Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Kenneth Schmidt выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Каси Антони получает желтую карточку за неспортивное поведение

89' Судья свистит. Стах Антон атаковал сзади соперника. Это Ноа Вайсхаупт заработал своей команде штрафной

88' Хорошую попытку сделал Хёлер Лукас . Удар в створ, но вратарь начеку

87' Хорошую попытку сделал Nelson Weiper. Удар в створ, но вратарь начеку

86' Ажорк Людовик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

86' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Удар от ворот произведет Фрайбург

86' Матч возобновлен

86' Кюблер Лукас получил травму и заменен. Kenneth Schmidt выходит на поле.

85' Тактическая замена. Доан Рицу уходит с поля и его заменяет Ноа Вайсхаупт

85' Ох, нехорошо это выглядит. Кюблер Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Nelson Weiper оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Ажорк Людовик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Стах Антон нанес удар головой, но Марк Флеккен спокойно отбил мяч.

82' Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

82' Ханше-Ольсен Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Стах Антон из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Кюблер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Nelson Weiper наказан за толчок Доан Рицу

78' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Удар от ворот произведет Майнц

77' Гюнтер Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Матч возобновлен

75' Тактическая замена. Чхэ-Сон Ли II уходит с поля и его заменяет Nelson Weiper

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Грифо Винченцо пробует нанести удар издали, но Робин Центнер держит все под контролем

74' Доан Рицу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Баркок Аймен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

72' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Игрок из команды Фрайбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

71' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Ханше-Ольсен Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Грифо Винченцо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Удар от ворот произведет Фрайбург

64' Доан Рицу пробует нанести удар издали, но Робин Центнер держит все под контролем

64' Удар от ворот произведет Майнц

63' Грифо Винченцо пробует нанести удар издали, но Робин Центнер держит все под контролем

62' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Удар от ворот произведет Фрайбург

60' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Фрайбург

58' Стах Антон не смог попасть в створ ударом издали

56' Г О О О О Л - Доан Рицу забивает с левой ноги!

54' Удар от ворот произведет Майнц

54' Хёфлер Николас из команды Фрайбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

53' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля