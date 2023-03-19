Тур: 25. Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай. Главный судья: Дингерт Кристиан
0:0
Второй тайм: 49'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Кнохе
Робин
14
Зегуйн
Пауль
19
Хаберер
Яник
35
Тута
24
Бута
15
Камада
Даити
27
Гётце
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Зегуйн ПаульПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Михель СвенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 БутаЗащитник
- Защитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
-
32 Макс ФилиппЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алиду ФаридеНападающий
-
21 Аларио ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Унион Берлин
Айнтрахт Фр
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Среднее время на гол
60
75
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
2.6
2.25
Среднее время на гол
34
40
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
2.11
1.67
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
42
54
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекер Шеральдо
|7
|0.28
|Хаберер Яник
|5
|0.2
|Сибачо Жордан
|4
|0.16
|Бехренс Кевин
|4
|0.16
|Духи Данило
|4
|0.16
|Михель Свен
|3 (1)
|0.12
|Кнохе Робин
|2 (1)
|0.08
|Зегуйн Пауль
|1
|0.04
|Торсби Мортен
|1
|0.04
|Левелинг Джейми
|1
|0.04
|Юранович Йосип
|1 (1)
|0.04
|Пантович Милош
|1
|0.04
|Еккель Пауль
|1
|0.04
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Гисельман Нико
|0
|0
|Озтунали Левин
|0
|0
|Лейте Диогу
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коло-Муани Рандаль
|11 (1)
|0.44
|Камада Даити
|7 (2)
|0.28
|Линдстрём Йеспер
|7
|0.28
|Роде Себастьян
|4
|0.16
|Соу Джибрил
|3
|0.12
|Гётце Марио
|2
|0.08
|Бута
|2
|0.08
|Борре Рафаэль
|2 (1)
|0.08
|Эбимбе Эрик
|2
|0.08
|Кнауфф Ансгар
|1
|0.04
|Тута
|1
|0.04
|Аларио Лукас
|1
|0.04
|Якич Кристиян
|1
|0.04
|Н'Дика Эван
|1
|0.04
|Ленц Кристофер
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хедира Рани
|7
|0
|Лейте Диогу
|3
|1
|Гисельман Нико
|4
|0
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|Кнохе Робин
|3
|0
|Бехренс Кевин
|3
|0
|Торсби Мортен
|3
|0
|Сибачо Жордан
|3
|0
|Михель Свен
|2
|0
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|Триммель Кристофер
|1
|0
|Рённов Фредерик
|1
|0
|Бекер Шеральдо
|1
|0
|Баумгартль Тимо
|1
|0
|Пантович Милош
|1
|0
|Скарке Тим
|1
|0
|Еккель Пауль
|1
|0
|Лайдуни Аисса
|1
|0
|Левелинг Джейми
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соу Джибрил
|6
|0
|Роде Себастьян
|5
|0
|Тута
|4
|0
|Гётце Марио
|4
|0
|Н'Дика Эван
|4
|0
|Коло-Муани Рандаль
|2
|1
|Трапп Кевин
|2
|0
|Борре Рафаэль
|2
|0
|Камада Даити
|2
|0
|Якич Кристиян
|2
|0
|Линдстрём Йеспер
|2
|0
|Хасебе Макото
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Макс Филипп
|1
|0
|Бута
|1
|0
|Пеллегрини Лука
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
|Кнауфф Ансгар
|1
|0
Результаты матчей
Унион Берлин
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Айнтрахт Фр
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
5
6
Волевые поражения
3
8
Унион Берлин
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Айнтрахт Фр
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
16
9
Волевые поражения
14
24
Унион Берлин
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
Айнтрахт Фр
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
21
15
Волевые поражения
17
32
Голы по времени матча
Забито
19
20
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
3
16%
4
20%
1-15
2
11%
3
15%
16-30
4
21%
4
20%
31-45
3
16%
3
15%
46-60
1
5%
4
20%
61-75
6
32%
2
10%
76-90
Пропущено
8
19
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
2
25%
5
26%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
38%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
3
38%
4
21%
76-90
Забито
16
26
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
1
6%
3
12%
1-15
1
6%
7
27%
16-30
3
19%
2
8%
31-45
2
13%
4
15%
46-60
4
25%
5
19%
61-75
5
31%
5
19%
76-90
Пропущено
21
15
14 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
5
24%
3
20%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
7
33%
3
20%
31-45
3
14%
4
27%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
2
10%
2
13%
76-90
Забито
35
46
14 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 12
7 Не забивали 2
4
11%
7
15%
1-15
3
9%
10
22%
16-30
7
20%
6
13%
31-45
5
14%
7
15%
46-60
5
14%
9
20%
61-75
11
31%
7
15%
76-90
Пропущено
29
34
19 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 20
7
24%
8
24%
1-15
2
7%
3
9%
16-30
10
34%
7
21%
31-45
3
10%
6
18%
46-60
2
7%
4
12%
61-75
5
17%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Берлин - Кёльн 0:0
Бавария - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Аякс 3:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Майнц 2:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Герта - Унион Берлин 0:2 Вердер - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Хоффенхайм 3:1 Унион Берлин - Жилина 3:1 Аугсбург - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Аугсбург 4:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 3:2 Унион Берлин - Санкт-Галлен 4:1 Унион Берлин - Ганза 2:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1
Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0 Айнтрахт Фр - Лех 2:2 Лех - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:4 Аталанта - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 5:1 Гамба Осака - Айнтрахт Фр 2:1 Урава Редс - Айнтрахт Фр 4:2 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1
Результаты матчей
Унион Берлин
Айнтрахт Фр
Точный счет
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
1:3
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
6
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
3:0
4 раза 17%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 38%
0
6 раз 25%
1
6 раз 25%
3
2 раза 8%
6
1 раз 4%
1
9 раз 38%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
3 раза 13%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Унион Берлин
Айнтрахт Фр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
111
83
75
29
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
102
49
57
112
39
112
111
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
213
1212
1212
321
816
123
420
123
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|17
|2
|6
|55 - 31
|53
|2.
|Заявка
|24
|15
|7
|2
|71 - 25
|52
|3.
|0:0 Заявка
|25
|13
|7
|5
|36 - 28
|46
|4.
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|49 - 30
|45
|5.
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|37 - 33
|45
|6.
|0:0 Заявка
|25
|11
|8
|6
|46 - 34
|41
|7.
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|44 - 32
|38
|8.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|39 - 35
|36
|9.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|43 - 39
|34
|10.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|40 - 44
|31
|11.
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|39 - 48
|31
|12.
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|32 - 45
|28
|13.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|33 - 44
|27
|14.
|Заявка
|25
|8
|1
|16
|27 - 56
|25
|15.
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|33 - 45
|22
|16.
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|30 - 48
|21
|17.
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|21 - 45
|21
|18.
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|29 - 42
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 12
|31
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|28 - 10
|29
|3.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|39 - 11
|28
|4.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 10
|27
|5.
|0:0 Заявка
|12
|7
|5
|0
|19 - 8
|26
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 17
|24
|7.
|0:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 14
|23
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|22 - 14
|19
|9.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 21
|19
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 14
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|13 - 17
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|25 - 17
|17
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|26 - 20
|17
|14.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|15.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|22 - 21
|16
|16.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|17.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 23
|14
|18.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 28
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|32 - 14
|24
|2.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|19 - 19
|22
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|4.
|0:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 20
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 23
|18
|6.
|0:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 20
|18
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 22
|17
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 21
|17
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 20
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 27
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|19 - 28
|10
|12.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 30
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 22
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 17
|8
|15.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 27
|7
|16.
|Заявка
|13
|2
|0
|11
|9 - 35
|6
|17.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|13 - 26
|5
|18.
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|11 - 28
|4
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|15 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|12 (4)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|12 (3)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|11 (10)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 9
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 7
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|9
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Унион Берлин 0:0 Айнтрахт Фр
Исход игры
Унион Берлин
63.5% (80)
Ничья
23% (29)
Айнтрахт Фр
13.5% (17)
Тотал 2.5
Больше
61.86% (73)
Меньше
38.14% (45)
Обе команды забьют
Да
79.66% (94)
Нет
20.34% (24)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
39.7% (50)
1:1 Ничья
16.7% (21)
1:0 Унион Берлин
14.3% (18)
1:2 Айнтрахт Фр
7.9% (10)
2:2 Ничья
5.6% (7)
2:0 Унион Берлин
2.4% (3)
2:3 Айнтрахт Фр
1.6% (2)
3:2 Унион Берлин
1.6% (2)
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