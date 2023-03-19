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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: . Зрители: 26800 Главный судья: Данкерт Бастиан
Майнц
1:1
Конец матча
Фрайбург
0'
35' Желтая карточка
Гинтер Маттиас
51' Желтая карточка
Гульде Мануэль
0:1
55' Гол
Доан Рицу
57' Желтая карточка
Ажорк Людовик
88' Желтая карточка
Каси Антони
1:1
90' Гол
Онисиво Карим
90' Желтая карточка
Грегорич Михаэль
90'+8
1:1. Гол Карима Онисиво (видео)....

Ход матча

35'
 
Гинтер Маттиас
51'
 
Гульде Мануэль
55'
0:1
Доан Рицу
(Грегорич Михаэль)
57'
Ажорк Людовик
 
60'
Онисиво Карим
Ингвартсен Маркус
 
67'
Видмер Сильван
Да Коста Данни
 
68'
Баркок Аймен
Баррейро Леандро
 
75'
Nelson Weiper
Ли Чхэ-Сон
 
75'
Кор Доминик
Фернандес Эдимилсон
 
75'
 
Хёлер Лукас
Грифо Винченцо
85'
 
Вайсхаупт Ноа
Доан Рицу
85'
 
Шмидт Кеннет
Кюблер Лукас
88'
Каси Антони
 
90'
 
Петерсен Нильс
Грегорич Михаэль
90'
 
Кайтель Янник
Эггештайн Максимилиан
90'
Онисиво Карим
(Ажорк Людовик)
1:1
90'
 
Грегорич Михаэль

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Майнц 42.4% (53)
X 42.4% (53)
Фрайбург 15.2% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Центнер
Робин
25
Ханше-Ольсен
Андреас
16
Бель
Штефан
20
Фернандес
Эдимилсон
21
Да
Коста
Данни
19
Каси
Антони
8
Баррейро
Леандро
6
Стах
Антон
11
Ингвартсен
Маркус
7
Чхэ-Сон
Ли
II
17
Ажорк
Людовик
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
28
Гинтер
Маттиас
5
Гульде
Мануэль
25
Сильдиллия
Килианн
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
30
Гюнтер
Кристиан
42
Доан
Рицу
38
Грегорич
Михаэль
32
Грифо
Винченцо
Майнц
3-4-2-1
Фрайбург
3-4-3

История личных встреч

Майнц
Фрайбург

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 13 побед

34 матча

41.2%
26.5%
32.3%
14 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

44.1%
41.2%
14.7%
15 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

32.4%
29.4%
38.2%
11 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

Б
2:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
1:3
Б
1:2
Б
3:0
Б
5:0
ТМК
2:2
ТМК
2:2
Б
1:3
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:0
Б
4:2
Б
2:3
ТМК
1:0
Б
2:2
Б
2:0
Б
1:2
К
2:3
Б
0:0
Б
1:1
Б
3:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
3:0
Б2
1:2
К
1:3
Б2
0:1
ТМС
1:0
Б2
1:1

Голы

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

1.94
1.22

Среднее время на гол

46
73

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.22
1.06

Среднее время на гол

73
84

Всего голов

53
39

Голов в среднем за матч

1.56
1.15

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

57
78

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онисиво Карим 9 0.36
Ингвартсен Маркус 8 (4) 0.32
Чхэ-Сон Ли II 7 0.28
Аарон Мартин 3 0.12
Баррейро Леандро 2 0.08
Ажорк Людовик 2 0.08
Каси Антони 2 0.08
Кор Доминик 2 0.08
Видмер Сильван 2 0.08
Стах Антон 1 0.04
Буркардт Джонатан 1 0.04
Nelson Weiper 1 0.04
Да Коста Данни 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Баркок Аймен 0 0
Бюргзорг Делано 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 12 (6) 0.48
Грегорич Михаэль 8 0.32
Доан Рицу 4 0.16
Гинтер Маттиас 3 0.12
Хёлер Лукас 3 0.12
Кюблер Лукас 2 0.08
Кьере Даниэль-Кофи 2 0.08
Эггештайн Максимилиан 1 0.04
Чон У-Ён II 1 0.04
Линхарт Филипп 1 0.04
Шаде Кевин 1 0.04
Гюнтер Кристиан 0 0
Кайтель Янник 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0
Хёфлер Николас 0 0
Вайсхаупт Ноа 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бель Штефан 6 0
Кор Доминик 6 0
Свенссон Бо 4 0
Стах Антон 4 0
Баррейро Леандро 4 0
Хак Александер 2 1
Фернандес Эдимилсон 3 0
Онисиво Карим 3 0
Ханше-Ольсен Андреас 3 0
Ажорк Людовик 2 0
Чхэ-Сон Ли II 2 0
Каси Антони 2 0
Бюргзорг Делано 2 0
Буркардт Джонатан 2 0
Аарон Мартин 1 0
Центнер Робин 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Ингвартсен Маркус 1 0
Баркок Аймен 1 0
Мустафа Сулиман 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 8 0
Грегорич Михаэль 5 0
Гюнтер Кристиан 5 0
Сильдиллия Килианн 3 1
Эггештайн Максимилиан 4 0
Шаллаи Роланд 4 0
Кристиан Штрайх 2 1
Гинтер Маттиас 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Кайтель Янник 3 0
Доан Рицу 2 0
Кьере Даниэль-Кофи 2 0
Чон У-Ён II 2 0
Петерсен Нильс 1 0
Гульде Мануэль 1 0
Грифо Винченцо 1 0
Вагнер Роберт 1 0

