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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Гент
3:0
Конец матча
Эйпен
0'
9' Желтая карточка
Де Сар Жюльен
1:0
45' Гол
Кейперс Уго
75' Желтая карточка
Нгадеу Майкл
2:0
77' Гол в свои ворота
Дэвидсон Джейсон
3:0
85' Гол
Окуму Джозеф
90'+6
1
Нарди
Поль
4
Пёнтковски
Камиль
5
Нгадеу
Майкл
23
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
19
Фофанан
Малик
24
Кумс
Свен
13
Де
Сар
Жюльен
7
Хон
Хён-Сок
20
Орбан
Гифт
11
Кейперс
Уго
1
Мозер
Леннарт
5
Бессиль
Лоик
6
Байе
Брандон
3
Дэвидсон
Джейсон
2
Yentil
van
Genechten
28
Rune
Paeshuyse
35
Ламбер
Борис
15
Gary
Magnee
25
Гассама
Джейди
9
Превляк
Смаил
11
Н'Дри
Конан
Гент
3-4-1-2
Эйпен
3-4-1-2

История личных встреч

Гент
Эйпен

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

18 матчей

66.7%
11.1%
22.2%
12 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПДА
0:4
ПДА
0:1
ПДА
2:0
К
1:0
ПДА
2:2
ПДА
2:1
ПДА
2:3
ПДА
6:1
ПДА
2:0
ПДА
2:3
ПДА
1:1
ПДА
3:0
ЛП
0:1
ЛП
3:2
К
3:0
ПЛ
0:3
К
3:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

2.56
2

Среднее время на гол

35
45

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.22
0.67

Среднее время на гол

73
135

Всего голов

34
24

Голов в среднем за матч

1.89
1.33

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

47
67

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 16 (3) 0.53
Орбан Гифт 7 0.23
Хон Хён-Сок 5 0.17
Депуатр Лоран 5 0.17
Салах Ибрагим 3 0.1
Кумс Свен 2 0.07
Юльсагер Эндрю 2 0.07
Торунарига Джордан 2 (1) 0.07
Де Сар Жюльен 2 0.07
Лемайич Дарко 2 0.07
Кастро-Монтес Алессио 1 0.03
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0.03
Самуаз Матисс 1 0.03
Марре Сулейман 1 0.03
Тиссудали Тарик 1 0.03
Фортуна Нуриу 1 0.03
Нгадеу Майкл 1 0.03
Окуму Джозеф 1 0.03
Фофанан Малик 0 0
Пёнтковски Камиль 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петерс Стеф 7 (6) 0.23
Н'Дри Конан 7 0.23
Чарльз-Кук Риган 6 0.2
Превляк Смаил 5 (1) 0.17
Ламбер Борис 4 0.13
Gary Magnee 3 0.1
Нуху Айзек 2 0.07
Гассама Джейди 2 0.07
Байе Брандон 1 0.03
Сумано Самбу 1 0.03
Yentil van Genechten 0 0
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Альварес Давид 0 0
Деом Жером 0 0
Jan Kral 0 0
Битумазала Натан 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нгадеу Майкл 7 1
Кастро-Монтес Алессио 5 0
Годо Бруно 4 0
Де Сар Жюльен 4 0
Марре Сулейман 4 0
Кумс Свен 2 1
Окуму Джозеф 1 1
Фортуна Нуриу 2 0
Лемайич Дарко 2 0
Овусу Элиша 2 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
Нарди Поль 1 0
Салах Ибрагим 1 0
Кейперс Уго 1 0
Хёуге Йенс 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Пёнтковски Камиль 1 0
Самуаз Матисс 1 0
Орбан Гифт 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петерс Стеф 9 1
Мубарак Вакасо 5 1
Gary Magnee 5 1
Дэвидсон Джейсон 5 0
Джегго Джеймс 5 0
Ламбер Борис 5 0
Деом Жером 3 1
Чарльз-Кук Риган 3 0
Кристи-Дэвис Исаак 3 0
Jan Kral 3 0
Превляк Смаил 2 0
Н'Дри Конан 2 0
Нуху Айзек 2 0
Алло Тедди 2 0
Rune Paeshuyse 2 0
Байе Брандон 0 1
Бессиль Лоик 0 1
Филин Александр 1 0
Альварес Давид 1 0
Yentil van Genechten 1 0
Битумазала Натан 1 0
Гассама Джейди 1 0

