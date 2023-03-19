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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
АХ Лёвен
0:1
Первый тайм: 35'
Андерлехт
0'
32' Желтая карточка
Мендиль Хамза
0:1
32' Пенальти
Слимани Ислам

Ход матча

9'
 
Арнстад Кристиан
Версхарен Яри
32'
Мендиль Хамза
 
32'
0:1
Слимани Ислам
Лучшие коэффициенты
АХ Лёвен
Ничья
Андерлехт
3.20
3.68
2.35
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Кожокару
Валентин
25
Патрис
Луи
28
Плетинкс
Эвауд
14
Рикка
Федерико
20
Мендиль
Хамза
6
Дом
Джорен
24
Де
Норре
Каспер
11
Аль-Тамари
Мусса
13
Кийине
Софиан
7
Торстейнссон
Йон
9
Гонсалес
Марио
16
Вербрюгген
Барт
62
Мурильо
Микаэль
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
54
Сарделла
Киллиан
18
Ашимеру
Маджид
21
Диавара
Амаду
10
Версхарен
Яри
36
Дрейер
Андерс
13
Слимани
Ислам
7
Амузу
Френсис
АХ Лёвен
4-2-3-1
Андерлехт
4-3-3

История личных встреч

АХ Лёвен
Андерлехт

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

13 матчей

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПДА
2:2
ПДА
0:0
ПДА
2:2
ПДА
1:0
ПДА
2:2
К
1:0
ТМК
1:4
ЛП
3:2
ЛП
0:2
ЛЖ
1:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:1

Голы

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

0.67
1.43

Среднее время на гол

135
63

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

2.14
1.17

Среднее время на гол

42
77

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.46
1.31

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

61
68

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Марио 13 (4) 0.43
Торстейнссон Йон 8 (3) 0.27
Аль-Тамари Мусса 5 0.17
Мертенс Матье 4 0.13
Nachon Nsingi 4 0.13
Де Норре Каспер 3 0.1
Патрис Луи 2 0.07
Кийине Софиан 2 (1) 0.07
Хольцхаузер Рафаэль 1 (1) 0.03
Шрейверс Сьебе 1 0.03
Рикка Федерико 1 0.03
Мендиль Хамза 0 0
Малинов Кристиян 0 0
Уэдраого Дилан 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Фабио 7 (1) 0.24
Слимани Ислам 5 (1) 0.17
Рафаэлов Лиор 4 (1) 0.14
Раман Бенито 4 0.14
Амузу Френсис 3 0.1
Мурильо Микаэль 3 0.1
Дрейер Андерс 3 0.1
Струйкенс Марио 3 0.1
Ашимеру Маджид 2 0.07
Версхарен Яри 2 0.07
Вертонген Ян 1 0.03
Диавара Амаду 1 0.03
Эспозито Себастьяно 1 0.03
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.03
Дюранвилль Юлиен 1 0.03
Требель Адриен 0 0
Н'Диайе Мусса 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Худт Уэсли 0 0
Арнстад Кристиан 0 0
Садики Ноа 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 7 1
Малинов Кристиян 7 0
Торстейнссон Йон 7 0
Рикка Федерико 6 0
Патрис Луи 5 0
Мертенс Матье 4 0
Nachon Nsingi 2 1
Кийине Софиан 3 0
Уэдраого Дилан 3 0
Аль-Тамари Мусса 3 0
Шрейверс Сьебе 2 0
Дом Джорен 1 0
Хольцхаузер Рафаэль 1 0
Кожокару Валентин 1 0
Де Норре Каспер 1 0
Mandela Keita 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнстад Кристиан 5 1
Диавара Амаду 4 1
Амузу Френсис 4 0
Дебаст Зено 4 0
Рафаэлов Лиор 3 0
Силва Фабио 3 0
Требель Адриен 3 0
Мурильо Микаэль 3 0
Ашимеру Маджид 3 0
Струйкенс Марио 3 0
Раман Бенито 1 1
Н'Диайе Мусса 1 1
Абдулразак Исхак 1 1
Вертонген Ян 2 0
Версхарен Яри 2 0
Сарделла Киллиан 2 0
Ангуло Нильсон 2 0
Садики Ноа 2 0
Слимани Ислам 1 0
Худт Уэсли 1 0
Ван Кромбрюгге Хендрик 1 0
Кана Марко 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Дюранвилль Юлиен 1 0

Результаты матчей

АХ Лёвен
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Андерлехт
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
7% (1)
40% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

6
6
АХ Лёвен
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Андерлехт
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

15
11

Волевые поражения

17
24
АХ Лёвен
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
21% (6)
34% (10)
Андерлехт
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (5)
46% (13)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
18% (5)
36% (10)

Сухие победы

4
8

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

20
13

Волевые поражения

23
30

Голы по времени матча

Забито

22
15
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
2
9%
1
7%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
5
23%
5
33%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
2
9%
4
27%
61-75
6
27%
3
20%
76-90

Пропущено

19
15
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
4
21%
4
27%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
21%
1
7%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
4
21%
5
33%
76-90

Забито

23
27
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
1
4%
3
11%
1-15
4
17%
4
15%
16-30
4
17%
6
22%
31-45
5
22%
1
4%
46-60
5
22%
7
26%
61-75
4
17%
6
22%
76-90

Пропущено

21
18
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
1
5%
2
11%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
4
19%
8
44%
61-75
8
38%
4
22%
76-90

Забито

45
42
21 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 11
8 Не забивали 10
3
7%
4
10%
1-15
9
20%
4
10%
16-30
9
20%
11
26%
31-45
7
16%
3
7%
46-60
7
16%
11
26%
61-75
10
22%
9
21%
76-90

