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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Унион Сент-Жиллуаз
2:1
Конец матча
Мехелен
0'
0:1
4' Гол
Нгой Жульен
1:1
10' Гол
Лапуссен Лоик
2:1
56' Пенальти
Теума Тедди
61' Желтая карточка
Ванлерберге Йорди
82' Желтая карточка
Нильссон Хокан
87' Желтая карточка
Iebe Swers
90'+4
49
Морис
Антони
59
Кандусс
Исмаэль
26
Сайкс
Росс
44
Ван
дер
Хейден
Сибе
2
Ниукоп
Барт
8
Амани
Жан
20
Линен
Сенне
10
Теума
Тедди
94
Лапуссен
Лоик
11
Саймон
Адингра
7
Бонифасе
Виктор
15
Тулен
Янник
6
Ван
Хеке
Яннес
30
Ванлерберге
Йорди
4
Воутерс
Дрис
3
Бейкер
Лукас
14
Лавале
Димитри
22
Да
Крус
Алессио
66
Верстрате
Биргер
7
Хайреманс
Джеффри
9
Нгой
Жульен
11
Сторм
Никола
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Мехелен
4-3-3

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Мехелен

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

13 матчей

23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

ПДА
3:0
ПДА
2:0
К
2:1
ПДА
3:1
ПДБВЭ
0:5
К
1:2
К
0:0
ПДБВЭ
1:2
ПДБПЭ
2:1
ПДБПЭ
2:2
ТМК
1:0
ЛППОЗПВЛЕ
1:0
ЛППОЗПВЛЕ
3:0

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.62
1.08

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

55
83

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванзейр Данте 10 0.33
Саймон Адингра 9 0.3
Теума Тедди 8 (6) 0.27
Бонифасе Виктор 7 0.23
Нильссон Хокан 5 0.17
Ниукоп Барт 3 0.1
Лапуссен Лоик 3 0.1
Пуэртас Кэмерон 3 0.1
Бёрджесс Кристиан 3 0.1
Вертессен Йорбе 2 0.07
Сайкс Росс 2 0.07
Эккерт Айенса Деннис 2 (1) 0.07
Линен Сенне 1 0.03
Амани Жан 1 0.03
Ван дер Хейден Сибе 1 0.03
Кандусс Исмаэль 1 0.03
Франсуа Гийом 0 0
Родригес Хосе 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайреманс Джеффри 8 (1) 0.28
Схоофс Роб 5 0.17
Нгой Жульен 5 (1) 0.17
Сторм Никола 4 0.14
Да Крус Алессио 3 0.1
Уолш Сэнди 2 0.07
Ванлерберге Йорди 2 (1) 0.07
Верстрате Биргер 2 0.07
Пейре Тибо 2 0.07
Milan Robberechts 2 0.07
Мрабти Керим 1 0.03
Бейтс Дэвид 1 0.03
Маледе Йонас 0 0
Воутерс Дрис 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Хейден Сибе 11 0
Бёрджесс Кристиан 10 0
Ниукоп Барт 9 0
Амани Жан 6 1
Теума Тедди 7 0
Линен Сенне 5 0
Морис Антони 3 0
Нильссон Хокан 3 0
Кандусс Исмаэль 3 0
Франсуа Гийом 1 1
Саймон Адингра 1 1
Родригес Хосе 2 0
Лапуссен Лоик 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Эль Аззоузи Уссама 0 1
Ванзейр Данте 1 0
Матида Коки 1 0
Сайкс Росс 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Виктор Боне 1 0
Зиани Илис 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бейтс Дэвид 5 1
Болинголи-Мбомбо Боли 6 0
Верстрате Биргер 4 1
Лавале Димитри 4 1
Схоофс Роб 3 1
Уолш Сэнди 4 0
Ван Хеке Яннес 4 0
Да Крус Алессио 2 1
Ванлерберге Йорди 3 0
Мрабти Керим 3 0
Ван Хоренбек Алек 3 0
Хайреманс Джеффри 2 0
Воутерс Дрис 2 0
Нгой Жульен 2 0
Frederic Soelle Soelle 2 0
Бейкер Лукас 1 0
Швед Марьян 1 0
Iebe Swers 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Маледе Йонас 1 0
Jorge Hernandez1 1 0
Ngal Ayel Mukau 1 0

