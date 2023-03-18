Тур: 26. Стадион: Повер Хорзе Стадиум. Зрители: 12183 Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос
0'
23' Undefined phrase: football_event_Баптистао Лео
28' Желтая карточкаЭгуарас Иниго
38' Желтая карточкаСобрино Рубен
0:1
49' ГолРохер Марти
52' Желтая карточкаГвардиола Серхи
73' Желтая карточкаРамос Кристофер
90' Желтая карточкаМбайе Мамаду
1:1
90' ПенальтиМелеро Гонсало
90'+8
Ход матча
23'
28'
38'
49'
0:1
52'
65'
73'
90'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
8 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 2
-
3 Офсайды 5
-
10 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджан
13
Хиль
Давид
25
Мере
Хорхе
10
Бонгонда
Тео
15
Рохер
Марти
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Эли РодригоЗащитник
-
22 Бабич СрджанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Суарес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Саму ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Соуза ДиегоНападающий
-
14 ЛазароНападающий
-
2 Кайки
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Рохер МартиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Азнар ВикторВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
-
12 Диарра ЮбаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Альмерия
Кадис
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
12 матчей
8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.5
0.63
Среднее время на гол
180
144
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
0.83
0.83
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
108
108
Бомбардиры внутри турнира
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туре Эль Билал
|6
|0.23
|Мелеро Гонсало
|3 (1)
|0.12
|Баптистао Лео
|3
|0.12
|Рамазани Ларжи
|3
|0.12
|Суарес Луис III
|2
|0.08
|Портильо Франсиско
|2
|0.08
|Умар Садик
|2
|0.08
|Робертоне Лукас
|1
|0.04
|Эмбарба Адриан
|1
|0.04
|Эгуарас Иниго
|1
|0.04
|Лазаро
|1
|0.04
|Саму Гарсия
|1
|0.04
|Бабич Срджан
|1
|0.04
|Брандарис Хуан
|1
|0.04
|Де ла Ос Сесар
|1
|0.04
|Акиеме Серхио
|1
|0.04
|Посо Алехандро
|0
|0
|Соуза Диего II
|0
|0
|Мендес Убулан
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перес Лукас
|3
|0.12
|Алекс Фернандес
|3 (1)
|0.12
|Бонгонда Тео
|2
|0.08
|Собрино Рубен
|2
|0.08
|Эскаланте Гонсало
|2
|0.08
|Гвардиола Серхи
|2
|0.08
|Алькарас Рубен
|2 (1)
|0.08
|Негредо Альваро
|1
|0.04
|Окампо Брайан
|1
|0.04
|Чуст Виктор
|1
|0.04
|Эспино Альфонсо
|0
|0
|Карлос Гарсия
|0
|0
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
|Карселен Исаак
|0
|0
|Алехо Иван
|0
|0
Карточки
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эли Родриго
|5
|1
|Баптистао Лео
|6
|0
|Робертоне Лукас
|6
|0
|Эмбарба Адриан
|4
|1
|Эгуарас Иниго
|5
|0
|Де ла Ос Сесар
|5
|0
|Акиеме Серхио
|5
|0
|Кайки
|5
|0
|Брандарис Хуан
|4
|0
|Рамазани Ларжи
|4
|0
|Саму Гарсия
|3
|0
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|Бабич Срджан
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Мартинес Фернардо
|2
|0
|Суарес Луис III
|2
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|1
|Портильо Франсиско
|1
|0
|Соуза Диего II
|1
|0
|Санчес Курро
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Мендес Убулан
|1
|0
|Марко Милованович I
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алехо Иван
|8
|1
|Алькарас Рубен
|7
|1
|Карселен Исаак
|2
|3
|Собрино Рубен
|7
|0
|Сан Эметерио Феде
|7
|0
|Эрнандес Луис
|5
|1
|Эспино Альфонсо
|6
|0
|Хименес Фали
|5
|0
|Сальдуа Хосеба
|4
|0
|Лосано Энтони
|3
|0
|Чуст Виктор
|3
|0
|Перес Лукас
|3
|0
|Аларкон Томас
|1
|1
|Мари Хосе
|2
|0
|Эскаланте Гонсало
|2
|0
|Окампо Брайан
|2
|0
|Рохер Марти
|1
|0
|Ледесма Херемиас
|1
|0
|Гонсалес Серхи
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Мбайе Мамаду
|1
|0
|Рамос Кристофер
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
Результаты матчей
Альмерия
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Кадис
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
5
4
Альмерия
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
Кадис
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
22
9
Волевые поражения
4
15
Альмерия
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
Кадис
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
15% (4)
42% (11)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
28
9
Волевые поражения
9
19
Голы по времени матча
Забито
21
6
13 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 20
3
14%
1
17%
1-15
6
29%
1
17%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
3
14%
2
33%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
14%
2
33%
76-90
Пропущено
18
22
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
1
6%
1
5%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
1
6%
8
36%
31-45
4
22%
1
5%
46-60
3
17%
5
23%
61-75
5
28%
7
32%
76-90
Забито
10
15
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
1
10%
4
27%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
4
27%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
1
10%
6
40%
76-90
Пропущено
26
16
10 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
2
8%
0
0%
1-15
4
15%
2
13%
16-30
4
15%
1
6%
31-45
3
12%
3
19%
46-60
7
27%
3
19%
61-75
6
23%
7
44%
76-90
Забито
31
21
17 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 11
7 Не забивали 12
4
13%
5
24%
1-15
7
23%
1
5%
16-30
6
19%
4
19%
31-45
6
19%
2
10%
46-60
4
13%
1
5%
61-75
4
13%
8
38%
76-90
Пропущено
44
38
16 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 17
3
7%
1
3%
1-15
8
18%
2
5%
16-30
5
11%
9
24%
31-45
7
16%
4
11%
46-60
10
23%
8
21%
61-75
11
25%
14
37%
76-90
Результаты последних матчей
