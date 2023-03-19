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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Тернана
1:0
Первый тайм: 20'
Бари

Ход матча

19'
Партипило Антони
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Бари
2.52
3.25
3.55
Все Коэффициенты
1
Яннарилли
Энтони
23
Диаките
Салим
4
Соренсен
Фредерик
13
Мантовани
Валерио
29
Кассата
Франческо
91
Коррадо
Никколо
2
Кулибали
Мамаду
14
Ди
Таккио
Франческо
5
Палумбо
Антонио
21
Партипило
Антони
10
Фалетти
Сесар
18
Каприле
Элия
25
Пучино
Раффаэле
21
Жужек
Жан
23
Викари
Франческо
31
Риччи
Джакомо
99
Малламо
Алессандро
4
Майта
Маттиа
80
Бенедетти
Леонардо
10
Ботта
Рубен
11
Хеддира
Валид
26
Шедлер
Орельен
Тернана
3-4-1-2
Бари
4-3-1-2

История личных встреч

Тернана
Бари

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

18 матчей

27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

11.1%
50%
38.9%
2 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

СB
0:0
СC
2:1
СC
1:3
СCППО
1:1
СC
2:2
СC
2:0
СB
1:2
СB
3:0
СB
3:1
СB
0:0
СB
4:0
СB
3:0
СB
2:0
СB
0:1
СB
1:3
СB
2:1
СB
0:0
СB
2:0

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.38
0.7

Среднее время на гол

65
128

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

29
15

Голов в среднем за матч

1.61
0.83

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
5
Больше 28%
Меньше 72%
13

Среднее время на гол

55
108

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фавилли Андреа 5 0.17
Палумбо Антонио 4 0.13
Партипило Антони 4 0.13
Кулибали Мамаду 3 0.1
Петтинари Стефано 2 0.07
Фалетти Сесар 2 (2) 0.07
Доннарумма Альфредо 1 0.03
Мантовани Валерио 1 0.03
Коррадо Никколо 1 0.03
Ди Таккио Франческо 1 0.03
Соренсен Фредерик 1 0.03
Гирингелли Лука 1 0.03
Моро Рауль 1 0.03
Диаките Салим 1 0.03
Агацци Давиде 0 0
Кассата Франческо 0 0
Дефенди Марино 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеддира Валид 15 (5) 0.5
Антенуччи Мирко 7 (2) 0.23
Фолоруншо Майкл 6 0.2
Шедлер Орельен 3 0.1
Белломо Никола 2 0.07
Ботта Рубен 2 (1) 0.07
Сальседо Эдди 2 0.07
Ди Чезаре Валерио 2 0.07
Эспозито Себастьяно 2 0.07
Майта Маттиа 1 0.03
Бенедетти Леонардо 1 0.03
Пучино Раффаэле 0 0
Молина Сальваторе 0 0
Риччи Джакомо 0 0
Майелло Раффаэле 0 0
Д'Эррико Андреа 0 0
Mehdi Dorval 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Таккио Франческо 7 0
Кассата Франческо 7 0
Партипило Антони 6 0
Фавилли Андреа 6 0
Диаките Салим 6 0
Соренсен Фредерик 4 1
Палумбо Антонио 5 0
Мантовани Валерио 4 0
Пагера Фабрицио 3 0
Агацци Давиде 3 0
Кулибали Мамаду 3 0
Коррадо Никколо 3 0
Пройетти Маттиа 1 1
Дефенди Марино 2 0
Яннарилли Энтони 2 0
Гирингелли Лука 2 0
Челли Алессандро III 2 0
Петтинари Стефано 1 0
Капуано Марко 1 0
Мартелла Бруно 1 0
Богдан Лука 1 0
Моро Рауль 1 0
Samuele Spalluto 1 0
Капанни Габриэле 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 11 0
Майта Маттиа 11 0
Фолоруншо Майкл 8 0
Майелло Раффаэле 6 1
Пучино Раффаэле 4 1
Белломо Никола 4 1
Риччи Джакомо 3 1
Хеддира Валид 2 1
Антенуччи Мирко 3 0
Маццотта Антонио 3 0
Д'Эррико Андреа 3 0
Бенедетти Леонардо 3 0
Малламо Алессандро 3 0
Ботта Рубен 2 0
Викари Франческо 2 0
Терранова Эмануэле 1 0
Сетер Дамир 1 0
Шедлер Орельен 1 0
Каприле Элия 1 0
Канджано Джанмарко 1 0
Эспозито Себастьяно 1 0

