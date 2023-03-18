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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Зрители: 12183 Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос
Альмерия
1:1
Конец матча
Кадис
0'
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Баптистао Лео
28' Желтая карточка
Эгуарас Иниго
38' Желтая карточка
Собрино Рубен
0:1
49' Гол
Рохер Марти
52' Желтая карточка
Гвардиола Серхи
73' Желтая карточка
Рамос Кристофер
90' Желтая карточка
Мбайе Мамаду
1:1
90' Пенальти
Мелеро Гонсало
90'+8

Ход матча

23'
Баптистао Лео
 
28'
Эгуарас Иниго
 
38'
 
Собрино Рубен
46'
Мелеро Гонсало
Эгуарас Иниго
 
49'
0:1
Рохер Марти
52'
 
Гвардиола Серхи
60'
 
Алекс Фернандес
Эскаланте Гонсало
65'
Лазаро
Баптистао Лео
 
69'
 
Мбайе Мамаду
Мере Хорхе
69'
 
Рамос Кристофер
Рохер Марти
73'
 
Рамос Кристофер
73'
Портильо Франсиско
Де ла Ос Сесар
 
79'
 
Диарра Юба
Сан Эметерио Феде
79'
 
Чуст Виктор
Парра Рауль
79'
Пуигмаль Арнау
Посо Алехандро
 
79'
Соуза Диего
Эмбарба Адриан
 
90'
 
Мбайе Мамаду
90'
Мелеро Гонсало
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 3 Офсайды 5
  • 10 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Альмерия 65.6% (80)
X 27% (33)
Кадис 7.4% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Мартинес
Фернардо
17
Посо
Алехандро
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджан
20
Сентельес
Алехандро
6
Де
ла
Ос
Сесар
4
Эгуарас
Иниго
12
Баптистао
Лео
5
Робертоне
Лукас
10
Эмбарба
Адриан
16
Суарес
Луис
III
13
Хиль
Давид
2
Парра
Рауль
23
Эрнандес
Луис
25
Мере
Хорхе
22
Эспино
Альфонсо
10
Бонгонда
Тео
17
Эскаланте
Гонсало
24
Сан
Эметерио
Феде
7
Собрино
Рубен
15
Рохер
Марти
19
Гвардиола
Серхи
Альмерия
4-2-3-1
Кадис
4-4-2

История личных встреч

Альмерия
Кадис

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

12 матчей

8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ТМК
1:2
ТМС
1:1
С
2:1
С
1:2
С
0:0
С
1:0
С
0:0
С
0:2
КК
1:0
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.5
0.63

Среднее время на гол

180
144

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

0.83
0.83

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

108
108

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Эль Билал 6 0.23
Мелеро Гонсало 3 (1) 0.12
Баптистао Лео 3 0.12
Рамазани Ларжи 3 0.12
Суарес Луис III 2 0.08
Портильо Франсиско 2 0.08
Умар Садик 2 0.08
Робертоне Лукас 1 0.04
Эмбарба Адриан 1 0.04
Эгуарас Иниго 1 0.04
Лазаро 1 0.04
Саму Гарсия 1 0.04
Бабич Срджан 1 0.04
Брандарис Хуан 1 0.04
Де ла Ос Сесар 1 0.04
Акиеме Серхио 1 0.04
Посо Алехандро 0 0
Соуза Диего II 0 0
Мендес Убулан 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перес Лукас 3 0.12
Алекс Фернандес 3 (1) 0.12
Бонгонда Тео 2 0.08
Собрино Рубен 2 0.08
Эскаланте Гонсало 2 0.08
Гвардиола Серхи 2 0.08
Алькарас Рубен 2 (1) 0.08
Негредо Альваро 1 0.04
Окампо Брайан 1 0.04
Чуст Виктор 1 0.04
Эспино Альфонсо 0 0
Карлос Гарсия 0 0
Сальдуа Хосеба 0 0
Карселен Исаак 0 0
Алехо Иван 0 0

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эли Родриго 5 1
Баптистао Лео 6 0
Робертоне Лукас 6 0
Эмбарба Адриан 4 1
Эгуарас Иниго 5 0
Де ла Ос Сесар 5 0
Акиеме Серхио 5 0
Кайки 5 0
Брандарис Хуан 4 0
Рамазани Ларжи 4 0
Саму Гарсия 3 0
Мелеро Гонсало 3 0
Бабич Срджан 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Мартинес Фернардо 2 0
Суарес Луис III 2 0
Сентельес Алехандро 0 1
Портильо Франсиско 1 0
Соуза Диего II 1 0
Санчес Курро 1 0
Умар Садик 1 0
Мендес Убулан 1 0
Марко Милованович I 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 8 1
Алькарас Рубен 7 1
Карселен Исаак 2 3
Собрино Рубен 7 0
Сан Эметерио Феде 7 0
Эрнандес Луис 5 1
Эспино Альфонсо 6 0
Хименес Фали 5 0
Сальдуа Хосеба 4 0
Лосано Энтони 3 0
Чуст Виктор 3 0
Перес Лукас 3 0
Аларкон Томас 1 1
Мари Хосе 2 0
Эскаланте Гонсало 2 0
Окампо Брайан 2 0
Рохер Марти 1 0
Ледесма Херемиас 1 0
Гонсалес Серхи 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Мбайе Мамаду 1 0
Рамос Кристофер 1 0
Диарра Юба 1 0