Результаты матчей

Майнц
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Фрайбург
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

5
5
Майнц
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Фрайбург
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

15
3

Волевые поражения

12
20
Майнц
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
48% (12)
32% (8)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
Фрайбург
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
28% (7)
40% (10)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

18
5

Волевые поражения

17
25

Голы по времени матча

Забито

23
17
13 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
3
13%
1
6%
1-15
5
22%
1
6%
16-30
5
22%
3
18%
31-45
3
13%
6
35%
46-60
2
9%
4
24%
61-75
5
22%
2
12%
76-90

Пропущено

15
24
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
7%
2
8%
1-15
3
20%
3
13%
16-30
3
20%
3
13%
31-45
1
7%
7
29%
29%
46-60
4
27%
3
13%
61-75
3
20%
6
25%
76-90

Забито

17
21
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
14 Не забивали 14
0
0%
5
24%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
5
29%
29%
3
14%
31-45
3
18%
5
24%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
6
35%
4
19%
76-90

Пропущено

21
10
12 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
2
20%
16-30
7
33%
1
10%
31-45
3
14%
2
20%
46-60
1
5%
1
10%
61-75
5
24%
4
40%
76-90

Забито

40
38
20 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 15
4 Не забивали 5
3
8%
6
16%
1-15
7
18%
4
11%
16-30
10
25%
6
16%
31-45
6
15%
11
29%
46-60
3
8%
5
13%
61-75
11
28%
6
16%
76-90

Пропущено

36
34
19 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 15
4
11%
2
6%
1-15
5
14%
5
15%
16-30
10
28%
4
12%
31-45
4
11%
9
26%
46-60
5
14%
4
12%
61-75
8
22%
10
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Герта - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Байер Л - Майнц 2:3
Майнц - Аугсбург 3:1 Унион Берлин - Майнц 2:1 Майнц - Бавария 0:4 Майнц - Бохум 5:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Люцерн - Майнц 1:5 Мальорка - Майнц 2:2 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Шальке 04 - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 0:3 Бавария - Майнц 6:2 Майнц - Кёльн 5:0 Любек - Майнц 0:3 Вердер - Майнц 0:2
Фрайбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фрайбург - Ювентус 0:2 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Ювентус - Фрайбург 1:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0
Фрайбург - Байер Л 1:1 Бохум - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Фрайбург - Гамбург 6:2 Фрайбург - Базель 3:2 Фрайбург - Янг Бойз 1:1 Фрайбург - Карлсруэ 3:2 Фрайбург - Люцерн 2:2 Фрайбург - Унион Берлин 4:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Кёльн 2:0

