игроки обостряли ситуацию у ворот, но до завершающего удара дело не дошло.

Бен Уайт уронил на газон своего оппонента в момент борьбы за нейтральный мяч. Пострадал - Заха. Арбитр зафиксировал штрафной удар.

В центральной части поля случился фол в исполнении Миливоевича. Игрок проиграл в единоборстве, вынужденно нарушив правила против Джака.

Гости на какое-то время взяли мяч под свой контроль, но пока не совершают конструктивных действий, предпочитая надёжный перепас, выжидая ошибок соперника.

Заха выполнил удар по воротам, ворвавшись по левому флангу поля в штрафную, игрок находился под острым углом, Рамсдейл отбил мяч на угловой стандарт!

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3:0! ДЖАКА! Троссар выполнил проникающую передачу в штрафную площадь, где Джака как по маслу проник к воротам соперника, Гранит в касание переправил мяч в ближний угол ворот!

Джака нарушает правила в центральной части поля. Миливоевич сумел сохранить контроль над мячом, но его планы с развитием атаки были остановлены, ударом по ногам.

45' Парти выполнил дальний удар по воротам из-за пределов штрафной, мяч полетел в ближний угол, но совсем немного не попал по воротам!

45' Троссар выполнил подачу с углового стандарта на левом фланге поля. Мяч полетел на ближнюю штангу, защитник без сопротивления выбил мяч от своих ворот.

45' К основному времени первого тайма добавлено три минуты.

43' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! CАКА!

Максимальное давление на ворота соперника даёт о себе знать. "Арсенал" показал прекрасное взаимопонимание, Сака на правом фланге поля приял мяч и отправил его в дальний угол ворот!

42' Эдегор из выгодной позиции пытался забить мяч в ворота, игрок удачно сыграл на подборе мяча, сместившись в центр улучшил позицию, но удар получился мимо цели!

40' Эдегор выполнил подачу со штрафного стандарта, мяч полетел на голову Парти, игрок нанёс удар головой, но мяч полетел выше ворот.

39' Сака выполнил подачу с углового стандарта на левом фланге поля. Мяч отправился в центральную часть штрафной, Марк Гэи разрядил обстановку, выбив мяч головой.

37' Сака в чужой штрафной накрутил несколько игроков и нанёс удар по воротам, ухудшив себе позицию, в итоге мяч полетел сильно неточно.

36' Заха нарушил правила против Бен Уайта. Игрок выставил руку в момент борьбы и попал своему оппоненту по лицу. Главный судья назначил штрафной удар на правом фланге поля.

34' Джака уже вернулся на поле и создал неплохой момент у ворот соперника. Гранит нанёс удар с линии штрафной, но мяч заблокировал защитник.

33' Габриэл нарушает правила против Эдуара на левом фланге поля. Главный судья фиксирует фол за удар по ногам соперника.

31' Джака получил повреждение в момент борьбы за нейтральный мяч. Игроку оказывают медицинскую помощь. Образовалась пауза в матче.

30' "Арсенал" заработал угловой стандарт на левом фланге поля. Троссар выполнил подачу в центральную зону, защитник выбил мяч головой, разрядив обстановку.

28' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Мартинелли!

"Арсенал" организовал позиционную атаку, вынудив ошибиться своего соперника в обороне. Сака получил передачу на правом фланге, затем адресовал мяч в центральную зону штрафной площади, Мартинели отправляет мяч в сетку ворот!

26' Более остро играет команда "Кристен Пэлас" на контратаках, чем "Арсенал". Хозяева в позиционном наступлении пока ничего не может создать у ворот соперника.

25' Троссар зацепил Олисе за футболку, тем самым сорвав атаку соперника. Главный судья фиксирует фол, воздерживаясь от показания карточки.

23' Игра продолжилась. С игроком команды гостей всё в порядке он уже вернулся на поле. Тем временем Эдуар опасно сыграл в момент борьбы за нейтральный мяч.

22' Митчелл лежит на газоне ему требуется медицинская помощь. Главный судья остановил встречу, вызвав на поле медицинских работников. Пауза в игре.

20' Эдегор получил мяч на линии штрафной, игрок нанёс плотный удар по воротам, голкипер в красивом прыжке выпрыгнул в левый угол, совершая сейв! Мяч рикошетит на Сака, который был в офсайде!

19' Эдуар создал острый момент у ворот соперника, после контратаки своей команды, однако момент был упущен, игрок оказался в положении "вне игры".

17' Сака по правому флангу ворвался в чужую штрафную, но в штрафной упал после лёгкого контакта с защитником, арбитр развёл руки, дав понять, что игру можно продолжить.

16' Пока самый острый момент был у команды "Кристал Пэлас", но мяч попал в штангу. Ждём ответных действий от "Арсенала".

15' Гости заработали право на подачу корнера с левого фланга поля. Мяч отправился на ближнюю штангу, затем был выбит защитником без больших сопротивлений.

13' Опасный момент!! Олис получил передачу по левому флангу, игроки на ложном замахе убрал защитника, выполнил удар в ближний угол, голкипер не смог отразить удар, но мяч попал в штангу, а затем рикошетом в спину Рамсдейла, только после этого за лицевую линию ворот!

12' После контратаки "пушкарей" мяч полетел после мягкого заброса в штрафную площадь, где Троссар ввёл борьбу, но уступил защитнику.

10' Много передач перед штрафной площади создаёт команда хозяев, но найти точный адресат в штрафную не получается.

9' "Арсенал" пытается войти в чужую штрафную площадь по разным флангам, но пока безрезультатно. гости достаточно плотно играют с соперником, не давая создать конструктив у своих ворот.

7' Уорд ударил по ногам Троссарда. Главный судья зафиксировал фол в центральной части поля. Игрок не успевал к мячу и вынужденно уронил своего оппонента.

6' Предсказуемо "Арсенал" контролирует мяч на чужой половине поля, в ожидании перспективных атак. Пока соперник всё грамотно перекрывает, не давая шанса создавать свободное пространство.

5' Сака оказался в положении "вне игры" на правом фланге поля. Игрок поспешил с забеганием по флангу и не смог продолжить атаку для своей команды. Линейный арбитр поднял флажок

3' Матч проходит на стадионе "Эмирейтс", где сегодня потрясающая погода для игры в футбол. В Лондоне сегодня отличная атмосфера. Болельщики обеспечивают максимальную поддержку своей команде!

2' Хозяева сегодня играют в домашней форме бело - красного цвета, гостям достался комплект чёрной формы. Поле затянуло дымом от фанатской трибуны, надеемся это не помешает командам показать хороший футбол.