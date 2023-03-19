Тур: 30. Стадион: Stade Joseph Marien.
2:1
Конец матча
0'
0:1
4' ГолНгой Жульен
1:1
10' ГолЛапуссен Лоик
2:1
56' ПенальтиТеума Тедди
61' Желтая карточкаВанлерберге Йорди
82' Желтая карточкаНильссон Хокан
87' Желтая карточкаIebe Swers
90'+4
Ход матча
4'
0:1
10'
1:1
56'
2:1
82'
87'
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
20
Линен
Сенне
10
Теума
Тедди
15
Тулен
Янник
11
Сторм
Никола
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Линен СеннеПолузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Герертс Карел
- Основной состав
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Сторм НиколаНападающий
- Запасные игроки
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
-
23 Enock Agyei
-
31 Oskar Annell
-
-
Главный тренер: Стивен Дефур
История личных встреч
Унион Сент-Жиллуаз
Мехелен
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
13 матчей
23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Среднее время на гол
60
75
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.62
1.08
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
55
83
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванзейр Данте
|10
|0.33
|Саймон Адингра
|9
|0.3
|Теума Тедди
|8 (6)
|0.27
|Бонифасе Виктор
|7
|0.23
|Нильссон Хокан
|5
|0.17
|Ниукоп Барт
|3
|0.1
|Лапуссен Лоик
|3
|0.1
|Пуэртас Кэмерон
|3
|0.1
|Бёрджесс Кристиан
|3
|0.1
|Вертессен Йорбе
|2
|0.07
|Сайкс Росс
|2
|0.07
|Эккерт Айенса Деннис
|2 (1)
|0.07
|Линен Сенне
|1
|0.03
|Амани Жан
|1
|0.03
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|0.03
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.03
|Франсуа Гийом
|0
|0
|Родригес Хосе
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хайреманс Джеффри
|8 (1)
|0.28
|Схоофс Роб
|5
|0.17
|Нгой Жульен
|5 (1)
|0.17
|Сторм Никола
|4
|0.14
|Да Крус Алессио
|3
|0.1
|Уолш Сэнди
|2
|0.07
|Ванлерберге Йорди
|2 (1)
|0.07
|Верстрате Биргер
|2
|0.07
|Пейре Тибо
|2
|0.07
|Milan Robberechts
|2
|0.07
|Мрабти Керим
|1
|0.03
|Бейтс Дэвид
|1
|0.03
|Маледе Йонас
|0
|0
|Воутерс Дрис
|0
|0
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|0
|Бёрджесс Кристиан
|10
|0
|Ниукоп Барт
|9
|0
|Амани Жан
|6
|1
|Теума Тедди
|7
|0
|Линен Сенне
|5
|0
|Морис Антони
|3
|0
|Нильссон Хокан
|3
|0
|Кандусс Исмаэль
|3
|0
|Франсуа Гийом
|1
|1
|Саймон Адингра
|1
|1
|Родригес Хосе
|2
|0
|Лапуссен Лоик
|2
|0
|Бонифасе Виктор
|2
|0
|Эль Аззоузи Уссама
|0
|1
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Матида Коки
|1
|0
|Сайкс Росс
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Виктор Боне
|1
|0
|Зиани Илис
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бейтс Дэвид
|5
|1
|Болинголи-Мбомбо Боли
|6
|0
|Верстрате Биргер
|4
|1
|Лавале Димитри
|4
|1
|Схоофс Роб
|3
|1
|Уолш Сэнди
|4
|0
|Ван Хеке Яннес
|4
|0
|Да Крус Алессио
|2
|1
|Ванлерберге Йорди
|3
|0
|Мрабти Керим
|3
|0
|Ван Хоренбек Алек
|3
|0
|Хайреманс Джеффри
|2
|0
|Воутерс Дрис
|2
|0
|Нгой Жульен
|2
|0
|Frederic Soelle Soelle
|2
|0
|Бейкер Лукас
|1
|0
|Швед Марьян
|1
|0
|Iebe Swers
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Jorge Hernandez1
|1
|0
|Ngal Ayel Mukau
|1
|0
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Мехелен
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
6
5
Унион Сент-Жиллуаз
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Мехелен
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
7% (1)
71% (10)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
9
7
Волевые поражения
28
23
Унион Сент-Жиллуаз
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Мехелен
21.7%
78.3%
5 побед 18 поражений
Первый тайм
17% (5)
34% (10)
48% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
21% (6)
55% (16)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
14
8
Волевые поражения
34
28
Голы по времени матча
Забито
29
11
11 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 5
15 Не забивали 22
7
24%
3
27%
1-15
1
3%
0
0%
16-30
3
10%
3
27%
31-45
7
24%
3
27%
46-60
3
10%
1
9%
61-75
8
28%
1
9%
76-90
Пропущено
14
30
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
4
29%
4
13%
1-15
3
21%
2
7%
16-30
1
7%
6
20%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
2
14%
5
17%
61-75
4
29%
8
27%
76-90
Забито
34
27
14 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
4
12%
2
7%
1-15
5
15%
6
22%
16-30
5
15%
6
22%
31-45
2
6%
2
7%
46-60
8
24%
6
22%
61-75
10
29%
29%
5
19%
76-90
Пропущено
20
24
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
1
5%
1
4%
1-15
5
25%
2
8%
16-30
4
20%
5
21%
31-45
2
10%
5
21%
46-60
4
20%
9
38%
61-75
4
20%
2
8%
76-90
Забито
63
38
25 В 1-м тайме 20
38 Во 2-м тайме 18
19 Забивали первыми 14
0 Не забивали 9
11
17%
5
13%
1-15
6
10%
6
16%
16-30
8
13%
9
24%
31-45
9
14%
5
13%
46-60
11
17%
7
18%
61-75
18
29%
6
16%
76-90
Пропущено
34
54
18 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 34
11 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 24
5
15%
5
9%
1-15
8
24%
4
7%
16-30
5
15%
11
20%
31-45
2
6%
10
19%
46-60
6
18%
14
26%
61-75
8
24%
10
19%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Юнион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Берлин - Юнион Сент-Жиллуаз 3:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1
Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 4:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Шарлеруа - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 4:0 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Остенде 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Остенде 2:1 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 2:3 Ройал Капеллен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:7
Мехелен
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мехелен - Сент-Трейден 1:0 Антверпен - Мехелен 5:0 Мехелен - Зульте-Варегем 1:0 Серен Юнайтед - Мехелен 0:2
Мехелен - Генк 2:2 Эйпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Мехелен 1:2 Вестерло - Мехелен 2:0 Мехелен - Кортрейк 3:2 Стандард - Мехелен 2:0 Мехелен - Остенде 2:1 Кортрейк - Мехелен 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 2:0 Мехелен - Серкль Брюгге 1:1 Мехелен - Серен Юнайтед 1:0 Эспаньол - Мехелен 1:1 НАК Бреда - Мехелен 0:2 Темсе - Мехелен 0:5 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
Мехелен
Точный счет
2:1
5 раз 33%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
9 раз 60%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
7 раз 47%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
Точное количество голов
2
14 раз 47%
1
8 раз 27%
3
5 раз 17%
0
1 раз 3%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
9 раз 31%
1
8 раз 28%
2
8 раз 28%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Унион Сент-Жиллуаз
Мехелен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
213
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
77
105
212
510
113
114
113
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
291
Больше Меньше
209
219
1217
723
425
228
227
129
128
129
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|16 (4)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|14 (2)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|14
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 9
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|10
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|10
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 8