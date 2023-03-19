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  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: . Зрители: 2607
Лугано
1:1
Конец матча
Серветт
0'
9' Желтая карточка
Крешник Хайризи
21' Желтая карточка
Антунес Алексис
45' Желтая карточка
Сеспедес Борис
58' Желтая карточка
Бедья Крис
60' Желтая карточка
Мацек Роман
71' Желтая карточка
Allan Arigoni
0:1
74' Гол
Валь Тео
1:1
90' Гол
Целар Жан
90'+5

Ход матча

9'
Крешник Хайризи
 
21'
 
Антунес Алексис
33'
Allan Arigoni
Дапрела Фабио
 
45'
 
Сеспедес Борис
58'
 
Бедья Крис
60'
Мацек Роман
 
63'
Эль-Амин Амура Мохамед
Мацек Роман
 
66'
 
Валь Тео
Антунес Алексис
71'
Allan Arigoni
 
74'
0:1
Валь Тео
(Кутеса Дерек)
77'
 
Флюке Патрик
Бедья Крис
77'
 
Шаиби Мохамед
Кутеса Дерек
79'
Фаччинетти Микаэль
Валенсуэла Мильтон
 
79'
Бабич Борис
Бислими Уран
 
79'
Эспиноса Джон
Крешник Хайризи
 
87'
 
Вуйоз Николя
Конья Тимоте
90'
Целар Жан
(Эль-Амин Амура Мохамед)
1:1

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 525 Количество передач 309
  • 61 Владение мячом, % 39
58
Осигве
Себастьян
4
Крешник
Хайризи
30
Дапрела
Фабио
5
Хайдари
Альбиан
25
Бислими
Уран
14
Саббатини
Хонатан
20
Думбия
Усман
77
Мацек
Роман
31
Алиседа
Игнасио
23
Валенсуэла
Мильтон
9
Целар
Жан
32
Фрик
Джереми
20
Theo
Magnin
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
34
Anthony
Baron2
10
Антунес
Алексис
5
Сеспедес
Борис
8
Конья
Тимоте
9
Стеванович
Мирослав
29
Бедья
Крис
17
Кутеса
Дерек
Лугано
3-3-3-1
Серветт
4-3-3

История личных встреч

Лугано
Серветт

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
46.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.7%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

31 матч

41.9%
29%
29.1%
13 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

32.3%
41.9%
25.8%
10 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.9%
25.8%
32.3%
13 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

С
2:2
С
1:0
С
2:2
С
2:0
С
2:1
С
0:2
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
1:0
С
0:0
ТМК
4:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
0:2
ЧЛ
4:1
ЧЛ
0:6
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:4
ЧЛ
1:1
ЧЛ
6:1

Голы

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.44
1.2

Среднее время на гол

62
75

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.6
0.94

Среднее время на гол

56
96

Всего голов

47
33

Голов в среднем за матч

1.52
1.06

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

59
84

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 12 (4) 0.48
Алиседа Игнасио 4 0.16
Штеффен Ренато 3 0.12
Эль-Амин Амура Мохамед 3 0.12
Саббатини Хонатан 3 0.12
Циглер Рето 2 0.08
Думбия Усман 2 0.08
Бабич Борис 2 0.08
Валенсуэла Мильтон 1 0.04
Боттани Маттиа 1 0.04
Маю Хишам 1 0.04
Хайле-Селассие Марен 1 0.04
Де Кейрос Ноа 1 0.04
Бислими Уран 1 0.04
Махмуд Хадж 1 0.04
Мацек Роман 0 0
Allan Arigoni 0 0
Май Ларс-Лукас 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 5 (1) 0.2
Стеванович Мирослав 4 0.16
Валь Тео 3 0.12
Фофана Бубакар II 3 (1) 0.12
Конья Тимоте 2 0.08
Флюке Патрик 2 (1) 0.08
Кутеса Дерек 2 0.08
Антунес Алексис 2 0.08
Кривелли Энцо 2 0.08
Роделен Ронни 1 0.04
Бауэр Мориц 1 0.04
Дулин Давид 1 0.04
Руй Стив 1 0.04
Севрен Йоан 1 0.04
Фрик Джереми 0 0
Anthony Baron2 0 0
Samba Diba 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валенсуэла Мильтон 8 1
Allan Arigoni 7 0
Хайдари Альбиан 6 0
Дапрела Фабио 4 1
Маю Хишам 3 1
Крешник Хайризи 4 0
Штеффен Ренато 3 0
Саббатини Хонатан 3 0
Думбия Усман 3 0
Целар Жан 3 0
Саипи Амир 3 0
Бислими Уран 3 0
Махмуд Хадж 3 0
Боттани Маттиа 1 1
Бабич Борис 2 0
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0
Циглер Рето 1 0
Мацек Роман 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Хайле-Селассие Марен 1 0
Эспиноса Джон 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 7 0
Конья Тимоте 6 0
Сеспедес Борис 4 1
Руй Стив 4 1
Диалло Мусса 4 0
Мбабу Кевин 2 1
Кривелли Энцо 2 1
Клиши Гаэль 3 0
Бедья Крис 3 0
Кутеса Дерек 3 0
Антунес Алексис 3 0
Роделен Ронни 2 0
Валь Тео 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Бауэр Мориц 1 0
Фрик Джереми 1 0
Стеванович Мирослав 1 0
Оберлин Димитри 1 0
Флюке Патрик 1 0
Севрен Йоан 1 0
Монтейро Диого 1 0
Theo Magnin 1 0

Результаты матчей

Лугано
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Серветт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

12
7
Лугано
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Серветт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

