  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
ЦСКА Москва
 
Позже
Зенит
Прогнозы 72
ЦСКА Москва 20.8% (15)
X 25% (18)
Зенит 54.2% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Зенит
3.70
3.60
3.55
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

ЦСКА Москва
Зенит

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.9%
53.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

30.8%
76.9%
4 победы 10 ничьих 0 побед

26 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

42.3%
57.7%
0 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 19 побед

39 матчей

20.5%
23.1%
56.4%
8 побед 9 ничьих 22 победы

Первый тайм

25.6%
46.2%
28.2%
10 побед 18 ничьих 11 побед

Второй тайм

10.3%
41%
48.7%
4 победы 16 ничьих 19 побед

История матчей

ПЛ
2:1
КPП
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:4
ТМК
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
С
0:1
К
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ОС
2:0
ПЛ
2:0
С
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
К
0:2
ПЛ
0:3
С
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

16
20

Голов в среднем за матч

0.84
1

Среднее время на гол

106
90

Всего голов

29
30

Голов в среднем за матч

1.45
1.58

Среднее время на гол

62
57

Всего голов

45
50

Голов в среднем за матч

1.15
1.28

Тотал матчей

2.5
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
30
Больше 77%
Меньше 23%
9
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
10
Больше 26%
Меньше 74%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
36

Среднее время на гол

78
70

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 11 (2) 0.58
Медина Хесус 6 (2) 0.32
Карраскаль Хорхе 5 (2) 0.26
Обляков Иван 3 0.16
Кучаев Константин 2 0.11
Виллиан Роша 2 0.11
Дивеев Игорь 1 0.05
Набабкин Кирилл 1 0.05
Заболотный Антон 1 0.05
Гайч Адольфо 1 0.05
Гайич Милан III 0 0
Мухин Максим 0 0
Акинфеев Игорь 0 0
Мойзес 0 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 0 0
Мендес Виктор 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малком Филипе 16 0.84
Вендел Маркус 7 0.37
Мостовой Андрей 6 0.32
Сергеев Иван 6 0.32
Кузяев Далер 5 (2) 0.26
Мантуан Густаво 4 0.21
Клаудиньо 3 0.16
Барриос Вильмар 1 0.05
Ерохин Александр 1 0.05
Ловрен Деян 1 0.05
Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.05
Родригао де Соуза 1 0.05
Кассьерра Матео 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Адамов Арсен 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраскаль Хорхе 6 0
Мойзес 5 0
Зделар Саша 4 0
Мухин Максим 4 0
Обляков Иван 2 1
Зайнутдинов Бактиёр 3 0
Ушаков Егор 1 1
Набабкин Кирилл 2 0
Чалов Фёдор 2 0
Виллиан Роша 2 0
Акинфеев Игорь 1 0
Кучаев Константин 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Ермаков Никита 1 0
Гайич Милан III 1 0
Мендес Виктор 1 0
Глебов Кирилл 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сутормин Алексей 2 0
Барриос Вильмар 2 0
Дуглас Сантос 2 0
Кузяев Далер 2 0
Мантуан Густаво 2 0
Одоевский Даниил 0 1
Кержаков Михаил 1 0
Родригао де Соуза 1 0
Ловрен Деян 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Малком Филипе 1 0
Алип Нуралы 1 0
Вендел Маркус 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Зенит
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

3
2
ЦСКА Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Зенит
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

7
35
ЦСКА Москва
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Зенит
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

10
37

Голы по времени матча

Забито

24
16
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
1
4%
0
0%
1-15
5
21%
3
19%
16-30
6
25%
2
13%
31-45
2
8%
5
31%
46-60
5
21%
3
19%
61-75
5
21%
3
19%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

9
36
6 В 1-м тайме 16
3 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 9
12 Не забивали 9
3
33%
7
19%
1-15
2
22%
5
14%
16-30
1
11%
4
11%
31-45
0
0%
4
11%
46-60
2
22%
5
14%
61-75
1
11%
11
31%
76-90

Пропущено

13
7
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
3
23%
2
29%
61-75
4
31%
1
14%
76-90

Забито

33
52
18 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 31
12 Забивали первыми 15
4 Не забивали 1
4
12%
7
13%
1-15
7
21%
8
15%
16-30
7
21%
6
12%
31-45
2
6%
9
17%
46-60
7
21%
8
15%
61-75
6
18%
14
27%
76-90

Пропущено

21
10
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 8
0
0%
3
30%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
5
24%
2
20%
46-60
4
19%
2
20%
61-75
4
19%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0
ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Партизан - ЦСКА Москва 1:2 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Симба Дар-эс-Салам 2:2 ЦСКА Москва - Симба 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Урал - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 0:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 0:1 Оренбург - ЦСКА Москва 2:2
Зенит
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Зенит - Динамо Москва 1:1 Зенит - Химки 3:2 Зенит - Пари НН 3:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3
Сепахан - Зенит 2:0 Зенит - Урал 1:1 Зенит - Дубай Сити 8:0 Зенит - Арарат-Армения 1:1 Урарту - Зенит 0:1 Зенит - Джохор Дарул Такзим 3:0 Урал - Зенит 1:1 Зенит - Лусаил Сити 3:0 Зенит - Аль-Бидда 9:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Црвена Звезда 3:1 Факел - Зенит 0:2 Торпедо Москва - Зенит 0:2 Зенит - Ахмат 1:2 Краснодар - Зенит 0:1 Зенит - Сочи 7:0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Зенит

