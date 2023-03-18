ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Arnau Martinez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

85' Гарсия Альваро Ривера выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Гассанига Пауло взял и забрал мяч на выходе

83' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Удар от ворот произведет Жирона

82' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

81' Мумин Абдул выиграл воздушное противоборство у Хавьер Эрнандес.

81' Удар от ворот произведет Жирона

79' Матч возобновится спорным мячом

79' Ох, нехорошо это выглядит. Мумин Абдул получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Мумин Абдул на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Мартин Иван из команды Жирона наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

77' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Паласон Иси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Хавьер Эрнандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Хавьер Эрнандес из команды Жирона в офсайде

74' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Матч возобновится спорным мячом

73' Ох, нехорошо это выглядит. Гарсия Франсиско III получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Гарсия Франсиско III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Гарсия Борха I навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Матч возобновлен

72' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

71' Давид Лопес получает желтую карточку за неспортивное поведение

70' Гассанига Пауло взял и забрал мяч на выходе

69' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Паласон Иси навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Arnau Martinez ослабляет давление, выбив мяч.

66' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Тактическая замена. Марио Эрнандес уходит с поля и его заменяет Мумин Абдул

64' Лежён Флорьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Гассанига Пауло взял и забрал мяч на выходе

62' Цыганков Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Кастельянос Валентин нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

61' Arnau Martinez из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Оооо... вот это был удар! Кастельянос Валентин должен был забить с этой позиции.

60' Кастельянос Валентин пробует нанести удар издали, но Столе Димитриевски ловит мяч

60' Цыганков Виктор из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Удар от ворот произведет Жирона

59' Рауль де Томас не смог попасть в створ ударом издали

59' Гарсия Альваро Ривера выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Arnau Martinez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Лежён Флорьян пробил со штрафного прямо в стенку

57' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

56' Гассанига Пауло взял и забрал мяч на выходе

55' Лежён Флорьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Паласон Иси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Гассанига Пауло взял и забрал мяч на выходе

53' Отличный командный гол!

52' Хавьер Эрнандес сделал результативную передачу.

52' Г О О О О Л - Цыганков Виктор забивает с правой ноги!

52' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Валентин Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Arnau Martinez из команды Жирона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

50' Удар от ворот произведет Жирона

49' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Сегодняшная посещаемость составляет 12263 болельщиков

48' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Вилья Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля