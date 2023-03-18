  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Зрители: 58317 Главный судья: Мунуэра Хосе
Атлетико М
2:0
Второй тайм: 66'
Валенсия
0'
4' Желтая карточка
Гризманн Антуан
1:0
23' Гол
Гризманн Антуан
29' Undefined phrase: football_event_
Дуро Уго
42' Желтая карточка
Льоренте Маркос
2:0
49' Гол
Карраско Янник

Ход матча

4'
Гризманн Антуан
 
23'
Гризманн Антуан
(Льоренте Маркос)
1:0
29'
 
Дуро Уго
42'
Льоренте Маркос
 
49'
Карраско Янник
(Де Пауль Родриго)
2:0
63'
 
Мориба Илайкс
Муса Юнус
63'
 
Лино Сэмуел
Корреа Тьерри
64'
Лемар Тома
Де Пауль Родриго
 
64'
Мората Альваро
Депай Мемфис
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 131
Атлетико М 93.1% (122)
X 5.3% (7)
Валенсия 1.5% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Валенсия
1.56
7.90
7.57
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
2
Хименес
Хосе
22
Эрмосо
Марио
16
Молина
Науэль
21
Карраско
Янник
14
Льоренте
Маркос
6
Коке
Хорхе
5
Де
Пауль
Родриго
9
Депай
Мемфис
8
Гризманн
Антуан
25
Мамардашвили
Георгий
20
Фулкье
Димитри
24
Кёмерт
Эрай
15
Озкаджар
Дженк
14
Гайя
Хосе
2
Корреа
Тьерри
4
Муса
Юнус
6
Гильямон
Уго
17
Нико
Гонсалес
9
Клюйверт
Джастин
19
Дуро
Уго
Атлетико М
5-3-2
Валенсия
4-5-1

История личных встреч

Атлетико М
Валенсия

24 матча

79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.8%
50%
4.2%
11 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
20.8%
12.5%
16 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 11 побед

39 матчей

48.7%
33.3%
18%
19 побед 13 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.2%
53.8%
18%
11 побед 21 ничья 7 побед

Второй тайм

41%
30.8%
28.2%
16 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:2
ЛЛ
3:3
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
П
3:2
П
1:1
П
1:0
П
0:0
П
3:0
П
0:2
П
1:3
П
2:1
П
1:1
П
3:1
П
0:1
КК
2:0
КК
1:1
П
3:0
П
1:1
П
2:0
ЛЕ
0:1
ЛЕ
4:2
П
0:0
П
1:0
П
1:2
П
1:1
ЛЕ
0:0
ЛЕ
2:2
П
4:1
П
2:2
П
1:0
П
3:1
ПД
3:1
КК
3:2
КК
1:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

37
24

Голов в среднем за матч

1.95
1.2

Среднее время на гол

46
75

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.3
0.84

Среднее время на гол

69
106

Всего голов

63
40

Голов в среднем за матч

1.62
1.03

Тотал матчей

2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
27
Больше 69%
Меньше 31%
12
18
Больше 46%
Меньше 54%
21
14
Больше 36%
Меньше 64%
25
6
Больше 15%
Меньше 85%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
37

