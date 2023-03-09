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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Манчестер Сити
 
Отложен
Вест Хэм
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Манчестер Сити
Вест Хэм

26 матчей

96.2%
3.8%
25 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.9%
19.2%
3.9%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
26.9%
22 победы 7 ничьих 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 1 победа

36 матчей

69.4%
19.4%
11.2%
25 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

55.6%
30.6%
13.8%
20 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

61.1%
36.1%
2.8%
22 победы 13 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:4
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ТМК
0:3
ПЛ
0:4
К
0:5
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
КЛ
0:3
КЛ
6:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
К
1:0
К
0:0

Голы

Всего голов

39
43

Голов в среднем за матч

2.29
2.26

Среднее время на гол

39
39

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

0.63
0.65

Среднее время на гол

142
139

Всего голов

51
54

Голов в среднем за матч

1.42
1.5

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

63
60

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 28 (5) 1.04
Фоден Фил 9 0.33
Марез Рияд 5 (1) 0.19
Альварес Хулиан 5 0.19
Де Брёйне Кевин 4 0.15
Силва Бернарду 4 0.15
Грилиш Джек 3 0.11
Гюндоган Илкай 3 0.11
Родри Эрнандес 2 0.07
Канселу Жоау 2 0.07
Стоунс Джон 0 0
Эдерсон Мораес 0 0
Аканджи Мануэль 0 0
Гомес Серхио 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенрахма Саид 4 (3) 0.15
Боуэн Джаррод 4 (1) 0.15
Антонио Майкл 3 0.12
Скамакка Джанлука 3 0.12
Пакета Лукас 2 (1) 0.08
Райс Деклан 2 0.08
Ингс Дэнни 2 0.08
Соучек Томаш 1 0.04
Форнальс Пабло 1 0.04
Зума Курт 1 0.04
Эмерсон Палмиери 1 0.04

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канселу Жоау 3 1
Холанн Эрлинг 4 0
Родри Эрнандес 3 0
Силва Бернарду 3 0
Уокер Кайл 2 0
Марез Рияд 2 0
Аке Натан 2 0
Эдерсон Мораес 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Диаш Рубен 2 0
Де Брёйне Кевин 1 0
Стоунс Джон 1 0
Грилиш Джек 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Фоден Фил 1 0
Палмер Коул 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0
Льюис Рико 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цоуфал Владимир 4 0
Керер Тило 4 0
Пакета Лукас 4 0
Райс Деклан 4 0
Агер Наиф 3 0
Скамакка Джанлука 3 0
Крессуэлл Аарон 2 0
Антонио Майкл 2 0
Доусон Крэйг 2 0
Соучек Томаш 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Эмерсон Палмиери 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Вест Хэм
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

2
6
Манчестер Сити
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Вест Хэм
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

4
10

Волевые поражения

22
17
Манчестер Сити
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
15% (4)
44% (12)
Вест Хэм
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

14
10

Волевые поражения

24
23

Голы по времени матча

Забито

43
7
23 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 3
14 Не забивали 20
5
12%
0
0%
1-15
6
14%
1
14%
16-30
12
28%
2
29%
31-45
7
16%
1
14%
46-60
9
21%
3
43%
61-75
4
9%
0
0%
76-90

Пропущено

13
20
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
3
23%
4
20%
16-30
2
15%
2
10%
31-45
2
15%
6
30%
46-60
2
15%
4
20%
61-75
4
31%
3
15%
76-90

Забито

23
18
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
5
28%
16-30
4
17%
4
22%
31-45
5
22%
2
11%
46-60
6
26%
3
17%
61-75
2
9%
4
22%
76-90

Пропущено

13
13
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
8%
2
15%
1-15
1
8%
4
31%
16-30
2
15%
3
23%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
5
38%
2
15%
76-90

Забито

66
25
33 В 1-м тайме 12
33 Во 2-м тайме 13
23 Забивали первыми 9
2 Не забивали 11
8
12%
0
0%
1-15
9
14%
6
24%
16-30
16
24%
6
24%
31-45
12
18%
3
12%
46-60
15
23%
6
24%
61-75
6
9%
4
16%
76-90

Пропущено

26
33
9 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 20
1
4%
3
9%
1-15
4
15%
8
24%
16-30
4
15%
5
15%
31-45
4
15%
6
18%
46-60
4
15%
6
18%
61-75
9
35%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3
Борнмут - Манчестер Сити 1:4 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0 Манчестер Сити - Челси 4:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Эвертон 1:1 Лидс - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2
Вест Хэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Дерби - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Лидс - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Арсенал - Вест Хэм 3:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Удинезе - Вест Хэм 1:3 Кембридж Юнайтед - Вест Хэм 2:4 Вест Хэм - Лестер 0:2

