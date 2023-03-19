Тур: 30. Стадион: Либеро Либерати.
Ход матча
19'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
18
Каприле
Элия
21
Жужек
Жан
10
Ботта
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
- Основной состав
-
18 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
93 Mehdi Dorval
-
-
-
-
Главный тренер: Michele Mignani
История личных встреч
Тернана
Бари
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
18 матчей
27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
11.1%
50%
38.9%
2 победы 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.38
0.7
Среднее время на гол
65
128
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
29
15
Голов в среднем за матч
1.61
0.83
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
Среднее время на гол
55
108
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фавилли Андреа
|5
|0.17
|Палумбо Антонио
|4
|0.13
|Партипило Антони
|4
|0.13
|Кулибали Мамаду
|3
|0.1
|Петтинари Стефано
|2
|0.07
|Фалетти Сесар
|2 (2)
|0.07
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.03
|Мантовани Валерио
|1
|0.03
|Коррадо Никколо
|1
|0.03
|Ди Таккио Франческо
|1
|0.03
|Соренсен Фредерик
|1
|0.03
|Гирингелли Лука
|1
|0.03
|Моро Рауль
|1
|0.03
|Диаките Салим
|1
|0.03
|Агацци Давиде
|0
|0
|Кассата Франческо
|0
|0
|Дефенди Марино
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеддира Валид
|15 (5)
|0.5
|Антенуччи Мирко
|7 (2)
|0.23
|Фолоруншо Майкл
|6
|0.2
|Шедлер Орельен
|3
|0.1
|Белломо Никола
|2
|0.07
|Ботта Рубен
|2 (1)
|0.07
|Сальседо Эдди
|2
|0.07
|Ди Чезаре Валерио
|2
|0.07
|Эспозито Себастьяно
|2
|0.07
|Майта Маттиа
|1
|0.03
|Бенедетти Леонардо
|1
|0.03
|Пучино Раффаэле
|0
|0
|Молина Сальваторе
|0
|0
|Риччи Джакомо
|0
|0
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Д'Эррико Андреа
|0
|0
|Mehdi Dorval
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Таккио Франческо
|7
|0
|Кассата Франческо
|7
|0
|Партипило Антони
|6
|0
|Фавилли Андреа
|6
|0
|Диаките Салим
|6
|0
|Соренсен Фредерик
|4
|1
|Палумбо Антонио
|5
|0
|Мантовани Валерио
|4
|0
|Пагера Фабрицио
|3
|0
|Агацци Давиде
|3
|0
|Кулибали Мамаду
|3
|0
|Коррадо Никколо
|3
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|1
|Дефенди Марино
|2
|0
|Яннарилли Энтони
|2
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Челли Алессандро III
|2
|0
|Петтинари Стефано
|1
|0
|Капуано Марко
|1
|0
|Мартелла Бруно
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Моро Рауль
|1
|0
|Samuele Spalluto
|1
|0
|Капанни Габриэле
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|11
|0
|Майта Маттиа
|11
|0
|Фолоруншо Майкл
|8
|0
|Майелло Раффаэле
|6
|1
|Пучино Раффаэле
|4
|1
|Белломо Никола
|4
|1
|Риччи Джакомо
|3
|1
|Хеддира Валид
|2
|1
|Антенуччи Мирко
|3
|0
|Маццотта Антонио
|3
|0
|Д'Эррико Андреа
|3
|0
|Бенедетти Леонардо
|3
|0
|Малламо Алессандро
|3
|0
|Ботта Рубен
|2
|0
|Викари Франческо
|2
|0
|Терранова Эмануэле
|1
|0
|Сетер Дамир
|1
|0
|Шедлер Орельен
|1
|0
|Каприле Элия
|1
|0
|Канджано Джанмарко
|1
|0
|Эспозито Себастьяно
|1
|0
Результаты матчей
Тернана
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Бари
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
6
4
Тернана
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Бари
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
19
6
Волевые поражения
9
21
Тернана
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
55% (16)
38% (11)
7% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
52% (15)
31% (9)
Бари
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
24% (7)
38% (11)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
20
11
Волевые поражения
15
25
Голы по времени матча
Забито
15
21
12 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
4
27%
3
14%
1-15
4
27%
3
14%
16-30
4
27%
4
19%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
13%
5
24%
76-90
Пропущено
12
11
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
5
42%
4
36%
76-90
Забито
15
22
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
21 Не забивали 19
0
0%
5
23%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
4
27%
5
23%
31-45
3
20%
1
5%
46-60
2
13%
5
23%
61-75
4
27%
4
18%
76-90
Пропущено
22
18
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
14%
3
17%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
8
36%
2
11%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
3
14%
3
17%
61-75
3
14%
6
33%
76-90
Забито
30
43
18 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 13
10 Не забивали 8
4
13%
8
19%
1-15
6
20%
5
12%
16-30
8
27%
9
21%
31-45
4
13%
4
9%
46-60
2
7%
8
19%
61-75
6
20%
9
21%
76-90
Пропущено
34
29
17 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 19
4
12%
4
14%
1-15
3
9%
2
7%
16-30
10
29%
29%
5
17%
31-45
5
15%
3
10%
46-60
4
12%
5
17%
61-75
8
24%
10
34%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Дженоа - Тернана 1:0 Тернана - Беневенто 2:2 Палермо - Тернана 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2
Перуджа - Тернана 3:0 Тернана - Парма 1:1 Козенца - Тернана 0:0 Тернана - Модена 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Тернана - Асколи 1:0 Фрозиноне - Тернана 3:0 Тернана - Комо 0:3 Зюйдтироль - Тернана 0:0 Тернана - Кальяри 1:0 Венеция - Тернана 2:1 Пиза - Тернана 3:1 Тернана - Брешия 0:0 Тернана - СПАЛ 0:0 Бари - Тернана 0:0 Тернана - Дженоа 1:2
Бари
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Бари - Фрозиноне 0:0 Асколи - Бари 0:1 Бари - Венеция 1:0 Брешия - Бари 0:2
Бари - Кальяри 1:1 Бари - Козенца 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Бари - Перуджа 0:2 Палермо - Бари 1:0 Бари - Парма 4:0 Бари - Дженоа 1:2 Реджина - Бари 0:0 Бари - Модена 4:1 Читтаделла - Бари 0:3 Бари - Пиза 0:0 Комо - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 2:2 Беневенто - Бари 1:1 Бари - Тернана 0:0 Фрозиноне - Бари 1:0
Результаты матчей
Тернана
Бари
Точный счет
1:0
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
6 раз 21%
1:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
3:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 45%
0
10 раз 34%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
1
9 раз 31%
0
8 раз 28%
2
6 раз 21%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Тернана
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
105
311
69
113
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
113
312
68
213
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1910
Больше Меньше
218
623
1217
326
623
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|19
|5
|6
|48 - 19
|62
|2.
