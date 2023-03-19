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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Karol Arys
Медзь
0:1
Второй тайм: 80'
Пяст
0'
0:1
23' Гол
Феликс Хорхе
47' Желтая карточка
Домингес Максим
79' Желтая карточка
Дзичек Патрик
31
Абрамович
Матеуш
25
Миюшкович
Неманья
27
Нивулис
Анджей
23
Каролина
Юрих
17
Костка
Михаэль
15
Santiago
Naveda
14
Дрыгас
Камил
19
Велковски
Димитар
10
Домингес
Максим
7
Энрикес
Анхело
8
Чука
Виктор
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
98
Катранис
Александрос
20
Томашевич
Гжегож
16
Дзичек
Патрик
92
Кадзиор
Дамиан
6
Храпек
Михал
7
Феликс
Хорхе
18
Вильчек
Камиль
Медзь
3-4-3
Пяст
4-2-3-1

История личных встреч

Медзь
Пяст

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
2:1
Э
2:1
Э
2:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Медзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 7 (3) 0.28
Нарсинг Лусиано 5 0.2
Чука Виктор 3 0.12
Миюшкович Неманья 2 0.08
Обиета Колдо 2 0.08
Кобачки Олаф 1 0.04
Матушек Шимон 1 0.04
Дрыгас Камил 1 0.04
Масурас Яннис 1 0.04
Слива Мацей 1 0.04
Santiago Naveda 1 0.04
Домингес Максим 0 0
Матыня Хуберт 0 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Велковски Димитар 0 0
Каролина Юрих 0 0
Хулио Карлос 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вильчек Камиль 8 0.32
Кадзиор Дамиан 3 0.12
Дзичек Патрик 3 (3) 0.12
Храпек Михал 2 0.08
Michael Ameyaw 2 0.08
Феликс Хорхе 2 0.08
Райнер Константин 2 0.08
Томашевич Гжегож 1 0.04
Червински Якуб 1 0.04
Саппинен Рауно 1 0.04
Катранис Александрос 0 0
Michal Kaput 0 0
Мосур Ариэль 0 0
Gabriel Kirejczyk 0 0

Карточки

Медзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрикес Анхело 7 1
Гюлен Левент 8 0
Домингес Максим 7 0
Миюшкович Неманья 5 1
Хулио Карлос 6 0
Матыня Хуберт 4 1
Santiago Naveda 2 2
Обиета Колдо 4 0
Кобачки Олаф 4 0
Каролина Юрих 3 0
Костка Михаэль 3 0
Матушек Шимон 2 0
Дрыгас Камил 2 0
Ауртенече Йон 2 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0
Масурас Яннис 2 0
Каччьябуэ Жеронимо 2 0
Нарсинг Лусиано 1 0
Нивулис Анджей 1 0
Абрамович Матеуш 1 0
Запольник Камиль 1 0
Чука Виктор 1 0
Dawid Drachal 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзичек Патрик 8 0
Храпек Михал 6 0
Томашевич Гжегож 6 0
Катранис Александрос 6 0
Червински Якуб 5 0
Райнер Константин 4 0
Хэйтли Том 3 0
Кадзиор Дамиан 3 0
Мосур Ариэль 1 1
Michael Ameyaw 2 0
Вильчек Камиль 1 0
Гук Томаш 1 0
Плах Франтишек 1 0
Alberto Toril 1 0
Michal Kaput 1 0
Miguel Munoz2 1 0
Пырка Аркадиуш 1 0

Результаты матчей

Медзь
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Пяст
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

10
5
Медзь
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Пяст
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

20
9

Волевые поражения

5
11
Медзь
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (7)
54% (13)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Пяст
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (5)
58% (14)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

22
11

Волевые поражения

15
16

Голы по времени матча

Забито

15
12
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
2
13%
2
17%
1-15
4
27%
1
8%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
2
13%
4
33%
76-90

Пропущено

16
14
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
13%
2
14%
1-15
4
25%
3
21%
16-30
3
19%
2
14%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
1
6%
4
29%
76-90

Забито

11
13
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
4
36%
3
23%
31-45
1
9%
4
31%
46-60
2
18%
4
31%
61-75
1
9%
1
8%
76-90

Пропущено

22
14
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
2
9%
0
0%
1-15
3
14%
3
21%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
4
18%
4
29%
61-75
7
32%
5
36%
76-90

Забито

26
25
16 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 8
6 Не забивали 8
4
15%
2
8%
1-15
5
19%
2
8%
16-30
7
27%
5
20%
31-45
4
15%
5
20%
46-60
3
12%
6
24%
61-75
3
12%
5
20%
76-90

Пропущено

38
28
17 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 19
4
11%
2
7%
1-15
7
18%
6
21%
16-30
6
16%
4
14%
31-45
6
16%
3
11%
46-60
7
18%
4
14%
61-75
8
21%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Медзь
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Лехия Гданьск - Медзь 4:0 Медзь - Ягеллония 1:1 Заглембе Любин - Медзь 2:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1
Варта Познань - Медзь 1:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Медзь 0:3 Медзь - Шлёнск 1:0 Медзь - Погонь Щецин 2:4 Видзев Лодзь - Медзь 1:0 Медзь - Краковия 1:1 Ракув - Медзь 1:0 Медзь - Сталь Мелец 0:2 Легия - Медзь 3:2 Медзь - Корона Кельце 2:2 Пяст - Медзь 2:1 ЦВКС Ресовия - Медзь 1:0 Медзь - Лехия Гданьск 2:1
Пяст
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пяст - Лех 1:1 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Пяст - Краковия 2:1 Пяст - Легия 0:1
Заглембе Любин - Пяст 0:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония 1:1 Хайденхайм - Пяст 1:0 Пяст - Ференцварош 1:0 Лугано - Пяст 0:0 Шлёнск - Пяст 0:1 Пяст - Еленя-Гура 8:0 Лехия Гданьск - Пяст 1:3 Гурник Ленчна - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:2 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пяст - Радомьяк Радом 1:2 Сталь Мелец - Пяст 0:3 Погонь Щецин - Пяст 1:1 Пяст - Видзев Лодзь 1:2

