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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Арсенал
 
Позже
Кристал Пэлас
Прогнозы 58
Арсенал 100% (58)
X 0% (0)
Кристал Пэлас 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Кристал Пэлас
1.28
6.45
16.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рамсдейл
Аарон
4
Уайт
Бен
16
Холдинг
Роб
6
Габриэль
дос
Сантос
35
Зинченко
Александр
8
Эдегор
Мартин
5
Парти
Томас
34
Джака
Гранит
7
Сака
Букайо
19
Троссар
Леандро
11
Мартинелли
Габриэл
41
Витворт
Джосеф
17
Клайн
Натаниэль
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
4
Миливоевич
Лука
28
Дукуре
Шейк
9
Айю
Джордан
7
Олисе
Майкл
15
Шлупп
Джеффри
11
Заха
Уилфрид
Арсенал
4-3-3
Кристал Пэлас
4-2-3-1

История личных встреч

Арсенал
Кристал Пэлас

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 8 побед

19 матчей

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.1%
15.8%
42.1%
8 побед 3 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.89
1.7

Среднее время на гол

47
52

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.4
1.11

Среднее время на гол

64
81

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

1.63
1.42

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

55
63

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинелли Габриэл 12 0.44
Сака Букайо 10 (2) 0.37
Эдегор Мартин 10 0.37
Жезус Габриэл 5 0.19
Нкетиа Эдди 4 0.15
Джака Гранит 3 0.11
Нелсон Райс 3 0.11
Парти Томас 3 0.11
Габриэль дос Сантос 3 0.11
Салиба Вильям 2 0.07
Троссар Леандро 1 0.04
Зинченко Александр 1 0.04
Виейра Фабиу 1 0.04
Уайт Бен 1 0.04
Томиясу Такэхиро 0 0
Смит-Роу Эмил 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заха Уилфрид 6 0.22
Эзе Эберечи 4 0.15
Эдуар Одсонн 3 0.11
Олисе Майкл 2 0.07
Айю Джордан 1 0.04
Томкинс Джеймс 1 0.04
Шлупп Джеффри 1 0.04
Андерсен Йоаким 1 0.04
Матета Жан-Филипп 1 0.04
Дукуре Шейк 0 0
Митчелл Тайрик 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сака Букайо 5 0
Эдегор Мартин 4 0
Жезус Габриэл 4 0
Уайт Бен 4 0
Габриэль дос Сантос 4 0
Салиба Вильям 4 0
Джака Гранит 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Зинченко Александр 2 0
Парти Томас 2 0
Томиясу Такэхиро 2 0
Нкетиа Эдди 2 0
Артета Микель 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Шейк 10 1
Гехи Марк 7 0
Андерсен Йоаким 6 0
Митчелл Тайрик 4 1
Шлупп Джеффри 5 0
Уорд Джоэл 4 0
Заха Уилфрид 4 0
Хьюз Уилл 4 0
Виейра Патрик 3 0
Клайн Натаниэль 3 0
Айю Джордан 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Томкинс Джеймс 1 1
Матета Жан-Филипп 2 0
Эзе Эберечи 2 0
Олисе Майкл 2 0
Миливоевич Лука 1 0
Гуаита Висенте 1 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 0
Ахамада Науиру 1 0

Результаты матчей

Арсенал
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Кристал Пэлас
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
1

Волевые поражения

2
5
Арсенал
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Кристал Пэлас
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

9
5

Волевые победы

4
11

Волевые поражения

24
11
Арсенал
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Кристал Пэлас
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
56% (15)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

9
6

Волевые победы

15
12

Волевые поражения

26
16

Голы по времени матча

Забито

35
9
11 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 20
2
6%
0
0%
1-15
4
11%
3
33%
16-30
5
14%
3
33%
31-45
9
26%
0
0%
46-60
8
23%
1
11%
61-75
7
20%
2
22%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
7%
4
25%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
2
13%
46-60
4
27%
6
38%
61-75
1
7%
3
19%
76-90

Забито

25
13
14 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
4
16%
2
15%
1-15
6
24%
1
8%
16-30
4
16%
1
8%
31-45
6
24%
3
23%
46-60
4
16%
3
23%
61-75
1
4%
3
23%
76-90

Пропущено

12
17
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
2
17%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
17%
4
24%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
4
33%
4
24%
61-75
3
25%
4
24%
76-90

Забито

60
22
25 В 1-м тайме 10
35 Во 2-м тайме 12
17 Забивали первыми 7
2 Не забивали 11
6
10%
2
9%
1-15
10
17%
4
18%
16-30
9
15%
4
18%
31-45
15
25%
3
14%
46-60
12
20%
4
18%
61-75
8
13%
5
23%
76-90

Пропущено

27
33
10 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 20
3
11%
6
18%
1-15
3
11%
2
6%
16-30
4
15%
4
12%
31-45
5
19%
4
12%
46-60
8
30%
30%
10
30%
61-75
4
15%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Арсенал - Борнмут 3:2
Арсенал - Эвертон 4:0 Лестер - Арсенал 0:1 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Арсенал - Брентфорд 1:1 Эвертон - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:2 Оксфорд Юнайтед - Арсенал 0:3 Арсенал - Ньюкасл 0:0 Брайтон - Арсенал 2:4 Арсенал - Вест Хэм 3:1 Арсенал - Ювентус 0:2 Арсенал - Милан 2:1 Арсенал - Лион 3:0
Кристал Пэлас
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0
Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3 Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1 Кристал Пэлас - Наполи 1:3 Кристал Пэлас - Трабзонспор 2:2 Кристал Пэлас - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0

