Тур: 22. Стадион: Ред Булл Арена.
1:1
Конец матча
0'
52' Желтая карточкаAmir Abdijanovic
54' Желтая карточкаГурна-Дуат Люка
0:1
55' ГолНухиу Атдхи
58' Желтая карточкаFelix Strauss
61' Желтая карточкаНухиу Атдхи
73' Желтая карточкаСоле Умар
75' Желтая карточкаDavid Herold
1:1
83' ГолСеско Бенджамин
90' Желтая карточкаБукта Чаба
90'+8
Ход матча
52'
54'
55'
0:1
57'
58'
61'
73'
75'
83'
1:1
86'
90'
18
Кён
Филипп
22
Соле
Умар
37
Глух
Оскар
20
Койта
Секу
30
David
Herold
23
Йегер
Лукас
15
Балик
Гусейн
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Глух ОскарПолузащитник
-
20 Койта СекуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Окафор НоаНападающий
-
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 David HeroldЗащитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
-
15 Балик ГусейнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Букта ЧабаПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Jan Jurcec
-
Главный тренер: Miroslav Klose
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
Альтах
24 матча
95.8%
4.2%
2.6645352591004E-15%
23 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
16.7%
8.3%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
79.2%
12.5%
8.3%
19 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
33 матча
69.7%
15.2%
15.1%
23 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
18 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
57.6%
27.3%
15.1%
19 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
35
Голов в среднем за матч
2.63
2.06
Среднее время на гол
34
43
Всего голов
21
8
Голов в среднем за матч
1.24
0.5
Среднее время на гол
72
180
Всего голов
63
43
Голов в среднем за матч
1.91
1.3
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
47
69
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сеско Бенджамин
|10
|0.45
|Окафор Ноа
|7
|0.32
|Адаму Чуквубике
|7
|0.32
|Фернандо Педро
|6 (1)
|0.27
|Капальдо Николас
|4
|0.18
|Зайвальд Николас
|3
|0.14
|Койта Секу
|3
|0.14
|Кьергаард Мауриц
|2
|0.09
|Вебер Максимилиан
|1
|0.05
|Соле Умар
|1
|0.05
|Павлович Страхиня
|1
|0.05
|Камери Дийон
|1
|0.05
|Диарра Юба
|1
|0.05
|Конате Карим
|1
|0.05
|Сучич Лука
|0
|0
|Ульмер Андреас
|0
|0
|Дедич Амар
|0
|0
|Глух Оскар
|0
|0
|Шимич Роко
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нухиу Атдхи
|9
|0.41
|Тибиди Алексис
|5
|0.23
|Бишоф Ной
|2
|0.09
|Форсон Аманква
|1
|0.05
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0.05
|Jan Jurcec
|1
|0.05
|Йегер Лукас
|1
|0.05
|Mike-Steven Baehre
|1
|0.05
|Турнвальд Мануэль
|0
|0
|Шрайнер Эммануэль
|0
|0
|Нимага Бакари
|0
|0
|Букта Чаба
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхиня
|6
|1
|Дедич Амар
|5
|0
|Соле Умар
|4
|0
|Сучич Лука
|4
|0
|Адаму Чуквубике
|2
|1
|Гурна-Дуат Люка
|3
|0
|Дьямбу Мамади
|1
|1
|Ульмер Андреас
|2
|0
|Кён Филипп
|2
|0
|Вебер Максимилиан
|2
|0
|Окафор Ноа
|2
|0
|Капальдо Николас
|2
|0
|Зайвальд Николас
|2
|0
|Кьергаард Мауриц
|2
|0
|Шимич Роко
|2
|0
|Бернардо Фернандес
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Сеско Бенджамин
|1
|0
|Агьекум Лоуренс
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нухиу Атдхи
|6
|1
|Эдокполор Носа Ийобоса
|6
|1
|Йегер Лукас
|5
|0
|Райтер Доминик
|3
|1
|Felix Strauss
|4
|0
|Тибиди Алексис
|4
|0
|Цвишенбруггер Ян
|3
|0
|Шрайнер Эммануэль
|2
|0
|Гугганиг Лукас
|2
|0
|Турнвальд Мануэль
|2
|0
|Форсон Аманква
|2
|0
|Хаудум Штефан
|1
|0
|Нимага Бакари
|1
|0
|Mike-Steven Baehre
|1
|0
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|Ндиайе Пап-Альюн II
|1
|0
|Sebastian Aigner
|1
|0
|Букта Чаба
|1
|0
|Amir Abdijanovic
|1
|0
|David Herold
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Альтах
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
3
4
Ред Булл Зальцбург
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
9% (1)
82% (9)
Альтах
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
2
13
Волевые поражения
28
6
Ред Булл Зальцбург
