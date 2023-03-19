Тур: 22. Стадион: Дженерали Арена.
2:0
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаКасиус Денсо
1:0
40' ГолТабакович Харис
2:0
53' ГолЛайднер Дорон
57' Желтая карточкаАуэр Йонас
87' Желтая карточкаГрюлль Марко
90' Желтая карточкаБраунёдер Маттиас
90'+5
Ход матча
26'
40'
1:0
53'
2:0
57'
87'
20
Мюль
Лукас
36
Фитц
Доминик
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
14
Пеич
Алекса
29
Байич
Анте
27
Грюлль
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
-
39 Тейгль ГеоргЗащитник
-
27 Вучич РомеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Пеич АлексаПолузащитник
-
29 Байич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Баришич Зоран
История личных встреч
Аустрия Вена
Рапид Вена
26 матчей
57.7%
42.3%
15 побед 11 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
53.8%
14 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
38.5%
11.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед
26 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед
Первый тайм
57.7%
42.3%
0 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 23 победы
52 матча
28.8%
36.5%
34.7%
15 побед 19 ничьих 18 побед
Первый тайм
26.9%
55.8%
17.3%
14 побед 29 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
30.8%
44.2%
13 побед 16 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
31
34
Голов в среднем за матч
1.15
1.36
Среднее время на гол
78
66
Всего голов
32
41
Голов в среднем за матч
1.28
1.52
Среднее время на гол
70
59
Всего голов
63
75
Голов в среднем за матч
1.21
1.44
Тотал матчей
2.5
48
Больше 92%
Меньше 8%
4
39
Больше 75%
Меньше 25%
13
24
Больше 46%
Меньше 54%
28
16
Больше 31%
Меньше 69%
36
7
Больше 13%
Меньше 87%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
Среднее время на гол
74
62
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|9 (1)
|0.41
|Фитц Доминик
|6 (2)
|0.27
|Грубер Андреас
|5
|0.23
|Келес Джан
|3
|0.14
|Джукич Александар
|2
|0.09
|Фишер Манфред
|2
|0.09
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0.09
|Мартинс Марвин
|1
|0.05
|Браунёдер Маттиас
|1
|0.05
|Польстер Мануэль
|1
|0.05
|Хускович Муарем
|1
|0.05
|Лайднер Дорон
|1
|0.05
|Джуричин Марко
|1
|0.05
|Доведан Никола
|0
|0
|Тейгль Георг
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|13 (2)
|0.59
|Циммерманн Бернхард
|7
|0.32
|Грюлль Марко
|4
|0.18
|Штрунц Оливер
|3
|0.14
|Кюн Николас
|2
|0.09
|Дрёйф Ферди
|1
|0.05
|Байич Анте
|1
|0.05
|Грайль Патрик
|1
|0.05
|Демир Юсуф
|1
|0.05
|Кверфельд Леопольд
|1
|0.05
|Шик Торстен
|0
|0
|Ауэр Йонас
|0
|0
|Косцельник Мартин
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|5
|1
|Ранфтль Райнхольд
|5
|0
|Фитц Доминик
|4
|0
|Браунёдер Маттиас
|4
|0
|Тейгль Георг
|3
|0
|Табакович Харис
|2
|0
|Мартинс Марвин
|2
|0
|Фишер Манфред
|2
|0
|Мюль Лукас
|2
|0
|Польстер Мануэль
|2
|0
|Хускович Муарем
|2
|0
|Холланд Джеймс
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Доведан Никола
|1
|0
|Балтакса Матан
|1
|0
|Ibrahima Drame2
|1
|0
|Келес Джан
|1
|0
|Крейкер Дарио
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грюлль Марко
|6
|0
|Ауэр Йонас
|6
|0
|Байич Анте
|4
|1
|Кершбаум Роман
|5
|0
|Пеич Алекса
|5
|0
|Martin Moormann
|2
|1
|Бургшталлер Гвидо
|3
|0
|Циммерманн Бернхард
|3
|0
|Кверфельд Леопольд
|1
|1
|Шик Торстен
|2
|0
|Виммер Кевин
|2
|0
|Хофманн Максимилиан
|2
|0
|Косцельник Мартин
|2
|0
|Касиус Денсо
|2
|0
|Золльбауэр Михаэль
|1
|0
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Освальд Мориц
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Вена
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Рапид Вена
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
4
5
Аустрия Вена
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Рапид Вена
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
12
Волевые поражения
13
13
Аустрия Вена
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
Рапид Вена
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
12
14
Волевые поражения
17
18
Голы по времени матча
Забито
19
16
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
1
5%
1
6%
1-15
2
11%
3
19%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
7
37%
3
19%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
3
16%
6
38%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
15%
2
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
4
33%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
4
31%
2
17%
76-90
Забито
17
18
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
1
6%
1
6%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
4
24%
2
11%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
3
18%
3
17%
61-75
3
18%
8
44%
76-90
Пропущено
19
14
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
1
5%
5
36%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
3
16%
1
7%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
5
26%
2
14%
61-75
4
21%
4
29%
76-90
Забито
36
34
15 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 12
5 Не забивали 4
2
6%
2
6%
1-15
5
14%
5
15%
16-30
8
22%
4
12%
31-45
10
28%
5
15%
46-60
5
14%
4
12%
61-75
6
17%
14
41%
76-90
Пропущено
32
26
11 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 15
3
9%
7
27%
1-15
3
9%
2
8%
16-30
5
16%
5
19%
31-45
6
19%
3
12%
46-60
7
22%
3
12%
61-75
8
25%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Штурм - Аустрия Вена 3:1 Рид - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:0
Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 Аустрия Вена - Вашаш 3:1 Аустрия Вена - Трайскирхен 3:2 Аустрия Вена - Зброёвка 3:4 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Аустрия Вена 4:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Лех 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:2 Винер - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:2 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3
Рапид Вена
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Альтах 3:0
Рапид Вена - ТВЛ Электра 4:0 Штурм - Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Динамо Киев 4:0 Трайскирхен - Рапид Вена 2:4 Теплице - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Шлёнск 2:3 Рапид Вена - Донауфельд 1:0 Рапид Вена - Донауфельд 6:0 Рапид Вена - Шальке 04 2:2 Рома (до 19 лет) - Рапид Вена 6:2 Рапид Вена - Фёрст Вена 4:1 Рапид Вена - Рид 1:1 Рапид Вена - Флоридсдорфер 2:2 Хартберг - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:0
Результаты матчей
Аустрия Вена
Рапид Вена
Точный счет
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
3:0
3 раза 14%
0:3
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
1:2
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 36%
3
6 раз 27%
0
5 раз 23%
1
3 раза 14%
1
10 раз 45%
0
4 раза 18%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
5
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Аустрия Вена
Рапид Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
101
74
47
38
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
74
47
38
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
184
148
814
616
418
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|13
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|12 (1)
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|11 (4)
|ЛАСК
|Любичич Марин
|11 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 8
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 6
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 6
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 6
|Сваровски Тироль
|Felix Bacher
|2 4