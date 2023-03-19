Тур: 25. Стадион: Стад де Суиз. Зрители: 31500
0'
0:0
36' Не забитый пенальтиНсаме Жан-Пьер
50' Желтая карточкаКалафьори Рикардо
57' Желтая карточкаЛустенбергер Фабиан
1:0
76' ГолИттен Седрик
78' Желтая карточкаГарсия Улиссес
79' Желтая карточкаХитц Mapвин
2:0
80' ПенальтиИттен Седрик
3:0
89' ГолИттен Седрик
90' Желтая карточкаЗесигер Седрик
90'+4
Ход матча
36'
0:0
76'
1:0
78'
79'
80'
2:0
89'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
12 Удары в створ 1
-
13 Угловые 3
-
4 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
402 Количество передач 245
-
61 Владение мячом, % 39
27
Lewin
Blum
15
Элиа
Мешак
32
Ридер
Фабиан
21
Пельмар
Анди
27
Ндой
Дан
22
Лопес
Серхио
15
Адамс
Касим
19
Малес
Дариан
17
Зекири
Анди
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Lewin BlumЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
-
32 Ридер ФабианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Нападающий
-
11 Иттен СедрикНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
-
27 Ндой ДанЗащитник
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
-
15 Адамс КасимПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Зекири АндиНападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
-
30 Каде АнтонЗащитник
-
28 Фогель УгоЗащитник
-
90 Новоа УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Брэдли ФинкНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фогель Хайко
История личных встреч
Янг Бойз
Базель
34 матча
73.5%
26.5%
25 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.9%
41.2%
2.9%
19 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
29.4%
5.9%
22 победы 10 ничьих 0 побед
30 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 22 победы
Первый тайм
36.7%
63.3%
0 побед 11 ничьих 20 побед
Второй тайм
36.7%
63.3%
0 побед 11 ничьих 21 победа
64 матча
39.1%
26.6%
34.3%
25 побед 17 ничьих 22 победы
Первый тайм
29.7%
39.1%
31.2%
19 побед 25 ничьих 20 побед
Второй тайм
34.4%
32.8%
32.8%
22 победы 21 ничья 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
67
33
Голов в среднем за матч
2.09
1.03
Среднее время на гол
42
87
Всего голов
59
39
Голов в среднем за матч
1.84
1.22
Среднее время на гол
48
73
Всего голов
126
72
Голов в среднем за матч
1.97
1.13
Тотал матчей
2.5
61
Больше 95%
Меньше 5%
3
57
Больше 89%
Меньше 11%
7
38
Больше 59%
Меньше 41%
26
25
Больше 39%
Меньше 61%
39
9
Больше 14%
Меньше 86%
55
5
Больше 8%
Меньше 92%
59
2
Больше 3%
Меньше 97%
62
1
Больше 2%
Меньше 98%
63
Среднее время на гол
45
80
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иттен Седрик
|14 (4)
|0.56
|Нсаме Жан-Пьер
|13 (1)
|0.52
|Элиа Мешак
|7
|0.28
|Ридер Фабиан
|6 (1)
|0.24
|Фасснахт Кристиан
|5
|0.2
|Имери Кастриот
|3
|0.12
|Канга Вилфрид
|3
|0.12
|Гарсия Улиссес
|1
|0.04
|Монтейро Джоэл
|1
|0.04
|Угриниц Филип
|1
|0.04
|Лаупер Сандро
|1
|0.04
|Нгамалё Николя
|1
|0.04
|Сьерро Венсан
|1
|0.04
|Зесигер Седрик
|1
|0.04
|Ррудхани Донат
|0
|0
|Бенито Лорис
|0
|0
|Lewin Blum
|0
|0
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|Лефор Жордан
|0
|0
|Рюэгг Кевин
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зекири Анди
|7
|0.28
|Амдуни Зеки
|6 (1)
|0.24
|Брэдли Финк
|4
|0.16
|Малес Дариан
|3 (1)
|0.12
|Бургер Ваутер
|3
|0.12
|Ндой Дан
|2
|0.08
|Комас Арнау
|2
|0.08
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.08
|Ланг Михаэль
|1
|0.04
|Новоа Уго
|1
|0.04
|Фрай Фабиан
|1 (1)
|0.04
|Джака Таулант
|0
|0
|Адамс Касим
|0
|0
|Пельмар Анди
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
|Сене Кали
|0
|0
|Диуф Энди
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зесигер Седрик
|8
|1
|Ниассе Шейх
|6
|0
|Lewin Blum
|6
|0
|Гарсия Улиссес
|4
|1
|Ридер Фабиан
|5
|0
|Иттен Седрик
|3
|1
|Лустенбергер Фабиан
|3
|0
|Фасснахт Кристиан
|3
|0
|Элиа Мешак
|1
|1
|Нсаме Жан-Пьер
|2
|0
|Али Мохамед
|2
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Масейрас Кентен
|1
|0
|Нгамалё Николя
|1
|0
|Канга Вилфрид
|1
|0
|Угриниц Филип
|1
|0
|Рюэгг Кевин
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургер Ваутер
|8
|1
|Ланг Михаэль
|4
|1
|Джака Таулант
|5
|0
|Калафьори Рикардо
|5
|0
|Комас Арнау