Результаты матчей

Тернана
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Бари
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

6
4
Тернана
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Бари
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

19
6

Волевые поражения

9
21
Тернана
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
55% (16)
38% (11)
7% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
52% (15)
31% (9)
Бари
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
24% (7)
38% (11)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

20
11

Волевые поражения

15
25

Голы по времени матча

Забито

15
21
12 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
4
27%
3
14%
1-15
4
27%
3
14%
16-30
4
27%
4
19%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
13%
5
24%
76-90

Пропущено

12
11
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
5
42%
4
36%
76-90

Забито

15
22
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
21 Не забивали 19
0
0%
5
23%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
4
27%
5
23%
31-45
3
20%
1
5%
46-60
2
13%
5
23%
61-75
4
27%
4
18%
76-90

Пропущено

22
18
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
14%
3
17%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
8
36%
2
11%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
3
14%
3
17%
61-75
3
14%
6
33%
76-90

Забито

30
43
18 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 13
10 Не забивали 8
4
13%
8
19%
1-15
6
20%
5
12%
16-30
8
27%
9
21%
31-45
4
13%
4
9%
46-60
2
7%
8
19%
61-75
6
20%
9
21%
76-90

Пропущено

34
29
17 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 19
4
12%
4
14%
1-15
3
9%
2
7%
16-30
10
29%
29%
5
17%
31-45
5
15%
3
10%
46-60
4
12%
5
17%
61-75
8
24%
10
34%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Дженоа - Тернана 1:0 Тернана - Беневенто 2:2 Палермо - Тернана 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2
Перуджа - Тернана 3:0 Тернана - Парма 1:1 Козенца - Тернана 0:0 Тернана - Модена 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Тернана - Асколи 1:0 Фрозиноне - Тернана 3:0 Тернана - Комо 0:3 Зюйдтироль - Тернана 0:0 Тернана - Кальяри 1:0 Венеция - Тернана 2:1 Пиза - Тернана 3:1 Тернана - Брешия 0:0 Тернана - СПАЛ 0:0 Бари - Тернана 0:0 Тернана - Дженоа 1:2
Бари
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Бари - Фрозиноне 0:0 Асколи - Бари 0:1 Бари - Венеция 1:0 Брешия - Бари 0:2
Бари - Кальяри 1:1 Бари - Козенца 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Бари - Перуджа 0:2 Палермо - Бари 1:0 Бари - Парма 4:0 Бари - Дженоа 1:2 Реджина - Бари 0:0 Бари - Модена 4:1 Читтаделла - Бари 0:3 Бари - Пиза 0:0 Комо - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 2:2 Беневенто - Бари 1:1 Бари - Тернана 0:0 Фрозиноне - Бари 1:0

