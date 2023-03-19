  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 22. Стадион: .
Аустрия Вена
2:0
Конец матча
Рапид Вена
0'
26' Желтая карточка
Касиус Денсо
1:0
40' Гол
Табакович Харис
2:0
53' Гол
Лайднер Дорон
57' Желтая карточка
Ауэр Йонас
87' Желтая карточка
Грюлль Марко
90' Желтая карточка
Браунёдер Маттиас
90'+5
1
Фрюхтль
Кристиан
46
Хандль
Йоханнес
20
Мюль
Лукас
40
Мейсль
Маттео
66
Мартинс
Марвин
16
Лайднер
Дорон
23
Браунёдер
Маттиас
77
Джукич
Александар
30
Фишер
Манфред
36
Фитц
Доминик
25
Табакович
Харис
45
Хедль
Никлас
2
Касиус
Денсо
43
Кверфельд
Леопольд
19
Золльбауэр
Михаэль
23
Ауэр
Йонас
16
Петрович
Деян
14
Пеич
Алекса
29
Байич
Анте
24
Грайль
Патрик
27
Грюлль
Марко
9
Бургшталлер
Гвидо
Аустрия Вена
3-4-2-1
Рапид Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Аустрия Вена
Рапид Вена

26 матчей

57.7%
42.3%
15 побед 11 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
53.8%
14 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
38.5%
11.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед

26 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

57.7%
42.3%
0 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 23 победы

52 матча

28.8%
36.5%
34.7%
15 побед 19 ничьих 18 побед

Первый тайм

26.9%
55.8%
17.3%
14 побед 29 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
30.8%
44.2%
13 побед 16 ничьих 23 победы

История матчей

Б
1:2
БЧГ
1:1
БЧГ
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:2
Б
1:3
Б
6:1
Б
0:1
Б
0:4
Б
1:1
К
1:2
Б
0:1
Б
2:2
Б
0:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:4
Б
1:0
Б
0:3
Б
1:2
Б
2:5
Б
4:1
Б
2:1
Б
2:3
Б
2:2
Б
0:1
Б
3:1
Б
0:1
Б
0:0
Б
2:2
Б
1:2
Б
2:0
Б
0:3
Б(M
0:0
Б(M
1:1
Б(M
0:3
Б(M
0:1
Б(M
0:1
Б(M
0:1
Б(M
1:0
Б(M
2:0
Б(M
4:1
Б(M
1:1
Б(M
3:2
Б(M
2:2
Б(M
2:0
Б(M
2:0
Б(M
0:0
Б(M
2:2

Голы

Всего голов

31
34

Голов в среднем за матч

1.15
1.36

Среднее время на гол

78
66

Всего голов

32
41

Голов в среднем за матч

1.28
1.52

Среднее время на гол

70
59

Всего голов

63
75

Голов в среднем за матч

1.21
1.44

Тотал матчей

2.5
48
Больше 92%
Меньше 8%
4
39
Больше 75%
Меньше 25%
13
24
Больше 46%
Меньше 54%
28
16
Больше 31%
Меньше 69%
36
7
Больше 13%
Меньше 87%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
2
Больше 4%
Меньше 96%
50

