Тур: 30. Стадион: King Power at Den Dreef.
Ход матча
32'
32'
0:1
25
Патрис
Луи
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Влитинк ТибоНападающий
-
-
Главный тренер: Марк Брис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Леони ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ример Брайн
История личных встреч
АХ Лёвен
Андерлехт
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
13 матчей
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
10
Голов в среднем за матч
0.67
1.43
Среднее время на гол
135
63
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
2.14
1.17
Среднее время на гол
42
77
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.46
1.31
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
61
68
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Марио
|13 (4)
|0.43
|Торстейнссон Йон
|8 (3)
|0.27
|Аль-Тамари Мусса
|5
|0.17
|Мертенс Матье
|4
|0.13
|Nachon Nsingi
|4
|0.13
|Де Норре Каспер
|3
|0.1
|Патрис Луи
|2
|0.07
|Кийине Софиан
|2 (1)
|0.07
|Хольцхаузер Рафаэль
|1 (1)
|0.03
|Шрейверс Сьебе
|1
|0.03
|Рикка Федерико
|1
|0.03
|Мендиль Хамза
|0
|0
|Малинов Кристиян
|0
|0
|Уэдраого Дилан
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Фабио
|7 (1)
|0.24
|Слимани Ислам
|5 (1)
|0.17
|Рафаэлов Лиор
|4 (1)
|0.14
|Раман Бенито
|4
|0.14
|Амузу Френсис
|3
|0.1
|Мурильо Микаэль
|3
|0.1
|Дрейер Андерс
|3
|0.1
|Струйкенс Марио
|3
|0.1
|Ашимеру Маджид
|2
|0.07
|Версхарен Яри
|2
|0.07
|Вертонген Ян
|1
|0.03
|Диавара Амаду
|1
|0.03
|Эспозито Себастьяно
|1
|0.03
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.03
|Дюранвилль Юлиен
|1
|0.03
|Требель Адриен
|0
|0
|Н'Диайе Мусса
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Худт Уэсли
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|7
|1
|Малинов Кристиян
|7
|0
|Торстейнссон Йон
|7
|0
|Рикка Федерико
|6
|0
|Патрис Луи
|5
|0
|Мертенс Матье
|4
|0
|Nachon Nsingi
|2
|1
|Кийине Софиан
|3
|0
|Уэдраого Дилан
|3
|0
|Аль-Тамари Мусса
|3
|0
|Шрейверс Сьебе
|2
|0
|Дом Джорен
|1
|0
|Хольцхаузер Рафаэль
|1
|0
|Кожокару Валентин
|1
|0
|Де Норре Каспер
|1
|0
|Mandela Keita
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнстад Кристиан
|5
|1
|Диавара Амаду
|4
|1
|Амузу Френсис
|4
|0
|Дебаст Зено
|4
|0
|Рафаэлов Лиор
|3
|0
|Силва Фабио
|3
|0
|Требель Адриен
|3
|0
|Мурильо Микаэль
|3
|0
|Ашимеру Маджид
|3
|0
|Струйкенс Марио
|3
|0
|Раман Бенито
|1
|1
|Н'Диайе Мусса
|1
|1
|Абдулразак Исхак
|1
|1
|Вертонген Ян
|2
|0
|Версхарен Яри
|2
|0
|Сарделла Киллиан
|2
|0
|Ангуло Нильсон
|2
|0
|Садики Ноа
|2
|0
|Слимани Ислам
|1
|0
|Худт Уэсли
|1
|0
|Ван Кромбрюгге Хендрик
|1
|0
|Кана Марко
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Дюранвилль Юлиен
|1
|0
Результаты матчей
АХ Лёвен
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Андерлехт
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
7% (1)
40% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
6
6
АХ Лёвен
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Андерлехт
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
15
11
Волевые поражения
17
24
АХ Лёвен
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
21% (6)
34% (10)
Андерлехт
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (5)
46% (13)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
18% (5)
36% (10)
Сухие победы
4
8
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
20
13
Волевые поражения
23
30
Голы по времени матча
Забито
22
15
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
2
9%
1
7%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
5
23%
5
33%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
2
9%
4
27%
61-75
6
27%
3
20%
76-90
Пропущено
19
15
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
4
21%
4
27%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
21%
1
7%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
4
21%
5
33%
76-90
Забито
23
27
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
1
4%
3
11%
1-15
4
17%
4
15%
16-30
4
17%
6
22%
31-45
5
22%
1
4%
46-60
5
22%
7
26%
61-75
4
17%
6
22%
76-90
Пропущено
21
18
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
1
5%
2
11%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
4
19%
8
44%
61-75
8
38%
4
22%
76-90
Забито
45
42
21 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 11
8 Не забивали 10
3
7%
4
10%
1-15
9
20%
4
10%
16-30
9
20%
11
26%
31-45
7
16%
3
7%
46-60
7
16%
11
26%
61-75
10
22%
9
21%
76-90
Пропущено
40
33
18 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 21
5
13%
6
18%
1-15
3
8%
2
6%
16-30
10
25%
1
3%
31-45
4
10%
4
12%
46-60
6
15%
11
33%
61-75
12
30%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Шарлеруа - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 4:2 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Гент - АХ Лёвен 2:0
АХ Лёвен - Серкль Брюгге 0:0 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:0 АХ Лёвен - Эйпен 1:1 Вестерло - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Кортрейк 2:3 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 5:0 Франкс-Борен - АХ Лёвен 0:5 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Сент-Трейден - АХ Лёвен 0:0 Эйпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Генк 0:1
Андерлехт
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Вильярреал - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Гент - Андерлехт 1:0
Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Лудогорец 2:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Лудогорец - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Сент-Трейден 3:1 Остенде - Андерлехт 0:2 Андерлехт - Антверпен 0:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 2:3 Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Шарлеруа - Андерлехт 0:1 Генк - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Ракув 1:1 Панетоликос - Андерлехт 1:2 ОФИ - Андерлехт 1:1
Результаты матчей
АХ Лёвен
Андерлехт
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
1 раз 7%
Точный счет
2:1
2 раза 13%
0:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
4:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
5 раз 18%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 28%
1
8 раз 28%
2
8 раз 28%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
0
8 раз 29%
2
8 раз 29%
1
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
АХ Лёвен
Андерлехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
105
68
96
311
411
212
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
103
78
58
213
211
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
208
1316
1414
524
622
326
226
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|21
|5
|4
|69 - 30
|68
|2.
