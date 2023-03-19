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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 25. Стадион: . Зрители: 3848 Главный судья: Karol Arys
Медзь
0:1
Конец матча
Пяст
0'
0:1
23' Гол
Феликс Хорхе
47' Желтая карточка
Домингес Максим
80' Красная карточка
Дзичек Патрик
90'+6
31
Абрамович
Матеуш
25
Миюшкович
Неманья
27
Нивулис
Анджей
23
Каролина
Юрих
17
Костка
Михаэль
15
Santiago
Naveda
14
Дрыгас
Камил
19
Велковски
Димитар
10
Домингес
Максим
7
Энрикес
Анхело
8
Чука
Виктор
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
98
Катранис
Александрос
20
Томашевич
Гжегож
16
Дзичек
Патрик
92
Кадзиор
Дамиан
6
Храпек
Михал
7
Феликс
Хорхе
18
Вильчек
Камиль
Медзь
3-4-3
Пяст
4-2-3-1

История личных встреч

Медзь
Пяст

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
2:1
Э
2:1
Э
2:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Медзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 7 (3) 0.28
Нарсинг Лусиано 5 0.2
Чука Виктор 3 0.12
Миюшкович Неманья 2 0.08
Обиета Колдо 2 0.08
Кобачки Олаф 1 0.04
Матушек Шимон 1 0.04
Дрыгас Камил 1 0.04
Масурас Яннис 1 0.04
Слива Мацей 1 0.04
Santiago Naveda 1 0.04
Домингес Максим 0 0
Матыня Хуберт 0 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Велковски Димитар 0 0
Каролина Юрих 0 0
Хулио Карлос 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вильчек Камиль 8 0.32
Кадзиор Дамиан 3 0.12
Дзичек Патрик 3 (3) 0.12
Храпек Михал 2 0.08
Michael Ameyaw 2 0.08
Феликс Хорхе 2 0.08
Райнер Константин 2 0.08
Томашевич Гжегож 1 0.04
Червински Якуб 1 0.04
Саппинен Рауно 1 0.04
Катранис Александрос 0 0
Michal Kaput 0 0
Мосур Ариэль 0 0
Gabriel Kirejczyk 0 0

Карточки

Медзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрикес Анхело 7 1
Гюлен Левент 8 0
Домингес Максим 7 0
Миюшкович Неманья 5 1
Хулио Карлос 6 0
Матыня Хуберт 4 1
Santiago Naveda 2 2
Обиета Колдо 4 0
Кобачки Олаф 4 0
Каролина Юрих 3 0
Костка Михаэль 3 0
Матушек Шимон 2 0
Дрыгас Камил 2 0
Ауртенече Йон 2 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0
Масурас Яннис 2 0
Каччьябуэ Жеронимо 2 0
Нарсинг Лусиано 1 0
Нивулис Анджей 1 0
Абрамович Матеуш 1 0
Запольник Камиль 1 0
Чука Виктор 1 0
Dawid Drachal 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзичек Патрик 7 1
Храпек Михал 6 0
Томашевич Гжегож 6 0
Катранис Александрос 6 0
Червински Якуб 5 0
Райнер Константин 4 0
Хэйтли Том 3 0
Кадзиор Дамиан 3 0
Мосур Ариэль 1 1
Michael Ameyaw 2 0
Вильчек Камиль 1 0
Гук Томаш 1 0
Плах Франтишек 1 0
Alberto Toril 1 0
Michal Kaput 1 0
Miguel Munoz2 1 0
Пырка Аркадиуш 1 0

Результаты матчей

Медзь
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Пяст
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

10
5
Медзь
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Пяст
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

20
9

Волевые поражения

5
11
Медзь
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
Пяст
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (6)
56% (14)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

22
11

Волевые поражения

15
16

Голы по времени матча

Забито

15
13
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
2
13%
2
15%
1-15
4
27%
2
15%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
2
13%
4
31%
76-90

Пропущено

17
14
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
12%
2
14%
1-15
5
29%
29%
3
21%
16-30
3
18%
2
14%
31-45
3
18%
3
21%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
1
6%
4
29%
76-90

Забито

11
13
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
4
36%
3
23%
31-45
1
9%
4
31%
46-60
2
18%
4
31%
61-75
1
9%
1
8%
76-90

Пропущено

22
14
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
2
9%
0
0%
1-15
3
14%
3
21%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
4
18%
4
29%
61-75
7
32%
5
36%
76-90

Забито

26
26
16 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 9
7 Не забивали 8
4
15%
2
8%
1-15
5
19%
3
12%
16-30
7
27%
5
19%
31-45
4
15%
5
19%
46-60
3
12%
6
23%
61-75
3
12%
5
19%
76-90

