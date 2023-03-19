Тур: 30. Стадион: Геламко.
0'
9' Желтая карточкаДе Сар Жюльен
1:0
45' ГолКейперс Уго
75' Желтая карточкаНгадеу Майкл
2:0
77' Гол в свои воротаДэвидсон Джейсон
3:0
85' ГолОкуму Джозеф
90'+6
Ход матча
45'
1:0
75'
77'
2:0
85'
24
Кумс
Свен
20
Орбан
Гифт
11
Кейперс
Уго
35
Ламбер
Борис
15
Gary
Magnee
11
Н'Дри
Конан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Орбан ГифтНападающий
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
-
10 Хёуге ЙенсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Агбор БрайянПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Ламбер БорисПолузащитник
-
15 Gary MagneeПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Н'Дри КонанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Алло ТеддиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Edward Still
История личных встреч
Гент
Эйпен
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
18 матчей
66.7%
11.1%
22.2%
12 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
2.56
2
Среднее время на гол
35
45
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.22
0.67
Среднее время на гол
73
135
Всего голов
34
24
Голов в среднем за матч
1.89
1.33
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
47
67
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|16 (3)
|0.53
|Орбан Гифт
|7
|0.23
|Хон Хён-Сок
|5
|0.17
|Депуатр Лоран
|5
|0.17
|Салах Ибрагим
|3
|0.1
|Кумс Свен
|2
|0.07
|Юльсагер Эндрю
|2
|0.07
|Торунарига Джордан
|2 (1)
|0.07
|Де Сар Жюльен
|2
|0.07
|Лемайич Дарко
|2
|0.07
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0.03
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0.03
|Самуаз Матисс
|1
|0.03
|Марре Сулейман
|1
|0.03
|Тиссудали Тарик
|1
|0.03
|Фортуна Нуриу
|1
|0.03
|Нгадеу Майкл
|1
|0.03
|Окуму Джозеф
|1
|0.03
|Фофанан Малик
|0
|0
|Пёнтковски Камиль
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петерс Стеф
|7 (6)
|0.23
|Н'Дри Конан
|7
|0.23
|Чарльз-Кук Риган
|6
|0.2
|Превляк Смаил
|5 (1)
|0.17
|Ламбер Борис
|4
|0.13
|Gary Magnee
|3
|0.1
|Нуху Айзек
|2
|0.07
|Гассама Джейди
|2
|0.07
|Байе Брандон
|1
|0.03
|Сумано Самбу
|1
|0.03
|Yentil van Genechten
|0
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Альварес Давид
|0
|0
|Деом Жером
|0
|0
|Jan Kral
|0
|0
|Битумазала Натан
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нгадеу Майкл
|7
|1
|Кастро-Монтес Алессио
|5
|0
|Годо Бруно
|4
|0
|Де Сар Жюльен
|4
|0
|Марре Сулейман
|4
|0
|Кумс Свен
|2
|1
|Окуму Джозеф
|1
|1
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Лемайич Дарко
|2
|0
|Овусу Элиша
|2
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0
|Нарди Поль
|1
|0
|Салах Ибрагим
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Хёуге Йенс
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Пёнтковски Камиль
|1
|0
|Самуаз Матисс
|1
|0
|Орбан Гифт
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петерс Стеф
|9
|1
|Мубарак Вакасо
|5
|1
|Gary Magnee
|5
|1
|Дэвидсон Джейсон
|5
|0
|Джегго Джеймс
|5
|0
|Ламбер Борис
|5
|0
|Деом Жером
|3
|1
|Чарльз-Кук Риган
|3
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|3
|0
|Jan Kral
|3
|0
|Превляк Смаил
|2
|0
|Н'Дри Конан
|2
|0
|Нуху Айзек
|2
|0
|Алло Тедди
|2
|0
|Rune Paeshuyse
|2
|0
|Байе Брандон
|0
|1
|Бессиль Лоик
|0
|1
|Филин Александр
|1
|0
|Альварес Давид
|1
|0
|Yentil van Genechten
|1
|0
|Битумазала Натан
|1
|0
|Гассама Джейди
|1
|0
Результаты матчей
Гент
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Эйпен
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
7
15
Гент
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
7% (1)
47% (7)
Эйпен
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
12
13
Волевые поражения
27
18
Гент
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