Результаты матчей

Гент
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Эйпен
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

7
15
Гент
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
7% (1)
47% (7)
Эйпен
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

12
13

Волевые поражения

27
18
Гент
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
27% (8)
30% (9)
Эйпен
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (6)
43% (13)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
23% (7)
43% (13)

Сухие победы

10
7

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

17
13

Волевые поражения

34
33

Голы по времени матча

Забито

24
18
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
5
21%
2
11%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
4
17%
3
17%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
6
25%
1
6%
61-75
4
17%
8
44%
76-90

Пропущено

15
35
7 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
3
20%
4
11%
1-15
3
20%
6
17%
16-30
1
7%
10
29%
31-45
1
7%
4
11%
46-60
2
13%
1
3%
61-75
5
33%
10
29%
76-90

Забито

30
23
14 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
1
3%
2
9%
1-15
5
17%
5
22%
16-30
8
27%
3
13%
31-45
5
17%
2
9%
46-60
8
27%
3
13%
61-75
3
10%
8
35%
76-90

Пропущено

21
25
7 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
3
14%
7
28%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
3
14%
6
24%
31-45
4
19%
3
12%
46-60
5
24%
2
8%
61-75
5
24%
4
16%
76-90

Забито

54
41
24 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 11
6 Не забивали 4
6
11%
4
10%
1-15
6
11%
7
17%
16-30
12
22%
6
15%
31-45
9
17%
4
10%
46-60
14
26%
4
10%
61-75
7
13%
16
39%
76-90

Пропущено

36
60
14 В 1-м тайме 36
22 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 19
19 Не пропускали 25
6
17%
11
18%
1-15
4
11%
9
15%
16-30
4
11%
16
27%
31-45
5
14%
7
12%
46-60
7
19%
3
5%
61-75
10
28%
14
23%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Зульте-Варегем - Гент 2:6 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Гент - Андерлехт 1:0
Брюгге - Гент 2:0 Гент - Карабах 1:0 Гент - АХ Лёвен 2:0 Карабах - Гент 1:0 Вестерло - Гент 3:3 Гент - Генк 2:3 Серкль Брюгге - Гент 3:2 Сент-Трейден - Гент 0:3 Гент - Шарлеруа 0:0 Гент - Кортрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 4:0 Антверпен - Гент 2:0 Гент - Стандард 0:0 Гент - Серкль Брюгге 2:0 Гент - Херенвен 4:1 КРЦ Гент - Гент 0:5
Эйпен
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эйпен - Остенде 4:4 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Эйпен 2:0
Эйпен - Мехелен 2:1 Эйпен - Вестерло 1:1 Эйпен - Генк 1:1 Стандард - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 1:1 Эйпен - Сент-Трейден 0:2 Эйпен - Шарлеруа 1:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:1 Зульте-Варегем - Эйпен 5:5 Дейнзе - Эйпен 3:0 Эйпен - Стандард 2:0 Андерлехт - Эйпен 4:2 Мехелен - Эйпен 2:1 Эйпен - АХ Лёвен 4:2 Серкль Брюгге - Эйпен 5:1 Эйпен - Гент 0:4

