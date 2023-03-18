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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Стилер Тобиас
Байер Л
 
Позже
Бавария
Прогнозы 58
Байер Л 3.4% (2)
X 5.2% (3)
Бавария 91.4% (53)
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Байер Л
Ничья
Бавария
5.25
5.00
5.05
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
12
Тапсоба
Эдмон
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
30
Фримпонг
Жереми
5
Баккер
Митчел
8
Андрих
Роберт
25
Паласиос
Эксекиэль
19
Диаби
Мусса
27
Вирц
Флориан
9
Азмун
Сердар
27
Зоммер
Янн
5
Павар
Бенжамен
2
Упамекано
Дайо
4
Де
Лигт
Маттейс
11
Коман
Кингсли
19
Дэвис
Альфонсо
8
Горецка
Леон
6
Киммих
Йозуа
42
Мусиала
Джамал
17
Мане
Садио
25
Мюллер
Томас
Байер Л
3-4-2-1
Бавария
3-4-2-1

История личных встреч

Байер Л
Бавария

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

18.2%
100%
2 победы 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
81.8%
5 побед 9 ничьих 0 побед

23 матча

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа

Первый тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Второй тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 11 побед

34 матча

17.6%
20.6%
61.8%
6 побед 7 ничьих 21 победа

Первый тайм

5.9%
47.1%
47%
2 победы 16 ничьих 16 побед

Второй тайм

14.7%
52.9%
32.4%
5 побед 18 ничьих 11 побед

История матчей

Б
4:0
Б
1:1
Б
1:5
Б
2:0
Б
1:2
К
2:4
Б
2:4
Б
1:2
Б
3:1
Б
3:1
К
2:6
Б
1:3
Б
3:1
Б
0:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
3:0
Б
2:0
К
0:0
Б
1:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:2
Б
2:0
Б
3:0
Б
5:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
3:0
К
4:2
Б
0:2
Б
2:1

Голы

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

1.33
0.75

Среднее время на гол

67
120

Всего голов

37
34

Голов в среднем за матч

2.31
1.89

Среднее время на гол

38
47

Всего голов

61
46

Голов в среднем за матч

1.79
1.35

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

50
66

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаби Мусса 8 0.33
Фримпонг Жереми 7 0.29
Гложек Адам 4 0.17
Демирбай Керем 3 0.13
Баккер Митчел 3 0.13
Шик Патрик 3 0.13
Амири Надим 3 0.13
Андрих Роберт 2 0.08
Адли Амин 2 0.08
Азмун Сердар 2 0.08
Паласиос Эксекиэль 1 0.04
Арангис Чарлес 1 0.04
Паулиньо Жозе 1 0.04
Та Джонатан 1 0.04
Инкапье Пьеро 1 0.04
Тапсоба Эдмон 1 (1) 0.04
Вирц Флориан 0 0
Синкгравен Дэйли 0 0
Хадсон-Одои Каллум 0 0
Коссуну Одилон 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусиала Джамал 11 0.46
Чупо-Мотинг Эрик 10 0.42
Гнабри Серж 9 (1) 0.38
Сане Лерой 7 0.29
Мане Садио 6 (1) 0.25
Коман Кингсли 5 0.21
Мюллер Томас 4 0.17
Тель Матис 4 0.17
Киммих Йозуа 3 0.13
Горецка Леон 3 0.13
Павар Бенжамен 3 0.13
Де Лигт Маттейс 2 0.08
Дэвис Альфонсо 1 0.04
Канселу Жоау 1 0.04
Забитцер Марсель 1 0.04
Мазрауи Нуссаир 0 0
Упамекано Дайо 0 0
Gabriel Vidovic 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инкапье Пьеро 7 2
Андрих Роберт 7 0
Та Джонатан 6 0
Баккер Митчел 3 1
Демирбай Керем 3 0
Амири Надим 3 0
Тапсоба Эдмон 3 0
Фримпонг Жереми 3 0
Адли Амин 1 1
Алонсо Хаби 2 0
Гложек Адам 2 0
Диаби Мусса 2 0
Градецки Лукаш 0 1
Арангис Чарлес 1 0
Азмун Сердар 1 0
Синкгравен Дэйли 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Фосу-Менса Тимоти 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Вирц Флориан 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киммих Йозуа 4 1
Упамекано Дайо 3 1
Горецка Леон 4 0
Сане Лерой 4 0
Де Лигт Маттейс 4 0
Павар Бенжамен 3 0
Юлиан Нагельсман 3 0
Коман Кингсли 1 1
Забитцер Марсель 2 0
Тель Матис 2 0
Ульрайх Свен 1 0
Зоммер Янн 1 0
Мане Садио 1 0
Канселу Жоау 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Ваннер Пауль 1 0

