Соу сфолил на Хаберере на старте тайма. Подача со стандарта успехом не увенчалась.

Бекер через трех защитников прорывался к штрафной, смело, жаль, не сработало

Бута на правом фланге, обыгрывается с партнером, дальше потеря. Вбрасывание из-за боковой будет.

"Айнтрахт" на своей половине, неохотный прессинг демонстрируют хозяева поля, тем не менее гости теряют мяч в центральном круге

Угловой удар заработали гости, подача Гётце пошла, а пробить кому? Трапп с мячом уже. Вот такой розыгрыш углового от "Айнтрахта".

Тута с мячом, назад сыграл, Н'Дика принял мяч, осмотрелся, сыграл "повыше", но слишком сильно.

Юранович бросил аут, нет проблем для его партнёров, которые сыграли назад на Рённова, в которого влетел соперник.

Н'Дика с мячом, сыграл на ближнего, "включили" прессинг хозяева и это принесло плоды! Отобрали мяч хозяева, передача на правый край на Бекера, тот выполнил прострел, а кому замыкать?

Пять минут до перерыва. Правый край и атака "Айнтрахта", прострел, отбились хозяева. Аут бросил Бута, мяч у гостей.

Гисельман бросил аут, к вратарской мяч пришёл, отбились гости. Подбор за Юрановичем, который выпустил мяч за боковую. Сам же бросил ещё один аут.

Юранович подачу в чужую штрафную площадь исполнил, отбились гости. Гётце это помог сделать. "Айнтрахт" отбивается всем составом.

По правому краю новая атака у "Униона", Бекер отыграл на партнёра, подача в штрафную площадь. Точно в первого соперника попал мяч.

Ленц и Гётце у мяча при подаче углового. Разыграли, мяч потеряли, чуть не получили контратаку на свои ворота.

Очередная атака через правый край у "Айнтрахта". Бута сыграл в оборону сразу. Не увидел он продолжения атаки. Тута держит мяч.

Тута с мячом, сыграл на левый край на Ленца, тот высоко в район 11-метровой отметки подачу исполнил. Нет проблем для Рённова.

Бута выполнил прострел, Смолчич подобрал мяч, с разворота пробил! Попал в защитника, заработал угловой!

Новая атака у гостей. Передача на Бута, тот вторым касанием к чужой штрафной площади отдал. Положение вне игры? Нет, чистый подкат от Баумгартля, который забрал мяч под свой контроль.

Коло-Муани устроил скоростной спуск , обыграв троих соперников! Однако мяч всё равно не сохранил.

На газоне Соу. Небольшая пауза у нас. И стандарт для "Айнтрахта", который назначен в центре поля.

Расположились на чужой половине поля хозяева, заброс за забросом во владения Траппа, но голкипер всё же забрал мяч под свой контроль.

Смолчич с мячом, передача по правому краю, скидка в центр. А там только соперники. Но быстро Соу и компания вернули мяч под свой контроль.

Десять минут до перерыва. Хотелось бы увидеть голы в первом тайме.

24' "Унион" стал играть через длинные передачи. Пока что адресата не находит эта тактика.

23' Духи с мячом, заброс в линию атаки, слишком сильно вышло.

22' Угловой удар заработали гости, короткий розыгрыш подача и мяч у Рённова.

21' Вновь через правый край провели атаку гости. Прострел от Бута, но никак его передачи не находят конечного адресата.

20' Тута начал атаку "Айнтрахта", передача на правый край, прострел от Бута, мяч взлетел в воздух, откуда его пытался в ворота направить Ленц, но слишком сильно вышло.

18' Бросили аут хозяева, в обороне подержали мяч, Кнохе выполнил длинный заброс на левый край, мяч ушёл за боковую. Слишком сильно.

17' Штрафной удар заработали гости, подача на Коло-Муани, который головой кивнул в ближний угол, но в створ не попал!

16' Быстрая контратака у хозяев, передача на ход Бекера, тот набрал ход, пробил в дальний угол, но был неточен!

15' Смолчич уходил от соперника, заработал угловой. Подача на ближнюю штангу, очень низко. Подбор за гостями, ещё одна подача, снова низко, даже первого соперника не пролетел мяч.

14' Хаберер принял игровой снаряд на углу штрафной площади, высмотрел партнёра, совершил подачу, Гисельман до мяча головой не добрался, а Бекер уже не успел замкнуть этот отскочивший мяч.

13' Бута рывок совершил по правому краю, но досталось ему, но в первую очередь сам же он правила и нарушил. Разыграли стандарт хозяева.

12' На правом фланге снова аут для "Униона". Юранович ввёл мяч в игру. Сильно он бросил мяч, прям к вратарским владениям, но быстро отбились гости.

11' Юранович бросил аут, передача на Бекера, который не дошёл до того, чтобы передачу выполнить. Юранович бросил аут.

10' Десять минут уже прошло. Пока что равная игра.

8' Ленц с мячом, перевод на правый край на Бута, тот резко ускорился, но с передачей не заладилось.

7' Аут на левом фланге заработали хозяева. Гисельман бросил мяч на ближнего, но тот потерял игровой снаряд.

6' Гётце выполнил прострел на Коло-Муани, но удар последнего пришёлся в ногу соперника. Снова с мячом "Айнтрахт".

5' Быстрая контратака у "Униона", передача на правый край на Бекера, который выполнил прострел. Мяч не прошёл через второго игрока соперника.

4' Рённов разыграл стандарт, отправив игровой снаряд на чужую половину поля. Мяч сразу же достался защитникам "Айнтрахта". Н'Дика, Смочлич, Бута и Тута устроили перекат мяча.

2' С мячом на своей половине поля "Айнтрахт", передача на левый край, но тем временем раздался свисток. Нарушение парвил в центре поля совершил Н'Дика.