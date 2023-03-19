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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Фатих Карагюмрюк
2:2
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
8' Желтая карточка
Дуарте Леонардо
9' Желтая карточка
Rayyan Baniya
0:1
42' Гол
Алексич Даниел
1:1
45' Пенальти
Борини Фабио
74' Желтая карточка
Шукуров Отабек
1:2
90' Гол
Гюрлер Сердар
2:2
90' Гол
Диань Мбайе
90'+5

Ход матча

8'
 
Дуарте Леонардо
9'
Rayyan Baniya
 
42'
0:1
Алексич Даниел
(Гюрлер Сердар)
45'
Борини Фабио
1:1
71'
Оздоев Магомед
Бертолаччи Андреа
 
74'
Шукуров Отабек
 
75'
Ляич Адем
Колли Эбрима
 
77'
 
Шиш Патрик
Кени Филипп
78'
 
Озджан Беркай
Билья Лукас
90'
1:2
Гюрлер Сердар
(Озджан Беркай)
90'
Диань Мбайе
2:2
90'
 
Окака Стефано
Гюрлер Сердар
90'
Фегули Софьян
Шукуров Отабек
 
90'
Николас Лоуренс Анвон
Риччи Матео
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 595 Количество передач 442
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шен
Батухан
4
Бираски
Давиде
99
Rayyan
Baniya
5
Дрешевич
Ибрахим
18
Мерджан
Левент
29
Шукуров
Отабек
8
Риччи
Матео
91
Бертолаччи
Андреа
19
Колли
Эбрима
9
Диань
Мбайе
16
Борини
Фабио
1
Бабаджан
Волкан
42
Шахинер
Омер
Али
5
Дуарте
Леонардо
59
Тоуба
Ахмед
60
Лима
Лукас
17
Кени
Филипп
21
Текдемир
Махмут
20
Билья
Лукас
8
Алексич
Даниел
7
Гюрлер
Сердар
25
Фигейредо
Жоау
Фатих Карагюмрюк
4-3-3
Истанбул Башакшехир
4-5-1

История личных встреч

Фатих Карагюмрюк
Истанбул Башакшехир

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

К
2:2
С
0:0
С
1:2
С
3:1
ТМК
3:1
С
0:1
С
2:0
ТМК
1:2
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1.25

Среднее время на гол

75
72

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.56
1.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

57
81

Бомбардиры внутри турнира

Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борини Фабио 15 (4) 0.63
Диань Мбайе 15 (2) 0.63
Оздоев Магомед 4 0.17
Куасси Жан 3 0.13
Бираски Давиде 2 0.08
Мерджан Левент 2 0.08
Rayyan Baniya 2 0.08
Колли Эбрима 1 0.04
Риччи Матео 1 0.04
Дурсун Салих 1 0.04
Шукуров Отабек 1 0.04
Колкер Стивен 1 0.04
Фрей Керим 1 0.04
Дрешевич Ибрахим 1 0.04
Кападжак Бурак 1 0.04
Эркин Джанер 0 0
Казим-Казим 0 0
Ляич Адем 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алексич Даниел 6 0.25
Тюрюдж Дениз 6 (4) 0.25
Гюрлер Сердар 5 0.21
Ндайишимийе Юссуф 4 0.17
Озджан Беркай 3 0.13
Шиш Патрик 2 0.08
Траоре Бертран 2 0.08
Кени Филипп 2 0.08
Шуиар Мунир 1 0.04
Окака Стефано 1 0.04
Шадли Насер 1 0.04
Шахинер Омер Али 1 0.04
Лима Лукас 0 0
Кайсара Жуниор 0 0
Дуарте Леонардо 0 0