|5
|0
|Фрай Фабиан
|3
|1
|Адамс Касим
|4
|0
|Ндой Дан
|4
|0
|Хитц Mapвин
|3
|0
|Огюстен Жан-Кевин
|3
|0
|Миллар Лиам
|3
|0
|Пельмар Анди
|3
|0
|Малес Дариан
|3
|0
|Лопес Серхио
|2
|0
|Зекири Анди
|2
|0
|Диуф Энди
|1
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
|Джига Нассер
|1
|0
|Фогель Уго
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Базель
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
3
6
Янг Бойз
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Базель
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
20
17
Янг Бойз
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
24% (6)
28% (7)
Базель
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
12% (3)
44% (11)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
7
Волевые поражения
23
23
Голы по времени матча
Забито
37
13
16 В 1-м тайме 4
21 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 3
12 Не забивали 17
6
16%
1
8%
1-15
6
16%
3
23%
16-30
4
11%
0
0%
31-45
4
11%
5
38%
46-60
7
19%
2
15%
61-75
10
27%
2
15%
76-90
Пропущено
8
17
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
1
13%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
38%
5
29%
29%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
7
41%
76-90
Забито
21
19
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
3
14%
4
21%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
3
14%
3
16%
46-60
4
19%
5
26%
61-75
7
33%
3
16%
76-90
Пропущено
10
15
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
10%
2
13%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
1
10%
6
40%
76-90
Забито
58
32
23 В 1-м тайме 12
35 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 7
3 Не забивали 9
9
16%
5
16%
1-15
9
16%
5
16%
16-30
5
9%
2
6%
31-45
7
12%
8
25%
46-60
11
19%
7
22%
61-75
17
29%
29%
5
16%
76-90
Пропущено
18
32
9 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 19
2
11%
5
16%
1-15
2
11%
4
13%
16-30
5
28%
6
19%
31-45
4
22%
2
6%
46-60
3
17%
2
6%
61-75
2
11%
13
41%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Янг Бойз - Сьон 4:0 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Тун - Янг Бойз 0:5 Цюрих - Янг Бойз 2:2
Янг Бойз - Лугано 1:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Янг Бойз - Флора Таллин 4:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Вадуц 0:0 Янг Бойз - Тун 2:0 Янг Бойз - Пушкаш-Академия 3:0 Фрайбург - Янг Бойз 1:1 Дармштадт - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Люцерн 3:0 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:5 Серветт - Янг Бойз 0:0 Янг Бойз - Базель 3:1 Янг Бойз - Сьон 1:1
Базель
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Слован Братислава - Базель 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Люцерн - Базель 0:1
Санкт-Галлен - Базель 1:2 Лугано - Базель 2:2 Базель - Трабзонспор 2:0 Базель - Серветт 2:2 Трабзонспор - Базель 1:0 Базель - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Базель - Люцерн 2:3 Санкт-Галлен - Базель 1:1 Боруссия Д - Базель 6:0 Фрайбург - Базель 3:2 Лозанна-Спорт - Базель 0:1 Базель - Зандхаузен 0:0 Грасcхоппер - Базель 1:0 Люцерн - Базель 0:2
Результаты матчей
Янг Бойз
Базель
Точный счет
3:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
4:0
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 38%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 20%
3:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
6 раз 24%
3
6 раз 24%
2
4 раза 16%
0
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
3 раза 12%
0
9 раз 36%
1
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
66
94
48
49
111
211
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
85
66
310
39
112
210
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
223
Больше Меньше
169
169
916
1213
520
619
223
322
124
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|14 (7)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|13 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|12 (3)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|10 (2)
|Люцерн
|Майер Макс
|9 (3)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 10
|Люцерн
|Симани Денис
|1 8
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 8
|Лугано
|Валенсуэла Мильтон
|1 8
|Базель
|Бургер Ваутер
|1 8