Результаты матчей

Медзь
Пяст

Точный счет

2:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

2:1
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
0:1
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
0
7 раз 29%
2
6 раз 25%
3
1 раз 4%
0
9 раз 38%
1
8 раз 33%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Медзь
Пяст

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
4
5
7
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
5
2
10
1.5
4
8
1
11
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
15
9
7
17
1.5
7
17
1
23
2.5
3
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 25 19 4 2 51 - 16 61
2.
Легия
 25 15 7 3 39 - 26 52
3.
Лех
 24 11 7 6 32 - 22 40
4.
Погонь Щецин
 25 11 7 7 37 - 35 40
5.
Видзев Лодзь
 24 10 7 7 30 - 26 37
6.
Варта Познань
 25 10 7 8 30 - 23 37
7.
Краковия
 25 9 7 9 28 - 24 34
8.
Висла Плоцк
 25 9 5 11 34 - 34 32
9.
Радомьяк Радом
 25 9 5 11 26 - 29 32
10.
Пяст
 1:0 25 8 6 11 27 - 27 30
11.
Сталь Мелец
 25 8 6 11 27 - 31 30
12.
Заглембе Любин
 25 8 6 11 24 - 36 30
13.
Шлёнск
 25 7 9 9 25 - 34 30
14.
Ягеллония
 25 6 11 8 35 - 34 29
15.
Гурник Забже
 25 7 7 11 32 - 38 28
16.
Корона Кельце
 25 7 6 12 27 - 37 27
17.
Лехия Гданьск
 25 7 4 14 25 - 42 25
18.
Медзь
 0:1 25 4 7 14 25 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 12 1 0 34 - 7 37
2.
Легия
 12 8 4 0 23 - 12 28
3.
Висла Плоцк
 12 7 2 3 17 - 9 23
4.
Краковия
 12 6 3 3 15 - 7 21
5.
Ягеллония
 13 6 2 5 24 - 19 20
6.
Лех
 12 6 1 5 16 - 12 19
7.
Погонь Щецин
 12 5 4 3 17 - 16 19
8.
Видзев Лодзь
 12 5 3 4 17 - 15 18
9.
Шлёнск
 13 4 6 3 16 - 18 18
10.
Корона Кельце
 12 5 2 5 13 - 13 17
11.
Сталь Мелец
 12 4 4 4 13 - 11 16
12.
Лехия Гданьск
 12 4 3 5 12 - 16 15
13.
Варта Познань
 13 3 6 4 15 - 14 15
14.
Радомьяк Радом
 13 4 2 7 13 - 17 14
15.
Медзь
 0:1 13 3 5 5 14 - 18 14
16.
Гурник Забже
 13 3 4 6 16 - 21 13
17.
Пяст
 1:0 12 3 3 6 13 - 14 12
18.
Заглембе Любин
 13 2 4 7 9 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 12 7 3 2 17 - 9 24
2.
Легия
 13 7 3 3 16 - 14 24
3.
Варта Познань
 12 7 1 4 15 - 9 22
4.
Лех
 12 5 6 1 16 - 10 21
5.
Погонь Щецин
 13 6 3 4 20 - 19 21
6.
Заглембе Любин
 12 6 2 4 15 - 18 20
7.
Видзев Лодзь
 12 5 4 3 13 - 11 19
8.
Радомьяк Радом
 12 5 3 4 13 - 12 18
9.
Пяст
 1:0 13 5 3 5 14 - 13 18
10.
Гурник Забже
 12 4 3 5 16 - 17 15
11.
Сталь Мелец
 13 4 2 7 14 - 20 14
12.
Краковия
 13 3 4 6 13 - 17 13
13.
Шлёнск
 12 3 3 6 9 - 16 12
14.
Лехия Гданьск
 13 3 1 9 13 - 26 10
15.
Корона Кельце
 13 2 4 7 14 - 24 10
16.
Ягеллония
 12 0 9 3 11 - 15 9
17.
Висла Плоцк
 13 2 3 8 17 - 25 9
18.
Медзь
 0:1 12 1 2 9 11 - 22 5
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Имас Хесус 10 (3)
Ягеллония Гуаль Марк 10 (3)
Лех Исхак Микаэль 10 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 9 (4)
Погонь Щецин Гросицки Камил 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 9
Шлёнск Вердаска Диогу 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Радомьяк Радом Машаду Луиш 10
Ягеллония Нене III 1 8
Весь список
  • Желтая карточка
    47'
    Домингес Максим получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Santiago Naveda уходит с поля. Нарсинг Лусиано выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Ariel Mosor сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Феликс Хорхе бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Медзь
Ничья
Пяст
3.45
5.60
2.32
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Медзь 0:1 Пяст онлайн

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Медзь
Пяст
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