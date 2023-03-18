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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Зрители: 12263 Главный судья: Гонсалес Пабло
Райо Вальекано
2:2
Конец матча
Жирона
0'
7' Желтая карточка
Катена Алехандро
18' Желтая карточка
Эрнандес Марио
1:0
23' Гол
Паласон Иси
1:1
29' Гол
Цыганков Виктор
2:1
34' Гол
Трехо Оскар
37' Желтая карточка
Мартинес Арнау
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Трехо Оскар
2:1
41' Не забитый пенальти
Паласон Иси
2:2
52' Гол
Цыганков Виктор
71' Желтая карточка
Давид Лопес
90'+7

Ход матча

7'
Катена Алехандро
 
18'
Эрнандес Марио
 
23'
Паласон Иси
(Трехо Оскар)
1:0
29'
1:1
Цыганков Виктор
34'
Трехо Оскар
(Камелло Серхио)
2:1
37'
 
Мартинес Арнау
39'
Трехо Оскар
 
41'
Паласон Иси
2:1
46'
 
Чичарито
Гутьеррес Мигель
46'
 
Вилья Тони
Рикельме Родриго
52'
2:2
Цыганков Виктор
(Чичарито)
57'
Рауль де Томас
Трехо Оскар
 
66'
Лопес Унаи
Камелло Серхио
 
66'
Мумин Абдул
Эрнандес Марио
 
71'
 
Давид Лопес
79'
Санчес Сальвадор
Комесанья Санти
 
80'
Сисс Пате
Паласон Иси
 
86'
 
Стуани Кристиан
Кастельянос Валентин
89'
 
Рейньер Жезус
Гарсия Борха

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 4
  • 15 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Райо Вальекано 72.8% (91)
X 17.6% (22)
Жирона 9.6% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Димитриевски
Столе
2
Эрнандес
Марио
19
Лежён
Флорьян
5
Катена
Алехандро
3
Гарсия
Франсиско
III
23
Валентин
Оскар
6
Комесанья
Санти
7
Паласон
Иси
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
Ривера
34
Камелло
Серхио
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
5
Давид
Лопес
22
Буэно
Сантьяго
3
Гутьеррес
Мигель
18
Ромеу
Ориоль
8
Цыганков
Виктор
23
Мартин
Иван
24
Гарсия
Борха
I
17
Рикельме
Родриго
9
Кастельянос
Валентин
Райо Вальекано
4-2-3-1
Жирона
4-1-4-1

История личных встреч

Райо Вальекано
Жирона

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

18 матчей

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
2:2
КК
1:2
С
0:2
С
1:2
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
3:1
П
0:2
П
2:1
С
1:3
С
1:0
С
1:3
С
2:0
С
0:3
С
1:1
С
1:1
С
1:1

Голы

Всего голов

8
16

Голов в среднем за матч

1
1.6

Среднее время на гол

90
56

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.2
1.13

Среднее время на гол

75
80

Всего голов

20
25

Голов в среднем за матч

1.11
1.39

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
4
Больше 22%
Меньше 78%
14

Среднее время на гол

81
64

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласон Иси 6 (1) 0.23
Камелло Серхио 5 0.19
Гарсия Альваро Ривера 4 0.15
Лежён Флорьян 4 0.15
Трехо Оскар 3 (1) 0.12
Фалькао Радамель 2 (1) 0.08
Лопес Унаи 1 0.04
Катена Алехандро 1 0.04
Комесанья Санти 1 0.04
Сисс Пате 1 0.04
Гарсия Франсиско III 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 6 (1) 0.23
Стуани Кристиан 6 (3) 0.23
Рикельме Родриго 4 0.15
Цыганков Виктор 3 0.12
Мартин Иван 3 0.12
Эррера Янгель 2 0.08
Мартинес Арнау 2 0.08
Давид Лопес 2 0.08
Сайс Самуэль 2 (2) 0.08
Гарсия Алеш 1 0.04
Чичарито 1 0.04
Гутьеррес Мигель 1 0.04
Вилья Тони 1 0.04
Ромеу Ориоль 1 0.04
Гарсия Борха I 1 0.04
Рейньер Жезус 1 0.04
Фернандес Валери 0 0
Бернардо Эспиноса 0 0
Вальехо Ману 0 0
Буэно Сантьяго 0 0
Коуто Ян 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 9 1
Трехо Оскар 8 0
Валентин Оскар 7 0
Лежён Флорьян 5 1
Балью Иван 5 0
Фалькао Радамель 4 0
Паласон Иси 4 0
Гарсия Альваро Ривера 4 0
Комесанья Санти 4 0
Сисс Пате 4 0
Димитриевски Столе 3 0
Ираола Андони 1 1
Санчес Сальвадор 2 0
Чаваррия Пеп 2 0
Нтекья Ранди 0 1
Бебе Тьягу 1 0
Рауль де Томас 1 0
Лопес Унаи 1 0
Мумин Абдул 1 0
Эрнандес Марио 1 0
Мартин Андрес 1 0
Камелло Серхио 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Арнау 8 0
Кастельянос Валентин 7 0
Буэно Сантьяго 5 1
Стуани Кристиан 6 0
Ромеу Ориоль 6 0
Гутьеррес Мигель 5 0
Давид Лопес 4 0
Мичел Мадера 0 2
Гассанига Пауло 3 0
Бернардо Эспиноса 3 0
Хуанпе Хуан 3 0
Чичарито 2 0
Вилья Тони 2 0
Эррера Янгель 2 0
Рикельме Родриго 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Гарсия Борха I 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Фернандес Валери 1 0
Рейньер Жезус 1 0
Коуто Ян 1 0
Рока Касалс Хоэль 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Жирона
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