Результаты матчей

Альмерия
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Кадис
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

5
4
Альмерия
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
Кадис
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

22
9

Волевые поражения

4
15
Альмерия
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
Кадис
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
15% (4)
42% (11)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

28
9

Волевые поражения

9
19

Голы по времени матча

Забито

21
6
13 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 20
3
14%
1
17%
1-15
6
29%
1
17%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
3
14%
2
33%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
14%
2
33%
76-90

Пропущено

18
22
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
1
6%
1
5%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
1
6%
8
36%
31-45
4
22%
1
5%
46-60
3
17%
5
23%
61-75
5
28%
7
32%
76-90

Забито

10
15
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
1
10%
4
27%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
4
27%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
1
10%
6
40%
76-90

Пропущено

26
16
10 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
2
8%
0
0%
1-15
4
15%
2
13%
16-30
4
15%
1
6%
31-45
3
12%
3
19%
46-60
7
27%
3
19%
61-75
6
23%
7
44%
76-90

Забито

31
21
17 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 11
7 Не забивали 12
4
13%
5
24%
1-15
7
23%
1
5%
16-30
6
19%
4
19%
31-45
6
19%
2
10%
46-60
4
13%
1
5%
61-75
4
13%
8
38%
76-90

Пропущено

44
38
16 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 17
3
7%
1
3%
1-15
8
18%
2
5%
16-30
5
11%
9
24%
31-45
7
16%
4
11%
46-60
10
23%
8
21%
61-75
11
25%
14
37%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Севилья - Альмерия 2:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Альмерия - Барселона 1:0 Жирона - Альмерия 6:2
Альмерия - Бетис 2:3 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Альмерия - Эспаньол 3:1 Валенсия - Альмерия 2:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Альмерия - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Лацио 2:0 Торино - Альмерия 1:1 Альмерия - Штурм 0:1 Арентейро - Альмерия 2:0 Альмерия - Хетафе 1:0 Барселона - Альмерия 2:0 Альмерия - Сельта 3:1 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Жирона 3:2
Кадис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кадис - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Кадис 2:0
Кадис - Жирона 2:0 Атлетик Б - Кадис 4:1 Кадис - Мальорка 2:0 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Эльче 1:1 Валенсия - Кадис 0:1 Кадис - Альмерия 1:1 Рома - Кадис 0:3 Кадис - Вулверхэмптон 3:4 Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2 Xerez CD - Кадис 0:0 Реал Унион Ирун - Кадис 3:2 Реал Мадрид - Кадис 2:1 Хетафе - Кадис 0:0 Кадис - Атлетико М 3:2 Райо Вальекано - Кадис 5:1

