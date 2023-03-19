Тур: 25. Стадион: Корнаредо. Зрители: 2607
0'
9' Желтая карточкаКрешник Хайризи
21' Желтая карточкаАнтунес Алексис
45' Желтая карточкаСеспедес Борис
58' Желтая карточкаБедья Крис
60' Желтая карточкаМацек Роман
71' Желтая карточкаAllan Arigoni
0:1
74' ГолВаль Тео
1:1
90' ГолЦелар Жан
90'+5
Ход матча
21'
45'
58'
60'
71'
74'
0:1
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 2
-
8 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
525 Количество передач 309
-
61 Владение мячом, % 39
25
Бислими
Уран
20
Думбия
Усман
77
Мацек
Роман
32
Фрик
Джереми
20
Theo
Magnin
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
29
Бедья
Крис
17
Кутеса
Дерек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Бислими УранЗащитник
- Защитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
-
77 Мацек РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бабич БорисНападающий
- Нападающий
-
-
13 Serif Berbic
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
20 Theo MagninЗащитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Бедья КрисНападающий
-
17 Кутеса ДерекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Baba Souare
-
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
История личных встреч
Лугано
Серветт
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
46.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.7%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
31 матч
41.9%
29%
29.1%
13 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
32.3%
41.9%
25.8%
10 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.9%
25.8%
32.3%
13 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.44
1.2
Среднее время на гол
62
75
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.6
0.94
Среднее время на гол
56
96
Всего голов
47
33
Голов в среднем за матч
1.52
1.06
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
59
84
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|12 (4)
|0.48
|Алиседа Игнасио
|4
|0.16
|Штеффен Ренато
|3
|0.12
|Эль-Амин Амура Мохамед
|3
|0.12
|Саббатини Хонатан
|3
|0.12
|Циглер Рето
|2
|0.08
|Думбия Усман
|2
|0.08
|Бабич Борис
|2
|0.08
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0.04
|Боттани Маттиа
|1
|0.04
|Маю Хишам
|1
|0.04
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.04
|Де Кейрос Ноа
|1
|0.04
|Бислими Уран
|1
|0.04
|Махмуд Хадж
|1
|0.04
|Мацек Роман
|0
|0
|Allan Arigoni
|0
|0
|Май Ларс-Лукас
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|5 (1)
|0.2
|Стеванович Мирослав
|4
|0.16
|Валь Тео
|3
|0.12
|Фофана Бубакар II
|3 (1)
|0.12
|Конья Тимоте
|2
|0.08
|Флюке Патрик
|2 (1)
|0.08
|Кутеса Дерек
|2
|0.08
|Антунес Алексис
|2
|0.08
|Кривелли Энцо
|2
|0.08
|Роделен Ронни
|1
|0.04
|Бауэр Мориц
|1
|0.04
|Дулин Давид
|1
|0.04
|Руй Стив
|1
|0.04
|Севрен Йоан
|1
|0.04
|Фрик Джереми
|0
|0
|Anthony Baron2
|0
|0
|Samba Diba
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валенсуэла Мильтон
|8
|1
|Allan Arigoni
|7
|0
|Хайдари Альбиан
|6
|0
|Дапрела Фабио
|4
|1
|Маю Хишам
|3
|1
|Крешник Хайризи
|4
|0
|Штеффен Ренато
|3
|0
|Саббатини Хонатан
|3
|0
|Думбия Усман
|3
|0
|Целар Жан
|3
|0
|Саипи Амир
|3
|0
|Бислими Уран
|3
|0
|Махмуд Хадж
|3
|0
|Боттани Маттиа
|1
|1
|Бабич Борис
|2
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|2
|0
|Циглер Рето
|1
|0
|Мацек Роман
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0
|Эспиноса Джон
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дулин Давид
|7
|0
|Конья Тимоте
|6
|0
|Сеспедес Борис
|4
|1
|Руй Стив
|4
|1
|Диалло Мусса
|4
|0
|Мбабу Кевин
|2
|1
|Кривелли Энцо
|2
|1
|Клиши Гаэль
|3
|0
|Бедья Крис
|3
|0
|Кутеса Дерек
|3
|0
|Антунес Алексис
|3
|0
|Роделен Ронни
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Фрик Джереми
|1
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|0
|Оберлин Димитри
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Севрен Йоан
|1
|0
|Монтейро Диого
|1
|0
|Theo Magnin
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Серветт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
12
7
Лугано
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Серветт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
17
18
Лугано
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Серветт
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (3)
40% (10)
48% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
10
4
Волевые поражения
29
25
Голы по времени матча
Забито
21
14
13 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 16
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
7
33%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
4
19%
3
21%
61-75
4
19%
6
43%
76-90
Пропущено
17
20
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
4
24%
1
5%
16-30
3
18%
4
20%
31-45
2
12%
5
25%
46-60
3
18%
4
20%
61-75
5
29%
29%
5
25%
76-90
Забито
19
18
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
2
11%
3
17%
1-15
2
11%
5
28%
16-30
5
26%
4
22%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
9
47%
5
28%
76-90
Пропущено
17
9
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 7
5
29%
29%
0
0%
1-15
3
18%
1
11%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
2
12%
6
67%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
1
6%
1
11%
76-90
Забито
40
32
22 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 15
2 Не забивали 7
6
15%
3
9%
1-15
4
10%
7
22%
16-30
12
30%
5
16%
31-45
0
0%
3
9%
46-60
5
13%
3
9%
61-75
13
33%
11
34%
76-90
Пропущено
34
29
17 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 18
5
15%
1
3%
1-15
7
21%
2
7%
16-30
5
15%
5
17%
31-45
4
12%
11
38%
46-60
7
21%
4
14%
61-75
6
18%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лугано - Цюрих 2:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 2:2
Янг Бойз - Лугано 1:1 Лугано - Люцерн 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Сьон - Лугано 2:3 Лугано - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Лугано - Пяст 0:0 Лугано - Санкт-Паули 2:7 Фиорентина - Лугано 6:1 Лугано - Фрайбург-2 3:0 Лугано - Монца 1:0 Лугано - Винтертур 3:1 Лугано - Винтертур 1:0 Лугано - Цюрих 2:0 Серветт - Лугано 2:2 Люцерн - Лугано 3:1
Серветт
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Серветт - Люцерн 0:1 Цюрих - Серветт 1:1 Роткройц - Серветт 0:3 Серветт - Винтертур 1:1
Базель - Серветт 2:2 Винтертур - Серветт 1:2 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Серветт - Сьон 2:2 Серветт - Славия Прага 0:1 Серветт - Славия Прага 0:3 Серветт - Хоффенхайм 1:3 Анси - Серветт 2:4 Серветт - Утрехт 1:0 Специя - Серветт 3:0 Цюрих - Серветт 4:1 Волен - Серветт 2:5 Серветт - Янг Бойз 0:0 Серветт - Лугано 2:2 Санкт-Галлен - Серветт 1:1
Результаты матчей
Лугано
Серветт
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
5 раз 38%
3
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 24%
1:0
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 48%
2
8 раз 32%
0
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
9 раз 36%
0
7 раз 28%
2
6 раз 24%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Лугано
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
57
112
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
94
57
49
210
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
232
Больше Меньше
187
1114
916
322
322
124
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|14 (7)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|13 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|12 (3)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|10 (2)
|Люцерн
|Майер Макс
|9 (3)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 10
|Люцерн
|Симани Денис
|1 8
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 8
|Лугано
|Валенсуэла Мильтон
|1 8
|Базель
|Бургер Ваутер
|1 8