Среднее время на гол

74
62

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 9 (1) 0.41
Фитц Доминик 6 (2) 0.27
Грубер Андреас 5 0.23
Келес Джан 3 0.14
Джукич Александар 2 0.09
Фишер Манфред 2 0.09
Ранфтль Райнхольд 2 0.09
Мартинс Марвин 1 0.05
Браунёдер Маттиас 1 0.05
Польстер Мануэль 1 0.05
Хускович Муарем 1 0.05
Лайднер Дорон 1 0.05
Джуричин Марко 1 0.05
Доведан Никола 0 0
Тейгль Георг 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 13 (2) 0.59
Циммерманн Бернхард 7 0.32
Грюлль Марко 4 0.18
Штрунц Оливер 3 0.14
Кюн Николас 2 0.09
Дрёйф Ферди 1 0.05
Байич Анте 1 0.05
Грайль Патрик 1 0.05
Демир Юсуф 1 0.05
Кверфельд Леопольд 1 0.05
Шик Торстен 0 0
Ауэр Йонас 0 0
Косцельник Мартин 0 0
Касиус Денсо 0 0
Освальд Мориц 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 5 1
Ранфтль Райнхольд 5 0
Фитц Доминик 4 0
Браунёдер Маттиас 4 0
Тейгль Георг 3 0
Табакович Харис 2 0
Мартинс Марвин 2 0
Фишер Манфред 2 0
Мюль Лукас 2 0
Польстер Мануэль 2 0
Хускович Муарем 2 0
Холланд Джеймс 1 0
Джуричин Марко 1 0
Доведан Никола 1 0
Балтакса Матан 1 0
Ibrahima Drame2 1 0
Келес Джан 1 0
Крейкер Дарио 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грюлль Марко 6 0
Ауэр Йонас 6 0
Байич Анте 4 1
Кершбаум Роман 5 0
Пеич Алекса 5 0
Martin Moormann 2 1
Бургшталлер Гвидо 3 0
Циммерманн Бернхард 3 0
Кверфельд Леопольд 1 1
Шик Торстен 2 0
Виммер Кевин 2 0
Хофманн Максимилиан 2 0
Косцельник Мартин 2 0
Касиус Денсо 2 0
Золльбауэр Михаэль 1 0
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Освальд Мориц 1 0

Результаты матчей

Аустрия Вена
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Рапид Вена
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

4
5
Аустрия Вена
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Рапид Вена
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
12

Волевые поражения

13
13
Аустрия Вена
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
Рапид Вена
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

12
14

Волевые поражения

17
18

Голы по времени матча

Забито

19
16
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
1
5%
1
6%
1-15
2
11%
3
19%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
7
37%
3
19%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
3
16%
6
38%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
15%
2
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
4
33%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
4
31%
2
17%
76-90

Забито

17
18
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
1
6%
1
6%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
4
24%
2
11%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
3
18%
3
17%
61-75
3
18%
8
44%
76-90

Пропущено

19
14
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
1
5%
5
36%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
3
16%
1
7%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
5
26%
2
14%
61-75
4
21%
4
29%
76-90

Забито

36
34
15 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 12
5 Не забивали 4
2
6%
2
6%
1-15
5
14%
5
15%
16-30
8
22%
4
12%
31-45
10
28%
5
15%
46-60
5
14%
4
12%
61-75
6
17%
14
41%
76-90

Пропущено

32
26
11 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 15
3
9%
7
27%
1-15
3
9%
2
8%
16-30
5
16%
5
19%
31-45
6
19%
3
12%
46-60
7
22%
3
12%
61-75
8
25%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Штурм - Аустрия Вена 3:1 Рид - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:0
Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 Аустрия Вена - Вашаш 3:1 Аустрия Вена - Трайскирхен 3:2 Аустрия Вена - Зброёвка 3:4 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Аустрия Вена 4:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Лех 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:2 Винер - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:2 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3
Рапид Вена
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Альтах 3:0
Рапид Вена - ТВЛ Электра 4:0 Штурм - Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Динамо Киев 4:0 Трайскирхен - Рапид Вена 2:4 Теплице - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Шлёнск 2:3 Рапид Вена - Донауфельд 1:0 Рапид Вена - Донауфельд 6:0 Рапид Вена - Шальке 04 2:2 Рома (до 19 лет) - Рапид Вена 6:2 Рапид Вена - Фёрст Вена 4:1 Рапид Вена - Рид 1:1 Рапид Вена - Флоридсдорфер 2:2 Хартберг - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:0

