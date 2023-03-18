Тур: 26. Стадион: Кампо де Вальекас. Зрители: 12263 Главный судья: Гонсалес Пабло
2:2
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаКатена Алехандро
18' Желтая карточкаЭрнандес Марио
1:0
23' ГолПаласон Иси
1:1
29' ГолЦыганков Виктор
2:1
34' ГолТрехо Оскар
37' Желтая карточкаМартинес Арнау
39' Undefined phrase: football_event_Трехо Оскар
2:1
41' Не забитый пенальтиПаласон Иси
2:2
52' ГолЦыганков Виктор
71' Желтая карточкаДавид Лопес
90'+7
Ход матча
18'
23'
1:0
29'
1:1
34'
2:1
37'
39'
41'
2:1
52'
2:2
71'
80'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
6 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
-
15 Чаваррия ПепЗащитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
-
24 Гарсия БорхаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
-
16 ЧичаритоЗащитник
-
12 Вилья ТониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Райо Вальекано
Жирона
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
18 матчей
44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
16
Голов в среднем за матч
1
1.6
Среднее время на гол
90
56
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.2
1.13
Среднее время на гол
75
80
Всего голов
20
25
Голов в среднем за матч
1.11
1.39
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
Среднее время на гол
81
64
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паласон Иси
|6 (1)
|0.23
|Камелло Серхио
|5
|0.19
|Гарсия Альваро Ривера
|4
|0.15
|Лежён Флорьян
|4
|0.15
|Трехо Оскар
|3 (1)
|0.12
|Фалькао Радамель
|2 (1)
|0.08
|Лопес Унаи
|1
|0.04
|Катена Алехандро
|1
|0.04
|Комесанья Санти
|1
|0.04
|Сисс Пате
|1
|0.04
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|6 (1)
|0.23
|Стуани Кристиан
|6 (3)
|0.23
|Рикельме Родриго
|4
|0.15
|Цыганков Виктор
|3
|0.12
|Мартин Иван
|3
|0.12
|Эррера Янгель
|2
|0.08
|Мартинес Арнау
|2
|0.08
|Давид Лопес
|2
|0.08
|Сайс Самуэль
|2 (2)
|0.08
|Гарсия Алеш
|1
|0.04
|Чичарито
|1
|0.04
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.04
|Вилья Тони
|1
|0.04
|Ромеу Ориоль
|1
|0.04
|Гарсия Борха I
|1
|0.04
|Рейньер Жезус
|1
|0.04
|Фернандес Валери
|0
|0
|Бернардо Эспиноса
|0
|0
|Вальехо Ману
|0
|0
|Буэно Сантьяго
|0
|0
|Коуто Ян
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|9
|1
|Трехо Оскар
|8
|0
|Валентин Оскар
|7
|0
|Лежён Флорьян
|5
|1
|Балью Иван
|5
|0
|Фалькао Радамель
|4
|0
|Паласон Иси
|4
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|4
|0
|Комесанья Санти
|4
|0
|Сисс Пате
|4
|0
|Димитриевски Столе
|3
|0
|Ираола Андони
|1
|1
|Санчес Сальвадор
|2
|0
|Чаваррия Пеп
|2
|0
|Нтекья Ранди
|0
|1
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Рауль де Томас
|1
|0
|Лопес Унаи
|1
|0
|Мумин Абдул
|1
|0
|Эрнандес Марио
|1
|0
|Мартин Андрес
|1
|0
|Камелло Серхио
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Арнау
|8
|0
|Кастельянос Валентин
|7
|0
|Буэно Сантьяго
|5
|1
|Стуани Кристиан
|6
|0
|Ромеу Ориоль
|6
|0
|Гутьеррес Мигель
|5
|0
|Давид Лопес
|4
|0
|Мичел Мадера
|0
|2
|Гассанига Пауло
|3
|0
|Бернардо Эспиноса
|3
|0
|Хуанпе Хуан
|3
|0
|Чичарито
|2
|0
|Вилья Тони
|2
|0
|Эррера Янгель
|2
|0
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Сайс Самуэль
|1
|0
|Гарсия Борха I
|1
|0
|Гарсия Алеш
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Рейньер Жезус
|1
|0
|Коуто Ян
|1
|0
|Рока Касалс Хоэль
|1
|0
Результаты матчей
Райо Вальекано
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Жирона
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
5
12
Райо Вальекано
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Жирона
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
11
8
Волевые поражения
8
19
Райо Вальекано
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (6)
54% (14)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Жирона
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
12% (3)
58% (15)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
17
13
Волевые поражения
13
31
Голы по времени матча
Забито
18
15
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
18 Не забивали 16
3
17%
2
13%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
5
28%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
4
22%
5
33%
76-90
Пропущено
14
25
9 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
2
14%
6
24%
1-15
2
14%
4
16%
16-30
5
36%
7
28%
31-45
3
21%
2
8%
46-60
1
7%
2
8%
61-75
1
7%
4
16%
76-90
Забито
13
22
3 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
2
15%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
8%
6
27%
31-45
2
15%
2
9%
46-60
5
38%
5
23%
61-75
3
23%
5
23%
76-90
Пропущено
16
19
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
2
13%
3
16%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
3
16%
31-45
2
13%
3
16%
46-60
2
13%
6
32%
61-75
3
19%
4
21%
76-90
Забито
31
37
13 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 8
8 Не забивали 6
5
16%
3
8%
1-15
2
6%
4
11%
16-30
6
19%
8
22%
31-45
2
6%
5
14%
46-60
9
29%
29%
7
19%
61-75
7
23%
10
27%
76-90
Пропущено
30
44
18 В 1-м тайме 23
12 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 18
17 Не пропускали 25
4
13%
9
20%
1-15
5
17%
4
9%
16-30
9
30%
10
23%
31-45
5
17%
5
11%
46-60
3
10%
8
18%
61-75
4
13%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сельта - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1
Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Спортинг Хихон - Райо Вальекано 2:0 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Атлетико Сагунтино - Райо Вальекано 0:0 Ньюкасл - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:1 Галатасарай - Райо Вальекано 0:1 Фенербахче - Райо Вальекано 3:1 Мольерусса - Райо Вальекано 1:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 3:2
Жирона
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Жирона - Атлетико М 0:1 Хетафе - Жирона 3:2 Атлетик Б - Жирона 2:3 Жирона - Альмерия 6:2
Кадис - Жирона 2:0 Жирона - Валенсия 1:0 Жирона - Барселона 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Жирона - Севилья 2:1 Эспаньол - Жирона 2:2 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Касереньо - Жирона 2:1 Манчестер Сити - Жирона 2:0 Жирона - Осасуна 1:1 Ницца - Жирона 1:2 Жирона - Стандард 1:0 Кинтанар-дель-Рей - Жирона 1:2 Эльче - Жирона 1:2 Жирона - Атлетик Б 2:1 Реал Мадрид - Жирона 1:1
Результаты матчей
Райо Вальекано
Жирона
Точный счет
0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
6
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
3:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 35%
0
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
9 раз 35%
1
7 раз 27%
0
6 раз 23%
3
3 раза 12%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Райо Вальекано
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
103
67
76
211
310
112
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
310
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
206
917
1313
224
422
125
125
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|21
|2
|2
|47 - 8
|65
|2.
|Заявка
|25
|17
|5
|3
|50 - 19
|56
|3.
|2:0 Заявка
|26
|15
|6
|5
|41 - 19
|51
|4.
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|33 - 24
|45
|5.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|33 - 26
|42
|6.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|29 - 24
|38
|7.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|36 - 28
|36
|8.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|31 - 30
|36
|9.
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|22 - 24
|34
|10.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|32 - 35
|34
|11.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|22 - 26
|32
|12.
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|40 - 41
|31
|13.
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|21 - 38
|28
|14.
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|20 - 38
|28
|15.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|29 - 40
|28
|16.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|32 - 42
|27
|17.
|0:2 Заявка
|26
|7
|5
|14
|28 - 30
|26
|18.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|30 - 45
|26
|19.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|25 - 34
|26
|20.
|Заявка
|25
|2
|7
|16
|19 - 49
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|25 - 1
|32
|2.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|26 - 9
|28
|3.
|2:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 11
|24
|4.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 18
|23
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 12
|21
|7.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 18
|21
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 10
|21
|9.
|0:2 Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 12
|20
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 11
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|20
|12.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 13
|20
|13.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|12 - 11
|19
|14.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 12
|19
|15.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 14
|19
|16.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 16
|18
|17.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 17
|18
|18.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|19.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 23
|13
|20.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|22 - 7
|33
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 10
|28
|3.
|2:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 8
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 12
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 14
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|10 - 13
|15
|11.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 19
|14
|12.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 16
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|17 - 23
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 24
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 21
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 25
|8
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 28
|6
|19.
|0:2 Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 18
|6
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|9 - 27
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|15 (5)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|12 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|12 (2)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|11 (3)
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 9
|Хетафе
|Аленья Карлес
|1 9
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
2.40