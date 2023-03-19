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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 22. Стадион: .
Ред Булл Зальцбург
1:1
Конец матча
Альтах
0'
52' Желтая карточка
Amir Abdijanovic
54' Желтая карточка
Гурна-Дуат Люка
0:1
55' Гол
Нухиу Атдхи
58' Желтая карточка
Felix Strauss
61' Желтая карточка
Нухиу Атдхи
73' Желтая карточка
Соле Умар
75' Желтая карточка
David Herold
1:1
83' Гол
Сеско Бенджамин
90' Желтая карточка
Букта Чаба
90'+8
18
Кён
Филипп
2
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
22
Соле
Умар
95
Бернардо
Фернандес
17
Ульмер
Андреас
7
Капальдо
Николас
27
Гурна-Дуат
Люка
13
Зайвальд
Николас
37
Глух
Оскар
20
Койта
Секу
30
Сеско
Бенджамин
1
Юнгдал
Андреас
34
Турнвальд
Мануэль
4
Felix
Strauss
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
30
David
Herold
19
Sebastian
Aigner
23
Йегер
Лукас
15
Балик
Гусейн
7
Бишоф
Ной
22
Amir
Abdijanovic
9
Нухиу
Атдхи
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2
Альтах
4-2-3-1

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Альтах

24 матча

95.8%
4.2%
2.6645352591004E-15%
23 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
16.7%
8.3%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

79.2%
12.5%
8.3%
19 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

33 матча

69.7%
15.2%
15.1%
23 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
18 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.6%
27.3%
15.1%
19 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

Б
2:3
Б
4:0
Б
1:1
Б
0:2
Б
4:1
Б
3:2
Б
6:0
ТМК
0:0
Б
1:0
Б
2:3
Б
3:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
1:0
Б
0:5
Б
4:1
Б
0:0
Б
1:3
Б
2:0
Б
1:0
Б
2:0
Б
2:2
КОС
0:4
Б
0:1
Б
4:1
Б
5:0
Б(M
1:4
Б(M
1:2
Б(M
3:4
Б(M
3:0
Б(M
1:1
Б(M
4:0

Голы

Всего голов

42
35

Голов в среднем за матч

2.63
2.06

Среднее время на гол

34
43

Всего голов

21
8

Голов в среднем за матч

1.24
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

63
43

Голов в среднем за матч

1.91
1.3

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

47
69

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сеско Бенджамин 10 0.45
Окафор Ноа 7 0.32
Адаму Чуквубике 7 0.32
Фернандо Педро 6 (1) 0.27
Капальдо Николас 4 0.18
Зайвальд Николас 3 0.14
Койта Секу 3 0.14
Кьергаард Мауриц 2 0.09
Вебер Максимилиан 1 0.05
Соле Умар 1 0.05
Павлович Страхиня 1 0.05
Камери Дийон 1 0.05
Диарра Юба 1 0.05
Конате Карим 1 0.05
Сучич Лука 0 0
Ульмер Андреас 0 0
Дедич Амар 0 0
Глух Оскар 0 0
Шимич Роко 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 9 0.41
Тибиди Алексис 5 0.23
Бишоф Ной 2 0.09
Форсон Аманква 1 0.05
Тартаротти Йоханнес 1 0.05
Jan Jurcec 1 0.05
Йегер Лукас 1 0.05
Mike-Steven Baehre 1 0.05
Турнвальд Мануэль 0 0
Шрайнер Эммануэль 0 0
Нимага Бакари 0 0
Букта Чаба 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхиня 6 1
Дедич Амар 5 0
Соле Умар 4 0
Сучич Лука 4 0
Адаму Чуквубике 2 1
Гурна-Дуат Люка 3 0
Дьямбу Мамади 1 1
Ульмер Андреас 2 0
Кён Филипп 2 0
Вебер Максимилиан 2 0
Окафор Ноа 2 0
Капальдо Николас 2 0
Зайвальд Николас 2 0
Кьергаард Мауриц 2 0
Шимич Роко 2 0
Бернардо Фернандес 1 0
Диарра Юба 1 0
Сеско Бенджамин 1 0
Агьекум Лоуренс 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нухиу Атдхи 6 1
Эдокполор Носа Ийобоса 6 1
Йегер Лукас 5 0
Райтер Доминик 3 1
Felix Strauss 4 0
Тибиди Алексис 4 0
Цвишенбруггер Ян 3 0
Шрайнер Эммануэль 2 0
Гугганиг Лукас 2 0
Турнвальд Мануэль 2 0
Форсон Аманква 2 0
Хаудум Штефан 1 0
Нимага Бакари 1 0
Mike-Steven Baehre 1 0
Тартаротти Йоханнес 1 0
Ндиайе Пап-Альюн II 1 0
Sebastian Aigner 1 0
Букта Чаба 1 0
Amir Abdijanovic 1 0
David Herold 1 0
Jan Jurcec 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Альтах
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

3
4
Ред Булл Зальцбург
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
9% (1)
82% (9)
Альтах
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

2
13

Волевые поражения

28
6
Ред Булл Зальцбург
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (5)
59% (13)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
23% (5)
45% (10)
Альтах
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

3
17

Волевые поражения

31
10

Голы по времени матча

Забито

19
10
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 16
2
11%
2
20%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
2
11%
1
10%
31-45
5
26%
2
20%
46-60
2
11%
3
30%
61-75
6
32%
1
10%
76-90

