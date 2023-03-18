СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

91' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Альмерия

90' Бонгонда Тео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

90' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Кадис

88' Мелеро Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Мартинес Фернардо взял и забрал мяч на выходе

85' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Arnau Puigmal оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Виктор Чуст из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

81' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Raul Parra из команды Кадис заходит слишком далеко, он валит Лазаро.

76' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Хиль Давид взял и забрал мяч на выходе

75' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Рамос Кристофер получил желтую карточку от судьи

72' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

71' Удар от ворот произведет Кадис

71' Посо Алехандро из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Кадис

68' Оооо... вот это был удар! Лазаро должен был забить с этой позиции.

68' Шанс! Лазаро из команды Альмерия пробил головой, но мимо

67' Посо Алехандро из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Собрино Рубен пробует нанести удар издали, но Fernando Martinez ловит мяч

67' Бонгонда Тео из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Рохер Марти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

65' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Тактическая замена. Баптистао Лео уходит с поля и его заменяет Лазаро

65' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

64' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

61' Матч возобновлен

60' Эскаланте Гонсало на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Мере Хорхе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Удар от ворот произведет Альмерия

55' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Бонгонда Тео навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Глупую желтую получил Гвардиола Серхи за то, что отбил ногой мяч после свистка

51' Команда Кадис забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

49' Г О О О О Л - Рохер Марти забивает ударом с левой ноги!

49' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

49' Судье надоело, что Largie Ramazani тянет время и он наказал его горчичником

49' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

47' Сегодняшная посещаемость составляет 12183 болельщиков