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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 22. Стадион: .
Сваровски Тироль
0:2
Конец матча
Штурм
0'
8' Желтая карточка
Прица Тим
59' Желтая карточка
Тейшейра Брайан
0:1
66' Гол
Эмега Эмануэль
70' Желтая карточка
Нашбергер Йоханнес
83' Желтая карточка
Томич Денис
0:2
88' Гол
Айети Альбиан
90'+5
25
Освальд
Фердинанд
5
Felix
Bacher
30
Бехоунек
Рафаэл
26
Dominik
Stumberger
21
Рогель
Жан
44
Шульц
Кофи
98
Огринец
Санди
4
Мюллер
Валентино
77
Эртльталер
Юлиус
7
Забитцер
Томас
33
Прица
Тим
1
Оконкво
Артур
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
5
Вютрих
Грегори
28
Шнегг
Давид
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
19
Хорват
Томи
17
Тейшейра
Брайан
20
Эмега
Эмануэль
Сваровски Тироль
5-3-2
Штурм
4-3-1-2

История личных встреч

Сваровски Тироль
Штурм

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

История матчей

Б
2:1
Б
2:2
Б
5:0
БЧГ
2:3
БЧГ
3:2
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:5
Б
2:0
КА
0:1
К
0:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

2.6
2.17

Среднее время на гол

34
41

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.73
1.45

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

52
61

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прица Тим 7 (2) 0.32
Прелец Ник 6 0.27
Огринец Санди 3 0.14
Забитцер Томас 3 (1) 0.14
Мюллер Валентино 3 0.14
Рогель Жан 3 0.14
Шульц Кофи 2 0.09
Зульцбахер Лукас 1 0.05
Ринальди Лаутаро 1 0.05
Alexander Ranacher 1 0.05
Томич Денис 1 0.05
Форст Джастин 1 0.05
Блуме Брор 0 0
Dominik Stumberger 0 0
Скрбо Стефан 0 0
Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 7 0.32
Саркария Манприт 3 (1) 0.14
Хёйлунн Расмус 3 0.14
Айети Альбиан 3 0.14
Аффенгрубер Давид 3 0.14
Китеишвили Отар 3 (1) 0.14
Хорват Томи 3 (1) 0.14
Фусейни Мохаммед II 2 0.09
Прасс Александр 1 0.05
Шнегг Давид 1 0.05
Вютрих Грегори 1 0.05
Боркович Александар 1 0.05
Бовинг Виллиам 1 0.05
Горенц-Станкович Йон 1 0.05
Любич Иван 1 0.05
Ланг Кристоф 1 0.05
Вельс Моритц 1 0.05
Янтшер Якоб 1 (1) 0.05
Данте Амаду 0 0
Газибегович Юсуф 0 0
Демаку Весель 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Felix Bacher 4 2
Зульцбахер Лукас 5 0
Бехоунек Рафаэл 4 0
Мюллер Валентино 4 0
Огринец Санди 3 0
Прица Тим 3 0
Прелец Ник 3 0
Блуме Брор 2 0
Ринальди Лаутаро 2 0
Шульц Кофи 2 0
Dominik Stumberger 2 0
Alexander Ranacher 2 0
Рогель Жан 2 0
Нашбергер Йоханнес 2 0
Эртльталер Юлиус 2 0
Освальд Фердинанд 1 0
Забитцер Томас 1 0
Скрбо Стефан 1 0
Томич Денис 1 0
Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Газибегович Юсуф 6 0
Аффенгрубер Давид 4 1
Горенц-Станкович Йон 4 0
Шнегг Давид 4 0
Прасс Александр 3 0
Любич Иван 2 0
Саркария Манприт 2 0
Эмега Эмануэль 2 0
Хирлендер Штефан 1 0
Вютрих Грегори 1 0
Айети Альбиан 1 0
Боркович Александар 1 0
Демаку Весель 1 0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Штурм
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

7
4
Сваровски Тироль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Штурм
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

16
19
Сваровски Тироль
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
41% (9)
45% (10)
Штурм
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (4)
59% (13)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
4

Волевые поражения

23
23

Голы по времени матча

Забито

14
17
11 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
4
29%
4
24%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
6
43%
2
12%
31-45
2
14%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
7%
6
35%
76-90

Пропущено

20
6
5 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
5%
2
33%
1-15
1
5%
1
17%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
5
25%
1
17%
46-60
1
5%
1
17%
61-75
9
45%
1
17%
76-90

Забито

19
21
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
2
11%
3
14%
1-15
1
5%
4
19%
16-30
5
26%
2
10%
31-45
3
16%
4
19%
46-60
3
16%
4
19%
61-75
5
26%
4
19%
76-90

Пропущено

16
8
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
4
25%
2
25%
76-90

Забито

33
38
19 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 15
7 Не забивали 3
6
18%
7
18%
1-15
2
6%
5
13%
16-30
11
33%
4
11%
31-45
5
15%
6
16%
46-60
3
9%
6
16%
61-75
6
18%
10
26%
76-90