Среднее время на гол

55
87

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 10 0.38
Гризманн Антуан 9 0.35
Корреа Анхель 5 0.19
Фелиш Жоау 3 0.12
Депай Мемфис 3 0.12
Карраско Янник 3 0.12
Эрмосо Марио 2 0.08
Де Пауль Родриго 1 0.04
Льоренте Маркос 1 0.04
Ньигес Сауль 1 0.04
Хименес Хосе 1 0.04
Коке Хорхе 0 0
Кондогбия Жоффрей 0 0
Лемар Тома 0 0
Кунья Матеус 0 0
Молина Науэль 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавани Эдинсон 5 (2) 0.19
Клюйверт Джастин 4 0.15
Кастильехо Самуэль 3 0.12
Алмейда Андре IV 2 0.08
Лино Сэмуел 2 0.08
Дьякаби Муктар 2 0.08
Гильямон Уго 1 (1) 0.04
Гайя Хосе 1 0.04
Лато Тони 1 0.04
Габриэль Паулиста 1 0.04
Нико Гонсалес 1 0.04
Кёмерт Эрай 1 0.04
Дуро Уго 1 0.04
Андре Маркос 1 0.04
Солер Карлос 1 (1) 0.04
Муса Юнус 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Мориба Илайкс 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньигес Сауль 7 0
Хименес Хосе 7 0
Молина Науэль 5 1
Савич Стефан 3 2
Эрмосо Марио 3 2
Фелиш Жоау 5 0
Коке Хорхе 4 0
Кондогбия Жоффрей 4 0
Де Пауль Родриго 4 0
Льоренте Маркос 4 0
Мандава Рейнилду 4 0
Диего Симеоне 4 0
Корреа Анхель 2 1
Мората Альваро 3 0
Регилон Серхио 1 1
Витсель Аксель 2 0
Кунья Матеус 2 0
Гризманн Антуан 1 0
Депай Мемфис 1 0
Облак Ян 1 0
Грбич Иво 1 0
Карраско Янник 1 0
Ривас Пабло Барриос 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муса Юнус 8 0
Дьякаби Муктар 5 1
Кастильехо Самуэль 6 0
Кёмерт Эрай 4 1
Гильямон Уго 5 0
Мориба Илайкс 3 1
Кавани Эдинсон 4 0
Гайя Хосе 4 0
Дуро Уго 4 0
Андре Маркос 2 1
Гаттузо Дженнаро 3 0
Фулкье Димитри 3 0
Корреа Тьерри 3 0
Лино Сэмуел 3 0
Габриэль Паулиста 1 1
Клюйверт Джастин 2 0
Алмейда Андре IV 2 0
Мамардашвили Георгий 2 0
Лато Тони 1 0
Васкес Хесус 1 0
Перес Фран 1 0
Нико Гонсалес 1 0
Озкаджар Дженк 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Валенсия
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

4
8
Атлетико М
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Валенсия
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

5
7

Волевые поражения

15
17
Атлетико М
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
Валенсия
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
12% (3)
56% (14)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

9
11

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

19
25

Голы по времени матча

Забито

21
10
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
2
10%
2
20%
1-15
6
29%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
24%
3
30%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
4
19%
2
20%
76-90

Пропущено

12
14
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
0
0%
2
14%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
4
33%
1
7%
61-75
4
33%
6
43%
76-90

Забито

16
19
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 8
13 Не забивали 16
2
13%
2
11%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
4
25%
2
11%
46-60
4
25%
5
26%
61-75
4
25%
4
21%
76-90

Пропущено

9
13
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
5
56%
3
23%
76-90

Забито

37
29
12 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 16
19 Забивали первыми 13
3 Не забивали 10
4
11%
4
14%
1-15
8
22%
5
17%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
9
24%
5
17%
46-60
8
22%
5
17%
61-75
8
22%
6
21%
76-90

Пропущено

21
27
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 20
1
5%
3
11%
1-15
3
14%
2
7%
16-30
3
14%
3
11%
31-45
1
5%
4
15%
46-60
4
19%
6
22%
61-75
9
43%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Жирона - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Севилья 6:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Атлетик Б 1:0
Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Леванте - Атлетико М 0:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Барселона 0:1 Реал Овьедо - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Эльче 2:0 Арентейро - Атлетико М 1:3 Понферрадина - Атлетико М 2:4 Альмасан - Атлетико М 0:2 Мальорка - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Эспаньол 1:1 Порту - Атлетико М 2:1
Валенсия
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Валенсия - Осасуна 1:0 Барселона - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Хетафе - Валенсия 1:0
Валенсия - Атлетик Б 1:2 Жирона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Вальядолид - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:3 Валенсия - Альмерия 2:2 Спортинг Хихон - Валенсия 0:4 Реал Мадрид - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:1 Ла-Нусия - Валенсия 0:3 Вильярреал - Валенсия 2:1 Валенсия - АЗ Алкмаар 1:3 Валенсия - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Клермон 4:2 Валенсия - Бетис 3:0 Реал Сосьедад - Валенсия 1:1

Результаты матчей

Атлетико М
Валенсия

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:1
5 раз 38%
1:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
5 раз 42%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Точный счет