Пропущено

4
26
1 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 10
0
0%
5
19%
1-15
1
25%
2
8%
16-30
0
0%
5
19%
31-45
1
25%
3
12%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
2
50%
9
35%
76-90

Забито

29
11
8 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
4
14%
3
27%
1-15
3
10%
1
9%
16-30
1
3%
1
9%
31-45
8
28%
1
9%
46-60
5
17%
2
18%
61-75
8
28%
3
27%
76-90

Пропущено

10
19
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
0
0%
3
16%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
3
30%
2
11%
31-45
2
20%
5
26%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
4
40%
5
26%
76-90

Забито

48
21
14 В 1-м тайме 9
34 Во 2-м тайме 12
17 Забивали первыми 8
1 Не забивали 8
6
13%
5
24%
1-15
5
10%
2
10%
16-30
3
6%
2
10%
31-45
13
27%
3
14%
46-60
7
15%
5
24%
61-75
14
29%
29%
4
19%
76-90

Пропущено

14
45
5 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 26
4 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 19
0
0%
8
18%
1-15
2
14%
4
9%
16-30
3
21%
7
16%
31-45
3
21%
8
18%
46-60
0
0%
4
9%
61-75
6
43%
14
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4 Ред Булл Зальцбург - Рид 2:0 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0
Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 4:0 Ред Булл Зальцбург - Гразер 3:4 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:1 Ред Булл Зальцбург - Слован Братислава 1:0 Ред Булл Зальцбург - Карлсруэ 3:0 Ред Булл Зальцбург - Спарта Прага 2:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 4:4 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Ред Булл Зальцбург 0:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2 Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 1:0 Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм 0:0
Альтах
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Альтах - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Альтах 3:0 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Рапид Вена - Альтах 3:0
Альтах - ЛАСК 0:1 Альтах - Иллертиссен 1:2 Альтах - Монако-2 0:3 Унтерахинг - Альтах 2:3 Альтах - Штутгарт-2 1:0 Санкт-Галлен - Альтах 0:1 Грасcхоппер - Альтах 4:1 Зандхаузен - Альтах 0:0 Аустрия Лустенау - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 1:1 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Вольфсбергер - Альтах 2:3 Альтах - Хартберг 1:0 Альтах - Ред Булл Зальцбург 2:3 Рид - Альтах 2:3 Альтах - Дорнбирн 2:0

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
Альтах

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:3
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 32%
1
6 раз 27%
3
5 раз 23%
4
2 раза 9%
0
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
9 раз 41%
0
8 раз 36%
3
3 раза 14%
2
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Зальцбург
Альтах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
6
5
1.5
3
8
2
9
2.5
1
10
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
1.5
Больше Меньше
2
9
6
5
2.5
2
9
2
9
3.5
1
10
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
1
0.5
Больше Меньше
14
8
15
7
1.5
5
17
8
14
2.5
3
19
3
19
3.5
1
21
4.5
1
21
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 22 17 4 1 49 - 13 55
2.
Штурм
 22 14 6 2 37 - 15 48
3.
ЛАСК
 22 10 8 4 38 - 28 38
4.
Аустрия Вена
 22 10 5 7 37 - 31 35
5.
Рапид Вена
 22 10 3 9 34 - 26 33
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 22 9 3 10 35 - 40 30
7.
Сваровски Тироль
 22 8 4 10 32 - 37 28
8.
Аустрия Лустенау
 22 7 6 9 29 - 37 27
9.
Вольфсбергер
 22 6 3 13 35 - 41 21
10.
Рид
 22 4 6 12 16 - 32 18
11.
Хартберг
 22 5 3 14 22 - 42 18
12.
Альтах
 22 4 5 13 22 - 44 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 11 7 4 0 19 - 4 25
2.
Штурм
 11 8 1 2 20 - 9 25
3.
Аустрия Вена
 11 6 2 3 19 - 13 20
4.
ЛАСК
 11 5 3 3 19 - 17 18
5.
Аустрия Лустенау
 11 5 3 3 19 - 19 18
6.
Рапид Вена
 11 5 1 5 18 - 14 16
7.
Аустрия Клагенфурт 2
 11 4 1 6 13 - 17 13
8.
Сваровски Тироль
 11 3 3 5 13 - 21 12
9.
Хартберг
 11 3 2 6 14 - 22 11
10.
Рид
 11 2 4 5 10 - 16 10
11.
Альтах
 11 2 3 6 12 - 18 9
12.
Вольфсбергер
 11 1 1 9 15 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 11 10 0 1 30 - 9 30
2.
Штурм
 11 6 5 0 17 - 6 23
3.
ЛАСК
 11 5 5 1 19 - 11 20
4.
Вольфсбергер
 11 5 2 4 20 - 16 17
5.
Рапид Вена
 11 5 2 4 16 - 12 17
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 11 5 2 4 22 - 23 17
7.
Сваровски Тироль
 11 5 1 5 19 - 16 16
8.
Аустрия Вена
 11 4 3 4 18 - 18 15
9.
Аустрия Лустенау
 11 2 3 6 10 - 18 9
10.
Рид
 11 2 2 7 6 - 16 8
11.
Альтах
 11 2 2 7 10 - 26 8
12.
Хартберг
 11 2 1 8 8 - 20 7
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Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт 2 Пинк Маркус 16
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 13
Вольфсбергер Барибо Тай 12 (1)
ЛАСК Накамура Кейто 11 (4)
ЛАСК Любичич Марин 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 1 8
Альтах Нухиу Атдхи 1 6
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 6
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 6
Сваровски Тироль Felix Bacher 2 4
Весь список
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