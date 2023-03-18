Эрай Кёмерт перед своей штрафной перехватывает проникающую передачу хозяев, делавшуюся в направлении Мемфиса Депая.

Падение Уго Дуро на левом углу вратарской "Атлетико" после контакта с Хосе Хименесом - судья никак не реагирует. Пасовал на Уго Дуро низом с фланга Джастин Клюйверт.

Депай после передачи Гризманна пробивает справа с острого угла выше створа и кричит от разочарования.

Две замены происходят в составе "Валенсии": Илайш Мориба вместо Юнуса Муса

Также состоялась двойная замена у "Атлетико": Лемар и Мората появились на поле вместо де Пауля и Депая.

Если бы был назначен в ворота "Атлетико" пенальти три минуты назад, могла бы возникнуть интрига, а там спокойно всё на поле, фаворит комфортно ведёт в счёте.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3:0! Тома Лемар! Недавно вышли на замену Мората и Лемар и уже соорудили забитый гол. Первый слева навесил, а второй головой замкнул в створ.

Марио Эрмосо в верховой борьбе в середине поля излишне выставляет локоть, нарушая правила против Тьерри Корреа.

Эдинсон Кавани разминается. Ждём выхода на замену "эль Матадора" в составе "летучих мышей".

Клюйверт выкатил в чужой штрафной гости пас для Гильямона, чей удар метров с шестнадцати был заблокирован Хименесом.

Депаю был адресован заброс от Коке в правую часть чужой штрафной, однако первым на мяче оказался Мамардашвили.

Марио Эрмосо неудачно приземлился на фланге в центре поля после прыжка за мячом, когда рядом с ним находился Юнус Муса.

"Атлетико" зарабатывает угловой на левом фланге. Не рвутся неистово вперёд "матрасники", но если представляется возможность, стараются довести счёт до крупного.

Карраско подаёт корнер, и смахивает мяч в своей вратарской Мамардашвили, далее ничего опасного не возникает у ворот "Валенсии".

С правого края доставляют игровой снаряд в чужую штрафную площадь мадридцы, и ловит там мяч Мамардашвили.

Была интрига, за боковую или за лицевую линию укатится мяч от де Пауля. Оказалось, что за лицевую. Поэтом угловой будет на правом фланге у "Валенсии".

Не смогли обострить обстановку перед чужими футболисты "летучих мышей", когда разыграли корнрер.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! Янник Карраско! Льоренте сначала опасно пробил с левого полуфланга в дальний угол, но потащил этот удар Мамардашвили. Тем не менее продолжилось давление от мадридцев внутри чужой штрафной, и Карраско с левого угла вратарской вкрутил мяч в дальний угол.

ВАР-система подтвердила, что не было офсайда в ходе голевой атаки "Атлетико", поэтому гол засчитан.

Эрай Кёмерт получил повреждение после единоборства с Янником Карраско.

Не отходят на свою половину поля "матрасники", атакуют ещё, зарабатывают аут на правом фланге. Затем, правда, Стефан Савич бьёт сзади по ногам Уго Дуро.

Контрвыпад провели "матрасники". Гризманн принял диагональный заброс в области левого края вратарской, увёл мяч от Кёмерта и нанёс удар, который был заблокирован на угловой.

Сохранили владение мячом после своего корнера футболисты мадридского клуба и заработали аут, после вброса оного Депай подтолкнул на правом фланге Кёмерта.

Свисток на перерыв. Минимально ведёт в счёте мадридский "Атлетико" благодаря голу Гризманна на 23-й минуте.

45' +3 минуты.

44' 54 на 46 - это статистика владения мячом. Выраженная в процентах, естественно.

43' Атакует "Валенсия" в конце тайма, лелея надежду забить-таки гол в раздевалку. Но пока всё это тщетные попытки.

42' Маркос Льоренте решил фолить в центре поля против Джастина Клюйверта и получил жёлтую карточку. Второе предупреждение сегодня для "Атлетико", а у гостей "горчичников" пока нет.

41' Двигали мяч слева от чужой штрафной гости, пока не последовал навес к дальней штанге, и Тьерри Корреа ткнул мяч немного мимо створа - могло залететь при ином случае и в ворота.

40' Скоро конец первого тайма, и напоминаем, что забивали уже обе команды, только гол "Валенсии" был справедливо отменён из-за предшествовашего ему нарушения правил.

39' Углового удара добились "летучие мыши" на правом фланге... А, нет, неправильно, удар от ворот всё-таки будет.

38' Здорово разыграли "матрасники" комбинацию около чужой штрафной площади, Молина выкатил левее на Карраско, и тот приложился в ближний угол, куда не пустил мяч Мамардашвили.

37' В центральной трети поля на одном из флангов Уго Гильямон позволил себе фол против Мемфиса Депая.

36' Юнус Муса на правом фланге зарабатывает угловой удар. Разыгрывают его валенсийцы, и следует слишком длинная подача - мяч укатывается за боковую линию.

35' "Атлетико" не спешит плотно брать мяч под свой контроль - в центре поля владение осуществляют гости.

34' Досадно, конечно, "летучим мышам", что они лишились забитого гола в чужие ворота, но правильное решение принял главный арбитр после просмотра ВАРа, стоит признать это.

