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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Аланьяспор
1:3
Конец матча
Фенербахче
0'
1:0
4' Гол
Кулурис Эфтимос
19' Желтая карточка
Осайи-Самуэль Брайт
45' Желтая карточка
Furkan Bayir
1:1
65' Пенальти
Валенсия Эннер
82' Желтая карточка
Валенсия Эннер
1:2
85' Пенальти
Валенсия Эннер
1:3
90' Гол
Мор Эмре
90' Желтая карточка
Yusuf Ozdemir
90'+12

Ход матча

4'
Кулурис Эфтимос
(Кавалейру Иван)
1:0
17'
 
Осайи-Самуэль Брайт
Остерволде Джейден
19'
 
Осайи-Самуэль Брайт
45'
Furkan Bayir
 
46'
 
Мор Эмре
Кавечи Ирфан
46'
 
Зайц Миха
Виллиан Арао
46'
 
Кинг Джошуа
Педро Жоао
65'
Ферхат Зинедин
Бекироглу Эфкан
 
65'
1:1
Валенсия Эннер
78'
 
Дурсун Сердар
Кинг Джошуа
81'
Перейра Педру
Кандеяш Даниэл
 
81'
Oguz Aydin
Кавалейру Иван
 
82'
 
Валенсия Эннер
85'
1:2
Валенсия Эннер
89'
Хассан Ахмед
Кулурис Эфтимос
 
90'
1:3
Мор Эмре
(Энрике Густаво)
90'
Yusuf Ozdemir
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 7
  • 2 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 264 Количество передач 644
  • 29 Владение мячом, % 71
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Рунарссон
Рунар
21
Кандеяш
Даниэл
4
Furkan
Bayir
23
Joher
Khadim
Rassoul
88
Yusuf
Ozdemir
97
Лусамба
Арно
6
Гюнеш
Умут
7
Караджа
Эфеджан
11
Бекироглу
Эфкан
19
Кавалейру
Иван
24
Кулурис
Эфтимос
1
Байиндыр
Алтай
7
Кадыоглу
Ферди
2
Энрике
Густаво
3
Акайдин
Самет
24
Остерволде
Джейден
17
Кавечи
Ирфан
5
Виллиан
Арао
80
Юксек
Исмаил
9
Росси
Диего
13
Валенсия
Эннер
20
Педро
Жоао
Аланьяспор
4-2-3-1
Фенербахче
4-4-2

История личных встреч

Аланьяспор
Фенербахче

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

18 матчей

22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

5.6%
44.4%
50%
1 победа 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
2:4
С
5:0
С
2:5
С
1:2
С
0:0
С
2:1
ТМС
1:1
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
2:0
С
3:0
С
1:4
С
2:3
С
1:1
ТМК
2:2
ТМС
2:1
К
3:10

Голы

Всего голов

18
6

Голов в среднем за матч

1.8
0.75

Среднее время на гол

50
120

Всего голов

16
30

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

34
36

Голов в среднем за матч

1.89
2

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

47
45

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хассан Ахмед 8 (1) 0.32
Эдуарду Уилсон 4 0.16
Бекироглу Эфкан 4 0.16
Балковец Юре 3 0.12
Кавалейру Иван 2 0.08
Караджа Эфеджан 2 (1) 0.08
Думбия Идрисса 2 0.08
Yusuf Ozdemir 2 0.08
Кандеяш Даниэл 1 (1) 0.04
Фер Лерой 1 0.04
Лусамба Арно 1 0.04
Гюнеш Умут 1 0.04
Кулурис Эфтимос 1 0.04
Ярдымджи Эренджан 1 0.04
Furkan Bayir 1 0.04
Ферхат Зинедин 0 0
Рунарссон Рунар 0 0
Oguz Aydin 0 0
Таргаллин Уссама 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенсия Эннер 25 (10) 1.04
Бачуайи Миши 10 (2) 0.42
Кинг Джошуа 4 0.17
Росси Диего 3 0.13
Кавечи Ирфан 3 0.13
Мор Эмре 2 0.08
Креспо Мигель 2 0.08
Энрике Густаво 2 0.08
Гюлер Арда 2 0.08
Дурсун Сердар 1 0.04
Зайц Миха 1 0.04
Салаи Аттила 1 0.04
Кадыоглу Ферди 1 0.04
Педро Жоао 1 0.04
Алиоски Эгзиян 1 0.04
Бериша Мергим 1 0.04
Линкольн II 0 0
Виллиан Арао 0 0
Юксек Исмаил 0 0

