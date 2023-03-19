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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 22. Стадион: .
Рид
0:0
Конец матча
Вольфсбергер
0'
11' Желтая карточка
Яшич Адис
36' Желтая карточка
Philipp Pomer
71' Желтая карточка
Мэлоун Морис
90' Желтая карточка
Diego Madritsch
90'+6
33
Jonas
Wendlinger
15
Matthias
Gragger
6
Лакнер
Маркус
24
Tin
Plavotic
3
Юришич
Роко
77
Лутовац
Александар
8
Michael
Martin
17
Philipp
Pomer
22
Нутц
Штефан
7
Моншайн
Кристоф
21
Leo
Mikic
1
Бонманн
Хендрик
97
Яшич
Адис
5
Оерманн
Тим
19
Букузу
Кевин
12
Matteo
Anzolin
7
Кершбаумер
Константин
17
Омич
Эрвин
30
Тафернер
Маттойс
18
Рёчер
Торстен
11
Барибо
Тай
77
Мэлоун
Морис
Рид
4-3-3
Вольфсбергер
4-3-3

История личных встреч

Рид
Вольфсбергер

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

30 матчей

40%
23.3%
36.7%
12 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

23.3%
56.7%
20%
7 побед 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
10 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

Б
1:2
Б
2:1
Б
3:3
Б
0:4
Б
1:1
К
2:2
ТМК
0:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:1
К
0:0
Б
0:0
Б
4:0
Б
1:2
Б
1:2
Б
1:0
КА
0:1
Б
4:1
Б
0:2
Б
1:3
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:3
Б
1:1
Б
2:5
Б
0:2

Голы

Всего голов

13
24

Голов в среднем за матч

0.93
1.5

Среднее время на гол

96
60

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.25
1.14

Среднее время на гол

72
78

Всего голов

33
40

Голов в среднем за матч

1.1
1.33

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

81
67

Бомбардиры внутри турнира

Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моншайн Кристоф 3 (2) 0.14
Нутц Штефан 2 0.09
Philipp Pomer 2 0.09
Tin Plavotic 2 0.09
Leo Mikic 2 0.09
Шаби Сейфедин 2 (1) 0.09
Висмейер Юлиан 1 0.05
Matthias Gragger 1 0.05
Юришич Роко 0 0
Michael Martin 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барибо Тай 12 (2) 0.55
Мэлоун Морис 5 0.23
Рёчер Торстен 4 0.18
Яшич Адис 2 0.09
Кершбаумер Константин 2 0.09
Балло Тьерно 2 0.09
Augustine Boakye 2 0.09
Новак Михаэль 1 0.05
Вергос Николаос 1 (1) 0.05
Ляйтгеб Марио 1 0.05
Визингер Дарио 1 0.05
Raphael Schifferl 1 0.05
Писингер Симон 0 0
Баумгартнер Доминик 0 0
Matteo Anzolin 0 0

Карточки

Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leo Mikic 3 2
David Ungar 3 2
Michael Martin 5 0
Лакнер Маркус 2 1
Цигль Марсель 3 0
Моншайн Кристоф 3 0
Юришич Роко 3 0
Denizcan Cosgun 3 0
Tin Plavotic 1 1
Philipp Pomer 2 0
Josef Weberbauer 2 0
Кингсли Майкл 2 0
Кронбергер Лука 2 0
Висмейер Юлиан 1 0
Радлингер Самуэль 1 0
Шаби Сейфедин 1 0
Нутц Штефан 1 0
Jonas Wendlinger 1 0
Diego Madritsch 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Писингер Симон 3 1
Верачниг Николас 3 0
Ляйтгеб Марио 2 0
Рёчер Торстен 2 0
Кершбаумер Константин 2 0
Новак Михаэль 2 0
Matteo Anzolin 2 0
Тафернер Маттойс 2 0
Мэлоун Морис 2 0
Яшич Адис 2 0
Омич Эрвин 2 0
Баумгартнер Доминик 1 0
Бонманн Хендрик 1 0
Шерцер Йонатан 1 0
Вергос Николаос 1 0
Букузу Кевин 1 0
Барибо Тай 1 0
Балло Тьерно 1 0
Raphael Schifferl 1 0

Результаты матчей

Рид
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Вольфсбергер
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

9
7
Рид
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Вольфсбергер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
24

Волевые поражения

6
4
Рид
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (10)
41% (9)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)
Вольфсбергер
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (7)
55% (12)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

13
27

Волевые поражения

15
11

Голы по времени матча

Забито

11
20
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
9%
4
20%
1-15
4
36%
2
10%
16-30
2
18%
3
15%
31-45
2
18%
2
10%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
18%
7
35%
76-90

Пропущено

15
16
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
27%
3
19%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
3
20%
4
25%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
4
27%
2
13%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
18 Не забивали 13
0
0%
2
14%
1-15
1
14%
3
21%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
43%
4
29%
76-90

Пропущено

15
26
7 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
7%
3
12%
1-15
3
20%
7
27%
16-30
3
20%
7
27%
31-45
1
7%
2
8%
46-60
4
27%
6
23%
61-75
3
20%
1
4%
76-90

