Тур: 22. Стадион: Josko Arena.
0:0
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаЯшич Адис
36' Желтая карточкаPhilipp Pomer
71' Желтая карточкаМэлоун Морис
90' Желтая карточкаDiego Madritsch
90'+6
Ход матча
11'
36'
71'
90'
24
Tin
Plavotic
22
Нутц
Штефан
21
Leo
Mikic
97
Яшич
Адис
19
Букузу
Кевин
17
Омич
Эрвин
11
Барибо
Тай
77
Мэлоун
Морис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Нутц ШтефанНападающий
- Нападающий
-
21 Leo MikicНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
71 Ланг КристофНападающий
- Нападающий
-
-
19 Julian Turi
-
-
Главный тренер: Maximilian Senft
- Основной состав
- Вратарь
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
-
19 Букузу КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Омич ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Барибо ТайНападающий
-
77 Мэлоун МорисНападающий
- Запасные игроки
-
21 Скубль ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Балло ТьерноПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
История личных встреч
Рид
Вольфсбергер
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
30 матчей
40%
23.3%
36.7%
12 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
23.3%
56.7%
20%
7 побед 17 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
10 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
24
Голов в среднем за матч
0.93
1.5
Среднее время на гол
96
60
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.25
1.14
Среднее время на гол
72
78
Всего голов
33
40
Голов в среднем за матч
1.1
1.33
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
81
67
Бомбардиры внутри турнира
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моншайн Кристоф
|3 (2)
|0.14
|Нутц Штефан
|2
|0.09
|Philipp Pomer
|2
|0.09
|Tin Plavotic
|2
|0.09
|Leo Mikic
|2
|0.09
|Шаби Сейфедин
|2 (1)
|0.09
|Висмейер Юлиан
|1
|0.05
|Matthias Gragger
|1
|0.05
|Юришич Роко
|0
|0
|Michael Martin
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барибо Тай
|12 (2)
|0.55
|Мэлоун Морис
|5
|0.23
|Рёчер Торстен
|4
|0.18
|Яшич Адис
|2
|0.09
|Кершбаумер Константин
|2
|0.09
|Балло Тьерно
|2
|0.09
|Augustine Boakye
|2
|0.09
|Новак Михаэль
|1
|0.05
|Вергос Николаос
|1 (1)
|0.05
|Ляйтгеб Марио
|1
|0.05
|Визингер Дарио
|1
|0.05
|Raphael Schifferl
|1
|0.05
|Писингер Симон
|0
|0
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Matteo Anzolin
|0
|0
Карточки
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leo Mikic
|3
|2
|David Ungar
|3
|2
|Michael Martin
|5
|0
|Лакнер Маркус
|2
|1
|Цигль Марсель
|3
|0
|Моншайн Кристоф
|3
|0
|Юришич Роко
|3
|0
|Denizcan Cosgun
|3
|0
|Tin Plavotic
|1
|1
|Philipp Pomer
|2
|0
|Josef Weberbauer
|2
|0
|Кингсли Майкл
|2
|0
|Кронбергер Лука
|2
|0
|Висмейер Юлиан
|1
|0
|Радлингер Самуэль
|1
|0
|Шаби Сейфедин
|1
|0
|Нутц Штефан
|1
|0
|Jonas Wendlinger
|1
|0
|Diego Madritsch
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Писингер Симон
|3
|1
|Верачниг Николас
|3
|0
|Ляйтгеб Марио
|2
|0
|Рёчер Торстен
|2
|0
|Кершбаумер Константин
|2
|0
|Новак Михаэль
|2
|0
|Matteo Anzolin
|2
|0
|Тафернер Маттойс
|2
|0
|Мэлоун Морис
|2
|0
|Яшич Адис
|2
|0
|Омич Эрвин
|2
|0
|Баумгартнер Доминик
|1
|0
|Бонманн Хендрик
|1
|0
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
|Букузу Кевин
|1
|0
|Барибо Тай
|1
|0
|Балло Тьерно
|1
|0
|Raphael Schifferl
|1
|0
Результаты матчей
Рид
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Вольфсбергер
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
9
7
Рид
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Вольфсбергер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
13
24
Волевые поражения
6
4
Рид
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (10)
41% (9)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)
Вольфсбергер
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (7)
55% (12)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
13
27
Волевые поражения
15
11
Голы по времени матча
Забито
11
20
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
9%
4
20%
1-15
4
36%
2
10%
16-30
2
18%
3
15%
31-45
2
18%
2
10%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
18%
7
35%
76-90
Пропущено
15
16
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
27%
3
19%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
3
20%
4
25%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
4
27%
2
13%
76-90
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
18 Не забивали 13
0
0%
2
14%
1-15
1
14%
3
21%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
43%
4
29%
76-90
Пропущено
15
26
7 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
7%
3
12%
1-15
3
20%
7
27%
16-30
3
20%
7
27%
31-45
1
7%
2
8%
46-60
4
27%
6
23%
61-75
3
20%
1
4%
76-90
Забито
18
34
10 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
10 Не забивали 3
1
6%
6
18%
1-15
5
28%
5
15%
16-30
4
22%
5
15%
31-45
3
17%
4
12%
46-60
0
0%
3
9%
61-75
5
28%
11
32%
76-90
Пропущено
30
42
12 В 1-м тайме 26
18 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 19
5
17%
6
14%
1-15
3
10%
11
26%
16-30
4
13%
9
21%
31-45
4
13%
6
14%
46-60
7
23%
7
17%
61-75
7
23%
3
7%
76-90
Результаты последних матчей
Рид
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Альтах - Рид 1:2 Рид - Аустрия Вена 1:3 Ред Булл Зальцбург - Рид 2:0 Рид - ЛАСК 1:1
Рид - Хартберг 0:1 Винер - Рид 0:2 Рид - Санкт-Пёльтен 2:2 Рид - Форвертс 3:2 Рид - Мура 3:1 Нови Пазар - Рид 0:0 Рид - Блау-Вайс 1:1 Рид - Фёрст Вена 6:1 Рид - Ческе-Будеёвице 3:3 Рапид Вена - Рид 1:1 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Аустрия Клагенфурт 2 2:2 Штурм - Рид 2:1 Аустрия Лустенау - Рид 0:0 Хорн - Рид 2:3 Рид - Рапид Вена 1:0
Вольфсбергер
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер 0:3
Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 САК Клагенфурт - Вольфсбергер 4:1 Дравоград - Вольфсбергер 2:7 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Сиэтл Саундерс - Вольфсбергер 0:0 Хёугесунн - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хайлигенкройц - Вольфсбергер 4:2 Вольфсбергер - Целе 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2 ЛАСК - Вольфсбергер 4:1 Вольфсбергер - Альтах 2:3 Блау-Вайс - Вольфсбергер 1:3 Штурм - Вольфсбергер 3:2 Вольфсбергер - Рид 1:2
Результаты матчей
Рид
Вольфсбергер
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:2
5 раз 45%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
7 раз 64%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
Точный счет
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:3
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
1:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:2
5 раз 23%
1:3
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 45%
1
8 раз 36%
2
4 раза 18%
1
11 раз 50%
3
6 раз 27%
2
3 раза 14%
0
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Рид
Вольфсбергер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
101
29
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
101
29
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1210
Больше Меньше
202
418
913
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|13
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|12 (1)
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|11 (4)
|ЛАСК
|Любичич Марин
|11 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 8
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 6
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 6
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 6
|Сваровски Тироль
|Felix Bacher
|2 4