Результаты матчей

Гент
Эйпен

Точный счет

2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
2 раза 13%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
0:4
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 7%
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:0
6 раз 20%
2:1
4 раза 13%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
4:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 30%
0
6 раз 20%
1
6 раз 20%
3
6 раз 20%
4
2 раза 7%
6
1 раз 3%
1
14 раз 47%
0
7 раз 23%
2
6 раз 20%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гент
Эйпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
4
10
5
1.5
6
9
3
12
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
8
7
1.5
3
12
6
9
2.5
1
14
3
12
3.5
1
14
1
14
4.5
1
14
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
23
7
18
12
1.5
9
21
9
21
2.5
3
27
3
27
3.5
3
27
1
29
4.5
1
29
1
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 30 21 5 4 69 - 30 68
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 30 20 5 5 61 - 36 65
3.
Антверпен
 30 18 6 6 53 - 25 60
4.
Гент
 30 15 6 9 56 - 34 51
5.
Брюгге
 30 13 10 7 49 - 36 49
6.
Вестерло
 30 14 6 10 58 - 49 48
7.
Стандард
 29 12 7 10 46 - 41 43
8.
Андерлехт
 29 12 6 11 45 - 36 42
9.
Шарлеруа
 29 12 5 12 37 - 38 41
10.
Серкль Брюгге
 30 10 11 9 41 - 41 41
11.
АХ Лёвен
 30 10 9 11 44 - 43 39
12.
Сент-Трейден
 30 10 9 11 30 - 34 39
13.
Мехелен
 29 9 6 14 39 - 54 33
14.
Кортрейк
 30 8 6 16 35 - 54 30
15.
Эйпен
 30 7 6 17 39 - 62 27
16.
Остенде
 30 6 6 18 34 - 63 24
17.
Зульте-Варегем
 30 5 9 16 41 - 69 24
18.
Серен Юнайтед
 30 5 4 21 26 - 58 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 15 12 1 2 37 - 12 37
2.
Антверпен
 15 11 2 2 33 - 10 35
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 15 11 2 2 29 - 14 35
4.
Гент
 15 9 3 3 26 - 13 30
5.
Брюгге
 15 8 6 1 31 - 15 30
6.
Вестерло
 15 8 3 4 38 - 23 27
7.
Мехелен
 15 7 5 3 28 - 23 26
8.
Серкль Брюгге
 15 6 7 2 26 - 17 25
9.
Стандард
 14 7 3 4 27 - 17 24
10.
Андерлехт
 15 6 3 6 25 - 20 21
11.
АХ Лёвен
 15 5 5 5 22 - 21 20
12.
Шарлеруа
 14 6 1 7 19 - 18 19
13.
Сент-Трейден
 15 5 4 6 15 - 18 19
14.
Остенде
 15 5 1 9 17 - 26 16
15.
Эйпен
 15 4 4 7 21 - 27 16
16.
Кортрейк
 15 4 4 7 14 - 25 16
17.
Зульте-Варегем
 15 3 4 8 25 - 41 13
18.
Серен Юнайтед
 15 1 3 11 7 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 15 9 4 2 32 - 18 31
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 15 9 3 3 32 - 22 30
3.
Антверпен
 15 7 4 4 20 - 15 25
4.
Шарлеруа
 15 6 4 5 18 - 20 22
5.
Андерлехт
 14 6 3 5 20 - 16 21
6.
Гент
 15 6 3 6 30 - 21 21
7.
Вестерло
 15 6 3 6 20 - 26 21
8.
Сент-Трейден
 15 5 5 5 15 - 16 20
9.
АХ Лёвен
 15 5 4 6 22 - 22 19
10.
Брюгге
 15 5 4 6 18 - 21 19
11.
Стандард
 15 5 4 6 19 - 24 19
12.
Серкль Брюгге
 15 4 4 7 15 - 24 16
13.
Кортрейк
 15 4 2 9 21 - 29 14
14.
Серен Юнайтед
 15 4 1 10 19 - 35 13
15.
Эйпен
 15 3 2 10 18 - 35 11
16.
Зульте-Варегем
 15 2 5 8 16 - 28 11
17.
Остенде
 15 1 5 9 17 - 37 8
18.
Мехелен
 14 2 1 11 11 - 31 7
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 16 (4)
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Сент-Трейден Бруно Джанни 14 (2)
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 14
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Топ нарушителей
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Эйпен Петерс Стеф 1 9
Антверпен Де Лат Ричи 10
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 10
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 8
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Орбан Гифт сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Кейперс Уго бьет в цель!
    • Желтая карточка
      9'
      Де Сар Жюльен получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гент 3:0 Эйпен онлайн

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