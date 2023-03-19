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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: . Зрители: 31500
Янг Бойз
3:0
Конец матча
Базель
0'
0:0
36' Не забитый пенальти
Нсаме Жан-Пьер
50' Желтая карточка
Калафьори Рикардо
57' Желтая карточка
Лустенбергер Фабиан
1:0
76' Гол
Иттен Седрик
78' Желтая карточка
Гарсия Улиссес
79' Желтая карточка
Хитц Mapвин
2:0
80' Пенальти
Иттен Седрик
3:0
89' Гол
Иттен Седрик
90' Желтая карточка
Зесигер Седрик
90'+4

Ход матча

14'
 
Брэдли Финк
Зекири Анди
36'
Нсаме Жан-Пьер
0:0
46'
 
Миллар Лиам
Малес Дариан
50'
 
Калафьори Рикардо
57'
Лустенбергер Фабиан
 
62'
Аменда Орель
Лустенбергер Фабиан
 
62'
Иттен Седрик
Нсаме Жан-Пьер
 
62'
Угриниц Филип
Имери Кастриот
 
64'
 
Огюстен Жан-Кевин
Амдуни Зеки
76'
Иттен Седрик
(Угриниц Филип)
1:0
78'
Гарсия Улиссес
 
79'
 
Хитц Mapвин
80'
Иттен Седрик
2:0
81'
 
Новоа Уго
Ндой Дан
81'
 
Каде Антон
Лопес Серхио
82'
Монтейро Джоэл
Элиа Мешак
 
89'
Иттен Седрик
(Фасснахт Кристиан)
3:0
90'
Ниассе Шейх
Ридер Фабиан
 
90'
Зесигер Седрик
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 12 Удары в створ 1
  • 13 Угловые 3
  • 4 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 402 Количество передач 245
  • 61 Владение мячом, % 39
1
Расьоппи
Антони
27
Lewin
Blum
28
Лустенбергер
Фабиан
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
30
Лаупер
Сандро
29
Имери
Кастриот
15
Элиа
Мешак
32
Ридер
Фабиан
18
Нсаме
Жан-Пьер
1
Хитц
Mapвин
5
Ланг
Михаэль
21
Пельмар
Анди
33
Калафьори
Рикардо
27
Ндой
Дан
22
Лопес
Серхио
15
Адамс
Касим
8
Диуф
Энди
19
Малес
Дариан
9
Амдуни
Зеки
17
Зекири
Анди
Янг Бойз
4-3-3
Базель
3-4-2-1

История личных встреч

Янг Бойз
Базель

34 матча

73.5%
26.5%
25 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.9%
41.2%
2.9%
19 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
29.4%
5.9%
22 победы 10 ничьих 0 побед

30 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 22 победы

Первый тайм

36.7%
63.3%
0 побед 11 ничьих 20 побед

Второй тайм

36.7%
63.3%
0 побед 11 ничьих 21 победа

64 матча

39.1%
26.6%
34.3%
25 побед 17 ничьих 22 победы

Первый тайм

29.7%
39.1%
31.2%
19 побед 25 ничьих 20 побед

Второй тайм

34.4%
32.8%
32.8%
22 победы 21 ничья 21 победа

История матчей

С
3:1
С
0:0
С
2:2
С
3:1
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
2:1
К
1:2
С
3:2
С
2:0
С
3:0
С
1:1
С
3:1
С
2:2
С
1:3
С
7:1
С
5:1
С
2:2
К
2:0
С
1:1
С
2:0
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
3:0
С
2:3
С
2:0
С
1:0
С
4:3
С
0:0
С
4:2
С
0:1
С
3:1
С
3:1
С
3:2
С
2:2
С
2:1
С
0:1
С
3:0
С
2:0
С
1:1
С
1:2
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
3:3
С
3:1
С
2:2
С
0:2
С
4:0
С
2:0
С
1:2
С
0:3
К
0:0
С
3:2
С
1:2
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
4:0