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Мехелен
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

6
5
Унион Сент-Жиллуаз
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Мехелен
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
7% (1)
71% (10)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

9
7

Волевые поражения

28
23
Унион Сент-Жиллуаз
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Мехелен
21.7%
78.3%
5 побед 18 поражений
Первый тайм
17% (5)
34% (10)
48% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
21% (6)
55% (16)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

14
8

Волевые поражения

34
28

Голы по времени матча

Забито

29
11
11 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 5
15 Не забивали 22
7
24%
3
27%
1-15
1
3%
0
0%
16-30
3
10%
3
27%
31-45
7
24%
3
27%
46-60
3
10%
1
9%
61-75
8
28%
1
9%
76-90

Пропущено

14
30
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
4
29%
4
13%
1-15
3
21%
2
7%
16-30
1
7%
6
20%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
2
14%
5
17%
61-75
4
29%
8
27%
76-90

Забито

34
27
14 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
4
12%
2
7%
1-15
5
15%
6
22%
16-30
5
15%
6
22%
31-45
2
6%
2
7%
46-60
8
24%
6
22%
61-75
10
29%
29%
5
19%
76-90

Пропущено

20
24
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
1
5%
1
4%
1-15
5
25%
2
8%
16-30
4
20%
5
21%
31-45
2
10%
5
21%
46-60
4
20%
9
38%
61-75
4
20%
2
8%
76-90

Забито

63
38
25 В 1-м тайме 20
38 Во 2-м тайме 18
19 Забивали первыми 14
0 Не забивали 9
11
17%
5
13%
1-15
6
10%
6
16%
16-30
8
13%
9
24%
31-45
9
14%
5
13%
46-60
11
17%
7
18%
61-75
18
29%
6
16%
76-90

Пропущено

34
54
18 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 34
11 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 24
5
15%
5
9%
1-15
8
24%
4
7%
16-30
5
15%
11
20%
31-45
2
6%
10
19%
46-60
6
18%
14
26%
61-75
8
24%
10
19%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Юнион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Берлин - Юнион Сент-Жиллуаз 3:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1
Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 4:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Шарлеруа - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 4:0 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Остенде 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Остенде 2:1 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 2:3 Ройал Капеллен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:7
Мехелен
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мехелен - Сент-Трейден 1:0 Антверпен - Мехелен 5:0 Мехелен - Зульте-Варегем 1:0 Серен Юнайтед - Мехелен 0:2
Мехелен - Генк 2:2 Эйпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Мехелен 1:2 Вестерло - Мехелен 2:0 Мехелен - Кортрейк 3:2 Стандард - Мехелен 2:0 Мехелен - Остенде 2:1 Кортрейк - Мехелен 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 2:0 Мехелен - Серкль Брюгге 1:1 Мехелен - Серен Юнайтед 1:0 Эспаньол - Мехелен 1:1 НАК Бреда - Мехелен 0:2 Темсе - Мехелен 0:5 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
Мехелен

Точный счет

2:1
5 раз 33%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
9 раз 60%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
7 раз 47%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%

