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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 22. Стадион: .
Хартберг
2:2
Конец матча
ЛАСК
0'
1:0
29' Гол
Фадингер Лукас
1:1
36' Гол
Цуль Роберт
45' Желтая карточка
Стойкович Филип
68' Желтая карточка
Любичич Марин
2:1
75' Гол
Провиденс Рубен
2:2
87' Гол
Любичич Марин
88' Желтая карточка
Хайль Юрген
90' Желтая карточка
Провиденс Рубен
90' Желтая карточка
Кайнц Тобиас
90'+4
35
Заллингер
Рафаэль
23
Кайнц
Тобиас
31
Роттер
Томас
12
Штайнвендер
Михаэль
20
Manuel
Pfeifer
32
Диаките
Усман
33
Фризер
Доминик
45
Mamadou
Sangare
28
Хайль
Юрген
27
Прокоп
Доминик
70
Провиденс
Рубен
24
Лаваль
Тобиас
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
33
Люкенедер
Феликс
7
Реннер
Рене
21
Таловеров
Максим
30
Хорват
Саша
17
Усор
Мозес
10
Цуль
Роберт
38
Накамура
Кейто
23
Мустафа
Ибрагим
Хартберг
4-1-4-1
ЛАСК
4-2-3-1

История личных встреч

Хартберг
ЛАСК

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

22 матча

22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

9.1%
59.1%
31.8%
2 победы 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Б
0:3
ББЗВ
3:3
ББЗВ
0:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:5
Б
1:2
Б
5:1
Б
1:2
Б
3:3
Б
0:1
ТМК
2:0
ЭЛ
0:1
ЭЛ
2:2
ЭЛ
2:2
ЭЛ
0:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:0

Голы

Всего голов

10
17

Голов в среднем за матч

1
1.42

Среднее время на гол

90
63

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.75
1.8

Среднее время на гол

51
50

Всего голов

31
35

Голов в среднем за матч

1.41
1.59

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
4
Больше 18%
Меньше 82%
18

Среднее время на гол

63
56

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Дарио 6 (3) 0.27
Айдын Окан 3 0.14
Провиденс Рубен 3 0.14
Фадингер Лукас 2 0.09
Афдияй Донис 2 0.09
Кривак Рене 2 0.09
Фризер Доминик 1 0.05
Альмог Эйлон 1 0.05
Прокоп Доминик 1 0.05
Matija Horvat 1 0.05
Фаркаш Патрик 0 0
Роттер Томас 0 0
Штурм Филипп 0 0
Хайль Юрген 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Накамура Кейто 11 0.5
Любичич Марин 11 (1) 0.5
Цуль Роберт 7 (1) 0.32
Гойгингер Томас 3 0.14
Хорват Саша 2 0.09
Кулурис Эфтимос 1 0.05
Реннер Рене 1 0.05
Мустафа Ибрагим 1 0.05
Йовичич Бранко 1 0.05
Михорль Петер 0 0
Стойкович Филип 0 0
Люкенедер Феликс 0 0
Шмидт Александер 0 0
Хон Хён-Сок 0 0
Усор Мозес 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайль Юрген 5 0
Matija Horvat 3 1
Фаркаш Патрик 4 0
Фадингер Лукас 4 0
Провиденс Рубен 4 0
Кайнц Тобиас 3 0
Роттер Томас 3 0
Свете Рене 3 0
Фризер Доминик 3 0
Зоннляйтнер Марио 1 0
Айдын Окан 1 0
Эджупи Альберт 1 0
Альмог Эйлон 1 0
Штурм Филипп 1 0
Штайнвендер Михаэль 1 0
Диаките Усман 1 0
Manuel Pfeifer 1 0
Кривак Рене 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йовичич Бранко 8 1
Стойкович Филип 4 1
Любичич Марин 3 1
Михорль Петер 3 1
Гойгингер Томас 3 0
Реннер Рене 3 0
Люкенедер Феликс 1 1
Шлагер Александер 2 0
Цуль Роберт 1 0
Поцманн Марвин 1 0
Цирайс Филипп 1 0
Хорват Саша 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Кечкеш Акош 1 0
Челич Неманя 1 0

Результаты матчей

Хартберг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
ЛАСК
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

9
6
Хартберг
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
ЛАСК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

20
9

Волевые поражения

4
18
Хартберг
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (4)
59% (13)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
23% (5)
27% (6)
ЛАСК
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
50% (11)
14% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

22
13

Волевые поражения

13
24

Голы по времени матча

Забито

15
19
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 12
1
7%
4
21%
1-15
3
20%
3
16%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
4
27%
3
16%
61-75
3
20%
5
26%
76-90

Пропущено

21
11
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
1
9%
16-30
6
29%
3
27%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
1
5%
3
27%
61-75
6
29%
3
27%
76-90

Забито

8
19
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
16 Не забивали 13
1
13%
4
21%
1-15
1
13%
3
16%
16-30
2
25%
3
16%
31-45
1
13%
4
21%
46-60
1
13%
1
5%
61-75
2
25%
4
21%
76-90

Пропущено

20
17
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 10
1
5%
1
6%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
25%
2
12%
31-45
5
25%
2
12%
46-60
4
20%
5
29%
29%
61-75
4
20%
7
41%
76-90