33' Соответственно, назначен перспективный штрафной для "Атлетико". Игрок хозяев с этого стандарта шлёпнул мяч рядом с левой штангой.

32' Отмена гола. Счёт 1:0. Да, аж бутса слетела с ноги Депая - и щиток тоже. Действительно наступил ему сзади на обувь Фулкье.

31' ВАР работает. Главный судья пошёл к монитору.

30' Очень недовольны игроки "Атлетико": голевая атака "Валенсии" началась с падения Депая у чужой штрафной после вероятного контакта с Фулкье. Причём Мемфис остался лежать на газоне.

29' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Уго Дуро!

После подачи с правого фланга проткнул мяч в ворота мимо Облака футболист "Валенсии", но не всё так просто...

28' Но теперь уже всё - Хосе Гайя с левого фланга исполнил высокую закрутку мяча в руки Яна Облака.

28' Клюйверт смещался слева в центр - не навесил и не пробил по чужим воротам. Долго продолжалась позиционная атака гостей - и до сих пор она ещё продолжается.

26' "Летучие мыши" пытаются развернуть атаку левым флангом. До этого не принесло локального результата для хозяев наступление также левым флангом.

25' Науэлю Молине сделана накладка в центре поля - нарушение правил со стороны "Валенсии". Джастин Клюйверт тут провинился, и судья пожалел его, не показав жёлтой карточки.

24' Теперь, возможно, команда Диего Симеоне будет меньше сосредоточена на атакующих действиях. Хотя кто его знает. Впереди две недели перерыва на сборные - зачем особо экономить силы?

23' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Антуан Гризманн!

Атака "Атлетико" на скорости, по центру получает Гризманн проникающую передачу от Льоренте и в падении обводящим ударом посылает мяч в левый угол.

21' Неудачная подача хозяев с правого фланга - мяч огибает дальнюю штангу и покидает пределы поля.

20' Мамардашвили тащит! Депай снова не использует реальную голевую возможность! От правого края вратарской пошёл прострел Эрмосо на Мемфиса, а тот послал мяч по центру створа, и дотянулся до игрового снаряда правой рукой вратарь гостей.

19' Возвратились "матрасники" к практике владения мячом в формате игры первым номером. Немного поатаковала недавно "Валенсия" - и откатилась опять назад.

19' Мамардашвили чётко действует в своей штрафной, скажем так, на полувыходе, забирая в свои перчатки низовой проникающий пас соперника.

17' Гризманн с левого фланга выкрутил подачу на линию вратарской, откуда Депай головой с отскоком от газона ударил чуть правее створа. После этого побежал обнимать штангу загубивший момент Мемфис.

17' Тьерри Корреа впереди на правом фланге толкнул на газон Марио Эрмосо.

16' Тьерри Корреа неблагоприятно обработал мяч в чужой штрафной, а потом ещё и наступил на него - поэтому упал. Речи о пенальти в ворота "Атлетико" здесь идти не может.

15' Мемфис Депай в районе линии чужой штрафной сбросил мяч мимо Дженка Озкаджара на Маркоса Льоренте, который разродился острым ударом рядом с правой штангой.

14' "Валенсия" когда-то была топ-клубом, а сейчас вынуждена бороться за выживание. Совсем ненамного опережает зону вылета в турнирной таблице команда Рубена Барахи.

13' Взяли под свой контроль и щупают мяч в середине поля "летучие мыши". Имеют возможность визитёры отвлечься от оборонительных действий.

12' У Джастина Клюйверта был подход к штрафной площади "Атлетико" с завершающим ударом где-то в метре от левой штанги.

11' Карраско подцепил диагональ на левом фланге, и вырос перед ним Тьерри Корреа, поэтому не стал Янник пытаться навесить в чужую штрафную.

10' Разыграли "матрасники" корнер на правом фланге, а лучше бы подавали - может, так бы удалось им создать какую-то опасность у ворот Георгия Мамардашвили.

9' Длинная диагональ планирует в штрафную площадь "Валенсии", и Хосе Гайя, дабы мяч не достался Науэлю Молине, скидывает его головой за лицевую линию.

8' Мощный удар в ближний угол наносит Карраско, вошедший в гостевую штрафную с левого края. Рядом со створом низко пролетает мяч.

7' "Летучие мыши" пока не вылетают в собственные атаки - "Валенсия" всецело сосредоточена на позиционной обороне и разрушении чужих задумок.

6' Хосе Хименес на чужой половине поля отправил на газон Уго Дуро. Склонны к фолам на первых минутах футболисты "Атлетико".

5' Карраско принял мяч на левом фланге и сделал выбор в пользу мелкого обыгрыша с партнёрами, а не заброса в чужую штрафную.

4' Трибуны "Цивитас Метрополитано" резко начинают свистеть, поскольку Антуан Гризманн получает жёлтую карточку за нарушительный подкат в центре поля в адрес Тьерри Корреа. К тому же, качает головой Диего Симеоне.

3' "Атлетико" играет в красно-бело-синей форме, тогда как у "Валенсии" бело-чёрная расцветка.

2' Левым флангом сейчас атаковали "матрасники", Гризманн забрасывал мяч в чужую штрафную, и вынес сферу оттуда Эрай Кёмерт.