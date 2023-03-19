Тур: 26. Стадион: Вефа.
2:2
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаДуарте Леонардо
9' Желтая карточкаRayyan Baniya
0:1
42' ГолАлексич Даниел
1:1
45' ПенальтиБорини Фабио
74' Желтая карточкаШукуров Отабек
1:2
90' ГолГюрлер Сердар
2:2
90' ГолДиань Мбайе
90'+5
Ход матча
42'
0:1
45'
1:1
74'
90'
1:2
90'
2:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 5
-
2 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
595 Количество передач 442
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
19
Колли
Эбрима
16
Борини
Фабио
59
Тоуба
Ахмед
60
Лима
Лукас
17
Кени
Филипп
20
Билья
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Колли ЭбримаНападающий
- Нападающий
-
16 Борини ФабиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
54 Дурсун СалихЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фрей КеримНападающий
-
10 Ляич АдемНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
-
60 Лима ЛукасЗащитник
-
17 Кени ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Билья ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Шиш ПатрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
История личных встреч
Фатих Карагюмрюк
Истанбул Башакшехир
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
9 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1.25
Среднее время на гол
75
72
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.56
1.11
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
57
81
Бомбардиры внутри турнира
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борини Фабио
|15 (4)
|0.63
|Диань Мбайе
|15 (2)
|0.63
|Оздоев Магомед
|4
|0.17
|Куасси Жан
|3
|0.13
|Бираски Давиде
|2
|0.08
|Мерджан Левент
|2
|0.08
|Rayyan Baniya
|2
|0.08
|Колли Эбрима
|1
|0.04
|Риччи Матео
|1
|0.04
|Дурсун Салих
|1
|0.04
|Шукуров Отабек
|1
|0.04
|Колкер Стивен
|1
|0.04
|Фрей Керим
|1
|0.04
|Дрешевич Ибрахим
|1
|0.04
|Кападжак Бурак
|1
|0.04
|Эркин Джанер
|0
|0
|Казим-Казим
|0
|0
|Ляич Адем
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алексич Даниел
|6
|0.25
|Тюрюдж Дениз
|6 (4)
|0.25
|Гюрлер Сердар
|5
|0.21
|Ндайишимийе Юссуф
|4
|0.17
|Озджан Беркай
|3
|0.13
|Шиш Патрик
|2
|0.08
|Траоре Бертран
|2
|0.08
|Кени Филипп
|2
|0.08
|Шуиар Мунир
|1
|0.04
|Окака Стефано
|1
|0.04
|Шадли Насер
|1
|0.04
|Шахинер Омер Али
|1
|0.04
|Лима Лукас
|0
|0
|Кайсара Жуниор
|0
|0
|Дуарте Леонардо
|0
|0
Карточки
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шукуров Отабек
|7
|1
|Борини Фабио
|7
|0
|Оздоев Магомед
|6
|0
|Колли Эбрима
|4
|1
|Дурсун Салих
|4
|0
|Диань Мбайе
|4
|0
|Бираски Давиде
|3
|0
|Николас Лоуренс Анвон
|3
|0
|Rayyan Baniya
|3
|0
|Угур Аднан
|1
|1
|Эркин Джанер
|2
|0
|Вивиано Эмильяно
|2
|0
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Дурмаз Джимми
|2
|0
|Риччи Матео
|2
|0
|Казим-Казим
|1
|0
|Муса Ахмед
|1
|0
|Куасси Жан
|1
|0
|Шен Батухан
|1
|0
|Кападжак Бурак
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндайишимийе Юссуф
|8
|0
|Текдемир Махмут
|6
|1
|Тюрюдж Дениз
|5
|0
|Окака Стефано
|3
|1
|Алексич Даниел
|3
|0
|Дуарте Леонардо
|3
|0
|Билья Лукас
|2
|0
|Гюрлер Сердар
|2
|0
|Шахинер Омер Али
|2
|0
|Кайсара Жуниор
|2
|0
|Лима Лукас
|2
|0
|Тоуба Ахмед
|2
|0
|Янузай Аднан
|0
|1
|Траоре Бертран
|1
|0
|Кривелли Энцо
|1
|0
|Шуиар Мунир
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
|Кени Филипп
|1
|0
Результаты матчей
Фатих Карагюмрюк
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Истанбул Башакшехир
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
13
6
Фатих Карагюмрюк
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Истанбул Башакшехир
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
15
10
Волевые поражения
15
19
Фатих Карагюмрюк
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Истанбул Башакшехир
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
21% (5)
50% (12)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
19
13
Волевые поражения
28
25
Голы по времени матча
Забито
29
15
12 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
4
14%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
8
28%
2
13%
31-45
6
21%
3
20%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
7
24%
6
40%
76-90
Пропущено
22
13
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
5%
1
8%
1-15
5
23%
3
23%
16-30
2
9%
1
8%
31-45
1
5%
3
23%
46-60
7
32%
1
8%
61-75
6
27%
4
31%
76-90
Забито
23
20
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
14 Не забивали 15
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
4
20%
16-30
2
9%
4
20%
31-45
6
26%
3
15%
46-60
4
17%
5
25%
61-75
3
13%
4
20%
76-90
Пропущено
24
12
14 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
4
17%
2
17%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
6
25%
2
17%
31-45
2
8%
3
25%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
5
21%
4
33%
76-90
Забито
52
35
22 В 1-м тайме 12
30 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 13
3 Не забивали 8
8
15%
2
6%
1-15
4
8%
4
11%
16-30
10
19%
6
17%
31-45
12
23%
6
17%
46-60
8
15%
7
20%
61-75
10
19%
10
29%
76-90
Пропущено
46
25
22 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 15
5
11%
3
12%
1-15
9
20%
3
12%
16-30
8
17%
3
12%
31-45
3
7%
6
24%
46-60
10
22%
2
8%
61-75
11
24%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гиресунспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 4:3 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 1:1
Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 2:2 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 3:3 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:4 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 4:1 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Ушакспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 3:3 Фатих Карагюмрюк - Киршехирспор 3:1 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 4:2 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 0:2 Умраниеспор - Фатих Карагюмрюк 1:3 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 3:0 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 5:4 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 1:2
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:0
Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:0 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 1:3 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 2:1 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 2:0 Умраниеспор - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 3:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:7 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 3:3 Истанбул Башакшехир - Хартс 3:1 Истанбул Башакшехир - Гиресунспор 3:1 Фиорентина - Истанбул Башакшехир 2:1 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 1:0
Результаты матчей
Фатих Карагюмрюк
Истанбул Башакшехир
Точный счет
3:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:0
5 раз 42%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
6 раз 50%
0
4 раза 33%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:4
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
Точный счет
2:2
4 раза 17%
4:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:4
1 раз 4%
2:0
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 29%
1
5 раз 21%
4
5 раз 21%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
0
9 раз 38%
2
8 раз 33%
3
4 раза 17%
1
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фатих Карагюмрюк
Истанбул Башакшехир
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
84
84
84
66
210
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
75
84
57
39
39
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
213
Больше Меньше
159
168
1311
915
519
519
123
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|23 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|15 (8)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|15 (5)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|12 (1)
|Истанбулспор
|Этеми Вален
|10 (4)
|Антальяспор
|Фернандо Мартинс
|1 8
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 8
|Касымпаша
|Эйссерик Валентин
|9
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|1 7
|Фатих Карагюмрюк
|Шукуров Отабек
|1 7