17
18
Лугано
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Серветт
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (3)
40% (10)
48% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

10
4

Волевые поражения

29
25

Голы по времени матча

Забито

21
14
13 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 16
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
7
33%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
4
19%
3
21%
61-75
4
19%
6
43%
76-90

Пропущено

17
20
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
4
24%
1
5%
16-30
3
18%
4
20%
31-45
2
12%
5
25%
46-60
3
18%
4
20%
61-75
5
29%
29%
5
25%
76-90

Забито

19
18
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
2
11%
3
17%
1-15
2
11%
5
28%
16-30
5
26%
4
22%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
9
47%
5
28%
76-90

Пропущено

17
9
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 7
5
29%
29%
0
0%
1-15
3
18%
1
11%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
2
12%
6
67%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
1
6%
1
11%
76-90

Забито

40
32
22 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 15
2 Не забивали 7
6
15%
3
9%
1-15
4
10%
7
22%
16-30
12
30%
5
16%
31-45
0
0%
3
9%
46-60
5
13%
3
9%
61-75
13
33%
11
34%
76-90

Пропущено

34
29
17 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 18
5
15%
1
3%
1-15
7
21%
2
7%
16-30
5
15%
5
17%
31-45
4
12%
11
38%
46-60
7
21%
4
14%
61-75
6
18%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лугано - Цюрих 2:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 2:2
Янг Бойз - Лугано 1:1 Лугано - Люцерн 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Сьон - Лугано 2:3 Лугано - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Лугано - Пяст 0:0 Лугано - Санкт-Паули 2:7 Фиорентина - Лугано 6:1 Лугано - Фрайбург-2 3:0 Лугано - Монца 1:0 Лугано - Винтертур 3:1 Лугано - Винтертур 1:0 Лугано - Цюрих 2:0 Серветт - Лугано 2:2 Люцерн - Лугано 3:1
Серветт
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Серветт - Люцерн 0:1 Цюрих - Серветт 1:1 Роткройц - Серветт 0:3 Серветт - Винтертур 1:1
Базель - Серветт 2:2 Винтертур - Серветт 1:2 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Серветт - Сьон 2:2 Серветт - Славия Прага 0:1 Серветт - Славия Прага 0:3 Серветт - Хоффенхайм 1:3 Анси - Серветт 2:4 Серветт - Утрехт 1:0 Специя - Серветт 3:0 Цюрих - Серветт 4:1 Волен - Серветт 2:5 Серветт - Янг Бойз 0:0 Серветт - Лугано 2:2 Санкт-Галлен - Серветт 1:1

Результаты матчей

Лугано
Серветт

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
5 раз 38%
3
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 24%
1:0
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 48%
2
8 раз 32%
0
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
9 раз 36%
0
7 раз 28%
2
6 раз 24%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Лугано
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
1.5
Больше Меньше
5
7
1
12
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
4
5
7
1.5
4
9
2
10
2.5
1
12
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
2
0.5
Больше Меньше
18
7
11
14
1.5
9
16
3
22
2.5
3
22
1
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 25 15 9 1 59 - 17 54
2.
Серветт
 25 8 12 5 30 - 31 36
3.
Лугано
 25 9 8 8 38 - 36 35
4.
Санкт-Галлен
 25 9 7 9 46 - 36 34
5.
Люцерн
 25 8 9 8 36 - 35 33
6.
Базель
 25 7 10 8 33 - 31 31
7.
Грасcхоппер
 25 8 7 10 38 - 41 31
8.
Цюрих
 25 6 10 9 25 - 37 28
9.
Винтертур
 25 6 8 11 22 - 44 26
10.
Сьон
 25 5 8 12 30 - 49 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 13 10 3 0 38 - 7 33
2.
Санкт-Галлен
 12 6 5 1 22 - 11 23
3.
Серветт
 12 5 6 1 16 - 11 21
4.
Грасcхоппер
 12 6 2 4 22 - 19 20
5.
Лугано
 13 5 4 4 20 - 18 19
6.
Винтертур
 13 5 4 4 12 - 21 19
7.
Базель
 12 4 6 2 20 - 14 18
8.
Цюрих
 13 3 6 4 15 - 19 15
9.
Люцерн
 12 3 5 4 15 - 16 14
10.
Сьон
 13 2 3 8 13 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 12 5 6 1 21 - 10 21
2.
Люцерн
 13 5 4 4 21 - 19 19
3.
Лугано
 12 4 4 4 18 - 18 16
4.
Серветт
 13 3 6 4 14 - 20 15
5.
Сьон
 12 3 5 4 17 - 21 14
6.
Базель
 13 3 4 6 13 - 17 13
7.
Цюрих
 12 3 4 5 10 - 18 13
8.
Санкт-Галлен
 13 3 2 8 24 - 25 11
9.
Грасcхоппер
 13 2 5 6 16 - 22 11
10.
Винтертур
 12 1 4 7 10 - 23 7
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 14 (7)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 13 (4)
Лугано Целар Жан 12 (3)
Цюрих Тосин Айегун 10 (2)
Люцерн Майер Макс 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 10
Люцерн Симани Денис 1 8
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 8
Лугано Валенсуэла Мильтон 1 8
Базель Бургер Ваутер 1 8
Весь список
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    • Желтая карточка
      58'
      Бедья Крис получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      46'
      Сеспедес Борис получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Дапрела Фабио уходит с поля. Allan Arigoni выходит вместо него
    • Желтая карточка
      21'
      Антунес Алексис получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      16'
      ГОООООЛ Лугано забивает
    • Желтая карточка
      9'
      Kreshnik Hajrizi получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лугано 1:1 Серветт онлайн

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