Результаты матчей

Тернана
Бари

Точный счет

1:0
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
6 раз 21%
1:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
3:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 45%
0
10 раз 34%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
1
9 раз 31%
0
8 раз 28%
2
6 раз 21%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Тернана
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
5
3
11
1.5
6
9
1
13
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
11
3
3
12
1.5
6
8
2
13
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
10
0.5
Больше Меньше
21
8
6
23
1.5
12
17
3
26
2.5
6
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 30 19 5 6 48 - 19 62
2.
Дженоа
 30 16 9 5 39 - 19 57
3.
Зюйдтироль
 30 13 12 5 34 - 28 51
4.
Бари
 0:1 30 13 11 6 45 - 28 50
5.
Пиза
 30 11 12 7 42 - 29 45
6.
Кальяри
 30 11 12 7 38 - 29 45
7.
Реджина
 29 13 3 13 39 - 35 42
8.
Палермо
 30 10 12 8 38 - 37 42
9.
Парма
 30 11 8 11 35 - 33 41
10.
Комо
 30 9 12 9 35 - 36 39
11.
Тернана
 1:0 30 10 9 11 29 - 36 39
12.
Модена
 30 11 5 14 41 - 43 38
13.
Асколи
 30 9 9 12 30 - 36 36
14.
Читтаделла
 30 8 11 11 28 - 39 35
15.
Перуджа
 29 9 6 14 32 - 34 33
16.
Венеция
 30 8 9 13 31 - 39 33
17.
Козенца
 30 8 8 14 25 - 47 32
18.
Беневенто
 30 6 11 13 23 - 33 29
19.
СПАЛ
 30 6 10 14 31 - 42 28
20.
Брешия
 30 6 10 14 23 - 44 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 15 11 2 2 27 - 8 35
2.
Кальяри
 15 9 4 2 23 - 14 31
3.
Дженоа
 15 8 6 1 20 - 6 30
4.
Палермо
 15 7 5 3 20 - 13 26
5.
Тернана
 1:0 15 7 5 3 16 - 12 26
6.
Зюйдтироль
 16 6 8 2 20 - 16 26
7.
Пиза
 15 7 4 4 24 - 14 25
8.
Комо
 15 7 4 4 21 - 15 25
9.
Парма
 15 7 2 6 18 - 13 23
10.
Реджина
 15 7 2 6 23 - 19 23
11.
Козенца
 15 6 5 4 17 - 15 23
12.
Бари
 0:1 15 5 7 3 24 - 16 22
13.
Модена
 14 6 4 4 22 - 15 22
14.
Перуджа
 13 5 4 4 17 - 14 19
15.
Читтаделла
 15 4 7 4 16 - 19 19
16.
Брешия
 16 4 5 7 13 - 20 17
17.
СПАЛ
 15 4 4 7 21 - 22 16
18.
Асколи
 15 3 5 7 12 - 17 14
19.
Венеция
 15 3 5 7 15 - 21 14
20.
Беневенто
 15 3 4 8 10 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 0:1 15 8 4 3 21 - 12 28
2.
Фрозиноне
 15 8 3 4 21 - 11 27
3.
Дженоа
 15 8 3 4 19 - 13 27
4.
Зюйдтироль
 14 7 4 3 14 - 12 25
5.
Асколи
 15 6 4 5 18 - 19 22
6.
Пиза
 15 4 8 3 18 - 15 20
7.
Реджина
 14 6 1 7 16 - 16 19
8.
Венеция
 15 5 4 6 16 - 18 19
9.
Парма
 15 4 6 5 17 - 20 18
10.
Палермо
 15 3 7 5 18 - 24 16
11.
Модена
 16 5 1 10 19 - 28 16
12.
Читтаделла
 15 4 4 7 12 - 20 16
13.
Беневенто
 15 3 7 5 13 - 15 16
14.
Кальяри
 15 2 8 5 15 - 15 14
15.
Перуджа
 16 4 2 10 15 - 20 14
16.
Комо
 15 2 8 5 14 - 21 14
17.
Тернана
 1:0 15 3 4 8 13 - 24 13
18.
СПАЛ
 15 2 6 7 10 - 20 12
19.
Брешия
 14 2 5 7 10 - 24 11
20.
Козенца
 15 2 3 10 8 - 32 9
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 15 (5)
Кальяри Лападула Джанлука 15 (3)
Палермо Брунори Маттео 14 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 10 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 11
Асколи Фаласко Никола 2 9
Читтаделла Бранка Симоне 2 8
Асколи Гондо Седрик 2 8
Бари Ди Чезаре Валерио 11
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Бари
2.52
3.25
3.55
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Где смотреть матч Тернана 1:0 Бари онлайн

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