|29
|19
|5
|5
|59 - 35
|62
|3.
|30
|18
|6
|6
|53 - 25
|60
|4.
|30
|13
|10
|7
|49 - 36
|49
|5.
|29
|14
|6
|9
|53 - 34
|48
|6.
|30
|14
|6
|10
|58 - 49
|48
|7.
|29
|12
|7
|10
|46 - 41
|43
|8.
|1:0
|29
|12
|6
|11
|44 - 36
|42
|9.
|29
|12
|5
|12
|37 - 38
|41
|10.
|30
|10
|11
|9
|41 - 41
|41
|11.
|0:1
|30
|10
|9
|11
|44 - 42
|39
|12.
|30
|10
|9
|11
|30 - 34
|39
|13.
|28
|9
|6
|13
|38 - 52
|33
|14.
|30
|8
|6
|16
|35 - 54
|30
|15.
|29
|7
|6
|16
|39 - 59
|27
|16.
|30
|6
|6
|18
|34 - 63
|24
|17.
|30
|5
|9
|16
|41 - 69
|24
|18.
|30
|5
|4
|21
|26 - 58
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|1
|2
|37 - 12
|37
|2.
|15
|11
|2
|2
|33 - 10
|35
|3.
|14
|10
|2
|2
|27 - 13
|32
|4.
|15
|8
|6
|1
|31 - 15
|30
|5.
|15
|8
|3
|4
|38 - 23
|27
|6.
|14
|8
|3
|3
|23 - 13
|27
|7.
|15
|7
|5
|3
|28 - 23
|26
|8.
|15
|6
|7
|2
|26 - 17
|25
|9.
|14
|7
|3
|4
|27 - 17
|24
|10.
|1:0
|15
|6
|3
|6
|25 - 20
|21
|11.
|0:1
|15
|5
|5
|5
|22 - 20
|20
|12.
|14
|6
|1
|7
|19 - 18
|19
|13.
|15
|5
|4
|6
|15 - 18
|19
|14.
|15
|5
|1
|9
|17 - 26
|16
|15.
|15
|4
|4
|7
|21 - 27
|16
|16.
|15
|4
|4
|7
|14 - 25
|16
|17.
|15
|3
|4
|8
|25 - 41
|13
|18.
|15
|1
|3
|11
|7 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|4
|2
|32 - 18
|31
|2.
|15
|9
|3
|3
|32 - 22
|30
|3.
|15
|7
|4
|4
|20 - 15
|25
|4.
|15
|6
|4
|5
|18 - 20
|22
|5.
|1:0
|14
|6
|3
|5
|19 - 16
|21
|6.
|15
|6
|3
|6
|30 - 21
|21
|7.
|15
|6
|3
|6
|20 - 26
|21
|8.
|15
|5
|5
|5
|15 - 16
|20
|9.
|0:1
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|10.
|15
|5
|4
|6
|18 - 21
|19
|11.
|15
|5
|4
|6
|19 - 24
|19
|12.
|15
|4
|4
|7
|15 - 24
|16
|13.
|15
|4
|2
|9
|21 - 29
|14
|14.
|15
|4
|1
|10
|19 - 35
|13
|15.
|14
|3
|2
|9
|18 - 32
|11
|16.
|15
|2
|5
|8
|16 - 28
|11
|17.
|15
|1
|5
|9
|17 - 37
|8
|18.
|13
|2
|1
|10
|10 - 29
|7
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Гент
|Кейперс Уго
|15 (4)
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|14 (2)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|14
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 9
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|10
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|10
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 8