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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Дингерт Кристиан
Унион Берлин
 
Позже
Айнтрахт Фр
Прогнозы 59
Унион Берлин 67.8% (40)
X 18.6% (11)
Айнтрахт Фр 13.6% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
Айнтрахт Фр
2.50
3.34
3.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
20
Лайдуни
Аисса
8
Хедира
Рани
19
Хаберер
Яник
23
Гисельман
Нико
27
Бекер
Шеральдо
45
Сибачо
Жордан
1
Трапп
Кевин
35
Тута
20
Хасебе
Макото
2
Н'Дика
Эван
24
Бута
32
Макс
Филипп
6
Якич
Кристиян
8
Соу
Джибрил
15
Камада
Даити
27
Гётце
Марио
9
Коло-Муани
Рандаль
Унион Берлин
3-5-2
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

Унион Берлин
Айнтрахт Фр

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

История матчей

Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
5:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
1:2
Б2
0:4
Б2
3:1

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

2.6
2.25

Среднее время на гол

34
40

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

2.11
1.67

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

42
54

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекер Шеральдо 7 0.29
Хаберер Яник 5 0.21
Сибачо Жордан 4 0.17
Бехренс Кевин 4 0.17
Духи Данило 4 0.17
Михель Свен 3 (1) 0.13
Кнохе Робин 2 (1) 0.08
Зегуйн Пауль 1 0.04
Торсби Мортен 1 0.04
Левелинг Джейми 1 0.04
Юранович Йосип 1 (1) 0.04
Пантович Милош 1 0.04
Еккель Пауль 1 0.04
Триммель Кристофер 0 0
Гисельман Нико 0 0
Озтунали Левин 0 0
Лейте Диогу 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 11 (1) 0.46
Камада Даити 7 (2) 0.29
Линдстрём Йеспер 7 0.29
Роде Себастьян 4 0.17
Соу Джибрил 3 0.13
Гётце Марио 2 0.08
Бута 2 0.08
Борре Рафаэль 2 (1) 0.08
Эбимбе Эрик 2 0.08
Кнауфф Ансгар 1 0.04
Тута 1 0.04
Аларио Лукас 1 0.04
Якич Кристиян 1 0.04
Н'Дика Эван 1 0.04
Ленц Кристофер 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хедира Рани 7 0
Лейте Диогу 3 1
Гисельман Нико 4 0
Зегуйн Пауль 4 0
Кнохе Робин 3 0
Бехренс Кевин 3 0
Торсби Мортен 3 0
Сибачо Жордан 3 0
Михель Свен 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Триммель Кристофер 1 0
Рённов Фредерик 1 0
Бекер Шеральдо 1 0
Баумгартль Тимо 1 0
Пантович Милош 1 0
Скарке Тим 1 0
Еккель Пауль 1 0
Лайдуни Аисса 1 0
Левелинг Джейми 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соу Джибрил 6 0
Роде Себастьян 5 0
Тута 4 0
Гётце Марио 4 0
Н'Дика Эван 4 0
Коло-Муани Рандаль 2 1
Трапп Кевин 2 0
Борре Рафаэль 2 0
Камада Даити 2 0
Якич Кристиян 2 0
Линдстрём Йеспер 2 0
Хасебе Макото 1 0
Костич Филип 1 0
Макс Филипп 1 0
Бута 1 0
Пеллегрини Лука 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Кнауфф Ансгар 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Айнтрахт Фр
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

3
8
Унион Берлин
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Айнтрахт Фр
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

16
9

Волевые поражения

14
24
Унион Берлин
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
Айнтрахт Фр
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

21
15

Волевые поражения

17
32

Голы по времени матча

Забито

19
20
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
3
16%
4
20%
1-15
2
11%
3
15%
16-30
4
21%
4
20%
31-45
3
16%
3
15%
46-60
1
5%
4
20%
61-75
6
32%
2
10%
76-90

Пропущено

8
19
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
2
25%
5
26%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
38%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
3
38%
4
21%
76-90

Забито

16
26
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
1
6%
3
12%
1-15
1
6%
7
27%
16-30
3
19%
2
8%
31-45
2
13%
4
15%
46-60
4
25%
5
19%
61-75
5
31%
5
19%
76-90

Пропущено

21
15
14 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
5
24%
3
20%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
7
33%
3
20%
31-45
3
14%
4
27%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
2
10%
2
13%
76-90

Забито

35
46
14 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 12
7 Не забивали 2
4
11%
7
15%
1-15
3
9%
10
22%
16-30
7
20%
6
13%
31-45
5
14%
7
15%
46-60
5
14%
9
20%
61-75
11
31%
7
15%
76-90

Пропущено

29
34
19 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 20
7
24%
8
24%
1-15
2
7%
3
9%
16-30
10
34%
7
21%
31-45
3
10%
6
18%
46-60
2
7%
4
12%
61-75
5
17%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Берлин - Кёльн 0:0
Бавария - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Аякс 3:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Майнц 2:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Герта - Унион Берлин 0:2 Вердер - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Хоффенхайм 3:1 Унион Берлин - Жилина 3:1 Аугсбург - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Аугсбург 4:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 3:2 Унион Берлин - Санкт-Галлен 4:1 Унион Берлин - Ганза 2:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1
Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0 Айнтрахт Фр - Лех 2:2 Лех - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:4 Аталанта - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 5:1 Гамба Осака - Айнтрахт Фр 2:1 Урава Редс - Айнтрахт Фр 4:2 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1

