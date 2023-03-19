Тур: 26. Стадион: Бахчешехир Окуллари.
1:3
Конец матча
0'
1:0
4' ГолКулурис Эфтимос
19' Желтая карточкаОсайи-Самуэль Брайт
45' Желтая карточкаFurkan Bayir
1:1
65' ПенальтиВаленсия Эннер
82' Желтая карточкаВаленсия Эннер
1:2
85' ПенальтиВаленсия Эннер
1:3
90' ГолМор Эмре
90' Желтая карточкаYusuf Ozdemir
90'+12
Ход матча
4'
45'
46'
65'
1:1
82'
85'
1:2
90'
1:3
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 5
-
1 Угловые 7
-
2 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
264 Количество передач 644
-
29 Владение мячом, % 71
Прогноз на матч от Liveresult
97
Лусамба
Арно
17
Кавечи
Ирфан
80
Юксек
Исмаил
20
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Лусамба АрноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Карагёз ЮсуфВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Хассан АхмедНападающий
-
70 Oguz Aydin
-
-
Главный тренер: Янал Эрсун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Юксек ИсмаилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Педро ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Мор ЭмреПолузащитник
- Нападающий
-
15 Кинг ДжошуаНападающий
-
10 Гюлер АрдаНападающий
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
История личных встреч
Аланьяспор
Фенербахче
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
18 матчей
22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
5.6%
44.4%
50%
1 победа 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
6
Голов в среднем за матч
1.8
0.75
Среднее время на гол
50
120
Всего голов
16
30
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
34
36
Голов в среднем за матч
1.89
2
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
47
45
Бомбардиры внутри турнира
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хассан Ахмед
|8 (1)
|0.32
|Эдуарду Уилсон
|4
|0.16
|Бекироглу Эфкан
|4
|0.16
|Балковец Юре
|3
|0.12
|Кавалейру Иван
|2
|0.08
|Караджа Эфеджан
|2 (1)
|0.08
|Думбия Идрисса
|2
|0.08
|Yusuf Ozdemir
|2
|0.08
|Кандеяш Даниэл
|1 (1)
|0.04
|Фер Лерой
|1
|0.04
|Лусамба Арно
|1
|0.04
|Гюнеш Умут
|1
|0.04
|Кулурис Эфтимос
|1
|0.04
|Ярдымджи Эренджан
|1
|0.04
|Furkan Bayir
|1
|0.04
|Ферхат Зинедин
|0
|0
|Рунарссон Рунар
|0
|0
|Oguz Aydin
|0
|0
|Таргаллин Уссама
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валенсия Эннер
|25 (10)
|1.04
|Бачуайи Миши
|10 (2)
|0.42
|Кинг Джошуа
|4
|0.17
|Росси Диего
|3
|0.13
|Кавечи Ирфан
|3
|0.13
|Мор Эмре
|2
|0.08
|Креспо Мигель
|2
|0.08
|Энрике Густаво
|2
|0.08
|Гюлер Арда
|2
|0.08
|Дурсун Сердар
|1
|0.04
|Зайц Миха
|1
|0.04
|Салаи Аттила
|1
|0.04
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.04
|Педро Жоао
|1
|0.04
|Алиоски Эгзиян
|1
|0.04
|Бериша Мергим
|1
|0.04
|Линкольн II
|0
|0
|Виллиан Арао
|0
|0
|Юксек Исмаил
|0
|0
Карточки
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фер Лерой
|7
|1
|Думбия Идрисса
|6
|0
|Furkan Bayir
|5
|0
|Караджа Эфеджан
|4
|0
|Кандеяш Даниэл
|4
|0
|Аксой Фатих
|4
|0
|Yusuf Ozdemir
|4
|0
|Балковец Юре
|3
|0
|Гюнеш Умут
|3
|0
|Хассан Ахмед
|2
|0
|Эдуарду Уилсон
|2
|0
|Рунарссон Рунар
|2
|0
|Бекироглу Эфкан
|2
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Бингол Тайфур
|1
|0
|Ферхат Зинедин
|1
|0
|Joher Khadim Rassoul
|1
|0
|Перейра Педру II
|1
|0
|Oguz Aydin
|1
|0
|Таргаллин Уссама
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бачуайи Миши
|5
|1
|Креспо Мигель
|5
|1
|Салаи Аттила
|5
|0
|Валенсия Эннер
|3
|1
|Кавечи Ирфан
|2
|1
|Азиз Сердар
|3
|0
|Виллиан Арао
|3
|0
|Зайц Миха
|3
|0
|Мор Эмре
|3
|0
|Кадыоглу Ферди
|3
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|3
|0
|Педро Жоао
|1
|1
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0
|Энрике Густаво
|2
|0
|Линкольн II
|2
|0
|Байиндыр Алтай
|2
|0
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Дурсун Сердар
|1
|0
|Алиоски Эгзиян
|1
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|1
|0
|Бериша Мергим
|1
|0
|Перес Луан
|1
|0
|Гюлер Арда
|1
|0
Результаты матчей
Аланьяспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Фенербахче
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
6
1
Аланьяспор
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (9)
17% (2)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Фенербахче