Пропущено

39
28
18 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 19
4
10%
2
7%
1-15
8
21%
6
21%
16-30
6
15%
4
14%
31-45
6
15%
3
11%
46-60
7
18%
4
14%
61-75
8
21%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Медзь
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Лехия Гданьск - Медзь 4:0 Медзь - Ягеллония 1:1 Заглембе Любин - Медзь 2:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1
Варта Познань - Медзь 1:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Медзь 0:3 Медзь - Шлёнск 1:0 Медзь - Погонь Щецин 2:4 Видзев Лодзь - Медзь 1:0 Медзь - Краковия 1:1 Ракув - Медзь 1:0 Медзь - Сталь Мелец 0:2 Легия - Медзь 3:2 Медзь - Корона Кельце 2:2 Пяст - Медзь 2:1 ЦВКС Ресовия - Медзь 1:0 Медзь - Лехия Гданьск 2:1
Пяст
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пяст - Лех 1:1 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Пяст - Краковия 2:1 Пяст - Легия 0:1
Заглембе Любин - Пяст 0:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония 1:1 Хайденхайм - Пяст 1:0 Пяст - Ференцварош 1:0 Лугано - Пяст 0:0 Шлёнск - Пяст 0:1 Пяст - Еленя-Гура 8:0 Лехия Гданьск - Пяст 1:3 Гурник Ленчна - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:2 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пяст - Радомьяк Радом 1:2 Сталь Мелец - Пяст 0:3 Погонь Щецин - Пяст 1:1 Пяст - Видзев Лодзь 1:2

Результаты матчей

Медзь
Пяст

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

2:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 20%
1:1
5 раз 20%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Медзь
Пяст

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
4
5
8
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
5
2
10
1.5
4
9
1
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
16
9
7
18
1.5
7
18
1
24
2.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 25 19 4 2 51 - 16 61
2.
Легия
 25 15 7 3 39 - 26 52
3.
Лех
 25 12 7 6 34 - 23 43
4.
Погонь Щецин
 25 11 7 7 37 - 35 40
5.
Варта Познань
 25 10 7 8 30 - 23 37
6.
Видзев Лодзь
 25 10 7 8 31 - 28 37
7.
Краковия
 25 9 7 9 28 - 24 34
8.
Висла Плоцк
 25 9 5 11 34 - 34 32
9.
Радомьяк Радом
 25 9 5 11 26 - 29 32
10.
Пяст
 25 8 6 11 27 - 27 30
11.
Сталь Мелец
 25 8 6 11 27 - 31 30
12.
Заглембе Любин
 25 8 6 11 24 - 36 30
13.
Шлёнск
 25 7 9 9 25 - 34 30
14.
Ягеллония
 25 6 11 8 35 - 34 29
15.
Гурник Забже
 25 7 7 11 32 - 38 28
16.
Корона Кельце
 25 7 6 12 27 - 37 27
17.
Лехия Гданьск
 25 7 4 14 25 - 42 25
18.
Медзь
 25 4 7 14 25 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 12 1 0 34 - 7 37
2.
Легия
 12 8 4 0 23 - 12 28
3.
Висла Плоцк
 12 7 2 3 17 - 9 23
4.
Краковия
 12 6 3 3 15 - 7 21
5.
Ягеллония
 13 6 2 5 24 - 19 20
6.
Лех
 12 6 1 5 16 - 12 19
7.
Погонь Щецин
 12 5 4 3 17 - 16 19
8.
Видзев Лодзь
 13 5 3 5 18 - 17 18
9.
Шлёнск
 13 4 6 3 16 - 18 18
10.
Корона Кельце
 12 5 2 5 13 - 13 17
11.
Сталь Мелец
 12 4 4 4 13 - 11 16
12.
Лехия Гданьск
 12 4 3 5 12 - 16 15
13.
Варта Познань
 13 3 6 4 15 - 14 15
14.
Радомьяк Радом
 13 4 2 7 13 - 17 14
15.
Медзь
 13 3 5 5 14 - 18 14
16.
Гурник Забже
 13 3 4 6 16 - 21 13
17.
Пяст
 12 3 3 6 13 - 14 12
18.
Заглембе Любин
 13 2 4 7 9 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 12 7 3 2 17 - 9 24
2.
Легия
 13 7 3 3 16 - 14 24
3.
Лех
 13 6 6 1 18 - 11 24
4.
Варта Познань
 12 7 1 4 15 - 9 22
5.
Погонь Щецин
 13 6 3 4 20 - 19 21
6.
Заглембе Любин
 12 6 2 4 15 - 18 20
7.
Видзев Лодзь
 12 5 4 3 13 - 11 19
8.
Радомьяк Радом
 12 5 3 4 13 - 12 18
9.
Пяст
 13 5 3 5 14 - 13 18
10.
Гурник Забже
 12 4 3 5 16 - 17 15
11.
Сталь Мелец
 13 4 2 7 14 - 20 14
12.
Краковия
 13 3 4 6 13 - 17 13
13.
Шлёнск
 12 3 3 6 9 - 16 12
14.
Лехия Гданьск
 13 3 1 9 13 - 26 10
15.
Корона Кельце
 13 2 4 7 14 - 24 10
16.
Ягеллония
 12 0 9 3 11 - 15 9
17.
Висла Плоцк
 13 2 3 8 17 - 25 9
18.
Медзь
 12 1 2 9 11 - 22 5
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Имас Хесус 10 (3)
Ягеллония Гуаль Марк 10 (3)
Лех Исхак Микаэль 10 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 9 (4)
Погонь Щецин Гросицки Камил 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 9
Шлёнск Вердаска Диогу 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Радомьяк Радом Машаду Луиш 10
Ягеллония Нене III 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Ariel Mosor сделал результативную передачу.
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