Забито

23
38
10 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 17
6 Не забивали 3
2
9%
8
21%
1-15
4
17%
6
16%
16-30
4
17%
6
16%
31-45
3
13%
5
13%
46-60
5
22%
4
11%
61-75
5
22%
9
24%
76-90

Пропущено

41
28
18 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 19
3
7%
1
4%
1-15
4
10%
1
4%
16-30
11
27%
5
18%
31-45
8
20%
3
11%
46-60
5
12%
8
29%
61-75
10
24%
10
36%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Аустрия Клагенфурт 2 - Хартберг 1:0 Хартберг - Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Хартберг - Штурм 1:2
Рид - Хартберг 0:1 Хартберг - Вейндорф Сент Анна 2:2 Хартберг - Трнава 0:3 Хартберг - Браво 2:1 Хартберг - Санкт-Пёльтен 1:1 Амштеттен - Хартберг 5:2 Залаэгерсег - Хартберг 2:1 Санкт-Пёльтен - Хартберг 1:1 Фёрст Вена - Хартберг 1:2 Капфенберг - Хартберг 2:2 Хартберг - Флоридсдорфер 1:3 Хартберг - Рапид Вена 1:2 Хартберг - Аустрия Лустенау 1:1 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 1:0 Рапид Вена - Хартберг 5:1 Хартберг - Сваровски Тироль 1:5
ЛАСК
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 1:0 Рид - ЛАСК 1:1
Альтах - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 1:0 Висла Краков - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Брук-Бет Термалица 1:1 ЦСКА София - ЛАСК 1:3 Санфречче Хиросима - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Капфенберг 4:3 ЛАСК - Форвертс Штайр 5:1 ЛАСК - Форвертс 5:1 ЛАСК - Байройт 0:0 Санкт-Пёльтен - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Адмира 2:1 ЛАСК - Штурм 1:1 Рапид Вена - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Вольфсбергер 4:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:2

Результаты матчей

Хартберг
ЛАСК

Точный счет

2:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
0:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:3
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
6 раз 27%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
5 раз 23%
3
1 раз 5%
1
10 раз 45%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Хартберг
ЛАСК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
10
1
1
10
1.5
4
7
1
10
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
19
3
6
16
1.5
9
13
1
21
2.5
6
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 22 17 4 1 49 - 13 55
2.
Штурм
 22 14 6 2 37 - 15 48
3.
ЛАСК
 22 10 8 4 38 - 28 38
4.
Аустрия Вена
 22 10 5 7 37 - 31 35
5.
Рапид Вена
 22 10 3 9 34 - 26 33
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 22 9 3 10 35 - 40 30
7.
Сваровски Тироль
 22 8 4 10 32 - 37 28
8.
Аустрия Лустенау
 22 7 6 9 29 - 37 27
9.
Вольфсбергер
 22 6 3 13 35 - 41 21
10.
Рид
 22 4 6 12 16 - 32 18
11.
Хартберг
 22 5 3 14 22 - 42 18
12.
Альтах
 22 4 5 13 22 - 44 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 11 7 4 0 19 - 4 25
2.
Штурм
 11 8 1 2 20 - 9 25
3.
Аустрия Вена
 11 6 2 3 19 - 13 20
4.
ЛАСК
 11 5 3 3 19 - 17 18
5.
Аустрия Лустенау
 11 5 3 3 19 - 19 18
6.
Рапид Вена
 11 5 1 5 18 - 14 16
7.
Аустрия Клагенфурт 2
 11 4 1 6 13 - 17 13
8.
Сваровски Тироль
 11 3 3 5 13 - 21 12
9.
Хартберг
 11 3 2 6 14 - 22 11
10.
Рид
 11 2 4 5 10 - 16 10
11.
Альтах
 11 2 3 6 12 - 18 9
12.
Вольфсбергер
 11 1 1 9 15 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 11 10 0 1 30 - 9 30
2.
Штурм
 11 6 5 0 17 - 6 23
3.
ЛАСК
 11 5 5 1 19 - 11 20
4.
Вольфсбергер
 11 5 2 4 20 - 16 17
5.
Рапид Вена
 11 5 2 4 16 - 12 17
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 11 5 2 4 22 - 23 17
7.
Сваровски Тироль
 11 5 1 5 19 - 16 16
8.
Аустрия Вена
 11 4 3 4 18 - 18 15
9.
Аустрия Лустенау
 11 2 3 6 10 - 18 9
10.
Рид
 11 2 2 7 6 - 16 8
11.
Альтах
 11 2 2 7 10 - 26 8
12.
Хартберг
 11 2 1 8 8 - 20 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт 2 Пинк Маркус 16
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 13
Вольфсбергер Барибо Тай 12 (1)
ЛАСК Накамура Кейто 11 (4)
ЛАСК Любичич Марин 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 1 8
Альтах Нухиу Атдхи 1 6
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 6
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 6
Сваровски Тироль Felix Bacher 2 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    92'
    Кайнц Тобиас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    90'
    Рубен Провиденс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    88'
    Хайль Юрген получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    87'
    Г О О О О Л - Marin Ljubicic бьет в цель!
  • 84'
    Maksym Talovierov уходит с поля. Михорль Петер выходит вместо него
  • 84'
    Накамура Кейто уходит с поля. Тауи Адиль выходит вместо него
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    • Описание гола
      50'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Хартберг 2:2 ЛАСК онлайн

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