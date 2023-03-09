Тур: 28. Стадион: Этихад Стэдиум.
Отложен
История личных встреч
Манчестер Сити
Вест Хэм
26 матчей
96.2%
3.8%
25 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
76.9%
19.2%
3.9%
20 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
26.9%
22 победы 7 ничьих 0 побед
10 матчей
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 1 победа
36 матчей
69.4%
19.4%
11.2%
25 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
55.6%
30.6%
13.8%
20 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
61.1%
36.1%
2.8%
22 победы 13 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
39
43
Голов в среднем за матч
2.29
2.26
Среднее время на гол
39
39
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
0.63
0.65
Среднее время на гол
142
139
Всего голов
51
54
Голов в среднем за матч
1.42
1.5
Тотал матчей
2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
63
60
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|28 (5)
|1.04
|Фоден Фил
|9
|0.33
|Марез Рияд
|5 (1)
|0.19
|Альварес Хулиан
|5
|0.19
|Де Брёйне Кевин
|4
|0.15
|Силва Бернарду
|4
|0.15
|Грилиш Джек
|3
|0.11
|Гюндоган Илкай
|3
|0.11
|Родри Эрнандес
|2
|0.07
|Канселу Жоау
|2
|0.07
|Стоунс Джон
|0
|0
|Эдерсон Мораес
|0
|0
|Аканджи Мануэль
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенрахма Саид
|4 (3)
|0.15
|Боуэн Джаррод
|4 (1)
|0.15
|Антонио Майкл
|3
|0.12
|Скамакка Джанлука
|3
|0.12
|Пакета Лукас
|2 (1)
|0.08
|Райс Деклан
|2
|0.08
|Ингс Дэнни
|2
|0.08
|Соучек Томаш
|1
|0.04
|Форнальс Пабло
|1
|0.04
|Зума Курт
|1
|0.04
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.04
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канселу Жоау
|3
|1
|Холанн Эрлинг
|4
|0
|Родри Эрнандес
|3
|0
|Силва Бернарду
|3
|0
|Уокер Кайл
|2
|0
|Марез Рияд
|2
|0
|Аке Натан
|2
|0
|Эдерсон Мораес
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Диаш Рубен
|2
|0
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Грилиш Джек
|1
|0
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Палмер Коул
|1
|0
|Хосеп Гвардиола
|1
|0
|Льюис Рико
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цоуфал Владимир
|4
|0
|Керер Тило
|4
|0
|Пакета Лукас
|4
|0
|Райс Деклан
|4
|0
|Агер Наиф
|3
|0
|Скамакка Джанлука
|3
|0
|Крессуэлл Аарон
|2
|0
|Антонио Майкл
|2
|0
|Доусон Крэйг
|2
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Боуэн Джаррод
|2
|0
|Эмерсон Палмиери
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Вест Хэм
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
10
0
Волевые поражения
2
6
Манчестер Сити
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Вест Хэм
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
4
10
Волевые поражения
22
17
Манчестер Сити
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
15% (4)
44% (12)
Вест Хэм
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
5
11
Волевые победы
14
10
Волевые поражения
24
23
Голы по времени матча
Забито
43
7
23 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 3
14 Не забивали 20
5
12%
0
0%
1-15
6
14%
1
14%
16-30
12
28%
2
29%
31-45
7
16%
1
14%
46-60
9
21%
3
43%
61-75
4
9%
0
0%
76-90
Пропущено
13
20
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
3
23%
4
20%
16-30
2
15%
2
10%
31-45
2
15%
6
30%
46-60
2
15%
4
20%
61-75
4
31%
3
15%
76-90
Забито
23
18
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
5
28%
16-30
4
17%
4
22%
31-45
5
22%
2
11%
46-60
6
26%
3
17%
61-75
2
9%
4
22%
76-90
Пропущено
13
13
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
8%
2
15%
1-15
1
8%
4
31%
16-30
2
15%
3
23%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
5
38%
2
15%
76-90
Забито
66
25
33 В 1-м тайме 12
33 Во 2-м тайме 13
23 Забивали первыми 9
2 Не забивали 11
8
12%
0
0%
1-15
9
14%
6
24%
16-30
16
24%
6
24%
31-45
12
18%
3
12%
46-60
15
23%
6
24%
61-75
6
9%
4
16%
76-90
Пропущено
26
33
9 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 20
1
4%
3
9%
1-15
4
15%
8
24%
16-30
4
15%
5
15%
31-45
4
15%
6
18%
46-60
4
15%
6
18%
61-75
9
35%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3
Борнмут - Манчестер Сити 1:4 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0 Манчестер Сити - Челси 4:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Эвертон 1:1 Лидс - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2
Вест Хэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Дерби - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Лидс - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Арсенал - Вест Хэм 3:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Удинезе - Вест Хэм 1:3 Кембридж Юнайтед - Вест Хэм 2:4 Вест Хэм - Лестер 0:2
Результаты матчей
Манчестер Сити
Вест Хэм
Точный счет
4:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
6:3
1 раз 8%
0:2
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
4
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
6
2 раза 15%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
6:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
6:3
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
3:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 30%
3
7 раз 26%
4
5 раз 19%
2
3 раза 11%
0
2 раза 7%
6
2 раза 7%
0
11 раз 42%
1
9 раз 35%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
58
94
211
67
112
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
67
68
112
59
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
252
Больше Меньше
1511
1710
620
1413
224
720
125
225
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|21
|3
|3
|62 - 25
|66
|2.
|Заявка
|27
|19
|4
|4
|67 - 25
|61
|3.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|41 - 35
|50
|4.
|Заявка
|27
|15
|3
|9
|49 - 37
|48
|5.
|Заявка
|26
|12
|11
|3
|39 - 19
|47
|6.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|47 - 29
|42
|7.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|46 - 31
|42
|8.
|Заявка
|26
|10
|11
|5
|42 - 33
|41
|9.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|38 - 37
|39
|10.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|27 - 26
|37
|11.
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|32 - 39
|35
|12.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|20 - 37
|27
|13.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|21 - 34
|27
|14.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|22 - 49
|26
|15.
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|20 - 38
|25
|16.
|Заявка
|26
|7
|3
|16
|37 - 46
|24
|17.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|24 - 34
|24
|18.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|25 - 51
|24
|19.
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|31 - 42
|23
|20.
|Заявка
|27
|6
|4
|17
|20 - 43
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|43 - 13
|34
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 16
|32
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 9
|30
|4.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 16
|30
|5.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 8
|30
|6.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|27 - 13
|26
|7.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|21 - 9
|26
|8.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 11
|23
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 20
|22
|10.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 8
|21
|11.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 19
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 17
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|14.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|10 - 15
|17
|15.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 18
|17
|16.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 16
|17
|17.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 18
|17
|18.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|19.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 17
|12
|20.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 12
|27
|3.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 10
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 27
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 20
|19
|6.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 21
|18
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 17
|17
|8.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 18
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 20
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 20
|15
|11.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|9 - 22
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 20
|12
|13.
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|21 - 29
|12
|14.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 16
|10
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 22
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 35
|8
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 22
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|13 - 24
|6
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 20
|6
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|4 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|28 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|20 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|16 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|14 (3)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|12 (2)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|9
|Брентфорд
|Тони Айвен
|9
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Вест Хэм
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