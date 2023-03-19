Тур: 25. Стадион: МЕВА Арена. Зрители: 26800 Главный судья: Данкерт Бастиан
0'
35' Желтая карточкаГинтер Маттиас
51' Желтая карточкаГульде Мануэль
0:1
55' ГолДоан Рицу
57' Желтая карточкаАжорк Людовик
88' Желтая карточкаКаси Антони
1:1
90' ГолОнисиво Карим
90' Желтая карточкаГрегорич Михаэль
90'+8
Бонусы букмекеров
Ход матча
35'
51'
55'
0:1
57'
88'
90'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Бель
Штефан
19
Каси
Антони
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
42
Доан
Рицу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Доан РицуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Шмидт КеннетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-Ён IIПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Майнц
Фрайбург
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 13 побед
34 матча
41.2%
26.5%
32.3%
14 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
44.1%
41.2%
14.7%
15 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
32.4%
29.4%
38.2%
11 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
22
Голов в среднем за матч
1.94
1.22
Среднее время на гол
46
73
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.22
1.06
Среднее время на гол
73
84
Всего голов
53
39
Голов в среднем за матч
1.56
1.15
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
57
78
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онисиво Карим
|9
|0.36
|Ингвартсен Маркус
|8 (4)
|0.32
|Чхэ-Сон Ли II
|7
|0.28
|Аарон Мартин
|3
|0.12
|Баррейро Леандро
|2
|0.08
|Ажорк Людовик
|2
|0.08
|Каси Антони
|2
|0.08
|Кор Доминик
|2
|0.08
|Видмер Сильван
|2
|0.08
|Стах Антон
|1
|0.04
|Буркардт Джонатан
|1
|0.04
|Nelson Weiper
|1
|0.04
|Да Коста Данни
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|Баркок Аймен
|0
|0
|Бюргзорг Делано
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|12 (6)
|0.48
|Грегорич Михаэль
|8
|0.32
|Доан Рицу
|4
|0.16
|Гинтер Маттиас
|3
|0.12
|Хёлер Лукас
|3
|0.12
|Кюблер Лукас
|2
|0.08
|Кьере Даниэль-Кофи
|2
|0.08
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.04
|Чон У-Ён II
|1
|0.04
|Линхарт Филипп
|1
|0.04
|Шаде Кевин
|1
|0.04
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|Кайтель Янник
|0
|0
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
|Хёфлер Николас
|0
|0
|Вайсхаупт Ноа
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бель Штефан
|6
|0
|Кор Доминик
|6
|0
|Свенссон Бо
|4
|0
|Стах Антон
|4
|0
|Баррейро Леандро
|4
|0
|Хак Александер
|2
|1
|Фернандес Эдимилсон
|3
|0
|Онисиво Карим
|3
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|3
|0
|Ажорк Людовик
|2
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|2
|0
|Каси Антони
|2
|0
|Бюргзорг Делано
|2
|0
|Буркардт Джонатан
|2
|0
|Аарон Мартин
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Фюльжени Анжело
|1
|0
|Ингвартсен Маркус
|1
|0
|Баркок Аймен
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|8
|0
|Грегорич Михаэль
|5
|0
|Гюнтер Кристиан
|5
|0
|Сильдиллия Килианн
|3
|1
|Эггештайн Максимилиан
|4
|0
|Шаллаи Роланд
|4
|0
|Кристиан Штрайх
|2
|1
|Гинтер Маттиас
|3
|0
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Кайтель Янник
|3
|0
|Доан Рицу
|2
|0
|Кьере Даниэль-Кофи
|2
|0
|Чон У-Ён II
|2
|0
|Петерсен Нильс
|1
|0
|Гульде Мануэль
|1
|0
|Грифо Винченцо
|1
|0
|Вагнер Роберт
|1
|0
Результаты матчей
Майнц
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Фрайбург
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
5
5
Майнц
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Фрайбург
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
15
3
Волевые поражения
12
20
Майнц
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
48% (12)
32% (8)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
Фрайбург
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
28% (7)
40% (10)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
18
5
Волевые поражения
17
25
Голы по времени матча
Забито
23
17
13 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
3
13%
1
6%
1-15
5
22%
1
6%
16-30
5
22%
3
18%
31-45
3
13%
6
35%
46-60
2
9%
4
24%
61-75
5
22%
2
12%
76-90
Пропущено
15
24
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
7%
2
8%
1-15
3
20%
3
13%
16-30
3
20%
3
13%
31-45
1
7%
7
29%
29%
46-60
4
27%
3
13%
61-75
3
20%
6
25%
76-90
Забито
17
21
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
14 Не забивали 14
0
0%
5
24%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
5
29%
29%
3
14%
31-45
3
18%
5
24%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
6
35%
4
19%
76-90
Пропущено
21
10
12 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
2
20%
16-30
7
33%
1
10%
31-45
3
14%
2
20%
46-60
1
5%
1
10%
61-75
5
24%
4
40%
76-90
Забито
40
38
20 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 15
4 Не забивали 5
3
8%
6
16%
1-15
7
18%
4
11%
16-30
10
25%
6
16%
31-45
6
15%
11
29%
46-60
3
8%
5
13%
61-75
11
28%
6
16%
76-90
Пропущено
36
34
19 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 15
4
11%
2
6%
1-15
5
14%
5
15%
16-30
10
28%
4
12%
31-45
4
11%
9
26%
46-60
5
14%
4
12%
61-75
8
22%
10
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Герта - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Байер Л - Майнц 2:3
