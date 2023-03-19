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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 25. Стадион: . Зрители: 17489 Главный судья: Марциняк Шимон
Видзев Лодзь
1:2
Конец матча
Лех
0'
18' Желтая карточка
Ганоушек Марек
57' Желтая карточка
Карлстрём Йеспер
63' Желтая карточка
Шимчак Филип
1:0
71' Гол
Павловски Бартоломей
1:1
73' Гол
Мархвиньски Филип
1:2
78' Гол
Вельде Кристоффер
90' Желтая карточка
Цыганик Андрей
90'+5
26
Равас
Генрих
95
Стемпиньски
Мариуш
5
Шота
Серафин
4
Жиро
Матеуш
23
Зелиньски
Павел
25
Ганоушек
Марек
6
Шеху
Юлиан
22
Dominik
Kun
13
Ernest
Terpilowski
9
Санчез
Джорди
19
Павловски
Бартоломей
35
Беднарек
Филип
2
Перейра
Жоэл
III
18
Саламон
Бартош
16
Милич
Антонио
5
Ребошу
Педру
6
Карлстрём
Йеспер
22
Муравски
Радослав
50
Ба-Луа
Адриэль
11
Мархвиньски
Филип
23
Вельде
Кристоффер
17
Шимчак
Филип
Видзев Лодзь
3-4-3
Лех
4-2-3-1

История личных встреч

Видзев Лодзь
Лех

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

Э
2:0
Э
2:2
Э
1:0
Э
4:0
Э
0:1
Э
0:0
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:1
OE
1:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

0.8
0.2

Среднее время на гол

112
450

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.2
0.6

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

75
150

Бомбардиры внутри турнира

Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 8 (1) 0.32
Санчез Джорди 6 0.24
Dominik Kun 3 0.12
Хансен Кристоффер 3 0.12
Ernest Terpilowski 2 0.08
Липски Патрик 2 0.08
Ганоушек Марек 2 (1) 0.08
Кройцриглер Мартин 2 (2) 0.08
Данеляк Кароль 1 0.04
Милош Мато 1 0.04
Сыпек Якуб 1 0.04
Стемпиньски Мариуш 0 0
Зелиньски Павел 0 0
Нунеш Фабиу 0 0
Шота Серафин 0 0
Летневски Юлиуш 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 10 (4) 0.4
Скораш Михал 6 0.24
Вельде Кристоффер 4 0.16
Мархвиньски Филип 2 0.08
Соуза Афонсу 2 0.08
Шимчак Филип 2 0.08
Квеквескири Ника 2 0.08
Амарал Жоау 2 0.08
Муравски Радослав 1 0.04
Цитаишвили Георгий 1 0.04
Собех Артур 1 0.04
Милич Антонио 1 0.04
Ребошу Педру 0 0
Перейра Жоэл III 0 0
Червински Алан 0 0
Карлстрём Йеспер 0 0
Дагерстол Филип 0 0

Карточки

Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчез Джорди 4 0
Dominik Kun 3 0
Жиро Матеуш 3 0
Шота Серафин 3 0
Летневски Юлиуш 3 0
Ernest Terpilowski 3 0
Ганоушек Марек 2 0
Павловски Бартоломей 2 0
Хансен Кристоффер 1 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Милош Мато 1 0
Кройцриглер Мартин 1 0
Нунеш Фабиу 1 0
Цыганик Андрей 1 0
Чорбаджийски Божидар 1 0
Шеху Юлиан 1 0
Зьявиньски Лукаш 1 0
Сыпек Якуб 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ника 6 0
Муравски Радослав 4 1
Карлстрём Йеспер 5 0
Вельде Кристоффер 5 0
Исхак Микаэль 4 0
Скораш Михал 4 0
Дуглас Барри 2 1
Червински Алан 3 0
Перейра Жоэл III 3 0
Соуза Афонсу 3 0
Шимчак Филип 3 0
Саламон Бартош 2 0
Беднарек Филип 2 0
Ба-Луа Адриэль 2 0
Цитаишвили Георгий 2 0
Мархвиньски Филип 2 0
Собех Артур 1 0
Милич Антонио 1 0
Шатка Любомир 1 0
Амарал Жоау 1 0
Пиньот Максимилиан 1 0
Michal Gurgul 1 0

Результаты матчей

Видзев Лодзь
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Лех
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

10
7
Видзев Лодзь
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Лех
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

7
10

Волевые поражения

13
13
Видзев Лодзь
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Лех
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
60% (15)
8% (2)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

8
13

Волевые поражения

23
20

Голы по времени матча

Забито

19
18
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
4
21%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
5%
3
17%
31-45
4
21%
3
17%
46-60
4
21%
4
22%
61-75
6
32%
4
22%
76-90

Пропущено

16
11
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
3
19%
2
18%
1-15
3
19%
1
9%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
5
31%
2
18%
76-90

Забито

14
16
2 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
0
0%
2
13%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
2
14%
3
19%
61-75
9
64%
5
31%
76-90

Пропущено

10
12
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
3
30%
2
17%
16-30
3
30%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
3
30%
3
25%
76-90

Забито

33
34
7 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
4
12%
3
9%
1-15
2
6%
5
15%
16-30
1
3%
6
18%
31-45
5
15%
4
12%
46-60
6
18%
7
21%
61-75
15
45%
9
26%
76-90

Пропущено

26
23
14 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
3
12%
3
13%
1-15
6
23%
3
13%
16-30
5
19%
4
17%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
4
15%
3
13%
61-75
8
31%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0
Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Видзев Лодзь - Динамо Батуми 4:2 Ческе-Будеёвице - Видзев Лодзь 0:4 Видзев Лодзь - Университатя Крайова 0:1 Видзев Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Корона Кельце - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Радомьяк Радом 1:3 Гурник Забже - Видзев Лодзь 3:0 Видзев Лодзь - Медзь 1:0 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 3:0 Пяст - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Ракув 0:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:3
Лех
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Юргорден - Лех 0:3 Пяст - Лех 1:1 Лех - Юргорден 2:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0
Шлёнск - Лех 2:1 Лех - Будё-Глимт 1:0 Лех - Заглембе Любин 1:2 Будё-Глимт - Лех 0:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Ганза 0:0 Айнтрахт Фр - Лех 2:2 Лех - Айнтрахт Фр 2:2 Аджман - Лех 1:1 Ягеллония - Лех 1:2 Лех - Корона Кельце 3:2 Лех - Вильярреал 3:0 Лех - Ракув 1:2

Результаты матчей

Видзев Лодзь
Лех

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 12%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:2
5 раз 20%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
3 раза 12%
1
11 раз 44%
2
6 раз 24%
0
5 раз 20%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Видзев Лодзь
Лех

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
3
5
8
1.5
3
9
2
11
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
2
4
8
1.5
6
7
1
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
20
5
9
16
1.5
9
16
3
22
2.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 25 19 4 2 51 - 16 61
2.
Легия
 25 15 7 3 39 - 26 52
3.
Лех
 25 12 7 6 34 - 23 43
4.
Погонь Щецин
 25 11 7 7 37 - 35 40
5.
Варта Познань
 25 10 7 8 30 - 23 37
6.
Видзев Лодзь
 25 10 7 8 31 - 28 37
7.
Краковия
 25 9 7 9 28 - 24 34
8.
Висла Плоцк
 25 9 5 11 34 - 34 32
9.
Радомьяк Радом
 25 9 5 11 26 - 29 32
10.
Пяст
 25 8 6 11 27 - 27 30
11.
Сталь Мелец
 25 8 6 11 27 - 31 30
12.
Заглембе Любин
 25 8 6 11 24 - 36 30
13.
Шлёнск
 25 7 9 9 25 - 34 30
14.
Ягеллония
 25 6 11 8 35 - 34 29
15.
Гурник Забже
 25 7 7 11 32 - 38 28
16.
Корона Кельце
 25 7 6 12 27 - 37 27
17.
Лехия Гданьск
 25 7 4 14 25 - 42 25
18.
Медзь
 25 4 7 14 25 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 12 1 0 34 - 7 37
2.
Легия
 12 8 4 0 23 - 12 28
3.
Висла Плоцк
 12 7 2 3 17 - 9 23
4.
Краковия
 12 6 3 3 15 - 7 21
5.
Ягеллония
 13 6 2 5 24 - 19 20
6.
Лех
 12 6 1 5 16 - 12 19
7.
Погонь Щецин
 12 5 4 3 17 - 16 19
8.
Видзев Лодзь
 13 5 3 5 18 - 17 18
9.
Шлёнск
 13 4 6 3 16 - 18 18
10.
Корона Кельце
 12 5 2 5 13 - 13 17
11.
Сталь Мелец
 12 4 4 4 13 - 11 16
12.
Лехия Гданьск
 12 4 3 5 12 - 16 15
13.
Варта Познань
 13 3 6 4 15 - 14 15
14.
Радомьяк Радом
 13 4 2 7 13 - 17 14
15.
Медзь
 13 3 5 5 14 - 18 14
16.
Гурник Забже
 13 3 4 6 16 - 21 13
17.
Пяст
 12 3 3 6 13 - 14 12
18.
Заглембе Любин
 13 2 4 7 9 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 12 7 3 2 17 - 9 24
2.
Легия
 13 7 3 3 16 - 14 24
3.
Лех
 13 6 6 1 18 - 11 24
4.
Варта Познань
 12 7 1 4 15 - 9 22
5.
Погонь Щецин
 13 6 3 4 20 - 19 21
6.
Заглембе Любин
 12 6 2 4 15 - 18 20
7.
Видзев Лодзь
 12 5 4 3 13 - 11 19
8.
Радомьяк Радом
 12 5 3 4 13 - 12 18
9.
Пяст
 13 5 3 5 14 - 13 18
10.
Гурник Забже
 12 4 3 5 16 - 17 15
11.
Сталь Мелец
 13 4 2 7 14 - 20 14
12.
Краковия
 13 3 4 6 13 - 17 13
13.
Шлёнск
 12 3 3 6 9 - 16 12
14.
Лехия Гданьск
 13 3 1 9 13 - 26 10
15.
Корона Кельце
 13 2 4 7 14 - 24 10
16.
Ягеллония
 12 0 9 3 11 - 15 9
17.
Висла Плоцк
 13 2 3 8 17 - 25 9
18.
Медзь
 12 1 2 9 11 - 22 5
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Имас Хесус 10 (3)
Ягеллония Гуаль Марк 10 (3)
Лех Исхак Микаэль 10 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 9 (4)
Погонь Щецин Гросицки Камил 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 9
Шлёнск Вердаска Диогу 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Радомьяк Радом Машаду Луиш 10
Ягеллония Нене III 1 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      18'
      Ганоушек Марек получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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