5
12
Райо Вальекано
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Жирона
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

11
8

Волевые поражения

8
19
Райо Вальекано
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (6)
54% (14)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Жирона
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
12% (3)
58% (15)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

17
13

Волевые поражения

13
31

Голы по времени матча

Забито

18
15
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
18 Не забивали 16
3
17%
2
13%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
5
28%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
4
22%
5
33%
76-90

Пропущено

14
25
9 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
2
14%
6
24%
1-15
2
14%
4
16%
16-30
5
36%
7
28%
31-45
3
21%
2
8%
46-60
1
7%
2
8%
61-75
1
7%
4
16%
76-90

Забито

13
22
3 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
2
15%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
8%
6
27%
31-45
2
15%
2
9%
46-60
5
38%
5
23%
61-75
3
23%
5
23%
76-90

Пропущено

16
19
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
2
13%
3
16%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
3
16%
31-45
2
13%
3
16%
46-60
2
13%
6
32%
61-75
3
19%
4
21%
76-90

Забито

31
37
13 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 8
8 Не забивали 6
5
16%
3
8%
1-15
2
6%
4
11%
16-30
6
19%
8
22%
31-45
2
6%
5
14%
46-60
9
29%
29%
7
19%
61-75
7
23%
10
27%
76-90

Пропущено

30
44
18 В 1-м тайме 23
12 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 18
17 Не пропускали 25
4
13%
9
20%
1-15
5
17%
4
9%
16-30
9
30%
10
23%
31-45
5
17%
5
11%
46-60
3
10%
8
18%
61-75
4
13%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сельта - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1
Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Спортинг Хихон - Райо Вальекано 2:0 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Атлетико Сагунтино - Райо Вальекано 0:0 Ньюкасл - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:1 Галатасарай - Райо Вальекано 0:1 Фенербахче - Райо Вальекано 3:1 Мольерусса - Райо Вальекано 1:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 3:2
Жирона
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Жирона - Атлетико М 0:1 Хетафе - Жирона 3:2 Атлетик Б - Жирона 2:3 Жирона - Альмерия 6:2
Кадис - Жирона 2:0 Жирона - Валенсия 1:0 Жирона - Барселона 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Жирона - Севилья 2:1 Эспаньол - Жирона 2:2 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Касереньо - Жирона 2:1 Манчестер Сити - Жирона 2:0 Жирона - Осасуна 1:1 Ницца - Жирона 1:2 Жирона - Стандард 1:0 Кинтанар-дель-Рей - Жирона 1:2 Эльче - Жирона 1:2 Жирона - Атлетик Б 2:1 Реал Мадрид - Жирона 1:1