Результаты матчей

Майнц
Фрайбург

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
5
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 24%
1:2
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 48%
0
4 раза 16%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
2
8 раз 32%
1
8 раз 32%
0
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Майнц
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
1
4
9
1.5
7
5
4
9
2.5
2
10
3
10
3.5
1
11
2
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
4
5
7
1.5
5
8
1
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
20
5
9
16
1.5
12
13
5
20
2.5
4
21
3
22
3.5
2
23
2
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 25 17 2 6 55 - 31 53
2.
Бавария
 Заявка 25 15 7 3 72 - 27 52
3.
Унион Берлин
 Заявка 25 14 6 5 38 - 28 48
4.
Фрайбург
 Заявка 25 13 7 5 38 - 34 46
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 25 13 6 6 49 - 30 45
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 25 11 7 7 46 - 36 40
7.
Вольфсбург
 Заявка 25 10 8 7 44 - 32 38
8.
Байер Л
 Заявка 25 11 4 10 45 - 40 37
9.
Майнц
 Заявка 25 10 7 8 40 - 36 37
10.
Боруссия М
 Заявка 25 8 7 10 40 - 44 31
11.
Вердер
 Заявка 25 9 4 12 39 - 48 31
12.
Аугсбург
 Заявка 25 8 4 13 32 - 45 28
13.
Кёльн
 Заявка 25 6 9 10 33 - 44 27
14.
Бохум
 Заявка 25 8 1 16 27 - 56 25
15.
Хоффенхайм
 Заявка 25 6 4 15 33 - 45 22
16.
Герта
 Заявка 25 5 6 14 30 - 48 21
17.
Шальке 04
 Заявка 25 4 9 12 21 - 45 21
18.
Штутгарт
 Заявка 25 4 8 13 29 - 42 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 12 10 1 1 36 - 12 31
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 9 2 1 28 - 10 29
3.
Бавария
 Заявка 12 8 4 0 39 - 11 28
4.
Унион Берлин
 Заявка 12 8 4 0 21 - 8 28
5.
Фрайбург
 Заявка 12 8 3 1 21 - 10 27
6.
Боруссия М
 Заявка 13 7 3 3 27 - 17 24
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 7 2 3 27 - 14 23
8.
Байер Л
 Заявка 13 6 2 5 27 - 18 20
9.
Майнц
 Заявка 13 5 5 3 23 - 15 20
10.
Бохум
 Заявка 12 6 1 5 18 - 21 19
11.
Кёльн
 Заявка 12 5 3 4 21 - 14 18
12.
Аугсбург
 Заявка 13 5 3 5 13 - 17 18
13.
Вольфсбург
 Заявка 12 4 5 3 26 - 20 17
14.
Герта
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
15.
Вердер
 Заявка 13 5 1 7 22 - 21 16
16.
Штутгарт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
17.
Хоффенхайм
 Заявка 13 4 2 7 18 - 23 14
18.
Шальке 04
 Заявка 13 3 4 6 14 - 28 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 13 7 3 3 33 - 16 24
2.
Боруссия Д
 Заявка 13 7 1 5 19 - 19 22
3.
Вольфсбург
 Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
4.
Унион Берлин
 Заявка 13 6 2 5 17 - 20 20
5.
Фрайбург
 Заявка 13 5 4 4 17 - 24 19
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
7.
Майнц
 Заявка 12 5 2 5 17 - 21 17
8.
Байер Л
 Заявка 12 5 2 5 18 - 22 17
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 4 4 5 21 - 20 16
10.
Вердер
 Заявка 12 4 3 5 17 - 27 15
11.
Аугсбург
 Заявка 12 3 1 8 19 - 28 10
12.
Кёльн
 Заявка 13 1 6 6 12 - 30 9
13.
Хоффенхайм
 Заявка 12 2 2 8 15 - 22 8
14.
Шальке 04
 Заявка 12 1 5 6 7 - 17 8
15.
Боруссия М
 Заявка 12 1 4 7 13 - 27 7
16.
Бохум
 Заявка 13 2 0 11 9 - 35 6
17.
Штутгарт
 Заявка 12 0 5 7 13 - 26 5
18.
Герта
 Заявка 12 1 1 10 11 - 28 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 15 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 12 (4)
Боруссия М Тюрам Маркус 12 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 9
Байер Л Инкапье Пьеро 2 8
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 9
Штутгарт Каразор Атакан 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 26800 болельщиков
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Бель Штефан сделал ключевой пас для гола!
  • 96'
    Ажорк Людовик сделал результативную передачу.
  • 96'
    Ажорк Людовик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 96'
    Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Гульде Мануэль из команды Фрайбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Майнц пытается что-то создать.
  • 95'
    Kenneth Schmidt из команды Фрайбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Удар от ворот произведет Фрайбург
  • 94'
    Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Гульде Мануэль ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Шанс! Nelson Weiper из команды Майнц пробил головой, но мимо
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Майнц 42.4% (53)
    X 42.4% (53)
    Фрайбург 15.2% (19)
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