Результаты матчей

Арсенал
Кристал Пэлас

Точный счет

3:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
0:3
3 раза 21%
2:4
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%

Точный счет

0:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
0:3
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

3
8 раз 30%
1
7 раз 26%
2
5 раз 19%
4
4 раза 15%
0
2 раза 7%
5
1 раз 4%
0
13 раз 48%
1
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
6
10
3
1.5
3
11
8
5
2.5
1
13
3
10
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
6
7
8
6
1.5
3
10
5
9
2.5
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
2
0.5
Больше Меньше
14
13
18
9
1.5
6
21
13
14
2.5
1
26
5
22
3.5
1
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 27 21 3 3 62 - 25 66
2.
Манчестер Сити
 Заявка 27 19 4 4 67 - 25 61
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 26 15 5 6 41 - 35 50
4.
Тоттенхэм
 Заявка 27 15 3 9 49 - 37 48
5.
Ньюкасл
 Заявка 26 12 11 3 39 - 19 47
6.
Ливерпуль
 Заявка 26 12 6 8 47 - 29 42
7.
Брайтон
 Заявка 25 12 6 7 46 - 31 42
8.
Брентфорд
 Заявка 26 10 11 5 42 - 33 41
9.
Фулхэм
 Заявка 27 11 6 10 38 - 37 39
10.
Челси
 Заявка 26 10 7 9 27 - 26 37
11.
Астон Вилла
 Заявка 26 10 5 11 32 - 39 35
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 27 7 6 14 20 - 37 27
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 27 6 9 12 21 - 34 27
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 27 6 8 13 22 - 49 26
15.
Эвертон
 Заявка 27 6 7 14 20 - 38 25
16.
Лестер
 Заявка 26 7 3 16 37 - 46 24
17.
Вест Хэм
 Заявка 26 6 6 14 24 - 34 24
18.
Борнмут
 Заявка 26 6 6 14 25 - 51 24
19.
Лидс
 Заявка 26 5 8 13 31 - 42 23
20.
Саутгемптон
 Заявка 27 6 4 17 20 - 43 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 13 11 1 1 43 - 13 34
2.
Арсенал
 Заявка 13 10 2 1 34 - 16 32
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 9 3 1 34 - 9 30
4.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 16 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 9 3 1 24 - 8 30
6.
Брентфорд
 Заявка 13 7 5 1 27 - 13 26
7.
Ньюкасл
 Заявка 13 7 5 1 21 - 9 26
8.
Брайтон
 Заявка 13 7 2 4 22 - 11 23
9.
Фулхэм
 Заявка 14 6 4 4 21 - 20 22
10.
Челси
 Заявка 12 6 3 3 14 - 8 21
11.
Астон Вилла
 Заявка 13 6 2 5 20 - 19 20
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 5 5 4 18 - 17 20
13.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 5 2 6 10 - 15 17
15.
Лидс
 Заявка 13 4 5 4 18 - 18 17
16.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 16 17
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 5 5 12 - 18 17
18.
Борнмут
 Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
19.
Лестер
 Заявка 13 3 3 7 16 - 17 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 13 2 3 8 11 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 11 1 2 28 - 9 34
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 3 3 24 - 12 27
3.
Ньюкасл
 Заявка 13 5 6 2 18 - 10 21
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 6 2 5 17 - 27 20
5.
Брайтон
 Заявка 12 5 4 3 24 - 20 19
6.
Тоттенхэм
 Заявка 13 5 3 5 20 - 21 18
7.
Фулхэм
 Заявка 13 5 2 6 17 - 17 17
8.
Челси
 Заявка 14 4 4 6 13 - 18 16
9.
Астон Вилла
 Заявка 13 4 3 6 12 - 20 15
10.
Брентфорд
 Заявка 13 3 6 4 15 - 20 15
11.
Саутгемптон
 Заявка 14 4 1 9 9 - 22 13
12.
Ливерпуль
 Заявка 13 3 3 7 13 - 20 12
13.
Лестер
 Заявка 13 4 0 9 21 - 29 12
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 2 4 7 9 - 16 10
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 2 4 8 10 - 22 10
16.
Борнмут
 Заявка 13 2 2 9 12 - 35 8
17.
Эвертон
 Заявка 13 1 5 7 8 - 22 8
18.
Лидс
 Заявка 13 1 3 9 13 - 24 6
19.
Вест Хэм
 Заявка 13 1 3 9 7 - 20 6
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 1 3 9 4 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 28 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 20 (2)
Брентфорд Тони Айвен 16 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 14 (3)
Арсенал Мартинелли Габриэл 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 9
Брентфорд Тони Айвен 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 марта 2023, осталось 1 день 4 часа 31 минуту.

    Главный судья: Эттуэлл Стюарт

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    • Прогнозы 58
    Арсенал 100% (58)
    X 0% (0)
    Кристал Пэлас 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Кристал Пэлас
    1.28
    6.45
    16.00
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Арсенал - Кристал Пэлас онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Арсенал
    100% (58)
    Ничья
    0% (0)
    Кристал Пэлас
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.82% (23)
    Меньше
    58.18% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    36.36% (20)
    Нет
    63.64% (35)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    43.1% (25)
    3:1 Арсенал
    17.2% (10)
    2:1 Арсенал
    13.8% (8)
    1:0 Арсенал
    12.1% (7)
    3:0 Арсенал
    5.2% (3)
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    Кристал Пэлас
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