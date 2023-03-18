  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Зрители: 26231 Главный судья: Куадра Гильермо
Эспаньол
1:3
Конец матча
Сельта
0'
0:1
26' Гол
Вейга Габриэль
31' Желтая карточка
Дардер Серхи
44' Желтая карточка
Кабрера Леандро
0:2
45' Пенальти
Аспас Яго
62' Желтая карточка
Галан Хави
0:3
82' Гол
Перес Карлес
1:3
86' Гол
Грагера Хосе
90' Желтая карточка
Ларсен Йорген
90'+6

Ход матча

26'
0:1
Вейга Габриэль
(Перес Карлес)
31'
Дардер Серхи
 
44'
Кабрера Леандро
 
45'
0:2
Аспас Яго
46'
Пуадо Хавьер
Кабрера Леандро
 
54'
Грагера Хосе
Винисиус Соуза
 
60'
 
Ларсен Йорген
Сеферович Харис
62'
 
Галан Хави
64'
Рибаудо Нико
Денис Суарес
 
69'
 
Серви Франко
Де ла Торре Лука
70'
 
Тапия Ренато
Вейга Габриэль
72'
Эспозито Эду
Серхи Гомес
 
72'
Видаль Алеш
Санчес Рубен
 
82'
0:3
Перес Карлес
(Серви Франко)
86'
Грагера Хосе
(Дардер Серхи)
1:3
88'
 
Пасьенса Гонсало
Аспас Яго
88'
 
Солари Аугусто
Перес Карлес
90'
 
Ларсен Йорген

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 1
  • 4 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Эспаньол 36.3% (45)
X 48.4% (60)
Сельта 15.3% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Пачеко
Фернандо
2
Хиль
Оскар
II
23
Монтес
Сесар
24
Серхи
Гомес
4
Кабрера
Леандро
12
Винисиус
Соуза
27
Санчес
Рубен
II
10
Дардер
Серхи
6
Денис
Суарес
17
Брайтвайт Мартин
9
Хоселу
Санмартин
13
Вильяр
Иван
2
Мальо
Уго
15
Айду
Джозеф
4
Нуньес
Унай
17
Галан
Хави
7
Перес
Карлес
8
Пейнадо
Франсиско
24
Вейга
Габриэль
23
Де
ла
Торре
Лука
10
Аспас
Яго
22
Сеферович
Харис
Эспаньол
4-1-4-1
Сельта
4-4-2

История личных встреч

Эспаньол
Сельта

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

24 матча

33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 5 побед

Первый тайм

29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

КК
3:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
П
1:1
П
1:1
П
2:2
П
2:1
П
2:2
П
0:2
П
1:1
П
1:0
П
3:2
П
1:0
П
1:0
П
2:2
П
1:0
П
1:0
КК
4:2
КК
0:0
КК
3:0
КК
2:2

Голы

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

20
8

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Среднее время на гол

54
135

Всего голов

38
23

Голов в среднем за матч

1.58
0.96

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

56
93

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 12 (3) 0.46
Брайтвайт Мартин 8 0.31
Дардер Серхи 4 0.15
Пуадо Хавьер 3 0.12
Эспозито Эду 2 0.08
Оливан Бриан 1 0.04
Ласо Хосе 1 0.04
Грагера Хосе 1 0.04
Санчес Рубен II 0 0
Рибаудо Нико 0 0
Видаль Алеш 0 0
Хиль Оскар II 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 12 (2) 0.46
Вейга Габриэль 9 0.35
Ларсен Йорген 2 0.08
Оскар Родригес 2 0.08
Айду Джозеф 2 0.08
Перес Карлес 1 0.04
Сеферович Харис 1 0.04
Пасьенса Гонсало 1 0.04
Серви Франко 0 0
Галан Хави 0 0
Де ла Торре Лука 0 0
Солари Аугусто 0 0
Пейнадо Франсиско 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрера Леандро 6 2
Хиль Оскар II 9 0
Винисиус Соуза 6 1
Оливан Бриан 6 0
Брайтвайт Мартин 3 1
Видаль Алеш 4 0
Дардер Серхи 3 0
Эспозито Эду 3 0
Калеро Фернандо 3 0
Пуадо Хавьер 3 0
Рибаудо Нико 3 0
Лекомт Бенжамен 1 1
Серхи Гомес 1 1
Пьер-Габриэль Ронаэль 1 1
Гомес Даниэль 2 0
Хоселу Санмартин 2 0
Монтес Сесар 2 0
Диего Мартинез 1 0
Лосано Поль 1 0
Санчес Рубен II 1 0
Грагера Хосе 1 0
Эль Хилали Омар 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуньес Унай 6 0
Тапия Ренато 4 1
Оскар Родригес 5 0
Вейга Габриэль 3 1
Мальо Уго 4 0
Айду Джозеф 4 0
Ларсен Йорген 4 0
Пасьенса Гонсало 2 1
Аспас Яго 3 0
Перес Карлес 3 0
Галан Хави 3 0
Пейнадо Франсиско 3 0
Марчесин Агустин 2 0
Де ла Торре Лука 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Серви Франко 0 1
Сеферович Харис 1 0
Сведберг Виллиот 1 0
Карлос Карвалхал 1 0

