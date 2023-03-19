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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Сивасспор
2:0
Конец матча
Анкарагюджю
0'
1:0
23' Гол
Кофи Исаак
2:0
77' Пенальти
Сайс Самуэль
90'+9

Ход матча

23'
Кофи Исаак
(Сайс Самуэль)
1:0
59'
 
Хадзийованнис Анастасиос
Милсон
59'
 
Bahadir Han Gungordu
Аккан Гёкхан
72'
 
Джоканович Андрей
Дьяк Ламин
77'
Сайс Самуэль
2:0
82'
Ятабаре Мустафа
Джеймс Леке
 
82'
 
Муссити-Око Бевик
Захид Гайас
82'
 
Тёре Гёкхан
Кылынч Эмре
88'
Кайседо Хорди
Нжи Клинтон Муа
 
88'
Арслан Хакан
Сайс Самуэль
 
90'
Муса Ахмед
Ешильюрт Эрдоган
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 5
  • 4 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 332 Количество передач 565
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
35
Вурал
Али
Шашал
2
Палули
Мурат
4
Аппиндангойе
Аарон
6
Гутас
Димитрис
58
Эрдал
Зия
24
Сайс
Самуэль
5
Кофи
Исаак
23
Ульвестад
Фредрик
10
Нжи
Клинтон
Муа
90
Джеймс
Леке
17
Ешильюрт
Эрдоган
32
Аккан
Гёкхан
17
Кициу
Стелиос
26
Радакович
Урош
4
Atakan
Cankaya
33
Калдырым
Хасан
Али
48
Антальялы
Тайлан
14
Дьяк
Ламин
54
Кылынч
Эмре
19
Захид
Гайас
70
Милсон
22
Соу
Али
Сивасспор
4-3-3
Анкарагюджю
4-2-3-1

История личных встреч

Сивасспор
Анкарагюджю

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

20 матчей

70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
0:2
С
2:1
К
2:1
С
1:4
ТМК
0:2
С
0:0
С
0:3
С
3:1
С
3:1
С
4:0
КТ
3:1
С
3:0
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
3:3
С
2:3
С
0:2
С
3:0
С
3:2

Голы

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

2.5
2.1

Среднее время на гол

36
42

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1
0.9

Среднее время на гол

90
100

Всего голов

35
30

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

51
60

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саба Диа 5 (1) 0.2
Градель Макс-Ален 5 (3) 0.2
Ятабаре Мустафа 5 0.2
Сайс Самуэль 2 (1) 0.08
Кофи Исаак 2 0.08
Джеймс Леке 2 0.08
Ешильюрт Эрдоган 2 0.08
Нжи Клинтон Муа 2 0.08
Ульвестад Фредрик 1 0.04
Кайседо Хорди 1 0.04
Арслан Хакан 1 0.04
Османпаша Джанер 1 0.04
Ялчин Робин 1 0.04
Харисис Харилаос 1 0.04
Чифтчи Угюр 0 0
Гутас Димитрис 0 0
Окумуш Аладдин 0 0
Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соу Али 7 0.29
Беридзе Георгий 4 0.17
Джигерджи Толга 2 (2) 0.08
Кылынч Эмре 2 0.08
Антальялы Тайлан 2 0.08
Захид Гайас 2 0.08
Хесе Родригес 2 (1) 0.08
Радакович Урош 1 0.04
Хадзийованнис Анастасиос 1 0.04
Yasin Gureler 1 0.04
Дьяк Ламин 1 0.04
Милсон 1 0.04
Малку Кевин 0 0
Педринью V 0 0
Джейлан Огуз 0 0
Хавьер Марлон 0 0