Карточки

Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фер Лерой 7 1
Думбия Идрисса 6 0
Furkan Bayir 5 0
Караджа Эфеджан 4 0
Кандеяш Даниэл 4 0
Аксой Фатих 4 0
Yusuf Ozdemir 4 0
Балковец Юре 3 0
Гюнеш Умут 3 0
Хассан Ахмед 2 0
Эдуарду Уилсон 2 0
Рунарссон Рунар 2 0
Бекироглу Эфкан 2 0
Кавалейру Иван 1 0
Бингол Тайфур 1 0
Ферхат Зинедин 1 0
Joher Khadim Rassoul 1 0
Перейра Педру II 1 0
Oguz Aydin 1 0
Таргаллин Уссама 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бачуайи Миши 5 1
Креспо Мигель 5 1
Салаи Аттила 5 0
Валенсия Эннер 3 1
Кавечи Ирфан 2 1
Азиз Сердар 3 0
Виллиан Арао 3 0
Зайц Миха 3 0
Мор Эмре 3 0
Кадыоглу Ферди 3 0
Яндаш Мерт Хакан 3 0
Педро Жоао 1 1
Осайи-Самуэль Брайт 2 0
Энрике Густаво 2 0
Линкольн II 2 0
Байиндыр Алтай 2 0
Кинг Джошуа 1 0
Дурсун Сердар 1 0
Алиоски Эгзиян 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Бериша Мергим 1 0
Перес Луан 1 0
Гюлер Арда 1 0

Результаты матчей

Аланьяспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Фенербахче
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

6
1
Аланьяспор
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (9)
17% (2)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Фенербахче
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

22
5

Волевые поражения

9
34
Аланьяспор
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (15)
28% (7)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
24% (6)
28% (7)
Фенербахче
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
21% (5)
42% (10)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

26
13

Волевые поражения

15
35

Голы по времени матча

Забито

22
25
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
3
14%
4
16%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
5
23%
3
12%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
4
18%
4
16%
61-75
5
23%
9
36%
76-90

Пропущено

18
12
5 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
6%
2
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
5
28%
2
17%
46-60
3
17%
3
25%
61-75
5
28%
5
42%
76-90

Забито

12
35
2 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 18
1 Забивали первыми 10
18 Не забивали 13
0
0%
3
9%
1-15
2
17%
7
20%
16-30
0
0%
7
20%
31-45
1
8%
4
11%
46-60
4
33%
5
14%
61-75
5
42%
9
26%
76-90

Пропущено

29
15
14 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 6
3
10%
0
0%
1-15
7
24%
4
27%
16-30
4
14%
1
7%
31-45
3
10%
1
7%
46-60
6
21%
5
33%
61-75
6
21%
4
27%
76-90

Забито

34
60
12 В 1-м тайме 26
22 Во 2-м тайме 34
9 Забивали первыми 16
8 Не забивали 4
3
9%
7
12%
1-15
4
12%
9
15%
16-30
5
15%
10
17%
31-45
4
12%
7
12%
46-60
8
24%
9
15%
61-75
10
29%
29%
18
30%
76-90

Пропущено

47
27
19 В 1-м тайме 7
28 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 15
4
9%
2
7%
1-15
8
17%
4
15%
16-30
7
15%
1
4%
31-45
8
17%
3
11%
46-60
9
19%
8
30%
30%
61-75
11
23%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Аланьяспор
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Анкарагюджю - Аланьяспор 2:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Аланьяспор - Галатасарай 2:4 Истанбулспор - Аланьяспор 2:1
Аланьяспор - Сивасспор 0:3 Бешикташ - Аланьяспор 3:0 Арда Карджали - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Аланьяспор - Галатасарай 1:2 Аланьяспор - Трабзонспор 5:0 Касымпаша - Аланьяспор 4:1 Аланьяспор - Кайсериспор 3:1 Коньяспор - Аланьяспор 2:2 Аланьяспор - Эюпспор 3:2 Аланьяспор - Салернитана 3:1 Аланьяспор - Фенербахче 2:4 Аланьяспор - Адана Демирспор 0:0 Аланьяспор - Сакарьяспор 3:0 Умраниеспор - Аланьяспор 3:1 Аланьяспор - Газиантеп 2:0
Фенербахче
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Фенербахче 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Коньяспор 4:0
Фенербахче - Карагумрук 4:2 Адана Демирспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Касымпаша 5:1 Умраниеспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 2:1 Газиантеп - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:0 Трабзонспор - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Истанбулспор 3:1 Фенербахче - Салернитана 3:0 Аланьяспор - Фенербахче 2:4 Фенербахче - Вильярреал 2:1 Фенербахче - Райо Вальекано 3:1 Фенербахче - Гиресунспор 1:2

Результаты матчей

Аланьяспор
Фенербахче

Точный счет

0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
5
1 раз 8%
1
3 раза 25%
4
3 раза 25%
5
3 раза 25%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:2
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

2:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:2
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:4
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 32%
1
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
5 раз 21%
0
4 раза 17%
1
4 раза 17%
5
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Аланьяспор
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
1
7
6
1.5
8
4
4
9
2.5
7
5
1
12
3.5
6
6
1
12
4.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
8
4
1
11
2.5
4
8
1
11
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
20
4
10
15
1.5
16
8
5
20
2.5
11
13
2
23
3.5
8
16
1
24
4.5
5
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 26 20 3 3 55 - 19 63
2.
Фенербахче
 24 17 3 4 61 - 26 54
3.
Бешикташ
 25 14 7 4 48 - 25 49
4.
Адана Демирспор
 25 12 9 4 50 - 27 45
5.
Трабзонспор
 24 12 5 7 45 - 32 41
6.
Истанбул Башакшехир
 24 12 5 7 34 - 26 41
7.
Кайсериспор
 24 11 2 11 42 - 36 35
8.
Фатих Карагюмрюк
 24 7 10 7 54 - 47 31
9.
Коньяспор
 24 7 10 7 32 - 27 31
10.
Аланьяспор
 25 7 7 11 41 - 46 28
11.
Антальяспор
 25 8 4 13 32 - 40 28
12.
Сивасспор
 25 7 6 12 34 - 38 27
13.
Касымпаша
 25 7 5 13 34 - 44 26
14.
Анкарагюджю
 24 7 4 13 30 - 37 25
15.
Газиантеп
 24 6 7 11 31 - 57 25
16.
Истанбулспор
 24 7 3 14 27 - 48 24
17.
Гиресунспор
 24 5 8 11 23 - 42 23
18.
Хатайспор
 22 6 5 11 19 - 65 23
19.
Умраниеспор
 24 4 7 13 33 - 43 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 12 10 1 1 24 - 12 31
2.
Бешикташ
 13 9 3 1 29 - 10 30
3.
Трабзонспор
 13 9 3 1 24 - 7 30
4.
Фенербахче
 12 9 1 2 35 - 15 28
5.
Адана Демирспор
 12 8 4 0 29 - 7 28
6.
Истанбул Башакшехир
 12 8 1 3 19 - 13 25
7.
Аланьяспор
 13 6 4 3 26 - 17 22
8.
Антальяспор
 13 6 2 5 23 - 20 20
9.
Кайсериспор
 12 6 1 5 25 - 16 19
10.
Касымпаша
 14 5 3 6 23 - 26 18
11.
Фатих Карагюмрюк
 12 4 5 3 28 - 23 17
12.
Коньяспор
 13 4 5 4 11 - 11 17
13.
Хатайспор
 10 4 4 2 12 - 25 16
14.
Анкарагюджю
 12 4 2 6 15 - 18 14
15.
Сивасспор
 12 3 5 4 14 - 13 14
16.
Газиантеп
 12 3 4 5 17 - 34 13
17.
Гиресунспор
 11 3 2 6 12 - 18 11
18.
Истанбулспор
 11 3 2 6 15 - 23 11
19.
Умраниеспор
 12 1 3 8 15 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 14 10 2 2 31 - 7 32
2.
Фенербахче
 12 8 2 2 26 - 11 26
3.
Бешикташ
 12 5 4 3 19 - 15 19
4.
Адана Демирспор
 13 4 5 4 21 - 20 17
5.
Кайсериспор
 12 5 1 6 17 - 20 16
6.
Истанбул Башакшехир
 12 4 4 4 15 - 13 16
7.
Коньяспор
 11 3 5 3 21 - 16 14
8.
Фатих Карагюмрюк
 12 3 5 4 26 - 24 14
9.
Сивасспор
 13 4 1 8 20 - 25 13
10.
Истанбулспор
 13 4 1 8 12 - 25 13
11.
Умраниеспор
 12 3 4 5 18 - 22 13
12.
Газиантеп
 12 3 3 6 14 - 23 12
13.
Гиресунспор
 13 2 6 5 11 - 24 12
14.
Трабзонспор
 11 3 2 6 21 - 25 11
15.
Анкарагюджю
 12 3 2 7 15 - 19 11
16.
Касымпаша
 11 2 2 7 11 - 18 8
17.
Антальяспор
 12 2 2 8 9 - 20 8
18.
Хатайспор
 12 2 1 9 7 - 40 7
19.
Аланьяспор
 12 1 3 8 15 - 29 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 25 (4)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 15 (8)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 15 (5)
Антальяспор Райт Хаджи 12 (1)
Истанбулспор Этеми Вален 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Антальяспор Фернандо Мартинс 1 8
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 8
Касымпаша Эйссерик Валентин 9
Аланьяспор Фер Лерой 1 7
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 7
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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