Тур: 26. Стадион: Корнелья-Эль Прат. Зрители: 26231 Главный судья: Куадра Гильермо
0'
0:1
26' ГолВейга Габриэль
31' Желтая карточкаДардер Серхи
44' Желтая карточкаКабрера Леандро
0:2
45' ПенальтиАспас Яго
62' Желтая карточкаГалан Хави
0:3
82' ГолПерес Карлес
1:3
86' ГолГрагера Хосе
90' Желтая карточкаЛарсен Йорген
90'+6
Ход матча
26'
0:1
31'
44'
45'
0:2
62'
82'
0:3
86'
1:3
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 1
-
4 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Монтес
Сесар
24
Серхи
Гомес
10
Дардер
Серхи
13
Вильяр
Иван
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Монтес СесарЗащитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Санчес РубенПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Рибаудо НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
15 Грагера ХосеПолузащитник
-
22 Видаль АлешПолузащитник
-
16 Ласо ХосеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Алвес ДиегоВратарь
-
14 Тапия РенатоЗащитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
-
11 Серви ФранкоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Сотело ХьюгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Эспаньол
Сельта
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
24 матча
33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 5 побед
Первый тайм
29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
20
8
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Среднее время на гол
54
135
Всего голов
38
23
Голов в среднем за матч
1.58
0.96
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
56
93
Бомбардиры внутри турнира
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|12 (3)
|0.46
|Брайтвайт Мартин
|8
|0.31
|Дардер Серхи
|4
|0.15
|Пуадо Хавьер
|3
|0.12
|Эспозито Эду
|2
|0.08
|Оливан Бриан
|1
|0.04
|Ласо Хосе
|1
|0.04
|Грагера Хосе
|1
|0.04
|Санчес Рубен II
|0
|0
|Рибаудо Нико
|0
|0
|Видаль Алеш
|0
|0
|Хиль Оскар II
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|12 (2)
|0.46
|Вейга Габриэль
|9
|0.35
|Ларсен Йорген
|2
|0.08
|Оскар Родригес
|2
|0.08
|Айду Джозеф
|2
|0.08
|Перес Карлес
|1
|0.04
|Сеферович Харис
|1
|0.04
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.04
|Серви Франко
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
|Де ла Торре Лука
|0
|0
|Солари Аугусто
|0
|0
|Пейнадо Франсиско
|0
|0
Карточки
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрера Леандро
|6
|2
|Хиль Оскар II
|9
|0
|Винисиус Соуза
|6
|1
|Оливан Бриан
|6
|0
|Брайтвайт Мартин
|3
|1
|Видаль Алеш
|4
|0
|Дардер Серхи
|3
|0
|Эспозито Эду
|3
|0
|Калеро Фернандо
|3
|0
|Пуадо Хавьер
|3
|0
|Рибаудо Нико
|3
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|1
|Серхи Гомес
|1
|1
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|1
|Гомес Даниэль
|2
|0
|Хоселу Санмартин
|2
|0
|Монтес Сесар
|2
|0
|Диего Мартинез
|1
|0
|Лосано Поль
|1
|0
|Санчес Рубен II
|1
|0
|Грагера Хосе
|1
|0
|Эль Хилали Омар
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нуньес Унай
|6
|0
|Тапия Ренато
|4
|1
|Оскар Родригес
|5
|0
|Вейга Габриэль
|3
|1
|Мальо Уго
|4
|0
|Айду Джозеф
|4
|0
|Ларсен Йорген
|4
|0
|Пасьенса Гонсало
|2
|1
|Аспас Яго
|3
|0
|Перес Карлес
|3
|0
|Галан Хави
|3
|0
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|Марчесин Агустин
|2
|0
|Де ла Торре Лука
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Серви Франко
|0
|1
|Сеферович Харис
|1
|0
|Сведберг Виллиот
|1
|0
|Карлос Карвалхал
|1
|0
Результаты матчей
Эспаньол
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сельта
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
15
4
Эспаньол
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сельта
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
9
Волевые поражения
11
15
Эспаньол
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
Сельта
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
27% (7)
42% (11)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
12
13
Волевые поражения
26
19
Голы по времени матча
Забито
19
13
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 19
0
0%
2
15%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
3
16%
3
23%
31-45
4
21%
2
15%
46-60
5
26%
2
15%
61-75
5
26%
2
15%
76-90
Пропущено
21
21
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
14%
3
14%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
6
29%
2
10%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
6
29%
7
33%
76-90
Забито
15
18
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
2
13%
1
6%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
6
40%
6
33%
61-75
5
33%
2
11%
76-90
Пропущено
19
15
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
11%
3
20%
1-15
5
26%
2
13%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
2
11%
4
27%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
4
21%
2
13%
76-90
Забито
34
31
8 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 12
2 Не забивали 7
2
6%
3
10%
1-15
3
9%
5
16%
16-30
3
9%
7
23%
31-45
5
15%
4
13%
46-60
11
32%
8
26%
61-75
10
29%
29%
4
13%
76-90
Пропущено
40
36
22 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 18
5
13%
6
17%
1-15
8
20%
4
11%
16-30
9
23%
4
11%
31-45
5
13%
8
22%
46-60
3
8%
5
14%
61-75
10
25%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эспаньол
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Эльче - Эспаньол 0:1
Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Эспаньол - Осасуна 1:1 Альмерия - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Жирона 2:2 Эспаньол - Сельта 3:1 Барселона - Эспаньол 1:1 Атлетико Пасо - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Мехелен 1:1 Эспаньол - Торино 0:1 Ринкон - Эспаньол 0:3 Эспаньол - Вильярреал 0:1 Атлетико М - Эспаньол 1:1 Мальорка - Эспаньол 1:1