Результаты матчей

Манчестер Сити
Вест Хэм

Точный счет

4:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
6:3
1 раз 8%
0:2
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

4
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
6
2 раза 15%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
6:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
6:3
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
3:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 30%
3
7 раз 26%
4
5 раз 19%
2
3 раза 11%
0
2 раза 7%
6
2 раза 7%
0
11 раз 42%
1
9 раз 35%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
1.5
Больше Меньше
5
8
9
4
2.5
2
11
6
7
3.5
1
12
2
11
4.5
2
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
6
7
6
8
1.5
1
12
5
9
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
2
0.5
Больше Меньше
15
11
17
10
1.5
6
20
14
13
2.5
2
24
7
20
3.5
1
25
2
25
4.5
2
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 27 21 3 3 62 - 25 66
2.
Манчестер Сити
 Заявка 27 19 4 4 67 - 25 61
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 26 15 5 6 41 - 35 50
4.
Тоттенхэм
 Заявка 27 15 3 9 49 - 37 48
5.
Ньюкасл
 Заявка 26 12 11 3 39 - 19 47
6.
Ливерпуль
 Заявка 26 12 6 8 47 - 29 42
7.
Брайтон
 Заявка 25 12 6 7 46 - 31 42
8.
Брентфорд
 Заявка 26 10 11 5 42 - 33 41
9.
Фулхэм
 Заявка 27 11 6 10 38 - 37 39
10.
Челси
 Заявка 26 10 7 9 27 - 26 37
11.
Астон Вилла
 Заявка 26 10 5 11 32 - 39 35
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 27 7 6 14 20 - 37 27
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 27 6 9 12 21 - 34 27
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 27 6 8 13 22 - 49 26
15.
Эвертон
 Заявка 27 6 7 14 20 - 38 25
16.
Лестер
 Заявка 26 7 3 16 37 - 46 24
17.
Вест Хэм
 Заявка 26 6 6 14 24 - 34 24
18.
Борнмут
 Заявка 26 6 6 14 25 - 51 24
19.
Лидс
 Заявка 26 5 8 13 31 - 42 23
20.
Саутгемптон
 Заявка 27 6 4 17 20 - 43 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 13 11 1 1 43 - 13 34
2.
Арсенал
 Заявка 13 10 2 1 34 - 16 32
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 9 3 1 34 - 9 30
4.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 16 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 9 3 1 24 - 8 30
6.
Брентфорд
 Заявка 13 7 5 1 27 - 13 26
7.
Ньюкасл
 Заявка 13 7 5 1 21 - 9 26
8.
Брайтон
 Заявка 13 7 2 4 22 - 11 23
9.
Фулхэм
 Заявка 14 6 4 4 21 - 20 22
10.
Челси
 Заявка 12 6 3 3 14 - 8 21
11.
Астон Вилла
 Заявка 13 6 2 5 20 - 19 20
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 5 5 4 18 - 17 20
13.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 5 2 6 10 - 15 17
15.
Лидс
 Заявка 13 4 5 4 18 - 18 17
16.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 16 17
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 5 5 12 - 18 17
18.
Борнмут
 Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
19.
Лестер
 Заявка 13 3 3 7 16 - 17 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 13 2 3 8 11 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 11 1 2 28 - 9 34
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 3 3 24 - 12 27
3.
Ньюкасл
 Заявка 13 5 6 2 18 - 10 21
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 6 2 5 17 - 27 20
5.
Брайтон
 Заявка 12 5 4 3 24 - 20 19
6.
Тоттенхэм
 Заявка 13 5 3 5 20 - 21 18
7.
Фулхэм
 Заявка 13 5 2 6 17 - 17 17
8.
Челси
 Заявка 14 4 4 6 13 - 18 16
9.
Астон Вилла
 Заявка 13 4 3 6 12 - 20 15
10.
Брентфорд
 Заявка 13 3 6 4 15 - 20 15
11.
Саутгемптон
 Заявка 14 4 1 9 9 - 22 13
12.
Ливерпуль
 Заявка 13 3 3 7 13 - 20 12
13.
Лестер
 Заявка 13 4 0 9 21 - 29 12
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 2 4 7 9 - 16 10
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 2 4 8 10 - 22 10
16.
Борнмут
 Заявка 13 2 2 9 12 - 35 8
17.
Эвертон
 Заявка 13 1 5 7 8 - 22 8
18.
Лидс
 Заявка 13 1 3 9 13 - 24 6
19.
Вест Хэм
 Заявка 13 1 3 9 7 - 20 6
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 1 3 9 4 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 28 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 20 (2)
Брентфорд Тони Айвен 16 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 14 (3)
Арсенал Мартинелли Габриэл 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 9
Брентфорд Тони Айвен 9
Весь список
  • До матча
  • Опасный момент
    Матч перенесён.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 марта 2023, осталось 1 день 7 часов 1 минуту.



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