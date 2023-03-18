Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Сельта играла лучше в этом тайме.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Г О О О О О Л - Аспас Яго из команды Сельта забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Фернандо Пачеко прыгнул не в ту сторону.

44' Кабрера Леандро совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

43' Удар от ворот произведет Сельта

43' Айду Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Дардер Серхи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Денис Суарес пробует нанести удар издали, но Иван Вильяр держит все под контролем

39' Хорошую попытку сделал Денис Суарес . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Брайтвайт Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Сеферович Харис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Игрок из команды Эспаньол делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

33' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Матч возобновлен

32' Перес Карлес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Дардер Серхи совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

29' Удар от ворот произведет Сельта

28' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

26' Г О О О О Л - Габриэль Вейга забивает с правой ноги!

25' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

23' Хоселу Санмартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Пейнадо Франсиско выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Вильяр Иван взял и забрал мяч на выходе

21' Дардер Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Эспаньол

20' Аспас Яго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Габриэль Вейга создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Кабрера Леандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Сельта

16' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Сельта

14' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Дардер Серхи из команды Эспаньол своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Удар от ворот произведет Эспаньол

10' Галан Хави оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Дардер Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Винисиус Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Сельта

6' Габриэль Вейга выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Сельта

4' Айду Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Сельта

3' Брайтвайт Мартин не смог попасть в створ ударом издали

2' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Эспаньол начинает с центра поля