0:1
6 раз 24%
1:1
6 раз 24%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
8 раз 32%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 52%
2
5 раз 20%
0
3 раза 12%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
3
5
7
1.5
5
8
3
9
2.5
3
10
2
10
3.5
1
12
1
11
4.5
1
12
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
6
6
4
9
1.5
2
10
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
3
0.5
Больше Меньше
16
9
9
16
1.5
7
18
4
21
2.5
3
22
2
23
3.5
1
24
1
24
4.5
1
24
1
24
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 25 21 2 2 47 - 8 65
2.
Реал Мадрид
 Заявка 25 17 5 3 50 - 19 56
3.
Атлетико М
 2:0 Заявка 26 15 6 5 41 - 19 51
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 25 13 6 6 33 - 24 45
5.
Бетис
 Заявка 25 12 6 7 33 - 26 42
6.
Вильярреал
 Заявка 25 11 5 9 29 - 24 38
7.
Атлетик Б
 Заявка 26 10 6 10 36 - 28 36
8.
Райо Вальекано
 Заявка 26 9 9 8 31 - 30 36
9.
Осасуна
 Заявка 25 9 7 9 22 - 24 34
10.
Сельта
 Заявка 26 9 7 10 32 - 35 34
11.
Мальорка
 Заявка 25 9 5 11 22 - 26 32
12.
Жирона
 Заявка 26 8 7 11 40 - 41 31
13.
Кадис
 Заявка 26 6 10 10 21 - 38 28
14.
Вальядолид
 Заявка 26 8 4 14 20 - 38 28
15.
Севилья
 Заявка 25 7 7 11 29 - 40 28
16.
Эспаньол
 Заявка 26 6 9 11 32 - 42 27
17.
Валенсия
 0:2 Заявка 26 7 5 14 28 - 30 26
18.
Альмерия
 Заявка 26 7 5 14 30 - 45 26
19.
Хетафе
 Заявка 25 6 8 11 25 - 34 26
20.
Эльче
 Заявка 25 2 7 16 19 - 49 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 12 10 2 0 25 - 1 32
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 4 0 26 - 9 28
3.
Атлетико М
 2:0 Заявка 13 7 3 3 24 - 11 24
4.
Вильярреал
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
5.
Альмерия
 Заявка 14 7 2 5 21 - 18 23
6.
Бетис
 Заявка 12 6 3 3 18 - 12 21
7.
Жирона
 Заявка 13 6 3 4 23 - 18 21
8.
Мальорка
 Заявка 13 6 3 4 13 - 10 21
9.
Валенсия
 0:2 Заявка 13 6 2 5 20 - 12 20
10.
Атлетик Б
 Заявка 13 6 2 5 18 - 11 20
11.
Райо Вальекано
 Заявка 13 5 5 3 18 - 14 20
12.
Вальядолид
 Заявка 13 6 2 5 12 - 13 20
13.
Осасуна
 Заявка 12 6 1 5 12 - 11 19
14.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 5 4 3 13 - 12 19
15.
Сельта
 Заявка 13 5 4 4 19 - 14 19
16.
Севилья
 Заявка 13 5 3 5 16 - 16 18
17.
Кадис
 Заявка 13 4 6 3 14 - 17 18
18.
Хетафе
 Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
19.
Эспаньол
 Заявка 13 3 4 6 17 - 23 13
20.
Эльче
 Заявка 13 1 4 8 11 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 0 2 22 - 7 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 1 3 24 - 10 28
3.
Атлетико М
 2:0 Заявка 13 8 3 2 17 - 8 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 8 2 3 20 - 12 26
5.
Бетис
 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
6.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 4 5 18 - 17 16
7.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
8.
Вильярреал
 Заявка 13 4 3 6 12 - 14 15
9.
Сельта
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
10.
Осасуна
 Заявка 13 3 6 4 10 - 13 15
11.
Эспаньол
 Заявка 13 3 5 5 15 - 19 14
12.
Мальорка
 Заявка 12 3 2 7 9 - 16 11
13.
Жирона
 Заявка 13 2 4 7 17 - 23 10
14.
Хетафе
 Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
15.
Севилья
 Заявка 12 2 4 6 13 - 24 10
16.
Кадис
 Заявка 13 2 4 7 7 - 21 10
17.
Вальядолид
 Заявка 13 2 2 9 8 - 25 8
18.
Эльче
 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
19.
Валенсия
 0:2 Заявка 13 1 3 9 8 - 18 6
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 3 9 9 - 27 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 15 (5)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Хетафе Унал Энес 12 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 12 (2)
Реал Мадрид Бензема Карим 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Хетафе Дуарте Домингуш 1 9
