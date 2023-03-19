Тур: 26. Стадион: Новый стадион 4 сентября.
2:0
Конец матча
Ход матча
23'
1:0
77'
2:0
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 1
-
3 Угловые 5
-
4 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
332 Количество передач 565
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
58
Эрдал
Зия
24
Сайс
Самуэль
90
Джеймс
Леке
32
Аккан
Гёкхан
14
Дьяк
Ламин
54
Кылынч
Эмре
19
Захид
Гайас
70
Милсон
22
Соу
Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
-
24 Сайс СамуэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Джеймс ЛекеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Камара СамбаЗащитник
- Полузащитник
-
94 Онаран КаанПолузащитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Муса АхмедНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
- Основной состав
-
32 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дьяк ЛаминПолузащитник
-
54 Кылынч ЭмреПолузащитник
-
19 Захид ГайасПолузащитник
-
70 МилсонПолузащитник
-
22 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Тёре ГёкханПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Arda Unyay
-
Главный тренер: Седат Агджай
История личных встреч
Сивасспор
Анкарагюджю
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
20 матчей
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
2.5
2.1
Среднее время на гол
36
42
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1
0.9
Среднее время на гол
90
100
Всего голов
35
30
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
51
60
Бомбардиры внутри турнира
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саба Диа
|5 (1)
|0.2
|Градель Макс-Ален
|5 (3)
|0.2
|Ятабаре Мустафа
|5
|0.2
|Сайс Самуэль
|2 (1)
|0.08
|Кофи Исаак
|2
|0.08
|Джеймс Леке
|2
|0.08
|Ешильюрт Эрдоган
|2
|0.08
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0.08
|Ульвестад Фредрик
|1
|0.04
|Кайседо Хорди
|1
|0.04
|Арслан Хакан
|1
|0.04
|Османпаша Джанер
|1
|0.04
|Ялчин Робин
|1
|0.04
|Харисис Харилаос
|1
|0.04
|Чифтчи Угюр
|0
|0
|Гутас Димитрис
|0
|0
|Окумуш Аладдин
|0
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соу Али
|7
|0.29
|Беридзе Георгий
|4
|0.17
|Джигерджи Толга
|2 (2)
|0.08
|Кылынч Эмре
|2
|0.08
|Антальялы Тайлан
|2
|0.08
|Захид Гайас
|2
|0.08
|Хесе Родригес
|2 (1)
|0.08
|Радакович Урош
|1
|0.04
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0.04
|Yasin Gureler
|1
|0.04
|Дьяк Ламин
|1
|0.04
|Милсон
|1
|0.04
|Малку Кевин
|0
|0
|Педринью V
|0
|0
|Джейлан Огуз
|0
|0
|Хавьер Марлон
|0
|0
Карточки
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ешильюрт Эрдоган
|4
|1
|Чифтчи Угюр
|4
|1
|Ялчин Робин
|5
|0
|Градель Макс-Ален
|3
|1
|Саба Диа
|4
|0
|Ульвестад Фредрик
|3
|0
|Османпаша Джанер
|3
|0
|Харисис Харилаос
|3
|0
|Ятабаре Мустафа
|2
|0
|Арслан Хакан
|2
|0
|Кофи Исаак
|2
|0
|Гутас Димитрис
|2
|0
|Сайс Самуэль
|2
|0
|Кейта Абдул-Кадер
|2
|0
|Эрдал Зия
|1
|0
|Камара Самба
|1
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джигерджи Толга
|5
|0
|Муякич Нихад
|4
|0
|Дьяк Ламин
|4
|0
|Хавьер Марлон
|2
|1
|Малку Кевин
|3
|0
|Джейлан Огуз
|3
|0
|Yasin Gureler
|3
|0
|Аккан Гёкхан
|2
|0
|Кылынч Эмре
|2
|0
|Родригеш Педру
|2
|0
|Bahadir Han Gungordu
|2
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|2
|0
|Atakan Cankaya
|2
|0
|Македа Федерико
|1
|0
|Хесе Родригес
|1
|0
|Радакович Урош
|1
|0
|Антальялы Тайлан
|1
|0
|Захид Гайас
|1
|0
|Sinan Osmanoglu
|1
|0
|Педринью V
|1
|0
|Юзюм Фыратджан
|1
|0
|Милсон
|1
|0
Результаты матчей
Сивасспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Анкарагюджю
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
9
6
Сивасспор
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Анкарагюджю
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
21
14
Волевые поражения
11
11
Сивасспор
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Анкарагюджю
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
21
15
Волевые поражения
20
17
Голы по времени матча
Забито
15
11
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
0
0%
1
9%
1-15
4
27%
1
9%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
13%
4
36%
61-75
4
27%
3
27%
76-90
Пропущено
12
20
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
8%
2
10%
1-15
5
42%
3
15%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
1
8%
7
35%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
3
25%
5
25%
76-90
Забито
17
15
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
1
6%
3
20%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
4
24%
2
13%
46-60
1
6%
4
27%
61-75
5
29%
29%
2
13%
76-90
Пропущено
25
18
14 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
4
16%
4
22%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
7
28%
2
11%
31-45
6
24%
3
17%
46-60
3
12%
3
17%
61-75
2
8%
4
22%
76-90
Забито
32
26
15 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 10
5 Не забивали 7
1
3%
4
15%
1-15
6
19%
3
12%
16-30
8
25%
2
8%
31-45
5
16%
4
15%
46-60
3
9%
8
31%
61-75
9
28%
5
19%
76-90
Пропущено
37
38
21 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 20
5
14%
6
16%
1-15
8
22%
5
13%
16-30
8
22%
3
8%
31-45
7
19%
10
26%
46-60
4
11%
5
13%
61-75
5
14%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сивасспор
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сивасспор - Фиорентина 1:4 Истанбулспор - Сивасспор 3:0 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 4:3
Сивасспор - Газиантеп 3:0 Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Аланьяспор - Сивасспор 0:3 Сивасспор - Адана Демирспор 1:2 Газиантеп - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Караджабей 3:0 Кайсериспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Сивасспор 2:2 Сивасспор - Галатасарай 1:2 Касымпаша - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Эрокспор 5:2 Анкарагюджю - Сивасспор 0:2 Сивасспор - Саарбрюккен 2:1 Сивасспор - Партизани 2:0 Сивасспор - Умраниеспор 2:2
Анкарагюджю
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Анкарагюджю - Аланьяспор 2:0 Бешикташ - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 0:2 Анкарагюджю - Газиантеп 0:2
Коньяспор - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Адана Демирспор - Анкарагюджю 3:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 2:1 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Умраниеспор 1:2 Антальяспор - Анкарагюджю 0:2 Анкарагюджю - Тузласпор 2:0 Анкарагюджю - Коньяспор 0:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:2 Анкарагюджю - Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю - Амедспор 6:2 Касымпаша - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 4:1 Гиресунспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Фенербахче 0:3
Результаты матчей
Сивасспор
Анкарагюджю
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:2
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:1
5 раз 21%
0:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
3 раза 12%
1
11 раз 46%
0
6 раз 25%
2
6 раз 25%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сивасспор
Анкарагюджю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
39
57
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
102
67
210
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
186
916
717
322
123
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|23 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|15 (8)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|15 (5)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|12 (1)
|Истанбулспор
|Этеми Вален
|10 (4)
|Антальяспор
|Фернандо Мартинс
|1 8
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 8
|Касымпаша
|Эйссерик Валентин
|9
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|1 7
|Фатих Карагюмрюк
|Шукуров Отабек
|1 7