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (5)
59% (13)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
23% (5)
45% (10)
Альтах
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
3
17
Волевые поражения
31
10
Голы по времени матча
Забито
19
10
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 16
2
11%
2
20%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
2
11%
1
10%
31-45
5
26%
2
20%
46-60
2
11%
3
30%
61-75
6
32%
1
10%
76-90
Пропущено
4
26
1 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 10
0
0%
5
19%
1-15
1
25%
2
8%
16-30
0
0%
5
19%
31-45
1
25%
3
12%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
2
50%
9
35%
76-90
Забито
29
11
8 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
4
14%
3
27%
1-15
3
10%
1
9%
16-30
1
3%
1
9%
31-45
8
28%
1
9%
46-60
5
17%
2
18%
61-75
8
28%
3
27%
76-90
Пропущено
10
19
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
0
0%
3
16%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
3
30%
2
11%
31-45
2
20%
5
26%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
4
40%
5
26%
76-90
Забито
48
21
14 В 1-м тайме 9
34 Во 2-м тайме 12
17 Забивали первыми 8
1 Не забивали 8
6
13%
5
24%
1-15
5
10%
2
10%
16-30
3
6%
2
10%
31-45
13
27%
3
14%
46-60
7
15%
5
24%
61-75
14
29%
29%
4
19%
76-90
Пропущено
14
45
5 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 26
4 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 19
0
0%
8
18%
1-15
2
14%
4
9%
16-30
3
21%
7
16%
31-45
3
21%
8
18%
46-60
0
0%
4
9%
61-75
6
43%
14
31%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4 Ред Булл Зальцбург - Рид 2:0 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0
Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 4:0 Ред Булл Зальцбург - Гразер 3:4 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:1 Ред Булл Зальцбург - Слован Братислава 1:0 Ред Булл Зальцбург - Карлсруэ 3:0 Ред Булл Зальцбург - Спарта Прага 2:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 4:4 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Ред Булл Зальцбург 0:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2 Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 1:0 Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм 0:0
Альтах
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Альтах - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Альтах 3:0 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Рапид Вена - Альтах 3:0
Альтах - ЛАСК 0:1 Альтах - Иллертиссен 1:2 Альтах - Монако-2 0:3 Унтерахинг - Альтах 2:3 Альтах - Штутгарт-2 1:0 Санкт-Галлен - Альтах 0:1 Грасcхоппер - Альтах 4:1 Зандхаузен - Альтах 0:0 Аустрия Лустенау - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 1:1 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Вольфсбергер - Альтах 2:3 Альтах - Хартберг 1:0 Альтах - Ред Булл Зальцбург 2:3 Рид - Альтах 2:3 Альтах - Дорнбирн 2:0
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
Альтах
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:3
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 32%
1
6 раз 27%
3
5 раз 23%
4
2 раза 9%
0
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
9 раз 41%
0
8 раз 36%
3
3 раза 14%
2
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Зальцбург
Альтах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
65
38
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
29
65
29
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
211
Больше Меньше
148
157
517
814
319
319
121
121
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|13
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|12 (1)
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|11 (4)
|ЛАСК
|Любичич Марин
|11 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 8
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 6
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 6
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 6
|Сваровски Тироль
|Felix Bacher
|2 4