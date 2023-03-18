Тур: 25. Стадион: БайАрена. Главный судья: Стилер Тобиас
19
Диаби
Мусса
27
Вирц
Флориан
27
Зоммер
Янн
17
Мане
Садио
25
Мюллер
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
27 Зоммер ЯннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мане СадиоПолузащитник
-
25 Мюллер ТомасНападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Байер Л
Бавария
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
18.2%
100%
2 победы 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
81.8%
5 побед 9 ничьих 0 побед
23 матча
8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа
Первый тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Второй тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 11 побед
34 матча
17.6%
20.6%
61.8%
6 побед 7 ничьих 21 победа
Первый тайм
5.9%
47.1%
47%
2 победы 16 ничьих 16 побед
Второй тайм
14.7%
52.9%
32.4%
5 побед 18 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
12
Голов в среднем за матч
1.33
0.75
Среднее время на гол
67
120
Всего голов
37
34
Голов в среднем за матч
2.31
1.89
Среднее время на гол
38
47
Всего голов
61
46
Голов в среднем за матч
1.79
1.35
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
50
66
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диаби Мусса
|8
|0.33
|Фримпонг Жереми
|7
|0.29
|Гложек Адам
|4
|0.17
|Демирбай Керем
|3
|0.13
|Баккер Митчел
|3
|0.13
|Шик Патрик
|3
|0.13
|Амири Надим
|3
|0.13
|Андрих Роберт
|2
|0.08
|Адли Амин
|2
|0.08
|Азмун Сердар
|2
|0.08
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0.04
|Арангис Чарлес
|1
|0.04
|Паулиньо Жозе
|1
|0.04
|Та Джонатан
|1
|0.04
|Инкапье Пьеро
|1
|0.04
|Тапсоба Эдмон
|1 (1)
|0.04
|Вирц Флориан
|0
|0
|Синкгравен Дэйли
|0
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|0
|0
|Коссуну Одилон
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусиала Джамал
|11
|0.46
|Чупо-Мотинг Эрик
|10
|0.42
|Гнабри Серж
|9 (1)
|0.38
|Сане Лерой
|7
|0.29
|Мане Садио
|6 (1)
|0.25
|Коман Кингсли
|5
|0.21
|Мюллер Томас
|4
|0.17
|Тель Матис
|4
|0.17
|Киммих Йозуа
|3
|0.13
|Горецка Леон
|3
|0.13
|Павар Бенжамен
|3
|0.13
|Де Лигт Маттейс
|2
|0.08
|Дэвис Альфонсо
|1
|0.04
|Канселу Жоау
|1
|0.04
|Забитцер Марсель
|1
|0.04
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
|Упамекано Дайо
|0
|0
|Gabriel Vidovic
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инкапье Пьеро
|7
|2
|Андрих Роберт
|7
|0
|Та Джонатан
|6
|0
|Баккер Митчел
|3
|1
|Демирбай Керем
|3
|0
|Амири Надим
|3
|0
|Тапсоба Эдмон
|3
|0
|Фримпонг Жереми
|3
|0
|Адли Амин
|1
|1
|Алонсо Хаби
|2
|0
|Гложек Адам
|2
|0
|Диаби Мусса
|2
|0
|Градецки Лукаш
|0
|1
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Азмун Сердар
|1
|0
|Синкгравен Дэйли
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
|Коссуну Одилон
|1
|0
|Вирц Флориан
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киммих Йозуа
|4
|1
|Упамекано Дайо
|3
|1
|Горецка Леон
|4
|0
|Сане Лерой
|4
|0
|Де Лигт Маттейс
|4
|0
|Павар Бенжамен
|3
|0
|Юлиан Нагельсман
|3
|0
|Коман Кингсли
|1
|1
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Тель Матис
|2
|0
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Мане Садио
|1
|0
|Канселу Жоау
|1
|0
|Эрнандес Люка
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Бавария
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
0% (0)
83% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
1
7
Волевые поражения
10
6
Байер Л
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Бавария
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (9)
25% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
0
Волевые поражения
17
39
Байер Л
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
46% (11)
29% (7)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
25% (6)
33% (8)
Бавария
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
46% (11)
13% (3)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
14
7
Волевые поражения
27
45
Голы по времени матча
Забито
27
31
11 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 9
13 Не забивали 13
2
7%
7
23%
1-15
5
19%
4
13%
16-30
4
15%
12
39%
31-45
9
33%
3
10%
46-60
3
11%
2
6%
61-75
4
15%
3
10%
76-90
Пропущено
15
15
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 10
2
13%
2
13%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
3
20%
31-45
3
20%
3
20%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
4
27%
4
27%
76-90
Забито
18
39
7 В 1-м тайме 24
11 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 9
16 Не забивали 12
1
6%
5
13%
1-15
2
11%
6
15%
16-30
4
22%
13
33%
31-45
5
28%
4
10%
46-60
4
22%
3
8%
61-75
2
11%
8
21%
76-90
Пропущено
22
11
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
2
9%
3
27%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
3
14%
2
18%
31-45
3
14%
2
18%
46-60
3
14%
1
9%
61-75
7
32%
3
27%
76-90
Забито
45
70
18 В 1-м тайме 47
27 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 18
5 Не забивали 1
3
7%
12
17%
1-15
7
16%
10
14%
16-30
8
18%
25
36%
31-45
14
31%
7
10%
46-60
7
16%
5
7%
61-75
6
13%
11
16%
76-90
Пропущено
37
26
15 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 17
4
11%
5
19%
1-15
5
14%
0
0%
16-30
6
16%
5
19%
31-45
6
16%
5
19%
46-60
5
14%
4
15%
61-75
11
30%
30%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Ференцварош - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 2:3 Байер Л - Ференцварош 2:0 Байер Л - Герта 4:1
Фрайбург - Байер Л 1:1 Монако - Байер Л 2:3 Байер Л - Майнц 2:3 Байер Л - Монако 2:3 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Аугсбург - Байер Л 1:0 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Байер Л - Бохум 2:0 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Копенгаген 1:0 Байер Л - Венеция 2:1 Байер Л - Цюрих 4:1 Рейнджерс - Байер Л 3:0 Сент-Луис Сити 2 - Байер Л 0:3 Байер Л - Штутгарт 2:0 Кёльн - Байер Л 1:2