Результаты матчей

Унион Берлин
Айнтрахт Фр

Точный счет

2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
1:3
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
6
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
3:0
4 раза 17%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 38%
0
6 раз 25%
1
6 раз 25%
3
2 раза 8%
6
1 раз 4%
1
9 раз 38%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
3 раза 13%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
11
1
8
3
1.5
7
5
2
9
2.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
2
4
9
1.5
5
7
1
12
2.5
3
9
1
12
3.5
1
11
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
21
3
12
12
1.5
12
12
3
21
2.5
8
16
1
23
3.5
4
20
1
23
4.5
1
23
1
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 24 15 7 2 71 - 25 52
2.
Боруссия Д
 Заявка 24 16 2 6 49 - 30 50
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 24 13 6 5 49 - 29 45
4.
Унион Берлин
 Заявка 24 13 6 5 36 - 28 45
5.
Фрайбург
 Заявка 24 13 6 5 37 - 33 45
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 24 11 7 6 46 - 34 40
7.
Майнц
 Заявка 24 10 6 8 39 - 35 36
8.
Вольфсбург
 Заявка 24 9 8 7 43 - 32 35
9.
Байер Л
 Заявка 24 10 4 10 43 - 39 34
10.
Боруссия М
 Заявка 25 8 7 10 40 - 44 31
11.
Вердер
 Заявка 25 9 4 12 39 - 48 31
12.
Аугсбург
 Заявка 24 8 3 13 31 - 44 27
13.
Кёльн
 Заявка 24 6 9 9 32 - 38 27
14.
Бохум
 Заявка 24 7 1 16 26 - 56 22
15.
Герта
 Заявка 24 5 6 13 29 - 45 21
16.
Штутгарт
 Заявка 24 4 8 12 29 - 41 20
17.
Шальке 04
 Заявка 24 4 8 12 20 - 44 20
18.
Хоффенхайм
 Заявка 24 5 4 15 30 - 44 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 9 2 1 28 - 10 29
2.
Боруссия Д
 Заявка 11 9 1 1 30 - 11 28
3.
Бавария
 Заявка 12 8 4 0 39 - 11 28
4.
Фрайбург
 Заявка 12 8 3 1 21 - 10 27
5.
Унион Берлин
 Заявка 11 7 4 0 19 - 8 25
6.
Боруссия М
 Заявка 13 7 3 3 27 - 17 24
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 7 2 3 27 - 14 23
8.
Майнц
 Заявка 12 5 4 3 22 - 14 19
9.
Кёльн
 Заявка 12 5 3 4 21 - 14 18
10.
Байер Л
 Заявка 12 5 2 5 25 - 17 17
11.
Вольфсбург
 Заявка 12 4 5 3 26 - 20 17
12.
Герта
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
13.
Аугсбург
 Заявка 12 5 2 5 12 - 16 17
14.
Бохум
 Заявка 11 5 1 5 17 - 21 16
15.
Вердер
 Заявка 13 5 1 7 22 - 21 16
16.
Штутгарт
 Заявка 12 4 3 5 16 - 15 15
17.
Шальке 04
 Заявка 13 3 4 6 14 - 28 13
18.
Хоффенхайм
 Заявка 12 3 2 7 15 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 12 7 3 2 32 - 14 24
2.
Боруссия Д
 Заявка 13 7 1 5 19 - 19 22
3.
Унион Берлин
 Заявка 13 6 2 5 17 - 20 20
4.
Вольфсбург
 Заявка 12 5 3 4 17 - 12 18
5.
Фрайбург
 Заявка 12 5 3 4 16 - 23 18
6.
Байер Л
 Заявка 12 5 2 5 18 - 22 17
7.
Майнц
 Заявка 12 5 2 5 17 - 21 17
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 4 5 3 19 - 20 17
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 4 4 4 21 - 19 16
10.
Вердер
 Заявка 12 4 3 5 17 - 27 15
11.
Аугсбург
 Заявка 12 3 1 8 19 - 28 10
12.
Кёльн
 Заявка 12 1 6 5 11 - 24 9
13.
Хоффенхайм
 Заявка 12 2 2 8 15 - 22 8
14.
Шальке 04
 Заявка 11 1 4 6 6 - 16 7
15.
Боруссия М
 Заявка 12 1 4 7 13 - 27 7
16.
Бохум
 Заявка 13 2 0 11 9 - 35 6
17.
Штутгарт
 Заявка 12 0 5 7 13 - 26 5
18.
Герта
 Заявка 11 1 1 9 10 - 25 4
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 15 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 12 (4)
Боруссия М Тюрам Маркус 12 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 9
Байер Л Инкапье Пьеро 2 7
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Боруссия М Коне Куадио 9
Хоффенхайм Фогт Кевин 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Унион Берлин - Айнтрахт Фр от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 марта 2023, осталось 1 день 5 часов 1 минуту.

    Главный судья: Дингерт Кристиан

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  • 36 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 59
    Унион Берлин 67.8% (40)
    X 18.6% (11)
    Айнтрахт Фр 13.6% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Унион Берлин
    Ничья
    Айнтрахт Фр
    2.50
    3.34
    3.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Унион Берлин - Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Унион Берлин
    68.3% (41)
    Ничья
    18.3% (11)
    Айнтрахт Фр
    13.3% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.16% (36)
    Меньше
    36.84% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    75.44% (43)
    Нет
    24.56% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Унион Берлин
    38.3% (23)
    1:0 Унион Берлин
    16.7% (10)
    1:1 Ничья
    11.7% (7)
    1:2 Айнтрахт Фр
    6.7% (4)
    2:2 Ничья
    6.7% (4)
    2:0 Унион Берлин
    5% (3)
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    Унион Берлин
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