Результаты матчей

Байер Л
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Бавария
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
0% (0)
83% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
7

Волевые поражения

10
6
Байер Л
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Бавария
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (9)
25% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
0

Волевые поражения

17
39
Байер Л
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
46% (11)
29% (7)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
25% (6)
33% (8)
Бавария
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
46% (11)
13% (3)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

14
7

Волевые поражения

27
45

Голы по времени матча

Забито

27
31
11 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 9
13 Не забивали 13
2
7%
7
23%
1-15
5
19%
4
13%
16-30
4
15%
12
39%
31-45
9
33%
3
10%
46-60
3
11%
2
6%
61-75
4
15%
3
10%
76-90

Пропущено

15
15
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 10
2
13%
2
13%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
3
20%
31-45
3
20%
3
20%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
4
27%
4
27%
76-90

Забито

18
39
7 В 1-м тайме 24
11 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 9
16 Не забивали 12
1
6%
5
13%
1-15
2
11%
6
15%
16-30
4
22%
13
33%
31-45
5
28%
4
10%
46-60
4
22%
3
8%
61-75
2
11%
8
21%
76-90

Пропущено

22
11
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
2
9%
3
27%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
3
14%
2
18%
31-45
3
14%
2
18%
46-60
3
14%
1
9%
61-75
7
32%
3
27%
76-90

Забито

45
70
18 В 1-м тайме 47
27 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 18
5 Не забивали 1
3
7%
12
17%
1-15
7
16%
10
14%
16-30
8
18%
25
36%
31-45
14
31%
7
10%
46-60
7
16%
5
7%
61-75
6
13%
11
16%
76-90

Пропущено

37
26
15 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 17
4
11%
5
19%
1-15
5
14%
0
0%
16-30
6
16%
5
19%
31-45
6
16%
5
19%
46-60
5
14%
4
15%
61-75
11
30%
30%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Ференцварош - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 2:3 Байер Л - Ференцварош 2:0 Байер Л - Герта 4:1
Фрайбург - Байер Л 1:1 Монако - Байер Л 2:3 Байер Л - Майнц 2:3 Байер Л - Монако 2:3 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Аугсбург - Байер Л 1:0 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Байер Л - Бохум 2:0 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Копенгаген 1:0 Байер Л - Венеция 2:1 Байер Л - Цюрих 4:1 Рейнджерс - Байер Л 3:0 Сент-Луис Сити 2 - Байер Л 0:3 Байер Л - Штутгарт 2:0 Кёльн - Байер Л 1:2
Бавария
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Бавария - Аугсбург 5:3 Бавария - ПСЖ 2:0 Штутгарт - Бавария 1:2 Бавария - Унион Берлин 3:0
Боруссия М - Бавария 3:2 ПСЖ - Бавария 0:1 Бавария - Бохум 3:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Майнц - Бавария 0:4 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Бавария - Кёльн 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 4:4 Шальке 04 - Бавария 0:2 Бавария - Вердер 6:1 Герта - Бавария 2:3 Бавария - Интер Милан 2:0 Бавария - Майнц 6:2 Барселона - Бавария 0:3 Хоффенхайм - Бавария 0:2

Результаты матчей

Байер Л
Бавария

Точный счет

2:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
2 раза 17%
6
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
2
5 раз 42%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Точный счет

