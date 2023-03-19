Тур: 22. Стадион: Profertil Arena Hartberg.
0'
1:0
29' ГолФадингер Лукас
1:1
36' ГолЦуль Роберт
45' Желтая карточкаСтойкович Филип
68' Желтая карточкаЛюбичич Марин
2:1
75' ГолПровиденс Рубен
2:2
87' ГолЛюбичич Марин
88' Желтая карточкаХайль Юрген
90' Желтая карточкаПровиденс Рубен
90' Желтая карточкаКайнц Тобиас
90'+4
Ход матча
29'
1:0
36'
1:1
45'
68'
75'
2:1
87'
2:2
88'
90'
90'
23
Кайнц
Тобиас
31
Роттер
Томас
28
Хайль
Юрген
30
Хорват
Саша
17
Усор
Мозес
10
Цуль
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кайнц ТобиасЗащитник
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
-
39 Кривак РенеНападающий
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
-
17 Усор МозесПолузащитник
-
10 Цуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Тауи АдильНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
История личных встреч
Хартберг
ЛАСК
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
22 матча
22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
9.1%
59.1%
31.8%
2 победы 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
17
Голов в среднем за матч
1
1.42
Среднее время на гол
90
63
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.75
1.8
Среднее время на гол
51
50
Всего голов
31
35
Голов в среднем за матч
1.41
1.59
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
Среднее время на гол
63
56
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Дарио
|6 (3)
|0.27
|Айдын Окан
|3
|0.14
|Провиденс Рубен
|3
|0.14
|Фадингер Лукас
|2
|0.09
|Афдияй Донис
|2
|0.09
|Кривак Рене
|2
|0.09
|Фризер Доминик
|1
|0.05
|Альмог Эйлон
|1
|0.05
|Прокоп Доминик
|1
|0.05
|Matija Horvat
|1
|0.05
|Фаркаш Патрик
|0
|0
|Роттер Томас
|0
|0
|Штурм Филипп
|0
|0
|Хайль Юрген
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Накамура Кейто
|11
|0.5
|Любичич Марин
|11 (1)
|0.5
|Цуль Роберт
|7 (1)
|0.32
|Гойгингер Томас
|3
|0.14
|Хорват Саша
|2
|0.09
|Кулурис Эфтимос
|1
|0.05
|Реннер Рене
|1
|0.05
|Мустафа Ибрагим
|1
|0.05
|Йовичич Бранко
|1
|0.05
|Михорль Петер
|0
|0
|Стойкович Филип
|0
|0
|Люкенедер Феликс
|0
|0
|Шмидт Александер
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
|Усор Мозес
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайль Юрген
|5
|0
|Matija Horvat
|3
|1
|Фаркаш Патрик
|4
|0
|Фадингер Лукас
|4
|0
|Провиденс Рубен
|4
|0
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|Роттер Томас
|3
|0
|Свете Рене
|3
|0
|Фризер Доминик
|3
|0
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0
|Айдын Окан
|1
|0
|Эджупи Альберт
|1
|0
|Альмог Эйлон
|1
|0
|Штурм Филипп
|1
|0
|Штайнвендер Михаэль
|1
|0
|Диаките Усман
|1
|0
|Manuel Pfeifer
|1
|0
|Кривак Рене
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йовичич Бранко
|8
|1
|Стойкович Филип
|4
|1
|Любичич Марин
|3
|1
|Михорль Петер
|3
|1
|Гойгингер Томас
|3
|0
|Реннер Рене
|3
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|1
|Шлагер Александер
|2
|0
|Цуль Роберт
|1
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Цирайс Филипп
|1
|0
|Хорват Саша
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Кечкеш Акош
|1
|0
|Челич Неманя
|1
|0
Результаты матчей
Хартберг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
ЛАСК
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
9
6
Хартберг
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
ЛАСК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
20
9
Волевые поражения
4
18
Хартберг
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (4)
59% (13)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
23% (5)
27% (6)
ЛАСК
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
50% (11)
14% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
22
13
Волевые поражения
13
24
Голы по времени матча
Забито
15
19
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 12
1
7%
4
21%
1-15
3
20%
3
16%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
4
27%
3
16%
61-75
3
20%
5
26%
76-90
Пропущено
21
11
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
1
9%
16-30
6
29%
3
27%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
1
5%
3
27%
61-75
6
29%
3
27%
76-90
Забито
8
19
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
16 Не забивали 13
1
13%
4
21%
1-15
1
13%
3
16%
16-30
2
25%
3
16%
31-45
1
13%
4
21%
46-60
1
13%
1
5%
61-75
2
25%
4
21%
76-90
Пропущено
20
17
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 10
1
5%
1
6%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
25%
2
12%
31-45
5
25%
2
12%
46-60
4
20%
5
29%
29%
61-75
4
20%
7
41%
76-90
Забито
23
38
10 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 17
6 Не забивали 3
2
9%
8
21%
1-15
4
17%
6
16%
16-30
4
17%
6
16%
31-45
3
13%
5
13%
46-60
5
22%
4
11%
61-75
5
22%
9
24%
76-90
Пропущено
41
28
18 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 19
3
7%
1
4%
1-15
4
10%
1
4%
16-30
11
27%
5
18%
31-45
8
20%
3
11%
46-60
5
12%
8
29%
61-75
10
24%
10
36%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Аустрия Клагенфурт 2 - Хартберг 1:0 Хартберг - Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Хартберг - Штурм 1:2
Рид - Хартберг 0:1 Хартберг - Вейндорф Сент Анна 2:2 Хартберг - Трнава 0:3 Хартберг - Браво 2:1 Хартберг - Санкт-Пёльтен 1:1 Амштеттен - Хартберг 5:2 Залаэгерсег - Хартберг 2:1 Санкт-Пёльтен - Хартберг 1:1 Фёрст Вена - Хартберг 1:2 Капфенберг - Хартберг 2:2 Хартберг - Флоридсдорфер 1:3 Хартберг - Рапид Вена 1:2 Хартберг - Аустрия Лустенау 1:1 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 1:0 Рапид Вена - Хартберг 5:1 Хартберг - Сваровски Тироль 1:5
ЛАСК
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 1:0 Рид - ЛАСК 1:1
Альтах - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 1:0 Висла Краков - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Брук-Бет Термалица 1:1 ЦСКА София - ЛАСК 1:3 Санфречче Хиросима - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Капфенберг 4:3 ЛАСК - Форвертс Штайр 5:1 ЛАСК - Форвертс 5:1 ЛАСК - Байройт 0:0 Санкт-Пёльтен - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Адмира 2:1 ЛАСК - Штурм 1:1 Рапид Вена - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Вольфсбергер 4:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:2
Результаты матчей
Хартберг
ЛАСК
Точный счет
2:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
0:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:3
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
6 раз 27%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
5 раз 23%
3
1 раз 5%
1
10 раз 45%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Хартберг
ЛАСК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
56
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
101
110
47
110
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
193
616
913
121
616
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|13
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|12 (1)
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|11 (4)
|ЛАСК
|Любичич Марин
|11 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 8
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 6
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 6
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 6
|Сваровски Тироль
|Felix Bacher
|2 4