Точный счет

4:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
3:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%

Точное количество голов

4
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
3
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
7
1 раз 10%
8
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
5 раз 26%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
4
4 раза 21%
3
1 раз 5%
2
5 раз 26%
3
5 раз 26%
1
4 раза 21%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
7
1 раз 5%
8
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
1.5
9
1
5
4
2.5
7
3
4
5
3.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
7
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
18
1
10
9
1.5
14
5
5
14
2.5
9
10
4
15
3.5
4
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 19 15 3 1 53 - 9 48
2.
Спартак Москва
 0:1 Заявка 20 12 4 4 45 - 23 40
3.
Ростов
 Заявка 19 11 5 3 35 - 27 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 19 9 5 5 34 - 20 32
5.
Динамо Москва
 Заявка 19 9 5 5 35 - 24 32
6.
Оренбург
 1:0 Заявка 20 10 1 9 39 - 40 31
7.
Ахмат
 Заявка 19 9 2 8 30 - 29 29
8.
Краснодар
 Заявка 19 8 5 6 36 - 32 29
9.
Сочи
 Заявка 19 8 4 7 29 - 36 28
10.
Урал
 Заявка 19 7 4 8 24 - 30 25
11.
Крылья Советов
 Заявка 19 5 5 9 20 - 30 20
12.
Пари НН
 Заявка 19 5 4 10 23 - 34 19
13.
Локомотив Москва
 Заявка 19 5 4 10 24 - 35 19
14.
Факел
 Заявка 19 1 11 7 24 - 37 14
15.
Химки
 Заявка 19 3 4 12 19 - 40 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 19 1 4 14 9 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 9 0 1 37 - 6 27
2.
Оренбург
 1:0 Заявка 10 8 1 1 27 - 11 25
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4.
Ростов
 Заявка 11 7 2 2 20 - 15 23
5.
Спартак Москва
 0:1 Заявка 9 7 1 1 25 - 9 22
6.
Сочи
 Заявка 10 6 3 1 20 - 12 21
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 6 2 1 24 - 8 20
8.
Краснодар
 Заявка 10 5 2 3 20 - 15 17
9.
Ахмат
 Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
10.
Урал
 Заявка 10 4 1 5 12 - 16 13
11.
Факел
 Заявка 9 1 7 1 14 - 15 10
12.
Крылья Советов
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
13.
Химки
 Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
14.
Пари НН
 Заявка 9 2 2 5 14 - 20 8
15.
Локомотив Москва
 Заявка 9 1 3 5 14 - 17 6
16.
Торпедо Москва
 Заявка 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 6 3 0 16 - 3 21
2.
Спартак Москва
 0:1 Заявка 11 5 3 3 20 - 14 18
3.
Ахмат
 Заявка 9 5 0 4 18 - 17 15
4.
Ростов
 Заявка 8 4 3 1 15 - 12 15
5.
Локомотив Москва
 Заявка 10 4 1 5 10 - 18 13
6.
Краснодар
 Заявка 9 3 3 3 16 - 17 12
7.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
9.
Пари НН
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
10.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
11.
Динамо Москва
 Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
12.
Сочи
 Заявка 9 2 1 6 9 - 24 7
13.
Оренбург
 1:0 Заявка 10 2 0 8 12 - 29 6
14.
Химки
 Заявка 10 1 1 8 11 - 29 4
15.
Факел
 Заявка 10 0 4 6 10 - 22 4
16.
Торпедо Москва
 Заявка 9 0 3 6 5 - 16 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
Зенит Малком Филипе 16 (5)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 11 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Ахмат Швец Антон 8
Оренбург Сиваков Михаил 1 6
Сочи Мелкадзе Георгий 7
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 марта 2023, осталось 1 день 7 часов 1 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 31.1% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 72
    ЦСКА Москва 20.8% (15)
    X 25% (18)
    Зенит 54.2% (39)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Зенит
    3.70
    3.60
    3.55
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч ЦСКА Москва - Зенит онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Зенит

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    20.3% (15)
    Ничья
    25.7% (19)
    Зенит
    54.1% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.06% (41)
    Меньше
    35.94% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    89.06% (57)
    Нет
    10.94% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    31.1% (23)
    1:1 Ничья
    21.6% (16)
    2:1 ЦСКА Москва
    12.2% (9)
    0:2 Зенит
    4.1% (3)
    1:3 Зенит
    4.1% (3)
    2:3 Зенит
    4.1% (3)
    2:2 Ничья
    4.1% (3)
    0:1 Зенит
    2.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    ЦСКА Москва
    Зенит
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     