Голы

Всего голов

67
33

Голов в среднем за матч

2.09
1.03

Среднее время на гол

42
87

Всего голов

59
39

Голов в среднем за матч

1.84
1.22

Среднее время на гол

48
73

Всего голов

126
72

Голов в среднем за матч

1.97
1.13

Тотал матчей

2.5
61
Больше 95%
Меньше 5%
3
57
Больше 89%
Меньше 11%
7
38
Больше 59%
Меньше 41%
26
25
Больше 39%
Меньше 61%
39
9
Больше 14%
Меньше 86%
55
5
Больше 8%
Меньше 92%
59
2
Больше 3%
Меньше 97%
62
1
Больше 2%
Меньше 98%
63

Среднее время на гол

45
80

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иттен Седрик 14 (4) 0.56
Нсаме Жан-Пьер 13 (1) 0.52
Элиа Мешак 7 0.28
Ридер Фабиан 6 (1) 0.24
Фасснахт Кристиан 5 0.2
Имери Кастриот 3 0.12
Канга Вилфрид 3 0.12
Гарсия Улиссес 1 0.04
Монтейро Джоэл 1 0.04
Угриниц Филип 1 0.04
Лаупер Сандро 1 0.04
Нгамалё Николя 1 0.04
Сьерро Венсан 1 0.04
Зесигер Седрик 1 0.04
Ррудхани Донат 0 0
Бенито Лорис 0 0
Lewin Blum 0 0
Фон Балльмоос Давид 0 0
Лефор Жордан 0 0
Рюэгг Кевин 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Анди 7 0.28
Амдуни Зеки 6 (1) 0.24
Брэдли Финк 4 0.16
Малес Дариан 3 (1) 0.12
Бургер Ваутер 3 0.12
Ндой Дан 2 0.08
Комас Арнау 2 0.08
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.08
Ланг Михаэль 1 0.04
Новоа Уго 1 0.04
Фрай Фабиан 1 (1) 0.04
Джака Таулант 0 0
Адамс Касим 0 0
Пельмар Анди 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Сене Кали 0 0
Диуф Энди 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зесигер Седрик 8 1
Ниассе Шейх 6 0
Lewin Blum 6 0
Гарсия Улиссес 4 1
Ридер Фабиан 5 0
Иттен Седрик 3 1
Лустенбергер Фабиан 3 0
Фасснахт Кристиан 3 0
Элиа Мешак 1 1
Нсаме Жан-Пьер 2 0
Али Мохамед 2 0
Сьерро Венсан 1 0
Масейрас Кентен 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Канга Вилфрид 1 0
Угриниц Филип 1 0
Рюэгг Кевин 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургер Ваутер 8 1
Ланг Михаэль 4 1
Джака Таулант 5 0
Калафьори Рикардо 5 0
Комас Арнау 5 0
Фрай Фабиан 3 1
Адамс Касим 4 0
Ндой Дан 4 0
Хитц Mapвин 3 0
Огюстен Жан-Кевин 3 0
Миллар Лиам 3 0
Пельмар Анди 3 0
Малес Дариан 3 0
Лопес Серхио 2 0
Зекири Анди 2 0
Диуф Энди 1 0
Амдуни Зеки 1 0
Джига Нассер 1 0
Фогель Уго 1 0
Брэдли Финк 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Базель
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

3
6
Янг Бойз
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Базель
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

20
17
Янг Бойз
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
24% (6)
28% (7)
Базель
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
12% (3)
44% (11)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
7

Волевые поражения

23
23

Голы по времени матча

Забито

37
13
16 В 1-м тайме 4
21 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 3
12 Не забивали 17
6
16%
1
8%
1-15
6
16%
3
23%
16-30
4
11%
0
0%
31-45
4
11%
5
38%
46-60
7
19%
2
15%
61-75
10
27%
2
15%
76-90

Пропущено

8
17
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
1
13%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
38%
5
29%
29%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
7
41%
76-90

Забито

21
19
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
3
14%
4
21%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
3
14%
3
16%
46-60
4
19%
5
26%
61-75
7
33%
3
16%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
10%
2
13%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
1
10%
6
40%
76-90

Забито

58
32
23 В 1-м тайме 12
35 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 7
3 Не забивали 9
9
16%
5
16%
1-15
9
16%
5
16%
16-30
5
9%
2
6%
31-45
7
12%
8
25%
46-60
11
19%
7
22%
61-75
17
29%
29%
5
16%
76-90

