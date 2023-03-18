Тур: 20. Стадион: ВЭБ Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
ЦСКА Москва
Зенит
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.9%
53.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
30.8%
76.9%
4 победы 10 ничьих 0 побед
26 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы
Первый тайм
42.3%
57.7%
0 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 19 побед
39 матчей
20.5%
23.1%
56.4%
8 побед 9 ничьих 22 победы
Первый тайм
25.6%
46.2%
28.2%
10 побед 18 ничьих 11 побед
Второй тайм
10.3%
41%
48.7%
4 победы 16 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
20
Голов в среднем за матч
0.84
1
Среднее время на гол
106
90
Всего голов
29
30
Голов в среднем за матч
1.45
1.58
Среднее время на гол
62
57
Всего голов
45
50
Голов в среднем за матч
1.15
1.28
Тотал матчей
2.5
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
30
Больше 77%
Меньше 23%
9
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
10
Больше 26%
Меньше 74%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
Среднее время на гол
78
70
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|11 (2)
|0.58
|Медина Хесус
|6 (2)
|0.32
|Карраскаль Хорхе
|5 (2)
|0.26
|Обляков Иван
|3
|0.16
|Кучаев Константин
|2
|0.11
|Виллиан Роша
|2
|0.11
|Дивеев Игорь
|1
|0.05
|Набабкин Кирилл
|1
|0.05
|Заболотный Антон
|1
|0.05
|Гайч Адольфо
|1
|0.05
|Гайич Милан III
|0
|0
|Мухин Максим
|0
|0
|Акинфеев Игорь
|0
|0
|Мойзес
|0
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|0
|0
|Мендес Виктор
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малком Филипе
|16
|0.84
|Вендел Маркус
|7
|0.37
|Мостовой Андрей
|6
|0.32
|Сергеев Иван
|6
|0.32
|Кузяев Далер
|5 (2)
|0.26
|Мантуан Густаво
|4
|0.21
|Клаудиньо
|3
|0.16
|Барриос Вильмар
|1
|0.05
|Ерохин Александр
|1
|0.05
|Ловрен Деян
|1
|0.05
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.05
|Родригао де Соуза
|1
|0.05
|Кассьерра Матео
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
|Адамов Арсен
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карраскаль Хорхе
|6
|0
|Мойзес
|5
|0
|Зделар Саша
|4
|0
|Мухин Максим
|4
|0
|Обляков Иван
|2
|1
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0
|Ушаков Егор
|1
|1
|Набабкин Кирилл
|2
|0
|Чалов Фёдор
|2
|0
|Виллиан Роша
|2
|0
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
|Ермаков Никита
|1
|0
|Гайич Милан III
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
|Глебов Кирилл
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сутормин Алексей
|2
|0
|Барриос Вильмар
|2
|0
|Дуглас Сантос
|2
|0
|Кузяев Далер
|2
|0
|Мантуан Густаво
|2
|0
|Одоевский Даниил
|0
|1
|Кержаков Михаил
|1
|0
|Родригао де Соуза
|1
|0
|Ловрен Деян
|1
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
|Вендел Маркус
|1
|0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Зенит
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
3
2
ЦСКА Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Зенит
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
7
35
ЦСКА Москва
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Зенит
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
11
3
Волевые поражения
10
37
Голы по времени матча
Забито
24
16
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
1
4%
0
0%
1-15
5
21%
3
19%
16-30
6
25%
2
13%
31-45
2
8%
5
31%
46-60
5
21%
3
19%
61-75
5
21%
3
19%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
9
36
6 В 1-м тайме 16
3 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 9
12 Не забивали 9
3
33%
7
19%
1-15
2
22%
5
14%
16-30
1
11%
4
11%
31-45
0
0%
4
11%
46-60
2
22%
5
14%
61-75
1
11%
11
31%
76-90
Пропущено
13
7
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
3
23%
2
29%
61-75
4
31%
1
14%
76-90
Забито
33
52
18 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 31
12 Забивали первыми 15
4 Не забивали 1
4
12%
7
13%
1-15
7
21%
8
15%
16-30
7
21%
6
12%
31-45
2
6%
9
17%
46-60
7
21%
8
15%
61-75
6
18%
14
27%
76-90
Пропущено
21
10
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 8
0
0%
3
30%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
5
24%
2
20%
46-60
4
19%
2
20%
61-75
4
19%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0
ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Партизан - ЦСКА Москва 1:2 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Симба Дар-эс-Салам 2:2 ЦСКА Москва - Симба 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Урал - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 0:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 0:1 Оренбург - ЦСКА Москва 2:2
Зенит