Хетафе Аленья Карлес 1 9
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    67'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3:0! Тома Лемар!
    Недавно вышли на замену Мората и Лемар и уже соорудили забитый гол. Первый слева навесил, а второй головой замкнул в створ.
  • 65'
    Если бы был назначен в ворота "Атлетико" пенальти три минуты назад, могла бы возникнуть интрига, а там спокойно всё на поле, фаворит комфортно ведёт в счёте.
  • Замена
    64'
    Также состоялась двойная замена у "Атлетико": Лемар и Мората появились на поле вместо де Пауля и Депая.
  • Замена
    63'
    Две замены происходят в составе "Валенсии": Илайш Мориба вместо Юнуса Муса  
  • Опасный момент
    63'
    Депай после передачи Гризманна пробивает справа с острого угла выше створа и кричит от разочарования.
  • 62'
    Падение Уго Дуро на левом углу вратарской "Атлетико" после контакта с Хосе Хименесом - судья никак не реагирует. Пасовал на Уго Дуро низом с фланга Джастин Клюйверт.
  • 61'
    Эрай Кёмерт перед своей штрафной перехватывает проникающую передачу хозяев, делавшуюся в направлении Мемфиса Депая.
  • 61'
    С правого края доставляют игровой снаряд в чужую штрафную площадь мадридцы, и ловит там мяч Мамардашвили.
  • 59'
    Карраско подаёт корнер, и смахивает мяч в своей вратарской Мамардашвили, далее ничего опасного не возникает у ворот "Валенсии".
  • Угловой
    59'
    "Атлетико" зарабатывает угловой на левом фланге. Не рвутся неистово вперёд "матрасники", но если представляется возможность, стараются довести счёт до крупного.
  • Фол, нарушение
    57'
    Марио Эрмосо неудачно приземлился на фланге в центре поля после прыжка за мячом, когда рядом с ним находился Юнус Муса.
  • 56'
    Депаю был адресован заброс от Коке в правую часть чужой штрафной, однако первым на мяче оказался Мамардашвили.
  • 55'
    Клюйверт выкатил в чужой штрафной гости пас для Гильямона, чей удар метров с шестнадцати был заблокирован Хименесом.
  • 54'
    Эдинсон Кавани разминается. Ждём выхода на замену "эль Матадора" в составе "летучих мышей".
  • Фол, нарушение
    53'
    Марио Эрмосо в верховой борьбе в середине поля излишне выставляет локоть, нарушая правила против Тьерри Корреа.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      52'
      Не отходят на свою половину поля "матрасники", атакуют ещё, зарабатывают аут на правом фланге. Затем, правда, Стефан Савич бьёт сзади по ногам Уго Дуро.
    • Травма, повреждение
      51'
      Эрай Кёмерт получил повреждение после единоборства с Янником Карраско.
    • Видеоповтор
      50'
      ВАР-система подтвердила, что не было офсайда в ходе голевой атаки "Атлетико", поэтому гол засчитан.
    • Описание гола
      49'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! Янник Карраско!
      Льоренте сначала опасно пробил с левого полуфланга в дальний угол, но потащил этот удар Мамардашвили. Тем не менее продолжилось давление от мадридцев внутри чужой штрафной, и Карраско с левого угла вратарской вкрутил мяч в дальний угол.
    • 48'
      Не смогли обострить обстановку перед чужими футболисты "летучих мышей", когда разыграли корнрер.
    • Угловой
      47'
      Была интрига, за боковую или за лицевую линию укатится мяч от де Пауля. Оказалось, что за лицевую. Поэтом угловой будет на правом фланге у "Валенсии". 
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв. Минимально ведёт в счёте мадридский "Атлетико" благодаря голу Гризманна на 23-й минуте.
    • Фол, нарушение
      45'
      Сохранили владение мячом после своего корнера футболисты мадридского клуба и заработали аут, после вброса оного Депай подтолкнул на правом фланге Кёмерта.
    • Угловой
      45'