Результаты матчей

Эспаньол
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сельта
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

15
4
Эспаньол
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сельта
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
9

Волевые поражения

11
15
Эспаньол
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
Сельта
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
27% (7)
42% (11)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

12
13

Волевые поражения

26
19

Голы по времени матча

Забито

19
13
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 19
0
0%
2
15%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
3
16%
3
23%
31-45
4
21%
2
15%
46-60
5
26%
2
15%
61-75
5
26%
2
15%
76-90

Пропущено

21
21
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
14%
3
14%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
6
29%
2
10%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
6
29%
7
33%
76-90

Забито

15
18
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
2
13%
1
6%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
6
40%
6
33%
61-75
5
33%
2
11%
76-90

Пропущено

19
15
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
11%
3
20%
1-15
5
26%
2
13%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
2
11%
4
27%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
4
21%
2
13%
76-90

Забито

34
31
8 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 12
2 Не забивали 7
2
6%
3
10%
1-15
3
9%
5
16%
16-30
3
9%
7
23%
31-45
5
15%
4
13%
46-60
11
32%
8
26%
61-75
10
29%
29%
4
13%
76-90

Пропущено

40
36
22 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 18
5
13%
6
17%
1-15
8
20%
4
11%
16-30
9
23%
4
11%
31-45
5
13%
8
22%
46-60
3
8%
5
14%
61-75
10
25%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Эльче - Эспаньол 0:1
Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Эспаньол - Осасуна 1:1 Альмерия - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Жирона 2:2 Эспаньол - Сельта 3:1 Барселона - Эспаньол 1:1 Атлетико Пасо - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Мехелен 1:1 Эспаньол - Торино 0:1 Ринкон - Эспаньол 0:3 Эспаньол - Вильярреал 0:1 Атлетико М - Эспаньол 1:1 Мальорка - Эспаньол 1:1
Сельта
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сельта - Райо Вальекано 3:0 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Вальядолид 3:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1
Сельта - Атлетико М 0:1 Бетис - Сельта 3:4 Сельта - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Эспаньол - Сельта 3:1 Сельта - Севилья 1:1 Герника - Сельта 0:3 Брентфорд - Сельта 1:3 Сельта - Боавишта 1:1 Альгар - Сельта 1:6 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Осасуна 1:2 Альмерия - Сельта 3:1 Сельта - Хетафе 1:1