Альмерия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Севилья - Альмерия 2:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Альмерия - Барселона 1:0 Жирона - Альмерия 6:2
Альмерия - Бетис 2:3 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Альмерия - Эспаньол 3:1 Валенсия - Альмерия 2:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Альмерия - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Лацио 2:0 Торино - Альмерия 1:1 Альмерия - Штурм 0:1 Арентейро - Альмерия 2:0 Альмерия - Хетафе 1:0 Барселона - Альмерия 2:0 Альмерия - Сельта 3:1 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Жирона 3:2
Кадис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кадис - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Кадис 2:0
Кадис - Жирона 2:0 Атлетик Б - Кадис 4:1 Кадис - Мальорка 2:0 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Эльче 1:1 Валенсия - Кадис 0:1 Кадис - Альмерия 1:1 Рома - Кадис 0:3 Кадис - Вулверхэмптон 3:4 Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2 Xerez CD - Кадис 0:0 Реал Унион Ирун - Кадис 3:2 Реал Мадрид - Кадис 2:1 Хетафе - Кадис 0:0 Кадис - Атлетико М 3:2 Райо Вальекано - Кадис 5:1
Результаты матчей
Альмерия
Кадис
Точный счет
3:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
0:4
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
1
7 раз 54%
0
6 раз 46%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
0
11 раз 42%
1
10 раз 38%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Альмерия
Кадис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
85
68
58
410
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
76
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
1511
818
521
422
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|21
|2
|2
|47 - 8
|65
|2.
|Заявка
|25
|17
|5
|3
|50 - 19
|56
|3.
|2:0 Заявка
|26
|15
|6
|5
|41 - 19
|51
|4.
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|33 - 24
|45
|5.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|33 - 26
|42
|6.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|29 - 24
|38
|7.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|36 - 28
|36
|8.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|31 - 30
|36
|9.
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|22 - 24
|34
|10.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|32 - 35
|34
|11.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|22 - 26
|32
|12.
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|40 - 41
|31
|13.
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|21 - 38
|28
|14.
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|20 - 38
|28
|15.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|29 - 40
|28
|16.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|32 - 42
|27
|17.
|0:2 Заявка
|26
|7
|5
|14
|28 - 30
|26
|18.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|30 - 45
|26
|19.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|25 - 34
|26
|20.
|Заявка
|25
|2
|7
|16
|19 - 49
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|25 - 1
|32
|2.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|26 - 9
|28
|3.
|2:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 11
|24
|4.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 18
|23
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 12
|21
|7.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 18
|21
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 10
|21
|9.
|0:2 Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 12
|20
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 11
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|20
|12.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 13
|20
|13.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|12 - 11
|19
|14.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 12
|19
|15.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 14
|19
|16.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 16
|18
|17.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 17
|18
|18.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|19.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 23
|13
|20.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|22 - 7
|33
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 10
|28
|3.
|2:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 8
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 12
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 14
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|10 - 13
|15
|11.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 19
|14
|12.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 16
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|17 - 23
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 24
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 21
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 25
|8
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 28
|6
|19.
|0:2 Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 18
|6
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|9 - 27
|3
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|2 9
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 9
|Хетафе
|Аленья Карлес
|1 9
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Альмерия 1:1 Кадис
Исход игры
Альмерия
65.6% (80)
Ничья
27% (33)
Кадис
7.4% (9)
Тотал 2.5
Больше
27.35% (32)
Меньше
72.65% (85)
Обе команды забьют
Да
49.57% (58)
Нет
50.43% (59)
Популярный счёт
1:0 Альмерия
36.9% (45)
1:1 Ничья
21.3% (26)
2:1 Альмерия
20.5% (25)
0:1 Кадис
4.9% (6)
2:0 Альмерия
4.1% (5)
1:2 Кадис
2.5% (3)
0:0 Ничья
2.5% (3)
3:1 Альмерия
1.6% (2)
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