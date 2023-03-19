Тур: 25. Стадион: Stadion Mijeski im.Orla Bialego. Главный судья: Karol Arys
Ход матча
23'
0:1
47'
79'
14
Дрыгас
Камил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
20 Damian Tront
-
Главный тренер: Grzegorz Mokry
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
-
34 Собчик АлексНападающий
-
-
-
28 Michal Kaput
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
Медзь
Пяст
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
Медзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|7 (3)
|0.28
|Нарсинг Лусиано
|5
|0.2
|Чука Виктор
|3
|0.12
|Миюшкович Неманья
|2
|0.08
|Обиета Колдо
|2
|0.08
|Кобачки Олаф
|1
|0.04
|Матушек Шимон
|1
|0.04
|Дрыгас Камил
|1
|0.04
|Масурас Яннис
|1
|0.04
|Слива Мацей
|1
|0.04
|Santiago Naveda
|1
|0.04
|Домингес Максим
|0
|0
|Матыня Хуберт
|0
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Велковски Димитар
|0
|0
|Каролина Юрих
|0
|0
|Хулио Карлос
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вильчек Камиль
|8
|0.32
|Кадзиор Дамиан
|3
|0.12
|Дзичек Патрик
|3 (3)
|0.12
|Храпек Михал
|2
|0.08
|Michael Ameyaw
|2
|0.08
|Феликс Хорхе
|2
|0.08
|Райнер Константин
|2
|0.08
|Томашевич Гжегож
|1
|0.04
|Червински Якуб
|1
|0.04
|Саппинен Рауно
|1
|0.04
|Катранис Александрос
|0
|0
|Michal Kaput
|0
|0
|Мосур Ариэль
|0
|0
|Gabriel Kirejczyk
|0
|0
Карточки
Медзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрикес Анхело
|7
|1
|Гюлен Левент
|8
|0
|Домингес Максим
|7
|0
|Миюшкович Неманья
|5
|1
|Хулио Карлос
|6
|0
|Матыня Хуберт
|4
|1
|Santiago Naveda
|2
|2
|Обиета Колдо
|4
|0
|Кобачки Олаф
|4
|0
|Каролина Юрих
|3
|0
|Костка Михаэль
|3
|0
|Матушек Шимон
|2
|0
|Дрыгас Камил
|2
|0
|Ауртенече Йон
|2
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0
|Масурас Яннис
|2
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|2
|0
|Нарсинг Лусиано
|1
|0
|Нивулис Анджей
|1
|0
|Абрамович Матеуш
|1
|0
|Запольник Камиль
|1
|0
|Чука Виктор
|1
|0
|Dawid Drachal
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|8
|0
|Храпек Михал
|6
|0
|Томашевич Гжегож
|6
|0
|Катранис Александрос
|6
|0
|Червински Якуб
|5
|0
|Райнер Константин
|4
|0
|Хэйтли Том
|3
|0
|Кадзиор Дамиан
|3
|0
|Мосур Ариэль
|1
|1
|Michael Ameyaw
|2
|0
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Плах Франтишек
|1
|0
|Alberto Toril
|1
|0
|Michal Kaput
|1
|0
|Miguel Munoz2
|1
|0
|Пырка Аркадиуш
|1
|0
Результаты матчей
Медзь
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Пяст
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
10
5
Медзь
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Пяст
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
20
9
Волевые поражения
5
11
Медзь
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (7)
54% (13)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Пяст
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (5)
58% (14)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
22
11
Волевые поражения
15
16
Голы по времени матча
Забито
15
12
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
2
13%
2
17%
1-15
4
27%
1
8%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
2
13%
4
33%
76-90
Пропущено
16
14
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
13%
2
14%
1-15
4
25%
3
21%
16-30
3
19%
2
14%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
1
6%
4
29%
76-90
Забито
11
13
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
4
36%
3
23%
31-45
1
9%
4
31%
46-60
2
18%
4
31%
61-75
1
9%
1
8%
76-90
Пропущено
22
14
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
2
9%
0
0%
1-15
3
14%
3
21%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
4
18%
4
29%
61-75
7
32%
5
36%
76-90
Забито
26
25
16 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 8
6 Не забивали 8
4
15%
2
8%
1-15
5
19%
2
8%
16-30
7
27%
5
20%
31-45
4
15%
5
20%
46-60
3
12%
6
24%
61-75
3
12%
5
20%
76-90
Пропущено
38
28
17 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 19
4
11%
2
7%
1-15
7
18%
6
21%
16-30
6
16%
4
14%
31-45
6
16%
3
11%
46-60
7
18%
4
14%
61-75
8
21%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Медзь
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Лехия Гданьск - Медзь 4:0 Медзь - Ягеллония 1:1 Заглембе Любин - Медзь 2:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1
Варта Познань - Медзь 1:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Медзь 0:3 Медзь - Шлёнск 1:0 Медзь - Погонь Щецин 2:4 Видзев Лодзь - Медзь 1:0 Медзь - Краковия 1:1 Ракув - Медзь 1:0 Медзь - Сталь Мелец 0:2 Легия - Медзь 3:2 Медзь - Корона Кельце 2:2 Пяст - Медзь 2:1 ЦВКС Ресовия - Медзь 1:0 Медзь - Лехия Гданьск 2:1
Пяст
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пяст - Лех 1:1 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Пяст - Краковия 2:1 Пяст - Легия 0:1
Заглембе Любин - Пяст 0:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония 1:1 Хайденхайм - Пяст 1:0 Пяст - Ференцварош 1:0 Лугано - Пяст 0:0 Шлёнск - Пяст 0:1 Пяст - Еленя-Гура 8:0 Лехия Гданьск - Пяст 1:3 Гурник Ленчна - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:2 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пяст - Радомьяк Радом 1:2 Сталь Мелец - Пяст 0:3 Погонь Щецин - Пяст 1:1 Пяст - Видзев Лодзь 1:2
Результаты матчей
Медзь
Пяст
Точный счет
2:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
2:1
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
0:1
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
0
7 раз 29%
2
6 раз 25%
3
1 раз 4%
0
9 раз 38%
1
8 раз 33%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Медзь
Пяст
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
84
57
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
75
210
48
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
159
717
717
123
321
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|19
|4
|2
|51 - 16
|61
|2.