      Контрвыпад провели "матрасники". Гризманн принял диагональный заброс в области левого края вратарской, увёл мяч от Кёмерта и нанёс удар, который был заблокирован на угловой. 
    • Дополнительное время
      45'
      +3 минуты.
    • 44'
      54 на 46 - это статистика владения мячом. Выраженная в процентах, естественно.
    • 43'
      Атакует "Валенсия" в конце тайма, лелея надежду забить-таки гол в раздевалку. Но пока всё это тщетные попытки.
    • Желтая карточка
      42'
      Маркос Льоренте решил фолить в центре поля против Джастина Клюйверта и получил жёлтую карточку. Второе предупреждение сегодня для "Атлетико", а у гостей "горчичников" пока нет.
    • Опасный момент
      41'
      Двигали мяч слева от чужой штрафной гости, пока не последовал навес к дальней штанге, и Тьерри Корреа ткнул мяч немного мимо створа - могло залететь при ином случае и в ворота.
    • 40'
      Скоро конец первого тайма, и напоминаем, что забивали уже обе команды, только гол "Валенсии" был справедливо отменён из-за предшествовашего ему нарушения правил.
    • 39'
      Углового удара добились "летучие мыши" на правом фланге... А, нет, неправильно, удар от ворот всё-таки будет.
    • Опасный момент
      38'
      Здорово разыграли "матрасники" комбинацию около чужой штрафной площади, Молина выкатил левее на Карраско, и тот приложился в ближний угол, куда не пустил мяч Мамардашвили.
    • Фол, нарушение
      37'
      В центральной трети поля на одном из флангов Уго Гильямон позволил себе фол против Мемфиса Депая.
    • Угловой
      36'
      Юнус Муса на правом фланге зарабатывает угловой удар. Разыгрывают его валенсийцы, и следует слишком длинная подача - мяч укатывается за боковую линию.
    • 35'
      "Атлетико" не спешит плотно брать мяч под свой контроль - в центре поля владение осуществляют гости.
    • 34'
      Досадно, конечно, "летучим мышам", что они лишились забитого гола в чужие ворота, но правильное решение принял главный арбитр после просмотра ВАРа, стоит признать это.
    • Опасный момент
      33'
      Соответственно, назначен перспективный штрафной для "Атлетико". Игрок хозяев с этого стандарта шлёпнул мяч рядом с левой штангой.
    • 32'
      Отмена гола. Счёт 1:0. Да, аж бутса слетела с ноги Депая - и щиток тоже. Действительно наступил ему сзади на обувь Фулкье.
    • Видеоповтор
      31'
      ВАР работает. Главный судья пошёл к монитору.
    • Травма, повреждение
      30'
      Очень недовольны игроки "Атлетико": голевая атака "Валенсии" началась с падения Депая у чужой штрафной после вероятного контакта с Фулкье. Причём Мемфис остался лежать на газоне.
    • Фол, нарушение
      29'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Уго Дуро!
      После подачи с правого фланга проткнул мяч в ворота мимо Облака футболист "Валенсии", но не всё так просто...
    • 28'
      Но теперь уже всё - Хосе Гайя с левого фланга исполнил высокую закрутку мяча в руки Яна Облака.
    • 28'
      Клюйверт смещался слева в центр - не навесил и не пробил по чужим воротам. Долго продолжалась позиционная атака гостей - и до сих пор она ещё продолжается.
    • 26'
      "Летучие мыши" пытаются развернуть атаку левым флангом. До этого не принесло локального результата для хозяев наступление также левым флангом.
    • Фол, нарушение
      25'
      Науэлю Молине сделана накладка в центре поля - нарушение правил со стороны "Валенсии". Джастин Клюйверт тут провинился, и судья пожалел его, не показав жёлтой карточки.
    • 24'
      Теперь, возможно, команда Диего Симеоне будет меньше сосредоточена на атакующих действиях. Хотя кто его знает. Впереди две недели перерыва на сборные - зачем особо экономить силы?
    • Описание гола