Пропущено

36
14
14 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 13
5
14%
2
14%
1-15
3
8%
3
21%
16-30
6
17%
1
7%
31-45
7
19%
3
21%
46-60
2
6%
2
14%
61-75
13
36%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3
Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Сваровски Тироль 2:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:5 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:4 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 3:2 Штурм - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:4 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Трайскирхен - Сваровски Тироль 0:5 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:3 Рид - Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1
Штурм
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Штурм - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Лустенау - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Хартберг - Штурм 1:2
Штурм - Рапид Вена 1:0 Дойчландсбергер - Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:1 Штурм - Вайц 3:4 Штурм - Рух Львов 3:2 Фюрстенфельд - Штурм 1:3 Штурм - Динамо Батуми 2:2 Бачка-Топола - Штурм 3:1 Штурм - Вождовац 2:0 Гляйсдорф 09 - Штурм 1:1 Штурм - Висла Плоцк 1:1 Штурм - Лебринг 3:0 Штурм - Вадуц 2:1 Штурм - Вильдон 3:1 Штурм - Мура 3:1 Штурм - Эмполи 1:2

Результаты матчей

Сваровски Тироль
Штурм

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
0:2
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
0:2
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 32%
2
6 раз 27%
1
5 раз 23%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
9 раз 41%
1
6 раз 27%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сваровски Тироль
Штурм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
7
4
1
10
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
1
5
6
1.5
6
5
3
8
2.5
1
10
2
9
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
19
3
10
12
1.5
13
9
4
18
2.5
4
18
2
20
3.5
1
21
1
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 22 17 4 1 49 - 13 55
2.
Штурм
 22 14 6 2 37 - 15 48
3.
ЛАСК
 22 10 8 4 38 - 28 38
4.
Аустрия Вена
 22 10 5 7 37 - 31 35
5.
Рапид Вена
 22 10 3 9 34 - 26 33
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 22 9 3 10 35 - 40 30
7.
Сваровски Тироль
 22 8 4 10 32 - 37 28
8.
Аустрия Лустенау
 22 7 6 9 29 - 37 27
9.
Вольфсбергер
 22 6 3 13 35 - 41 21
10.
Рид
 22 4 6 12 16 - 32 18
11.
Хартберг
 22 5 3 14 22 - 42 18
12.
Альтах
 22 4 5 13 22 - 44 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 11 7 4 0 19 - 4 25
2.
Штурм
 11 8 1 2 20 - 9 25
3.
Аустрия Вена
 11 6 2 3 19 - 13 20
4.
ЛАСК
 11 5 3 3 19 - 17 18
5.
Аустрия Лустенау
 11 5 3 3 19 - 19 18
6.
Рапид Вена
 11 5 1 5 18 - 14 16
7.
Аустрия Клагенфурт 2
 11 4 1 6 13 - 17 13
8.
Сваровски Тироль
 11 3 3 5 13 - 21 12
9.
Хартберг
 11 3 2 6 14 - 22 11
10.
Рид
 11 2 4 5 10 - 16 10
11.
Альтах
 11 2 3 6 12 - 18 9
12.
Вольфсбергер
 11 1 1 9 15 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 11 10 0 1 30 - 9 30
2.
Штурм
 11 6 5 0 17 - 6 23
3.
ЛАСК
 11 5 5 1 19 - 11 20
4.
Вольфсбергер
 11 5 2 4 20 - 16 17
5.
Рапид Вена
 11 5 2 4 16 - 12 17
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 11 5 2 4 22 - 23 17
7.
Сваровски Тироль
 11 5 1 5 19 - 16 16
8.
Аустрия Вена
 11 4 3 4 18 - 18 15
9.
Аустрия Лустенау
 11 2 3 6 10 - 18 9
10.
Рид
 11 2 2 7 6 - 16 8
11.
Альтах
 11 2 2 7 10 - 26 8
12.
Хартберг
 11 2 1 8 8 - 20 7
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Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт 2 Пинк Маркус 16
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 13
Вольфсбергер Барибо Тай 12 (1)
ЛАСК Накамура Кейто 11 (4)
ЛАСК Любичич Марин 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 1 8
Альтах Нухиу Атдхи 1 6
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 6
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 6
Сваровски Тироль Felix Bacher 2 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    88'
    Г О О О О Л - Айети Альбиан бьет в цель!
  • 85'
    Эмега Эмануэль уходит с поля. Айети Альбиан выходит вместо него
  • 85'
    Шнегг Давид уходит с поля. Niklas Geyrhofer выходит вместо него
  • Желтая карточка
    83'
    Denis Tomic получил желтую карточку от судьи
  • 77'
    Томи Хорват уходит с поля. Китеишвили Отар выходит вместо него
  • 75'
    Zan Rogelj уходит с поля. Denis Tomic выходит вместо него
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