Результаты матчей

Альмерия
Кадис

Точный счет

3:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
0:4
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
1
7 раз 54%
0
6 раз 46%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
0
11 раз 42%
1
10 раз 38%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Альмерия
Кадис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
5
6
8
1.5
5
8
4
10
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
6
2
10
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
15
11
8
18
1.5
5
21
4
22
2.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 25 21 2 2 47 - 8 65
2.
Реал Мадрид
 Заявка 25 17 5 3 50 - 19 56
3.
Атлетико М
 2:0 Заявка 26 15 6 5 41 - 19 51
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 25 13 6 6 33 - 24 45
5.
Бетис
 Заявка 25 12 6 7 33 - 26 42
6.
Вильярреал
 Заявка 25 11 5 9 29 - 24 38
7.
Атлетик Б
 Заявка 26 10 6 10 36 - 28 36
8.
Райо Вальекано
 Заявка 26 9 9 8 31 - 30 36
9.
Осасуна
 Заявка 25 9 7 9 22 - 24 34
10.
Сельта
 Заявка 26 9 7 10 32 - 35 34
11.
Мальорка
 Заявка 25 9 5 11 22 - 26 32
12.
Жирона
 Заявка 26 8 7 11 40 - 41 31
13.
Кадис
 Заявка 26 6 10 10 21 - 38 28
14.
Вальядолид
 Заявка 26 8 4 14 20 - 38 28
15.
Севилья
 Заявка 25 7 7 11 29 - 40 28
16.
Эспаньол
 Заявка 26 6 9 11 32 - 42 27
17.
Валенсия
 0:2 Заявка 26 7 5 14 28 - 30 26
18.
Альмерия
 Заявка 26 7 5 14 30 - 45 26
19.
Хетафе
 Заявка 25 6 8 11 25 - 34 26
20.
Эльче
 Заявка 25 2 7 16 19 - 49 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 12 10 2 0 25 - 1 32
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 4 0 26 - 9 28
3.
Атлетико М
 2:0 Заявка 13 7 3 3 24 - 11 24
4.
Вильярреал
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
5.
Альмерия
 Заявка 14 7 2 5 21 - 18 23
6.
Бетис
 Заявка 12 6 3 3 18 - 12 21
7.
Жирона
 Заявка 13 6 3 4 23 - 18 21
8.
Мальорка
 Заявка 13 6 3 4 13 - 10 21
9.
Валенсия
 0:2 Заявка 13 6 2 5 20 - 12 20
10.
Атлетик Б
 Заявка 13 6 2 5 18 - 11 20
11.
Райо Вальекано
 Заявка 13 5 5 3 18 - 14 20
12.
Вальядолид
 Заявка 13 6 2 5 12 - 13 20
13.
Осасуна
 Заявка 12 6 1 5 12 - 11 19
14.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 5 4 3 13 - 12 19
15.
Сельта
 Заявка 13 5 4 4 19 - 14 19
16.
Севилья
 Заявка 13 5 3 5 16 - 16 18
17.
Кадис
 Заявка 13 4 6 3 14 - 17 18
18.
Хетафе
 Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
19.
Эспаньол
 Заявка 13 3 4 6 17 - 23 13
20.
Эльче
 Заявка 13 1 4 8 11 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 0 2 22 - 7 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 1 3 24 - 10 28
3.
Атлетико М
 2:0 Заявка 13 8 3 2 17 - 8 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 8 2 3 20 - 12 26
5.
Бетис
 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
6.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 4 5 18 - 17 16
7.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
8.
Вильярреал
 Заявка 13 4 3 6 12 - 14 15
9.
Сельта
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
10.
Осасуна
 Заявка 13 3 6 4 10 - 13 15
11.
Эспаньол
 Заявка 13 3 5 5 15 - 19 14
12.
Мальорка
 Заявка 12 3 2 7 9 - 16 11
13.
Жирона
 Заявка 13 2 4 7 17 - 23 10
14.
Хетафе
 Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
15.
Севилья
 Заявка 12 2 4 6 13 - 24 10
16.
Кадис
 Заявка 13 2 4 7 7 - 21 10
17.
Вальядолид
 Заявка 13 2 2 9 8 - 25 8
18.
Эльче
 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
19.
Валенсия
 0:2 Заявка 13 1 3 9 8 - 18 6
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 3 9 9 - 27 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 15 (5)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Хетафе Унал Энес 12 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 12 (2)
Реал Мадрид Бензема Карим 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Хетафе Дуарте Домингуш 1 9
Хетафе Аленья Карлес 1 9
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Команда Альмерия сравняла счет.
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Альмерия: 67%, Кадис: 33%.
  • 98'
    Кадис пытается что-то создать.
  • 97'
    СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!
  • Описание гола
    97'
    Г О О О О О Л - Мелеро Гонсало из команды Альмерия забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Давид Хиль прыгнул не в ту сторону.
  • 96'
    После проверки VAR судья не изменил решения - Альмерия пробьет пенальти!
  • 96'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Желтая карточка
    95'
    Мбайе Мамаду получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    95'
    ПЕНАЛЬТИ! - Мбайе Мамаду совершил грубый фол. Суарес Луис III заработал пенальти!
  • 95'
    Контроль мяча: Альмерия: 67%, Кадис: 33%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Альмерия
  • 95'
    Оооо... вот это был удар! Бонгонда Тео должен был забить с этой позиции.
  • 95'
    Бонгонда Тео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Диарра Юба создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Power Horse Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Альмерия 65.6% (80)
    X 27% (33)
    Кадис 7.4% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Альмерия 1:1 Кадис онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Альмерия 1:1 Кадис

    Исход игры
    Альмерия
    65.6% (80)
    Ничья
    27% (33)
    Кадис
    7.4% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.35% (32)
    Меньше
    72.65% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    49.57% (58)
    Нет
    50.43% (59)
    Популярный счёт
    1:0 Альмерия
    36.9% (45)
    1:1 Ничья
    21.3% (26)
    2:1 Альмерия
    20.5% (25)
    0:1 Кадис
    4.9% (6)
    2:0 Альмерия
    4.1% (5)
    1:2 Кадис
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    3:1 Альмерия
    1.6% (2)
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