Пропущено

18
32
9 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 19
2
11%
5
16%
1-15
2
11%
4
13%
16-30
5
28%
6
19%
31-45
4
22%
2
6%
46-60
3
17%
2
6%
61-75
2
11%
13
41%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Янг Бойз - Сьон 4:0 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Тун - Янг Бойз 0:5 Цюрих - Янг Бойз 2:2
Янг Бойз - Лугано 1:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Янг Бойз - Флора Таллин 4:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Вадуц 0:0 Янг Бойз - Тун 2:0 Янг Бойз - Пушкаш-Академия 3:0 Фрайбург - Янг Бойз 1:1 Дармштадт - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Люцерн 3:0 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:5 Серветт - Янг Бойз 0:0 Янг Бойз - Базель 3:1 Янг Бойз - Сьон 1:1
Базель
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Слован Братислава - Базель 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Люцерн - Базель 0:1
Санкт-Галлен - Базель 1:2 Лугано - Базель 2:2 Базель - Трабзонспор 2:0 Базель - Серветт 2:2 Трабзонспор - Базель 1:0 Базель - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Базель - Люцерн 2:3 Санкт-Галлен - Базель 1:1 Боруссия Д - Базель 6:0 Фрайбург - Базель 3:2 Лозанна-Спорт - Базель 0:1 Базель - Зандхаузен 0:0 Грасcхоппер - Базель 1:0 Люцерн - Базель 0:2

Результаты матчей

Янг Бойз
Базель

Точный счет

3:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
4:0
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 20%
3:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
6 раз 24%
3
6 раз 24%
2
4 раза 16%
0
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
3 раза 12%
0
9 раз 36%
1
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
1.5
Больше Меньше
6
6
9
4
2.5
4
8
4
9
3.5
1
11
2
11
4.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
5
6
6
1.5
3
10
3
9
2.5
1
12
2
10
3.5
1
12
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
3
0.5
Больше Меньше
16
9
16
9
1.5
9
16
12
13
2.5
5
20
6
19
3.5
2
23
3
22
4.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 25 15 9 1 59 - 17 54
2.
Серветт
 25 8 12 5 30 - 31 36
3.
Лугано
 25 9 8 8 38 - 36 35
4.
Санкт-Галлен
 25 9 7 9 46 - 36 34
5.
Люцерн
 25 8 9 8 36 - 35 33
6.
Базель
 25 7 10 8 33 - 31 31
7.
Грасcхоппер
 25 8 7 10 38 - 41 31
8.
Цюрих
 25 6 10 9 25 - 37 28
9.
Винтертур
 25 6 8 11 22 - 44 26
10.
Сьон
 25 5 8 12 30 - 49 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 13 10 3 0 38 - 7 33
2.
Санкт-Галлен
 12 6 5 1 22 - 11 23
3.
Серветт
 12 5 6 1 16 - 11 21
4.
Грасcхоппер
 12 6 2 4 22 - 19 20
5.
Лугано
 13 5 4 4 20 - 18 19
6.
Винтертур
 13 5 4 4 12 - 21 19
7.
Базель
 12 4 6 2 20 - 14 18
8.
Цюрих
 13 3 6 4 15 - 19 15
9.
Люцерн
 12 3 5 4 15 - 16 14
10.
Сьон
 13 2 3 8 13 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 12 5 6 1 21 - 10 21
2.
Люцерн
 13 5 4 4 21 - 19 19
3.
Лугано
 12 4 4 4 18 - 18 16
4.
Серветт
 13 3 6 4 14 - 20 15
5.
Сьон
 12 3 5 4 17 - 21 14
6.
Базель
 13 3 4 6 13 - 17 13
7.
Цюрих
 12 3 4 5 10 - 18 13
8.
Санкт-Галлен
 13 3 2 8 24 - 25 11
9.
Грасcхоппер
 13 2 5 6 16 - 22 11
10.
Винтертур
 12 1 4 7 10 - 23 7
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  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 14 (7)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 13 (4)
Лугано Целар Жан 12 (3)
Цюрих Тосин Айегун 10 (2)
Люцерн Майер Макс 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 10
Люцерн Симани Денис 1 8
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 8
Лугано Валенсуэла Мильтон 1 8
Базель Бургер Ваутер 1 8
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      36'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Нсаме Жан-Пьер пробил пенальти, но не смог забить!
    • 14'
      Зекири Анди уходит с поля. Брэдли Финк выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Янг Бойз 3:0 Базель онлайн

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