Карточки

Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шукуров Отабек 7 1
Борини Фабио 7 0
Оздоев Магомед 6 0
Колли Эбрима 4 1
Дурсун Салих 4 0
Диань Мбайе 4 0
Бираски Давиде 3 0
Николас Лоуренс Анвон 3 0
Rayyan Baniya 3 0
Угур Аднан 1 1
Эркин Джанер 2 0
Вивиано Эмильяно 2 0
Бертолаччи Андреа 2 0
Дурмаз Джимми 2 0
Риччи Матео 2 0
Казим-Казим 1 0
Муса Ахмед 1 0
Куасси Жан 1 0
Шен Батухан 1 0
Кападжак Бурак 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндайишимийе Юссуф 8 0
Текдемир Махмут 6 1
Тюрюдж Дениз 5 0
Окака Стефано 3 1
Алексич Даниел 3 0
Дуарте Леонардо 3 0
Билья Лукас 2 0
Гюрлер Сердар 2 0
Шахинер Омер Али 2 0
Кайсара Жуниор 2 0
Лима Лукас 2 0
Тоуба Ахмед 2 0
Янузай Аднан 0 1
Траоре Бертран 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Шуиар Мунир 1 0
Карзев Эден 1 0
Кени Филипп 1 0

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Истанбул Башакшехир
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

13
6
Фатих Карагюмрюк
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Истанбул Башакшехир
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

15
10

Волевые поражения

15
19
Фатих Карагюмрюк
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Истанбул Башакшехир
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
21% (5)
50% (12)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
10

Волевые победы

19
13

Волевые поражения

28
25

Голы по времени матча

Забито

29
15
12 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
4
14%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
8
28%
2
13%
31-45
6
21%
3
20%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
7
24%
6
40%
76-90

Пропущено

22
13
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
5%
1
8%
1-15
5
23%
3
23%
16-30
2
9%
1
8%
31-45
1
5%
3
23%
46-60
7
32%
1
8%
61-75
6
27%
4
31%
76-90

Забито

23
20
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
14 Не забивали 15
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
4
20%
16-30
2
9%
4
20%
31-45
6
26%
3
15%
46-60
4
17%
5
25%
61-75
3
13%
4
20%
76-90

Пропущено

24
12
14 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
4
17%
2
17%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
6
25%
2
17%
31-45
2
8%
3
25%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
5
21%
4
33%
76-90

Забито

52
35
22 В 1-м тайме 12
30 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 13
3 Не забивали 8
8
15%
2
6%
1-15
4
8%
4
11%
16-30
10
19%
6
17%
31-45
12
23%
6
17%
46-60
8
15%
7
20%
61-75
10
19%
10
29%
76-90

Пропущено

46
25
22 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 15
5
11%
3
12%
1-15
9
20%
3
12%
16-30
8
17%
3
12%
31-45
3
7%
6
24%
46-60
10
22%
2
8%
61-75
11
24%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гиресунспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 4:3 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 1:1
Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 2:2 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 3:3 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:4 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 4:1 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Ушакспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 3:3 Фатих Карагюмрюк - Киршехирспор 3:1 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 4:2 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 0:2 Умраниеспор - Фатих Карагюмрюк 1:3 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 3:0 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 5:4 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 1:2
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:0
Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:0 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 1:3 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 2:1 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 2:0 Умраниеспор - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 3:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:7 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 3:3 Истанбул Башакшехир - Хартс 3:1 Истанбул Башакшехир - Гиресунспор 3:1 Фиорентина - Истанбул Башакшехир 2:1 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 1:0

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
Истанбул Башакшехир

Точный счет

3:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:0
5 раз 42%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
6 раз 50%
0
4 раза 33%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:4
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%