Бавария
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Бавария - Аугсбург 5:3 Бавария - ПСЖ 2:0 Штутгарт - Бавария 1:2 Бавария - Унион Берлин 3:0
Боруссия М - Бавария 3:2 ПСЖ - Бавария 0:1 Бавария - Бохум 3:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Майнц - Бавария 0:4 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Бавария - Кёльн 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 4:4 Шальке 04 - Бавария 0:2 Бавария - Вердер 6:1 Герта - Бавария 2:3 Бавария - Интер Милан 2:0 Бавария - Майнц 6:2 Барселона - Бавария 0:3 Хоффенхайм - Бавария 0:2
Результаты матчей
Байер Л
Бавария
Точный счет
2:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
2 раза 17%
6
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
2
5 раз 42%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Точный счет
2:3
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
6:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 29%
0
6 раз 25%
1
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
7 раз 29%
1
5 раз 21%
3
3 раза 13%
6
3 раза 13%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
0
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Бавария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
93
39
75
39
57
111
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
111
66
93
48
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
231
1410
186
717
1113
321
816
123
618
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|15
|7
|2
|71 - 25
|52
|2.
|Заявка
|24
|16
|2
|6
|49 - 30
|50
|3.
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|49 - 29
|45
|4.
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|36 - 28
|45
|5.
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|37 - 33
|45
|6.
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|46 - 34
|40
|7.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|39 - 35
|36
|8.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|43 - 32
|35
|9.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|43 - 39
|34
|10.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|40 - 44
|31
|11.
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|39 - 48
|31
|12.
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|31 - 44
|27
|13.
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|32 - 38
|27
|14.
|Заявка
|24
|7
|1
|16
|26 - 56
|22
|15.
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|29 - 45
|21
|16.
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|29 - 41
|20
|17.
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|20 - 44
|20
|18.
|Заявка
|24
|5
|4
|15
|30 - 44
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|28 - 10
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 11
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|39 - 11
|28
|4.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 10
|27
|5.
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|19 - 8
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 17
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 14
|23
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|22 - 14
|19
|9.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 14
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|25 - 17
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|26 - 20
|17
|12.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|13.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 16
|17
|14.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 21
|16
|15.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|22 - 21
|16
|16.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|17.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 28
|13
|18.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|32 - 14
|24
|2.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|19 - 19
|22
|3.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 20
|20
|4.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|5.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 23
|18
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 22
|17
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 21
|17
|8.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 20
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 19
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 27
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|19 - 28
|10
|12.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 24
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 22
|8
|14.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 16
|7
|15.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 27
|7
|16.
|Заявка
|13
|2
|0
|11
|9 - 35
|6
|17.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|13 - 26
|5
|18.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|10 - 25
|4
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|15 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|12 (4)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|12 (3)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|11 (10)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 9
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 7
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
|Боруссия М
|Коне Куадио
|9
|Хоффенхайм
|Фогт Кевин
|8
Прогнозы на матч Байер Л - Бавария
Исход игры
Байер Л
3.4% (2)
Ничья
5.1% (3)
Бавария
91.5% (54)
Тотал 2.5
Больше
83.64% (46)
Меньше
16.36% (9)
Обе команды забьют
Да
83.64% (46)
Нет
16.36% (9)
Популярный счёт
1:2 Бавария
52.5% (31)
0:2 Бавария
13.6% (8)
1:3 Бавария
10.2% (6)
2:3 Бавария
6.8% (4)
2:2 Ничья
5.1% (3)
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