Результаты матчей

Аустрия Вена
Рапид Вена

Точный счет

2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

3:0
3 раза 14%
0:3
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
1:2
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 36%
3
6 раз 27%
0
5 раз 23%
1
3 раза 14%
1
10 раз 45%
0
4 раза 18%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
5
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Аустрия Вена
Рапид Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
1
7
4
1.5
4
7
3
8
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
7
4
1.5
4
7
3
8
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
18
4
14
8
1.5
8
14
6
16
2.5
4
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 22 17 4 1 49 - 13 55
2.
Штурм
 22 14 6 2 37 - 15 48
3.
ЛАСК
 22 10 8 4 38 - 28 38
4.
Аустрия Вена
 22 10 5 7 37 - 31 35
5.
Рапид Вена
 22 10 3 9 34 - 26 33
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 22 9 3 10 35 - 40 30
7.
Сваровски Тироль
 22 8 4 10 32 - 37 28
8.
Аустрия Лустенау
 22 7 6 9 29 - 37 27
9.
Вольфсбергер
 22 6 3 13 35 - 41 21
10.
Рид
 22 4 6 12 16 - 32 18
11.
Хартберг
 22 5 3 14 22 - 42 18
12.
Альтах
 22 4 5 13 22 - 44 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 11 7 4 0 19 - 4 25
2.
Штурм
 11 8 1 2 20 - 9 25
3.
Аустрия Вена
 11 6 2 3 19 - 13 20
4.
ЛАСК
 11 5 3 3 19 - 17 18
5.
Аустрия Лустенау
 11 5 3 3 19 - 19 18
6.
Рапид Вена
 11 5 1 5 18 - 14 16
7.
Аустрия Клагенфурт 2
 11 4 1 6 13 - 17 13
8.
Сваровски Тироль
 11 3 3 5 13 - 21 12
9.
Хартберг
 11 3 2 6 14 - 22 11
10.
Рид
 11 2 4 5 10 - 16 10
11.
Альтах
 11 2 3 6 12 - 18 9
12.
Вольфсбергер
 11 1 1 9 15 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 11 10 0 1 30 - 9 30
2.
Штурм
 11 6 5 0 17 - 6 23
3.
ЛАСК
 11 5 5 1 19 - 11 20
4.
Вольфсбергер
 11 5 2 4 20 - 16 17
5.
Рапид Вена
 11 5 2 4 16 - 12 17
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 11 5 2 4 22 - 23 17
7.
Сваровски Тироль
 11 5 1 5 19 - 16 16
8.
Аустрия Вена
 11 4 3 4 18 - 18 15
9.
Аустрия Лустенау
 11 2 3 6 10 - 18 9
10.
Рид
 11 2 2 7 6 - 16 8
11.
Альтах
 11 2 2 7 10 - 26 8
12.
Хартберг
 11 2 1 8 8 - 20 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт 2 Пинк Маркус 16
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 13
Вольфсбергер Барибо Тай 12 (1)
ЛАСК Накамура Кейто 11 (4)
ЛАСК Любичич Марин 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 1 8
Альтах Нухиу Атдхи 1 6
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 6
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 6
Сваровски Тироль Felix Bacher 2 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    91'
    Matthias Braunoeder получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    87'
    Грюлль Марко получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    Мейсль Маттео уходит с поля. Балтакса Матан выходит вместо него
  • 87'
    Дорон Лейднер уходит с поля. Manuel Polster выходит вместо него
  • 71'
    Фитц Доминик уходит с поля. Келес Джан выходит вместо него
  • 66'
    Denso Kasius уходит с поля. Шик Торстен выходит вместо него
  • 66'
    Петрович Деян уходит с поля. Bernhard Zimmermann выходит вместо него
  • Желтая карточка
    57'
    Ауэр Йонас получил желтую карточку от судьи
  • 56'
    Байич Анте уходит с поля. Oliver Strunz выходит вместо него
  • Описание гола
    53'
    Г О О О О Л - Дорон Лейднер бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Дорон Лейднер сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Табакович Харис бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Аустрия Вена 2:0 Рапид Вена онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     