Забито

18
34
10 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
10 Не забивали 3
1
6%
6
18%
1-15
5
28%
5
15%
16-30
4
22%
5
15%
31-45
3
17%
4
12%
46-60
0
0%
3
9%
61-75
5
28%
11
32%
76-90

Пропущено

30
42
12 В 1-м тайме 26
18 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 19
5
17%
6
14%
1-15
3
10%
11
26%
16-30
4
13%
9
21%
31-45
4
13%
6
14%
46-60
7
23%
7
17%
61-75
7
23%
3
7%
76-90

Результаты последних матчей

Рид
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Альтах - Рид 1:2 Рид - Аустрия Вена 1:3 Ред Булл Зальцбург - Рид 2:0 Рид - ЛАСК 1:1
Рид - Хартберг 0:1 Винер - Рид 0:2 Рид - Санкт-Пёльтен 2:2 Рид - Форвертс 3:2 Рид - Мура 3:1 Нови Пазар - Рид 0:0 Рид - Блау-Вайс 1:1 Рид - Фёрст Вена 6:1 Рид - Ческе-Будеёвице 3:3 Рапид Вена - Рид 1:1 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Аустрия Клагенфурт 2 2:2 Штурм - Рид 2:1 Аустрия Лустенау - Рид 0:0 Хорн - Рид 2:3 Рид - Рапид Вена 1:0
Вольфсбергер
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер 0:3
Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 САК Клагенфурт - Вольфсбергер 4:1 Дравоград - Вольфсбергер 2:7 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Сиэтл Саундерс - Вольфсбергер 0:0 Хёугесунн - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хайлигенкройц - Вольфсбергер 4:2 Вольфсбергер - Целе 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2 ЛАСК - Вольфсбергер 4:1 Вольфсбергер - Альтах 2:3 Блау-Вайс - Вольфсбергер 1:3 Штурм - Вольфсбергер 3:2 Вольфсбергер - Рид 1:2

Результаты матчей

Рид
Вольфсбергер

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:2
5 раз 45%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
7 раз 64%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%

Точный счет

2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:3
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

1:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:2
5 раз 23%
1:3
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 45%
1
8 раз 36%
2
4 раза 18%
1
11 раз 50%
3
6 раз 27%
2
3 раза 14%
0
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Рид
Вольфсбергер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
1
2
9
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
10
1
2
9
1.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
10
0.5
Больше Меньше
20
2
4
18
1.5
9
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 22 17 4 1 49 - 13 55
2.
Штурм
 22 14 6 2 37 - 15 48
3.
ЛАСК
 22 10 8 4 38 - 28 38
4.
Аустрия Вена
 22 10 5 7 37 - 31 35
5.
Рапид Вена
 22 10 3 9 34 - 26 33
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 22 9 3 10 35 - 40 30
7.
Сваровски Тироль
 22 8 4 10 32 - 37 28
8.
Аустрия Лустенау
 22 7 6 9 29 - 37 27
9.
Вольфсбергер
 22 6 3 13 35 - 41 21
10.
Рид
 22 4 6 12 16 - 32 18
11.
Хартберг
 22 5 3 14 22 - 42 18
12.
Альтах
 22 4 5 13 22 - 44 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 11 7 4 0 19 - 4 25
2.
Штурм
 11 8 1 2 20 - 9 25
3.
Аустрия Вена
 11 6 2 3 19 - 13 20
4.
ЛАСК
 11 5 3 3 19 - 17 18
5.
Аустрия Лустенау
 11 5 3 3 19 - 19 18
6.
Рапид Вена
 11 5 1 5 18 - 14 16
7.
Аустрия Клагенфурт 2
 11 4 1 6 13 - 17 13
8.
Сваровски Тироль
 11 3 3 5 13 - 21 12
9.
Хартберг
 11 3 2 6 14 - 22 11
10.
Рид
 11 2 4 5 10 - 16 10
11.
Альтах
 11 2 3 6 12 - 18 9
12.
Вольфсбергер
 11 1 1 9 15 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 11 10 0 1 30 - 9 30
2.
Штурм
 11 6 5 0 17 - 6 23
3.
ЛАСК
 11 5 5 1 19 - 11 20
4.
Вольфсбергер
 11 5 2 4 20 - 16 17
5.
Рапид Вена
 11 5 2 4 16 - 12 17
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 11 5 2 4 22 - 23 17
7.
Сваровски Тироль
 11 5 1 5 19 - 16 16
8.
Аустрия Вена
 11 4 3 4 18 - 18 15
9.
Аустрия Лустенау
 11 2 3 6 10 - 18 9
10.
Рид
 11 2 2 7 6 - 16 8
11.
Альтах
 11 2 2 7 10 - 26 8
12.
Хартберг
 11 2 1 8 8 - 20 7
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Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт 2 Пинк Маркус 16
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 13
Вольфсбергер Барибо Тай 12 (1)
ЛАСК Накамура Кейто 11 (4)
ЛАСК Любичич Марин 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 1 8
Альтах Нухиу Атдхи 1 6
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 6
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 6
Сваровски Тироль Felix Bacher 2 4
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    36'
    Philipp Pomer получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Яшич Адис получил желтую карточку от судьи
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