Точный счет

2:2
4 раза 17%
4:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:4
1 раз 4%
2:0
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 29%
1
5 раз 21%
4
5 раз 21%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
0
9 раз 38%
2
8 раз 33%
3
4 раза 17%
1
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фатих Карагюмрюк
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
4
8
4
1.5
8
4
6
6
2.5
2
10
3
9
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
5
8
4
1.5
5
7
3
9
2.5
3
9
2
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
3
0.5
Больше Меньше
15
9
16
8
1.5
13
11
9
15
2.5
5
19
5
19
3.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 26 20 3 3 55 - 19 63
2.
Фенербахче
 23 16 3 4 58 - 25 51
3.
Бешикташ
 25 14 7 4 48 - 25 49
4.
Адана Демирспор
 25 12 9 4 50 - 27 45
5.
Трабзонспор
 24 12 5 7 45 - 32 41
6.
Истанбул Башакшехир
 24 12 5 7 34 - 26 41
7.
Кайсериспор
 24 11 2 11 42 - 36 35
8.
Фатих Карагюмрюк
 24 7 10 7 54 - 47 31
9.
Коньяспор
 24 7 10 7 32 - 27 31
10.
Антальяспор
 25 8 4 13 32 - 40 28
11.
Аланьяспор
 24 7 7 10 40 - 43 28
12.
Сивасспор
 25 7 6 12 34 - 38 27
13.
Касымпаша
 25 7 5 13 34 - 44 26
14.
Анкарагюджю
 24 7 4 13 30 - 37 25
15.
Газиантеп
 24 6 7 11 31 - 57 25
16.
Истанбулспор
 24 7 3 14 27 - 48 24
17.
Гиресунспор
 24 5 8 11 23 - 42 23
18.
Хатайспор
 22 6 5 11 19 - 65 23
19.
Умраниеспор
 24 4 7 13 33 - 43 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 12 10 1 1 24 - 12 31
2.
Бешикташ
 13 9 3 1 29 - 10 30
3.
Трабзонспор
 13 9 3 1 24 - 7 30
4.
Фенербахче
 12 9 1 2 35 - 15 28
5.
Адана Демирспор
 12 8 4 0 29 - 7 28
6.
Истанбул Башакшехир
 12 8 1 3 19 - 13 25
7.
Аланьяспор
 12 6 4 2 25 - 14 22
8.
Антальяспор
 13 6 2 5 23 - 20 20
9.
Кайсериспор
 12 6 1 5 25 - 16 19
10.
Касымпаша
 14 5 3 6 23 - 26 18
11.
Фатих Карагюмрюк
 12 4 5 3 28 - 23 17
12.
Коньяспор
 13 4 5 4 11 - 11 17
13.
Хатайспор
 10 4 4 2 12 - 25 16
14.
Сивасспор
 12 3 5 4 14 - 13 14
15.
Анкарагюджю
 12 4 2 6 15 - 18 14
16.
Газиантеп
 12 3 4 5 17 - 34 13
17.
Гиресунспор
 11 3 2 6 12 - 18 11
18.
Истанбулспор
 11 3 2 6 15 - 23 11
19.
Умраниеспор
 12 1 3 8 15 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 14 10 2 2 31 - 7 32
2.
Фенербахче
 11 7 2 2 23 - 10 23
3.
Бешикташ
 12 5 4 3 19 - 15 19
4.
Адана Демирспор
 13 4 5 4 21 - 20 17
5.
Кайсериспор
 12 5 1 6 17 - 20 16
6.
Истанбул Башакшехир
 12 4 4 4 15 - 13 16
7.
Коньяспор
 11 3 5 3 21 - 16 14
8.
Фатих Карагюмрюк
 12 3 5 4 26 - 24 14
9.
Сивасспор
 13 4 1 8 20 - 25 13
10.
Истанбулспор
 13 4 1 8 12 - 25 13
11.
Умраниеспор
 12 3 4 5 18 - 22 13
12.
Газиантеп
 12 3 3 6 14 - 23 12
13.
Гиресунспор
 13 2 6 5 11 - 24 12
14.
Трабзонспор
 11 3 2 6 21 - 25 11
15.
Анкарагюджю
 12 3 2 7 15 - 19 11
16.
Касымпаша
 11 2 2 7 11 - 18 8
17.
Антальяспор
 12 2 2 8 9 - 20 8
18.
Хатайспор
 12 2 1 9 7 - 40 7
19.
Аланьяспор
 12 1 3 8 15 - 29 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 23 (4)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 15 (8)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 15 (5)
Антальяспор Райт Хаджи 12 (1)
Истанбулспор Этеми Вален 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Антальяспор Фернандо Мартинс 1 8
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 8
Касымпаша Эйссерик Валентин 9
Аланьяспор Фер Лерой 1 7
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 7
Весь список
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