Карточки

Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ешильюрт Эрдоган 4 1
Чифтчи Угюр 4 1
Ялчин Робин 5 0
Градель Макс-Ален 3 1
Саба Диа 4 0
Ульвестад Фредрик 3 0
Османпаша Джанер 3 0
Харисис Харилаос 3 0
Ятабаре Мустафа 2 0
Арслан Хакан 2 0
Кофи Исаак 2 0
Гутас Димитрис 2 0
Сайс Самуэль 2 0
Кейта Абдул-Кадер 2 0
Эрдал Зия 1 0
Камара Самба 1 0
Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джигерджи Толга 5 0
Муякич Нихад 4 0
Дьяк Ламин 4 0
Хавьер Марлон 2 1
Малку Кевин 3 0
Джейлан Огуз 3 0
Yasin Gureler 3 0
Аккан Гёкхан 2 0
Кылынч Эмре 2 0
Родригеш Педру 2 0
Bahadir Han Gungordu 2 0
Хадзийованнис Анастасиос 2 0
Atakan Cankaya 2 0
Македа Федерико 1 0
Хесе Родригес 1 0
Радакович Урош 1 0
Антальялы Тайлан 1 0
Захид Гайас 1 0
Sinan Osmanoglu 1 0
Педринью V 1 0
Юзюм Фыратджан 1 0
Милсон 1 0

Результаты матчей

Сивасспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Анкарагюджю
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

9
6
Сивасспор
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Анкарагюджю
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

21
14

Волевые поражения

11
11
Сивасспор
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Анкарагюджю
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

21
15

Волевые поражения

20
17

Голы по времени матча

Забито

15
11
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
0
0%
1
9%
1-15
4
27%
1
9%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
13%
4
36%
61-75
4
27%
3
27%
76-90

Пропущено

12
20
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
8%
2
10%
1-15
5
42%
3
15%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
1
8%
7
35%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
3
25%
5
25%
76-90

Забито

17
15
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
1
6%
3
20%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
4
24%
2
13%
46-60
1
6%
4
27%
61-75
5
29%
29%
2
13%
76-90

Пропущено

25
18
14 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
4
16%
4
22%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
7
28%
2
11%
31-45
6
24%
3
17%
46-60
3
12%
3
17%
61-75
2
8%
4
22%
76-90

Забито

32
26
15 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 10
5 Не забивали 7
1
3%
4
15%
1-15
6
19%
3
12%
16-30
8
25%
2
8%
31-45
5
16%
4
15%
46-60
3
9%
8
31%
61-75
9
28%
5
19%
76-90

Пропущено

37
38
21 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 20
5
14%
6
16%
1-15
8
22%
5
13%
16-30
8
22%
3
8%
31-45
7
19%
10
26%
46-60
4
11%
5
13%
61-75
5
14%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сивасспор
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сивасспор - Фиорентина 1:4 Истанбулспор - Сивасспор 3:0 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 4:3
Сивасспор - Газиантеп 3:0 Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Аланьяспор - Сивасспор 0:3 Сивасспор - Адана Демирспор 1:2 Газиантеп - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Караджабей 3:0 Кайсериспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Сивасспор 2:2 Сивасспор - Галатасарай 1:2 Касымпаша - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Эрокспор 5:2 Анкарагюджю - Сивасспор 0:2 Сивасспор - Саарбрюккен 2:1 Сивасспор - Партизани 2:0 Сивасспор - Умраниеспор 2:2
Анкарагюджю
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Анкарагюджю - Аланьяспор 2:0 Бешикташ - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 0:2 Анкарагюджю - Газиантеп 0:2
Коньяспор - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Адана Демирспор - Анкарагюджю 3:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 2:1 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Умраниеспор 1:2 Антальяспор - Анкарагюджю 0:2 Анкарагюджю - Тузласпор 2:0 Анкарагюджю - Коньяспор 0:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:2 Анкарагюджю - Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю - Амедспор 6:2 Касымпаша - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 4:1 Гиресунспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Фенербахче 0:3