Результаты матчей

Эспаньол
Сельта

Точный счет

2:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
1
8 раз 62%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
9 раз 69%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:2
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
3:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 54%
2
9 раз 35%
0
3 раза 12%
1
14 раз 54%
0
6 раз 23%
3
4 раза 15%
2
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эспаньол
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
1
6
7
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
5
3
10
1.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
3
0.5
Больше Меньше
20
6
9
17
1.5
6
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 25 21 2 2 47 - 8 65
2.
Реал Мадрид
 Заявка 25 17 5 3 50 - 19 56
3.
Атлетико М
 2:0 Заявка 26 15 6 5 41 - 19 51
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 25 13 6 6 33 - 24 45
5.
Бетис
 Заявка 25 12 6 7 33 - 26 42
6.
Вильярреал
 Заявка 25 11 5 9 29 - 24 38
7.
Атлетик Б
 Заявка 26 10 6 10 36 - 28 36
8.
Райо Вальекано
 Заявка 26 9 9 8 31 - 30 36
9.
Осасуна
 Заявка 25 9 7 9 22 - 24 34
10.
Сельта
 Заявка 26 9 7 10 32 - 35 34
11.
Мальорка
 Заявка 25 9 5 11 22 - 26 32
12.
Жирона
 Заявка 26 8 7 11 40 - 41 31
13.
Кадис
 Заявка 26 6 10 10 21 - 38 28
14.
Вальядолид
 Заявка 26 8 4 14 20 - 38 28
15.
Севилья
 Заявка 25 7 7 11 29 - 40 28
16.
Эспаньол
 Заявка 26 6 9 11 32 - 42 27
17.
Валенсия
 0:2 Заявка 26 7 5 14 28 - 30 26
18.
Альмерия
 Заявка 26 7 5 14 30 - 45 26
19.
Хетафе
 Заявка 25 6 8 11 25 - 34 26
20.
Эльче
 Заявка 25 2 7 16 19 - 49 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 12 10 2 0 25 - 1 32
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 4 0 26 - 9 28
3.
Атлетико М
 2:0 Заявка 13 7 3 3 24 - 11 24
4.
Вильярреал
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
5.
Альмерия
 Заявка 14 7 2 5 21 - 18 23
6.
Бетис
 Заявка 12 6 3 3 18 - 12 21
7.
Жирона
 Заявка 13 6 3 4 23 - 18 21
8.
Мальорка
 Заявка 13 6 3 4 13 - 10 21
9.
Валенсия
 0:2 Заявка 13 6 2 5 20 - 12 20
10.
Атлетик Б
 Заявка 13 6 2 5 18 - 11 20
11.
Райо Вальекано
 Заявка 13 5 5 3 18 - 14 20
12.
Вальядолид
 Заявка 13 6 2 5 12 - 13 20
13.
Осасуна
 Заявка 12 6 1 5 12 - 11 19
14.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 5 4 3 13 - 12 19
15.
Сельта
 Заявка 13 5 4 4 19 - 14 19
16.
Севилья
 Заявка 13 5 3 5 16 - 16 18
17.
Кадис
 Заявка 13 4 6 3 14 - 17 18
18.
Хетафе
 Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
19.
Эспаньол
 Заявка 13 3 4 6 17 - 23 13
20.
Эльче
 Заявка 13 1 4 8 11 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 0 2 22 - 7 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 1 3 24 - 10 28
3.
Атлетико М
 2:0 Заявка 13 8 3 2 17 - 8 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 8 2 3 20 - 12 26
5.
Бетис
 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
6.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 4 5 18 - 17 16
7.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
8.
Вильярреал
 Заявка 13 4 3 6 12 - 14 15
9.
Сельта
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
10.
Осасуна
 Заявка 13 3 6 4 10 - 13 15
11.
Эспаньол
 Заявка 13 3 5 5 15 - 19 14
12.
Мальорка
 Заявка 12 3 2 7 9 - 16 11
13.
Жирона
 Заявка 13 2 4 7 17 - 23 10
14.
Хетафе
 Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
15.
Севилья
 Заявка 12 2 4 6 13 - 24 10
16.
Кадис
 Заявка 13 2 4 7 7 - 21 10
17.
Вальядолид
 Заявка 13 2 2 9 8 - 25 8
18.
Эльче
 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
19.
Валенсия
 0:2 Заявка 13 1 3 9 8 - 18 6
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 3 9 9 - 27 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 15 (5)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Хетафе Унал Энес 12 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 12 (2)
Реал Мадрид Бензема Карим 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Хетафе Дуарте Домингуш 1 9
Хетафе Аленья Карлес 1 9
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Эспаньол 36.3% (45)
    X 48.4% (60)
    Сельта 15.3% (19)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Эспаньол 1:3 Сельта онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эспаньол 1:3 Сельта

    Исход игры
    Эспаньол
    36.3% (45)
    Ничья
    48.4% (60)
    Сельта
    15.3% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.9% (40)
    Меньше
    66.1% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    76.27% (90)
    Нет
    23.73% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.1% (51)
    2:1 Эспаньол
    18.5% (23)
    1:0 Эспаньол
    15.3% (19)
    1:2 Сельта
    9.7% (12)
    2:2 Ничья
    3.2% (4)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    0:1 Сельта
    2.4% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     