Пропущено

40
33
18 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 21
5
13%
6
18%
1-15
3
8%
2
6%
16-30
10
25%
1
3%
31-45
4
10%
4
12%
46-60
6
15%
11
33%
61-75
12
30%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Шарлеруа - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 4:2 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Гент - АХ Лёвен 2:0
АХ Лёвен - Серкль Брюгге 0:0 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:0 АХ Лёвен - Эйпен 1:1 Вестерло - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Кортрейк 2:3 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 5:0 Франкс-Борен - АХ Лёвен 0:5 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Сент-Трейден - АХ Лёвен 0:0 Эйпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Генк 0:1
Андерлехт
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Вильярреал - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Гент - Андерлехт 1:0
Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Лудогорец 2:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Лудогорец - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Сент-Трейден 3:1 Остенде - Андерлехт 0:2 Андерлехт - Антверпен 0:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 2:3 Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Шарлеруа - Андерлехт 0:1 Генк - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Ракув 1:1 Панетоликос - Андерлехт 1:2 ОФИ - Андерлехт 1:1

Результаты матчей

АХ Лёвен
Андерлехт

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
1 раз 7%

Точный счет

2:1
2 раза 13%
0:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
4:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
5 раз 18%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 28%
1
8 раз 28%
2
8 раз 28%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
0
8 раз 29%
2
8 раз 29%
1
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

АХ Лёвен
Андерлехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
5
6
8
1.5
9
6
3
11
2.5
4
11
2
12
3.5
2
13
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
3
7
8
1.5
5
8
2
13
2.5
2
11
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
20
8
13
16
1.5
14
14
5
24
2.5
6
22
3
26
3.5
2
26
2
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 30 21 5 4 69 - 30 68
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 29 19 5 5 59 - 35 62
3.
Антверпен
 30 18 6 6 53 - 25 60
4.
Брюгге
 30 13 10 7 49 - 36 49
5.
Гент
 29 14 6 9 53 - 34 48
6.
Вестерло
 30 14 6 10 58 - 49 48
7.
Стандард
 29 12 7 10 46 - 41 43
8.
Андерлехт
 1:0 29 12 6 11 44 - 36 42
9.
Шарлеруа
 29 12 5 12 37 - 38 41
10.
Серкль Брюгге
 30 10 11 9 41 - 41 41
11.
АХ Лёвен
 0:1 30 10 9 11 44 - 42 39
12.
Сент-Трейден
 30 10 9 11 30 - 34 39
13.
Мехелен
 28 9 6 13 38 - 52 33
14.
Кортрейк
 30 8 6 16 35 - 54 30
15.
Эйпен
 29 7 6 16 39 - 59 27
16.
Остенде
 30 6 6 18 34 - 63 24
17.
Зульте-Варегем
 30 5 9 16 41 - 69 24
18.
Серен Юнайтед
 30 5 4 21 26 - 58 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 15 12 1 2 37 - 12 37
2.
Антверпен
 15 11 2 2 33 - 10 35
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 14 10 2 2 27 - 13 32
4.
Брюгге
 15 8 6 1 31 - 15 30
5.
Вестерло
 15 8 3 4 38 - 23 27
6.
Гент
 14 8 3 3 23 - 13 27
7.
Мехелен
 15 7 5 3 28 - 23 26
8.
Серкль Брюгге
 15 6 7 2 26 - 17 25
9.
Стандард
 14 7 3 4 27 - 17 24
10.
Андерлехт
 1:0 15 6 3 6 25 - 20 21
11.
АХ Лёвен
 0:1 15 5 5 5 22 - 20 20
12.
Шарлеруа
 14 6 1 7 19 - 18 19
13.
Сент-Трейден
 15 5 4 6 15 - 18 19
14.
Остенде
 15 5 1 9 17 - 26 16
15.
Эйпен
 15 4 4 7 21 - 27 16
16.
Кортрейк
 15 4 4 7 14 - 25 16
17.
Зульте-Варегем
 15 3 4 8 25 - 41 13
18.
Серен Юнайтед
 15 1 3 11 7 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 15 9 4 2 32 - 18 31
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 15 9 3 3 32 - 22 30
3.
Антверпен
 15 7 4 4 20 - 15 25
4.
Шарлеруа
 15 6 4 5 18 - 20 22
5.
Андерлехт
 1:0 14 6 3 5 19 - 16 21
6.
Гент
 15 6 3 6 30 - 21 21
7.
Вестерло
 15 6 3 6 20 - 26 21
8.
Сент-Трейден
 15 5 5 5 15 - 16 20
9.
АХ Лёвен
 0:1 15 5 4 6 22 - 22 19
10.
Брюгге
 15 5 4 6 18 - 21 19
11.
Стандард
 15 5 4 6 19 - 24 19
12.
Серкль Брюгге
 15 4 4 7 15 - 24 16
13.
Кортрейк
 15 4 2 9 21 - 29 14
14.
Серен Юнайтед
 15 4 1 10 19 - 35 13
15.
Эйпен
 14 3 2 9 18 - 32 11
16.
Зульте-Варегем
 15 2 5 8 16 - 28 11
17.
Остенде
 15 1 5 9 17 - 37 8
18.
Мехелен
 13 2 1 10 10 - 29 7
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Гент Кейперс Уго 15 (4)
Сент-Трейден Бруно Джанни 14 (2)
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 14
Весь список

Топ нарушителей
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Эйпен Петерс Стеф 1 9
Антверпен Де Лат Ричи 10
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 10
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 8
Весь список
Лучшие коэффициенты
АХ Лёвен
Ничья
Андерлехт
3.20
3.68
2.35
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч АХ Лёвен 0:1 Андерлехт онлайн

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