Точное количество голов

2
14 раз 47%
1
8 раз 27%
3
5 раз 17%
0
1 раз 3%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
9 раз 31%
1
8 раз 28%
2
8 раз 28%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Унион Сент-Жиллуаз
Мехелен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
1.5
Больше Меньше
10
5
2
13
2.5
3
12
1
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
7
7
10
5
1.5
2
12
5
10
2.5
1
13
1
14
3.5
1
13
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
1
0.5
Больше Меньше
20
9
21
9
1.5
12
17
7
23
2.5
4
25
2
28
3.5
2
27
1
29
4.5
1
28
1
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 30 21 5 4 69 - 30 68
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 30 20 5 5 61 - 36 65
3.
Антверпен
 30 18 6 6 53 - 25 60
4.
Гент
 30 15 6 9 56 - 34 51
5.
Брюгге
 30 13 10 7 49 - 36 49
6.
Вестерло
 30 14 6 10 58 - 49 48
7.
Стандард
 29 12 7 10 46 - 41 43
8.
Андерлехт
 29 12 6 11 45 - 36 42
9.
Шарлеруа
 29 12 5 12 37 - 38 41
10.
Серкль Брюгге
 30 10 11 9 41 - 41 41
11.
АХ Лёвен
 30 10 9 11 44 - 43 39
12.
Сент-Трейден
 30 10 9 11 30 - 34 39
13.
Мехелен
 29 9 6 14 39 - 54 33
14.
Кортрейк
 30 8 6 16 35 - 54 30
15.
Эйпен
 30 7 6 17 39 - 62 27
16.
Остенде
 30 6 6 18 34 - 63 24
17.
Зульте-Варегем
 30 5 9 16 41 - 69 24
18.
Серен Юнайтед
 30 5 4 21 26 - 58 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 15 12 1 2 37 - 12 37
2.
Антверпен
 15 11 2 2 33 - 10 35
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 15 11 2 2 29 - 14 35
4.
Гент
 15 9 3 3 26 - 13 30
5.
Брюгге
 15 8 6 1 31 - 15 30
6.
Вестерло
 15 8 3 4 38 - 23 27
7.
Мехелен
 15 7 5 3 28 - 23 26
8.
Серкль Брюгге
 15 6 7 2 26 - 17 25
9.
Стандард
 14 7 3 4 27 - 17 24
10.
Андерлехт
 15 6 3 6 25 - 20 21
11.
АХ Лёвен
 15 5 5 5 22 - 21 20
12.
Шарлеруа
 14 6 1 7 19 - 18 19
13.
Сент-Трейден
 15 5 4 6 15 - 18 19
14.
Остенде
 15 5 1 9 17 - 26 16
15.
Эйпен
 15 4 4 7 21 - 27 16
16.
Кортрейк
 15 4 4 7 14 - 25 16
17.
Зульте-Варегем
 15 3 4 8 25 - 41 13
18.
Серен Юнайтед
 15 1 3 11 7 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 15 9 4 2 32 - 18 31
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 15 9 3 3 32 - 22 30
3.
Антверпен
 15 7 4 4 20 - 15 25
4.
Шарлеруа
 15 6 4 5 18 - 20 22
5.
Андерлехт
 14 6 3 5 20 - 16 21
6.
Гент
 15 6 3 6 30 - 21 21
7.
Вестерло
 15 6 3 6 20 - 26 21
8.
Сент-Трейден
 15 5 5 5 15 - 16 20
9.
АХ Лёвен
 15 5 4 6 22 - 22 19
10.
Брюгге
 15 5 4 6 18 - 21 19
11.
Стандард
 15 5 4 6 19 - 24 19
12.
Серкль Брюгге
 15 4 4 7 15 - 24 16
13.
Кортрейк
 15 4 2 9 21 - 29 14
14.
Серен Юнайтед
 15 4 1 10 19 - 35 13
15.
Эйпен
 15 3 2 10 18 - 35 11
16.
Зульте-Варегем
 15 2 5 8 16 - 28 11
17.
Остенде
 15 1 5 9 17 - 37 8
18.
Мехелен
 14 2 1 11 11 - 31 7
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 16 (4)
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Сент-Трейден Бруно Джанни 14 (2)
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 14
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Топ нарушителей
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Эйпен Петерс Стеф 1 9
Антверпен Де Лат Ричи 10
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 10
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 8
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