2:3
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
6:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 29%
0
6 раз 25%
1
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
7 раз 29%
1
5 раз 21%
3
3 раза 13%
6
3 раза 13%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
0
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
1.5
9
3
3
9
2.5
7
5
3
9
3.5
5
7
1
11
4.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
1
6
6
1.5
9
3
4
8
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
23
1
14
10
1.5
18
6
7
17
2.5
11
13
3
21
3.5
8
16
1
23
4.5
6
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 24 15 7 2 71 - 25 52
2.
Боруссия Д
 Заявка 24 16 2 6 49 - 30 50
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 24 13 6 5 49 - 29 45
4.
Унион Берлин
 Заявка 24 13 6 5 36 - 28 45
5.
Фрайбург
 Заявка 24 13 6 5 37 - 33 45
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 24 11 7 6 46 - 34 40
7.
Майнц
 Заявка 24 10 6 8 39 - 35 36
8.
Вольфсбург
 Заявка 24 9 8 7 43 - 32 35
9.
Байер Л
 Заявка 24 10 4 10 43 - 39 34
10.
Боруссия М
 Заявка 25 8 7 10 40 - 44 31
11.
Вердер
 Заявка 25 9 4 12 39 - 48 31
12.
Аугсбург
 Заявка 24 8 3 13 31 - 44 27
13.
Кёльн
 Заявка 24 6 9 9 32 - 38 27
14.
Бохум
 Заявка 24 7 1 16 26 - 56 22
15.
Герта
 Заявка 24 5 6 13 29 - 45 21
16.
Штутгарт
 Заявка 24 4 8 12 29 - 41 20
17.
Шальке 04
 Заявка 24 4 8 12 20 - 44 20
18.
Хоффенхайм
 Заявка 24 5 4 15 30 - 44 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 9 2 1 28 - 10 29
2.
Боруссия Д
 Заявка 11 9 1 1 30 - 11 28
3.
Бавария
 Заявка 12 8 4 0 39 - 11 28
4.
Фрайбург
 Заявка 12 8 3 1 21 - 10 27
5.
Унион Берлин
 Заявка 11 7 4 0 19 - 8 25
6.
Боруссия М
 Заявка 13 7 3 3 27 - 17 24
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 7 2 3 27 - 14 23
8.
Майнц
 Заявка 12 5 4 3 22 - 14 19
9.
Кёльн
 Заявка 12 5 3 4 21 - 14 18
10.
Байер Л
 Заявка 12 5 2 5 25 - 17 17
11.
Вольфсбург
 Заявка 12 4 5 3 26 - 20 17
12.
Герта
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
13.
Аугсбург
 Заявка 12 5 2 5 12 - 16 17
14.
Бохум
 Заявка 11 5 1 5 17 - 21 16
15.
Вердер
 Заявка 13 5 1 7 22 - 21 16
16.
Штутгарт
 Заявка 12 4 3 5 16 - 15 15
17.
Шальке 04
 Заявка 13 3 4 6 14 - 28 13
18.
Хоффенхайм
 Заявка 12 3 2 7 15 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 12 7 3 2 32 - 14 24
2.
Боруссия Д
 Заявка 13 7 1 5 19 - 19 22
3.
Унион Берлин
 Заявка 13 6 2 5 17 - 20 20
4.
Вольфсбург
 Заявка 12 5 3 4 17 - 12 18
5.
Фрайбург
 Заявка 12 5 3 4 16 - 23 18
6.
Байер Л
 Заявка 12 5 2 5 18 - 22 17
7.
Майнц
 Заявка 12 5 2 5 17 - 21 17
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 4 5 3 19 - 20 17
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 4 4 4 21 - 19 16
10.
Вердер
 Заявка 12 4 3 5 17 - 27 15
11.
Аугсбург
 Заявка 12 3 1 8 19 - 28 10
12.
Кёльн
 Заявка 12 1 6 5 11 - 24 9
13.
Хоффенхайм
 Заявка 12 2 2 8 15 - 22 8
14.
Шальке 04
 Заявка 11 1 4 6 6 - 16 7
15.
Боруссия М
 Заявка 12 1 4 7 13 - 27 7
16.
Бохум
 Заявка 13 2 0 11 9 - 35 6
17.
Штутгарт
 Заявка 12 0 5 7 13 - 26 5
18.
Герта
 Заявка 11 1 1 9 10 - 25 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 15 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 12 (4)
Боруссия М Тюрам Маркус 12 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 9
Байер Л Инкапье Пьеро 2 7
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Боруссия М Коне Куадио 9
Хоффенхайм Фогт Кевин 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Байер Л - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 марта 2023, осталось 1 день 7 часов 1 минуту.

    Главный судья: Стилер Тобиас

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 52.5% пользователей.
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    • Прогнозы 58
    Байер Л 3.4% (2)
    X 5.2% (3)
    Бавария 91.4% (53)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Байер Л
    Ничья
    Бавария
    5.25
    5.00
    5.05
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Байер Л - Бавария

    Исход игры
    Байер Л
    3.4% (2)
    Ничья
    5.1% (3)
    Бавария
    91.5% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    83.64% (46)
    Меньше
    16.36% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    83.64% (46)
    Нет
    16.36% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    52.5% (31)
    0:2 Бавария
    13.6% (8)
    1:3 Бавария
    10.2% (6)
    2:3 Бавария
    6.8% (4)
    2:2 Ничья
    5.1% (3)
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    Байер Л
    Бавария
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