|25
|15
|7
|3
|39 - 26
|52
|3.
|24
|11
|7
|6
|32 - 22
|40
|4.
|25
|11
|7
|7
|37 - 35
|40
|5.
|24
|10
|7
|7
|30 - 26
|37
|6.
|25
|10
|7
|8
|30 - 23
|37
|7.
|25
|9
|7
|9
|28 - 24
|34
|8.
|25
|9
|5
|11
|34 - 34
|32
|9.
|25
|9
|5
|11
|26 - 29
|32
|10.
|1:0
|25
|8
|6
|11
|27 - 27
|30
|11.
|25
|8
|6
|11
|27 - 31
|30
|12.
|25
|8
|6
|11
|24 - 36
|30
|13.
|25
|7
|9
|9
|25 - 34
|30
|14.
|25
|6
|11
|8
|35 - 34
|29
|15.
|25
|7
|7
|11
|32 - 38
|28
|16.
|25
|7
|6
|12
|27 - 37
|27
|17.
|25
|7
|4
|14
|25 - 42
|25
|18.
|0:1
|25
|4
|7
|14
|25 - 40
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|1
|0
|34 - 7
|37
|2.
|12
|8
|4
|0
|23 - 12
|28
|3.
|12
|7
|2
|3
|17 - 9
|23
|4.
|12
|6
|3
|3
|15 - 7
|21
|5.
|13
|6
|2
|5
|24 - 19
|20
|6.
|12
|6
|1
|5
|16 - 12
|19
|7.
|12
|5
|4
|3
|17 - 16
|19
|8.
|12
|5
|3
|4
|17 - 15
|18
|9.
|13
|4
|6
|3
|16 - 18
|18
|10.
|12
|5
|2
|5
|13 - 13
|17
|11.
|12
|4
|4
|4
|13 - 11
|16
|12.
|12
|4
|3
|5
|12 - 16
|15
|13.
|13
|3
|6
|4
|15 - 14
|15
|14.
|13
|4
|2
|7
|13 - 17
|14
|15.
|0:1
|13
|3
|5
|5
|14 - 18
|14
|16.
|13
|3
|4
|6
|16 - 21
|13
|17.
|1:0
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|18.
|13
|2
|4
|7
|9 - 18
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|17 - 9
|24
|2.
|13
|7
|3
|3
|16 - 14
|24
|3.
|12
|7
|1
|4
|15 - 9
|22
|4.
|12
|5
|6
|1
|16 - 10
|21
|5.
|13
|6
|3
|4
|20 - 19
|21
|6.
|12
|6
|2
|4
|15 - 18
|20
|7.
|12
|5
|4
|3
|13 - 11
|19
|8.
|12
|5
|3
|4
|13 - 12
|18
|9.
|1:0
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|10.
|12
|4
|3
|5
|16 - 17
|15
|11.
|13
|4
|2
|7
|14 - 20
|14
|12.
|13
|3
|4
|6
|13 - 17
|13
|13.
|12
|3
|3
|6
|9 - 16
|12
|14.
|13
|3
|1
|9
|13 - 26
|10
|15.
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|16.
|12
|0
|9
|3
|11 - 15
|9
|17.
|13
|2
|3
|8
|17 - 25
|9
|18.
|0:1
|12
|1
|2
|9
|11 - 22
|5
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Имас Хесус
|10 (3)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|10 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|9 (4)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|9 (3)
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|10
|Ягеллония
|Нене III
|1 8