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
22
5
Волевые поражения
9
34
Аланьяспор
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (15)
28% (7)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
24% (6)
28% (7)
Фенербахче
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
21% (5)
42% (10)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
26
13
Волевые поражения
15
35
Голы по времени матча
Забито
22
25
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
3
14%
4
16%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
5
23%
3
12%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
4
18%
4
16%
61-75
5
23%
9
36%
76-90
Пропущено
18
12
5 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
6%
2
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
5
28%
2
17%
46-60
3
17%
3
25%
61-75
5
28%
5
42%
76-90
Забито
12
35
2 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 18
1 Забивали первыми 10
18 Не забивали 13
0
0%
3
9%
1-15
2
17%
7
20%
16-30
0
0%
7
20%
31-45
1
8%
4
11%
46-60
4
33%
5
14%
61-75
5
42%
9
26%
76-90
Пропущено
29
15
14 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 6
3
10%
0
0%
1-15
7
24%
4
27%
16-30
4
14%
1
7%
31-45
3
10%
1
7%
46-60
6
21%
5
33%
61-75
6
21%
4
27%
76-90
Забито
34
60
12 В 1-м тайме 26
22 Во 2-м тайме 34
9 Забивали первыми 16
8 Не забивали 4
3
9%
7
12%
1-15
4
12%
9
15%
16-30
5
15%
10
17%
31-45
4
12%
7
12%
46-60
8
24%
9
15%
61-75
10
29%
29%
18
30%
76-90
Пропущено
47
27
19 В 1-м тайме 7
28 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 15
4
9%
2
7%
1-15
8
17%
4
15%
16-30
7
15%
1
4%
31-45
8
17%
3
11%
46-60
9
19%
8
30%
30%
61-75
11
23%
9
33%
76-90
Результаты последних матчей
Аланьяспор
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Анкарагюджю - Аланьяспор 2:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Аланьяспор - Галатасарай 2:4 Истанбулспор - Аланьяспор 2:1
Аланьяспор - Сивасспор 0:3 Бешикташ - Аланьяспор 3:0 Арда Карджали - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Аланьяспор - Галатасарай 1:2 Аланьяспор - Трабзонспор 5:0 Касымпаша - Аланьяспор 4:1 Аланьяспор - Кайсериспор 3:1 Коньяспор - Аланьяспор 2:2 Аланьяспор - Эюпспор 3:2 Аланьяспор - Салернитана 3:1 Аланьяспор - Фенербахче 2:4 Аланьяспор - Адана Демирспор 0:0 Аланьяспор - Сакарьяспор 3:0 Умраниеспор - Аланьяспор 3:1 Аланьяспор - Газиантеп 2:0
Фенербахче
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Фенербахче 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Коньяспор 4:0
Фенербахче - Карагумрук 4:2 Адана Демирспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Касымпаша 5:1 Умраниеспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 2:1 Газиантеп - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:0 Трабзонспор - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Истанбулспор 3:1 Фенербахче - Салернитана 3:0 Аланьяспор - Фенербахче 2:4 Фенербахче - Вильярреал 2:1 Фенербахче - Райо Вальекано 3:1 Фенербахче - Гиресунспор 1:2
Результаты матчей
Аланьяспор
Фенербахче
Точный счет
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
5
1 раз 8%
1
3 раза 25%
4
3 раза 25%
5
3 раза 25%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:2
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
2:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:2
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:4
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 32%
1
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
5 раз 21%
0
4 раза 17%
1
4 раза 17%
5
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Аланьяспор
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
111
76
84
49
75
112
66
112
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
93
39
84
111
48
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
204
1015
168
520
1113
223
816
124
519
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|25 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|15 (8)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|15 (5)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|12 (1)
|Истанбулспор
|Этеми Вален
|10 (4)
|Антальяспор
|Фернандо Мартинс
|1 8
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 8
|Касымпаша
|Эйссерик Валентин
|9
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|1 7
|Фатих Карагюмрюк
|Шукуров Отабек
|1 7