Результаты матчей

Райо Вальекано
Жирона

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
6
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
3:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 35%
0
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
9 раз 35%
1
7 раз 27%
0
6 раз 23%
3
3 раза 12%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
3
6
7
1.5
7
6
2
11
2.5
3
10
1
12
3.5
1
12
1
12
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
20
6
9
17
1.5
13
13
2
24
2.5
4
22
1
25
3.5
1
25
1
25
4.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 25 21 2 2 47 - 8 65
2.
Реал Мадрид
 Заявка 25 17 5 3 50 - 19 56
3.
Атлетико М
 2:0 Заявка 26 15 6 5 41 - 19 51
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 25 13 6 6 33 - 24 45
5.
Бетис
 Заявка 25 12 6 7 33 - 26 42
6.
Вильярреал
 Заявка 25 11 5 9 29 - 24 38
7.
Атлетик Б
 Заявка 26 10 6 10 36 - 28 36
8.
Райо Вальекано
 Заявка 26 9 9 8 31 - 30 36
9.
Осасуна
 Заявка 25 9 7 9 22 - 24 34
10.
Сельта
 Заявка 26 9 7 10 32 - 35 34
11.
Мальорка
 Заявка 25 9 5 11 22 - 26 32
12.
Жирона
 Заявка 26 8 7 11 40 - 41 31
13.
Кадис
 Заявка 26 6 10 10 21 - 38 28
14.
Вальядолид
 Заявка 26 8 4 14 20 - 38 28
15.
Севилья
 Заявка 25 7 7 11 29 - 40 28
16.
Эспаньол
 Заявка 26 6 9 11 32 - 42 27
17.
Валенсия
 0:2 Заявка 26 7 5 14 28 - 30 26
18.
Альмерия
 Заявка 26 7 5 14 30 - 45 26
19.
Хетафе
 Заявка 25 6 8 11 25 - 34 26
20.
Эльче
 Заявка 25 2 7 16 19 - 49 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 12 10 2 0 25 - 1 32
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 4 0 26 - 9 28
3.
Атлетико М
 2:0 Заявка 13 7 3 3 24 - 11 24
4.
Вильярреал
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
5.
Альмерия
 Заявка 14 7 2 5 21 - 18 23
6.
Бетис
 Заявка 12 6 3 3 18 - 12 21
7.
Жирона
 Заявка 13 6 3 4 23 - 18 21
8.
Мальорка
 Заявка 13 6 3 4 13 - 10 21
9.
Валенсия
 0:2 Заявка 13 6 2 5 20 - 12 20
10.
Атлетик Б
 Заявка 13 6 2 5 18 - 11 20
11.
Райо Вальекано
 Заявка 13 5 5 3 18 - 14 20
12.
Вальядолид
 Заявка 13 6 2 5 12 - 13 20
13.
Осасуна
 Заявка 12 6 1 5 12 - 11 19
14.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 5 4 3 13 - 12 19
15.
Сельта
 Заявка 13 5 4 4 19 - 14 19
16.
Севилья
 Заявка 13 5 3 5 16 - 16 18
17.
Кадис
 Заявка 13 4 6 3 14 - 17 18
18.
Хетафе
 Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
19.
Эспаньол
 Заявка 13 3 4 6 17 - 23 13
20.
Эльче
 Заявка 13 1 4 8 11 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 0 2 22 - 7 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 1 3 24 - 10 28
3.
Атлетико М
 2:0 Заявка 13 8 3 2 17 - 8 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 8 2 3 20 - 12 26
5.
Бетис
 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
6.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 4 5 18 - 17 16
7.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
8.
Вильярреал
 Заявка 13 4 3 6 12 - 14 15
9.
Сельта
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
10.
Осасуна
 Заявка 13 3 6 4 10 - 13 15
11.
Эспаньол
 Заявка 13 3 5 5 15 - 19 14
12.
Мальорка
 Заявка 12 3 2 7 9 - 16 11
13.
Жирона
 Заявка 13 2 4 7 17 - 23 10
14.
Хетафе
 Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
15.
Севилья
 Заявка 12 2 4 6 13 - 24 10
16.
Кадис
 Заявка 13 2 4 7 7 - 21 10
17.
Вальядолид
 Заявка 13 2 2 9 8 - 25 8
18.
Эльче
 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
19.
Валенсия
 0:2 Заявка 13 1 3 9 8 - 18 6
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 3 9 9 - 27 3
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 15 (5)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Хетафе Унал Энес 12 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 12 (2)
Реал Мадрид Бензема Карим 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Хетафе Дуарте Домингуш 1 9
Хетафе Аленья Карлес 1 9
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Райо Вальекано: 48%, Жирона: 52%.
  • 97'
    Вилья Тони из команды Жирона попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
  • 96'
    Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    96'
    Цыганков Виктор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 96'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Райо Вальекано 72.8% (91)
    X 17.6% (22)
    Жирона 9.6% (12)
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    Прогноз на матч от Liveresult