|30
|16
|9
|5
|39 - 19
|57
|3.
|30
|13
|12
|5
|34 - 28
|51
|4.
|0:1
|30
|13
|11
|6
|45 - 28
|50
|5.
|30
|11
|12
|7
|42 - 29
|45
|6.
|30
|11
|12
|7
|38 - 29
|45
|7.
|29
|13
|3
|13
|39 - 35
|42
|8.
|30
|10
|12
|8
|38 - 37
|42
|9.
|30
|11
|8
|11
|35 - 33
|41
|10.
|30
|9
|12
|9
|35 - 36
|39
|11.
|1:0
|30
|10
|9
|11
|29 - 36
|39
|12.
|30
|11
|5
|14
|41 - 43
|38
|13.
|30
|9
|9
|12
|30 - 36
|36
|14.
|30
|8
|11
|11
|28 - 39
|35
|15.
|29
|9
|6
|14
|32 - 34
|33
|16.
|30
|8
|9
|13
|31 - 39
|33
|17.
|30
|8
|8
|14
|25 - 47
|32
|18.
|30
|6
|11
|13
|23 - 33
|29
|19.
|30
|6
|10
|14
|31 - 42
|28
|20.
|30
|6
|10
|14
|23 - 44
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|2
|2
|27 - 8
|35
|2.
|15
|9
|4
|2
|23 - 14
|31
|3.
|15
|8
|6
|1
|20 - 6
|30
|4.
|15
|7
|5
|3
|20 - 13
|26
|5.
|1:0
|15
|7
|5
|3
|16 - 12
|26
|6.
|16
|6
|8
|2
|20 - 16
|26
|7.
|15
|7
|4
|4
|24 - 14
|25
|8.
|15
|7
|4
|4
|21 - 15
|25
|9.
|15
|7
|2
|6
|18 - 13
|23
|10.
|15
|7
|2
|6
|23 - 19
|23
|11.
|15
|6
|5
|4
|17 - 15
|23
|12.
|0:1
|15
|5
|7
|3
|24 - 16
|22
|13.
|14
|6
|4
|4
|22 - 15
|22
|14.
|13
|5
|4
|4
|17 - 14
|19
|15.
|15
|4
|7
|4
|16 - 19
|19
|16.
|16
|4
|5
|7
|13 - 20
|17
|17.
|15
|4
|4
|7
|21 - 22
|16
|18.
|15
|3
|5
|7
|12 - 17
|14
|19.
|15
|3
|5
|7
|15 - 21
|14
|20.
|15
|3
|4
|8
|10 - 18
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|8
|4
|3
|21 - 12
|28
|2.
|15
|8
|3
|4
|21 - 11
|27
|3.
|15
|8
|3
|4
|19 - 13
|27
|4.
|14
|7
|4
|3
|14 - 12
|25
|5.
|15
|6
|4
|5
|18 - 19
|22
|6.
|15
|4
|8
|3
|18 - 15
|20
|7.
|14
|6
|1
|7
|16 - 16
|19
|8.
|15
|5
|4
|6
|16 - 18
|19
|9.
|15
|4
|6
|5
|17 - 20
|18
|10.
|15
|3
|7
|5
|18 - 24
|16
|11.
|16
|5
|1
|10
|19 - 28
|16
|12.
|15
|4
|4
|7
|12 - 20
|16
|13.
|15
|3
|7
|5
|13 - 15
|16
|14.
|15
|2
|8
|5
|15 - 15
|14
|15.
|16
|4
|2
|10
|15 - 20
|14
|16.
|15
|2
|8
|5
|14 - 21
|14
|17.
|1:0
|15
|3
|4
|8
|13 - 24
|13
|18.
|15
|2
|6
|7
|10 - 20
|12
|19.
|14
|2
|5
|7
|10 - 24
|11
|20.
|15
|2
|3
|10
|8 - 32
|9
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|15 (5)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|15 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|10 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|10 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 8
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|11