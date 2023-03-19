Тур: 30. Стадион: Либеро Либерати.
0'
1:0
19' ГолПартипило Антони
35' Желтая карточкаМайта Маттиа
51' Желтая карточкаВикари Франческо
79' Желтая карточкаЯннарилли Энтони
90'+6
Ход матча
19'
35'
51'
79'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 1
-
5 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
371 Количество передач 496
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.84 Обе забьют (да)
-
18
Каприле
Элия
21
Жужек
Жан
10
Ботта
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
- Основной состав
-
18 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
93 Mehdi Dorval
-
-
-
-
Главный тренер: Michele Mignani
История личных встреч
Тернана
Бари
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
18 матчей
27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
11.1%
50%
38.9%
2 победы 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.38
0.7
Среднее время на гол
65
128
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
29
15
Голов в среднем за матч
1.61
0.83
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
Среднее время на гол
55
108
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Партипило Антони
|5
|0.17
|Фавилли Андреа
|5
|0.17
|Палумбо Антонио
|4
|0.13
|Кулибали Мамаду
|3
|0.1
|Петтинари Стефано
|2
|0.07
|Фалетти Сесар
|2 (2)
|0.07
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.03
|Мантовани Валерио
|1
|0.03
|Коррадо Никколо
|1
|0.03
|Ди Таккио Франческо
|1
|0.03
|Соренсен Фредерик
|1
|0.03
|Гирингелли Лука
|1
|0.03
|Моро Рауль
|1
|0.03
|Диаките Салим
|1
|0.03
|Агацци Давиде
|0
|0
|Кассата Франческо
|0
|0
|Дефенди Марино
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеддира Валид
|15 (5)
|0.5
|Антенуччи Мирко
|7 (2)
|0.23
|Фолоруншо Майкл
|6
|0.2
|Шедлер Орельен
|3
|0.1
|Белломо Никола
|2
|0.07
|Ботта Рубен
|2 (1)
|0.07
|Сальседо Эдди
|2
|0.07
|Ди Чезаре Валерио
|2
|0.07
|Эспозито Себастьяно
|2
|0.07
|Майта Маттиа
|1
|0.03
|Бенедетти Леонардо
|1
|0.03
|Пучино Раффаэле
|0
|0
|Молина Сальваторе
|0
|0
|Риччи Джакомо
|0
|0
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Д'Эррико Андреа
|0
|0
|Mehdi Dorval
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Таккио Франческо
|7
|0
|Кассата Франческо
|7
|0
|Партипило Антони
|6
|0
|Фавилли Андреа
|6
|0
|Диаките Салим
|6
|0
|Соренсен Фредерик
|4
|1
|Палумбо Антонио
|5
|0
|Мантовани Валерио
|4
|0
|Яннарилли Энтони
|3
|0
|Пагера Фабрицио
|3
|0
|Агацци Давиде
|3
|0
|Кулибали Мамаду
|3
|0
|Коррадо Никколо
|3
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|1
|Дефенди Марино
|2
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Челли Алессандро III
|2
|0
|Петтинари Стефано
|1
|0
|Капуано Марко
|1
|0
|Мартелла Бруно
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Моро Рауль
|1
|0
|Samuele Spalluto
|1
|0
|Капанни Габриэле
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майта Маттиа
|12
|0
|Ди Чезаре Валерио
|11
|0
|Фолоруншо Майкл
|8
|0
|Майелло Раффаэле
|6
|1
|Пучино Раффаэле
|4
|1
|Белломо Никола
|4
|1
|Риччи Джакомо
|3
|1
|Хеддира Валид
|2
|1
|Антенуччи Мирко
|3
|0
|Маццотта Антонио
|3
|0
|Д'Эррико Андреа
|3
|0
|Викари Франческо
|3
|0
|Бенедетти Леонардо
|3
|0
|Малламо Алессандро
|3
|0
|Ботта Рубен
|2
|0
|Терранова Эмануэле
|1
|0
|Сетер Дамир
|1
|0
|Шедлер Орельен
|1
|0
|Каприле Элия
|1
|0
|Канджано Джанмарко
|1
|0
|Эспозито Себастьяно
|1
|0
Результаты матчей
Тернана
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Бари
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
6
4
Тернана
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Бари
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
19
6
Волевые поражения
9
21
Тернана
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
57% (17)
37% (11)
7% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
53% (16)
30% (9)
Бари
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
27% (8)
37% (11)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
20
11
Волевые поражения
15
25
Голы по времени матча
Забито
16
21
13 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
4
25%
3
14%
1-15
5
31%
3
14%
16-30
4
25%
4
19%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
13%
5
24%
76-90
Пропущено
12
12
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
3
25%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
5
42%
4
33%
76-90
Забито
15
22
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
22 Не забивали 20
0
0%
5
23%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
4
27%
5
23%
31-45
3
20%
1
5%
46-60
2
13%
5
23%
61-75
4
27%
4
18%
76-90
Пропущено
22
18
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
14%
3
17%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
8
36%
2
11%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
3
14%
3
17%
61-75
3
14%
6
33%
76-90
Забито
31
43
19 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 13
10 Не забивали 9
4
13%
8
19%
1-15
7
23%
5
12%
16-30
8
26%
9
21%
31-45
4
13%
4
9%
46-60
2
6%
8
19%
61-75
6
19%
9
21%
76-90
Пропущено
34
30
17 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 20
4
12%
4
13%
1-15
3
9%
3
10%
16-30
10
29%
29%
5
17%
31-45
5
15%
3
10%
46-60
4
12%
5
17%
61-75
8
24%
10
33%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Дженоа - Тернана 1:0 Тернана - Беневенто 2:2 Палермо - Тернана 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2
Перуджа - Тернана 3:0 Тернана - Парма 1:1 Козенца - Тернана 0:0 Тернана - Модена 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Тернана - Асколи 1:0 Фрозиноне - Тернана 3:0 Тернана - Комо 0:3 Зюйдтироль - Тернана 0:0 Тернана - Кальяри 1:0 Венеция - Тернана 2:1 Пиза - Тернана 3:1 Тернана - Брешия 0:0 Тернана - СПАЛ 0:0 Бари - Тернана 0:0 Тернана - Дженоа 1:2
Бари
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Бари - Фрозиноне 0:0 Асколи - Бари 0:1 Бари - Венеция 1:0 Брешия - Бари 0:2
Бари - Кальяри 1:1 Бари - Козенца 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Бари - Перуджа 0:2 Палермо - Бари 1:0 Бари - Парма 4:0 Бари - Дженоа 1:2 Реджина - Бари 0:0 Бари - Модена 4:1 Читтаделла - Бари 0:3 Бари - Пиза 0:0 Комо - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 2:2 Беневенто - Бари 1:1 Бари - Тернана 0:0 Фрозиноне - Бари 1:0
Результаты матчей
Тернана
Бари
Точный счет
1:0
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
6 раз 20%
1:0
6 раз 20%
2:1
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 47%
0
10 раз 33%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
0
9 раз 30%
1
9 раз 30%
2
6 раз 20%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Тернана
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
105
312
69
114
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
114
312
69
213
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2010
Больше Меньше
219
624
1218
327
624
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|15 (5)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|15 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|10 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|10 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 9
|Бари
|Майта Маттиа
|12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 8
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8