Майнц - Аугсбург 3:1 Унион Берлин - Майнц 2:1 Майнц - Бавария 0:4 Майнц - Бохум 5:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Люцерн - Майнц 1:5 Мальорка - Майнц 2:2 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Шальке 04 - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 0:3 Бавария - Майнц 6:2 Майнц - Кёльн 5:0 Любек - Майнц 0:3 Вердер - Майнц 0:2
Фрайбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фрайбург - Ювентус 0:2 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Ювентус - Фрайбург 1:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0
Фрайбург - Байер Л 1:1 Бохум - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Фрайбург - Гамбург 6:2 Фрайбург - Базель 3:2 Фрайбург - Янг Бойз 1:1 Фрайбург - Карлсруэ 3:2 Фрайбург - Люцерн 2:2 Фрайбург - Унион Берлин 4:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Кёльн 2:0
Результаты матчей
Майнц
Фрайбург
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
5
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 24%
1:2
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 48%
0
4 раза 16%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
2
8 раз 32%
1
8 раз 32%
0
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Майнц
Фрайбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
111
49
75
49
210
310
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
94
57
58
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
205
916
1213
520
421
322
223
223
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|17
|2
|6
|55 - 31
|53
|2.
|Заявка
|25
|15
|7
|3
|72 - 27
|52
|3.
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|38 - 28
|48
|4.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|38 - 34
|46
|5.
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|49 - 30
|45
|6.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|46 - 36
|40
|7.
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|44 - 32
|38
|8.
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|45 - 40
|37
|9.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|40 - 36
|37
|10.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|40 - 44
|31
|11.
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|39 - 48
|31
|12.
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|32 - 45
|28
|13.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|33 - 44
|27
|14.
|Заявка
|25
|8
|1
|16
|27 - 56
|25
|15.
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|33 - 45
|22
|16.
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|30 - 48
|21
|17.
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|21 - 45
|21
|18.
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|29 - 42
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 12
|31
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|28 - 10
|29
|3.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|39 - 11
|28
|4.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|21 - 8
|28
|5.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 10
|27
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 17
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 14
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|27 - 18
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|23 - 15
|20
|10.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 21
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 14
|18
|12.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|13 - 17
|18
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|26 - 20
|17
|14.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|15.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|22 - 21
|16
|16.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|17.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 23
|14
|18.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 28
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|33 - 16
|24
|2.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|19 - 19
|22
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 20
|20
|5.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 24
|19
|6.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 21
|17
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 22
|17
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 20
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 27
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|19 - 28
|10
|12.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 30
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 22
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 17
|8
|15.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 27
|7
|16.
|Заявка
|13
|2
|0
|11
|9 - 35
|6
|17.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|13 - 26
|5
|18.
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|11 - 28
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|15 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|12 (4)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|12 (3)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|11 (10)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 9
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 8
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|9
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|9