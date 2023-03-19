Тур: 25. Стадион: Видзев. Зрители: 17489 Главный судья: Марциняк Шимон
1:2
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаГаноушек Марек
57' Желтая карточкаКарлстрём Йеспер
63' Желтая карточкаШимчак Филип
1:0
71' ГолПавловски Бартоломей
1:1
73' ГолМархвиньски Филип
1:2
78' ГолВельде Кристоффер
90' Желтая карточкаЦыганик Андрей
90'+5
Ход матча
18'
57'
63'
71'
73'
78'
90'
26
Равас
Генрих
22
Dominik
Kun
- Основной состав
-
26 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Врабель ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Сыпек ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Собех АртурНападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
История личных встреч
Видзев Лодзь
Лех
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
0.8
0.2
Среднее время на гол
112
450
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.2
0.6
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
75
150
Бомбардиры внутри турнира
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|8 (1)
|0.32
|Санчез Джорди
|6
|0.24
|Dominik Kun
|3
|0.12
|Хансен Кристоффер
|3
|0.12
|Ernest Terpilowski
|2
|0.08
|Липски Патрик
|2
|0.08
|Ганоушек Марек
|2 (1)
|0.08
|Кройцриглер Мартин
|2 (2)
|0.08
|Данеляк Кароль
|1
|0.04
|Милош Мато
|1
|0.04
|Сыпек Якуб
|1
|0.04
|Стемпиньски Мариуш
|0
|0
|Зелиньски Павел
|0
|0
|Нунеш Фабиу
|0
|0
|Шота Серафин
|0
|0
|Летневски Юлиуш
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|10 (4)
|0.4
|Скораш Михал
|6
|0.24
|Вельде Кристоффер
|4
|0.16
|Мархвиньски Филип
|2
|0.08
|Соуза Афонсу
|2
|0.08
|Шимчак Филип
|2
|0.08
|Квеквескири Ника
|2
|0.08
|Амарал Жоау
|2
|0.08
|Муравски Радослав
|1
|0.04
|Цитаишвили Георгий
|1
|0.04
|Собех Артур
|1
|0.04
|Милич Антонио
|1
|0.04
|Ребошу Педру
|0
|0
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Червински Алан
|0
|0
|Карлстрём Йеспер
|0
|0
|Дагерстол Филип
|0
|0
Карточки
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчез Джорди
|4
|0
|Dominik Kun
|3
|0
|Жиро Матеуш
|3
|0
|Шота Серафин
|3
|0
|Летневски Юлиуш
|3
|0
|Ernest Terpilowski
|3
|0
|Ганоушек Марек
|2
|0
|Павловски Бартоломей
|2
|0
|Хансен Кристоффер
|1
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Милош Мато
|1
|0
|Кройцриглер Мартин
|1
|0
|Нунеш Фабиу
|1
|0
|Цыганик Андрей
|1
|0
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0
|Шеху Юлиан
|1
|0
|Зьявиньски Лукаш
|1
|0
|Сыпек Якуб
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ника
|6
|0
|Муравски Радослав
|4
|1
|Карлстрём Йеспер
|5
|0
|Вельде Кристоффер
|5
|0
|Исхак Микаэль
|4
|0
|Скораш Михал
|4
|0
|Дуглас Барри
|2
|1
|Червински Алан
|3
|0
|Перейра Жоэл III
|3
|0
|Соуза Афонсу
|3
|0
|Шимчак Филип
|3
|0
|Саламон Бартош
|2
|0
|Беднарек Филип
|2
|0
|Ба-Луа Адриэль
|2
|0
|Цитаишвили Георгий
|2
|0
|Мархвиньски Филип
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Милич Антонио
|1
|0
|Шатка Любомир
|1
|0
|Амарал Жоау
|1
|0
|Пиньот Максимилиан
|1
|0
|Michal Gurgul
|1
|0
Результаты матчей
Видзев Лодзь
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Лех
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
10
7
Видзев Лодзь
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Лех
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
7
10
Волевые поражения
13
13
Видзев Лодзь
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Лех
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
60% (15)
8% (2)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
8
13
Волевые поражения
23
20
Голы по времени матча
Забито
19
18
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
4
21%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
5%
3
17%
31-45
4
21%
3
17%
46-60
4
21%
4
22%
61-75
6
32%
4
22%
76-90
Пропущено
16
11
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
3
19%
2
18%
1-15
3
19%
1
9%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
5
31%
2
18%
76-90
Забито
14
16
2 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
0
0%
2
13%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
2
14%
3
19%
61-75
9
64%
5
31%
76-90
Пропущено
10
12
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
3
30%
2
17%
16-30
3
30%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
3
30%
3
25%
76-90
Забито
33
34
7 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
4
12%
3
9%
1-15
2
6%
5
15%
16-30
1
3%
6
18%
31-45
5
15%
4
12%
46-60
6
18%
7
21%
61-75
15
45%
9
26%
76-90
Пропущено
26
23
14 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
3
12%
3
13%
1-15
6
23%
3
13%
16-30
5
19%
4
17%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
4
15%
3
13%
61-75
8
31%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0
Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Видзев Лодзь - Динамо Батуми 4:2 Ческе-Будеёвице - Видзев Лодзь 0:4 Видзев Лодзь - Университатя Крайова 0:1 Видзев Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Корона Кельце - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Радомьяк Радом 1:3 Гурник Забже - Видзев Лодзь 3:0 Видзев Лодзь - Медзь 1:0 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 3:0 Пяст - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Ракув 0:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:3
Лех
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Юргорден - Лех 0:3 Пяст - Лех 1:1 Лех - Юргорден 2:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0
Шлёнск - Лех 2:1 Лех - Будё-Глимт 1:0 Лех - Заглембе Любин 1:2 Будё-Глимт - Лех 0:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Ганза 0:0 Айнтрахт Фр - Лех 2:2 Лех - Айнтрахт Фр 2:2 Аджман - Лех 1:1 Ягеллония - Лех 1:2 Лех - Корона Кельце 3:2 Лех - Вильярреал 3:0 Лех - Ракув 1:2
Результаты матчей
Видзев Лодзь
Лех
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 12%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:2
5 раз 20%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
3 раза 12%
1
11 раз 44%
2
6 раз 24%
0
5 раз 20%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Видзев Лодзь
Лех
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
93
58
39
211
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
112
48
67
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
205
916
916
322
322
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Имас Хесус
|10 (3)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|10 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|9 (4)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|9 (3)
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|10
|Ягеллония
|Нене III
|1 8