Результаты матчей

Сивасспор
Анкарагюджю

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:2
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:1
5 раз 21%
0:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
3 раза 12%
1
11 раз 46%
0
6 раз 25%
2
6 раз 25%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сивасспор
Анкарагюджю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
3
9
1.5
5
7
1
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
2
6
7
1.5
2
10
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
18
6
9
16
1.5
7
17
3
22
2.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 26 20 3 3 55 - 19 63
2.
Фенербахче
 23 16 3 4 58 - 25 51
3.
Бешикташ
 25 14 7 4 48 - 25 49
4.
Адана Демирспор
 25 12 9 4 50 - 27 45
5.
Трабзонспор
 24 12 5 7 45 - 32 41
6.
Истанбул Башакшехир
 24 12 5 7 34 - 26 41
7.
Кайсериспор
 24 11 2 11 42 - 36 35
8.
Фатих Карагюмрюк
 24 7 10 7 54 - 47 31
9.
Коньяспор
 24 7 10 7 32 - 27 31
10.
Антальяспор
 25 8 4 13 32 - 40 28
11.
Аланьяспор
 24 7 7 10 40 - 43 28
12.
Сивасспор
 25 7 6 12 34 - 38 27
13.
Касымпаша
 25 7 5 13 34 - 44 26
14.
Анкарагюджю
 24 7 4 13 30 - 37 25
15.
Газиантеп
 24 6 7 11 31 - 57 25
16.
Истанбулспор
 24 7 3 14 27 - 48 24
17.
Гиресунспор
 24 5 8 11 23 - 42 23
18.
Хатайспор
 22 6 5 11 19 - 65 23
19.
Умраниеспор
 24 4 7 13 33 - 43 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 12 10 1 1 24 - 12 31
2.
Бешикташ
 13 9 3 1 29 - 10 30
3.
Трабзонспор
 13 9 3 1 24 - 7 30
4.
Фенербахче
 12 9 1 2 35 - 15 28
5.
Адана Демирспор
 12 8 4 0 29 - 7 28
6.
Истанбул Башакшехир
 12 8 1 3 19 - 13 25
7.
Аланьяспор
 12 6 4 2 25 - 14 22
8.
Антальяспор
 13 6 2 5 23 - 20 20
9.
Кайсериспор
 12 6 1 5 25 - 16 19
10.
Касымпаша
 14 5 3 6 23 - 26 18
11.
Фатих Карагюмрюк
 12 4 5 3 28 - 23 17
12.
Коньяспор
 13 4 5 4 11 - 11 17
13.
Хатайспор
 10 4 4 2 12 - 25 16
14.
Сивасспор
 12 3 5 4 14 - 13 14
15.
Анкарагюджю
 12 4 2 6 15 - 18 14
16.
Газиантеп
 12 3 4 5 17 - 34 13
17.
Гиресунспор
 11 3 2 6 12 - 18 11
18.
Истанбулспор
 11 3 2 6 15 - 23 11
19.
Умраниеспор
 12 1 3 8 15 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 14 10 2 2 31 - 7 32
2.
Фенербахче
 11 7 2 2 23 - 10 23
3.
Бешикташ
 12 5 4 3 19 - 15 19
4.
Адана Демирспор
 13 4 5 4 21 - 20 17
5.
Кайсериспор
 12 5 1 6 17 - 20 16
6.
Истанбул Башакшехир
 12 4 4 4 15 - 13 16
7.
Коньяспор
 11 3 5 3 21 - 16 14
8.
Фатих Карагюмрюк
 12 3 5 4 26 - 24 14
9.
Сивасспор
 13 4 1 8 20 - 25 13
10.
Истанбулспор
 13 4 1 8 12 - 25 13
11.
Умраниеспор
 12 3 4 5 18 - 22 13
12.
Газиантеп
 12 3 3 6 14 - 23 12
13.
Гиресунспор
 13 2 6 5 11 - 24 12
14.
Трабзонспор
 11 3 2 6 21 - 25 11
15.
Анкарагюджю
 12 3 2 7 15 - 19 11
16.
Касымпаша
 11 2 2 7 11 - 18 8
17.
Антальяспор
 12 2 2 8 9 - 20 8
18.
Хатайспор
 12 2 1 9 7 - 40 7
19.
Аланьяспор
 12 1 3 8 15 - 29 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 23 (4)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 15 (8)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 15 (5)
Антальяспор Райт Хаджи 12 (1)
Истанбулспор Этеми Вален 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Антальяспор Фернандо Мартинс 1 8
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 8
Касымпаша Эйссерик Валентин 9
Аланьяспор Фер Лерой 1 7
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Сайс Самуэль бьет в цель!
  • 23'
    Сайс Самуэль сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Кофи Исаак бьет в цель!
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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