27% (8)
30% (9)
Эйпен
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (6)
43% (13)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
23% (7)
43% (13)
Сухие победы
10
7
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
17
13
Волевые поражения
34
33
Голы по времени матча
Забито
24
18
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
5
21%
2
11%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
4
17%
3
17%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
6
25%
1
6%
61-75
4
17%
8
44%
76-90
Пропущено
15
35
7 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
3
20%
4
11%
1-15
3
20%
6
17%
16-30
1
7%
10
29%
31-45
1
7%
4
11%
46-60
2
13%
1
3%
61-75
5
33%
10
29%
76-90
Забито
30
23
14 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
1
3%
2
9%
1-15
5
17%
5
22%
16-30
8
27%
3
13%
31-45
5
17%
2
9%
46-60
8
27%
3
13%
61-75
3
10%
8
35%
76-90
Пропущено
21
25
7 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
3
14%
7
28%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
3
14%
6
24%
31-45
4
19%
3
12%
46-60
5
24%
2
8%
61-75
5
24%
4
16%
76-90
Забито
54
41
24 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 11
6 Не забивали 4
6
11%
4
10%
1-15
6
11%
7
17%
16-30
12
22%
6
15%
31-45
9
17%
4
10%
46-60
14
26%
4
10%
61-75
7
13%
16
39%
76-90
Пропущено
36
60
14 В 1-м тайме 36
22 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 19
19 Не пропускали 25
6
17%
11
18%
1-15
4
11%
9
15%
16-30
4
11%
16
27%
31-45
5
14%
7
12%
46-60
7
19%
3
5%
61-75
10
28%
14
23%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Зульте-Варегем - Гент 2:6 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Гент - Андерлехт 1:0
Брюгге - Гент 2:0 Гент - Карабах 1:0 Гент - АХ Лёвен 2:0 Карабах - Гент 1:0 Вестерло - Гент 3:3 Гент - Генк 2:3 Серкль Брюгге - Гент 3:2 Сент-Трейден - Гент 0:3 Гент - Шарлеруа 0:0 Гент - Кортрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 4:0 Антверпен - Гент 2:0 Гент - Стандард 0:0 Гент - Серкль Брюгге 2:0 Гент - Херенвен 4:1 КРЦ Гент - Гент 0:5
Эйпен
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эйпен - Остенде 4:4 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Эйпен 2:0
Эйпен - Мехелен 2:1 Эйпен - Вестерло 1:1 Эйпен - Генк 1:1 Стандард - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 1:1 Эйпен - Сент-Трейден 0:2 Эйпен - Шарлеруа 1:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:1 Зульте-Варегем - Эйпен 5:5 Дейнзе - Эйпен 3:0 Эйпен - Стандард 2:0 Андерлехт - Эйпен 4:2 Мехелен - Эйпен 2:1 Эйпен - АХ Лёвен 4:2 Серкль Брюгге - Эйпен 5:1 Эйпен - Гент 0:4
Результаты матчей
Гент
Эйпен
Точный счет
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
2 раза 13%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
0:4
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 7%
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:0
6 раз 20%
2:1
4 раза 13%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
4:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 30%
0
6 раз 20%
1
6 раз 20%
3
6 раз 20%
4
2 раза 7%
6
1 раз 3%
1
14 раз 47%
0
7 раз 23%
2
6 раз 20%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гент
Эйпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
114
105
69
312
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
87
312
69
114
312
114
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
237
1812
921
921
327
327
327
129
129
129
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|16 (4)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|14 (2)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|14
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 9
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|10
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|10
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 8