      23'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Антуан Гризманн!
      Атака "Атлетико" на скорости, по центру получает Гризманн проникающую передачу от Льоренте и в падении обводящим ударом посылает мяч в левый угол.
    • 21'
      Неудачная подача хозяев с правого фланга - мяч огибает дальнюю штангу и покидает пределы поля. 
    • Опасный момент
      20'
      Мамардашвили тащит! Депай снова не использует реальную голевую возможность! От правого края вратарской пошёл прострел Эрмосо на Мемфиса, а тот послал мяч по центру створа, и дотянулся до игрового снаряда правой рукой вратарь гостей.
    • 19'
      Возвратились "матрасники" к практике владения мячом в формате игры первым номером. Немного поатаковала недавно "Валенсия" - и откатилась опять назад.
    • 19'
      Мамардашвили чётко действует в своей штрафной, скажем так, на полувыходе, забирая в свои перчатки низовой проникающий пас соперника.
    • Опасный момент
      17'
      Гризманн с левого фланга выкрутил подачу на линию вратарской, откуда Депай головой с отскоком от газона ударил чуть правее створа. После этого побежал обнимать штангу загубивший момент Мемфис.
    • Фол, нарушение
      17'
      Тьерри Корреа впереди на правом фланге толкнул на газон Марио Эрмосо.
    • 16'
      Тьерри Корреа неблагоприятно обработал мяч в чужой штрафной, а потом ещё и наступил на него - поэтому упал. Речи о пенальти в ворота "Атлетико" здесь идти не может.
    • Опасный момент
      15'
      Мемфис Депай в районе линии чужой штрафной сбросил мяч мимо Дженка Озкаджара на Маркоса Льоренте, который разродился острым ударом рядом с правой штангой.
    • 14'
      "Валенсия" когда-то была топ-клубом, а сейчас вынуждена бороться за выживание. Совсем ненамного опережает зону вылета в турнирной таблице команда Рубена Барахи.
    • 13'
      Взяли под свой контроль и щупают мяч в середине поля "летучие мыши". Имеют возможность визитёры отвлечься от оборонительных действий. 
    • 12'
      У Джастина Клюйверта был подход к штрафной площади "Атлетико" с завершающим ударом где-то в метре от левой штанги.
    • 11'
      Карраско подцепил диагональ на левом фланге, и вырос перед ним Тьерри Корреа, поэтому не стал Янник пытаться навесить в чужую штрафную.
    • 10'
      Разыграли "матрасники" корнер на правом фланге, а лучше бы подавали - может, так бы удалось им создать какую-то опасность у ворот Георгия Мамардашвили.
    • Угловой
      9'
      Длинная диагональ планирует в штрафную площадь "Валенсии", и Хосе Гайя, дабы мяч не достался Науэлю Молине, скидывает его головой за лицевую линию.
    • Опасный момент
      8'
      Мощный удар в ближний угол наносит Карраско, вошедший в гостевую штрафную с левого края. Рядом со створом низко пролетает мяч.
    • 7'
      "Летучие мыши" пока не вылетают в собственные атаки - "Валенсия" всецело сосредоточена на позиционной обороне и разрушении чужих задумок.
    • Фол, нарушение
      6'
      Хосе Хименес на чужой половине поля отправил на газон Уго Дуро. Склонны к фолам на первых минутах футболисты "Атлетико".
    • 5'
      Карраско принял мяч на левом фланге и сделал выбор в пользу мелкого обыгрыша с партнёрами, а не заброса в чужую штрафную.
    • Желтая карточка
      4'
      Трибуны "Цивитас Метрополитано" резко начинают свистеть, поскольку Антуан Гризманн получает жёлтую карточку за нарушительный подкат в центре поля в адрес Тьерри Корреа. К тому же, качает головой Диего Симеоне.
    • 3'
      "Атлетико" играет в красно-бело-синей форме, тогда как у "Валенсии" бело-чёрная расцветка.
    • 2'
      Левым флангом сейчас атаковали "матрасники", Гризманн забрасывал мяч в чужую штрафную, и вынес сферу оттуда Эрай Кёмерт.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.