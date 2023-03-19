Тур: 22. Стадион: Тиволи Ной.
0:2
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаПрица Тим
59' Желтая карточкаТейшейра Брайан
0:1
66' ГолЭмега Эмануэль
70' Желтая карточкаНашбергер Йоханнес
83' Желтая карточкаТомич Денис
0:2
88' ГолАйети Альбиан
90'+5
Ход матча
8'
59'
66'
0:1
83'
88'
0:2
21
Рогель
Жан
44
Шульц
Кофи
33
Прица
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Рогель ЖанЗащитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Прица ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
18 Томич ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
История личных встреч
Сваровски Тироль
Штурм
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
2.6
2.17
Среднее время на гол
34
41
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.73
1.45
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
52
61
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прица Тим
|7 (2)
|0.32
|Прелец Ник
|6
|0.27
|Огринец Санди
|3
|0.14
|Забитцер Томас
|3 (1)
|0.14
|Мюллер Валентино
|3
|0.14
|Рогель Жан
|3
|0.14
|Шульц Кофи
|2
|0.09
|Зульцбахер Лукас
|1
|0.05
|Ринальди Лаутаро
|1
|0.05
|Alexander Ranacher
|1
|0.05
|Томич Денис
|1
|0.05
|Форст Джастин
|1
|0.05
|Блуме Брор
|0
|0
|Dominik Stumberger
|0
|0
|Скрбо Стефан
|0
|0
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмега Эмануэль
|7
|0.32
|Саркария Манприт
|3 (1)
|0.14
|Хёйлунн Расмус
|3
|0.14
|Айети Альбиан
|3
|0.14
|Аффенгрубер Давид
|3
|0.14
|Китеишвили Отар
|3 (1)
|0.14
|Хорват Томи
|3 (1)
|0.14
|Фусейни Мохаммед II
|2
|0.09
|Прасс Александр
|1
|0.05
|Шнегг Давид
|1
|0.05
|Вютрих Грегори
|1
|0.05
|Боркович Александар
|1
|0.05
|Бовинг Виллиам
|1
|0.05
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0.05
|Любич Иван
|1
|0.05
|Ланг Кристоф
|1
|0.05
|Вельс Моритц
|1
|0.05
|Янтшер Якоб
|1 (1)
|0.05
|Данте Амаду
|0
|0
|Газибегович Юсуф
|0
|0
|Демаку Весель
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Felix Bacher
|4
|2
|Зульцбахер Лукас
|5
|0
|Бехоунек Рафаэл
|4
|0
|Мюллер Валентино
|4
|0
|Огринец Санди
|3
|0
|Прица Тим
|3
|0
|Прелец Ник
|3
|0
|Блуме Брор
|2
|0
|Ринальди Лаутаро
|2
|0
|Шульц Кофи
|2
|0
|Dominik Stumberger
|2
|0
|Alexander Ranacher
|2
|0
|Рогель Жан
|2
|0
|Нашбергер Йоханнес
|2
|0
|Эртльталер Юлиус
|2
|0
|Освальд Фердинанд
|1
|0
|Забитцер Томас
|1
|0
|Скрбо Стефан
|1
|0
|Томич Денис
|1
|0
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Газибегович Юсуф
|6
|0
|Аффенгрубер Давид
|4
|1
|Горенц-Станкович Йон
|4
|0
|Шнегг Давид
|4
|0
|Прасс Александр
|3
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Саркария Манприт
|2
|0
|Эмега Эмануэль
|2
|0
|Хирлендер Штефан
|1
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Айети Альбиан
|1
|0
|Боркович Александар
|1
|0
|Демаку Весель
|1
|0
Результаты матчей
Сваровски Тироль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Штурм
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
7
4
Сваровски Тироль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Штурм
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
16
19
Сваровски Тироль
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
41% (9)
45% (10)
Штурм
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (4)
59% (13)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
4
Волевые поражения
23
23
Голы по времени матча
Забито
14
17
11 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
4
29%
4
24%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
6
43%
2
12%
31-45
2
14%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
7%
6
35%
76-90
Пропущено
20
6
5 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
5%
2
33%
1-15
1
5%
1
17%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
5
25%
1
17%
46-60
1
5%
1
17%
61-75
9
45%
1
17%
76-90
Забито
19
21
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
2
11%
3
14%
1-15
1
5%
4
19%
16-30
5
26%
2
10%
31-45
3
16%
4
19%
46-60
3
16%
4
19%
61-75
5
26%
4
19%
76-90
Пропущено
16
8
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
4
25%
2
25%
76-90
Забито
33
38
19 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 15
7 Не забивали 3
6
18%
7
18%
1-15
2
6%
5
13%
16-30
11
33%
4
11%
31-45
5
15%
6
16%
46-60
3
9%
6
16%
61-75
6
18%
10
26%
76-90
Пропущено
36
14
14 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 13
5
14%
2
14%
1-15
3
8%
3
21%
16-30
6
17%
1
7%
31-45
7
19%
3
21%
46-60
2
6%
2
14%
61-75
13
36%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3
Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Сваровски Тироль 2:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:5 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:4 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 3:2 Штурм - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:4 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Трайскирхен - Сваровски Тироль 0:5 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:3 Рид - Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1
Штурм
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Штурм - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Лустенау - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Хартберг - Штурм 1:2
Штурм - Рапид Вена 1:0 Дойчландсбергер - Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:1 Штурм - Вайц 3:4 Штурм - Рух Львов 3:2 Фюрстенфельд - Штурм 1:3 Штурм - Динамо Батуми 2:2 Бачка-Топола - Штурм 3:1 Штурм - Вождовац 2:0 Гляйсдорф 09 - Штурм 1:1 Штурм - Висла Плоцк 1:1 Штурм - Лебринг 3:0 Штурм - Вадуц 2:1 Штурм - Вильдон 3:1 Штурм - Мура 3:1 Штурм - Эмполи 1:2
Результаты матчей
Сваровски Тироль
Штурм
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
0:2
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
0:2
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 32%
2
6 раз 27%
1
5 раз 23%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
9 раз 41%
1
6 раз 27%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Сваровски Тироль
Штурм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
92
56
74
110
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
101
56
65
38
110
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
193
1012
139
418
418
220
121
121
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|13
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|12 (1)
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|11 (4)
|ЛАСК
|Любичич Марин
|11 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 8
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 6
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 6
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 6
|Сваровски Тироль
|Felix Bacher
|2 4