Сельта
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сельта - Райо Вальекано 3:0 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Вальядолид 3:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1
Сельта - Атлетико М 0:1 Бетис - Сельта 3:4 Сельта - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Эспаньол - Сельта 3:1 Сельта - Севилья 1:1 Герника - Сельта 0:3 Брентфорд - Сельта 1:3 Сельта - Боавишта 1:1 Альгар - Сельта 1:6 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Осасуна 1:2 Альмерия - Сельта 3:1 Сельта - Хетафе 1:1
Результаты матчей
Эспаньол
Сельта
Точный счет
2:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
1
8 раз 62%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 69%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:2
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
3:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 54%
2
9 раз 35%
0
3 раза 12%
1
14 раз 54%
0
6 раз 23%
3
4 раза 15%
2
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Эспаньол
Сельта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
121
67
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
85
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
233
Больше Меньше
206
917
620
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|21
|2
|2
|47 - 8
|65
|2.
|Заявка
|25
|17
|5
|3
|50 - 19
|56
|3.
|2:0 Заявка
|26
|15
|6
|5
|41 - 19
|51
|4.
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|33 - 24
|45
|5.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|33 - 26
|42
|6.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|29 - 24
|38
|7.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|36 - 28
|36
|8.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|31 - 30
|36
|9.
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|22 - 24
|34
|10.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|32 - 35
|34
|11.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|22 - 26
|32
|12.
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|40 - 41
|31
|13.
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|21 - 38
|28
|14.
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|20 - 38
|28
|15.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|29 - 40
|28
|16.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|32 - 42
|27
|17.
|0:2 Заявка
|26
|7
|5
|14
|28 - 30
|26
|18.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|30 - 45
|26
|19.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|25 - 34
|26
|20.
|Заявка
|25
|2
|7
|16
|19 - 49
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|25 - 1
|32
|2.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|26 - 9
|28
|3.
|2:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 11
|24
|4.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 18
|23
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 12
|21
|7.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 18
|21
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 10
|21
|9.
|0:2 Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 12
|20
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 11
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|20
|12.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 13
|20
|13.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|12 - 11
|19
|14.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 12
|19
|15.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 14
|19
|16.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 16
|18
|17.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 17
|18
|18.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|19.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 23
|13
|20.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|22 - 7
|33
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 10
|28
|3.
|2:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 8
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 12
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 14
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|10 - 13
|15
|11.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 19
|14
|12.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 16
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|17 - 23
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 24
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 21
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 25
|8
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 28
|6
|19.
|0:2 Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 18
|6
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|9 - 27
|3
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- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|15 (5)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|12 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|12 (2)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|11 (3)
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 9
|Хетафе
|Аленья Карлес
|1 9
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эспаньол 1:3 Сельта
Исход игры
Эспаньол
36.3% (45)
Ничья
48.4% (60)
Сельта
15.3% (19)
Тотал 2.5
Больше
33.9% (40)
Меньше
66.1% (78)
Обе команды забьют
Да
76.27% (90)
Нет
23.73% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.1% (51)
2:1 Эспаньол
18.5% (23)
1:0 Эспаньол
15.3% (19)
1:2 Сельта
9.7% (12)
2:2 Ничья
3.2% (4)
0:0 Ничья
2.4% (3)
0:1 Сельта
2.4% (3)
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