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Зенит - Динамо Москва 1:1 Зенит - Химки 3:2 Зенит - Пари НН 3:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3
Сепахан - Зенит 2:0 Зенит - Урал 1:1 Зенит - Дубай Сити 8:0 Зенит - Арарат-Армения 1:1 Урарту - Зенит 0:1 Зенит - Джохор Дарул Такзим 3:0 Урал - Зенит 1:1 Зенит - Лусаил Сити 3:0 Зенит - Аль-Бидда 9:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Црвена Звезда 3:1 Факел - Зенит 0:2 Торпедо Москва - Зенит 0:2 Зенит - Ахмат 1:2 Краснодар - Зенит 0:1 Зенит - Сочи 7:0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
Зенит
Точный счет
4:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
3:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
Точное количество голов
4
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
3
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
7
1 раз 10%
8
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
5 раз 26%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
4
4 раза 21%
3
1 раз 5%
2
5 раз 26%
3
5 раз 26%
1
4 раза 21%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
7
1 раз 5%
8
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
ЦСКА Москва
Зенит
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
91
54
73
45
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
81
37
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
181
109
145
514
910
415
415
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|53 - 9
|48
|2.
|0:1 Заявка
|20
|12
|4
|4
|45 - 23
|40
|3.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|35 - 27
|38
|4.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|34 - 20
|32
|5.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|35 - 24
|32
|6.
|1:0 Заявка
|20
|10
|1
|9
|39 - 40
|31
|7.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|30 - 29
|29
|8.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|36 - 32
|29
|9.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|29 - 36
|28
|10.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|24 - 30
|25
|11.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|20 - 30
|20
|12.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|23 - 34
|19
|13.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|24 - 35
|19
|14.
|Заявка
|19
|1
|11
|7
|24 - 37
|14
|15.
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|19 - 40
|13
|16.
|Заявка
|19
|1
|4
|14
|9 - 33
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|37 - 6
|27
|2.
|1:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|27 - 11
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 15
|23
|5.
|0:1 Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 9
|22
|6.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 12
|21
|7.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 8
|20
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 15
|17
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|10.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 16
|13
|11.
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|14 - 15
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 20
|8
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|14 - 17
|6
|16.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 3
|21
|2.
|0:1 Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 14
|18
|3.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|18 - 17
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 12
|15
|5.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 18
|13
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 17
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 24
|7
|13.
|1:0 Заявка
|10
|2
|0
|8
|12 - 29
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|11 - 29
|4
|15.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|10 - 22
|4
|16.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 16
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|16 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|16 (5)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|11 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|10 (1)
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Ахмат
|Швец Антон
|8
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 6
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Зенит
Исход игры
ЦСКА Москва
20.3% (15)
Ничья
25.7% (19)
Зенит
54.1% (40)
Тотал 2.5
Больше
64.06% (41)
Меньше
35.94% (23)
Обе команды забьют
Да
89.06% (57)
Нет
10.94% (7)
Популярный счёт
1:2 Зенит
31.1% (23)
1:1 Ничья
21.6% (16)
2:1 ЦСКА Москва
12.2% (9)
0:2 Зенит
4.1% (3)
1:3 Зенит
4.1% (3)
2:3 Зенит
4.1% (3)
2:2 Ничья
4.1% (3)
0:1 Зенит
2.7% (2)
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