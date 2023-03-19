Тур: 25. Стадион: Stadion Mijeski im.Orla Bialego. Зрители: 3848 Главный судья: Karol Arys
0'
0:1
23' ГолФеликс Хорхе
47' Желтая карточкаДомингес Максим
80' Красная карточкаДзичек Патрик
90'+6
Ход матча
23'
0:1
47'
80'
14
Дрыгас
Камил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
20 Damian Tront
-
Главный тренер: Grzegorz Mokry
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
-
34 Собчик АлексНападающий
-
-
-
28 Michal Kaput
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
Медзь
Пяст
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
Медзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|7 (3)
|0.28
|Нарсинг Лусиано
|5
|0.2
|Чука Виктор
|3
|0.12
|Миюшкович Неманья
|2
|0.08
|Обиета Колдо
|2
|0.08
|Кобачки Олаф
|1
|0.04
|Матушек Шимон
|1
|0.04
|Дрыгас Камил
|1
|0.04
|Масурас Яннис
|1
|0.04
|Слива Мацей
|1
|0.04
|Santiago Naveda
|1
|0.04
|Домингес Максим
|0
|0
|Матыня Хуберт
|0
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Велковски Димитар
|0
|0
|Каролина Юрих
|0
|0
|Хулио Карлос
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вильчек Камиль
|8
|0.32
|Кадзиор Дамиан
|3
|0.12
|Дзичек Патрик
|3 (3)
|0.12
|Храпек Михал
|2
|0.08
|Michael Ameyaw
|2
|0.08
|Феликс Хорхе
|2
|0.08
|Райнер Константин
|2
|0.08
|Томашевич Гжегож
|1
|0.04
|Червински Якуб
|1
|0.04
|Саппинен Рауно
|1
|0.04
|Катранис Александрос
|0
|0
|Michal Kaput
|0
|0
|Мосур Ариэль
|0
|0
|Gabriel Kirejczyk
|0
|0
Карточки
Медзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрикес Анхело
|7
|1
|Гюлен Левент
|8
|0
|Домингес Максим
|7
|0
|Миюшкович Неманья
|5
|1
|Хулио Карлос
|6
|0
|Матыня Хуберт
|4
|1
|Santiago Naveda
|2
|2
|Обиета Колдо
|4
|0
|Кобачки Олаф
|4
|0
|Каролина Юрих
|3
|0
|Костка Михаэль
|3
|0
|Матушек Шимон
|2
|0
|Дрыгас Камил
|2
|0
|Ауртенече Йон
|2
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0
|Масурас Яннис
|2
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|2
|0
|Нарсинг Лусиано
|1
|0
|Нивулис Анджей
|1
|0
|Абрамович Матеуш
|1
|0
|Запольник Камиль
|1
|0
|Чука Виктор
|1
|0
|Dawid Drachal
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|7
|1
|Храпек Михал
|6
|0
|Томашевич Гжегож
|6
|0
|Катранис Александрос
|6
|0
|Червински Якуб
|5
|0
|Райнер Константин
|4
|0
|Хэйтли Том
|3
|0
|Кадзиор Дамиан
|3
|0
|Мосур Ариэль
|1
|1
|Michael Ameyaw
|2
|0
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Плах Франтишек
|1
|0
|Alberto Toril
|1
|0
|Michal Kaput
|1
|0
|Miguel Munoz2
|1
|0
|Пырка Аркадиуш
|1
|0
Результаты матчей
Медзь
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Пяст
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
10
5
Медзь
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Пяст
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
20
9
Волевые поражения
5
11
Медзь
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
Пяст
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (6)
56% (14)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
22
11
Волевые поражения
15
16
Голы по времени матча
Забито
15
13
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
2
13%
2
15%
1-15
4
27%
2
15%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
2
13%
4
31%
76-90
Пропущено
17
14
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
12%
2
14%
1-15
5
29%
29%
3
21%
16-30
3
18%
2
14%
31-45
3
18%
3
21%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
1
6%
4
29%
76-90
Забито
11
13
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
4
36%
3
23%
31-45
1
9%
4
31%
46-60
2
18%
4
31%
61-75
1
9%
1
8%
76-90
Пропущено
22
14
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
2
9%
0
0%
1-15
3
14%
3
21%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
4
18%
4
29%
61-75
7
32%
5
36%
76-90
Забито
26
26
16 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 9
7 Не забивали 8
4
15%
2
8%
1-15
5
19%
3
12%
16-30
7
27%
5
19%
31-45
4
15%
5
19%
46-60
3
12%
6
23%
61-75
3
12%
5
19%
76-90
Пропущено
39
28
18 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 19
4
10%
2
7%
1-15
8
21%
6
21%
16-30
6
15%
4
14%
31-45
6
15%
3
11%
46-60
7
18%
4
14%
61-75
8
21%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Медзь
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Лехия Гданьск - Медзь 4:0 Медзь - Ягеллония 1:1 Заглембе Любин - Медзь 2:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1
Варта Познань - Медзь 1:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Медзь 0:3 Медзь - Шлёнск 1:0 Медзь - Погонь Щецин 2:4 Видзев Лодзь - Медзь 1:0 Медзь - Краковия 1:1 Ракув - Медзь 1:0 Медзь - Сталь Мелец 0:2 Легия - Медзь 3:2 Медзь - Корона Кельце 2:2 Пяст - Медзь 2:1 ЦВКС Ресовия - Медзь 1:0 Медзь - Лехия Гданьск 2:1
Пяст
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пяст - Лех 1:1 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Пяст - Краковия 2:1 Пяст - Легия 0:1
Заглембе Любин - Пяст 0:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония 1:1 Хайденхайм - Пяст 1:0 Пяст - Ференцварош 1:0 Лугано - Пяст 0:0 Шлёнск - Пяст 0:1 Пяст - Еленя-Гура 8:0 Лехия Гданьск - Пяст 1:3 Гурник Ленчна - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:2 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пяст - Радомьяк Радом 1:2 Сталь Мелец - Пяст 0:3 Погонь Щецин - Пяст 1:1 Пяст - Видзев Лодзь 1:2
Результаты матчей
Медзь
Пяст
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
2:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 20%
1:1
5 раз 20%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Медзь
Пяст
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
84
58
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
85
210
49
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
169
718
718
124
322
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Имас Хесус
|10 (3)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|10 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|9 (4)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|9 (3)
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|10
|Ягеллония
|Нене III
|1 8